10 Beste Wix Alternatieven in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Wix is een gratis tool voor het hosten en bouwen van websites. Gebruikers zijn dol op de functionaliteit en de prijs, waardoor de software een geweldige optie is voor eigenaren van kleine bedrijven en bedrijven met een beperkt budget.

Maar Wix is niet de beste tool voor alle bedrijven. Ontworpen voor mensen die op zoek zijn naar goedkope, eenvoudige opties om websites te bouwen, is het beperkt tot een handvol sjablonen. Dat betekent dat het moeilijker is om je site te laten opvallen en dat het moeilijk is om een aangepaste site met geavanceerde functies te maken.

Gelukkig is Wix niet je enige optie om een website te bouwen. 👀

Hier laten we je kennismaken met 10 van de beste Wix alternatieven. We behandelen alles, van prijzen en beoordelingen tot functies en limieten, zodat je de beste voor jouw behoeften kunt kiezen.

Wat moet je zoeken in Wix Alternatieven ?

Niet alle Wix alternatieven zijn hetzelfde. Sommige hebben een vergelijkbare aanpak en bieden basisdiensten die iedereen kan gebruiken. Anderen richten zich op meer maatwerk en vereisen enige kennis van codering of een leercurve om geavanceerde functies onder de knie te krijgen. 💪

Het beste Wix-alternatief heeft nodig:

E-commerce functies: Als je een e-commerce platform of online winkels beheert, heb je een webbouwer nodig die betalingsverwerking en andere e-commerce tools bevat

Drag-and-drop functionaliteit : Veel websitebouwers hebben een drag-and-drop tool, waardoor het voor freelancers en beginners gemakkelijk is om secties te verplaatsen en een webpagina te bouwen die visueel verbluffend en aantrekkelijk is

Tutorials en klantenondersteuning : Als je een beginnende blogger bent, zoek dan naar Wix-alternatieven met tutorials om het proces sneller te laten verlopen

Prijsplannen : Websitebouwers kunnen duur worden, vooral met add-on's zoals plugins, aangepaste domeinen en webhosting. Kies een tool met verschillende prijsplannen, zodat u er een kunt kiezen die bij uw budget past

Analytics tools: Sommige Wix-alternatieven bevatten verkoop-, rapportage- en SEO-tools om je te helpen betere websites te bouwen en conversies te stimuleren

De 10 Beste Wix Alternatieven om te gebruiken in 2024

Klaar om een alternatief voor Wix te ontdekken? Hier vind je een lijst met de beste tools voor het bouwen van websites, e-commerceoplossingen en aanpasbare software om de site van je dromen te maken. 🤩

1.WordPress

via WordPress WordPress is een van de beste websitebouwers die er zijn. Het is een van de meest aanpasbare platforms en biedt duizenden plugins om sites te maken die alles doen, van kaarten laden en betalingen verwerken tot analyses bijhouden. Met de WordPress hosting en WordPress site tools kun je webontwerp in één handige ruimte regelen.

WordPress beste functies

Plugins en widgets bieden duizenden aanpassings- en schaalbaarheidsopties voor zaken als voorraadbeheer, e-mailmarketing en SEO

Back-ups beschermen uw werk, of het nu gaat om blogberichten of oudere versies van uw site, zodat u nooit alles kwijtraakt, zelfs niet als er een fout optreedt

Volledige aanpassing met CSS, HTML en een drag-and-drop editor waarmee u aangepaste code kunt maken of sjablonen kunt gebruiken om sites tot leven te brengen

Veel WordPress sjablonen worden geleverd met e-commerce winkels, waardoor het gemakkelijk is om betalingen en verkopen direct op uw site te verwerken

5% van de tijd van het bedrijf wordt besteed aan het opbouwen van de gratis, open-source codegemeenschap voor WordPress

WordPress limieten

De gratis websitebouwer heeft beperkte functies

De functionaliteit is uitgebreid en het kost veel tijd om alles te leren gebruiken

WordPress prijzen

Gratis

Persoonlijk : $9/maand

: $9/maand Premium : $18/maand

: $18/maand Business : $40/maand

: $40/maand Zakelijk : $70/maand

: $70/maand Enterprise: Vanaf $25.000 per jaar

WordPress beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (8.600+ beoordelingen)

: 4.4/5 (8.600+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (14.700+ beoordelingen)

2. Shopify

via Shopify Shopify is een content management systeem en e-commerce tool die ondernemers en bedrijven gebruiken voor het bouwen van websites en het verwerken van betalingen. De populaire websitebouwer biedt online winkelpuien, flexibele transacties bij verkooppunten en full-funnel tools om de verkoop op e-commercesites te stimuleren. 💰

Shopify beste functies

Meerdere betalingsgateways maken het gemakkelijk om alles te regelen, van transactiekosten tot aangepaste afrekenprocedures

Integraties met zakelijke apps,marketingsoftwareen verkooptools kunt u uw bereik vergroten, de betrokkenheid verhogen en conversies stimuleren

Voorraad en middelen beheren om uw website onmiddellijk bij te werken met de meest actuele beschikbaarheid

Duizenden thema's en meer dan 8.000 apps en aangepaste domeinnaamopties zorgen ervoor dat uw website uniek is

Shopify limieten

Met uitgebreide aanpassingsopties is er een leercurve om aan de slag te gaan

Premium abonnementen worden snel duur

Shopify prijzen

Basis : $39/maand

: $39/maand Shopify : $105/maand

: $105/maand Geavanceerd: $399/maand

Shopify beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (4.400+ beoordelingen)

: 4.4/5 (4.400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (6.200+ beoordelingen)

3. Squarespace

via Squarespace Squarespace is een wereldberoemde websitebouwer die wordt vertrouwd door grote merken die e-commerce websites bouwen en eigenaren van kleine bedrijven die net beginnen. Gebruik het om afspraken te boeken, producten te verkopen of diensten te verlenen in een breed bereik van industrieën. Ingebouwde e-mailcampagnes en sociale tools ondersteunen uw inspanningen om websites te bouwen door uw bereik te vergroten en uw merk op te bouwen.

Squarespace beste functies

Filter door tientallen sjablonen op branche, categorie of stijl om binnen enkele minuten te beginnen met het maken van een site of maak aangepaste sjablonen voor een unieke aanpak

E-commerce functies zoals betalingsverwerking, checkout pagina's en achter de schermen verzend- en fulfillment tools zorgen ervoor dat alles soepel verloopt

Ingebouwde planning- en kalendertools stellen eigenaren van bedrijven in staat om afspraken te maken en diensten aan te bieden

De marketing- en SEO-tools omvatten integraties met sociale media om klanten te binden en het bereik te optimaliseren

Squarespace limieten

Minder opties voor betalingsverwerking in vergelijking met concurrenten

Transacties in verkooppunten kunnen haperen en je kunt geen verkoop in meerdere valuta inschakelen

Squarespace prijzen

Persoonlijk : $23/maand

: $23/maand Business : $33/maand

: $33/maand Commerce Basic : $36/maand

: $36/maand Commerce Advanced: $65/maand

Squarespace beoordelingen

G2 : 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.800+ beoordelingen)

4. Weebly

via Weebly Weebly - een e-commerceplatform aangeboden door Square - is een beginnersvriendelijke tool voor het ontwerpen van websites met een mobiele app om sites te maken, zelfs als u niet achter uw bureau zit. Weebly is ideaal voor drukke starters die op zoek zijn naar een snelle manier om sites te lanceren of voor bedrijven die bestaande webpagina's eenvoudig willen optimaliseren. Het gebruiksgemak betekent dat iedereen met toestemming in recordtempo landingspagina's kan maken en lanceren. 📈

Weebly beste functies

Free domain hosting voor subdomeinen biedt een gratis invoer voor beginners die een eigen website willen beginnen

Thema's samengesteld door ontwerpers geven een professionele look aan elke website

De drag-and-drop bouwer is voor iedereen gemakkelijk te gebruiken en aangepaste tools voor afbeeldingen en video's maken de landingspagina's boeiender

Geïntegreerde analytics bieden inzicht in de statistieken van je website zodat je deze kunt optimaliseren voor prestaties

Weebly limieten

Een van de eenvoudigste Wix-alternatieven, maar ook beperkt als het gaat om aanpassen

Als je klantenservice wilt kunnen bellen, heb je een betaald abonnement nodig

Weebly prijzen

Gratis

Persoonlijk : $10/maand

: $10/maand Professioneel : $12/maand

: $12/maand Prestaties: $26/maand

Weebly beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (400+ beoordelingen)

: 4.1/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (1.700+ beoordelingen)

5. HubSpot

via Pixpa Pixpa is een websitebouwer ontworpen voor individuen die profielen willen aanmaken, werk willen delen of diensten online willen verkopen. Als Wix-alternatief is deze tool niet ideaal voor mensen die op zoek zijn naar e-commerce abonnementen met een hoge functionaliteit en een uitgebreide bandbreedte. Kies in plaats daarvan deze tool als je een eenvoudige website wilt waar je werk dat je hebt gedaan kunt delen, diensten kunt aanbieden en in contact kunt komen met potentiële clients. 🧘

De beste functies van Pixpa

De portfolio website builder biedt meer dan 150 sjablonen

24/7 klantenservice via e-mail en chatten betekent dat je altijd toegang hebt tot hulp als je ontwerp of technische hulp nodig hebt

Beperkte e-commercetools, waaronder een eenvoudige kassa met merknaam en voorraadbeheer voor digitale bestanden en diensten

Met meer dan 100 tools en integraties in de app store kun je alles verbinden, van berichtkanalen tot social media kanalen

Pixpa limieten

Het is geen drag-and-drop websitebouwer

Het is niet zo schaalbaar of aanpasbaar als andere Wix alternatieven

Pixpa prijsstelling

Basis : $8/maand

: $8/maand Creator : $15/maand

: $15/maand Professioneel : $20/maand

: $20/maand Gevorderd: $25/maand

Pixpa beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (50+ beoordelingen)

: 4.7/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (400+ beoordelingen)

7. Webnode

via HostGator Wilt u snel een website bouwen, zonder het gedoe van een grote leercurve? Probeer HostGator, een websitebouwer die sjablonen gebruikt om ontwerpen tot leven te brengen in minuten, niet uren. ⏰

De beste functies van HostGator

Toegang tot meer dan 2 miljoen stockafbeeldingen en video's betekent dat u afbeeldingen kunt kiezen die uw merk vertegenwoordigen

Verbonden sociale mediatools hebben embeddable sociale feeds en aanpasbare knoppen om gebruikers te betrekken bij verschillende kanalen

SSL-certificaten laten klanten weten dat hun gegevens veilig zijn

Ingebouwde websitehosting betekent hogere laadsnelheden

HostGator limieten

Trage klantenservice kan leiden tot vertragingen bij het bouwen van websites

Als u uw site wilt herstellen vanaf een back-up, moet u een extra bedrag betalen

HostGator prijzen

Express Start: $12,95/maand

$12,95/maand Express Site: $14,98/maand

$14,98/maand Express Store: $26,98/maand

HostGator beoordelingen en recensies

G2 : 3.6/5 (100+ beoordelingen)

: 3.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (50+ beoordelingen)

9. Web.com

via Web.nl Web.com is een AI-websitebouwer die al het harde werk voor je doet. Beantwoord gewoon een paar vragen en de AI-tools genereren volledige websites, domeinnamen, logo's en content voor de site. Er is ook een optie om je eigen site te bouwen als je controle wilt hebben over aspecten van het aanmaken.

Web.com beste functies

Ingebouwde AI-tools verwerken alles vancontent kalenders maken tot het ontwerpen van landingspagina's en het maken van logo's

Functies voor veiligheid zijn onder andere een SSL-certificaat, back-ups van websites en tools om je te beschermen tegen online bedreigingen

Marketing functies bieden ingebouwde SEO optimalisatie tools, online directories en integratie met Google Werkruimte

Verschillende prijsabonnementen bieden flexibiliteit voor teams die alleen een website willen bouwen en teams die op zoek zijn naar meer ondersteuning in hetmarketing abonnement Web.com limieten

Er is niet zoveel aangepast in vergelijking met andere tools

Je kunt elementen zoals pop-ups en kalenders niet verslepen

Web.com prijzen

Website : $19.99

: $19.99 Website + Marketing : $24.99

: $24.99 Online winkel : $34.99

: $34.99 Online marktplaatsen: $49.99

Web.com beoordelingen en recensies

G2 : N.V.T

: N.V.T Capterra: 3.7/5 (100+ beoordelingen)

10. Content

via Content Contentful benadert het bouwen van websites eerst vanuit de content. Met visueel aantrekkelijke interfaces hoef je geen technische vaardigheden te hebben om met deze tool een verbluffende website te bouwen.

Contentful beste functies

Met de aanpasbare rolgebaseerde toegang kunt u bepalen wie wijzigingen kan aanbrengen in de content van de site

De strakke interface en "wat je ziet is wat je krijgt" (WYSIWYG) editor laten je visualiseren hoe alles eruit zal zien terwijl je eraan werkt

Met de ingebouwde versiegeschiedenis kunt u gemaakte wijzigingen bekijken en gemakkelijk oudere versies herstellen

Sjablonen geven een kickstart aan je aanmaakproces en versnellen de uitvoeringstijd

Contentful beperkingen

Sommige gebruikers wensen meer aanpassingen aan de achterkant

Integraties zijn niet zo robuust als andere alternatieven

Contentful prijzen

Gratis

Basis : $300/maand

: $300/maand Premium: Aangepaste prijzen

Contentful beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (200+ beoordelingen)

: 4.2/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

Hoewel Wix en deze Wix-alternatieven geweldig zijn voor het bouwen van websites en landingspagina's, bieden ze geen uitgebreide diensten voor het beheren van workflows of marketingcampagnes zodra u uw site lanceert. Daarvoor hebt u een tool zoals ClickUp nodig, waarmee u kopij voor marketingcampagnes kunt maken, marketingpijplijnen kunt beheren en succes naar KPI's kunt bijhouden. 🏆

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/AI-Overzicht-GIF.gif Wix alternatieven: Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw kopij, e-mail reacties en meer te polijsten /$$$img/

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer op te poetsen

ClickUp is een software voor projectmanagement speciaal ontworpen om marketing teams te helpen processen te stroomlijnen en doelen bereiken. Met honderden functies vindt u zeker wat u nodig hebt voor elke stap van uw marketingproces, van het brainstormen over ideeën tot het analyseren van het succes van campagnes voor uw online winkel. ClickUp's Marketing functie biedt een gebruiksvriendelijke interface met verschillende weergaven om uw processen te visualiseren. Bouwen marketing-roadmaps en verbind ze met taken om het werk op te splitsen voor elk lid van je team. Voeg prioriteiten en afhankelijkheid toe om aan te geven welk werk als eerste gedaan moet worden.

Real-time samenwerking in de software voor workflow van content betekent dat je met het team aan alles kunt werken, van brainstormen over social media-campagnes tot het maken van rapportages. Aangepaste notificaties en triggers laten mensen weten wanneer een Taak is Voltooid of wanneer het hun aandacht nodig heeft. ClickUp AI tilt het aanmaken van content naar nieuwe hoogten, zodat u beter en sneller kunt schrijven. Ingebouwde bewerkingstools proeflezen je werk, terwijl suggestietools je schrijven boeiender maken. Gebruik het om e-mailnieuwsbrieven, virale berichten op sociale media of SEO-gerichte blogartikelen te schrijven.

De beste functies van ClickUp

ClickUp's AI schrijfgereedschappen besparen u tijd en zorgen ervoor dat uw content eruit springt dankzij editors, samenvattingen en andere functies

Dankzij integraties kunt u al uw favoriete apps en tools van derden met elkaar verbinden in één handige ruimte

Met intuïtieve dashboards kun je workflows visualiseren zodat je capaciteit en resources kunt aanspreken en de voortgang naar marketingdoelen kunt bijhouden - of je nu eenmarketing abonnement of eengeavanceerde e-commerce tools* Duizenden sjablonen, waarondersjablonen voor het schrijven van contentmaken het eenvoudig om elk type content te maken, of u nu een expert of een beginner bent

Vereenvoudigworkflows voor het aanmaken van content met vooraf gebouwde automatiseringen die overbodige en hersenloze taken elimineren zodat het team zich kan concentreren op belangrijker werk

Gebruik deClickUp sjabloon voor blogbeheer om uw blogberichten efficiënt te structureren, samen te werken met uw team en uw schrijfproces bij te houden voordat u publiceert op een CMS zoals Wix!

Laat ClickUp het zware werk doen als het gaat om uw content workflows met het sjabloon Blogbeheer

ClickUp limieten

ClickUp AI is niet beschikbaar op gratis abonnementen, maar betaalde abonnementen passen in de meeste budgetten omdat ze beginnen bij $7 per maand

Er zijn enorm veel functies, wat betekent dat u wat tijd moet besteden om ze allemaal te leren kennen

ClickUp prijzen

Gratis Forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.100+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

Beheer uw website en werkstromen met ClickUp

Met deze Wix-alternatieven bouwt u visueel aantrekkelijke websites voor uw target publiek. Kies uit eenvoudige tools zonder code of kies voor maatwerk met geavanceerdere platforms die integreren met tientallen plugins. Beheer tijdens het bouwen van de site en daarna de workflows met ClickUp tool voor projectmanagement zoals ClickUp. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en begin met het opbouwen van betere processen voor uw marketing- en ontwikkelingsteams. Met ingebouwde AI is al uw content - of het nu voor landingspagina's of blogberichten is - boeiender, effectiever en aantrekkelijker voor gebruikers. Maak ruimtes voor verschillende projecten en maak gebruik van automatiseringen om sneller te werken en je doelen sneller te bereiken. 🙌