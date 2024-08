10 Software voor patiëntbeheer in 2024

Een nauwgezette administratie is essentieel voor elke gezondheidszorgdienst. Of je nu een kleine praktijk hebt of een grote instelling, je moet voortdurend patiëntbeoordelingen, afspraken, behandelplannen, ontslagen en andere procedurele gegevens beheren.

Het handmatig afhandelen van administratieve taken in een gezondheidszorginstelling is niet praktisch en efficiënt. U hebt een softwaresysteem voor patiëntbeheer nodig om orde te scheppen in uw dagelijkse werkzaamheden. 🩺

Deze systemen zijn meestal alles-in-één oplossingen voor zorgverleners, klinieken en instellingen. Ze zitten boordevol functies om de administratieve werklast te verminderen, patiëntgegevens te centraliseren en interne processen minder vatbaar voor menselijke fouten te maken.

In dit artikel laten we je kennismaken met de 10 meest betrouwbare patiëntbeheertools op de markt. Ontdek hun mogelijkheden en zie hoe ze helpen bij operationele effectiviteit en patiëntenzorg.

Wat is software voor patiëntbeheer?

Softwaretools voor patiëntbeheer zijn ontworpen met zorginstellingen en hun medewerkers in gedachten. Ze helpen de administratieve last te verminderen door dossiers te stroomlijnen en het automatiseren van workflows zodat uw team een optimale patiëntenzorg kan bieden.

Je kunt functies verwachten voor het aanmaken, beheren, opslaan en openen van patiëntendossiers, het plannen van afspraken, het organiseren van agenda's, het afhandelen van opnames en ontslagen van patiënten en zelfs facturering. Een kwaliteits hulpmiddel voor projectbeheer in de gezondheidszorg aan uw zijde geeft u meer tijd om u te richten op klantrelaties en inkomstenbeheer.

Hoe kiest u de juiste software voor patiëntenbeheer voor professionals in de gezondheidszorg?

Softwareoplossingen voor praktijkbeheer hebben verschillende functies om aan verschillende administratieve behoeften te voldoen. In het algemeen moet u zich bij het evalueren van producten richten op deze kenmerken:

Documentbeheeren het bijhouden van dossiers: De juiste tool moet robuuste opties voor documentbeheer bieden, zodat u patiëntendossiers, -rapporten en -behandelplannen veilig kunt aanmaken, bewerken en opslaan Formulieren: U moet e-formulieren kunnen maken voor patiëntenevaluaties, opnames en ontslagen voor een betere betrokkenheid van de patiënt Scheduling: Het platform moet een uitgebreide kalender bieden voor het maken en bijhouden van geïntegreerde roosters voor artsen, verplegend personeel en laboranten Sjablonen: Het moet een verzameling sjablonen bieden om u te helpen professioneel ogende patiëntendossiers aan te maken, roosters te beheren en uw taken bij te houden Herinneringen: Ingebouwde herinnering functionaliteiten helpen u bij het voorbereiden op komende afspraken en het bijhouden van no-show patiënten Veilig en compatibel met HIPAA: Het platform moet bescherming bieden voor patiëntgegevens en andere beveiligings- en coderingsprotocollen die vereist zijn door HIPAA

10 beste software voor patiëntbeheer in 2024

We hebben tientallen tools voor patiëntbeheer uitgekamd en handig de top 10 geselecteerd die de beste mix van functionaliteit en gebruiksgemak bieden. Bekijk onze lijst en vind een programma dat aan alle eisen van uw praktijk voldoet! ✅

Visualiseer de workflows van uw gezondheidszorginstelling met de meer dan 15 aanpasbare weergaven van ClickUp

Als een topbeoordeelde taak- en projectbeheer systeem, heeft ClickUp indrukwekkende functies om workflows in gezondheidszorginstellingen op elke schaal te verwerken.

De ClickUp Gezondheidszorg Projectmanagement tool wordt geleverd met een overkoepeling van functionaliteiten. De eerste is ClickUp Documenten -Ideaal voor het centraliseren van patiëntendossiers, inwerkmateriaal voor artsen en ander administratief papierwerk. Koppel documenten naadloos aan taken om patiënten in contact te brengen met specifieke zorgverleners of artsen. ClickUp Dashboards aanbod 15+ weergaven om workflows en medische benodigdheden te visualiseren en in balans te brengen. Gebruik de traditionele lijst- of bordweergaven om workloads, patiëntgegevens en middelen te overzien. Bewaak meerdere workflowstromen op de Kalenderweergave perfect voor het plannen van afspraken en vergaderingen.

De ClickUp Formulier bekijken helpt u bij het maken van e-formulieren voor het vastleggen van gegevens zoals patiëntintakes, evaluaties, ontslagen, teambeoordelingen en enquêtes.

Heeft u een drukke instelling? We hebben je! Met ClickUp Herinneringen kunt u meldingen krijgen voor afspraken en belangrijke procedures. Automatiseringen instellen op het platform voor terugkerende beheertaken zoals het verzenden van e-mails of het genereren van ontslagpapieren.

Verbeter je spel op het gebied van patiëntenbeheer met kant-en-klare sjablonen: ClickUp sjabloon voor patiëntenbeheer en ClickUp Patiëntenlijst Sjabloon . Ze worden geleverd met Aangepaste velden (zoals HMO Identificatienummer, Designation, Place of Birth, en Insurance) om klantinformatie te organiseren.

De ClickUp-sjabloon voor patiëntbeheer houdt patiëntstatussen, medicatie, toegewezen arts, verzekering en meer bij ClickUp integreert met meer dan 1000 tools waaronder Slack, RingCentral, Zoom, Calendly en Zapier.

ClickUp beste functies

Veilig, privacygericht en SOC 2-compliant platform

ClickUp Docs voor het maken van werk- en onderzoeksdocumenten

Gezondheidszorg-specifiekCRM-sjablonen* Aanpasbare herinneringen

15+ weergaven om patiëntgegevens, werklast en voorraden te controleren

1000+ integraties

Automatiseert terugkerende taken

Aanpasbare formulieren voor elektronische patiëntendossiers (EHR's)

Hoogwaardige planningsmogelijkheden

ClickUp beperkingen

Nieuwe gebruikers hebben tijd nodig om het platform onder de knie te krijgen

Niet alle weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming: Contact voor prijzen *Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3700+ beoordelingen)

2. Salesforce (Klant 360)

Via: Salesforce Salesforce is een robuuste CRM-platform met een aantrekkelijk product voor zorgverleners en instellingen-Customer 360.

Met Customer 360 krijgt u een reeks functies om uw klanten - in dit geval patiënten - te beheren. Maak en deel formulieren om gedetailleerde patiëntendossiers toe te voegen met kenmerken zoals contactgegevens, klinische gegevens, afspraken, medicatievoorschriften, voorkeuren en toegewezen artsen om knelpunten te verminderen. Volg medicatiegegevens, doseringen en vullingen in realtime.

Met de functies intelligent afsprakenbeheer van de tool kunt u uw werkdagen optimaliseren. U kunt uw patiënten bijvoorbeeld vooraf informeren welke labrapporten ze mee moeten nemen naar een afspraak om misverstanden te voorkomen.

Salesforce (Customer 360) beste functies

Ondersteunt gedetailleerde patiëntendossiers

Aanpasbare formulieren om informatie te verzamelen

Intelligent afsprakenbeheer

Uitgebreide medicatiegegevens

Salesforce (Customer 360) beperkingen

Kan buiten het budget van kleinere klinieken vallen

Navigeren en items vinden kan tijdrovend zijn

Prijzen Salesforce (Customer 360)

Enterprise : $325/maand per gebruiker

: $325/maand per gebruiker Unlimited: $500/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Salesforce (Customer 360) beoordelingen en recensies

G2 : 3.8/5 (30+ beoordelingen)

: 3.8/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (Minder dan 10 beoordelingen)

3. eClinicalWorks

Via: eClinicalWorks eClinicalWorks is een gezondheidszorgplatform boordevol innovatieve tools. Het beschikt over een Patiëntenportaal, waar patiënten afspraken kunnen plannen onderzoeken en medicijnen bekijken en zelfs chatten met hun arts.

eClinicalWorks werkt samen met healow-apps voor iOS- en Android-telefoons . Gebruik healow Open Access om patiënten te helpen afspraken te maken op basis van open plaatsen. Met Check In kunnen ze informatie verstrekken over hun verzekering, formulieren en toestemming ondertekenen en hun voorgeschiedenis bekijken voor het eigenlijke bezoek. healowPay vereenvoudigt de logistiek voor het betalen van facturen.

Maak gebruik van eClinicalMessenger om uw patiënten te herinneren aan hun afspraken, gezondheidscontroles of labuitslagen. U zult dol zijn op Eva, het platform AI virtuele assistent ! Ze kan patiëntendossiers ophalen, je vroegere en huidige voortgangsnotities laten vergelijken en afspraken boeken in een handomdraai! 💃

eClinicalWorks beste functies

Gedetailleerd elektronisch patiëntendossier

Werkt met healow apps

eClinicalMessenger voor herinneringen

Eva, een bekwame virtuele assistent

Revenue cycle management (RCM) om inkomsten te controleren

eClinicalWorks beperkingen

Klantenservice kan lange wachttijden hebben

De interface is niet echt gebruiksvriendelijk

eClinicalWorks prijzen

Alleen eHR : $449/maand per provider

: $449/maand per provider EHR met Praktijkmanagement : $599/maand per aanbieder

: $599/maand per aanbieder RCM als een Service: 2.9% van de praktijkcollecties

eClinicalWorks beoordelingen en recensies

G2 : 3.6/5 (100+ beoordelingen)

: 3.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 3.3/5 (300+ beoordelingen)

4. NextGen

Via: NextGen NextGen is een uitgebreide oplossing voor elektronische patiëntendossiers, praktijkbeheer en inkomstencyclusbeheer.

Met het platform kunt u cloud-gebaseerde EPD's voor patiënten aanmaken, met daarin hun medische geschiedenis, allergieën en gebruikte medicijnen. Uw medewerkers en patiënten hebben vanaf elk apparaat toegang tot relevante dossiers.

Op het gebied van praktijkbeheer heeft NextGen aanpasbare planningsopties. U kunt kalenders configureren om overboekingen te voorkomen en patiënten online afspraken laten maken. Uw medewerkers zullen de kleurgecodeerde planningsjablonen van NextGen waarderen, die ideaal zijn voor het groeperen van patiënten.

De opties van NextGen voor het beheer van de inkomstencyclus kunnen verschillende besluitvormingsprocessen ondersteunen. Zorg voor transparante factureringsmechanismen, spot weigeringen en verhoog de snelheid van incasso's. 💸

NextGen biedt digitale documentatieoplossingen waarmee PDF-formulieren offline kunnen worden ingevuld. Wanneer je weer op internet zit, maak je verbinding met de cloud en worden je formulieren gesynchroniseerd.

NextGen beste eigenschappen

Cloud-gebaseerde EHR's

Aanpasbare planningsopties met kleurgecodeerde sjablonen

Beheer van inkomstencyclus

Offline formulierbeheer

NextGen beperkingen

Af en toe storingen

De gebruikersinterface kan worden verbeterd

NextGen prijzen

Neem contact op voor prijzen

NextGen beoordelingen en recensies

G2 : 3.7/5 (140+ beoordelingen)

: 3.7/5 (140+ beoordelingen) TrustRadius: 7.1/10 (8+ beoordelingen)

athenaOne

Via: athenaHealth Handhaaf patiëntgerichte EPD's, verhoog de klinische efficiëntie en verbeter klantrelaties met athenaOne! 🤝

Met het platform kunt u uitgebreide patiëntendossiers aanmaken en beheren. Informatie over de geschiedenis, allergieën, problemen, medicijnen en vaccins van de patiënt is altijd binnen handbereik. Patiënten kunnen ook hun dossiers, testresultaten en afspraakdata bekijken. Gebruik athenaTelehealth om uw patiënten virtueel te ondersteunen en ze de nodige zorg te bieden.

Heeft u genoeg van gemiste afspraken? athenaOne kan automatische herinneringen sturen en een optie bieden om te annuleren, zodat u uw agenda kunt aanpassen.

Het platform ondersteunt mobiele, persoonlijke en online betalingsopties om incasso gemakkelijker te maken. Als het gaat om het beheer van de inkomstencyclus, zult u athenaCollector waarderen: deze functie controleert verzekeringstechnische aspecten en vangt declaratiefouten op voordat ze worden ingediend.

athenaOne beste eigenschappen

Automatische herinneringen met annuleringsondersteuning

Medische facturering in de cloud

Ingebouwde tool om het risico op foutieve declaraties te verminderen

athenaTelehealth voor virtuele ondersteuning

athenaOne beperkingen

Initiële installatie en configuratie kan een uitdaging zijn

Afsluiten van recepten is niet eenvoudig

athenaOne prijzen

Neem contact op voor prijzen

athenaOne beoordelingen en reviews

G2 : 3.5/5 (90+ beoordelingen)

: 3.5/5 (90+ beoordelingen) GetApp: 3.7/5 (700+ beoordelingen)

6. AllegianceMD

Via: AllegianceMD AllegianceMD is een gebruiksvriendelijke tool die robuuste EHR-opties combineert met indrukwekkende praktijkbeheer functies.

Met ePrescriptions kun je receptenblokjes afschaffen! Het platform kan:

Interacties tussen allergieën, geneesmiddelen en ziekten controleren om te helpen bij het afronden van recepten De subsidiabiliteit van patiëntenverzekeringen volgen Elektronische recepten naar apotheken sturen

Het Patiëntenportaal zorgt ervoor dat uw praktijk soepel verloopt. Patiënten kunnen zich online registreren, thuis demografische gegevens invullen, afspraken maken, navulverzoeken versturen en hun medisch dossier inzien.

Stel automatische herinneringen in voor afspraken met patiënten en voorkom knelpunten in uw agenda. Via het portaal kunnen patiënten online betalen en hun afschriftgeschiedenis bekijken.

AllegianceMD beste functies

Handige elektronische recepten

Gecentraliseerde patiëntendatabase

Geautomatiseerde herinneringen

Beheer van navulverzoeken

AllegianceMD beperkingen

Het platform kan af en toe vertragen

Het ontwerp kan een upgrade gebruiken

AllegianceMD prijzen

Contact voor prijzen

AllegianceMD beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (Onder 5 beoordelingen)

: 4.8/5 (Onder 5 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (20+ beoordelingen)

7. Praktijk fusie

Via: Praktijk fusie Herontdek efficiëntie, gebruiksgemak en functionaliteit met Practice Fusion, een populaire oplossing voor grote en kleine zelfstandige praktijken. 🌝

Het platform biedt handige patient charting functionaliteiten. Gebruik duizenden kant-en-klare sjablonen om workflows te stroomlijnen en de efficiëntie te verhogen. Creëer unieke sneltoetsen om het aantal toetsaanslagen te verminderen en grafieken sneller in te vullen. Verminder handmatige invoer door lijsten te genereren met veelvoorkomende diagnoses, apotheken en recepten.

Practice Fusion werkt samen met meer dan 98.000 apotheken om uw patiënten te helpen hun medicijnen te krijgen op basis van elektronische recepten.

Tests bestellen? Het platform werkt samen met meer dan 500 laboratoria en beeldvormingscentra - kies waar u uw patiënten wilt laten testen en ontvang de resultaten naar uw apparaat.

Met Practice Fusion kunt u superfacturen maken die informatie uit uw kaarten halen om gedetailleerde servicekosten weer te geven.

Praktijk Fusion beste functies

Werkt met meer dan 98.000 apotheken en meer dan 500 laboratoria en beeldvormingscentra

Duizenden sjablonen voor grafieken

Genereren van lijsten en sneltoetsen voor minder handmatige invoer

Integreert met populaire medische facturatiediensten zoals AdvancedMD en Veradigm

Practice Fusion beperkingen

Af en toe uitval

Verschillende gebruikers vermeldden factureringsproblemen die inkomstenverlies veroorzaakten

Praktijk Fusion prijzen

Begint bij $149/maand per aanbieder

Praktijk Fusion beoordelingen en recensies

G2 : 3.9/5 (50+ beoordelingen)

: 3.9/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 3.7/5 (400+ beoordelingen)

8. DocPulse

Via: DocPulse Het is belastend om kritieke patiënten te zien wachten op behandeling vanwege vertragingen in het papierwerk. DocPulse kan uitkomst bieden! 😷

Dit online patiëntmanagementsysteem helpt u om alle processen binnen uw praktijk te stroomlijnen, van opname tot ontslag.

Gebruik het platform om voor nieuwe opnames formulieren aan te maken die uw patiënten moeten invullen, kamers toe te wijzen en voorschotbonnen te genereren. Stel verschillende soorten kamers in en beheer hun beschikbaarheid in realtime. De optie automatische berekening bedtarief van de software berekent automatisch de verblijfsduur en het kamertype, zodat je nauwkeurige prijzen krijgt.

Andere factureringsfuncties zijn het vastleggen van voorschotten en gedetailleerde ontslagrapporten, het verwerken van terugbetalingen, het afdrukken van ontvangstbewijzen en het afstemmen van rekeningen. Het platform heeft veel opties voor verzekeringsondersteuning waarmee je kunt controleren of een patiënt in aanmerking komt voor een claim en betalingsgegevens kunt vastleggen.

DocPulse beste functies

HIPAA-conforme infrastructuur

Automatische berekening van het bedtarief

Moeiteloze verzekeringsondersteuning en facturering

Gedetailleerde ontslagrapporten

DocPulse beperkingen

Beperkte opties om herinneringen naar patiënten te sturen

Geen offline ondersteuning

DocPulse prijzen

Neem contact op voor prijzen

DocPulse beoordelingen en recensies

Capterra: 5/5 (Onder 5 beoordelingen)

9. LeadSquared

Via: LeadSquared Wilt u een tool die CRM, marketing en gezondheidszorgprojectbeheer combineert? LeadSquared kan veel indruk op je maken! Het platform stimuleert intake van patiënten , betrokkenheid en retentie met workflowautomatisering, segmentmarketing en teambeheer gereedschap.

Het platform biedt functionaliteiten voor patiëntintake zoals:

Zelfbedieningsportaal voor patiënten

Digitale verzekeringsverificatie

Multichannel afspraakherinneringen en follow-ups

Taakbeheer en CRM-functies helpen uw praktijk prestatiegericht te houden. U kunt het aantal afspraken versus opnames bijhouden om de tevredenheid van patiënten te controleren. Gebruik filters om patiëntgegevens te bekijken per centrum, bron, team, arts of maand en leg nauwkeurig verantwoording af. Uw praktijk op de markt brengen beter door geautomatiseerde sms-berichten en e-mails in te stellen en leads en patiënten te segmenteren op basis van verschillende criteria, zoals locatie of type dienst.

LeadSquared beste functies

HIPPA-conform

Zelfbedieningsoptie voor patiënten

Geautomatiseerde marketingtools voor het promoten van uw praktijk

Taaktoewijzing en -bewaking

LeadSquared beperkingen

De UI en UX kunnen beter

Gebrek aan geavanceerde marketingautomatiseringsopties

LeadSquared prijzen

Neem contact op voor prijzen

LeadSquared beoordelingen en recensies

G2 :4.4/5 (200+ beoordelingen)

:4.4/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (150+ beoordelingen)

10. Kliniek

Via: Kliniek Ga papierloos met Clinicia-een eersteklas praktijk en middelenbeheer software. 🏥

Met Clinicia kun je de kleinste details van elke interactie met een patiënt vastleggen en vlekkeloze digitale notities bijhouden van hun diagnoses, behandelplannen, voorschriften, vitale functies en labresultaten.

Het platform ondersteunt specialisten met unieke functies voor het bijhouden van dossiers. Tandartsen kunnen bijvoorbeeld tandartsendossiers aanmaken en beheren met gedetailleerde geschiedenissen en visuele weergaven voor elke behandeling. 🦷

Als het gaat om het uitschrijven van recepten, begeleidt Clinicia u met voorgestelde geneesmiddelen uit de vooraf geladen database. Nieuwe geneesmiddelen en hun doseringen worden automatisch opgeslagen voor toekomstig gebruik. Deel recepten met uw patiënten via e-mail of sms of druk ze af.

Met Clinicia kunt u facturen genereren, betalingen van uw patiënten innen en de inning van betalingen in de loop van de tijd analyseren. Het platform biedt ook opties voor het bijhouden van uitgaven, zodat u uw middelen op de juiste manier kunt toewijzen met op maat gemaakte budgetten.

Clinicia beste functies

Geschikt voor specialisten

Eenvoudig beheer van recepten

Opties voor het innen van betalingen en het bijhouden van uitgaven

Ondersteunt marketingcampagnes via e-mail en sms

beperkingen van #### Clinicia

Sommige gebruikers hadden problemen met dubbele boekingen

Geen gratis plan

Prijzen Clinicia

Basic : ₹6,000/jaar (ongeveer $73)

: ₹6,000/jaar (ongeveer $73) Standaard : ₹8.500/jaar (ongeveer $103)

: ₹8.500/jaar (ongeveer $103) Custom: Neem contact op voor prijzen

Clinicia beoordelingen en recensies

Capterra: 5/5 (Onder 5 beoordelingen)

Houd uw praktijk gezond met de juiste software voor patiëntbeheer

Het is verbazingwekkend hoe softwaretools geïnformeerde operationele en klinische beslissingen in de gezondheidszorg ondersteunen. 💉

Onze opgesomde platforms voor patiëntbeheer verminderen de last van papierwerk en administratieve taken aanzienlijk en helpen u zich te concentreren op uw hoofddoel: de zorg voor uw patiënten.

Als u nog steeds in de war bent en op zoek bent naar kosteneffectief taak- en projectbeheer voor uw praktijk, raden wij u het volgende aan te beginnen met ClickUp .