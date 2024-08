OKR's vs KPI's – leer het verschil en zie hoe ze te vergelijken zijn

verward tussen een _OKR vs KPI ?

OKR's en KPI's zijn een dynamisch duo in de wereld van instelling van doelen en prestatiemeting .

Maar net als elk groot duo moeten ze verschillende rollen spelen om een missie vlekkeloos uit te voeren.

Terwijl OKR de processen en het grotere plaatje onder de loep neemt, richt KPI zich op het resultaat en haalbare doelen.

In dit artikel bekijken we ze allebei in detail, hoe ze verschillen in aanpak en hoe ze samen kunnen worden gebruikt. We belichten ook een software voor projectmanagement die met beide methoden overweg kan.

Laten we gaan speuren! 🔎

Wat is een OKR?

OKR staat voor objectief en sleutel resultaten.

Het is een kader voor de instelling van doelen dat je helpt doelen te ontwikkelen en een manier te bedenken om ze te meten.

Laten we OKR's nog verder uitsplitsen in twee componenten.

Je doelen zijn de specifieke doelen die je wilt bereiken en de sleutelresultaten zijn de meetgegevens die de voortgang bijhouden van je vergadering over die doelen.

Zodra je je sleutelresultaten voltooit, bereik je je doelstellingen.

Je bent in wezen een detective die alle aanwijzingen (belangrijke resultaten) moet verzamelen voordat je de zaak oplost (het doel).

OKR's worden meestal gebruikt om driemaandelijkse doelen te stellen .

Elk kwartaal moet je dus een OKR cyclus voltooien die uit drie eenvoudige stappen bestaat:

Stel in: creëer geweldige doelen voor je bedrijf. Deze doelen moeten inspirerend en actiegericht zijn

creëer geweldige doelen voor je bedrijf. Deze doelen moeten inspirerend en actiegericht zijn Op één lijn brengen: zorg ervoor dat de doelstellingen van elk team op één lijn liggen met de bedrijfsstrategie

zorg ervoor dat de doelstellingen van elk team op één lijn liggen met de bedrijfsstrategie Verwezenlijken: zorg ervoor dat teams naar hun OKR's werken en deze bijhouden. Je kunt dit doen door wekelijkse check-ins te houden

Kijk wat_ OKR voordelen en een aantal OKR voorbeelden of OKR sjablonen die we gebruiken bij ClickUp!

Wat zijn de verschillende soorten OKRS?

Het OKR-raamwerk draait om Behendig en het creëren van OKR doelen die voor jou werken, dus natuurlijk zijn er verschillende soorten:

Aspirationele OKR: Vergelijkbaar met eenstretch doelaspirationele OKR's zijn glorieuze doelen die je wilt bereiken, maar waarvan je weet dat je ze misschien niet helemaal voltooit Gecommitteerde OKR: dit zijn de targets waaraan je geacht wordt te voldoen Strategische OKR: richt zich op de grotere visie en zijn meestal voor de lange termijn Tactische OKR: deze zijn voor meer low-level teams die werken aan individuele korte-termijn projecten Individuele OKR's: deze richten zich op het bijhouden van individueleprestaties van werknemers en het stimuleren van de betrokkenheid van werknemers in het OKR-proces

Hoe stel ik OKR's in?

Bij de instelling van uw OKR's moet u altijd een manier hebben om ervoor te zorgen dat het doel haalbaar is.

Nog te doen, moet je deze eenvoudige formule volgen:

Ik zal: ( doel )

Zoals gemeten door: (reeks sleutel resultaten)

Hier is een voorbeeld van een OKR:

OKR Doelstelling: Ik zal de jaarlijkse omzet van mijn bedrijf met 50% verhogen, zoals gemeten door:

Sleutel resultaat 1: 100 nieuwe klanten werven

Sleutelresultaat 2: Marketingleads verhogen met 40%

Sleutelresultaat 3: Klantenbinding verhogen tot 90%

Door het bovenstaande te bereiken verkoopdoelen (sleutel resultaten), bereik je je doel.

Bekijk deze nuttige_ tips voor het schrijven van effectieve OKR's en product OKR voorbeelden .

En als je hulp nodig hebt bij het beheren van doelen, probeer dan eens ClickUp's Doelen functie.

Met ClickUp's Doelen kunt u doelen creëren en splits ze op in kleinere Targets.

Zodra je een Doel hebt ingesteld, kun je controleren hoe goed je het doet door bij te houden hoe je voortgang in het bereiken van dat Doel (sleutel resultaat) heeft bijgedragen aan je Doel (objective).

Gebruik doelmappen om je doelen eenvoudig te organiseren in ClickUp

Veelvoorkomende OKR-fouten

1. OKR's bouwen in een vacuüm

OKR's bouwen in een vacuüm betekent dat je beslissingen neemt zonder aandacht te besteden aan wat andere afdelingen van je business doen.

het resultaat?

Je objectieven zullen niet echt op één lijn liggen met je organisatiedoelstelling.

Je moet je OKR's communiceren naar je hele bedrijf. Op deze manier, cross-functionele teams en individuen hebben een gemeenschappelijk doel en kunnen transparant zijn over de taken en projecten waaraan ze werken. Dit soort transparantie stimuleert samenwerking tussen teams en verantwoording.

2. Geen uitdagende objecten instellen

Dit gaat in tegen het hele OKR-raamwerk!

Het instellen van ambitieuze doelen is een kritische succesfactor. Als je niet ambitieus genoeg bent, hoe kun je dan verwachten dat je team zijn volledige potentieel bereikt en naar de maan reikt? 🌚

Leer de_ 7 stappen om efficiënt doelen voor teams te stellen .

3. Instelling onduidelijke sleutel resultaten

Je sleutelresultaten bepalen hoe succesvol je doelstellingen zullen zijn. Het instellen van vage sleutelresultaten zal dus leiden tot ineffectieve doelstellingen. Hier is een voorbeeld van een onduidelijk persoonlijk KR:

Doel: Eerder wakker worden (Waarom?)

Sleutel resultaten:

Een alarm instellen (Wanneer?)

Eerder naar bed gaan (Hoe laat?)

Nog te doen dingen opschrijven (Welke dingen en waarom?)

Bonus: OKR software voor starters !

Wat is een KPI?

KPI staat voor sleutel prestatie-indicator.

KPI doelen hebben alleen sleutel business doelen als doel.

Vandaar de naam 😉

Het KPI-raamwerk richt zich op het resultaat en niet op activiteiten.

Een voorbeeld: KPI's gaan over hoe de rechercheur de zaak heeft opgelost en niet over het aantal uren dat de rechercheur in die zaak heeft gestoken. KPI's zijn een geweldig hulpmiddel om de algemene prestaties van een bedrijf bij te houden en om teamleden verantwoordelijk te houden.

Je kunt je teamleden nog meer verantwoordelijk houden door gebruik te maken van ClickUp's rapportages. Met de gedetailleerde rapportages van ClickUp hebt u alles wat u nodig hebt voor prestatiebeheer .

Bekijk al uw invoergegevens en geef ze weer in aanpasbare groepen in ClickUp Dashboards

Hier zijn de verbazingwekkend gedetailleerde rapporten die u kunt gebruiken om de prestaties van uw team bij te houden:

Task Voltooid Rapport: bepaalt hoeveel taken elk teamlid heeft Voltooid

bepaalt hoeveel taken elk teamlid heeft Voltooid Aangewerkt Rapport: bekijk het aantal taken waaraan elk lid op een bepaalde dag, week of maand heeft gewerkt

bekijk het aantal taken waaraan elk lid op een bepaalde dag, week of maand heeft gewerkt Who's Behind Report: identificeer het teamlid dat meer moet doen door het aantal "Lopende werkzaamheden" of onafgemaakte taken te visualiseren

identificeer het teamlid dat meer moet doen door het aantal "Lopende werkzaamheden" of onafgemaakte taken te visualiseren Tijdregistratie-rapport: bepaal hoeveel tijd elk teamlid nodig heeft om een taak te voltooien

Op zoek naar meer rapportages? Bekijk onze ultieme gids over_ KPI rapportages.

Wat zijn de verschillende soorten KPI's?

Hier zijn de vijf meest gebruikte KPI's:

Kwantitatieve indicatoren: dit zijn indicatoren die gemeten kunnen worden met een nummer. Bijvoorbeeld het aantal opgeloste zaken Kwalitatieve indicatoren: dit zijn kenmerken van een business. Bijvoorbeeld meningen en eigenschappen. Een veel voorkomende kwalitatieve indicator is medewerkerstevredenheid Leidende indicatoren: deze voorspellen de uitkomst van een proces en bevestigen langetermijntrends. Bijvoorbeeld het aantal nieuwe gevallen Uitlopende indicatoren: deze worden gebruikt om het succes of falen van een proces te meten aan het einde van een periode Inputindicatoren: deze meten het aantal gebruikte middelen. Bijvoorbeeld het aantal experimenten dat u hebt uitgevoerd om een casus op te lossen

BTW, hier zijn er nog een paar tips voor resourcebeheer !

Hoe stel ik KPI's in?

Vergelijkbaar met de SMART doel kader uw KPI's moeten zich richten op drie belangrijke factoren voor succes: specificiteit, meetbaarheid en relevantie.

Specifiek: Terwijl u uw doelen en objectieven bereikt kPI's zijn er om je prestaties tot op de T nauwkeurig te meten. Maar om nauwkeurige resultaten te krijgen, moeten je KPI's zo specifiek mogelijk zijn.

Meetbaar: Elke KPI die je instelt moet meetbaar zijn, zodat je gemakkelijk kunt zien hoe het gaat. Zo kun je controleren of je op de goede weg bent.

Relevant: Omdat je KPI's gebruikt om prestaties op sleutel gebieden bij te houden, moet je KPI-metriek relevant zijn voor wat je Nog te doen hebt.

Hier zijn enkele voorbeelden van KPI's voor veelvoorkomende doelen:

Het sneller oplossen van zaken: verkort de tijd die nodig is om zaken op te lossen met 8% tegen augustus 2020 Meer clients werven: de online verkoop van merchandise verhogen naar $500.000 tegen november 2020 Organisch webverkeer verhogen: websiteverkeer verhogen met 30% tegen juli 2020 Inkomsten verhogen: onze jaarlijkse inkomsten verhogen met 7% tegen december 2020

Wil je nog meer voorbeelden? Bekijk onze_ gids over HR KPI's en deze 50 + KPI voorbeelden! Om je KPI's efficiënt bij te houden, heb je echter een KPI dashboard nodig.

Maar maak je geen zorgen, na veel speurwerk hebben we het volgende ontdekt ClickUpDashboards speciaal voor jou.

Laten we eens kijken:

Elk Dashboard kan verschillende Aangepaste widgets . Gebruik ze om een gekozen prestatiemeting te controleren in een stijl die u zelf kiest.

Dashboards maken en beheren vanuit de ClickUp Sidebar

Veelvoorkomende KPI-fouten

Als u uw KPI's niet goed instelt, zien ze er uiteindelijk fantastisch uit op papier, maar niet zo fantastisch wanneer u ze daadwerkelijk probeert te implementeren.

Laten we eens kijken naar de twee meest voorkomende KPI-fouten om je te helpen dit te voorkomen:

1. Niet genoeg KPI's hebben

Je hebt meer dan één KPI nodig. Als je maar naar de helft van het plaatje kijkt, krijg je maar de helft van de resultaten!

2. Te vaag zijn

Soms mislukken KPI's omdat ze niet zo specifiek zijn.

Bijvoorbeeld, alleen maar zeggen: meer cases oplossen of meer clients binnenhalen is niet echt genoeg 💇

Om succes te hebben, moeten je KPI's specifieke indicatoren hebben die relevant zijn voor je bedrijfsdoelstelling en die in de loop van de tijd gemeten kunnen worden. Onze KPI is dus: Verminder de tijd die nodig is om zaken op te lossen met 8% tegen augustus 2020 zodat onze rechercheurs meer tijd hebben om andere zaken op te lossen

Dit is een specifieke KPI omdat de rechercheurs weten wie het moet doen, wat er van hen wordt verwacht, wanneer ze het moeten doen en waarom ze het doen.

Verschillen tussen OKR en KPI

Hier is een grafiek die alle verschillen tussen OKR en KPI samenvat:

Hoe OKR's en KPI's samen kunnen werken om Business doelen te bereiken

Naast het feit dat beide OKR's en KPI's worden gebruikt om prestaties in uw bedrijf te meten, zijn er nog een paar redenen waarom u beide nodig hebt:

1. U moet hulpmiddelen voor de instelling van doelen gebruiken om prestatiemetingen te implementeren

U hebt OKR's nodig om doelen te stellen specifieke doelstellingen, maar je moet ook hun beoordelen metriek regelmatig, en dat is waar KPI's om de hoek komen kijken.

Zonder beide mis je de kans om nog beter te presteren.

Je kunt een OKR-software om dit te bereiken.

2. Ze zijn verbonden

Een succesvolle KPI kan een sleutel resultaat zijn in een OKR.

wacht, hoe?

Bijvoorbeeld, je doelstelling in je OKR is om marktleider te worden in de reclame-industrie en je meetbare resultaat is om je personeelsbestand met 50% uit te breiden. Om dit sleutelresultaat te meten, moet je het aantal werknemers tellen dat je hebt.

En hoe ga je die personeelsuitbreiding meten?

Met een KPI formule.

3. Ze vullen elkaar aan KPI's helpen je om haalbare doelen te stellen en houden je team verantwoordelijk, terwijl OKR's je helpen om je team te inspireren en aan te moedigen om ambitieuzere resultaten te behalen.

Als een kers op uw ijsje.🍧

Je moet ze gewoon allebei hebben!

Conclusie

Nu we de zaak tussen KPI vs OKR hebben gesloten, laten we eens kijken naar de aanwijzingen die we hebben gevonden. 📝

KPI's en OKR's helpen je allebei om prestaties te meten, maar op verschillende manieren: KPI's zijn onderbouwd terwijl OKR's ambitieuzer zijn.

En als je ze allebei gebruikt, is het alsof je ze allebei aan je zijde hebt; geen doel is te ingewikkeld voor dit krachtige duo!

Maar om je te helpen nog betere resultaten te behalen, heb je een tool voor projectmanagement zoals ClickUp.

Als je hulp nodig hebt bij de instelling en het beheer van je OKR's en KPI's, kan ClickUp je bij elke stap helpen met functies zoals doelen, teamrapportage en dashboards.

ClickUp is de perfecte tool om u te helpen nauwkeurig te plannen en buiten de box te denken. Ontvang ClickUp vandaag nog gratis !