Zakelijke groei ontsluiten: 10 nuttige tools voor klantsegmentatie [Beoordelingen & prijzen]

Ben je het niet beu om een breed marktnet uit te werpen in de hoop de juiste klanten voor je bedrijf te vangen? 🕸️

Natuurlijk bent u dat! Stel je voor dat je klanten met een hoge waarde kunt identificeren, hun voorkeuren kunt voorspellen en hypergepersonaliseerde campagnes kunt maken die bij hen aanslaan. **Dat is de belofte van effectieve klantsegmentatie!

Het gaat niet alleen om het verdelen van je klantenbestand, maar ook om het veroveren van hun hart en geest met op maat gemaakte ervaringen. Volgens 2021 marketingstatistieken,

gesegmenteerde campagnes je omzetgroei met maar liefst 760% verhogen

!

Als je het spel voor wilt blijven, is het zinvol om op zoek te gaan naar tools voor klantsegmentering. Dit zijn softwareoplossingen waarmee bedrijven gegevens kunnen verzamelen en analyseren voor doelgroepsubgroepen, zodat marketingteams het minder druk hebben.

In deze gids helpen we je de beste klantsegmentatietool te vinden en laten we je ook kennismaken met een alles-in-één marketingoplossing voor marketingteams! 😊

Hier volgt een overzicht van de belangrijkste kenmerken die je moeten helpen bij het kiezen van de juiste klantsegmentatiesoftware voor jouw behoeften:

Gegevensintegratie: Bepaal of de tool compatibel is met gegevens uit bestaande systemen, zoals marketingautomatisering tools, analyseplatforms en CRM-software om u een evenwichtig totaalbeeld te geven van gebruikersgroepen Gebruikersvriendelijke interface: Een eenvoudige interface minimaliseert de leercurve, zodat uw team zich kan concentreren op het verkrijgen van inzichten in plaats van te worstelen met complexiteit Segmenteringsflexibiliteit: Tools die flexibel zijn in het ontwikkelen van segmenten bieden meer precisie bij het op maat maken marketingcampagnes op doelgroepen Nauwkeurigheid en kwaliteit van gegevens: Goede segmentatie is afhankelijk van nauwkeurige gegevens. Zorg ervoor dat de tool gegevens kan opschonen, valideren en verrijken om de integriteit van de beschikbare informatie te behouden Schaalbaarheid: Zorg ervoor dat de geselecteerde klantsegmentatietool schaalbaar genoeg is om uw groeiende klanten- en leadbestand aan te kunnen en evoluerende niches te ondersteunen Analytics en inzichten : Zoek tools die waardevolle rapporten leveren, waarmee u de prestaties van segmenten kunt controleren, consumentengedrag kunt volgen en trends kunt identificeren die uw strategieën moeten sturen Budget: Vergelijk functies van verschillende tools en beoordeel of de investering overeenkomt met de waarde die de tool voor uw bedrijf heeft 🌺

We hebben tientallen klantsegmentatiesoftware op de markt onderzocht en een lijst van 10 producten samengesteld die een revolutie teweeg kunnen brengen in de manier waarop je je publiek begrijpt en ermee omgaat. Onze mini-recensies hieronder zullen je helpen de beste keuze te maken voor jouw bedrijf en de klanttevredenheid te verbeteren! 💯

1. Gebruikerspilot

Via: Gebruikerspilot Als u op zoek bent naar een balans tussen klantenbehoud en -werving voor uw SaaS-bedrijf userpilot kan een geweldig hulpmiddel zijn om klanten te segmenteren!

Dit platform beschikt over geavanceerde segmentatieopties die gebaseerd zijn op analyse van productgebruik. Maak precieze klantgroepen op basis van in-app gedrag, enquêtes en A/B-tests en gebruik de gegevens om het gebruik van functies te versnellen.

Userpilot helpt bij het creëren van codevrije gepersonaliseerde onboarding-ervaringen voor gebruikers, waardoor het een krachtige optie is voor het verbeteren van conversies. 🤩

Deze tool stopt niet bij het bijhouden van kliks. Je kunt aangepaste gebeurtenissen instellen voor elke interactie, van tooltips tot knopklikken, zodat je een volledig inzicht krijgt in de betrokkenheid van gebruikers. Segmenteer klanten op basis van rollen, gebruikssituaties of reisfasen, zodat je de gebieden kunt aanwijzen die wrijving kunnen veroorzaken.

Userpilot beste functies

Inzichtelijkfunctionaliteiten voor het volgen van klanten* Segmentatie op basis van in-app gebruikersgedrag

Onboarding-checklists voor nieuwe gebruikers

Ondersteunt gegevensgestuurde experimenten om gebruikersinteracties te optimaliseren

Userpilot beperkingen

Kan een uitdagende leercurve vormen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Gebruikerspilot prijzen

Starters: $249/maand

$249/maand Groei: $499/maand

$499/maand Enterprise: Aangepaste prijs

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Userpilot beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

2. Amplitude

Via: Amplitude Amplitude onderscheidt zich als een robuuste B2B-vriendelijke analysetool voor klantsegmentatie die diepe inzichten biedt in klantgedrag voor het verbeteren van strategieën voor groei en gebruikerservaring. Deze tool maakt het mogelijk om gegevens eenvoudig te stroomlijnen binnen uw stack met native integratie en gedragsanalyse.

Amplitude biedt een uitgebreid overzicht dat verder gaat dan alleen website-interacties. Je krijgt bijvoorbeeld een genuanceerd inzicht in in-app klantgedrag. Het wijst veelgebruikte functies aan, identificeert afhaakpunten en benadrukt gebieden die wrijving veroorzaken.

Deze gegevensgestuurde aanpak beoordeelt niet alleen de huidige prestaties, maar voorspelt ook toekomstige trends. Met een paar klikken kunt u met Amplitude het potentiële succes van een functie inschatten. Met gegevens uit de eerste hand hebt u de vrijheid om te experimenteren met segmenten en te brainstormen over gepersonaliseerde gebruikersstrategieën.💫

Amplitude beste functies

Segmentatie gecombineerd met gedragsanalyse

Product- en functie-experimenten

Testen in verschillende publiekssegmenten

Aanwijzen van hoogwaardige functieverzoeken

Amplitudebeperkingen

Sommige gebruikers hebben een hekel aan de gebruikslimieten voor segmenten, previews, evenementen, enz.

Complexe filteropties

Amplitude prijzen

Starter: Gratis

Gratis Plus: Vanaf $49/maand

Vanaf $49/maand Groei: Aangepaste prijs

Aangepaste prijs Enterprise: Aangepaste prijs

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Amplitude beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

4.5/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

3. Baremetrics

Via: Baremetrics Baremetrics helpt u om klanten moeiteloos te organiseren en brengt niet alleen gegevens, maar ook zinvolle en directe historische vergelijkingen binnen handbereik.

Benieuwd naar de groei van je B2C-klanten of naar de klanten die zich in het afgelopen kwartaal hebben ingeschreven? Baremetrics dekt je! De uitgebreide rapportagefuncties maken van uw dashboard een centrum van bruikbare inzichten.

Met Baremetrics duurt het maken en opslaan van aangepaste klantgroepen slechts enkele seconden, waardoor u een ongeëvenaarde flexibiliteit krijgt. U kunt snel beoordelen hoe verschillende segmenten presteren door nieuwe toevoegingen, uitbreidingen en zelfs opzeggingspercentages in één oogopslag te volgen. De handige prognosefuncties bieden inzichten van onschatbare waarde in toekomstige bedrijfsprognoses, waarbij statistieken zoals cashflow en maandelijks terugkerende inkomsten (MRR) worden gebruikt voor geïnformeerde planningsbeslissingen .

Baremetrics beste eigenschappen

Filters om specifieke klantsegmenten te analyseren

Volgt de groei, expansie en churn

Inzicht in toekomstige bedrijfsprognoses

Historische gegevensvergelijkingen

Integratie met populaire platforms zoals Shopify, Stripe en Slack

Baremetrics beperkingen

Kan een lange wachttijd hebben voor synchronisatie

Af en toe onnauwkeurige rapportage

Baremetrics prijzen

Metrics: Vanaf $108/maand

Vanaf $108/maand Recover: Vanaf $58/maand

Vanaf $58/maand Cancellation Insights: Vanaf $108/maand

Vanaf $108/maand Forecast+: Aangepaste prijs

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Baremetrics beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

4.6/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 3.4/5 (Minder dan vijf beoordelingen)

4. Mixpanel

Via: Mixpanel Wilt u zien hoe uw website en product overkomen bij uw gebruikers? Mixpanel helpt u uit te zoeken wat werkt, waar en waarom. 👀

Deze tool kan gebruikerscohorten met elkaar vergelijken om gedragspatronen en verschillen bloot te leggen, zodat u meer inzicht krijgt dan alleen de oppervlakte. Je kunt bijvoorbeeld je website koppelen aan je product en het gedrag van gebruikers over verschillende kanalen ontleden. In de praktijk betekent dit dat je afzonderlijke gebruikerscohorten kunt maken op basis van sociale media en organische kanalen, zodat je verschillen kunt ontdekken in hun productadoptie.

Het platform maakt een vrij eenvoudig segmenteringsproces mogelijk. Je begint met het stellen van een doel, het verzamelen van gegevens, het kiezen van segmenten, het bijhouden van betrokkenheid, het samenstellen van gepersonaliseerde content en het genieten van de impact. Zo eenvoudig is het!

Mixpanel beste functies

Groepeer gebruikers in elke fase en bij verschillende kanalen

Cohortvergelijking voor duidelijke gedragspatronen

Gegevens omzetten in bruikbare inzichten

Handige integraties zoals mParticle en Freshpaint

Mixpanel beperkingen

Kan duur zijn voor gebruikers met budgetbeperkingen

Potentieel complexe installatie en configuratie

Mixpanel prijzen

Starter: Gratis

Gratis Groei: Vanaf $20/maand

Vanaf $20/maand Enterprise: Vanaf $833/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Mixpanel beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

4.6/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

5. Hoop

Via: Hoop Heap is vergelijkbaar met een VIP-ticket om getuige te zijn van elke stap die je klanten zetten. Het houdt automatisch alle kleine details bij: klikken, swipen, tikken, paginaweergaves, noem maar op. Je hoeft niet meer te beslissen welke gebeurtenissen je wilt volgen.🖱️

Heap geeft je het draaiboek hoe je je site kunt aanpassen om de klantervaring te verbeteren. Wat nog cooler is? U kunt in de gegevens duiken en uw gebruikers segmenteren op basis van hun acties. Identificeer patronen, groepeer mensen op basis van hun interactie met uw app of sorteer ze zelfs op basis van de marketingkanalen die ze naar uw site hebben geleid.

Een groot pluspunt is dat het een low-code platform **Dus zelfs als coderen niet je sterkste kant is, kunnen de visuele rapporten van Heap gegevens omzetten in een verhaal dat iedereen in je team kan interpreteren.

Heap beste eigenschappen

Automatisch acties van gebruikers bijhouden

Segmentatie op basis van on-site of in-app ondernomen acties

Low-code platform

Ingebouwde ROI-calculator naarjaarlijks rendement te volgen Beperkingen van de hoop

Volgt alleen frontend interacties

Het uitvoeren van grote queries kan traag zijn

Heap prijzen

**Gratis

Groei: Aangepaste prijs

Aangepaste prijs Pro: Aangepaste prijs

Aangepaste prijs Premium: Aangepaste prijs

Heap beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

6. Piwik PRO

Via: Piwik PRO Piwik PRO onderscheidt zich door bedrijven volledige controle te geven over hun gegevens en privacy door zelf-hosting op hun servers mogelijk te maken. Dit is een game-changer voor bedrijven die moeten navigeren door strenge regelgeving voor het bewaren van gegevens of die prioriteit geven aan robuuste beveiliging. 🔒

Nog aantrekkelijker is de Tag Manager, een redder in nood voor bedrijven die moeiteloos met trackingcodes willen werken zonder de hulp van ontwikkelaars. Het vereenvoudigt de integratie van analyse- en marketingtools, van Google Analytics tot AdWords en Facebook Pixel.

De Consent Manager is een andere sterfunctie, die zorgt voor een naadloze naleving van de regelgeving voor gegevensprivacy zoals GDPR en CCPA door de toestemming van gebruikers voor gegevensverzameling efficiënt te beheren en bij te houden.

Als kers op de taart consolideert de functie Customer Data Platform (CDP) gegevens uit verschillende bronnen en biedt zo een uitgebreid overzicht van klantgedrag, voorkeuren en merkinteracties.

Piwik PRO beste functies

Zelf hosten voor gegevenscontrole

Code tracking zonder hulp van ontwikkelaars

Toestemming van gebruiker voor gegevensverzameling volgens de regels

Verzamelen, opslaan en beheren van klantgegevens uit meerdere bronnen

Piwik PRO beperkingen

Beperkte e-commerce tracking

Prijzig voor sommige gebruikers

Piwik PRO prijzen

Core: Gratis

Gratis Enterprise: Aangepaste prijs

Piwik PRO beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

4.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (20+ beoordelingen)

7. Kissmetrics

Via: Kissmetrics Kissmetrics is als een vertrouwde vriend voor je website of app, die je vertelt wat er aan de hand is en wat wel een oppepper kan gebruiken. Geen tech-praat, gewoon goede oude inzichten voor klantsucces en marketing!

Als je je bezighoudt met SaaS, denk er dan eens over na om precies te weten waar je websitebezoekers fans worden op basis van hoe ze je hebben gevonden. Voor de online retailers: zoek je grote besteders op, zoek uit hoe ze je hebben gevonden en doe dat winnende dansje nog een keer. 💃

Met Kissmetrics kun je aangepaste segmenten maken op basis van klantparameters, zodat je nauwkeurig kunt targeten. Met de engagement tools kun je direct contact leggen met gebruikers via gerichte e-mails en in-app berichten, allemaal gebaseerd op hun gedrag.

Experimenteel? Ga aan de slag met A/B-tests om de berichtgeving en timingstrategieën binnen je op maat gemaakte segmenten te verfijnen. Tot slot krijg je met rapportage en tracering gedetailleerde rapporten op basis van klantinteracties en -gegevens, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen.

Kissmetrics beste functies

Gedragsanalyse

Op maat gemaakte groepen voor precisietargeting

Experimenteren met berichtgevingsstrategieën

Rapporten ter ondersteuning van weloverwogen beslissingen

Kissmetrics beperkingen

Leercurve voor nieuwe gebruikers

Beperkte integraties met andere platforms

Kissmetrics prijzen

Zilver: $199/maand

$199/maand **Goud:499 $/maand

Platina: Aangepaste prijs

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Kissmetrics beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (100+ beoordelingen)

4.1/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

8. Google Analytics

Via: Google Analytics Google Analytics staat bekend als het hulpmiddel bij uitstek voor klantsegmentatie, en daar is een goede reden voor. Het is gratis en kan enorme klantgegevens het is een krachtpatser. Ontworpen door Google, verzamelt het inzichten over bezoekersgedrag, aankopen, locatie, apparaatgebruik en meer, allemaal met respect voor de privacyregels. 🆓

Google Analytics gebruikt machinaal leren modellen en automatisering, die voorspellingen en bruikbare inzichten bieden om digitale ervaringen te verbeteren. De real-time rapportagefunctie hiermee kunt u de activiteit op uw site of app onmiddellijk controleren, terwijl conversietracking cruciale inzichten verschaft in de acties van klanten.

Bovendien koppelt de naadloze integratie met Google Ads gegevens over websiteprestaties voor een uitgebreid overzicht.

Google Analytics beste functies

Aangedreven door machine learning en automatisering

Gedetailleerde segmentatie op basis van demografische gegevens, interesses en gedragingen

Directe monitoring van site- of app-activiteit

Integratie met Google Ads

Google Analytics beperkingen

Snelheid gegevensextractie kan aanzienlijk worden verbeterd

Beperkingen met real-time gegevens

Google Analytics-prijzen

Gratis

Google Analytics 360: Offerte-gebaseerd plan

Google Analytics beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (6.000+ beoordelingen)

4.5/5 (6.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (7.000+ beoordelingen)

9. Segment

Via: Segment De kernmissie van Segment als klantsegmentatietool is glashelder: democratiseer goede gegevens voor alle teams en bied een eenduidig beeld van klanten.

Het verzamelt gegevens van mobiele en webapps en maakt verbinding met 300+ software om een gecentraliseerde hub te creëren voor naadloze toegang en verwerking.

Segment heeft de mogelijkheid om dynamische segmenten te maken op basis van real-time klantgegevens, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor gepersonaliseerde communicatie die echt aanslaat. Met deze klantsegmentatiesoftware bereik je niet alleen klanten, maar creëer je custom audiences voor marketingcampagnes die op maat gemaakt aanvoelen.

Segment is een geweldige keuze voor alle bedrijven, van starters tot snelgroeiende bedrijven, die op zoek zijn naar het verbeteren van klantinteracties, het verfijnen van de marketingplanningsproces en de conversie verhogen. 📈

Segment beste eigenschappen

Gegevens verzamelen vanuit elke bron

Uniform overzicht van klanten

Dynamische segmenten op basis van real-time gegevens

Aangepaste doelgroepen voor gerichte outreach

Segmentbeperkingen

Het creëren van uitsluitingsgerichte doelgroepen kan lastig zijn

Heeft de neiging om na verloop van tijd duur te worden

Segmentprijzen

**Gratis

Team: Vanaf $120/maand

Vanaf $120/maand Zakelijk: Aangepaste prijs

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Segmentbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

4.6/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (70+ beoordelingen)

10. Optimove

Via: Optimove Optimove biedt een geavanceerd segmentatieproces, waarbij gebruik wordt gemaakt van klantclusteringanalyses en wiskundige modellen om groepen gelijksoortige klanten op te sporen. Deze microsegmenten, die dagelijks worden vernieuwd, worden samengesteld op basis van demografische gegevens, gedragspatronen en realtime acties.

Wat Optimove echt doet uitblinken is de veelzijdigheid in segmentatie-van voorgedefinieerde clusters tot op maat gemaakte segmenten, je krijgt veel materiaal voor diepgaande klantsegmentatie analyse of gerichte campagnes. Dit klantsegmentatieproces wordt gevoed door de ingebouwde marketingoptimalisatiebot van het platform, Optibot, die onvermoeibaar gegevens binnen segmenten uitkamt op zoek naar trends en bruikbare inzichten. 🤖

Optimove duikt ook in de levenscyclus van de klant, waarbij verschuivingen tussen microsegmenten worden bijgehouden om evoluerend gedrag vast te leggen, waardoor het een van de beste tools voor klantsegmentatie is!

Optimove beste functies

Inzichten uit verschillende bronnen

Segmenten op maat voor gerichte campagnes

Optimalisatiebot voor native marketing

Legt evoluerend klantgedrag vast

Optimove beperkingen

Kan gegevens niet altijd in realtime bijwerken

Aanpassingsbeperkingen kunnen beter

Optimove prijzen

Aangepaste prijs voor Bouw, Groei, en Schaal plannen

Optimove beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (Minder dan 5 beoordelingen)

Hoewel de tools die we hebben gepresenteerd zich richten op gespecialiseerde klantsegmentatie, hebt u nog steeds een speciale softwareoplossing nodig om uw marketing- en leadgeneratieplannen te implementeren. Dit is waar ClickUp schittert, met een reeks marketingfuncties die u van onschatbare waarde zult vinden! 😻

Veel teams geven elke maand honderden euro's uit aan verschillende soorten marketing- en projectmanagementtools. Maar met ClickUp krijgt u een gestroomlijnde en kostenefficiënte oplossing om uw campagne-idee, -lancering en -trackingactiviteiten van begin tot eind te ondersteunen! Laten we eens kijken hoe.

Bedenk en bouw strategieën en voer marketingcampagnes op elke schaal uit met ClickUp

Als een best beoordeelde projectmanagementtool clickUp is een echte krachtpatser als het gaat om multi-channel campagnes. De schaalbare werkruimte en aantrekkelijke Suite voor marketingteams draait alles om het implementeren van de beste lead- en conversiestrategieën binnen de beperkte middelen!

Er zijn gecoördineerde inspanningen van verschillende afdelingen nodig om een nieuw ontwikkeld product op de radar van de koper. Door gebruik te maken van ClickUp's 15+ weergaven kunt u eenvoudig de voortgang van marketingtaken voor verschillende teams of klantsegmenten beheren en bewaken.

Stel dat u taken wilt toewijzen of herverdelen of redundanties binnen het team wilt verminderen, dan kunt u gebruikmaken van de Werklastweergave om de teamverantwoordelijkheden tijdens de campagne aan te passen. Ook de agenda- en Gantt Chart-weergaven zijn levensreddende visuele hulpmiddelen als u de strakke marketingtijdschema's in de gaten moet houden.

Dit is nog maar het begin! Het platform biedt het volledige pakket aan functionaliteiten voor marketingprojectbeheer -brainstorm segmentatiestrategieën gebruik van whiteboards of marketingdocumentatie gestroomlijnd houden binnen ClickUp Documenten ! Verbind uw marketing draaiboeken direct naar taken, waardoor strategiedocumentatie en campagnekalenders leven naast je dagelijkse werk.

Begin met het orkestreren van een soepel campagnetraject met ClickUp

Ongerust over het opstarten van een nieuwe campagne? Met de ClickUp Marketing Plan Sjabloon kunt u uw productmarketing initiatief binnen enkele minuten opgestart! Het helpt u bij het vaststellen van specifieke doelstellingen en prioriteiten met haalbare benchmarks. ClickUp heeft een galerij vol andere marketingsjablonen, waaronder opties voor ontwerpopdrachten , productlanceringsplannen en klantreis kaarten.

ClickUp's visuele Dashboards maken het bijhouden van de voortgang eenvoudig-u kunt maandelijks of per kwartaal marketingdoelen en Widgets maken om nauwkeurig bij te houden hoe je leads en gebruikers ervoor staan.

Als je een grootschalige of complexe campagne plant, raden we je aan het volgende te gebruiken ClickUp Automatiseringen om tijd te besparen op routinetaken, zoals het bijwerken van de leadstatus of het triggeren van e-mails.

Gebruik kant-en-klare automatiseringsrecepten of pas ze aan op basis van uw behoeften, zodat uw team zich kan concentreren op wat het belangrijkst is

Gebruik ClickUp's naadloze integratie met andere analyse- en SEO-tools om toegang te krijgen tot alle marketinggegevens zonder van platform te hoeven veranderen. U hebt verschillende native en Voor API geschikte integraties!

Dus, waag de sprong, breng uw marketingactiviteiten op orde en laat de kracht van ClickUp met u zijn!

Blader door de beschikbare apps en integraties binnen ClickUp om werk gedaan te krijgen op één gecentraliseerd platform

ClickUp beste functies

Alles-in-één oplossing voor marketingworkflowbeheer

Taaktoewijzing en -bewaking

Ingebouwde visuele samenwerkingstools voor het bedenken van ontwerpen en processen

Gecentraliseerde opslag voor marketingdocumentatie

Checklists, commentaar, real-time chat en bijlagen om context aan taken toe te voegen

Aangepaste dashboards voor het bijhouden van de voortgang

1000+ gebruiksvriendelijke sjablonen voor marketing,samenwerking met beïnvloedersenz.

1000+ integratiemogelijkheden met hun marketing- en communicatietools

Doelen volgen metClickUp Doelen Aanpasbare gegevenstoegangsniveaus metClickUp Hiërarchie 24/7 klantenondersteuning- AI-schrijfassistent voor het maken van marketingbriefings en casestudy's

ClickUp beperkingen

Het kost tijd om de uitgebreide functies en mogelijkheden volledig te begrijpen

De mobiele app zou meer functies kunnen gebruiken

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op met het bedrijf voor prijzen

Neem contact op met het bedrijf voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

Laat uw klantsegmentatieplannen klikken met ClickUp

Uw prospects en klantgroepen hebben verschillende behoeften, en hoe u daarmee omgaat heeft een groot effect op uw omzet. Ongeacht het product kan klantsegmentatie het rendement op uw marketinginvestering na verloop van tijd aanzienlijk verbeteren.

ClickUp komt naar voren als een betrouwbare oplossing voor het stimuleren van marketingplannen met geoptimaliseerde werkstroombeheer . Dankzij de samenwerkings- en traceermogelijkheden en het gebruiksvriendelijke ontwerp is dit het perfecte platform om uw klantsegmentatiestrategie te bevorderen! Gratis aanmelden om de verschillende functies te ontdekken!