De ultieme gids voor projectbeheer in de gezondheidszorg

Er staat een rij patiƫnten in de wachtkamer.

De dokter is laat vandaag.

Het apotheekpersoneel zegt dat ze navullingen nodig hebben omdat ze op zijn.

Voor een sector die verantwoordelijk is voor de verzorging van mensenlevens, kan de gezondheidszorg behoorlijk hard zijn voor de zorgverleners die er werken.

Dus hoe houden ze zichzelf scherp met alles wat er gaande is?

Uitstekende projectmanagementvaardigheden in de gezondheidszorg.

zoals Dr. Lisa Cuddy , hoofdbestuurder van het ziekenhuis in de televisieserie House M.D.

niemand in Princeton Plainsboro Hospital zou het _projectmanagement in handen willen geven van mensen zoals Dr. Gregory House. šŸ˜Ÿ

De gezondheidszorg is immers een sector met een hoog risico.

Mensenlevens staan hier letterlijk op het spel.

Je kunt je geen fouten veroorloven. Helemaal niet.

Dus wat kun je doen?

Huur een projectmanager in om alles georganiseerd te houden, alive and kicking.

Maar als je last hebt van symptomen van slecht projectmanagement en je wilt je doelen van je project bereiken maak je geen zorgen.

Wij staan achter je. *letterlijk

In dit artikel behandelen we wat projectmanagement in de gezondheidszorg is waarom het cruciaal is, en wat er nodig is om een goede projectmanager te zijn in de gezondheidszorg.

Bonus: Je leert ook hoe je projecten weer gezond kunt maken met een uitstekende hulpmiddel voor projectmanagement in de gezondheidszorg .

alles ingesteld?

laten we je een dosis projectmanagement geven

Wat is projectmanagement in de gezondheidszorg?

Om bij te blijven met de steeds strakkere greep van zorgverzekeraars, de enorme grootte van het gezondheidszorgsysteem en het grote probleem van veiligheid, hebben moderne organisaties in de gezondheidszorg tonnen aan abonnementen nodig om een effectief proces te creƫren.

Dit is waar projectmanagement in de gezondheidszorg om de hoek komt kijken.

Het is het plannen, uitvoeren en onderhouden van elk project in de gezondheidszorg om de functie van de organisatie te verbeteren.

Het helpt bij het stroomlijnen van een project dat geld kan besparen en tegelijkertijd de patiƫntenzorg kan verbeteren, wat uiteindelijk ten goede komt aan een organisatie in de gezondheidszorg.

Stel bijvoorbeeld dat Dr. Cuddy genoeg heeft van Dr. House en een nieuwe afdeling diagnostiek wil openen in haar organisatie.

Ze zou eerst een tastbare pijplijn moeten creƫren om deze nieuwe gezondheidszorgfaciliteit te openen en te beheren. Ze kan de abonnementen zelf doen of een projectmanager inhuren.

iets wat ze goed onder de knie heeft

Maar hebben we echt projectmanagement in de gezondheidszorg _ nodig?

Laten we het uitzoeken.

Waarom hebt u projectmanagement in de gezondheidszorg nodig?

De gezondheidszorg evolueert voortdurend.

Er komen steeds nieuwe technologieƫn bij en organisaties in de gezondheidszorg moeten bijblijven.

Het resultaat is een immense druk op de gezondheidszorg om bij te blijven en patiƫntenzorg van hoge kwaliteit te leveren.

Bedrijven in de gezondheidszorg moeten ook voldoen aan verschillende overheidsvoorschriften zoals HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) en GDPR (General Data Protection Regulation) voor facturering en andere processen

Hier komt projectmanagement gezondheidszorg om de hoek kijken.

Met de fundamentele principes van projectmanagement kunnen hoofden van organisaties zoals Dr. Cuddy structuur en discipline in de organisatie brengen.

Effectief projectmanagement kan ook helpen bij:

Betere patiƫntenzorg en -ervaring

Verbeterde budgettering

Beter management

Soepelere communicatie

Betere relaties met belanghebbenden

Hoe doe je nu eigenlijk projectmanagement in de gezondheidszorg?

3 populaire projectmanagementmethoden voor de gezondheidszorg

Naast medische wetenschap moeten professionals in de gezondheidszorg ook de wetenschap van projectmanagement leren.

Laten we eens kijken naar de populaire methodologieƫn voor projectmanagement die je kunt gebruiken in de gezondheidszorg:

1. Agile projectmanagement Agile projectmanagement is als een tegengif tegen de pijnpunten van traditioneel projectmanagement.

Het volgt een iteratieve aanpak en splitst een project op in kleinere ontwikkelingscycli (2-4 weken) die Sprints worden genoemd. Een manager kan een sprint backlog definiƫren waarin staat waar het team zich tijdens die cyclus op moet richten.

Dit vergemakkelijkt het aanpassen aan veranderingen, vooral in een sector als de gezondheidszorg die constant veranderende variabelen heeft. Agile heeft ook een aantal sleutel voordelen en werkt voor de meeste industrieƫn omdat het zorgt voor flexibiliteit, aanpassingsvermogen, teamwerk en snellere ROI.

En als het gaat om een instelling in de gezondheidszorg, kan een agile projectmanagement tool je helpen om een project in de gezondheidszorg snel te voltooien en bij te blijven.

Op zoek naar een_ agile projectmanagement **_tool voor de gezondheidszorg?

Bekijk deze_ top 12 agile tools voor projectmanagement .

Stel bijvoorbeeld dat Dr. Cuddy een nieuwe app voor het maken van afspraken wil uitrollen voor haar ziekenhuis.

Ze kan de agile methodologie gebruiken en eerst een test app uitrollen. Op die manier kan ze feedback van patiƫnten over de gebruikersinterface en het gemak van het boeken van afspraken gebruiken om de veranderingen snel in het ontwerp van haar app te verwerken.

Op deze manier hoeft ze geen tijd en middelen te verspillen aan het maken van een nieuwe app als de eerste niet gebruiksvriendelijk is voor haar patiƫnten.

Bonus: Bekijk de top 10 Software Systemen voor patiƫntbeheer

2. Waterval

Waterval is een ouderwets, traditioneel proces voor projectmanagement.

Het volgt een lineaire aanpak waarbij je elk project abonnement in fasen, en elke fase gaat over in de volgende, zoals een echte waterval.

Gewoonlijk bestaat dit projectmanagementproces uit vijf fasen: eisen, ontwerp, implementatie, testen en oplevering. Waarin verschilt waterval van agile? In de watervalmethode moet het team eerst een fase voltooien om naar de volgende te kunnen gaan.

Hoewel het een van de meest gebruikte projectmanagementtechnieken is in grote industrieƫn zoals bouw maar het heeft ook nadelen.

Het kan resultaten vertragen en het project kan overbodig worden. Dit kan nadelig zijn voor een organisatie in de gezondheidszorg die probeert onmiddellijke zorg te verlenen aan patiƫnten.

De watervalmethode kan echter goed werken als Dr. Cuddy een nieuwe zorginstelling wil openen. Ze kan het project in fasen aanpakken.

Eerst moet ze de afhankelijkheden en vereisten om de afdeling te openen, zoals budgettering, personeel, toestemming van de overheid, enz. Pas als ze een blauwdruk van de vereisten heeft, kan ze overgaan naar de fase van implementatie.

**Weet u niet zeker hoe een watervalaanpak u kan helpen?

Onze gedetailleerde gids over waterval projectmanagement kan je laten zien hoe.

3. Hybride

Aangezien de gezondheidszorg een snel veranderende sector is, kan een hybride managementaanpak net wat de dokter besteld heeft. zijn

Je kunt projecten snel implementeren met een agile methodologie en toch een roadmap hebben voor de raad van bestuur en investeerders met een waterval projectmanagement aanpak.

Op deze manier kun je de eindgebruikers betrokken houden tijdens verschillende fasen, zorgen voor de juiste projectresultaten en de belanghebbenden tevreden houden. Win-Win, zie je wel.

Maar weten wat je moet doen is niet genoeg.

Je moet ook weten hoe je het moet doen.

Klaar om te leren wat er nodig is om projectmanager in de gezondheidszorg te worden? laten we gaan

Wat is er nodig om een goede projectmanager in de gezondheidszorg te zijn?

Projectmanagers in de gezondheidszorg zijn de ruggengraat van een project. geen woordspeling bedoeld

Ze leiden en overzien een project in de gezondheidszorg van opname tot ontslag.

A programmamanager zorgt ervoor dat het project op tijd wordt opgeleverd en binnen het budget blijft.

Ze kunnen ook snel vaststellen of het project onder de maat is en plausibele oplossingen bieden. šŸ¤’

Organisaties in de gezondheidszorg hebben absoluut een professional in projectmanagement nodig om projecten te laten voldoen aan de codes.

Projectmanagement is echter niet voor bangeriken.

De gezondheidszorg vereist specifieke managementvaardigheden. A certificering projectmanagement is ook ideaal.

Dit is wat er nodig is om een succesvolle projectmanager te zijn.

Bonus: De **Beste programmabeheertools

1. Vaardigheden projectmanagement

Als je een goede manager wilt zijn, moet je healthy vaardigheden op het gebied van projectmanagement om een team en een project te managen en de uitdagingen van de gezondheidszorgindustrie aan te gaan.

Hier zijn enkele essentiƫle vaardigheden die een projectmanager in de gezondheidszorg moet hebben:

Flexibiliteit: je moet snel kunnen reageren en het project kunnen aanpassen om alles op schema te houden

je moet snel kunnen reageren en het project kunnen aanpassen om alles op schema te houden **Communicatie: in de gezondheidszorg draait alles om mensen. Je moet actief kunnen luisteren en effectief kunnen onderhandelen om deals binnen te halen

Leiderschap: Je moet anderen kunnen motiveren en inspireren. Je team moet in je geloven en vertrouwen hebben in het project

Je moet anderen kunnen motiveren en inspireren. Je team moet in je geloven en vertrouwen hebben in het project Conflictoplossing: De gezondheidszorg is een ongebruikelijke markt met inherente risico's. Als projectmanagementvaardigheid moet je in staat zijn om je team te motiveren en te inspireren. Als vaardigheid in projectmanagement moet je snel kunnen handelen en hoog gespannen situaties kunnen afzwakken

De gezondheidszorg is een ongebruikelijke markt met inherente risico's. Als projectmanagementvaardigheid moet je in staat zijn om je team te motiveren en te inspireren. Als vaardigheid in projectmanagement moet je snel kunnen handelen en hoog gespannen situaties kunnen afzwakken Delegeren: je moet taken kunnen voorschrijven aan verschillende leden van het team. Dit zal je helpen om detoegewezen middelen efficiƫnt te gebruiken en het project ruim binnen het budget te houden

2. Gezondheidszorg projectmanagement certificeringen

dr. House mag dan een expert in diagnostiek zijn, maar begrijpt hij ook de wetenschap van management? Waarschijnlijk niet._

Veel professionals in de gezondheidszorg zoeken formele training in projectmanagement om complexe projecten en mensen beter te kunnen managen.

afdelingshoofden zoals Dr. House moeten dat in ieder geval wel doen

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/image7.gif Ik mag niemand /%img/

Om een goede manager in de gezondheidszorg te zijn, zou je idealiter een diploma in gezondheidsadministratie, bedrijfskunde, volksgezondheid of verpleegkunde moeten hebben.

Maar een certificaat in projectmanagement kan ook geen kwaad.

Verschillende instituten bieden cursussen in projectmanagement aan:

Projectmanagement Professional (PMP)

Certified Associate in Projectmanagement (CAPM)

Programmamanagement Professional (PgMP)

Bepaalde universiteiten bieden ook projectmanagement in de gezondheidszorg aan als afstudeerrichting.

De Harvard T.H. Chan School of Public Health biedt bijvoorbeeld online certificering in Projectmanagement in de gezondheidszorg .

Zowel klinische als niet-klinische professionals kunnen de Harvard-cursus volgen. Je kunt zelfs kredieten voor permanente educatie verdienen die meetellen voor je diploma.

Een programma als dit omvat zowel projectmanagement als peoplemanagementvaardigheden. Je leert over de fasen van projectmanagement en hoe je je aanpast aan verschillende nuances en toch sleutelcijfers haalt.

Ze behandelen hulpmiddelen en strategieƫn om een betere interpersoonlijke dynamiek te onderhouden met de belanghebbenden.

Het kan je zelfs een expert maken in effectieve communicatie en succesvolle onderhandelingen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/image5.gif serieus?

/%img/

3. HIPAA-naleving

Ziekenhuizen en gezondheidswerkers vertrouwen op medische informatica om voortdurend toegang te hebben tot gevoelige gegevens. Als dergelijke informatie uitlekt, kan dit een ernstige bedreiging vormen voor de privacy van een patiƫnt.

De Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) is de code die de bescherming van gevoelige patiƫntgegevens regelt.

Als u gebruik maakt van software voor projectmanagement die toegang heeft tot patiƫntgegevens, moet worden beveiligd:

Kwaadaardige aanvallen op patiƫntgegevens

Toegang tot en delen van patiƫntgegevens

Als manager is het uw verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat elk technisch of niet-technisch programma of proces voldoet aan de normen van HIPAA om informatie over de gezondheidszorg veilig te houden.

Laten we, nu we de basisprincipes uit de weg hebben geruimd, eens kijken naar enkele managementtips voor de gezondheidszorg.šŸ’

9 nuttige tips voor projectmanagement in de gezondheidszorg

Als je in de huid wilt kruipen van een projectmanager in de gezondheidszorg, kun je net zo goed een paar handige managementtips in je labjas steken.

Eerst gaan we naar Albert Ho, projectmanager van de William Osler Gezondheidssysteem en oprichter van Helden van de Gezondheidszorg voor deskundig advies:

Splits deliverables op in kleinere en beter beheersbare delen. Het ideale tijdsbestek is een deliverable die in 3 tot 12 maanden kan worden bereikt.

Als een project meerdere jaren in beslag neemt en een groot werkgebied heeft, moet elke fase zijn eigen projectcontract om het werk te definiƫren dat Voltooid moet worden.

Ho vermeldde dat het gemakkelijk is voor projectsponsors de interesse in een meerjarenproject kan afnemen, dus het opsplitsen van de deliverables helpt om de vaart erin te houden

Andere belangrijke tips voor projectmanagement in de gezondheidszorg zijn:

Stel een diagnose van de vereisten en doelen van het project door de juiste vragen te stellen aan de leiding

Als je meerdere projecten hebt, geef dan prioriteit aan de projecten die helpen een proces te stroomlijnen

Zorg voor open communicatie zodat je project team op dezelfde pagina zit

Bouw een divers team. Haal medewerkers van verschillende afdelingen binnen om je te helpen een proces te verbeteren

Wees voorbereid op onvoorziene omstandigheden. Als er iets opflakkert, voer dan wat tests uit, pas je aan en blijf doorgaan

Volg het projecthandvest dat uw strategische doelen, middelen, tijdlijn en sleutelgegevens definieert

Synchroniseer met de gezondheidszorgregelgeving en -governance die van invloed kunnen zijn op uw programma of project

Je hebt nu een aantal no-fail tips onder de knie.

wat nu?

Leer de beste manier om uw projecten in de gezondheidszorg te beheren!

De beste manier om projecten in de gezondheidszorg te beheren in 2024

Als Dr. House zijn greep op de diagnostiek wil behouden en een slimme manager wil worden, moet hij vertrouwd zijn met termen als sprint abonnement , agile en scrum , automatisering van werkstromen en meer.

Hij moet leren hoe hij een Gantt grafiek te gebruiken en kanban-borden om projecten te visualiseren en zijn ervaring met projectmanagement .

En wat nog belangrijker is, hij zou moeten leren omgaan met software voor projectmanagement in de gezondheidszorg om alle jargons die we net vermeld hebben te implementeren.

Zoals ClickUp !

wacht, wat is dat?

ClickUp is een hoog beoordeeld projectmanagement software gebruikt door projectmanagers in de gezondheidszorg en andere productieve teams wereldwijd .

Een agile tool zoals ClickUp kan jou en je team in staat stellen om sneller en efficiƫnter resultaten te leveren.

Gebruik het om uw organisatie te beheren, van artsen tot IT-afdeling tot verpleegkundigen en conciƫrges. Gebruik 1000+ integraties om je project te visualiseren zoals jij dat wilt.

Wat ClickUp echter echt geschikt maakt voor uw gezondheidszorgafdeling is dat het HIPAA Compliant (Health Insurance Portability and Accountability Act) is.

ClickUp voldoet aan het Privacy Shield Framework en GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit betekent dat we de hoogste veiligheid garanderen voor al onze clients.

Bovendien heeft ClickUp een groot aantal functies voor projectmanagement gratis !

Lees hier hoe u ClickUp kunt gebruiken om van uw project in de gezondheidszorg een succes te maken:

En als deze functies nog niet genoeg zijn om u te overtuigen ClickUp te gebruiken, kijk dan ook eens naar_ waarom het de #1 software voor projectmanagement in de gezondheidszorg is voor uw team.

Wilt u uw project zo fit als een hoentje houden?

Een gezondheidsorganisatie slaapt nooit, en dat zou uw gezondheidszorg ook niet moeten doen managementactiviteiten .

En de enige manier om alles (moeiteloos) draaiende te houden is met projectmanagement software, zoals ClickUp!

Met deze tool blijft het hart kloppen van uw project in de gezondheidszorg. ā¤ļø

Van toegang tot het controlecentrum van uw ziekenhuis, zelfs als u half slaapt (dankzij lange werkuren voor Doc's), tot het bijhouden van de documenten van uw team werklast in real-time, kan ClickUp een levensredder zijn

Maak aanpasbare formulieren om de verzekeringsgegevens van een patiƫnt in te vullen, snellere zorg te bieden met Automatiseringen en creƫer consistente processen met Sjablonen .

ClickUp is inderdaad een panacea voor alle kwalen van projectmanagement.

wat houdt u tegen? Ontvang een gratis shot ClickUp om uw project in de gezondheidszorg immuun te houden voor risico's om uw patiƫnten beter te helpen!