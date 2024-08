Een dag uit het leven van een verkoopmanager: Taken, uitdagingen en middelen voor succes

Als je ooit met een salesmanager hebt gewerkt, is de kans groot dat je hem of haar hebt horen uitroepen: We hebben net onze doelstelling gehaald!

Naast het behalen van verkoopdoelen zijn verkoopmanagers verantwoordelijk voor het trainen, leiden en managen van een team van verkoopprofessionals. Ze werken samen met andere afdelingen in de organisatie om ervoor te zorgen dat hun verkoopstrategie in lijn is met de algemene bedrijfsdoelstellingen.

Terwijl we je meenemen door een dag uit het leven van een sales manager, ontdekken we inzichten in de verschillende activiteiten en verantwoordelijkheden van deze professionals. We werpen ook licht op:

De gemeenschappelijke uitdagingen voor salesmanagers

Waardevolle tips voor het beheren van hun werklast

Hoe ClickUp te gebruiken om de dagelijkse taken en projecten van een sales manager te stroomlijnen

Wie is een verkoopmanager?

Sales managers zijn de drijvende kracht achter het verkoopteam van het bedrijf.šŸ”‹

Ze zijn belast met het creƫren, koesteren en leiden van het verkoopteam van het bedrijf en hun primaire doel is om het succes van het verkoopteam te garanderen. Dit succes wordt gemeten aan de hand van verkoopkernprestatie-indicatoren (KPI's) zoals het vermogen van het team om verkoopdoelen te halen, de maandelijkse omzetgroei en de kosten voor klantenwerving.

Om hun doelen te bereiken, werken salesmanagers samen met het hoger management om strategische plannen te ontwikkelen en te implementeren om de doelen te halen terwijl ze het salesteam begeleiden en motiveren. Met andere woorden, sales managers zijn de cruciale schakel tussen de verkopers in de loopgraven en de hogere leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor het stimuleren van de groei van de organisatie.

Deze professionals zorgen ervoor dat hun teamleden middelen hebben zoals sjablonen voor verkoopplannen om hen te helpen snel hun doelen te identificeren en de stappen die nodig zijn om daar te komen.

Rollen en verantwoordelijkheden van een verkoopmanager

De rol van een verkoopmanager is dynamisch en vereist een combinatie van kritisch denken, leiderschap en coachingsvaardigheden om de verkoopinspanningen van het bedrijf te stimuleren.

In dit gedeelte zullen we de cruciale rollen en verantwoordelijkheden van een sales manager in elke organisatie uiteenzetten.

1. Het verkoopteam leiden

De belangrijkste taak van een verkoopmanager is het leiden van het verkoopteam. Dit omvat meestal activiteiten zoals:

Onboarding van nieuwe verkopers

Het verkoopteam trainen en ontwikkelen

De voortgang van verkopers bewaken

Pro tip: De ClickUp Verkoopproces Sjabloon is een hulpmiddel van onschatbare waarde dat salesmanagers helpt om een salesteam naar succes te leiden. Het brengt de stappen in kaart die elke vertegenwoordiger moet nemen om een lead van prospect naar klant te leiden.

Creƫer een go-to gids voor uw verkopers met ClickUp's Sales Process Template

Verkoopmanagers kunnen de sjabloon eenvoudig aanpassen door kritieke processen in de verkooppijplijn te specificeren, zoals loodgeneratie, onderhandeling en afsluiting. Ze kunnen ook de specifieke activiteiten aangeven die betrokken zijn bij elk van deze processen.

De sjabloon kan worden hergebruikt om nieuwe verkoopmedewerkers in te werken, zodat ze een duidelijk overzicht krijgen van de verkooppijplijn en de taken die in elke fase worden verwacht.

2. Strategische planning

Salesmanagers zijn verantwoordelijk voor het bedenken van strategieƫn om hun team te stimuleren om de verkoopdoelstelling van het bedrijf te halen en te overtreffen. Ze werken samen met verschillende afdelingen en maken gebruik van marktinzichten om de verkoopdoelstellingen af te stemmen op de doelstellingen van de organisatie.

Salesmanagers moeten ook in staat zijn om hun verkoopstrategieƫn aan te passen om in te spelen op nieuwe kansen en potentiƫle bedreigingen te beperken, zodat het bedrijf kan blijven inspelen op veranderingen in de markt.

3. Verkoopdoelstellingen halen

Nadat ze met het hoger management hebben samengewerkt om haalbare verkoopdoelen vast te stellen en strategieƫn te bedenken om deze doelen te halen, creƫren sales managers realistische verkoopdoelen verkoopdoelstellingen voor hun teams.

Ze stellen deze doelen vast door markttrends te onderzoeken, analyses van concurrenten uit te voeren, rekening te houden met budgetbeperkingen en de productvraag te beoordelen. Vervolgens verdelen ze overkoepelende verkoopdoelen in kleinere doelen en taken met duidelijke deadlines.

Pro tip: Gebruik ClickUp Doelen om doelstellingen binnen het SMART-raamwerk voor je verkoopteams met duidelijke tijdlijnen en meetbare doelen. Bewaak de voortgang van je team bij het bereiken van de doelen met automatische voortgangscontrole.

Maak uw OKR-raamwerk en volg belangrijke resultaten visueel met ClickUp Goals

4. Beheer van klantrelaties Beheer van klantrelaties (CRM) is een belangrijke verantwoordelijkheid voor salesmanagers, omdat het activiteiten omvat die van vitaal belang zijn voor het werven, behouden en laten groeien van het klantenbestand. Effectieve CRM stimuleert verkoopgroei, wat uiteindelijk leidt tot bedrijfsuitbreiding en hogere inkomsten. šŸ’ø

Veel salesmanagers werken samen met hun vertegenwoordigers om gegevens over klanten bij te houden, inclusief hun namen en posities in de pijplijn, met behulp van krachtige CRM-tools. Samen pakken ze direct de zorgen en vragen van leads aan om hun interesse te behouden en de kans te vergroten dat ze worden omgezet in betalende klanten.

Pro tip: CRM-platforms kunnen intimiderend zijn, vooral voor gebruikers met weinig of geen ervaring. Dit is waar CRM-sjablonen komen. U kunt deze kant-en-klare, beginnersvriendelijke frameworks eenvoudig aanpassen aan de unieke behoeften van uw bedrijf.

We raden de ClickUp CRM Sjabloon voor het organiseren van accountgegevens van klanten en afgesloten deals in een aparte lijst. Het maakt het gemakkelijk om het traject van klanten in de pijplijn bij te houden.

Beheer uw leads, klantrelaties en verkooppijplijn allemaal op Ć©Ć©n plek met het ClickUp CRM-sjabloon

5. Onderzoek doen naar verkooptrends

Door verkoopgegevens en consumentengedrag te analyseren, kunnen verkoopmanagers samenwerken met een business development executive om proactief strategieƫn te ontwikkelen om potentiƫle bedreigingen het hoofd te bieden en in te spelen op opkomende marktkansen. Onderzoek naar verkooptrends helpt bij het maken van verkoopprognoses, een essentiƫle activiteit om te anticiperen op toekomstige vragen uit de markt.

Pro tip: Vertrouw op de ClickUp Verkoopprognosesjabloon om verkoopprestaties te visualiseren en belangrijke statistieken te controleren. Met aangepaste velden zoals productnaam, waarschijnlijkheid en prognosebedrag kunt u de voortgang naar verkoopdoelen volgen en strategieƫn optimaliseren voor betere bedrijfsresultaten.

Gebruik ClickUp's sjabloon voor verkoopprognoses om historische verkoopprestaties te visualiseren en inzicht te krijgen in komende markttrends

6. De verkooppijplijn analyseren en aanpassen

Salesmanagers beoordelen regelmatig de verkooppijplijn en passen deze aan om ervoor te zorgen dat deze in lijn is met markttrends en veranderende klantbehoeften. Door deze periodieke evaluatie kunnen ze gebieden identificeren die voor verbetering vatbaar zijn, zodat ze strategieƫn kunnen implementeren om de efficiƫntie en effectiviteit van de pijplijn te optimaliseren.

Na het evalueren van de pijplijn kan een salesmanager bijvoorbeeld ontdekken dat het nodig is om reclamestrategieƫn te herzien of productberichten te verfijnen om beter in te spelen op de behoeften van de klant.

Een uitgebreide kijk in een dag uit het leven van een verkoopmanager

Hoewel de specifieke taken van een sales manager kunnen variĆ«ren op basis van factoren zoals de grootte van het bedrijf en de branche, volgen hun dagelijkse routines vaak een consistent patroon. Laten we er eens kennis mee maken door een typische dag uit het leven van een sales manager te bekijken. šŸ“

Begin van de dag

Voor de meeste salesmanagers begint een typische dag met een snelle ochtendroutine die de toon zet voor de komende dag. De routine bestaat meestal uit de volgende drie activiteiten:

De taken schetsen die gedurende de dag moeten worden uitgevoerd

E-mails beantwoorden van hoger management en klanten

De taken doornemen die zijn toegewezen aan vertegenwoordigers

Pro tip: Wanneer uw dagelijkse taken beheert vindt u misschien de ClickUp Dagelijkse takenlijst sjabloon ongelooflijk handig. Hiermee kunt u uw werklast stroomlijnen door taken te verdelen in ochtend-, middag- en avondsecties, elk met specifieke doelstellingen. Als je elke taak hebt voltooid, streep je ze gewoon van de lijst af om een gevoel van voldoening te krijgen.

ClickUp's sjabloon voor dagelijkse taken is perfect om dagelijkse taken te beheren en uw hele dag bij te houden

Vergaderingen en toewijzing van taken

Na het beantwoorden van e-mails houden verkoopmanagers een reeks vergaderingen om de samenwerking tussen verschillende afdelingen te bevorderen en de betrokkenheid van werknemers te stimuleren.

Dit deel van de dag begint meestal met interacties met het hogere management en afdelingsoverschrijdende afspraken met de product- en marketingteams. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om operationele strategieƫn die inspelen op de eisen van de klant en verkoopmanagers op de hoogte houden van product- en servicemodificaties.

Daarna organiseren de managers opstartvergaderingen met het verkoopteam te bespreken:

De activiteiten van de vorige dag

Tegengekomen obstakels

Updates over individuele opdrachten

Een goede salesmanager stimuleert zowel individueel als collectief succes door elke uitdaging aan te pakken, oplossingen aan te bieden en, indien nodig, Ć©Ć©n-op-Ć©Ć©n gesprekken te voeren met teamleden.

Zodra de belangrijkste problemen zijn aangepakt en voortgangsrapporten zijn beoordeeld, wijst de sales manager taken toe aan de leden van het verkoopteam op basis van hun huidige werkbelasting en competenties.

Middagsessie

Na hun dagelijkse vergaderrondes voeren verkoopmanagers taken uit zoals:

Sollicitanten interviewen

Ontwikkelen van trainingsmateriaal om nieuwe agenten in te werken

Coachen van nieuwe vertegenwoordigers

Verkooptrends onderzoeken

Verkoopgegevens analyseren

Klachten van klanten behandelen

Verkooprapporten voorbereiden

Deze taken vormen het grootste deel van de werklast van verkoopmanagers. Daarna gaan ze naar huis om op te laden en zich voor te bereiden op de uitdagingen van de volgende dag.

Veelvoorkomende uitdagingen als verkoopmanager

Hieronder geven we een overzicht van de dagelijkse uitdagingen waar sales managers mee te maken krijgen als ze door het dynamische landschap van sales management navigeren.

1. Talentvolle verkopers aannemen

Er wordt vaak gezegd dat een leider slechts zo goed is als zijn team, en hetzelfde geldt voor salesmanagers. Hun talent om geweldige strategieƫn te ontwikkelen en verkoopdoelen te halen hangt af van een team van getalenteerde verkopers.

Toch is het vinden en inhuren van verkopers die bedreven zijn in het gebruik van verkoopinstrumenten het gebruik van overtuigende technieken en het opbouwen van klantrelaties is geen sinecure. Een goede aanwerving kan het vermogen van een salesmanager om zijn targets te halen een boost geven, terwijl een slechte aanwerving financiƫle tegenslagen voor het hele bedrijf kan betekenen.

2. Verkopers coachen

Naast aanwerving moeten verkoopmanagers uitblinken in het coachen van hun verkopers om hun volledige potentieel te ontsluiten. Dit omvat het inwerken van nieuwe medewerkers, het bieden van voortdurende ondersteuning en het aanbieden van oplossingen om ervoor te zorgen dat elke agent zijn doel kan halen. šŸŽÆ

In sommige gevallen moet de manager zich bij de vertegenwoordigers in het veld voegen om hun prestaties te beoordelen, hun sterke punten te identificeren en gerichte feedback voor verbetering te geven. In het algemeen is het beheersen van coaching essentieel voor het koesteren van talent, het stimuleren van prestaties en uiteindelijk het behalen van verkoopsucces.

3. Druk om verkoopdoelen te halen

Salesmanagers dragen het gewicht van het behalen van verkoopdoelen op hun schouders. Ze zijn voortdurend bezig met het analyseren van verkooptrends, het aanpassen van strategieƫn en het finetunen van verkooppijplijnen om deze doelen te halen en de groei en winstgevendheid van het bedrijf te garanderen.

De druk om de targets te halen en te overtreffen is altijd hoog, vooral omdat het niet halen van de targets de positie en toekomst van het bedrijf in een concurrerende markt in gevaar kan brengen.

4. Verkopers behouden

Nu de concurrentie voor bekwame verkopers steeds heviger wordt, is het van cruciaal belang om ze aan boord te houden voor het succes van een bedrijf op de lange termijn. Salesmanagers moeten adequate maatregelen nemen om te voorkomen dat concurrenten toptalent wegkapen.

Dit houdt in dat ze moeten zorgen voor een ondersteunende en inspirerende werkomgeving waar verkopers zich gesterkt voelen om zelfs in moeilijke tijden uit te blinken. Door een sterke band op te bouwen met hun teamleden kunnen salesmanagers hun behoeften en voorkeuren beter begrijpen, zodat ze betrokken en productief blijven.

5. Tijdschaarste

Verkoopmanagers racen altijd tegen de klok. Elke beschikbare minuut telt, of die nu wordt besteed aan het trainen van verkopers en het begeleiden van hen op excursies, het beantwoorden van vragen van klanten of het uitstippelen van strategieĆ«n om verkoopdoelen te halen. ā°

De uitdaging ligt in het effectief toewijzen van tijd om ervoor te zorgen dat elke taak voldoende aandacht krijgt met behoud van de algehele teamproductiviteit.

5 tips om de dag door te komen als verkoopmanager

Hoe overwinnen geweldige sales managers uitdagingen en navigeren ze elegant en efficiƫnt door hun complexe rol? Door effectieve strategieƫn en technieken in te zetten waarmee ze elke hindernis met vertrouwen kunnen nemen. Laten we eens kijken naar vijf van deze beproefde en geteste best practices:

1. Plan vooruit

Succesvolle verkoopmanagers delen een belangrijke eigenschap - toewijding aan planning. Ze vertrouwen op kalenders en productiviteitstools om hun activiteiten dagen en weken van tevoren nauwkeurig te plannen. šŸ—“ļø

Deze proactieve aanpak stelt hen in staat om coachingsessies in te plannen, tijd vrij te maken voor leadbeheer en zich voor te bereiden op komende verkoopinitiatieven. Door de curve voor te blijven, vergroten ze hun vermogen om verkoopdoelen te halen en snel te reageren op veranderingen in de marktdynamiek.

2. Taken prioriteren

Met veel taken die om hun aandacht vragen, moeten verkoopmanagers de kunst van het tijdsoptimaliseren beheersen om hun doelstellingen te halen. Prioritering van taken is cruciaal in dit proces.

Door de meest kritieke taken aan te wijzen, zoals het opvolgen van belangrijke leads en deze prioriteit te geven boven minder urgente activiteiten, kunnen salesmanagers ervoor zorgen dat ze dringende behoeften met spoed aanpakken.

Met deze strategische aanpak kunnen ze hun tijd en middelen effectief toewijzen en zich richten op activiteiten met een grote impact die hen naar hun doelen leiden. šŸ„

3. Verdeel grote taken in behapbare stukjes

Wanneer salesmanagers geconfronteerd worden met formidabele verkoopdoelen en de verantwoordelijkheid om een team van verkopers te coachen, voelen ze zich al snel overweldigd. Maar in plaats van zich te fixeren op het grote geheel, begrijpen succesvolle sales managers hoe belangrijk het is om grootschalige taken op te splitsen in kleinere, beter beheersbare stukjes.

Door ontmoedigende projecten in hapklare brokken te verdelen, kunnen ze elk segment helder en gefocust benaderen en gestaag naar hun uiteindelijke doel toewerken.

4. Wees flexibel

Hoewel planning een routekaart voor succes biedt, moeten verkoopmanagers ook de veranderlijke aard van de markt omarmen.

Met voortdurend veranderende verkooptrends en klantbehoeften kunnen rigide plannen snel achterhaald zijn. Daarom moeten salesmanagers bereid zijn om zich aan te passen en prioriteiten bij te stellen om onverwachte kansen te grijpen en effectief om te gaan met uitdagingen.

5. Neem korte pauzes

Als je bedenkt hoe snel de verkoopwereld is, voelen verkoopmanagers zich vaak overweldigd door de eisen van hun functie. Toch moeten ze, te midden van de chaos, prioriteit geven aan zelfzorg.

Het nemen van korte pauzes, zelfs voor een paar minuten, kan zorgen voor de broodnodige verlichting van stress om fysiek en mentaal weer op te laden. Zo kunnen ze hun taken met hernieuwde kracht aanpakken. šŸ“¶

Door beproefde verkooptechnieken te combineren met een bekwame tool voor verkoopondersteuning kunnen managers de productiviteit en efficiƫntie van hun teams verbeteren.

Een goed voorbeeld van zo'n tool is ClickUp , een alles-in-Ć©Ć©n projectmanagementoplossing die grote en kleine bedrijven helpt hun activiteiten te stroomlijnen binnen Ć©Ć©n platform.

Wat het platform vooral waardevol maakt voor verkoopteams is ClickUp Verkoop , een complete suite met tools en functies voor het traceren van leads, het onboarden van klanten en het beheren van pijplijnen. De suite bevat ook verschillende tools voor taakbeheer, samenwerking en automatisering om verkoopteams en hun managers te helpen hun werk te stroomlijnen en sneller deals te sluiten.

Maak projecten met hiƫrarchische taken, subtaken en controlelijsten om de voortgang van het project bij te houden en de werklast van het team te bewaken via ClickUp Tasks

Salesmanagers kunnen ook gebruikmaken van ClickUp's ingebouwde CRM-systeem, ClickUp CRM om de groei van klanten te versnellen en de klanttevredenheid te verbeteren.

De suite biedt 15+ aanpasbare weergaven voor het beheren en volgen van uw accounts en pijplijnen in verschillende overzichten zoals Lijst, Bord en Tabel. Het wordt ook geleverd met ClickUp Formulieren voor het verzamelen van klant- en verkoopgegevens en aangepaste dashboards om die gegevens te visualiseren en te analyseren met verschillende grafieken, diagrammen en balken.

Controleer uw verkoopprestaties, gegenereerde omzet, pijplijnactiviteit en meer met aangepaste rapporten en dashboards in ClickUp CRM

Laten we eens kijken naar enkele impactvolle verkooptechnieken die uw dagelijkse activiteiten kunnen verbeteren, mogelijk gemaakt door de diverse functieset van ClickUp:

1. Taakprioritering en -toewijzing

Het prioriteren en toewijzen van taken is van cruciaal belang voor verkoopmanagers die veel verantwoordelijkheden hebben. Goede salesmanagers rangschikken taken op volgorde van belangrijkheid en urgentie en wijzen ze strategisch toe aan hun vertegenwoordigers om de algehele efficiƫntie te maximaliseren. ClickUp Taken hiermee kunt u een uitgebreide lijst met opdrachten voor uw agenten maken op basis van markttrends, pijplijnen en verkoopdoelstellingen. Zodra u taken op het platform hebt gecreƫerd met bijbehorende details en deadlines, kunt u ze toewijzen aan verschillende teamleden.

Deze taken kunnen ook kleurgecodeerd worden op basis van prioriteiten, zodat elke agent weet met welke opdracht hij onmiddellijk aan de slag moet. šŸ’¼

Stel snel Taakprioriteit in binnen een taak om aan te geven wat als eerste aandacht nodig heeft

2. Taak- en projectdocumentatie

Projectdocumentatie is de ruggengraat van succesvol verkoopmanagement en zorgt ervoor dat belangrijke informatie toegankelijk is voor alle teamleden. šŸ“ƒ ClickUp Documenten is een uitstekend voorbeeld van een tool die het samenvoegen en organiseren van gegevens kan stroomlijnen. Met dit documentbeheerplatform kunnen gebruikers samen verkooprapporten, voorspellingen, onderzoeksresultaten en andere documenten die van vitaal belang zijn voor het succes van uw verkoopinspanningen, creĆ«ren, opslaan en beheren.

Maak al uw documenten voor verkoopbeheer eenvoudig op met ClickUp Docs

3. Samenwerking

Verkoopmanagers moeten dagelijks brainstormen of strategische vergaderingen houden met hun verkoopteams, andere afdelingen en het hoger management. ClickUp Mindmaps is een perfect hulpmiddel voor samenwerking en het genereren van ideeƫn tijdens deze sessies.

Visualiseer je ideeƫn met ClickUp Mindmaps

Verkoopmanagers kunnen Mindmaps gebruiken om brainstormsessies met hun team, te beginnen met een centraal idee dat wordt weergegeven als een knooppunt. Als het centrale idee bijvoorbeeld is om de verkoop in het tweede kwartaal met 20% te verhogen, kunnen de knooppunten belangrijke componenten voorstellen, zoals het gebruik van prijsstrategieƫn en concurrentiepositionering om de verkoopprestaties te verbeteren.

Mindmaps helpen ook bij het illustreren van de ingewikkelde relatie tussen elementen zoals de doelmarkt en de selectie van verkoopkanalen. Ze geven inzicht in hoe het verband tussen dergelijke elementen de verkoopprestaties beĆÆnvloedt. ClickUp Whiteboards is een ander krachtig hulpmiddel dat samenwerking en ideeĆ«nvorming in realtime ondersteunt. Het biedt een oneindig virtueel canvas voor het visueel voorstellen van ideeĆ«n door middel van verschillende vormen of kaarten. U kunt deze objecten over het Whiteboard verplaatsen en verbindingslijnen gebruiken om hun relatie te illustreren.

Brainstorm, voeg notities toe en werk samen aan ideeƫn en workflows met ClickUp Whiteboards

4. Integratie

Verkoopmanagers gebruiken verschillende zakelijke hulpmiddelen zoals e-mailplatforms, communicatie-apps en CRM-software om hun dagelijkse werk te doen. Het werken met meerdere tools kan je echter vaak vertragen door wisselen van context en leiden tot datasilo's.

Dit is waar software-integratie om de hoek komt kijken. Hiermee kunt u gegevens in verschillende tools koppelen en de functionaliteit van elke tool benaderen vanaf Ć©Ć©n platform.

ClickUp biedt uitgebreide integratiemogelijkheden waarmee u uw favoriete tools rechtstreeks of via integratietools van derden zoals Zapier kunt verbinden. Beheer klantrelaties met HubSpot, communiceer via Slack of organiseer vergaderingen voor verkoopteams op Zoom, zonder ClickUp!

Verkoop succes met ClickUp

Hoewel de rol van een verkoopmanager gepaard gaat met talloze verantwoordelijkheden en uitdagingen, maken platforms zoals ClickUp de zaken soepeler. Met oplossingen voor het overzien van verkooppijplijnen, het beheren van klantrelaties, het stellen van doelen, en een bibliotheek met kant-en-klare sjablonen clickUp rust verkoopmanagers uit voor succes met onboarding en training van vertegenwoordigers. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog om uw team te versterken, verkoopsuccessen te stimuleren en een stap dichter bij het behalen van uw verkoopdoelstellingen te komen. šŸ¹