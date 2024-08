10 beste projectmanagementsoftware voor de gezondheidszorg in 2024

Als projectmanager ben je gewend om katten te hoeden en wonderen te verrichten. Maar PM's in de gezondheidszorg moeten voorzichtig te werk gaan om veilig en compliant te blijven. De extra verantwoordelijkheid van de zorg voor patiënten en hun gegevens is geen verantwoordelijkheid die lichtvaardig genomen moet worden.

Of je nu direct verantwoordelijk bent voor patiëntenzorg of op een ondersteunende afdeling werkt, je moet alle taken in je workflow in de gaten houden. Projecten in de gezondheidszorg hebben veel bewegende delen en hoge boetes voor misstappen, daarom gebruiken PM's projectbeheer gezondheidszorg software. 🙌

Maar welke software moet je gebruiken? Niet alle oplossingen werken voor professionals in de gezondheidszorg, dus je moet software voor projectbeheer voor de gezondheidszorg.

Maak je geen zorgen: wij hebben al het zoekwerk voor je gedaan. In deze gids leest u waar u op moet letten en vindt u onze top 10 van favoriete projectmanagementsoftware voor de gezondheidszorg.

Wat moet je zoeken in strategische projectmanagementsoftware voor de gezondheidszorg?

Taakbeheer is prioriteit nummer één voor projectmanagementsoftware of projectmanagers. Maar professionals in de gezondheidszorg moeten ook rekening houden met andere zaken zoals beveiliging. We raden aan naar deze belangrijke functies te zoeken:

HIPAA compliance: U weet dat een HIPAA-vriendelijke PM-oplossing u niet automatisch compliant maakt, maar het vermindert wel het risico. Het platform moet patiëntgegevens beschermen. Het moet ook voorzien zijn van toegangscontroles en -machtigingen, encryptie (een HIPAA must-have) en multi-factor authenticatie (MFA). Nog beter is het als de leverancier bereid is een Business Associate Agreement (BAA) te ondertekenen

Zoek naar een tool dietijdlijnen bijhoudt en mijlpalen op schema houdt. Gebruik het om de voortgang van zelfs de meest complexe projecten bij te houden Gebruiksvriendelijke interface: Waarom projectmanagement moeilijker maken? Kies een intuïtieve projectmanagementsoftware voor de gezondheidszorg - bonuspunten als het een cloudgebaseerde oplossing is die beschikbaar is op desktop en mobiele apps

Waarom projectmanagement moeilijker maken? Kies een intuïtieve projectmanagementsoftware voor de gezondheidszorg - bonuspunten als het een cloudgebaseerde oplossing is die beschikbaar is op desktop en mobiele apps Teamledenbeheer: Van zorgverleners tot backofficemedewerkers, u werkt met verschillende belanghebbenden. Zoek naar bedrijfsvriendelijke software metteamledenbeheer opties zoals tijdregistratie en samenwerkingstools

Van zorgverleners tot backofficemedewerkers, u werkt met verschillende belanghebbenden. Zoek naar bedrijfsvriendelijke software metteamledenbeheer opties zoals tijdregistratie en samenwerkingstools Automatisering: Projecten in de gezondheidszorg kunnen druk zijn. Kies een oplossing voor projectbeheer in de gezondheidszorg die u dingen uit handen neemt dooruw workflow te automatiseren ## De 10 beste projectmanagementsoftware voor de gezondheidszorg voor gebruik in 2024

Organisaties in de gezondheidszorg houden de wereld draaiende, maar jij bent degene die je bedrijf draaiende houdt. Gun jezelf een gezond verstand door te kiezen voor solide projectmanagementsoftware voor de gezondheidszorg om het zware werk te doen.

Als u op zoek bent naar projectmanagement software voor de gezondheidszorg, dit zijn de 10 beste opties voor 2024.

De ClickUp-sjabloon voor patiëntenbeheer houdt de status van patiënten, medicatie, toegewezen arts, verzekering en meer bij

Dat klopt: 's werelds favoriete platform voor taakbeheer, sjablonen en productiviteit kan ook de behoeften van de gezondheidszorg aan. Zorgteams gebruiken ClickUp om samen te werken aan alles van protocollen voor patiëntenzorg en documentatie tot voorraadbeheer.

Gebruik ClickUp om afsprakenplanning en contractprocessen te automatiseren. U kunt het ook gebruiken om afdelingsoverschrijdende workflows te creëren om patiënten efficiënter in en uit uw instelling te krijgen.

Silo's maken de gezondheidszorg tot een uitdaging, maar niet met ClickUp. Ons platform verbindt uw Docs en Taken zodat u meer context krijgt bij elke patiënt, taak of account. Gebruik onze communicatie tussen afdelingen kanalen om providers in contact te brengen met de goede mensen in IT, juridische zaken, HR en nog veel meer. 🤝

Gebruik aangepaste weergaven zoals de Kanban-bord om projecten te plannen, organiseren en volgen in deze sjabloon

Oh, we maken het ook een makkie om te doen bronbeheer . Bouw een inventaris Kanban-bord in ClickUp om voorraden efficiënt te verdelen tussen afdelingen. Handig, hè?

En ja, ClickUp is veilig. We voldoen aan de SOC 2-norm en het ClickUp Enterprise Plan voldoet aan de HIPAA-norm. De Enterprise-tier wordt ook geleverd met geavanceerde machtigingen en toegangscontroles.

ClickUp beste functies:

ClickUp heeft een robuuste sjabloonbibliotheek. Gebruik deClickUp sjabloon voor patiëntbeheer om zorgplannen met één klik aan te passen

Sla gegevens over personeelsschema's, medische benodigdheden en patiëntinformatie veilig op in ClickUp

Gebruik deClickUp Kalender of Werklastweergaven om de werklast van uw providers in evenwicht te brengen

ClickUp integreert met tal vanapps van derdenwaaronder RingCentral, Zoom, Slack, Calendly, Evernote en meer

De geavanceerde beveiligingsfuncties van ClickUp helpen u om veilig en compliant te blijven

Intakeformulieren maken om elektronische patiëntendossiers (EHR's) rechtstreeks in ClickUp te brengen

Onderzoeksdocumenten en gegevens organiseren in ClickUp - we maken het ook een fluitje van een cent om samen te werken met uw collega-schrijvers

ClickUp beperkingen:

U moet upgraden naar een Enterprise Plan voor HIPAA-compliance

Nieuwe ClickUp gebruikers vinden de functies van het platform soms overweldigend

ClickUp prijzen:

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker, jaarlijks betaald; $10/maand per gebruiker, maandelijks betaald

$7/maand per gebruiker, jaarlijks betaald; $10/maand per gebruiker, maandelijks betaald Zakelijk: $12/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd; $19/maand per gebruiker, maandelijks betaald

$12/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd; $19/maand per gebruiker, maandelijks betaald Ondernemingen : Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (8.500+ beoordelingen)

4.7/5 (8.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Werkzone

via Werkzone Werkzone is een projectmanagement oplossing met handige uitbreidingen voor de gezondheidszorg. Het heeft meer dan 20 jaar ervaring in het ondersteunen van organisaties in de gezondheidszorg, dus je bent in goede handen.

Workzone wordt geleverd met extra tools zoals beeldmarkeringen om je workflow te stroomlijnen. Je krijgt ook een Projecten-weergave en een persoonlijke takenlijst, zodat je alleen de taken ziet die er het meest toe doen.

Workzone beste functies:

Workzone biedt onbeperkte gratis training

Krijg een op maat gemaakte ervaring - vraag Workzone voor aangepaste functies, en ze zullen hun best doen om te leveren

Cross-project dashboards geven je een snel overzicht van alle projectstatussen

Workzone beperkingen:

Workzone vraagt je om geen gevoelige of persoonlijke gezondheidsinformatie (PHI) van patiënten op te slaan in het platform

Workzone prijzen:

Team: $24/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$24/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Professioneel: $34/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$34/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise : $43/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Workzone beoordelingen en recensies:

G2: 4.2/5 (50+ beoordelingen)

4.2/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (190+ beoordelingen)

3. Redbooth

via Redbooth Sommige van de projectmanagementsoftware-opties op onze lijst zijn gespecialiseerd in de gezondheidszorg, maar Redbooth biedt een oplossing die werkt voor bijna elke branche.

In Redbooth organiseren teamleden projecten en taken, communiceren ze via commentaren of videovergaderingen en visualiseren ze taken in Gantt-diagrammen of Kanban-borden. Je bent vrij om dashboards aan te passen voor de projecten die er het meest toe doen, wat geweldig is voor die mega-belangrijke projecten die extra zichtbaarheid nodig hebben.

Redbooth beste functies:

Redbooth Predict is een AI-engine die taak- en projectbeheer verbetert

Download de Redbooth iOS of Android mobiele app voor beheer onderweg

Schakel over naar Tijdlijnweergave of Kanban-borden om uw projectstatussen te bekijken

Host Zoom vergaderingen vanuit Redbooth in slechts twee klikken

Redbooth beperkingen:

Redbooth is niet gebouwd met gezondheidszorgorganisaties in gedachten, dus het mist functies die specifiek zijn voor de gezondheidszorg

Sommige gebruikers zeggen dat het platform van Redbooth niet erg intuïtief is

Redbooth prijzen:

Pro : $9/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$9/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: $15/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$15/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise : Neem contact op voor prijzen

Redbooth beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (99+ beoordelingen)

4.4/5 (99+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (90+ beoordelingen)

4. MocDoc

Via MocDoc MocDoc is een in India gevestigde software voor projectbeheer in de gezondheidszorg die HIPAA-compliant is en voldoet aan de HL7-standaarden. Het is echter niet alleen voor het beheren van projecten: MocDoc bouwt software voor het beheer van ziekenhuizen, klinieken, apotheken en laboratoria. 🏥

Gebruik het geïntegreerde gezondheidszorgbeheersysteem (HMS) van MocDoc om patiëntgegevens van alle afdelingen op te slaan. Het systeem kan ook tijdregistratie, afsprakenplanning, rapportage en EMR's verwerken.

De beste functies van MocDoc:

MocDoc heeft iOS- en Android-apps beschikbaar

Alle roosters van artsen op één plek beheren

Inventaris bijhouden en automatisch productmarges berekenen

Beperkingen van MocDoc:

Verschillende gebruikers zeggen dat het implementatieproces moeilijk is

Andere gebruikers zeggen dat de MocDoc-servers vaak down zijn

Prijzen van MocDoc:

Neem contact op voor prijzen

MocDoc beoordelingen en recensies:

G2: 4.8/5 (11+ beoordelingen)

4.8/5 (11+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (13+ beoordelingen)

5. ClearPoint

via ClearPoint ClearPoint is niet alleen projectmanagementsoftware. Het is een complete automatiseringstool voor gegevens, analyses, rapportering en samenwerking met de overheid, het bankwezen, het hoger onderwijs, ondernemingen en (uiteraard) oplossingen voor de gezondheidszorg.

ClearPoint houdt de voortgang van projecten bij, inclusief budget, percentage voltooiing en kwaliteitsmaatstaven. Beheer teamplanningen, visualiseer taken, maak aangepaste rapporten en delegeer taken aan je team binnen ClearPoint.

ClearPoint beste functies:

Gebruik Agile, Waterval of Hybride methodologieën

ClearPoint is SOC 2 Type II-gecertificeerd, voldoet aan CCPA en GDPR

Gebruik ClearPoint AI om doelstellingen en belangrijke resultaten (OKR's) op te stellen via een snelle chat, a la ChatGPT

ClearPoint beperkingen:

ClearPoint heeft beveiligingscertificeringen, maar is niet HIPAA compliant

Sommige gebruikers zeggen dat ze meer aanpassingsmogelijkheden willen

Prijzen van ClearPoint:

Neem contact op voor prijzen

ClearPoint beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (110+ beoordelingen)

4.7/5 (110+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (38+ beoordelingen)

6. Vogelvlucht PSA

via Vogelvlucht PSA Birdview PSA is een platform voor dienstverlenende bedrijven en een solide softwareoplossing voor projectbeheer in de gezondheidszorg. Birdview geeft u een overzicht (snap je?) van uw projecten, de toewijzing van middelen en financiën.

Birdview gebruikt AI om te helpen bij het identificeren van bronbeperkingen en planning, dus als je niet op twee plaatsen tegelijk kunt zijn, kan dit hulpmiddel voor projectbeheer zal je serieus helpen.

Birdview PSA beste eigenschappen:

Birdview integreert met Outlook, Jira, Adobe en meer

Volg uwteamleden 'tijd en budgetten in één overzichtelijk dashboard

Versnel je workflow met geautomatiseerde goedkeuringen, realtime feedback en taakopdrachten

Birdview PSA beperkingen:

Birdview is niet HIPAA compliant

Sommige gebruikers zeggen dat Birdview moeilijk te navigeren is

Birdview PSA prijzen:

Lite: $27/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$27/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Team: $41/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$41/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise : Neem contact op voor prijzen

Birdview PSA beoordelingen en recensies:

G2: 4.2/5 (350+ beoordelingen)

4.2/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (280+ beoordelingen)

7. OpenProject

via OpenProject Het is niet ontworpen voor de gezondheidszorg, maar je kunt OpenProject aanpassen als projectmanagementsoftware voor de gezondheidszorg. Als je de voorkeur geeft aan een strakke lay-out zonder veel toeters en bellen, kan dit het platform voor jou zijn.

Bouw een projectportfolio, vereenvoudig de samenwerking tussen teams en ontwerp workflows op basis van de routekaart voor uw patiënten. Bekijk uw dagelijkse to-dos van uw team prioriteit geven aan wat het belangrijkst is en duidelijkheid krijgen over je workflow.

OpenProject beste functies:

Omdat OpenProject gratis en open source is, kun je het naar eigen inzicht aanpassen

OpenProject gebruikt encryptie, twee-factor authenticatie en andere geavanceerde beveiligingsfuncties

Gebruik de notificatie-instelling om aan te passen hoe je projectwaarschuwingen ontvangt

OpenProject beperkingen:

OpenProject is niet HIPAA compliant, hoewel je het veel kunt aanpassen

Sommige gebruikers zeggen dat de functies voor planning en resourcebeheer veel te wensen overlaten

Prijzen van OpenProject:

Gemeenschap: Gratis

Gratis Basis: $7,25/maand per gebruiker, minimaal vijf gebruikers

$7,25/maand per gebruiker, minimaal vijf gebruikers Professioneel: $13/50/maand per gebruiker, 25 minimumgebruikers

$13/50/maand per gebruiker, 25 minimumgebruikers Premium: $19,50/maand per gebruiker, minimaal 100 gebruikers

$19,50/maand per gebruiker, minimaal 100 gebruikers Zakelijk: Neem contact op voor prijzen

OpenProject beoordelingen en recensies:

G2: 3.7/5 (20+ beoordelingen)

3.7/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (110+ beoordelingen)

8. nTask

via nTask Bent u een kleine kliniek? Geweldig! nTask is software voor projectbeheer in de gezondheidszorg, speciaal ontwikkeld voor kleine tot middelgrote bedrijven (MKB).

Het beheert projecten, taken, tijd en samenwerking. nTask biedt u ook risicobeheertools op bedrijfsniveau om projectrisico's te identificeren en te beperken voordat er problemen ontstaan. 👀

Is het ontwikkeld voor de gezondheidszorg? Nee, niet direct, maar het is een veilig platform om uw werkdag te stroomlijnen.

nTask beste functies:

Log de urenstaten van je team op één plek

Problemen en bekende bugs bijhouden met de functie voor het bijhouden van problemen

Beheer vergaderingen en uw agenda op één plaats met nTask

nTask beperkingen:

nTask is niet ontworpen voor de gezondheidszorg en voldoet niet aan de HIPAA-richtlijnen

Sommige gebruikers zeggen dat nTask moeilijk te navigeren is

Prijzen van nTask:

Premium: $3/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$3/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: $8/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$8/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise : Neem contact op voor prijzen

nTask beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (17+ beoordelingen)

4.4/5 (17+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

9. Upland PSA

via Upland PSA Upland heeft verschillende softwareopties en zijn PSA is perfect voor projectbeheer in de gezondheidszorg. Volg uitgaven en marges, beheer mensen en inventaris en vind mogelijkheden om geld te besparen met Upland PSA.

Als je ooit meer functionaliteit nodig hebt, maakt Upland PSA deel uit van een enorm software-ecosysteem. Er bestaan add-ons voor mobiele berichten, e-mailmarketing, gegevensverwerking en kennisbeheer.

Upland PSA beste functies:

Resource management helpt je om mensen toe te wijzen aan de juiste projecten op basis van hun vaardigheden

Plan uw medewerkers efficiënt in op basis van historische gegevens

Upland PSA integreert met SAP, Sage, Oracle, Jira en meer

Upland PSA beperkingen:

Sommige gebruikers zeggen dat de rapportagemogelijkheden van Upland ontbreken

Upland is niet ontworpen voor de gezondheidszorg en is niet HIPAA compliant

Andere gebruikers zeggen negatieve ervaringen te hebben met de klantenservice

Upland PSA prijzen:

Neem contact op voor prijzen

Upland PSA beoordelingen en recensies:

G2: 3.9/5 (100+ beoordelingen)

3.9/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

10. Suvarna HIMS

via Suvarna HIMS Suvarna is een in India gevestigd bedrijf dat software voor projectbeheer in de gezondheidszorg biedt. In tegenstelling tot sommige andere oplossingen op deze lijst, is het specifiek gemaakt voor de gezondheidszorg.

Het is geweldig voor het beheren van taken, projecten en documenten, het opslaan van radiologie-informatie en het genereren van business intelligence-rapporten. Gebruik het HIMS-systeem (Hospital Information Management System) om workflows voor opname en ontslag te creëren, afspraken te maken en patiënten te beheren van opname tot ontslag.

Suvarna HIMS beste functies:

Suvarna voldoet aan HL7, ICD-10 en andere standaarden in de gezondheidszorg

Creëer flexibele factureringsregels voor patiënten

Voorraadinkoop automatiseren

Suvarna wordt geleverd met aparte apps voor patiënten, artsen en verkoop

Suvarna HIMS beperkingen:

Suvarna is een in India gevestigd bedrijf, dus het is niet noodzakelijkerwijs compatibel met HIPAA

Suvarna heeft niet veel beoordelingen

Suvarna HIMS prijzen:

Neem contact op voor prijzen

Suvarna HIMS beoordelingen en recensies:

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (2 beoordelingen)

Projectplanning vereenvoudigen met ClickUp

Of u nu patiëntgericht werkt of niet, projectmanagement in de gezondheidszorg is een must. Met goede projectmanagementvaardigheden komt u een heel eind, maar als u in de loopgraven zit, wilt u solide software voor projectmanagement in de gezondheidszorg aan uw zijde.

Stop met schakelen tussen verschillende platforms en ga voor ClickUp. Wij brengen sjablonen, taakbeheer, teambeheer en meer onder één dak zodat u tijd bespaart en patiënten een betere ervaring geven. ✨

Maar we weten dat zien is geloven.