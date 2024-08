10 Beste OKR-software voor starters om doelstellingen bij te houden in 2024

Als leider van een startup weet je hoe belangrijk gegevens en het stellen van doelen zijn voor je kleine bedrijfje. Vandaag ben je misschien nog klein, maar met de juiste statistieken en processen aan je zijde, zul je in een mum van tijd uitgroeien tot iets machtigs.

Financiering en talent maken een groot verschil, maar je hebt ook software nodig om je doelstellingen en belangrijkste resultaten (OKR's) te meten. De juiste OKR-tool houdt al je bedrijfsdoelen, prestatiecijfers en bedrijfsstatistieken bij om je verantwoordelijk te houden voor het doen van geweldige dingen.

Maar welke OKR- en prestatiebeheersoftware is het meest geschikt voor startups? Je bent een David die het opneemt tegen een heleboel Goliaths, dus je moet het beste uit je middelen halen.

Maak je geen zorgen, wij staan achter je. In deze gids laten we je zien wat je moet zoeken in OKR software voor starters plus de 10 beste OKR-software voor kleine bedrijven in 2024.

Wat moet je zoeken in OKR-software?

OKR is een raamwerk voor het stellen van doelen dat kwalitatieve doelen onderbouwt met kwantitatieve meetgegevens. Er zijn veel OKR-tools op de markt om deze gegevens te meten, maar wat is de beste OKR-tool voor starters?

Je bent vrij om de optie te kiezen die het beste werkt voor jouw bedrijf, maar naar onze bescheiden mening, een solide OKR-tool moet worden geleverd met:

Een intuïtieve gebruikerservaring: Als klein bedrijf heb je niet de luxe om je team wekenlang te trainen in OKR-software. Je hebt iets nodig dat de prestaties van je werknemers direct ondersteunt. Ga op zoek naar OKR-software die gratis kan worden uitgeprobeerd, zodat u kunt beoordelen hoe gebruiksvriendelijk de software is voordat u deze gebruikt

Startups moeten snel beslissingen nemen, dus een realtime OKR-tool is een must. Ga op zoek naar OKR-tools die gegevens uit meerdere bronnen binnenhalen zonder vertragingen Handige integraties:De kans is groot,dat je startup projectmanagementsoftware gebruikt zoals Asana of Jira, en chattools zoals Slack of Microsoft Teams. Stroomlijn je workflows door te kiezen voor OKR-software die gemakkelijk integreert met je huidige tech stack

Startups moeten snel beslissingen nemen, dus een realtime OKR-tool is een must. Ga op zoek naar OKR-tools die gegevens uit meerdere bronnen binnenhalen zonder vertragingen Handige integraties:De kans is groot,dat je startup projectmanagementsoftware gebruikt zoals Asana of Jira, en chattools zoals Slack of Microsoft Teams. Stroomlijn je workflows door te kiezen voor OKR-software die gemakkelijk integreert met je huidige tech stack

De 10 beste OKR-software voor gebruik in 2024

OKR-software geeft kleine bedrijven een broodnodige voorsprong. Het kiezen van de juiste software helpt kleine startup-teams om samen te komen en hun ambitieuze doelen uit te voeren.

Als je op zoek bent naar de juiste software, dan zijn dit de beste OKR-software voor startups in 2024.

Blijf op koers om uw doelen te bereiken met duidelijke tijdlijnen, meetbare doelen en automatische voortgangscontrole

ClickUp is de enige productiviteitssoftware die krachtig genoeg is om uw werk in verschillende apps te consolideren in één dynamisch platform, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over dubbel werk gegevensinvoer of herwerk. Alles leeft in je Workspace, zodat je team minder tijd besteedt aan het zoeken naar informatie en meer tijd aan het doen van werk dat de naald beweegt.

Startups zijn agile, wat betekent dat je elk voordeel nodig hebt dat je te pakken kunt krijgen. In plaats van teamleden te vragen om te wisselen tussen projectbeheertools, documenten, sjablonen en OKR, breng je alles naar dezelfde plek met ClickUp Doelen .

ClickUp Goals is gekoppeld aan uw taken om de voortgang van gerelateerde doelen te bewaken. Het systeem groepeert zelfs doelen en visualiseert voortgangspercentages in één weergave. Als u in één oogopslag wilt kunnen zien hoe goed uw startup het doet, dan is ClickUp uw beste keuze. Houd prestaties bij in termen van cijfers, monetaire prestaties en zelfs taakdoelen. Of u nu doelen stelt voor deadlines, sprints of wekelijkse verkoop, ClickUp houdt het allemaal voor u bij. 🎯

Het beste van alles is dat ClickUp vol zit met honderden flexibele functies voor het bijhouden van belangrijke statistieken, een enorme Sjabloonbibliotheek en meer dan 1.000 integraties om elk proces te stroomlijnen.

ClickUp beste eigenschappen

ClickUp sjablonen: Met ClickUp sjablonen genereert u in een handomdraai documenten en rapporten. KopieerClickUp sjablonen voor het instellen van doelen gebruikClickUp sjablonen voor statusrapporten om indruk te maken op uw baas, of gebruik deClickUp OKR map sjabloon om de basisstructuur voor OKR-ontwikkeling te schetsen

Met ClickUp sjablonen genereert u in een handomdraai documenten en rapporten. KopieerClickUp sjablonen voor het instellen van doelen gebruikClickUp sjablonen voor statusrapporten om indruk te maken op uw baas, of gebruik deClickUp OKR map sjabloon om de basisstructuur voor OKR-ontwikkeling te schetsen Geïntegreerd bijhouden van doelen: ClickUp is een degelijke app voor het bijhouden van doelen voor startups dankzij de geïntegreerde Goal-tracking. Zet alle organisatiedoelen op één plek met mappen voor het bijhouden van OKR's, scorekaarten voor medewerkers, sprintcycli en nog veel meer

ClickUp is een degelijke app voor het bijhouden van doelen voor startups dankzij de geïntegreerde Goal-tracking. Zet alle organisatiedoelen op één plek met mappen voor het bijhouden van OKR's, scorekaarten voor medewerkers, sprintcycli en nog veel meer Ingebouwde CRM: ClickUp verbindt uwcRM-software (Customer Relationship Management) van uw startup met uw OKR's. Als u veel met verkoop te maken hebt, maken de geïntegreerde tools en workflows van ClickUp het bijhouden van de voortgang heel eenvoudig

ClickUp beperkingen

Sommige functies van ClickUp zijn alleen beschikbaar voor betaalde abonnees

ClickUp bevat veel functies, dus voor sommige gebruikers kan er een leercurve zijn

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Zakelijk: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Kwantitatieve

Via Kwantitatieve Quantive heeft het OKR-platform overgenomen dat voorheen bekend stond als Koan. Hierdoor werden OKR's opgenomen in de toch al indrukwekkende reeks tools van Quantive, dus als je al een Quantive-gebruiker bent, is de OKR-tool een no-brainer.

Deze zeer visuele OKR-software voor startups is zeer configureerbaar, dus als je geavanceerde functies nodig hebt zoals OKR-limieten per eigenaar of voortgangsplafonds voor belangrijke resultaten, kun je bij Quantive terecht.

Quantive beste functies

Projecten bewaken en taken in een Kanban-bordachtig dashboard

Individuele taken koppelen aan bedrijfsbrede OKR's

Genereer automatische OKR-voortgangsrapporten in realtime

Quantive beperkingen

Quantive biedt geen één-op-één check-ins

De team- en bedrijfsoverzichten lijken erg op elkaar, dus sommige gebruikers vinden het platform verwarrend

Quantive prijzen

Essentials: Gratis

Gratis Schaal: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Quantive beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (180+ beoordelingen)

4.6/5 (180+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (80+ beoordelingen)

3. Paycor

Via Paycor Zoals de naam al doet vermoeden, is Paycor meer geschikt voor financiën en geldbeheer, maar het heeft ook OKR-functies. Kleine bedrijven gebruiken Paycor voor:

Salarisverwerking

HR

Werven

Prestaties van werknemers beheren

Beheer van onkosten

Tijdregistratie voor kleine bedrijven

Dit is ideaal als je voltijdse werknemers hebt, maar niet goed weet hoe je zelf je loonlijst, voordelen en belastingen moet bijhouden.

Voor OKR-doeleinden houden de functies voor personeelsbeheer van Paycor de kosten onder controle, besparen ze tijd en beheren ze de planningen van iedereen. U kunt Paycor niet alleen gebruiken voor het bijhouden van tijd, maar de robuuste analyses optimaliseren ook de verdeling van arbeid.

Paycor omvat ook het stellen van bedrijfsdoelen en individuele doelen, plus dashboards voor managers om alles in de gaten te houden workflow beheren gegevens en doelen op dezelfde plaats.

Paycor beste functies

Het bevat zowel tijd- en aanwezigheidsregistratie als personeelsplanning

Functies voor werknemerservaring zijn onder andere morele enquêtes en een leermanagementsysteem voor training

Paycor beperkingen

Paycor richt zich meer op HR, arbeid en financiën dan een traditioneel OKR systeem

U hebt nog steeds een aparttaakbeheer systeem om het werk uit te voeren

U moet contact opnemen met Paycor voor prijsinformatie

Paycor prijzen

Basis: Neem contact op voor prijsinformatie

Neem contact op voor prijsinformatie Essentieel: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Core: Neem contact op voor prijsinformatie

Neem contact op voor prijsinformatie Compleet: Neem contact op voor prijsinformatie

Paycor beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (650+ beoordelingen)

4/5 (650+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (2.600+ beoordelingen)

4. Microsoft Viva Doelen

Via Microsoft Microsoft heeft Ally.io overgenomen en omgedoopt tot Microsoft Viva Goals, een uitloper van de Microsoft Viva-tool. Dit is een solide OKR-software voor startups die al all-in zijn op Microsoft-producten.

Viva Goals heeft een eenvoudig drie-stappen proces voor OKR tracking: stem je team af op doelen, focus dagelijks werk op die doelen en integreer Viva Goals met je andere Microsoft tools om de zichtbaarheid te vergroten.

Viva Goals vereenvoudigt voortgangsrapportages, check-ins en herinneringen via Microsoft Teams . Het bevat zelfs OKR-sjablonen voor het rapporteren van de voortgang van je team aan de top, of dat nu je baas is of een team van investeerders.

Viva Goals beste eigenschappen

Als je een Microsoft 365-abonnement hebt, is Viva Goals al inbegrepen

Viva Goals integreert naadloos met andere Microsoft tools

Beperkingen van Viva Goals

Je hebt het geüpgradede abonnement nodig om toegang te krijgen tot Viva Insights, Viva Topics en Viva Learning

Prijzen voor Viva Doelen

Microsoft Viva in Microsoft 365: Inbegrepen

Inbegrepen Microsoft Viva Goals: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Microsoft Viva Suite: $12/maand per gebruiker

Viva Goals beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: 4.1/5 (8+ beoordelingen)

5. Weekdone

Via Doordeweeks Weekdone is een van de beste OKR-softwaretools voor startups dankzij het strakke uiterlijk en het intuïtieve dashboard. Plug gewoon je organisatiedoelen in en Weekdone bouwt een kader voor uitvoering.

Het genereert automatisch wekelijkse voortgangsrapporten, zodat je je team niet hoeft op te jagen voor constante projectupdates. Weekdone combineert ook taken en projecten in hetzelfde platform, waardoor het eenvoudig is om projecten en teambijdragen bij te houden.

De prijzen van Weekdone zijn ook startersvriendelijk. Alle accounts hebben hetzelfde toegangsniveau, dus je betaalt op basis van het aantal benodigde seats. Aangezien jouw bedrijf waarschijnlijk niet veel gebruikers heeft, houdt dit de kosten laag.

Weekdone beste functies

Weekdone ondersteunt continu OKR-beheer met één-op-één feedbackopties

Genereer pulsenquêtes om feedback van het team te verzamelen

OKR's koppelen aan KPI's, projecten en initiatieven

Weekdone beperkingen

De Weekdone app kan een beetje traag zijn

Sommige gebruikers melden trage of geen klantenservice

Weekdone prijzen

Gratis voor maximaal drie gebruikers

pakket voor 15 gebruikers: $9,07/maand per gebruiker, voor maximaal 15 gebruikers

$9,07/maand per gebruiker, voor maximaal 15 gebruikers Pakket voor 30 gebruikers: $9,60/maand per gebruiker, voor maximaal 30 gebruikers

Weekdone beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (30+ beoordelingen)

4.1/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

6. Inspireren

Via Inspireer Inspire is evenveel OKR-software, een hulpmiddel voor prestatiebeheer en een platform voor leiderschapsontwikkeling. Het is ideaal als je doelen wilt bijhouden, agile teams wilt beheren of managers wilt coachen.

Inspire heeft geen franje in de UX, maar dat maakt het platform vrij eenvoudig te navigeren. Gebruik de OKR Builder om de belangrijkste OKR's van uw bedrijf te ontwerpen . Het platform ondersteunt OKR-coachinggesprekken - plus on-demand leren voor OKR's - dus het is ideaal voor teams die regelmatig feedback nodig hebben. Het zou bijvoorbeeld zeer geschikt zijn voor datagedreven verkoopteams.

Inspire beste eigenschappen

Inspire verbindt uw OKR's met Continuous Performance Management (CPM) zodat managers medewerkers verantwoordelijk houden voor resultaten

Inspire heeft een relatie met OKR's Training, die leiders traint in het beheren van de OKR-methodologie

Inspire beperkingen

Inspire heeft zeer weinig beoordelingen, dus het is relatief onbewezen

Inspire biedt alleen jaarcontracten in plaats van maandelijkse abonnementen

Inspire prijzen

Neem contact op voor prijzen

Inspire beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (1 beoordeling)

7. Inhuurboek

Via Huurboek Hirebook brengt taken, doelbeheer en individuele bijdragen samen. Je kunt OKR's opstellen en daarbinnen taken creëren, of dagelijkse activiteiten omzetten in belangrijke resultaten.

Hirebook weet dat managers het druk hebben, dus het automatiseert OKR-verantwoording voor jou. Het systeem informeert medewerkers over hun OKR-voortgang zodat je niet iedereen aan hun doelen hoeft te herinneren. Het bevat zelfs waarschuwingen voor mijlpalen van werknemers, zodat je nooit vergeet om de grote overwinningen van je team te vieren.

Bovendien heeft Hirebook een Fair Pricing Policy, wat betekent dat het een eenvoudige en betaalbare prijsstructuur hanteert die perfect is voor starters. Als je bedrijf na verloop van tijd groeit, biedt Hirebook ook een Enterprise-abonnement met meer vuurkracht.

Hirebook beste eigenschappen

Hirebook integreert met alles van Excel tot Jira tot Salesforce

Bekijk de voortgang van bedrijfsdoelstellingen in éénOKR-dashboard via het Hirebook-dashboard, de mobiele app of e-mail

Hirebook-beperkingen

Het platform kan een beetje buggy zijn en traag laden

Hirebook voert regelmatig updates uit voor het platform, dus het kan zijn dat je moet wachten op bepaalde belangrijke functies die standaard zijn bij andere OKR-software

Prijzen van Hirebook

Zakelijk: $10/maand abonnement, plus $15/maand per gebruiker

$10/maand abonnement, plus $15/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Hirebook beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (300+ beoordelingen)

4.9/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (2 beoordelingen)

8. Rooster

Via Rooster Bedrijven die volledig op afstand werken, vertrouwen op Lattice om werknemers op afstand in bedwang te houden en tegelijkertijd bedrijfsresultaten te behalen. Lattice heeft veel functies, maar de OKR's & Goals tools integreren bedrijfsdoelstellingen in de dagelijkse workflow van je team .

Stuur nooit meer bulk Slack-berichten naar je team met de vraag om voortgangsrapporten. Log gewoon in op Lattice om realtime gegevens te zien over de voortgang van je team en hoe die zich vertaalt naar je organisatiedoelen. In plaats van doelen te stellen en ze vervolgens te vergeten, maakt de flexibele opzet van Lattice het eenvoudig om het werk van je team continu te sturen.

Lattice beste functies

Lattice is in hoge mate aanpasbaar, dus voel je vrij om alleen de OKR-software te kopen of je account te upgraden voor meer toeters en bellen

Lattice integreert met Salesforce om meer context toe te voegen aan uw OKR-gegevens

Lattice beperkingen

Lattice biedt geen gratis proefversie of gratis versie

Lattice heeft beperkte OKR-sjablonen

Het bevat geen andere tools, zoals chat, dus je moet nog steeds schakelen tussen verschillende software om je werk te doen

Lattice prijzen

Prestatiebeheer OKR's en doelen: $11/persoon per maand

$11/persoon per maand Engagement: $4/maand per persoon

$4/maand per persoon Groei: $4/maand per persoon

$4/maand per persoon Vergoeding: $6/maand per persoon

Lattice beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (3700+ beoordelingen)

4.7/5 (3700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

9. Bereiken

Via Bereiken AchieveIt maakt het voor startups mogelijk om prestaties op twee gebieden te optimaliseren: het stellen van organisatorische doelen en de betrokkenheid van werknemers. Het volgt een eenvoudig proces van drie stappen: OKR's instellen, de voortgang beheren en de prestaties beoordelen.

Maak verschillende aandachtsgebieden aan voor al je teams (of slechts één team, als je nog een superkleine startup bent) en begin met het verzamelen van statusupdates. AchieveIt verzamelt automatisch updates van je team, genereert rapporten en bouwt dashboards. Stel het gewoon een keer in en zie de inzichten binnenrollen.

AchieveIt beste functies

AchieveIt is gemakkelijk een van de meest geautomatiseerde OKR's op de markt, waardoor het een van de beste OKR-software voor startups is

AchieveIt wordt geleverd met verschillende stijlen en sjablonen

Tegen een extra vergoeding biedt AchieveIt consulting hulp voor strategie en OKR's

AchieveIt beperkingen

Je moet contact opnemen met AchieveIt voor prijzen

Sommige functies, zoals single-sign-on en training op locatie, zijn alleen beschikbaar voor geüpgradede plannen

AchieveIt prijzen

Core: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Plus: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Pro: Neem contact op voor prijzen

AchieveIt beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (90+ beoordelingen)

4.5/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

10. 15Vijf

Via 15Vijf 15Five is niet alleen OKR-software: het is ook een software voor werknemersbetrokkenheid en personeelsbehoud hulpmiddel voor startups . Het houdt OKR's, werknemersdoelen, taken, projecten en gegevens over betrokkenheid bij.

Gebruik 15Five om gegevensgestuurde prestatiebeoordelingen uit te voeren, functierollen te verduidelijken en zelfs de sterke punten van je team af te stemmen op hun taken. Als je een bedrijfscultuur probeert op te bouwen die je doet watertanden, dan biedt 15Five de gegevens die je nodig hebt om de zaken te veranderen.

Voor OKR's stuurt 15Five automatisch wekelijkse voortgangsrapporten in het dashboard of via integraties met Slack, Salesforce en Jira. Geef bedrijfsbrede doelstellingen en werknemerspecifieke doelen op, meet tijdlijnen en bewaak de voortgang van projecten in het gelikte dashboard.

15Five beste functies

Je team motiveren met ouder-kind OKR's en volg updates in real-time

Stel organisatie-, team- en individuele doelen

Bekijk alle OKR-voortgang in real-time

15Five beperkingen

Als u alle functies van 15Five wilt, moet u upgraden naar het Total Platform-pakket

Sommige gebruikers wilden meer agency voor beheerders en functies voor het vergelijken van de voortgang van medewerkers

15Five prijzen

Engage: $4/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$4/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Perform: $8/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$8/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Focus: $8/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$8/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Totaal platform: $14/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

15Five beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.700+ beoordelingen)

4.6/5 (1.700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (880+ beoordelingen)

Volg de voortgang met alles-in-één beheersoftware

Als je op zoek bent naar de beste OKR-software voor starters, dan zijn de 10 opties op deze lijst steunpilaren in de sector. Maar er is één klein probleem.

Deze softwareoplossingen monitoren de teamprestaties, maar er zijn er maar weinig die taken en projecten kunnen koppelen aan de OKR's van je bedrijf. En nog minder integreren robuuste, krachtige sjablonen in je workflowsoftware.

Als het tijd is om uw startup te stroomlijnen met een solide platform dat alles doet, ga dan voor ClickUp. Bespaar tijd door al uw werk- en prestatiegegevens naar hetzelfde intuïtieve platform te brengen.

Maar geloof ons niet op ons woord: Maak nu gratis een ClickUp werkruimte -geen creditcard nodig.