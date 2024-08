De 10 beste e-commerce softwareopties voor 2024

Als je je wilt begeven op het gebied van online verkoop, dan heb je e-commerce software nodig die je helpt om je producten onder de aandacht van je klanten te brengen.

Wat zijn de beste oplossingen voor e-commerce platforms? Er zijn er veel om uit te kiezen, zowel open source als met betaalde plannen die alle toeters en bellen bieden die u zich maar kunt voorstellen.

Wij zijn er om u te helpen de verwarring te doorbreken en de juiste software voor u te vinden. Of je nu een websitebouwer nodig hebt, AI-tools voor e-commerce apps of add-ons om een winkelwagentje en andere functies aan een bestaande site toe te voegen, of goede manieren om verkopen via meerdere kanalen te beheren, de apps hieronder vertegenwoordigen de beste in de sector. 🙌

Wat moet je zoeken in Ecommerce Software?

De meeste e-commercesoftware biedt een heleboel functies om je te helpen bij het bouwen van een website, het verkopen via meerdere kanalen en zelfs bij backoffice- en winkeltaken. Maar naar welke specifieke functies moet u op zoek? Hier zijn een paar belangrijke:

Veiligheid: Omdat je betalingen aanneemt en gevoelige klantgegevens verzamelt, is een sterke beveiliging een must om die gegevens veilig te houden

Omdat je betalingen aanneemt en gevoelige klantgegevens verzamelt, is een sterke beveiliging een must om die gegevens veilig te houden Prestaties: Het platform moet snel werken, vooral aan de klantgerichte kant, zodat u niet eindigt met verlaten winkelwagentjes en gefrustreerde klanten 🛒

Het platform moet snel werken, vooral aan de klantgerichte kant, zodat u niet eindigt met verlaten winkelwagentjes en gefrustreerde klanten 🛒 Orderbeheer: Zoek naar tools voor orderbeheer die u helpen om bestellingen van klanten snel te verwerken en automatische e-mails te versturen voor ontvangen, verwerkte en verzonden bestellingen

Zoek naar tools voor orderbeheer die u helpen om bestellingen van klanten snel te verwerken en automatische e-mails te versturen voor ontvangen, verwerkte en verzonden bestellingen Marketingtools: Vergelijkbaar,tools voor marketingworkflows u helpen bij het maken, volgen en verfijnen vanmarketingcampagnes over verschillende kanalen

Vergelijkbaar,tools voor marketingworkflows u helpen bij het maken, volgen en verfijnen vanmarketingcampagnes over verschillende kanalen Integraties: Bekijk de beschikbare integraties voor elk platform om er zeker van te zijn dat je je bestaande apps en software kunt blijven gebruiken

Bekijk de beschikbare integraties voor elk platform om er zeker van te zijn dat je je bestaande apps en software kunt blijven gebruiken Data en analyses: Om het bereik van je merk te vergroten, kies je een platform dat SEO-tools biedt plus analyses voor je site, sociale media en andere kanalen. De mogelijkheid omdoelstellingen en belangrijke resultaten (OKR's) is ook leuk om te hebben

De 10 beste e-commerce softwareoplossingen voor gebruik in 2024

Er zijn veel e-commerce software-opties om uit te kiezen en een verscheidenheid aan functies, zoals tools om een website te bouwen, analyses bij te houden en sociale media te beheren. Enkele van de populairste zijn all-in-one handelsplatforms die zijn ontworpen om je te helpen bij het beheren van zowel online als in-person verkoop, en je zult ook software-opties vinden die beschikken over AI-tools om verschillende taken te automatiseren .

We hebben de 10 beste opties op een rijtje gezet om je te helpen de juiste te kiezen voor jouw bedrijf.

1. Shopify

via Shopify Shopify is een alles-in-één e-commerce platform dat je alles biedt wat je nodig hebt om een website te bouwen en producten op de markt te brengen via je website, sociale media, marktplaatsen, fysieke winkels en meer.

Dit platform is niet alleen een websitebouwer voor e-commerce. Je kunt Shopify ook gebruiken om je marketingcampagnes te beheren, te helpen met de boekhouding, het verkooppunt en nog veel meer.

Shopify beste eigenschappen

Gebruik Shopify om een winkel te creëren die perfect bij je merk past

Maak gebruik van verkoopkanalen, waaronder marktplaatsen, sociale media en in-person retail, om de verkoop te verhogen

Stroomlijn marketingcampagnes met ingebouwde marketingfuncties

Gebruik gegevens en analyses om SEO en sociale mediaprestaties te verbeteren en inzicht in klanten te krijgen

Maak back-office activiteiten efficiënter met Shopify's verzend- en bedrijfsmanagement tools

Shopify beperkingen

Klanten zeggen dat Shopify duur kan zijn in vergelijking met alternatieven

Met zoveel tools en geavanceerde functies is de leercurve steil

Shopify prijzen

Starter: $5/maand

$5/maand Basis: $39/maand

$39/maand Detailhandel: $89/maand

$89/maand Shopify voor kleine bedrijven : $105/maand

$105/maand Geavanceerd: $399/maand

$399/maand Shopify Plus: Vanaf $2.000/maand

Shopify beoordelingen

G2: 4.4/5 (4.400+ beoordelingen)

4.4/5 (4.400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (6.200+ beoordelingen)

2. Adobe Handel

via Adobe Handel Adobe Commerce (voorheen Magento) is vergelijkbaar met Shopify in die zin dat het een alles-in-één platform is waar je een storefront kunt bouwen en via meerdere kanalen kunt verkopen.

Een belangrijk verschil is dat dit platform van nature integreert met andere Adobe-producten, waaronder de Creative Cloud, waardoor je je merk gemakkelijk kunt personaliseren met eigen beeldmateriaal en afbeeldingen.

Adobe Commerce beste eigenschappen

Beheer B2B- en B2C-sites plus marktplaatsen en storefronts met één interface

Breid je bedrijf uit naar wereldwijd niveau met lokalisatietools voor landen en valuta's

Gebruik gratis en premium apps die zijn ontworpen voor alle aspecten van het bedrijf, waaronder marketingtools, backofficetools, ordermanagementsystemen en meer

Automatiseer workflows en analyseer gegevens met Adobe Sensei AI

Adobe Verkoopbeperkingen

Klanten melden trage snelheden

Velen zeggen dat dit platform duur is

Adobe Commerce prijzen

Adobe Commerce Pro: Neem contact op met verkoop

Neem contact op met verkoop Managed Services: Neem contact op met verkoop

Adobe Commerce beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (500+ beoordelingen)

4/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (600+ beoordelingen)

3. BigCommerce

via BigCommerce Het BigCommerce platform heeft veel te bieden voor handelaars van alle groottes. Bovendien is het ontworpen om gemakkelijk te schalen, waardoor het een goed startpunt is voor kleine bedrijven die groei verwachten.

Hoewel het de meeste van dezelfde functies biedt als Shopify of Adobe Commerce, legt BigCommerce extra nadruk op het creëren van een multi-storefront ervaring. Hierdoor kun je aangepaste storefronts maken voor verschillende klantsegmenten.

BigCommerce beste eigenschappen

Maak en lanceer aangepaste websitepagina's met een visuele editor waarvoor geen HTML-kennis nodig is

Bouw je site op WordPress en gebruik back-end platform enablement om BigCommerce te integreren

Gebruik BigCommerce om meerdere kanalen te beheren, waaronder webwinkels, marktplaatsen, sociale media en fysieke winkels 🤩

B2B-tools gebruiken voor het beheren van bulkprijzen, inkooporders, offertes, betalingen en meer

BigCommerce beperkingen

Kennis van ontwikkelen is een must om de geavanceerde API-mogelijkheden optimaal te benutten

Sommige gebruikers zeggen dat BigCommerce niet zo gebruiksvriendelijk is als andere opties

BigCommerce prijzen

Standaard: $29/maand

$29/maand Plus: $79/maand

$79/maand Pro: $299/maand

$299/maand Enterprise: Neem contact op met verkoop

BigCommerce beoordelingen

G2: 4.2/5 (450+ beoordelingen)

4.2/5 (450+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (300+ beoordelingen)

4. OpenCart

via OpenCart OpenCart is bedoeld om handelaars snel en gemakkelijk op weg te helpen. Met gratis of goedkope sjablonen plus productbeschrijvingen en productfoto's kunt u in een paar klikken een site samenstellen en kort daarna beginnen met het accepteren van bestellingen.

De beste functies van OpenCart

Gebruik extensies om extra functionaliteit en mogelijkheden aan uw webwinkel toe te voegen

Optimaliseer digitale marketinginspanningen met ingebouwde SEO-tools

Maak afrekenen eenvoudig door de beste betalingsgateways en verzendmethoden te integreren

Gebruik het Beheerdersdashboard om gebruikers, meerdere winkels, productvermeldingen en meer te beheren

De beperkingen van OpenCart

Gebruikers melden dat het moeilijk is om de vele extensies te doorzoeken om te vinden wat ze nodig hebben

Hoewel het platform zelf gratis is, kan het aanschaffen van modules en extensies prijzig worden

OpenCart prijzen

Het platform is gratis en open source, maar extensies kunnen gratis of betaald zijn

OpenCart beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (100+ beoordelingen)

4.3/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (140+ beoordelingen)

5. WooCommerce

via WooCommerce Er zijn een paar dingen die WooCommerce onderscheiden van de concurrentie. Om te beginnen is het geen platform, maar eerder een WordPress plugin die je kunt integreren met een zelf gehoste WordPress site om de online winkelmogelijkheden uit te breiden.

Dat leidt tot het tweede belangrijke verschil, namelijk dat winkeliers het kunnen gebruiken om hun eigen winkels te maken, maar ontwikkelaars die gespecialiseerd zijn in e-commerce kunnen het ook gebruiken om winkels voor anderen te maken.

WooCommerce beste eigenschappen

Gebruik WooPayments om betalingen te accepteren en transacties direct vanuit je dashboard te beheren

Pas je winkelervaring aan zonder kennis van codering

Maak verzenden gemakkelijker en kosteneffectiever met WooCommerce Verzending

Met marketingtools kun je upsellen, SEO optimaliseren en het bereik van je merkcontent vergroten

WooCommerce beperkingen

Recensenten noemen website bloat als een probleem wanneer ze een groot aantal extensies, plugins en add-ons gebruiken om alle functies te krijgen die ze nodig hebben

Als je meerdere betaalde plugins van WooCommerce moet gebruiken, kunnen de kosten snel oplopen

WooCommerce prijzen

Prijzen variëren afhankelijk van de gekozen extensies, plugins en thema's

WooCommerce beoordelingen

G2: 4.4/5 (1.100+ beoordelingen)

4.4/5 (1.100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (900+ beoordelingen)

6. Volusion

via Volusion Volusion is een geweldige keuze voor kleine bedrijven die op zoek zijn naar een alles-in-één platform waarmee hun webwinkel snel aan de slag kan.

Kies uit 120 verschillende thema's om je site te maken, voeg geavanceerde functionaliteit toe via verschillende integraties met derden en gebruik de Volusion-winkelwagensoftware om een naadloze kassa- en betalingsverwerkingservaring te creëren.

Volusion beste eigenschappen

Gebruik Volusion's intuïtieve no-code website builder om in slechts enkele minuten een prachtige winkelpui te creëren

Beheer inventaris, betaalmethoden en andere cruciale bedrijfsbehoeften op één plek

Bereik een groter publiek met CRM en SEO tools

Probeer Volusion's Marketing 360 om deskundige inzichten te krijgen van SEO-specialisten, marketingprofessionals en webdesigners

Volusion beperkingen

Recensenten zeggen dat het kleine aantal beschikbare integraties beperkend is

Sommigen vinden de beschikbare sjablonen zowel beperkt in aantal als duur

Volusion pricing

Persoonlijk: $35/maand

$35/maand Professioneel: $79/maand

$79/maand Zakelijk: $299/maand

$299/maand Prime: Neem contact op met verkoop

Volusion beoordelingen

G2: 3.2/5 (60+ beoordelingen)

3.2/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 3.8/5 (40+ beoordelingen)

7. PrestaShop

via PrestaShop PrestaShop is een open-source handelsplatform dat een uitgebreide reeks modules biedt zodat u uw eigen online winkel kunt bouwen met alle functies die u nodig hebt.

Handelaren kunnen aan de slag door te kiezen tussen Klassieke PrestaShop, waarvoor u uw eigen webhosting moet regelen, of Gehoste PrestaShop, die alles bevat wat u nodig hebt om aan de slag te gaan plus webhostingdiensten.

PrestaShop beste eigenschappen

Word lid van de PrestaShop community om te creëren en samen te werken met partners en andere communityleden 🛠️

Vind freelancers en bureaus om u te helpen uw online winkel uit te bouwen op het PrestaShop Experts netwerk

Kies uit duizenden modules op de PrestaShop Marketplace om de e-commerce functies te krijgen die u nodig hebt

Begin eenvoudig met de basis ecommerce functionaliteit met behulp van de PrestaShop Essentials suite van modules

PrestaShop beperkingen

De kosten van individuele betaalde modules kunnen snel oplopen als u er meerdere gebruikt

Enige kennis van ontwikkelaars kan nodig zijn - of u moet een ontwikkelaar inhuren

PrestaShop prijzen

Classic: Gratis te gebruiken, maar modules kunnen extra kosten met zich meebrengen

Gratis te gebruiken, maar modules kunnen extra kosten met zich meebrengen Hosted: €24/maand

€24/maand Aangepast: Neem contact op met verkoop

PrestaShop beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (140+ beoordelingen)

4.3/5 (140+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (300+ beoordelingen)

8. osCommerce

via osCommerce osCommerce is uniek onder de e-commerce software-opties omdat het eigenlijk twee dingen is. Om te beginnen is het een gratis, open-source winkelwagentje dat je aan je online winkel kunt toevoegen.

Het is ook een marktplaats waar je zowel betaalde als gratis apps kunt vinden die je aan je winkelwagen kunt toevoegen om de functionaliteit uit te breiden. De app-marktplaats biedt voor elk wat wils: tools voor zoekmachineoptimalisatie, apps om rapporten te genereren, tools voor ontwerp, marketing, verzending, betalingen en nog veel meer.

osCommerce beste functies

Bouw een online winkel met osCommerce en behoud volledige controle over je winkel en gegevens

Accepteer betalingen zonder betalingsverwerking of transactiekosten te betalen

Word lid van de osCommerce community voor advies en inzichten van andere winkeleigenaren en ontwikkelaars

Blader door de osCommerce App Store om apps te vinden en belangrijke functies aan uw site toe te voegen

osCommerce beperkingen

De leercurve is steil - je hebt enige kennis van ontwikkeling nodig of je moet een ontwikkelaar inhuren

Sommige gebruikers zeggen dat de gebruikersinterface gedateerd aanvoelt

osCommerce prijzen

Gratis gebruik van het winkelwagentje

Apps zijn een mix van gratis en betaald

osCommerce beoordelingen en recensies

G2: 3.4/5 (30+ beoordelingen)

3.4/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (5+ beoordelingen)

9. Wix e-commerce

via Wix e-commerce Wix is begonnen als een eenvoudige, drag-and-drop websitebouwer en vandaag de dag biedt dit platform nog steeds al die functies, plus de extra functionaliteit die wordt geleverd met Wix eCommerce.

Wix eCommerce is een van de populairste e-commerceplatforms, niet alleen vanwege het gebruiksgemak, maar ook omdat het ondernemers de mogelijkheid biedt om verzending, betalingen, marketing en andere belangrijke taken te beheren via één uniform dashboard.

Wix eCommerce beste functies

Gebruik de Wix eCommerce website builder om vanaf nul een prachtige online winkel te bouwen

Gebruik Wix eCommerce om een bestaande winkel online te laten verkopen

Huur Wix Partners om u te helpen met uw website ontwerp, ontwikkeling of marketing

Gebruik migratietools om uw e-commercesite eenvoudig te verplaatsen van self-hosting of een ander platform naar Wix

Wix eCommerce beperkingen

Site-ontwerp is beperkt tot de beschikbare opties binnen elk site-sjabloon

Sommige gebruikers zeggen dat Wix geweldig is voor starters, maar het is niet zo schaalbaar als andere opties

Wix eCommerce prijzen

Licht: $16/maand

$16/maand Core: $27/maand

$27/maand Business: $32/maand

$32/maand Business Elite: $159/maand

$159/maand Wix Ondernemingsoplossingen: Neem contact op met verkoop

Wix eCommerce beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.600+ beoordelingen)

4.2/5 (1.600+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (9.300+ beoordelingen)

10. Ecwid

via Ecwid Ecwid is een e-commerceplatform dat is ontworpen om je volledige controle te geven over de verkoopinspanningen via meerdere kanalen. Met Ecwid kun je overal verkopen beheren: in je webwinkel, op sociale media, via marktplaatsen zoals eBay of Amazon, of zelfs in fysieke winkels.

Dankzij gecentraliseerd voorraadbeheer en prijsbepaling kun je consistentie garanderen voor alle kanalen.

Ecwid beste eigenschappen

Gebruik automatiseringen voor het verzenden van e-mails voor het herstellen van uw winkelwagen en andere aanpasbare communicatie

Creëer coupons, cadeaubonnen en andere verleidelijke promoties

Accepteer betalingen met kaarten, Google Pay en Apple Pay

Voeg extra functionaliteit toe aan uw site met apps uit de Ecwid App Market

Gebruik de Ecwid mobiele app om je online bedrijf overal vandaan te beheren

Ecwid beperkingen

Gebruikers geven aan dat Ecwid niet zoveel aanpassingsmogelijkheden biedt als andere e-commerce software opties

De kosten van meerdere add-ons, als je die nodig hebt, kunnen duur worden

Ecwid prijzen

Gratis voor altijd

Venture: $14.08/maand

$14.08/maand Zakelijk: $29.08/maand

$29.08/maand Onbeperkt: $82,50/maand

Ecwid beoordelingen

G2: 4.7/5 (360+ beoordelingen)

4.7/5 (360+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (560+ beoordelingen)

Shopify, BigCommerce en andere leveranciers van e-commerce software bieden je een volledig pakket aan tools die speciaal zijn ontworpen voor het opzetten van winkels en het marketen van producten. Maar hoe zit het met andere aspecten van uw bedrijf? Met software zoals ClickUp kunt u bijvoorbeeld sjablonen gebruiken om gebruikerspersona's te maken of zelfs concept-productomschrijvingen met generatieve AI.

Meetbare doelen stellen voor taken en projecten met automatische progressie om doelen effectiever te bereiken met gedefinieerde tijdlijnen en kwantificeerbare doelen

Als het op verkoop aankomt, biedt ClickUp u veel handige hulpmiddelen. Om te beginnen, ClickUp voor verkoopteams biedt u alles wat u nodig hebt om uw verkooptrechter van boven tot onder te beheren. Gebruik aanpasbare workflowweergaven om lijsten, tabellen of Kanban-borden te maken zodat u gegevens, deals, accounts en verkoopleads kunt bijhouden. 📈

U kunt ook ClickUp voor klantenrelatiebeheer (CRM) . De flexibele weergaven maken het gemakkelijk om de gegevens van elke klant te analyseren. Met automatiseringen kunt u het klantenbereik centraliseren: integreer uw e-mail met ClickUp om eenvoudig updates te versturen of het onboarden van klanten te vereenvoudigen.

Maximaliseer productiviteit in e-commerce met ClickUp

ClickUp richt zich ook op verkopers, met functies die zijn ontworpen om u te helpen uw productiviteit te verhogen. Als u productbeschrijvingen of andere soorten inhoud moet schrijven, levert ClickUp AI-schrijftools om je te helpen de klus te klaren. 📝

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer op te poetsen

Als e-commercebedrijf zult u ook bepaalde doelen en doelstellingen moeten halen, en ClickUp is een van de beste oplossingen voor uw bedrijf beste apps voor het bijhouden van doelen die er zijn. Of je nu OKR's wilt bijhouden, een deadline voor de productlancering wilt halen of je team op de taak wilt houden met wekelijkse doelen, dit platform geeft je alles wat je nodig hebt om die doelen te bereiken.

Verdeel uw doelen in specifieke taken die u aan teamleden kunt toewijzen en gebruik ClickUp Dashboards om statistieken bij te houden en een overzicht te krijgen van alles wat er in de Workspace van uw team gebeurt.

Met name voor softwareontwikkelingsteams is ClickUp een alles-in-één oplossing tool voor projectbeheer en samenwerking dat je zal helpen bij het bouwen, lanceren en op de markt brengen van je SaaS-producten. Met dit platform kun je roadmaps voor producten maken, bugs en problemen bijhouden en integreren met GitHub, GitLab en andere websites ontwikkeltools zodat u de voortgang van de ontwikkeling kunt volgen en een beter product voor uw klanten kunt maken.

Gebruik ClickUp's Website Planner Sjabloon om aan de slag te gaan met uw e-commerce site!

Maak een gefaseerd webontwikkelingsplan dat u meeneemt van idee tot lancering

Klik op de beste eigenschappen

Gebruik deClickUp AI schrijfassistent om productbeschrijvingen en andere soorten inhoud voor uw online bedrijf te maken ✨

Breng uw team samen op het ClickUp platform om te creëren, samen te werken, taken bij te houden en uw winkel te beheren - alles op één plek

Beheer leads, verkoop en klantrelaties metClickUp's gebruiksvriendelijke CRM-sjablonen* Integreer met populaire e-maildiensten, clouddiensten en populaire verkooptools om een naadloze ervaring in uw app-stack te creëren

Gebruik whiteboards plus 15 verschillende werkweergaven waaronder lijsten, borden, Gannt-diagrammen en meer om productontwikkeling, marketingcampagnes en andere essentiële taken te visualiseren en eraan samen te werken

ClickUp beperkingen

Als een platform om werk te beheren, kan ClickUp niet worden gebruikt om een e-commercewinkel te creëren of te hosten - maar u kunt het wel gebruiken om uw webdesign-/ontwikkelingsproject en -activa te beheren

Beginners zullen veel tijd moeten besteden aan het leren kennen van alle functies die deze app biedt

Klik omhoog Prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met het verkoopteam voor een plan op maat

Neem contact op met het verkoopteam voor een plan op maat ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.200+ beoordelingen)

4.7/5 (9.200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

Trek uw bedrijf naar een hoger niveau met e-commercesoftware en ClickUp

De juiste e-commerce softwareoplossing helpt u bij het bouwen, hosten en runnen van uw online winkel. Door een robuuste projectbeheer-app toe te voegen aan de mix, kunt u de verkoop en marketing, klantrelaties, contentcreatie en nog veel meer in de hand houden.

Als eigenaar van een e-commercebedrijf kunt u ClickUp gebruiken om al deze taken en nog veel meer uit te voeren - inclusief voorraadbeheer, ontwikkeling van nieuwe producten, omnichannel marketingcampagnes, enz.

Klaar om het eens te proberen? Meld u gratis aan voor ClickUp om te ontdekken hoe het u zal helpen het succes van uw e-commercebedrijf te maximaliseren.