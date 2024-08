10 Beste Influencer Marketingtools voor bureaus in 2024

Influencers zijn gewone mensen en toch hebben ze zoveel macht als het gaat om het promoten van een merk. We hebben gezien hoe verschillende bedrijven hun klantenbestand met influencer marketing in de afgelopen jaren.

Neem bijvoorbeeld Tinder: de online datingapp-gigant werkte in 2020-21 samen met TikTok-influencers om de merkbekendheid onder Gen-Z-gebruikers te vergroten. Het was een daverend succes, met het merk 697,6M views trok op TikTok -en veel meer volgers, impressies, maandelijkse publieksgroei en app downloads dan voorspeld! 💘

Als je van plan bent om sociale mediaplatforms te gebruiken om een merk, product of service te promoten, heb je de juiste tools voor influencer marketing nodig. Ze zijn ontworpen om verschillende processen van influencer marketing te stroomlijnen, zoals het vinden en beheren van medewerkers of het verzenden van kant-en-klare e-mail pitches.

In deze gids bespreken we de 10 beste influencer marketing tools die jouw bedrijf of marketingbureau effectief campagnes beheren en resultaten meten.

Hier zijn enkele kenmerken waar je rekening mee moet houden als je verschillende tools voor influencer marketing vergelijkt:

Influencer zoeken: De software kan helpen bij het vinden van influencers op basis van criteria zoals doelgroep, demografie, interesses en niches Trend volgen: Je moet populaire onderwerpen, hashtags en uitdagingen kunnen volgen, wat je kan helpen virale inhoud te creëren 💃 Betrokkenheid volgen: Het is een extra voordeel als je met de tool impressies en betrokkenheid kunt bijhouden die zijn gegenereerd door berichten van influencers Marketingtools: Een goed influencer marketing platform moet je helpen bij het op maat maken en uitvoeren van je influencer marketing campagne met functies zoalsmiddelentoewijzing en te leveren tijdlijnen Rapportagetools:Je moet in staat zijn om de campagnegroei en het succes van influencers te meten met diepgaande analyses en tools voor concurrentiebenchmarking Sjablonen voor sociale media: Veel marketingtools worden geleverd met vooraf ingestelde sjablonen om u door het proces van het beheren van sociale-media-inhoud of het inhuren en beheren van beïnvloeders te leiden Integraties: Zorg ervoor dat de tools kunnen integreren met andere platforms die je gebruikt, zoalsbeheer van sociale media ofCRM-tools

De beschikbare oplossingen voor influencer marketing op de markt hebben verschillende functiesets. Meestal vind je producten in drie categorieën:

Influencer campagnes beheren Influencer ontdekken Meten van campagne- en influencer marketinginspanningen

Laten we eens kijken naar de meest functionele influencer marketing tools voor elke categorie en hun mogelijke toepassingen! 🌼

Beste voor het beheren van campagnes

Gebruik de meer dan 15 weergaven in ClickUp om uw influencer-marketingworkflows aan te passen

ClickUp is een all-in-one marketing management tool met adequate functies voor het beheren van influencercampagnes in verschillende niches. Het is gericht op het helpen van u marketingplannen te maken en promotionele evenementen op elke schaal uitvoeren.

Het beheren van influencerservices is een peulenschil met de ClickUp influencer contract sjabloon . Het helpt u bij het opstellen van een serviceovereenkomst om elementen te definiëren zoals:

Omvang van de service

Betalingsvoorwaarden

Richtlijnen voor influencers

Merk berichten

Intellectuele eigendomsrechten

De sjabloon helpt je niet alleen om een professionele overeenkomst op te stellen, maar ook om de voortgang van elk influencercontract te beheren. Gebruik Aangepaste velden om labels als budget of marketingfase aan elk contract toe te voegen.

Gebruik 15+ ClickUp weergaven zoals Lijst, Gantt , Werklast en Kalenderweergaven, om namen te monitoren en te loggen wanneer u relevante beïnvloeders vindt.

Stel uw volgende contract op met de Influencer Contract Doc Sjabloon van ClickUp

Zodra u een influencer marketing campagne start, vindt u ondersteuning met honderden marketing projectmanagement tools op het platform! U kunt bijvoorbeeld ClickUp Doelen om doelen te creëren of Mijlpalen voor verkoop of andere metriek om te meten beïnvloedingstaken .

Met ClickUp Dashboards kunt u het werk van uw marketingmedewerkers overzien voor live campagnes. Wijs een tijdlijn aan voor elke influencer en stel meldingen in voor updates.

ClickUp biedt ook de beste ondersteuning in de branche voor realtime creatieve samenwerking met behulp van Whiteboards , Mindmaps en Bewijs . 😌

En hebben we al gezegd dat we ClickUp AI voor het optimaliseren van uw marketinginspanningen? Het wordt geleverd met rol-specifieke prompts om influencer campagne-ideeën, content briefs en marketing case studies te genereren!

Gebruik ClickUp Automatiseringen voor repetitieve marketingtaken zoals het ontvangen van betalingsmeldingen voor influencers en het verzenden van druppel-e-mails.

ClickUp beste functies

Muur-tot-muur ondersteuning voor campagnebeheer

Sjablonen voor het beheren van marketing- en influencerprocessen

Volledig aanpasbaarClickUp Whiteboards voor visuele samenwerking

ClickUp Documenten om alles op te slaanmarketingmiddelen* Integratie met meer dan 1.000 apps

Meetbare doelen stellen en bewaken

ClickUp AI-assistent om te helpen met marketingstrategieën

Krachtige toolkit voor taakbeheer

Eenvoudige marketing automatiseringen

ClickUp beperkingen

Beginners hebben tijd nodig om alle beschikbare marketingfuncties te ontdekken

De mobiele app is niet zo uitgebreid als de desktop- en webversies

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 :4.7/5 (8.500+ beoordelingen)

:4.7/5 (8.500+ beoordelingen) Capterra:4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

2. SocialLadder

Via: SocialLadder SocialLadder is een end-to-end oplossing voor het beheer van merkambassadeurs. Het helpt voornamelijk met influencer-, ambassadeurs- en affiliate-marketing door je workflows te laten automatiseren, communicatie te stroomlijnen en betrokkenheid te monitoren.

Verbeteren samenwerking met beïnvloeders door gebruik te maken van in-app chatting opties, feed aankondigingen en aangepaste pushmeldingen. Met het platform kunt u taken toewijzen en de verdiende mediawaarde op verschillende platforms bijhouden.

Identificeer uw toppresteerders met de rapportagetools van SocialLadder. U kunt ze gemotiveerd houden door middel van een gamified belonings- of betalingssysteem. Krijg toegang tot uw beloningsvoorraad vanuit een gecentraliseerd dashboard . 🎁

Voer een diepgaande analyse uit om het volgende te berekenen ROI (rendement op investering) van het bedrag dat wordt uitgegeven aan ingehuurde medewerkers en relevante beïnvloeders.

SocialLadder beste functies

Vereenvoudigt campagnes voor sociale media en influencer-marketing

Inclusief ROI-tracking

Beloningssysteem op basis van punten

Chatfunctie voor naadloze communicatie

Geavanceerde analyses met aanpasbare rapporten

SocialLadder-beperkingen

Je kunt ingediende inhoud niet in bulk goedkeuren

De chatfunctie kan worden verbeterd in vergelijking met andere influencer marketing software

SocialLadder prijzen

Beschikbaar op aanvraag

SocialLadder beoordelingen en recensies

G2 :4.7/5 (5+ beoordelingen)

:4.7/5 (5+ beoordelingen) Capterra:4.5/5 (Minder dan 5 beoordelingen)

3. Awario

Via: Awario Awario is een software voor het monitoren van sociale media die helpt bij het positioneren van uw merk via influenceractiviteiten die mond-tot-mondmarketing in gang zetten. Het is perfect voor het bijhouden van merkvermeldingen, contentprestaties en engagementstatistieken.

Vind influencers in uw niche met behulp van de Mention Feed. Bekijk hun content en profielen om potentiële partners te vinden. Als je eenmaal samenwerkt met de juiste mensen, houd dan hun betrokkenheid in de gaten door hashtags, trefwoorden en vermeldingen van het merk in hun respectievelijke feeds bij te houden. 🗣️

Met Influenceranalyse kunt u social listening-gegevens verzamelen om de prestaties van elke influencer te meten. Genereer vergelijkings- en berichtsentimentrapporten om te analyseren wat werkte voor uw campagne en wat niet.

Awario beste eigenschappen

Ideaal voor online merkmonitoring

Influencer discovery functies helpen bij het vinden van niche influencers

Influencer monitoring via trefwoord- en hashtagwaarschuwingen

Gemakkelijk conversaties starten

Awario-beperkingen

Sommige gebruikers willen meer trainingsmateriaal om het influencer marketing platform te gebruiken

Het afstellen van zoekfilters kan veel werk zijn

Awario prijzen

Starter :$39/maand per teamlid

:$39/maand per teamlid Pro : $119/maand voor 10 teamleden

: $119/maand voor 10 teamleden Enterprise: $399/maand (onbeperkt aantal teamleden)

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Awario beoordelingen en recensies

Capterra :4.4/5 (40+ beoordelingen)

:4.4/5 (40+ beoordelingen) G2:4/5 (35+ beoordelingen)

Beste voor het vinden van beïnvloeders

4. Sociaal Blad

Via: SocialBlade De eerste stap naar het lanceren van een geweldige influencer-marketingcampagne is het identificeren van influencers die op één lijn liggen met uw merk. Social Blade is een tool voor social media-analyse die perfect is voor deze taak! 🌹

Houd gewenste beïnvloeders voor doelplatforms voor sociale media in de gaten - bijvoorbeeld Instagram, TikTok, Twitch en YouTube - en genereer een lijst die kan worden gesorteerd op statistieken zoals volgers, vind-ik-leuks, weergaven en uploads.

Klik op het profiel waarin je geïnteresseerd bent om meer relevante statistieken te bekijken, zoals het aantal likes en uploads dat de influencer wekelijks krijgt, en bepaal wie je merk op dit moment de meeste exposure kan bieden.

Social Blade is geweldig voor YouTube-marketing: als je wilt samenwerken met populaire YouTubers, kun je ze vinden door lijsten te bekijken op basis van het aantal abonnees, landen waarin ze populair zijn en categorieën zoals komedie, onderwijs, muziek, sport en reizen. ✌️

Social Blade beste functies

Vindt beïnvloeders op meerdere sociale mediaplatforms

Handige zoekfilters

Talrijke statistieken om de activiteiten van influencers te volgen

Speciale YouTube-consultaties beschikbaar

Social Blade beperkingen

De zoekfunctie is voor verbetering vatbaar in vergelijking met andere tools voor influencer marketing in deze lijst

Niet zo bruikbaar voor andere sociale mediaplatforms dan YouTube, wat het volgen van je influencer marketingcampagnes zou kunnen beperken

Social Blade prijzen

Bronze :$3.99/month

:$3.99/month Silver :$9.99/month

:$9.99/month Gold :$39.99/month

:$39.99/month Platinum:$99.99/month

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Social Blade beoordelingen en recensies

Capterra :4.4/5 (5+ beoordelingen)

:4.4/5 (5+ beoordelingen) G2:4.2/5 (10+ beoordelingen)

5. Upfluence

Via: Upfluence Upfluence helpt je creators te vinden op basis van publiek, inhoud en prestaties op topplatforms zoals Instagram, YouTube en Facebook. Upfluence helpt je niet alleen bij het vinden van nieuwe makers, maar dient ook als centraal punt voor het monitoren van inzendingen en het uitbetalen van betalingen. 💸

De Upfluence-database bestaat uit miljoenen influencers, micro-influencers en beroemdheden. Verfijn je zoekopdracht met meer dan 20 filters, waaronder trefwoorden, publieksgrootte en sociale platforms.

Je kunt zelfs inzoomen om influencers te vinden die je merk al vermelden, waardoor ze eerder geneigd zijn om samen te werken. Probeer geautomatiseerde e-mails om met hen in contact te komen.

Upfluence biedt influencer sjablonen voor contracten en outreachmails om tijd te besparen. ⌛

Upfluence beste eigenschappen

Gegevensrijke influencerprofielen op meerdere sociale mediaplatforms

Vereenvoudigt outreach door middel van geautomatiseerde e-mails

20+ filters om te helpen bij het ontdekken van influencers

Chrome-plugin beschikbaar

Upfluence beperkingen

Geen annuleringsbeleid beschikbaar

Niet zo gebruiksvriendelijk als andere influencer marketing tools

Upfluence prijzen

Beschikbaar op aanvraag

Upfluence beoordelingen en recensies

G2 :4.6/5 (120+ beoordelingen)

:4.6/5 (120+ beoordelingen) Capterra:4.1/5 (30+ beoordelingen)

6. Jager

Via: Jager Hunter is een email finder die u helpt de contactinformatie van verschillende professionals te verzamelen, inclusief zakelijke beïnvloeders, om uw bereik te verbeteren. Ga gewoon naar de database en definieer het type medewerkers waarmee je in contact wilt komen, en Hunter zal je passende resultaten voorstellen uit zijn voorraad van 100 miljoen e-mailadressen. ✉️

De Domain Search functie helpt bij het vinden van beïnvloeders binnen een specifiek bedrijfsdomein. Deze functie is vooral handig als u op zoek bent naar gastbloggers met niche-expertise.

Hunter zorgt ervoor dat u geldige e-mailadressen krijgt via de Email Verifier functie. Het is de moeite waard om op te merken dat Hunter prioriteit geeft aan het ophalen van professionele e-mailadressen in tegenstelling tot die van gewone domeinen zoals Gmail en Yahoo.

Koppel Hunter aan platforms zoals Salesforce en Google Workspace om leads te verzamelen en je zakelijke outreach te stroomlijnen.

Hunter beste eigenschappen

Enorme database met e-mailadressen van professionals

Handige e-mailverificatietool

Maakt zoeken op domein of persoonsnaam mogelijk

Beïnvloedermarketingcampagnesfunctie helpt je om op de automatische piloot bereikmails te sturen

Jager beperkingen

Moeilijk om contactgegevens te vinden voor kleinere bedrijven

De UX van het influencer marketing platform moet geoptimaliseerd worden

Hunter prijzen

Gratis :$0/maand voor één e-mailaccount

:$0/maand voor één e-mailaccount Starter :$49/maand voor drie e-mailaccounts

:$49/maand voor drie e-mailaccounts Groei :$149/maand voor 10 e-mailaccounts

:$149/maand voor 10 e-mailaccounts Zakelijk:$499/maand voor 20 e-mailaccounts

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Jager beoordelingen en recensies

Getapp :4.6/5 (580+ beoordelingen)

:4.6/5 (580+ beoordelingen) G2:4.4/5 (500+ beoordelingen)

7. Klear

Via: Klear Klear (voorheen Twtrland) is een end-to-end tool voor het ontdekken van influencers, het monitoren van campagnes en het beheren van betalingen. Het gebruiksvriendelijke platform heeft een ontdekkingsportaal dat is uitgerust met slimme zoekfilters om influencers te vinden met unieke fysieke en op vaardigheden gebaseerde kenmerken.

Het gebruik van de tool is eenvoudig: kies het sociale mediaplatform waarop u zich wilt richten en stel filters in. Hier zijn drie voorbeelden:

Onderwerpfilter: Hiermee kunt u influencers vinden op basis van hun inhoudstype, zoals DIY, reizen en mode Locatiefilter: Ideaal voor locatiespecifieke campagnes: hiermee kunt u influencers binnen een bepaald geografisch gebied stroomlijnen 📌 Demografisch filter: Hiermee kunt u influencers vinden op demografische gegevens zoals leeftijd en geslacht om uw doelgroep aan te spreken

Probeer de functie Brand Search om influencers te vinden die al hebben samengewerkt met een merk dat uw waarden deelt. Daarnaast kan deze functie worden gebruikt om audits uit te voeren bij concurrenten en de strategieën voor influencer marketing van uw rivalen te bekijken.

Klear beste functies

Gebruiksvriendelijke tool om influencers te vinden

Uitgebreide filtercriteria

functie Brand Search om makers te vinden die waarde toevoegen

om makers te vinden die waarde toevoegen Campagnevoortgangsmetingen beschikbaar

Inzicht in marketingstrategieën van concurrenten

Klear beperkingen

Het opzetten van betalingsintegraties kan ingewikkeld zijn

Niet het beste voor het vinden van micro-influencers met een ultraniche publiek

Klear prijzen

Vraag een demo aan voor een offerte

Klear beoordelingen en recensies

Capterra :4.3/5 (10+ beoordelingen)

:4.3/5 (10+ beoordelingen) G2:4.2/5 (280+ beoordelingen)

8. BuzzSumo

Via: BuzzSumo BuzzSumo ondersteunt op ideeën gebaseerd zoeken naar beïnvloeders en trending content. Identificeer en schrijf influencers in op basis van hun waarde in termen van echte connecties, bereik en autoriteit. Het platform heeft ook een database van 500,000+ invloedrijke journalisten die je merk kunnen hypen met strategische artikelen.

De functie Content Analyzer geeft je een lijst van de meest gedeelde content die relevant is voor je merk. Selecteer View Top Sharers om influencers te ontdekken die een grote invloed hebben in het vakgebied.

Duik dieper en bekijk het gemiddelde aantal retweets om meer te weten te komen over de betrokkenheid van het publiek bij een maker. Dit zijn de beïnvloeders waar je je op moet richten, omdat de kans groter is dat zij de gewenste exposure genereren. 📸

Als je aan het benchmarken bent, vind dan de juiste concurrenten door Content Analysis-rapporten te genereren en kies de strategieën die na verloop van tijd voor meer engagement zorgen.

BuzzSumo beste functies

Platformoverschrijdend zoeken naar beïnvloeders

Biedt een journalistendatabase

Engagement-gebaseerde analyse, ideaal voor gedetailleerde influencer marketing campagnes

Maakt export van gegevens in CSV- en Excel-formaat mogelijk

BuzzSumo beperkingen

Niet voor bedrijven met lage contentbudgetten

De gebruikersinterface is niet de beste in deze lijst van softwaremogelijkheden voor influencer marketing

BuzzSumo prijzen

Basic : $199/maand per één gebruiker

: $199/maand per één gebruiker Contentcreatie : $249/maand per vijf gebruikers

: $249/maand per vijf gebruikers PR & Comms : $249/maand per vijf gebruikers

: $249/maand per vijf gebruikers Suite : $499/maand per 10 gebruikers

: $499/maand per 10 gebruikers Enterprise: $999/maand per 30 gebruikers

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

BuzzSumo beoordelingen en recensies

Capterra :4.5/5 (130+ beoordelingen)

:4.5/5 (130+ beoordelingen) G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

Beste voor het meten van campagneresultaten

9. Traackr

Via: Traackr Traackr is een uitstekend hulpmiddel voor het meten van het succes van uw marketingcampagne door middel van het volgen van inhoud, ROI-metingen en betrokkenheid van influencers en filialen. Je kunt ook analyseren hoe je merk presteert ten opzichte van concurrenten.

Het platform biedt vijf unieke producten:

Grow: Voor het inwerken van influencers Activeren: Voor inhoudelijke samenwerking en relatiebeheer Meten: Voor het bijhouden van ROI, benchmarks en prestaties van concurrenten Optimaliseren: Voor budget- en procesoptimalisatie Scale: Voor het opschalen van influencerprogramma's met wereldwijde gegevensconsolidatie

Volg merkvermeldingen automatisch in een real-time aangepaste feed om te zien of u de verwachte aandacht krijgt. Gebruik de inzichten samen met de top trending hashtags binnen uw community om uw marketingstrategieën te verbeteren. 🤩

Traackr beste functies

ROI- en benchmarkanalyses

Automatische mentions tracker

Uitgebreide tools voor influencerbeheer

Maakt geoptimaliseerde budgettoewijzingen mogelijk

Traackr beperkingen

Vertragingen en haperingen af en toe

Campagne workflows zijn vaak onhandig

Traackr prijzen

Neem contact op met het verkoopteam

Traackr beoordelingen en recensies

G2 :4.2/5 (240+ beoordelingen)

:4.2/5 (240+ beoordelingen) Capterra:4.6/5 (30+ beoordelingen)

10. Invloed

Via: Invloed Influencity is een andere end-to-end tool voor het beheren van influencers, het uitrollen van marketingcampagnes en het meten van resultaten. Met het product Campaign Reports kunt u belangrijke inzichten uit berichten illustreren en de resultaten van influencer marketing op een professioneel uitziende manier schetsen. 🧑‍💼

Gebruik volledig aanpasbare rapporten om de tastbare resultaten van een campagne weer te geven in termen van ROI en andere geschikte statistieken. Kies uit een verscheidenheid aan grafieken, grafieken, widgets en gegevenspunten om rapporten op maat te maken voor KPI's, producten, campagnes, merken en influencers.

Met Influencity kunt u rapporten ook moeiteloos delen met influencers, verkopers, investeerders of andere belanghebbenden via links.

Influencity beste functies

Aanpasbare influencer marketing hub

Uitgebreide rapportageopties

Traceerbare KPI's voor elke campagne

Visueel dashboard

Influencity beperkingen

De filtertool zou intuïtiever kunnen

Ondersteunt alleen YouTube, Instagram en TikTok

Influencity prijzen

Custom : Vanaf $98/maand

: Vanaf $98/maand Basis : $168/maand

: $168/maand Professioneel : $348/maand

: $348/maand Zakelijk: $698/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Influencity beoordelingen en recensies

G2 :4.5/5 (150+ beoordelingen)

:4.5/5 (150+ beoordelingen) Capterra:4.2/5 (Minder dan 10 beoordelingen)

Of u nu een klein bedrijf of een grote onderneming, onze opgesomde tools voor influencer-marketing kunnen je helpen om door te breken in nieuwe marktgebieden en je merk naar de top te brengen. Gebruik een of meer van deze tools om nieuwe makers te ontdekken en uw campagnes te verfijnen met uitstekende inzichten.

Als je op zoek bent naar allround ondersteuning voor je marketinginspanningen, meld u dan aan voor een gratis ClickUp account . Het platform zal u niet alleen helpen om influencers te beheren, maar ook uw hele marketingteam! 🍀