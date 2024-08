Een beginnershandleiding voor dashboards in ClickUp (met 15 voorbeelden van use cases)

Je hebt uren doorgebracht met het vergroten en verkleinen van grafieken terwijl je je ergerde aan te veel of te weinig gegevens. Het is pijnlijk om een dashboard vanaf nul te maken en nog pijnlijker om ernaar te kijken en het verhaal van de gegevens te begrijpen.

Daarom investeren bedrijven die een high-level visualisatie en inzicht in de activiteiten van hun bedrijf willen, in de beste middelen - zoals een mission control center in ClickUp - om interactieve dashboards te maken die de eigenaardigheden, patronen en trends in het gegevensverhaal vertellen. Dashboards in ClickUp brengen informatiebronnen samen om snel toegang te krijgen tot gegevens in realtime, inzicht te krijgen in populaire statistieken, knelpunten in werkstromen op te sporen en nog veel meer.

Aan het einde van dit artikel leert u:

Hoe u uw rapportage op de juiste manier kunt afstemmen op een widget in ClickUp Dashboards

Best practices voor ClickUp Dashboard ontwerp en functie

Meerdere manieren om dezelfde gewenste KPI weer te geven

Leidende vragen die u moet stellen bij het bouwen van uw ClickUp Dashboard

Laten we beginnen!

Wat zijn dashboards in ClickUp? Dashboards in ClickUp minimaliseren de ruis die we meestal zien bij status rapportages die door directe rapportages worden gestuurd en die samenvatten wat we al weten over het project. Als enige bron van waarheid voegt een ClickUp Dashboard waarde toe door te verdubbelen als een ClickUp-taakmanager en rapportage-instrument waar u kunt:

Het dashboard snel kunt scannen om de belangrijkste afleidingen te begrijpen

Taken, werklasten en binnen het Dashboard kunt bewerken om eigenaardigheden op te lossen

Aantekeningen kunt toevoegen om ontbrekende context te bieden

Discussies organiseren om projectcommunicatie op één plek te houden, en meer

Waanzinnig krachtig en ongeëvenaard, u kunt betere versies van hetzelfde Dashboard bouwen na verloop van tijd met minimale inspanning als KPI's van het bedrijf verschuiven of leden van het team veranderen.

Hoeveel klikken zijn er nodig om bij de metriek te komen waar je publiek naar op zoek is?

Uw rapportage is zinloos als uw publiek moet zoeken naar informatie. ClickUp Dashboards bieden centrale toegang tot databronnen zonder poespas, zodat u de sleutelinzichten communiceert.

⚖️ Werklast in balans

Wanneer u wordt benaderd door iemand in uw team die vraagt om extensies voor deadlines, haalt u natuurlijk hun lijst met taken erbij en past u zich aan. Hoewel je proactieve houding de juiste intentie heeft, kan het resultaat helaas negatieve gevolgen hebben.

Maak eerst verbinding met anderen in het team om een verschuiving van de tijdlijn uit te leggen vanwege de werklast. Dan hebben zij de kans om eventuele problemen aan te kaarten, zodat de voortgang niet wordt verstoord.

scanbaarheid

Als je publiek niet binnen de eerste tien seconden kan zien wat je Dashboard communiceert, ben je ze kwijt. Het helpt om te weten welke KPI's ze moeten weten en welke informatie voor hen het belangrijkst is.

Real-time gegevens

De helft van de strijd bij het maken van elke vorm van rapportage is waar je informatiebronnen vandaan haalt. Verbindt u de punten handmatig? Probeer het proces zoveel mogelijk te automatiseren zodat je geen tijd verspilt.

Stel dat je niet de persoon bent die vrijwillig instaat voor de instelling en het onderhoud van rapportage van projecten omdat het moeilijk te begrijpen (oftewel saai) is. In dat geval zult u onder de indruk zijn van de aanpasbare widgets voor rapportage in ClickUp Dashboards.

15 ClickUp Dashboard Gebruikscases

U hoeft geen projectmanagement-expert te zijn om ClickUp Dashboards te gebruiken. Van een eenvoudig doel volgen om campagnemetrics te identificeren, zijn hier aanbevolen widgets voor verschillende gebruikssituaties.

📌 1:1 Functioneringsvergaderingen + HR People Leaders krijgen bruikbare inzichten in

prestatiemanagement en personeelsontwikkeling om beoordelingen te geven en te ontvangen van Dashboards.

Metrica Type Widget Type /href/https://clickup.com/nl/blog/48409/sjablonen-voor-een-op-een-vergaderingen/1:1 Weekly Docs/%href/ Aangepast inbedden Snelkoppelingen Blok Tekst Programma Rapporten Taken Lijst Feedback Discussies Chatten Werklast volgens status OKR's Doelen Uren overwerk Staafdiagrammen

📌 Bouw Er zijn veel bewegende delen in de bouw en niet alleen op locatie! Met dashboards kunnen projectmanagers de sleutelrisico's in de gaten houden, boekhoudsystemen erbij halen en werkschema's maken vanaf elke locatie.

Metrica Type Widget Type teams Taken Takenlijst Tevredenheidsratio van klanten Staafdiagram Gemiddelde tijd om defecten te verhelpen Berekening Terugkerende vergaderingen Document Aangepaste insluiting Gebruikt budget Berekening Uren per loonperiode Staafdiagrammen Project Gantt grafiek Aangepaste insluiting

📌 Klantenservice/ondersteuning Verzamel ter plekke informatie via dashboards om effectieve zakelijke beslissingen te nemen zonder de ervaring van uw klanten te verstoren.

Metrica Type Widget Type Open Tickets per Status Cirkeldiagram Aantal nieuwe tickets Berekening Gedeelde tips Chatten Benchmarks en doelen Doelen Ondersteuningskosten ten opzichte van omzet Berekening Gemiddelde beantwoordings-/oplostijd Berekening Taak Activiteit Gewerkt

📌 Ontwikkeling Reageer op problemen met prestaties en bugs voordat het team wordt overspoeld met Slack-berichten van andere afdelingen! Teams kunnen dashboards aanpassen aan elk agile proces voor optimale teamsamenwerking.

Metrisch type Widget type Activiteit in software Wie zit erachter Discussies Chatten Ticketvolume Berekening Ontwerpontwikkeling Burnup Sprint Snelheidsgrafiek Teams SOP's, wiki's en kennisbanken Documenten Prestatie KPI's Doelen

📌 Plannen van gebeurtenissen Er is een dorp (en een stroom aan middelen) nodig om gebeurtenissen te abonneren en te lanceren. Dashboards verbinden interne teams, clients en leveranciers van kleine tot grote gebeurtenissen zonder één e-mail.

Metrica Type Widget Type Kalender Aangepast insluiten Voortgang van gebeurtenissen Taken Portfolio Voortgang van elke toegewezen persoon Taken per toegewezen persoon Harde deadlines Totaal urgente taken Tijdsregistratie Factureerbaar Rapport Concepten van gebeurtenissen Documenten Kalenders Aangepast inbedden

📌 Onderwijs Ze zijn allemaal toegankelijk vanaf één plaats - essentiële cursusinformatie, documenten en opdrachten! Haal het meeste uit klassenmanagement en abonnement met Dashboards.

Metrica Type Widget Type Semesterplanning Taken Lijst Cursus syllabus en koppelingen Aangepast insluiten Presentatiedeck Google Slides Wekelijkse doelen Doelen Aantekeningen Blok Tekst Opdrachten Documenten Cursussen Voortgang Portfolio

📌 Financiën Financiële professionals kunnen snel toegang krijgen tot

budgetten analyseren in realtime en genereer rapporten in de helft van de tijd. Verkrijg bruikbare inzichten om slimmere strategische beslissingen te nemen met het gegevensverhaal achter de redenering.

Metrisch type Widget type Trends in de tijd Staafdiagram Opbrengsten per afdeling Cirkeldiagram Totale uitgaven, totale inkomsten Berekening % van budget inkomsten, % van budget uitgaven Berekening Vergelijking project status Portfolio Vorderingen vs. Betalingen Cirkeldiagram Bedrijfs Excel spreadsheets Aangepast insluiten

📌 Gezondheidszorg Met meerdere databronnen in één weergave kunnen dashboards snel de gegevens verwerken die de gezondheidszorg overbelasten. Het resultaat is dat professionals in de gezondheidszorg hun tijd en aandacht kunnen richten op patiëntenzorg zonder stress over gemiste informatie.

Metrica Type Widget Type Compliance/Afdelingskosten Aangepast insluiten Totaal opgenomen patiënten Berekening Kalender beschikbaarheid personeel Aangepast insluiten Gemiddelde wachttijd Staafdiagram Staafdiagram: poliklinische patiënten versus intramurale patiënten Taaklijst Gezondheidsnetwerk KPI's en OKR's Doelen

Bekijk deze_ hulpmiddelen voor projectmanagement in de gezondheidszorg en patiënt management tools

📌 Marketing Marketingteams zijn teams binnen een team. Dashboards aanpassen aan elke vereiste: E-mailmarketing, SEO, Social, Google Analytics, Content Marketing, Digital Analytics en meer!

Metrisch type Widget type Snelle referentiekoppelingen en aantekeningen Blok tekst Klikken Berekening Volledige lijst met functies Aangepast insluiten Impressies Grafiek ROI e-mail Berekening Taken voor het project Takenlijst Sociale statistieken Aangepast insluiten

📌 Persoonlijk Terwijl je druk bezig bent met je werk, mag je niet vergeten om tijd vrij te maken voor betekenisvolle relaties! Gebruik Dashboards als een persoonlijk CRM en

dagelijkse planner om dingen Klaar te krijgen .

Metrisch type Widget type Takenlijst Prioriteiten Tag Gebruik Persoonlijke doelen Aantekeningen Aangepast insluiten Kalender Aangepast insluiten Vieringen en feestdagen bijhouden Takenlijst Leeslijsten Takenlijst

Metrica Type Widget Type Sprint Taken per status Cirkeldiagram Discussies Chatten sprint taken per status Discussies Chat Niet-blokkerende Sprint taken Taken lijst /href/https://clickup.com/nl/blog/43673/ontwerpopdracht/Product Brief/%href/ Document Aangepast insluiten Bouw blokkeringen Blok Tekst Wekelijkse doelen Dringende prioriteiten Totaal Dringende Taken

📌 Kwaliteit Blijf op de hoogte van trends en krijg inzicht in de algehele prestaties ondersteund door het gegevensverhaal. QA teams kunnen dashboards aanpassen aan elke voorkeur met onbeperkte manieren om werk op hoog niveau weer te geven.

Metric Type Widget Type Scorecard gemiddelde Lijngrafiek Lijst met individuele taken Takenlijst KPI's Doelen Totaal aantal tickets Staafdiagram Ticketgemiddelde Berekening Discussie Chatten Snelkoppelingen en aantekeningen Blok tekst Individuele statistieken Berekening

📌 Team op afstand Verloren in de vertaling? Niet voor teams op afstand die Dashboards gebruiken. Ook al zijn de leden van een team gescheiden door locaties of tijdzones, Dashboards dienen als een enkele bron van waarheid om op één lijn te blijven.

Metrica Type Widget Type Wekelijkse doelen Taakvoortgang per toegewezen persoon Gewerkt activiteitsweergave Project Activiteit Activiteitsweergave Procesdocumenten Aangepast insluiten Taakstatussen Werklast per status Discussies Chatten 1:1 Wekelijkse documenten Aangepaste insluiting

📌 Verkoop Naast verkoopdoelen en prognosemetrics, bewaken en bijwerken

KPI's en OKR's rechtstreeks vanuit Dashboards. Zijn er knelpunten of processen die moeten worden aangepakt? Dashboards helpen teams om de gegevens snel te analyseren en te corrigeren.

Metertype Widgettype Omzet per team lid Berekening Topproducten in omzet cirkeldiagram Wekelijkse documenten 1:1 Aangepast insluiten Kansen vervallen Berekening Individuele lijsten met taken Takenlijst Verkooppijplijn Staafdiagram Wekelijkse doelen Taken voor verkoop versus taken voor niet-verkoop Berekening

📌 Teams In plaats van een gewone Excel-spreadsheet te bekijken, kunt u het Dashboard op het scherm delen tijdens de volgende vergadering om snel actie te ondernemen op dringende taken.

Metrica Type Widget Type OKR's voor teams Doelen Discussies Chatten Wekelijkse doelen Procesdocumenten Aangepast insluiten Dagelijkse stand-up agenda Aangepast insluiten Team voortgang Werklast per status Wekelijkse 1:1 documenten Aangepaste insluiting

Populaire widgets voor dashboards in ClickUp

Widgets zijn de bouwblokken van ClickUp Dashboards en waar het aanpassingsplezier begint. Op het eerste gezicht ziet het er misschien intimiderend uit omdat er zoveel is om uit te kiezen, maar dat is het geheim: het is niet beperkt tot een workflow. Later zullen we door een Dashboard formule lopen om het volgende te demonstreren .

Als Dashboards in ClickUp nieuw voor u zijn, laten we dan populaire widgets behandelen om ideeën op te doen voor uw Dashboard!

⌚️ Widgets voor tijdsregistratie Gaan individuen of hele teams over hun capaciteit? Welke projecten nemen de meeste tijd in beslag?

Met de juiste informatie kunnen eigenaren en managers het dashboard aanpassen om de werkstromen gezond te houden.

Tijdrapportage : Taken bekijken waarvan de tijdsregistratie is bijgehouden

: Taken bekijken waarvan de tijdsregistratie is bijgehouden Urenregistratie : bekijk een urenregistratie

: bekijk een urenregistratie Billable Report: factureerbare invoer bijhouden

Gerelateerd: Hoe tijdsregistratie gebruiken om projecten sneller af te ronden

Zie een totaal van hoeveel tijd elke persoon in je werkruimte heeft bijgehouden

Identificeer knelpunten voordat ze een probleem worden

Iedereen die betrokken is bij het project kan snel een grafiek weergeven om te begrijpen hoe statussen worden gebruikt in uw ClickUp Ruimtes, Mappen of Lijsten.

Werklast per status : een cirkeldiagram, staafdiagram of uitsplitsing van het gebruik van uw statussen over locaties weergeven

: een cirkeldiagram, staafdiagram of uitsplitsing van het gebruik van uw statussen over locaties weergeven Aantal Taken In Uitvoering : bekijk hoeveel taken er voortgang hebben op elke locatie

: bekijk hoeveel taken er voortgang hebben op elke locatie Aantal Voltooide Taken : Zie hoeveel Taken Nog te doen zijn op elke locatie

: Zie hoeveel Taken Nog te doen zijn op elke locatie Tijd in status : bekijk de totale tijd van meerdere Taken als staafdiagram

: bekijk de totale tijd van meerdere Taken als staafdiagram En nog veel meer!

Gerelateerd: De ultieme gids voor middelenbeheer (2021)

🎨 Aangepaste widgets Aangepaste widgets geven een speciaal tintje aan de relatie tussen gegevens en visualisatie.

Voeg blokken tekst en widgets voor chatten toe om projectdetails op één plek te communiceren!

Lijndiagram en Cirkeldiagram : aangepaste grafieken met alle gegevens

en : aangepaste grafieken met alle gegevens Portfolio : categoriseer en bijhoud de voortgang van Lijsten en Mappen

: categoriseer en bijhoud de voortgang van Lijsten en Mappen Tekst blok : Voeg tekst en afbeeldingen toe en gebruik zelfs /slash commando's om context toe te voegen

: Voeg tekst en afbeeldingen toe en gebruik zelfs /slash commando's om context toe te voegen Chat : een widget voor gesprekken

: een widget voor gesprekken En nog veel meer!

Gerelateerd: De ultieme gids voor projectmanagement voor ondernemingen

Maak een aangepaste lijngrafiek met willekeurige gegevens

Weergave van het nummer van de totale taken uitgesplitst per toegewezen persoon Beheer van werklast kan tijdrovend zijn als u beperkt bent in uw softwaretool. ClickUp Dashboards geeft u een filteroptie om de reikwijdte van uw widget aan te passen.

Geef weer aan welke taken of subtaken uw team werkt en wat er misschien vergeten is.

Taken per Toegewezen persoon : toon een staafdiagram, staafdiagram of batterijgrafiek van uw totale Taken per Toegewezen persoon

: toon een staafdiagram, staafdiagram of batterijgrafiek van uw totale Taken per Toegewezen persoon Totaal Niet-toegewezen Taken : bekijk hoeveel taken niet zijn toegewezen op een locatie

: bekijk hoeveel taken niet zijn toegewezen op een locatie Totaal Toegewezen (Niet Voltooid) Taken: zie hoeveel taken toegewezen personen hebben op elke locatie

Gerelateerd: De ultieme gids voor visueel projectmanagement

🛎 Widgets voor tabellen Tijdens drukke pieken in onze werkweek kunnen we belangrijke notificaties missen.

Tabel widgets brengen informatie uit specifieke gebieden van je werkruimte om te laten zien waar je team mogelijk last heeft.

Takenlijst : maak een lijstweergave met taken van elke locatie

: maak een lijstweergave met taken van elke locatie Voltooid rapport : voltooide taken uitgesplitst per toegewezen persoon

: voltooide taken uitgesplitst per toegewezen persoon Worked On : zie waar mensen aan gewerkt hebben, bepaald door activiteit op een Taak

: zie waar mensen aan gewerkt hebben, bepaald door activiteit op een Taak Werkruimte-punten : zien wie efficiënt communiceert, zijn taken controleert en de meeste output levert

: zien wie efficiënt communiceert, zijn taken controleert en de meeste output levert Who's Behind : zien wie achterloopt met notificaties en achterstallige taken

: zien wie achterloopt met notificaties en achterstallige taken Activiteitsweergave: maak een activiteitsweergave

Gerelateerd: De ultieme gids voor werklastbeheer

Het totale aantal verwijderde notificaties weergeven

Targets maken en bewerken zonder je dashboard te verlaten

Volg en vier de voortgang en bijdragen van je team in real-time met de Goals widget.

De widget Doelen is onmisbaar in elk Dashboard, omdat je de voortgang naast andere informatie kunt analyseren en niet op verschillende plaatsen hoeft te kijken om op de hoogte te blijven.

Gerelateerd: Hoe ClickUp gebruiken om doelen te stellen voor je team

🏃‍♀️ Sprint widgets De perfecte aanvulling op Sprint die je hebt gebouwd in de

Sprint ClickApp ! Voor teams die een Agile of Scrum workstroom gebruiken, zijn Sprint widgets een must-have voor je Dashboards.

Burnup : hoeveelheid werk nog te doen in een Sprint

: hoeveelheid werk nog te doen in een Sprint Burndown : nog te doen werk in een Sprint

: nog te doen werk in een Sprint Cumulatieve stroom : hoeveelheid werk in elke fase van een Sprint

: hoeveelheid werk in elke fase van een Sprint Velocity Grafiek : totale hoeveelheid werk nog te doen in twee of meer Sprints

: totale hoeveelheid werk nog te doen in twee of meer Sprints En meer!

Gerelateerd: Wat is agile projectmanagement? Alles wat u moet weten

Geef de laatste gegevens weer van de door jou gekozen locatie

Embed widgets kunnen de grootte aanpassen en een positie innemen naast andere widgets en content

Als je documenten, spreadsheets, formulieren, video's - alles met een link - hebt, maak dan zoveel widgets met aangepaste widgets die je nodig hebt om het doel van je dashboard te ondersteunen.

Of gebruik een van de beschikbare widgets om gekoppelde apps en websites met een link of code in te sluiten:

Google Documenten, Google Slides en Google Spreadsheets

YouTube

Figma

InVision

Typeform

Twitter

Gerelateerd: Hoe bouw je een dashboard voor projectmanagement (2021 handleiding)

Een ClickUp Dashboard Formule om te volgen

Als u zich afvraagt hoe u uw ClickUp Dashboard dat voldoet aan uw verwachtingen op het gebied van ontwerp en functie, bent u niet de enige. Er zijn bedrijven zoals het uwe die ClickUp nog niet kennen of het volledige potentieel van ClickUp Dashboards nog niet hebben aangeboord.

Disclaimer: het moeilijkste deel van dit proces zal het begin zijn. Dit is het grootste probleem bij elke vorm van rapportage:

Als u het doel van uw Dashboard niet begrijpt, zult u het binnen de eerste week laten vallen als een hete aardappel.

Hieronder vindt u een eenvoudige formule die u kunt gebruiken om het aanmaken van uw Dashboard op de juiste manier te beginnen.

Onthoud: het einddoel moet altijd zijn om sleutelinzichten snel, duidelijk en krachtig te communiceren. ⭐️

Klaar om het in actie te zien? Ons voorbeeld is een Dashboard object dat we allemaal meteen kunnen gebruiken: Doelen voor werk .

1️⃣ Bepaal het publiek en het gegevensverhaal van je dashboard

Titel_ : Mijn Doelen

: Mijn Doelen Publiek : Mezelf

: Mezelf Probleem : Ik weet niet of ik werk aan Taken die daadwerkelijk bijdragen aan bedrijfsinitiatieven. Probleem _: Ik werk aan Taken die bijdragen aan bedrijfsinitiatieven

: Ik weet niet of ik werk aan Taken die daadwerkelijk bijdragen aan bedrijfsinitiatieven. _: Ik werk aan Taken die bijdragen aan bedrijfsinitiatieven Data verhaal: Ik wil een single source of truth om mijn wekelijkse Taken weer te geven.

Geen slecht begin, maar het kan nog beter:

Titel : Mijn wekelijkse doelen

: Mijn wekelijkse doelen Audience : Mezelf

: Mezelf Data story_: Ik wil een single source of truth om mijn wekelijkse taken gerelateerd aan Q4 bedrijfsdoelstellingen weer te geven

Nu is ons gegevensverhaal duidelijk - en dat is de meest kritieke stap in onze bouw. Zonder deze duidelijkheid zouden we verwarring en frustratie kunnen creëren door ons op de verkeerde dingen te richten.

2️⃣ Kies de juiste KPI's om het gegevensverhaal te ondersteunen

KPI #1 : Aantal Taken in uitvoering

: Aantal Taken in uitvoering KPI #2 : Wekelijkse scorekaart van doelen

: Wekelijkse scorekaart van doelen KPI #3 : Aantal Taken achterstallig KPI #3 _

: Aantal Taken achterstallig _ KPI #4 : Q4 bedrijfsdoelstellingen Lijst

: Q4 bedrijfsdoelstellingen Lijst KPI #5: Taak status breakdown KPI #5_

Besteed wat tijd aan het krijgen van uw KPI's en verwijs naar je gegevensverhaal als je vastzit. Hoe specifieker je bent, hoe beter je tijd wordt besteed.

3️⃣ Selecteer de widget voor het type rapportage

KPI #1: Aantal Taken In Uitvoering

Ik ben op zoek naar het totale aantal taken in uitvoering voor deze KPI, dus ik gebruik de widget Berekening.

via ClickUp

We doen het geweldig! Laten we doorgaan!

KPI #2: Wekelijkse scorekaart met targets

De Goals widget is hier perfect voor!

via ClickUp

We moeten op de scorekaart klikken om mijn targets weer te geven. Misschien kunnen we nog een stapje verder gaan en de echte scorekaart laten zien, omdat we er maar één nodig hebben. Dus in plaats van de Goals widget, gebruiken we de Custom Embed widget.

via ClickUp

KPI #5: Taak status uitsplitsing

Voor deze KPI werkt een cirkeldiagram om te zien waar het grootste deel van mijn Taken zich bevindt.

via ClickUp

4️⃣ Organiseer je widgets om een visuele hiërarchie en balans te creëren

Nu beginnen we met het aanpassen van onze Dashboard layout!

Dit deel van de formule zal een paar keer moeten worden geprobeerd, maar als we onthouden dat ons overkoepelende doel is om sleutelinzichten snel, duidelijk en krachtig over te brengen, blijven we op de goede weg.

Versie 1

via ClickUp

Hoe ziet dit eruit? 🤔

Gedachten over functionaliteit: Alle belangrijke widgets staan boven de vouw, dus ik hoef niet naar beneden te scrollen Widgets geven de KPI's weer die ik nodig heb Visuele gedachten: Niet de beste layout om wekelijkse Targets te zien naast Q4 Goals (wat ons data verhaal is) De widget Werklast per status is klein en staat onderaan

Laten we het nog eens proberen!

Versie 2

via ClickUp

5️⃣ Vraag uw publiek om feedback

Laten we onze vorige gedachten eens doornemen.

Gedachten over functionaliteit: Alle belangrijke widgets staan boven de vouw, dus ik hoef niet naar beneden te scrollen ✅ Widgets geven de KPI's weer die ik nodig heb ✅ Visuele gedachten: Niet de beste layout om Wekelijkse Targets naast Q4 Goals te zien, wat het belangrijkst is (Onze Wekelijkse Targets en Creatieve Q4 Goals widgets staan naast elkaar, dus dit verdubbelt punten voor visuele en functie! ✅) De widget Werklast per status is klein en staat onderaan (Ons cirkeldiagram staat bovenaan om snel een blik te werpen op de voortgang! ✅) Ons dashboard is gemakkelijk van links naar rechts te lezen ✅

Maak vandaag nog een dashboard in ClickUp

Je hebt het verpletterd! 🎉

Hoe gemakkelijk was het om een Dashboard in ClickUp te maken met deze formule? Nu u de basis kent, kunt u deze basis gebruiken om basis (of geavanceerde) ClickUp Dashboards te maken!

Dashboards zijn een geweldig hulpmiddel, niet alleen voor persoonlijk gebruik maar ook om te delen met uw collega's. Laat uw team niet weglopen met minder informatie (of erger nog, verwarring) omdat de informatie niet duidelijk was om de besluitvorming te beïnvloeden.

Als je al meer dan eens een halve werkdag hebt besteed aan het bouwen van een dashboard in Excel om vervolgens opnieuw te beginnen omdat de gegevens in de laatste 22 minuten volledig zijn veranderd, probeer dan eens ClickUp vandaag nog gratis en maak een krachtig Dashboard dat betere besluitvorming en productiviteit bevordert. Deze is voor jou. 🤝