10 Tijdregistratiesoftware voor kleine bedrijven in 2024

Tijdregistratie is meer dan zien hoeveel tijd er op het werk wordt doorgebracht of wanneer je team in- en uitklokt. Het kan kleine bedrijven helpen om hun interne resources beter te beheren, de operationele kosten laag te houden en de tijd en uitgaven voor projecten nauwkeuriger te voorspellen.

Maar laten we eerlijk zijn.

Tijdregistratie kan ook een enorm gedoe zijn, vooral als je vastzit aan alleen de basisfuncties voor tijdregistratie. De meeste kleine bedrijven hebben geen tijd om de tijdregistratie voor elke werknemer te beheren en managers zouden zich met belangrijkere taken kunnen bezighouden dan zich bezig te houden met slechte tijdregistratiesystemen.

Dat is waar software voor tijdregistratie voor kleine bedrijven echt helpt. Met de juiste software voor tijdregistratie kunnen eigenaren van kleine bedrijven eenvoudig de tijd van hun werknemers bijhouden en middelen toewijzen in slechts een paar klikken.

Maar welke software voor automatische tijdregistratie moet je kiezen? Hier is onze top 10, met tips en functies die je nodig hebt voor de beste software voor automatische tijdregistratie. Of je nu de tijd van werknemers wilt bijhouden, projectbeheer wilt bijhouden, onkosten wilt bijhouden of aangepaste use cases wilt maken, deze tools zijn je beste opties.

**Wat moet je zoeken in gratis tijdregistratiesoftware voor kleine bedrijven?

Wanneer je op zoek gaat naar de beste tijdregistratiesoftware voor je kleine bedrijf, moet de beste tijdregistratiesoftware voor kleine bedrijven de volgende vragen adequaat beantwoorden:

Hoe gemakkelijk is de software voor tijdregistratie te gebruiken? De beste software voor tijdregistratie voor uw kleine bedrijf moet intuïtief zijn voor degenen die de tijdregistratie beheren en voor de belanghebbenden die de gegevens analyseren tijdens controles van de tijdregistratie.

Heeft de software voor tijdregistratie de hulpmiddelen voor tijdregistratie die u nodig hebt voor de werkuren van uw kleine bedrijf? Denk na over de functies die u nodig hebt, zoals tijdregistratie per project, werknemer of taak. Misschien heb je ook software voor tijdregistratie nodig met mobiele apps voor tijdregistratie op verschillende mobiele apparaten.

Integreert het met uw andere tools? Misschien moet het zelfs integreren met salarissoftware, factureringstools om klanten te factureren, Google Agenda en andere toolstaakbeheer tools. Bedenk ook of je misschien onbeperkte tijdregistratie of toegang voor onbeperkte gebruikers nodig hebt. Denk na over de functies die je wilt voordat je gaat winkelen voor de beste software voor tijdregistratie.

De ClickUp Chrome-extensie brengt vijf van de meest losstaande functies van projectbeheer samen in één ongelooflijke app. Maak taken, houd de tijd bij, sla schermafbeeldingen op, maak een bladwijzer van websites, sla notities op en voeg e-mails bij - allemaal met de ClickUp Chrome-extensie

Welke rapportage bieden de tijdregistratie-apps? Gegevens van tijdregistratie-apps zijn geweldig, maar ze zijn alleen nuttig als u weet wat ze u vertellen. Een correcte rapportage, gedetailleerde rapporten en eenvoudige projectsjablonen voor tijd- en taakbeheer kunnen u helpen het meeste te halen uit oplossingen voor tijdregistratie zonder dat u meer tijd kwijt bent aan het interpreteren van resultaten.

Is er voldoende ondersteuning beschikbaar voor de software voor tijdregistratie, zowel voor het gratis plan als voor de betaalde plannen? Uw software voor tijdregistratie moet intuïtief zijn, maar dat betekent niet dat u geen vragen zult hebben. Zoek naar tijdregistratiesoftware voor kleine bedrijven met degelijke documentatie en veel opties voor klantenondersteuning voor de meest nauwkeurige tijdregistratie.

Hoeveel gaat de software voor tijdregistratie kosten? Sommige softwaremogelijkheden voor tijdregistratie worden verkocht voor een eenmalig bedrag, terwijl andere maandelijks kosten in rekening brengen. Zorg ervoor dat je weet wat je betaalt gedurende de levensduur van de tijdregistratiesoftware om er zeker van te zijn dat je de beste prijs krijgtbeste waarde voor uw projectbudget krijgt functie. Je kunt je tijd bijhouden vanaf elk apparaat en het platform biedt zelfs een handige plug-in voor Chrome-gebruikers. Gebruikers kunnen notities toevoegen aan hun tijdregistratie, factureerbare tijd toewijzen of labels toevoegen om de lengte van een project bij te houden. ClickUp's sjabloon voor tijdmanagement stelt u in staat om planningen te optimaliseren en de dag van uw team te maximaliseren door een meer intuïtieve tijdsregistratie.

Gebruikers zullen de eenvoudige bediening van de tijdregistratie waarderen. Eigenaars van kleine bedrijven zullen blij zijn met de robuuste rapportagemogelijkheden en de Workload-weergave, die hen een overzicht op hoog niveau geeft van de toewijzing van interne middelen gedurende de week. De meegeleverde timesheetsjablonen maken het supergemakkelijk om met het platform aan de slag te gaan.

Als je op zoek bent naar een gebruiksvriendelijke, veelzijdige software voor tijdregistratie voor kleine bedrijven die kan worden geïntegreerd met de rest van je IT-stack, dan is dit het.

ClickUp beste eigenschappen

Volg de tijd vanaf elk apparaat, inclusief mobiele telefoons en tablets, via de handige installatie van een mobiele app

Gebruik de werklastweergave om deteamcapaciteit op wekelijkse of maandelijkse basis

Label, sorteer en voeg notities toe aan tijdsvermeldingen met slechts een paar klikken binnen de tijdregistratietool

Gebruik de geweldige rapportagemogelijkheden om inzicht te krijgen in hoe werknemers hun tijd besteden en hoe ze die in de toekomst kunnen optimaliseren

Ontdek geautomatiseerde workflowopties, zoals de mogelijkheid om factureerbare uren automatisch bij te houden

ClickUp beperkingen

Niet alle weergaven zijn beschikbaar op mobiele apparaten, maar er komen er meer aan 😉 De complexiteit van een volledige weergave is groot

De complexiteit van een volledigeproductiviteitstool kan een leercurve zijn voor diegenen die een eenvoudige tijdregistratie willen

ClickUp prijsplannen

Altijd gratis

Onbeperkt: $5/maand per gebruiker

Zakelijk: $12/maand per gebruiker

Zakelijk Plus: $19/maand per gebruiker

Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (8.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (3.600+ beoordelingen)

2. DeskTime

Via DeskTime DeskTime is een tijdregistratiesoftware die zich richt op productiviteit . De software houdt niet alleen de tijd bij, maar ook de voortgang van het werk via websites en documenttitels. Die gegevens vertellen je waar je team aan werkt en wanneer, zodat je de voortgang van elke taak kunt controleren.

Het heeft ook uitstekende functies voor projectbeheer die je een overzicht op hoog niveau geven van wat er gebeurt, waardoor het gemakkelijker wordt om factureerbare uren toe te wijzen en uitgaven te controleren.

Voor kleine bedrijven die worstelen met productiviteit kan dit een geweldige softwareoplossing voor tijdregistratie zijn om je team in de hoogste versnelling te zetten.

DeskTime beste eigenschappen

Maak automatische herinneringen aan voor pauzes en plan privétijd zodat teamleden geen burn-out krijgen

Blijf eenvoudig op de hoogte van activiteiten van externe en hybride medewerkers

Tijd en werkbewijzen bijhouden zodat u weet waar iedereen aan werkt en welke vooruitgang ze boeken

DeskTime beperkingen

Hoewel er geweldige rapportageopties zijn, kunnen sommige aangepaste rapporten en grafieken een beetje verwarrend zijn

DeskTime prijsplannen

Gratis plan: Beschikbaar voor één gebruiker

Pro: $7/maand per gebruiker

Premium: $10/maand per gebruiker

Enterprise: $20/maand per gebruiker

DeskTime beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (200+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (500+ beoordelingen)

3. Volgtijd

via volgtijd Als je geen papierwerk meer wilt hebben met tijdregistratie, kijk dan eens naar TrackingTime. Deze veelzijdige software voor tijdregistratie is perfect voor kleine bedrijven met een eenvoudige gebruikersinterface. Met het platform kun je de tijd voor een team bijhouden, ongeacht de planning, locatie of werkstijl. Je kunt ook de aanwezigheid bijhouden en eenvoudig tijdregistraties maken rapportage maken om met klanten te delen .

Deze software voor tijdregistratie is uitstekend voor het automatiseren van je handmatige tijdregistratie, inclusief het bijhouden van nalevingskwesties en het uploaden van gegevens naar andere platforms. Je kunt rapporten genereren (of zelfs aangepaste rapporten maken), werkuren beheren en op de hoogte blijven van taakbeheer.

TrackingTime beste eigenschappen

Volg de tijd thuis, in het veld of op kantoor met de flexibele mobiele app voor tijdregistratie

Maak eenvoudig terugkerende gebeurtenissen voor het bijhouden van tijd om herhalingen te eliminerengegevensinvoer in projectmanagement workflows

Snel nauwkeurige tijdrapportages genereren en synchroniseren met andere mobiele apps in uw technische stack, zodat u weet hoeveel uur elke medewerker werkt

Inzicht krijgen in de prestaties van je team en beter begrijpen hoe je interne middelen moet toewijzen

TrackingTime beperkingen

De desktop-app kan onhandig zijn als je tijd moet bijhouden op meerdere projecten voor het bijhouden van onkosten op meerdere factureringsaccounts

Sommige gebruikers vonden het moeilijk om tijdregistratiegegevens te integreren met andere mobiele app-tools

TrackingTime prijsplannen

Gratis plan: Beschikbaar voor maximaal drie gebruikers

Pro: $5/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Zakelijk: $10/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

TrackingTime beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (75+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (35+ beoordelingen)

4. RescueTime

Via RescueTime RescueTime is een geweldige software voor het bijhouden van de werktijd van werknemers die eigenaren van kleine bedrijven kan helpen verantwoording af te leggen, ongeacht waar werknemers hun tijd doorbrengen met werken.

RescueTime maakt gebruik van voortdurende dagelijkse coaching om teamleden te helpen bij hun werk te blijven en een gezonde werksfeer te ontwikkelen professionele doelen . De assistent voor het monitoren van de productiviteit van werknemers zit in de taakbalk van je Mac of pc. De assistent stelt een focusdoel voor je in en waarschuwt je wanneer het tijd is om je te heroriënteren of prijst je wanneer je een productiviteitsdoel hebt bereikt.

Het houdt dus niet alleen de tijd bij, maar ook je focus. Het helpt afleidingen te blokkeren en teams op hun taak te houden voor een beter projectbeheer.

RescueTime beste functies

Synchroniseert met je planning om precies te bepalen hoeveel tijd je elke dag aan je werk kunt besteden

Biedt overzichten aan het einde van de dag overde werklast aan leden en bedrijfseigenaren voor eenvoudigere tijdregistratiecontroles

Gaat verder dan de core time-tracking functie om focus sessies te bieden om afleiding te blokkeren en teamleden de tijd te geven om diep in taken te duiken

RescueTime-beperkingen

Het is een uitdaging om afleidingen, zoals sociale media, te controleren omdat ze nodig kunnen zijn voor sommige projecten binnen uw kleine bedrijf

U moet mogelijk tijd besteden aan het categoriseren van afleidingen om de rapportage te optimaliseren

Er is geen gratis plan

RescueTime prijsplannen

Klassieke versie: $12/maand of $78/jaar

Bijgewerkte versie: Neem contact op voor prijzen

RescueTime beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (85+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (130+ beoordelingen)

5. Tijddokter

Via tijd Dokter Time Doctor biedt automatische tijdregistratie-apps die op de achtergrond van het systeem van je team draaien. De productiviteit van je werknemers wordt bijgehouden via schermafbeeldingen van het bureaublad. Elke periodieke schermafdruk houdt een arendsoog op tijdverspillers en afleidingen, zodat je eventuele problemen kunt aanpakken en de productiviteit kunt verhogen.

De software voor tijdregistratie biedt krachtige rapportagefuncties, waaronder tijdregistratie van projecten, klanten en taken. Het biedt ook opties om de tijd van werknemers op afstand, hybride en offshore werknemers bij te houden, dus de tijdregistratie werkt voor jou ongeacht waar je team zich bevindt.

Time Doctor beste eigenschappen

Time trackers die toppresteerders in het team identificeren en tijdverspillende afleidingen tijdens werkuren verwijderen

Stelt je team in staat om overal te werken dankzij de mobiele app, terwijl ze toch transparant blijven over hun productiviteit en factureerbare uren

Bevat meer dan 60 integraties die apps voor tijdregistratie koppelen aan alledaagse mobiele apps voor eenvoudigere tijdregistratie en rapportage

Stuurt meldingen naar elk teamlid dat niet werkt om ze weer op de rails te krijgen

Time Doctor beperkingen

De interface van de desktop app voor tijdregistratie op het scherm kan afleidend zijn voor teamleden.

Het bijhouden van pauzes geeft mogelijk geen nauwkeurige feedback over hoe werknemers die niet op uurbasis werken en werknemers die op uurbasis werken hun tijd besteden

Er is geen gratis plan

Time Doctor betaalde plannen

Basis: $5,90/maand per gebruiker

Standaard: $8,40/maand per gebruiker

Premium: $16,70/maand per gebruiker

Time Doctor beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (350+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

6. Timesheets.com

Via Timesheets.com Timesheets.com is een functierijke tijdregistratiesoftware voor kleine bedrijven. Het biedt eenvoudige integratie met populaire loonlijst- en boekhoudsoftware en stelt je in staat om aangepaste werkkalenders te maken om teams op schema te houden.

De app voor tijdregistratie is een alles-in-één service voor tijdregistratie van projecten en werknemers, facturering en salarisadministratie, met uitstekende opties voor klantenondersteuning. Het biedt robuuste gratis en betaalde plannen.

Timesheets.com beste eigenschappen

Eenvoudig te volgen datasporen, waardoor het eenvoudig is om factureerbare uren en projecttijd te bekijken

Geweldige ingebouwde beveiligingsfuncties, zoals internetprotocolblokkering

Integratie met salarisadministratiesoftware om te automatiseren de meeste gerelateerde workflows en tijdregistratie

Timesheets.com beperkingen

De interface van de app voor tijdregistratie is functioneel, maar voelt verouderd aan

Het kan een beetje vervelend zijn om de tijdregistratie-apps in het begin in te stellen

Timesheets.com prijsplannen

Gratis plan: Beschikbaar voor individuele freelancers

Standaard: $5,50 per gebruiker

Non-profit: $4,40 per gebruiker

Betalingsopties zijn maandelijks of jaarlijks

Timesheets.com beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (460+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (785+ beoordelingen)

7. QuickBooks Tijd

Via tijd_QuickBooks Voorheen bekend als TSheets, is dit de software voor tijdregistratie voor kleine bedrijven die QuickBooks al gebruiken voor hun tijdregistratie boekhouding . Met QuickBooks Time kun je met hun betaalde plannen snel tijd bijhouden en tools voor productiviteitscontrole gebruiken.

Het kan je zelfs helpen geld te besparen op je loonlijst of als je klanten factureert.

QuickBooks Time beste functies

Met de functies voor werknemerscontrole kun jebetaald verlof controleren (PTO), factureerbare uren en het bijhouden van projecten

Met aangepaste rapporten krijgt u de gegevens die u nodig hebt en verwijdert u de ruis voor betere visuele rapporten

Naadloze integratie met andere QuickBooks-applicaties voor een beter tijdregistratiebeheer

QuickBooks Time beperkingen

Sommige gebruikers zijn tegen fouten aangelopen toen ze probeerden de software voor tijdregistratie voor kleine bedrijven te integreren met hun salarisadministratie en boekhoudsoftware

Er is geen gratis plan

QuickBooks Time prijsplannen

Time Premium: $10/maand

Time Elite: $ 20/maand

Loonlijst Premium: $37,50/maand

Payroll Premium en Simple Start: $ 52,50/maand

Quickbooks Time beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (1.400+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (6.400+ beoordelingen)

8. Vriend Punch

Via buddy Punch Buddy Punch vermindert de rommel door een online prikklok-app te gebruiken om tijd bij te houden via de betaalde plannen. De interface voor tijdregistratie met slepen en neerzetten is eenvoudig te gebruiken en je kunt de tool voor tijdregistratie van de app gebruiken om snelle, gedetailleerde rapporten te maken over aanwezigheid, PTO en overuren.

De app voor tijdregistratie geeft kleine bedrijven veel overzicht over wanneer en waar een teamlid werkt, zonder dat er veel software nodig is.

Buddy Punch beste eigenschappen

Automatiseert de berekening van PTO en overuren

Past rapporten aan voor je kleine bedrijf voor een eenvoudig te lezen analyse van timesheetgegevens

Houdt eenvoudig toezicht op externe werknemers om productiviteitsproblemen te beheren en hun workflow te optimaliseren

Buddy Punch beperkingen

Sommige gebruikers ervaren een vertraging wanneer ze proberen uit te loggen uit de tool voor tijdregistratie. Anderen meldden fouten wanneer Buddy Punch een screenshot probeert te maken

Buddy Punch prijsplannen

Standaard: $2,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Pro: $3,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Zakelijk: Neem contact op voor een offerte

Buddy Punch beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (190+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (845+ beoordelingen)

9. Tijdig

via tijdelijk Timely doet er alles aan om het bijhouden van je tijd gemakkelijk te maken, want het is een eenvoudig hulpmiddel voor tijdregistratie. De automatische planningstechnologie creëert taken zonder enige handmatige input van de gebruiker. De tijdregistratieanalyses werken achter de schermen om te bepalen welke taken het langst duren en welke bronnen beschikbaar zijn. De drag-and-drop interface maakt het eenvoudig voor kleine bedrijven om informatie bij te werken en georganiseerd te blijven.

Dit is een uitstekende optie voor tijdregistratiesoftware om je bedrijf soepel te laten draaien. Het is eenvoudige software voor tijdregistratie waarmee je nog steeds alle essentiële functies en functies voor tijdregistratie krijgt die je nodig hebt.

Tijdig beste functies

Eenvoudige integratie met al uw andere projectbeheertools voor beter project- en salarisbeheer

Maakt automatisch planningen en urenstaten

Stelt klanten in staat om afspraken met u te maken op tijden die voor hen werken

Tijdige beperkingen

De klantenondersteuning is beperkt tot e-mail

Er is geen gratis plan

Prijsplannen Timely

Samenstellen: Begint bij $20/maand

Elevate: Begint bij $30/maand

Innoveren: Begint bij $35/maand

Tijdige beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (650+ beoordelingen)

10. Toggl-spoor

Via Toggl Track Je kunt Toggl Track eenvoudig aanpassen voor je team om de tijd binnen een specifieke workflow bij te houden en te zien welke taken de meeste omzet genereren voor kleine bedrijven. Het integreert met populaire platforms, zoals GitLab en Evernote, en biedt gedetailleerde analyses van tijdsgegevens in gemakkelijk te lezen rapporten.

Het is een geweldige app voor het bijhouden van tijd om je team te helpen gebieden te identificeren waar ze goed presteren en waar hun productiviteit kan worden verbeterd.

Toggl Track beste eigenschappen

Automatisch bijhouden van geregistreerde tijd via Google Agenda-integratie

Houdt handmatig de tijd bij zodat kleine bedrijven eenvoudig vanaf elke locatie hun tijden kunnen bijwerken

Exporteert eenvoudig tijdregistratiegegevens naar salarisadministratie- en boekhoudsoftware en automatiseert het salarisadministratieproces van kleine bedrijven

Toggl Track beperkingen

Het kan een uitdaging zijn om tijdregistratiefouten en projectstatus te bewerken nadat u de gegevens hebt ingevoerd

Toggl Track prijsplannen

Gratis plan: Beschikbaar voor maximaal vijf gebruikers

Starter: $9/maand per gebruiker

Premium: $18/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen beschikbaar

Toggl Track beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (1.530+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (2.180+ beoordelingen)

Op koers blijven

De juiste tijdregistratiesoftware en tijdregistratie-apps kunnen je team laten draaien als een goed geoliede projectmanagementmachine. Of je nu werkt met grote hoeveelheden aannemers en onbeperkte gebruikers die betaald worden op basis van bijgehouden tijd of met een klein intern team, het bijhouden van tijd hoeft niet alle tijd te kosten.

Met ClickUp, volgtijd is eenvoudiger dan ooit zodat je team op één lijn blijft. Aan de slag