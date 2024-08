10 beste AI-tools voor e-commerce om de verkoop te stimuleren in 2024

Het runnen van een online winkel is een complexe business. Van copywriting tot het beheren van ecommerce marketingcampagnes tot het leveren van uitzonderlijke klantenservice, het is veel.

Gelukkig kan kunstmatige intelligentie (AI) de last voor online retailers verlichten. AI-tools gebruiken algoritmen voor machinaal leren en natuurlijke taalverwerking om routinetaken over te nemen en werkstromen te stroomlijnen, waardoor u tijd en geld bespaart.

AI-technologie voor machinaal leren kan de conversie verhogen, de verkoop stimuleren en uw reputatie op de markt verstevigen door de klantervaring te verbeteren.

Ontdek enkele van de beste AI-tools voor e-commerce platforms die u naar een hoger niveau kunnen tillen zodat u slimmer kunt werken in plaats van harder. 🙌

Sommige AI-tools zijn ontworpen om te helpen met specifieke Taken, terwijl andere meer brede ondersteuning bieden. Dit zijn slechts enkele van de functies en functionaliteiten voor machinaal leren die je moet zoeken in de beste AI-tools voor e-commercebedrijven:

AI-schrijftools die het aanmaken van content voor elk onderdeel van je marketingstrategie vereenvoudigen 📝

Projectmanagement voor websites tools die het aanmaken en bijhouden van taken automatiseren enwerkstromen optimaliseren Tools voor productbeheer om u te begeleiden van het strategiseren van nieuwe producten tot productie en het ontwerpen van uwmarketingworkflows Algoritmen die klantgedrag en klantvoorkeuren analyseren om gepersonaliseerde productaanbevelingen te doen

AI-gestuurde segmentatie van klantgegevens die gerichte sms- en e-mailcampagnes ondersteunen

Verbeterdeproductontdekking met behulp van visueel zoeken en ingebouwde functies van zoekmachines

Functies zoals virtuele proefmodellen om klanten te helpen goede keuzes te maken (en de klanttevredenheid voor e-commercebedrijven te verhogen)

AI-gestuurde chatbots die snelle klantenservice bieden door veelgestelde vragen te beantwoorden 🙋‍♀️

Gegevensanalyse die patronen herkent en slimme aanbevelingen doet - bijvoorbeeld wanneer je bepaalde producten moet bestellen voor beter voorraadbeheer

Rapportages die je realtime feedback geven over voortgang, inzichten bieden en mogelijke problemen markeren, zoals terugkerende negatieve feedback

Nu je weet hoe AI-tools je leven gemakkelijker kunnen maken en gebruikers een hoogwaardige ervaring kunnen bieden, is het tijd om aan de slag te gaan. Dit is wat de beste AI-tools voor e-commerce voor je kunnen doen.

ClickUp AI geeft u meer vertrouwen in uw communicatie door e-mails te redigeren, in te korten of op te stellen

ClickUp AI gebruiken schrijfassistent om content te maken voor je landingspagina's, productbeschrijvingen, blogberichten en e-mails. Gebruik de AI met een ClickUp document of ClickUp Whiteboard om met uw team te brainstormen over het ontwerp van uw website of een content- of verkoopstrategie te ontwikkelen.

Laat het uw aantekeningen van vergaderingen en zet tekst snel om in actie-items. Volg deze taken tot ze voltooid zijn en verhoog zo de productiviteit van je hele team. ✅

Wanneer je klaar bent om te lanceren, ClickUp's functies voor verkoop bieden alle tools die u nodig hebt om uw pijplijn te beheren, van marketing tot het sluiten van de deal.

ClickUp beste functies

Gebruik deClickUp voor e-commerce podcast om te leren hoe u ClickUp kunt gebruiken voor uw e-commerce werkstromen

Stel notificaties in om u te herinneren aan al uw belangrijke Taken zodat u ze op tijd Klaar heeft

Gebruik de ingebouwde AI-aanwijzingen om taken te stroomlijnen en uw resultaten te verfijnen

Bewaar alle projectgerelateerde gesprekken op één plaats metClickUp Weergave chatten* Ontwerp een aangepast dashboard om de voortgang van een project in realtime te volgen, bij elke stap die u zet

Integreer met meer dan 1.000 andere tools, van nature of viaZapier ClickUp limieten

ClickUp AI is alleen beschikbaar op betaalde abonnementen

De mobiele app is nog niet helemaal op snelheid met alle functies van de desktop-app

ClickUp prijzen

Free Forever: Gratis

Gratis Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.800+ beoordelingen)

2. ViSenze

via Blueshift Blueshift is een e-commercetool die is ontworpen om klantbetrokkenheid te vereenvoudigen. Het maakt gebruik van AI om marketing over meerdere kanalen te automatiseren om de customer lifetime waarde te laten groeien.

Blueshift verzamelt en organiseert klantgegevens uit verschillende bronnen, zoals je CRM, self-service interacties en klantgedrag op je website en app om bruikbare profielen op te stellen. AI helpt bij het segmenteren van die gegevens, het bepalen van de beste communicatiekanalen voor de verschillende segmenten en het versturen van berichten op het juiste moment zodat ze het meest effectief zijn. 📤

Blueshift beste functies

Gebruikersgegevens van de AI-tool voor machinaal leren, verzameld bij uw target doelgroep, helpen bij het optimaliseren van uw budget voor betaalde advertenties

Push notificaties versturen om klanten te inspireren tot gesprekken en aankopen

Gepersonaliseerde content en producten aanbieden aan klanten om hun winkelervaring te verbeteren

Integreer met andere elementen van je technologiestapel, zoals Amazon Web Services (AWS),Salesforcegoogle Ads, Facebook en de Shopify-winkel

Blueshift limieten

Het systeem is vrij complex, dus de leercurve kan steil zijn voor nieuwe gebruikers (er is documentatie om te helpen)

Sommige gebruikers zouden graag de mogelijkheid hebben om meer aangepaste rapportages te maken

Blueshift prijzen

Neem contact op voor prijzen

Blueshift beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (240+ beoordelingen)

4.4/5 (240+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (6 beoordelingen)

4. Barilliance

via LivePerson LivePerson is een chatbotsysteem dat zich richt op mensachtige, conversationele AI voor online retailers. Het automatiseert klantbetrokkenheid via meerdere kanalen, waaronder chatten, e-mail, berichten, sociale media en telefoongesprekken. 📞

Deze AI-tool voor eigenaars van e-commercewinkels en bedrijven gebruikt wat het heeft geleerd van miljarden echte gesprekken met klanten om authentieke interacties te creëren die selfservice mogelijk maken en vertrouwen opbouwen. Dit maakt je serviceteam vrij om zich te concentreren op wat echt nodig is.

LivePerson beste functies

Gebruik LivePerson om producten aan te bevelen, bestellingen bij te werken en leveringen te beheren

Stroomlijn retourzendingen en omruilingen zonder dat hands-on ondersteuning nodig is

Centraliseer alle klantinteracties met zowel de chatbot als je live team op het Conversational Cloud platform

Verbeter de klantervaring met behulp van eenvoudige integraties met andere platforms zoals uw CRM, content management systeem (CMS) of Google Contact Center

LivePerson beperkingen

Sommige gebruikers vinden de functies voor rapportage een beetje beperkt en voor verbetering vatbaar

Klantenservice lijkt niet consistent te zijn - soms is het goed en soms niet

LivePerson prijzen

Neem contact op voor prijzen

LivePerson beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (150 beoordelingen)

4.2/5 (150 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (39 beoordelingen)

6. Klerk.io

via Syte Syte helpt uw klanten de producten te vinden die ze nodig hebben met behulp van visueel zoeken, on-site navigatie en zoekmachineoptimalisatie (SEO). Het gebruikt ook hyperpersonalisatie om hen gelijkaardige en complementaire producten te tonen.

Visual AI creëert intuïtieve en aantrekkelijke klanttrajecten voor betere conversies. Het is vooral populair bij online verkopers van woningdecoratie, mode en sieraden omdat het dit soort producten goed laat zien en kan benadrukken hoe ze samenwerken om een complete look te creëren. 🛋️

Syte beste functies

Product tagging automatiseren om productgegevens te verbeteren en standaardiseren, merchandising te optimaliseren en tijd te besparen

Beschrijf producten in detail met meer dan 15.000 attributen waaruit u kunt kiezen

Laat klanten zien wat je te bieden hebt met de Inspiratiegalerij

Raadpleeg Syte's reactieve en behulpzame klantenservice team als je ondersteuning nodig hebt

Syte beperkingen

De zoekfunctie voor afbeeldingen levert niet altijd passende resultaten op

Syte is voornamelijk gericht op de markten voor interieurdecoratie, sieraden en mode, dus als je bedrijf daar niet bij past, heb je misschien niet alle mogelijkheden die je zou willen hebben

Syte prijzen

Neem contact op voor prijzen

Syte beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

4.6/5 (60+ beoordelingen) Capterra: Nog geen beoordelingen

8. Frasee

via Vereenvoudigd Simplified is een andere AI-tool voor het aanmaken van content die tekst en afbeeldingen genereert zonder dat je deskundig hoeft te zijn op het gebied van ontwerp of code. Met een enorm bereik aan ontwerpsjablonen en toegang tot miljoenen foto's kun je afbeeldingen van hoge kwaliteit maken voor je e-commercebedrijf. 🖼️

Gebruik dit AI-hulpprogramma voor e-commerce om alles te ontwerpen wat je maar wilt: kaarten, posts op sociale media, brochures, advertenties en video's. Pas vervolgens het formaat aan zodat het op verschillende manieren past. Pas vervolgens het formaat van je ontwerp aan aan verschillende kanalen, zoals Facebook, YouTube en X.

Simplified heeft ook een Social Media Management tool, een Link in Bio tool en AI Chatbot functie.

Simplified beste functies

Stel je brand kit in, inclusief je logo, kleuren en lettertypes, en geef je team, clients of providers er toegang toe

Bewerk je afbeeldingen snel met handige hulpmiddelen zoals de Background Remover en Magic Resizer

Animeer alles met slechts één klik om een heel nieuw niveau van betrokkenheid toe te voegen

In realtime samenwerken met leden van je team om je ontwerp te bekijken, feedback te geven, goedkeuring te krijgen en af te ronden

Vereenvoudigde limieten

Omdat het cloudgebaseerd is, heb je een betrouwbare internetverbinding nodig

De gratis pakketten hebben limieten en zodra je deze overschrijdt, wordt je toegang afgesloten

Vereenvoudigde prijzen

Grafisch ontwerp Free: Gratis

Gratis Grafisch ontwerp Pro : $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Grafisch ontwerp Business: $15/maand voor 5 gebruikers

$15/maand voor 5 gebruikers Video Editor Free: Gratis

Gratis Video Editor Pro : $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Video Editor Business: $49/maand voor 5 gebruikers

$49/maand voor 5 gebruikers AI Writer Free: Gratis

Gratis AI Writer Pro : Vanaf $12/maand per gebruiker

Vereenvoudigde beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (2.600+ beoordelingen)

4.6/5 (2.600+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (180+ beoordelingen)

10. Chatfuel

via Chatfuel Deze AI-tool voor e-commerce is een berichtenplatform dat je kunt gebruiken via verschillende kanalen, waaronder je website, Facebook Messenger, WhatsApp en X.

Dankzij de drag-and-drop functies heb je geen codeerervaring nodig om het in te stellen. Chatfuel gebruikt OpenAI's geavanceerde GPT-4-technologie om gesprekken te creëren voor klantinteracties met behulp van natuurlijke taal. 🌻

Chatfuel kan veelgestelde vragen beantwoorden, klantvoorkeuren bijhouden om productaanbevelingen te doen, kortingscodes versturen, herinneringen voor verlaten winkelwagentjes genereren, klachten en feedback afhandelen, je advertenties optimaliseren en nog veel meer.

Chatfuel beste functies

Houd het eenvoudig met één WhatsApp-nummer voor meerdere medewerkers van de klantenservice

Integreer met ChatGPT om je klantenbetrokkenheid naar een hoger niveau te tillen

Verkoop je producten vanuit WhatsApp zodat klanten niet van platform hoeven te wisselen om een aankoop te voltooien

Gebruik de API van Chatfuel om te integreren met je winkel, CRM of klantgegevensplatform (CDP) voor naadloze gegevensoverdracht en een soepel berichtenproces

Chatfuel-beperkingen

Uw abonnement bepaalt hoeveel berichten u per maand kunt verzenden

Implementatie van het systeem vergt tijd en focus

Chatfuel prijzen

Business: Vanaf $11.99/maand

Vanaf $11.99/maand Enterprise: Vanaf $300/maand

Chatfuel beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

4.5/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

De beste AI-tools voor eigenaars van ecommercewinkels en bedrijven gebruiken machine learning en natuurlijke taalverwerking om veel taken te doen die voorheen handmatig moesten worden gedaan. U zult niet alleen tijd besparen maar ook de klantervaring verbeteren, wat kan leiden tot grotere klanttevredenheid en hogere verkoopcijfers. 💰

Of je nu hulp nodig hebt bij het schrijven van teksten en het maken van afbeeldingen, het personaliseren van content, het helpen van shoppers bij het ontdekken van producten of het verbeteren van de klantenservice, deze AI-tools voor e-commerce kunnen je helpen de klus te klaren.

ClickUp ondersteunt veel van deze functies en nog veel meer. Gratis aanmelden en begin met het vereenvoudigen van elk aspect van je business, zodat je je kunt concentreren op het stimuleren van je verkoop en het verbeteren van je bedrijfsresultaten.