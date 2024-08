10 sjablonen voor verkooptrechter om meer leads te genereren

Als effectieve verkoper weet je dat niet alle potentiële klanten dezelfde behoeften hebben. Daarom zijn verkooptrechters essentieel om klanten door hun reis te leiden, zodat je onderweg omzet kunt maken.

Maar het maken van verkooptrechters kan tijdrovend zijn. Dat is waar sjablonen voor verkooptrechters van pas komen. Deze handige tools besparen tijd bij het maken van het trechterraamwerk, zodat u uw inspanningen kunt richten op het genereren van leads en het verhogen van de verkoop.

In deze post leggen we uit wat sjablonen voor verkooptrechters zijn en wat de voordelen zijn als je er een gebruikt voor je verkoopteam. We delen 10 van de beste sjablonen voor verkooptrechters om het verzamelen van leads te ondersteunen en prospects om te zetten in gewaardeerde klanten. 🌻

Wat is een sjabloon voor verkooptrechter?

A verkooptrechter is een visuele weergave van de reis die potentiële klanten afleggen op weg naar de aankoop van uw producten of diensten. Dit omvat de volledige klantreis van het leren kennen van je bedrijf tot het ontdekken van producten en uiteindelijk het ondernemen van actie.

De verkooptrechter is het breedst aan de bovenkant, waar u het grootste aantal potentiële gebruikers hebt. De trechter wordt smaller naarmate hij in stappen afloopt, zodat alleen de meest waardevolle klanten overblijven. 🙌

Breng eenvoudig workflows in kaart en bouw uw eigen verkooptrechter in ClickUp Whiteboards voor zowel marketing- als verkoopteams

De meeste verkooptrechters variëren van drie tot zes fasen, afhankelijk van de behoeften en marketinginspanningen van het bedrijf. Ze omvatten meestal de volgende vier fasen:

Bekendheid: Het moment waarop klanten uw merk voor het eerst opmerken - meestal via advertenties, het lezen van uw blog of via mond-tot-mondreclame

Het moment waarop klanten uw merk voor het eerst opmerken - meestal via advertenties, het lezen van uw blog of via mond-tot-mondreclame Interesse: Mensen overwegen je diensten en of ze hen helpen een probleem op te lossen

Mensen overwegen je diensten en of ze hen helpen een probleem op te lossen Betrokkenheid: Prospects beginnen meer te weten te komen over uw aanbod, bekijken de prijzen en nemen contact op met verkopers

Prospects beginnen meer te weten te komen over uw aanbod, bekijken de prijzen en nemen contact op met verkopers Actie: De prospect wordt klant door een aankoop te doen

De verschillende stadia van het verkoopproces worden meestal gegroepeerd in segmenten die bekend staan als de bovenkant, het midden en de onderkant van de trechter. Het doel van de verkooptrechter is om inzicht te geven in de acties en gedachten van klanten op verschillende punten van het kooptraject.

Voordelen van het gebruik van een trechtersjabloon?

Door inzicht te krijgen in prospects in verschillende fasen van het verkoopproces, kunt u het volgende creëren marketingcampagnes om de beste boodschap te bieden voor de behoeften van de klant. Wat iemand in de onderzoeksfase nodig heeft - informatie over producten die hun problemen oplossen - is anders dan wat iemand die klaar is om te kopen nodig heeft - bijvoorbeeld een softwareprogramma op maat.

Door een verkooptrechter te maken, kunt u tegemoetkomen aan klanten waar ze zich bevinden in hun aankoopreis . Een sjabloon voor een verkooptrechter toevoegen naast uw verkoopapps hiermee kun je de klus in de helft van de tijd klaren. 💪

Hier zijn enkele voordelen van het gebruik van een sjabloon voor verkooptrechters:

Resources in een vroeg stadium analyseren: Door inzicht te krijgen in de planning, kunt u resources beter toewijzen aan verschillende campagnes

Door inzicht te krijgen in de planning, kunt u resources beter toewijzen aan verschillende campagnes Inzicht krijgen in voortgang: De meeste sjablonen biedenverkooprapportage functies zodat u de voortgang kunt volgen en kunt zien wat goed werkt

De meeste sjablonen biedenverkooprapportage functies zodat u de voortgang kunt volgen en kunt zien wat goed werkt Geniet van een lage leercurve: Met een sjabloon kun je aan de slag zonder geavanceerde vaardigheden en hoef je minder tijd te besteden aan complexe planning

Met een sjabloon kun je aan de slag zonder geavanceerde vaardigheden en hoef je minder tijd te besteden aan complexe planning Maak gebruik van realtime samenwerking: Werk samen met het hele verkoopteam dankzij direct bijgewerkte en eenvoudig te delen sjablonen

10 sjablonen voor verkooptrechter om meer leads te genereren in 2024

Met een sjabloon voor verkooptrechter leert u meer over uw klanten en kunt u aanbiedingen afstemmen op hun behoeften op verschillende punten in de verkooptrechter. Door uw aanpak aan te passen, geeft u klanten wat ze willen, wanneer ze het nodig hebben.

Maak het maken van een trechter eenvoudiger door een gratis sjabloon voor verkooptrechters uit onze lijst te gebruiken. Bespaar tijd en verplaats klanten sneller door de pijplijn met deze sjablonen die rapportage, aanpassing en real-time samenwerking bieden. 👀

1. ClickUp Stappen om een sjabloon voor verkooptrechter te maken

ClickUp stappen om een sjabloon voor een verkooptrechter te maken

ClickUp's stappen om een sjabloon voor verkooptrechter te maken is een snel en eenvoudig hulpmiddel voor het opstellen van een gratis sales funnel sjabloon vanaf nul. Gebruik ClickUp's CRM tool om inzicht te krijgen in de soorten producten en diensten waar uw klanten naar op zoek zijn.

Let ook op problemen die klanten naar voren brengen en problemen die ze mogelijk willen oplossen op basis van inzichten uit uw software voor klantendatabase .

Gebruik deze inzichten om de sjabloon in te vullen, inclusief ideeën voor het ontwikkelen van bewustzijn en het genereren van nieuwsgierigheid. Visualiseer uw aanpak van klantbehoeften met aangepaste weergaven zoals Lijst, Kalender en Werklast.

Maak vervolgens automatisch taken aan in ClickUp en wijs ze toe aan de juiste salesmedewerker. Houd de voortgang bij met behulp van Gantt-diagrammen en maak meldingen wanneer mijlpalen worden bereikt of problemen ontstaan.

2. ClickUp verkooppijplijn sjabloon

ClickUp verkooppijplijn sjabloon

Stroomlijn uw pijplijn en krijg beter inzicht in uw klanten met ClickUp's verkooppijplijn sjabloon . Deze werkruimtetemplate begeleidt uw verkoopteam van het identificeren van potentiële klanten tot het koesteren van gekwalificeerde leads en het afronden van een verkoop.

Gebruik aangepaste statussen om leads te categoriseren als gekwalificeerd, verloren, voorgesteld of in demo. Voeg segmenten toe voor klanten die zich in de onboarding-, nurturing- of aandachtsfase bevinden. Maak taken aan en activeer acties zoals follow-up e-mails om je verkoopproces te ondersteunen.

De Sales Pipeline Template houdt ook het hele verkoop- en marketingteam verantwoordelijk. Ga naar Teamweergave om te zien waar verkopers aan werken, pas de werklast aan op basis van je marketingstrategie en beheer resources voor e-mailmarketingcampagnes. 👨🏽‍💻

3. ClickUp Verkoop KPI Sjabloon

ClickUp Verkoop KPI Sjabloon

De Verkoop KPI sjabloon van ClickUp hiermee kunt u verkoopstatistieken volgen vanuit alle hoeken van uw verkooppijplijnbeheerproces. Markeer gebieden waar u grote prestaties levert en identificeer plekken waar uw team moet verbeteren - of het nu gaat om het genereren van leads of het aanspreken van uw betalende klanten.

Of je team nu werkt aan nieuwe landingspagina's, call-to-action (CTA)-knoppen maakt voor blogberichten of interesse opwekt met berichten op sociale media, je wilt zien hoe goed ze presteren. De Sales KPI Template biedt wekelijkse en maandelijkse rapportweergaven om de voortgang in de hele marketingfunnel te bewaken.

Begin met het maken van taken voor elke verkoop-KPI . Dit kunnen doelen zijn voor conversiepercentages, aanmeldingen of weergaven van leadmagnets, of het aantal nieuwe klanten. Voeg vervolgens aangepaste velden toe voor zaken als omzet, upsell-pogingen en aantal prospects.

Volg de voortgang van elke taak wekelijks en maandelijks. Genereer automatisch taken om zaken op te volgen die niet goed presteren. Wijs prioriteitstags toe zodat het team weet waar het eerst aan moet werken om het meeste verkoopsucces te behalen.

4. ClickUp ChatGPT-prompts voor leadgeneratie

ClickUp ChatGPT Prompts voor Leadgeneratie

Zelfs als u weet wat klanten in verschillende fasen van de trechter willen, is het moeilijk om manieren te bedenken om ze te betrekken. Gelukkig is er een sjabloon om het je makkelijker te maken. Genereer nieuwe prospects en brainstorm over marketingcampagnes met ClickUp's ChatGPT-oproepen voor leadgeneratie .

Deze sjabloon gebruikt AI-gestuurde prompts voor ChatGPT en alternatieven zodat u nieuwe ideeën kunt bedenken die zijn afgestemd op uw bedrijf. De prompts omvatten zaken als marketingstrategieën om specifieke acties te stimuleren, ideeën voor sociale media om vertrouwen bij klanten op te bouwen en casestudy-campagnes om naamsbekendheid op te bouwen. 💡

Elke prompt kan worden aangepast. Voer uw kopersprofiel en gewenste acties in de tekst van de sjabloon in. Gebruik de prompt om leadgeneratiestrategieën te creëren en de juiste doelgroep aan te spreken.

5. ClickUp Wekelijks Verkooprapport Sjabloon

ClickUp Wekelijks Verkooprapport Sjabloon

Het komt erop neer dat een verkooptrechter slechts zo goed is als de resultaten. Houd de voortgang bij en bouw een effectieve verkooptrechter vanaf de grond op met de Sjabloon voor wekelijks verkooprapport van ClickUp . Met deze sjabloon kunt u eenvoudig zien waar u succes hebt en knelpunten onderweg identificeren.

Om te beginnen deelt u het formulier voor het verkooprapport aan het einde van de dag in de sjabloon met al uw verkopers. Pas het formulier aan om informatie op te nemen zoals teamleider, verkoopprognoses, supervisor en naam van de medewerker.

Maak aangepaste velden om verkoopgegevens bij te houden, zoals nieuwe leads, geconverteerde gesprekken en geplande vergaderingen. Gebruik de weekweergave om een breed overzicht te krijgen van waar iedereen aan werkt gedurende de hele projectduur.

Ga naar de weergave Huidige week voor een gedetailleerd overzicht van de taken in de planning voor deze week.

Gebruik deze sjabloon als stappenplan en trackingtool. Automatiseringen stroomlijnen de workflow en integraties met tools zoals HubSpot maken het makkelijker voor medewerkers om campagneontwerpen te delen of hun werkuren bij te houden.

6. ClickUp Klantreisplan Sjabloon

ClickUp sjabloon voor klantreis

ClickUp's sjabloon voor klantroutekaart laat u pijnpunten identificeren tijdens het hele kooptraject. Met diepere inzichten in hoe uw klanten denken en handelen, kunt u betere campagnes creëren om deals te sluiten en uw verkoopdoelstellingen sneller te halen . 🏆

De visuele Whiteboard-weergave laat je samenwerken met alle leden van het team om de fasen van het klanttraject uit te stippelen. Gebruik plakbriefjes om verschillende acties binnen uw klantenbestand te benoemen. Identificeer touchpoints voor abonnees, waaronder opt-ins en inschrijvingen op e-maillijsten.

Identificeer op basis van uw brainstormsessie oplossingen om de verkoopprestaties te verhogen. Deze oplossingen omvatten zaken als een betere websitefunctionaliteit, op maat gemaakte producten en diensten en een groter bereik op verschillende marketingkanalen.

Wijs onmiddellijk taken toe op basis van uw nieuw opgestelde gameplan. Wijs prioriteiten toe en gebruik afhankelijkheden om taken te markeren die andere blokkeren en als eerste moeten worden aangepakt.

7. ClickUp Klantensuccesplan Sjabloon

ClickUp Klantensuccesplan Sjabloon

Ervoor zorgen dat aan de behoeften van uw klanten wordt voldaan is cruciaal bij het maken van een succesvol marketingplan. Gebruik de Sjabloon voor klantsuccesplan van ClickUp om een strategisch stappenplan te ontwikkelen voor het ondersteunen van klanten in alle fasen van de pijplijn.

Deel klanten op in silo's en definieer criteria die essentieel zijn voor hun succes. Optimaliseer campagnes voor klanten en volg hun voortgang als het gaat om aankoopbeslissingen en gewenste acties.

Maak plannen voor de volgende fase om de klantenbinding te verbeteren. Maak er een punt van om je succesplan opnieuw te bekijken en bij te werken op basis van je bevindingen. Wijs taken toe aan relevante teamleden om op te volgen en met nieuwe ideeën te komen om uw gebruikers te ondersteunen.

8. Excel verkooptrechter sjabloon door SalesFlare

via SalesFlare

Of je nu een klein bedrijf hebt met een paar verkopers of een grote B2B-verkooporganisatie, met deze sjabloon kun je eenvoudig klanten volgen in alle fasen van de verkooppijplijn. Met de spreadsheetsjabloon kun je leads in één ruimte beheren.

Voeg aangepaste velden toe om belangrijke gegevens bij te houden verkooppijplijn statistieken en bewaak verkoopactiviteiten van de bovenkant van de trechter tot de onderkant. Gebruik inzichten uit de verkooptrechter-sjabloon om het aanbod op uw verkooppagina te verbeteren of nieuwe conversiemogelijkheden te bieden, zoals webinars of gratis e-books. 📚

Download de sjabloon om te gebruiken in Google Sheets of als een Microsoft Excel-spreadsheet. Omdat dit sjabloon slechts een spreadsheet is, moet je een ander hulpmiddel gebruiken, zoals ClickUp om daadwerkelijk taken in te plannen voor teamleden.

9. Excel verkooptrechter sjabloon by Gong

via Gong

Zonder inzicht in je sales funnel is het moeilijk om te zien welke campagnes werken en welke prospects achterlaten. Met deze gratis sjabloon kun je eenvoudig het succes in alle fasen van de verkooptrechter bijhouden.

De Excel-sjabloon voor verkooppijplijnen kan ook worden gebruikt in Google Sheets. Pas de sjabloon aan door SEO-campagnes toe te voegen en conversies bij te houden, zoals telefoongesprekken of inschrijvingen per e-mail.

Werk de sheet bij als klanten beslissingen nemen. De sjabloon heeft een ingebouwde verkoopvoorspeller die direct omzetcijfers toevoegt op basis van acties van klanten. Gebruik de sjabloon om uw voortgang bij te houden en inzicht te krijgen in uw beste marketingcampagnes. 🛠️

10. PowerPoint verkooptrechter sjabloon by Slidehunter

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/PowerPoint-Sales-Funnel-Template-by-Slidehunter.jpg PowerPoint verkooptrechter sjabloon van Slidehunter /img/

via Slidehunter

Verbeter de teamsamenwerking, of je nu bij een startup of een groot verkoopbedrijf werkt, met de PowerPoint Sales Funnel Sjabloon van Slidehunter. De presentatiesjabloon maakt het gemakkelijk om al je doelen en verwachtingen direct met het team te delen.

De diavoorstelling begint met een uitsplitsing van de verkooptrechter waarin je kunt uitleggen hoe je klanten zich door de bestaande trechter bewegen. Voeg dia's toe om huidige marketingcampagnes uit te leggen en mogelijkheden voor nieuwe benaderingen te bespreken.

Als je klaar bent met de presentatie, brainstorm dan met je team om een marketingstrategie te bedenken om de pijnpunten van klanten aan te pakken. Gebruik een andere software voor projectbeheer tool om opdrachten te maken en de voortgang bij te houden.

Bouw betere sales funnels in minder tijd met ClickUp

Met deze gratis sjablonen voor verkooptrechters is het maken van stappenplannen om beter aan de behoeften van klanten te voldoen eenvoudiger dan ooit. Gebruik ze om inzicht te krijgen in het traject van de gebruiker en brainstorm over nieuwe manieren om leads te genereren. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en begin met het bouwen van effectievere verkooptrechters in de helft van de tijd. Met meer dan 1000 sjablonen zijn er tal van verschillende manieren om aangepaste verkooptrechters te bouwen en de voortgang bij te houden.

Dankzij automatisering en taakprioritering krijgt het team direct updates over waar ze aan moeten werken, zodat je je verkoopdoelen sneller kunt halen. ✅