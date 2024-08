10 Beste software voor klantenregistratie voor 2024

Of je nu werkt met B2B- of B2C-klanten, een effectieve onboarding is meer dan een leuke bonus - het is een essentieel onderdeel van het onderhouden van een succesvolle klantrelatie. Sterker nog, een 2020-studie van Wyzowl ontdekte dat 86% van de nieuwe klanten loyaal blijft aan bedrijven die onboarding content aanbieden na de aankoop.

Dus hoe zorg je ervoor dat je de best mogelijke onboarding-ervaring biedt?

Ik ben blij dat je het vraagt.

In dit artikel nemen we een diepe duik in de 10 beste onboarding-ervaringen voor klanten onboarding software apps die uw interne processen structureren en stroomlijnen en uw klanten een betere ervaring geven. 🤩

Waar moet u naar zoeken in software voor klantenregistratie?

Met zo veel opties kan het kiezen van de juiste tool voor het inwerken van klanten overweldigend aanvoelen. Om uw keuze te vereenvoudigen, moet u deze belangrijke factoren in overweging nemen:

Gebruiksvriendelijkheid: Tijd die je besteedt aan het leren van een ingewikkeld systeem is tijd die je van je klanten afneemt. Je team moet de software snel onder de knie hebben, zelfstandig of met hulp van de kennisbank van de tool

Tijd die je besteedt aan het leren van een ingewikkeld systeem is tijd die je van je klanten afneemt. Je team moet de software snel onder de knie hebben, zelfstandig of met hulp van de kennisbank van de tool Geautomatiseerde workflows: Kies voor software die repetitieve taken automatiseert, zodat u interne processen kunt versnellen en tijd kunt vrijmaken om u te richten op het bouwen van goede producten klantrelaties

Kies voor software die repetitieve taken automatiseert, zodat u interne processen kunt versnellen en tijd kunt vrijmaken om u te richten op het bouwen van goede producten klantrelaties Integraties : Zorg ervoor dat de software gemakkelijk integreert met uw huidige cRM-systemen (Customer Relationship Management) , tools voor projectbeheer en betalingsgateways. Dit zorgt voor een soepele gegevensstroom, waardoor handmatige gegevensverwerking tot een minimum wordt beperkt gegevensinvoer en het risico op fouten tot een minimum wordt beperkt

Zorg ervoor dat de software gemakkelijk integreert met uw huidige cRM-systemen (Customer Relationship Management) , tools voor projectbeheer en betalingsgateways. Dit zorgt voor een soepele gegevensstroom, waardoor handmatige gegevensverwerking tot een minimum wordt beperkt gegevensinvoer en het risico op fouten tot een minimum wordt beperkt Communicatiekanalen: Stroomlijn uw communicatieplannen met software die ingebouwde communicatietools heeft of integreert met uw communicatiesoftware

Stroomlijn uw communicatieplannen met software die ingebouwde communicatietools heeft of integreert met uw communicatiesoftware Analyse en rapportage: Met de software moet u de effectiviteit van uw onboardingproces kunnen evalueren door de bestede tijd, de klantbetrokkenheid en de conversiecijfers bij te houden

Met de software moet u de effectiviteit van uw onboardingproces kunnen evalueren door de bestede tijd, de klantbetrokkenheid en de conversiecijfers bij te houden Terugkoppelingstools: De gekozen software moet u in staat stellen feedback te verzamelen, zodat u de behoeften en pijnpunten van klanten beter kunt begrijpen en deze in de toekomst kunt verbeteren 🛠️

ClickUp automatiseringen houden u georganiseerd en maken het onboarden van klanten een fluitje van een cent

De 10 beste software voor het inwerken van klanten in 2024

We hebben hoog en laag gezocht om deze lijst samen te stellen van de 10 beste

inwerken van klanten

softwareprogramma's, elk op maat gemaakt voor een specifieke toepassing. Wat uw bedrijf ook nodig heeft, er is een tool die uw onboardingproces vereenvoudigt en verbetert. Bereid u voor op succesvolle en duurzame klantrelaties. 🌻

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een alles-in-één projectbeheertool die ook perfect is voor het stroomlijnen van onboarding van klanten en het beheren van klantrelaties.

Het platform biedt tal van functies die het inwerken van klanten eenvoudig maken, zoals

aanpasbare ClickUp Formulieren

. Gebruik ze om nieuwe klanten aan te trekken door meteen belangrijke gegevens te verzamelen. Ze zijn ook effectief voor het verzamelen van feedback van klanten tijdens de relatie, zodat u uw diensten voortdurend kunt aanpassen en verbeteren. 🙌

Met ClickUp geeft u uw onboarding een gastvrij tintje door gepersonaliseerde portals te maken. Hiermee wordt het eenvoudig om toegang te krijgen tot trainingsmateriaal en onboarding checklists, zodat uw nieuwe klanten niet verdwalen.

En om het helemaal af te maken,

ClickUp's CRM

en praktische

CRM-sjablonen

helpen u op weg met

klantenbeheer

.

Optimaliseer leadgeneratie met de

ClickUp Hubspot Geleide Klant Inwerk Handleiding

en leid klanten door het inwerkproces met de

ClickUp Klant Inwerk Sjabloon

.

U kunt ook meerdere teams samenbrengen met de

ClickUp sjabloon voor samenwerking voor klantensucces

ontworpen om de algehele klantervaring te verbeteren.

ClickUp beste eigenschappen:

Samenwerken met uw team in ClickUp Documenten om welkomstgidsen, checklists en hulpmiddelen voor uw klanten te maken

Houd uw team op één lijn met ClickUp's projectbeheerfuncties

Gebruik een van de 100+ ClickUp AI prompts om snel taakbeschrijvingen, e-mails naar klanten en trainingsplannen te schrijven en te bewerken

Terugkerende taken instellen om regelmatig klanten op te volgen

Maak verbinding met uw favoriete zakelijke tools via Zapier en ClickUp's 100+ native integraties

ClickUp beperkingen:

Formulieren zijn beperkt in het gratis plan

Nieuwe gebruikers kunnen te maken krijgen met een leercurve

ClickUp prijzen:

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Opmerking: ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (8.200+ beoordelingen)

4.7/5 (8.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. ChurnZero

via ChurnZero ChurnZero is

software voor klantensucces

ontworpen voor bedrijven die abonnementen afsluiten (zoals SaaS-aanbieders) om inzicht te krijgen in het gebruik van producten, productadoptie te stimuleren en klantverloop effectief te verminderen.

Verbind het met je SaaS-platform en volg het gebruiksgedrag in de loop van de tijd, zoals hoe vaak klanten inloggen en welke functies ze gebruiken. Zo kun je zien welke onderdelen van je product moeilijk te gebruiken zijn, zodat je ondersteuning op maat kunt bieden (bijvoorbeeld met de in-app walkthrough-functie van ChurnZero). 💁

ChurnZero is de perfecte tool voor SaaS-bedrijven die een boost willen geven aan

klantenbinding

door actief in gesprek te gaan met klanten, proactief in te spelen op hun behoeften en de time-to-value te verkorten.

ChurnZero beste eigenschappen:

Volg klantgegevens zoals hun begindatum, volgende verlengingsdatum, aantal licenties, laatste activiteit en NPS-score

Verkrijg klantchurnscores om tevreden accounts te identificeren en accounts die aandacht nodig hebben

Creëer onbeperkte klantsegmenten (gebruikersgroepen met vergelijkbare kenmerken en behoeften) om gebruikspatronen te analyseren en op maat gemaakte inspanningen te leveren

Geautomatiseerde waarschuwingen en acties instellen die worden geactiveerd door specifieke stadia in het klanttraject, zoals onboarding of wijzigingen in klantgegevens

ChurnZero beperkingen:

Dashboard is niet aanpasbaar

Teamleden taggen en realtime interacties zijn niet beschikbaar

Je kunt geen klantaccounts verwijderen- daarvoor moet je contact opnemen met de klantenservice van ChurnZero

ChurnZero-prijzen:

Neem contact op voor prijzen

ChurnZero beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (1.091 beoordelingen)

4.7/5 (1.091 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (126 beoordelingen)

3. Klant

via Klant Clientary is een alles-in-één project en

software voor klantbeheer en onboarding

voor het vastleggen van leads,

eenvoudige taken volgen

en factureerbare uren, en het beheren van offertes, schattingen en facturen. Bovendien kun je met de native Stripe-integratie online betalingen accepteren via creditcard of ACH-bankoverschrijvingen.

Of u nu een freelancer, consultant of bureau-eigenaar bent, Clientary is ontworpen om de stress weg te nemen van het betaald krijgen door klanten en het beheren van zakelijke financiën.

Clientary beste functies:

Eenvoudig een database van alle klanten inclusief contactgegevens, openstaande factuurbedragen en belangrijke notities voor het succes van de klant

Factuursjablonen aanpassen met je merklogo en -kleuren, meerdere valuta's en belastingen

Een portaal maken waar klanten schattingen, facturen en projectvoortgang kunnen bekijken

Tijdsstaten, betalingen en onkosten genereren rapporten genereren voor een specifieke klant of alle klanten binnen een bepaald tijdsbestek of help bij het inwerken van klanten in het algemeen

Klantbeperkingen:

Ontbreekt aan geavanceerde functies voor projectbeheer, zoals aangepaste velden en meerdere weergaven

Gebruikersinterface heeft beperkte aanpassingsmogelijkheden

Beperkte integratie met grote betalingsgateways en andere apps van derden

Klantgebonden prijzen:

Alleen: $19/maand (1 personeelslid)

$19/maand (1 personeelslid) Team: $39.maand (3 personeelsleden)

$39.maand (3 personeelsleden) Agentschap: $59/maand (5 personeelsleden)

Opmerking: Extra gebruikers zijn beschikbaar op het agentschap plan voor $10/maand per gebruiker

Clientary beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (37 beoordelingen)

4.7/5 (37 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (45 beoordelingen)

4. Demio

via Demio Demio is een gebruiksvriendelijke onboardingsoftware voor klanten voor het hosten van online evenementen zoals webinars, workshops en conferenties. Het biedt verschillende interactieve elementen zoals polls, hand-outs, scherm delen, chatten en uitgelichte actie (ook wel call-to-action genoemd). Omdat het een browsergebaseerde tool is, hoeven deelnemers geen software of plugins te downloaden om deel te nemen aan webinars. 👨‍💻

Demio is geweldig voor zelfstandige ondernemers, marketingteams en SaaS-startups die webinars willen gebruiken om leads te genereren, nieuwe gebruikers aan boord te halen en productdemo's uit te voeren voor een beter klantsucces.

Demio beste eigenschappen:

Maak webinars, registratiepagina's en e-mailherinneringen met uw bedrijfslogo en -kleuren

Deelnemers doorverwijzen naar een aangepaste URL wanneer het webinar eindigt

Neem webinars automatisch op, zodat je herhalingen na afloop kunt delen met deelnemers en anderen

Integreer met Zapier en andere populaire apps zoals Hubspot, Salesforce, Mailchimp en ConvertKit

Demio-beperkingen:

Geen desktop- of mobiele app

Beperkte native integraties

De functie voor het delen van schermen deelt alleen uw hele scherm, niet een specifiek venster of tabblad

Demio prijzen:

Starter: $59/maand (enkele host)

$59/maand (enkele host) Groei: Begint bij $109/maand per host

Begint bij $109/maand per host Premium: begint bij $2.200/jaar per host

begint bij $2.200/jaar per host Onbeperkt:begint bij $22.000/jaar

Demio beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (139 beoordelingen)

4.7/5 (139 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (240 beoordelingen)

5. Moovila

via Moovila Moovila is een autonome

project dat toezicht houdt

en beheertool die projectgegevens centraliseert, workflows analyseert en projectrisico's vermindert. Het biedt realtime inzicht in de gezondheid van het project, signaleert mogelijke problemen en biedt uitvoerbare stappen om deze op te lossen zodat het project weer op schema komt.

Moovila is het meest geschikt voor projectmanagers en Project Management Office (PMO) teams die actief projectrisico's willen beheren om te zorgen voor een soepele onboarding van klanten en langdurige klantrelaties.

Moovila beste eigenschappen:

Visualiseer projectplannen in meerdere weergaven: Lijst, Kanban, Gantt, Kalender en Miniatuur

Identificeer en prioriteer kritieke taken en projecten deliverables die de einddatum van een projecttijdlijn beïnvloeden

Waarschuwingen ontvangen wanneer potentiële problemen worden gedetecteerd of mijlpalen gevaar lopen 🚨

Integreer met veelgebruikte apps zoals Google Drive, Dropbox, Microsoft Teams, Hubspot en Salesforce

Moovila beperkingen:

Onhandige interface in vergelijking met andere onboarding software

Beperkte integraties en aanpassingsmogelijkheden

Alleen JPG formaat is beschikbaar voor het exporteren van projectrapporten

Moovila prijzen:

Starter: $31.25/maand per gebruiker

$31.25/maand per gebruiker Saffier:* Neem contact op voor prijzen

Diamant: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Voor MSP's: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Activeren: Neem contact op voor prijzen

Moovila beoordelingen en recensies:

G2: 4.8/5 (13 beoordelingen)

4.8/5 (13 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (39 beoordelingen)

6. Notitie

via Notie Notie

is een veelzijdige werkruimte en

samenwerkingstool

waarmee gebruikers een verscheidenheid aan inhoud kunnen centraliseren, van notities tot databases tot taakborden. Gebruik deze software om klantinformatie op te slaan, projectdetails vast te leggen, taken aan teamleden toe te wijzen en de voortgang te volgen. 📈

De toestemmingsinstellingen van Notion bieden gedetailleerde controle bij het delen van werkruimtepagina's met klanten. Kies of ze de pagina's mogen bekijken, becommentariëren, bewerken of volledige toegang krijgen.

Voor digitale marketingbureaus en adviesbureaus die op zoek zijn naar een flexibel canvas om hun werkruimte te stroomlijnen en te beheren

samen te werken aan klantprojecten

dan is Notion de tool voor jou.

Notion beste eigenschappen:

Ga aan de slag met een van de meer dan 5.000 sjablonen voor use cases zoals project roadmaps, dashboards en budget trackers

Werk in realtime samen met je team op bedrijfswiki's en databases

Integreer met populaire tools zoals Google Drive, Canva, Calendly, Zoom en Slack

Ondersteunt meerdere talen, waaronder Engels, Spaans, Portugees, Japans en Koreaans

Beperkingen van Notion:

Geen ingebouwde functionaliteit voor tijdregistratie in de onboardingsoftware voor klanten

Vertraagt bij het werken aan grote projecten

Ondersteunt geen meldingen voor geplande taken

Notion prijzen:

Gratis plan

Plus: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Zakelijk: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Notion beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (4.766 beoordelingen)

4.7/5 (4.766 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.782 beoordelingen)

7. GuideCX

via GuideCX GuideCX's software voor projectbeheer en onboarding van klanten verbetert de real-time zichtbaarheid en

samenwerking tussen teams

. Het helpt je ook om klanten gedurende de hele klantlevenscyclus te beheren. Gebruik een van de aanpasbare sjablonen om je onboardingproces te standaardiseren en

tijd te besparen

bij toekomstige projecten.

Als je vaak moet wachten op klanten om hun deel van een project af te maken of lange uren doorbrengt in

projectupdate

vergaderingen kan GuideCX u helpen de samenwerking te stroomlijnen en projecten op schema te houden.

GuideCX beste functies:

Teamleden, klanten en andere belanghebbenden uitnodigen om taken te bekijken en te voltooien

Visualiseer het percentage projecttaken in verschillende stadia, zoals Niet gestart, Bezig, Vastgelopen en Gereed, met behulp van de voortgangsbalk

In de app of per e-mail waarschuwingen ontvangen wanneer een taak is toegewezen of wanneer taken bijna klaar zijn

Verzamel feedback van klanten met klanttevredenheidsonderzoeken (CSAT) wanneer een mijlpaal is bereikt

GuideCX beperkingen:

Wordt traag bij het bijwerken van taken in vergelijking met andere onboarding software-opties in deze lijst

CSAT-enquêtes zijn niet aanpasbaar, waardoor het een uitdaging kan zijn om feedback van klanten te verzamelen

GuideCX prijzen:

Starter: $100/maand

$100/maand Professioneel: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Premium: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Geavanceerd: Neem contact op voor prijzen

GuideCX beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (329 beoordelingen)

4.7/5 (329 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (29 beoordelingen)

8. Pijpfijn

via Pipefy Pipefy is een

hulpmiddel voor procesbeheer

waarmee bedrijven hun activiteiten kunnen organiseren en automatiseren via leidingen (ook wel Kanban-workflows genoemd).

Door pipes te gebruiken voor verschillende processen zoals leadkwalificatie, verkoop en het inwerken van klanten, kunnen teams taken in verschillende stadia van voltooiing bijhouden. Bovendien is het eenvoudig om repetitieve taken te automatiseren, zoals het maken van nieuwe Kanban-kaarten, het verplaatsen ervan en het bijwerken van hun velden.

Deze functies maken het ideaal voor kleine bedrijven die op zoek zijn naar een Kanban-achtige aanpak om hun onboarding workflows visueel te organiseren en te controleren.

Pipefy beste functies:

Pas een van de sjablonen uit de uitgebreide sjabloonbibliotheek aan om verschillende bedrijfsprocessen te beheren

Gebruik formulieren om informatie vast te leggen en op te slaan op Kanban-kaarten

De geschiedenis van elke taak (aka Kanban-kaart) bijhouden, inclusief de werkstroomfasen, gedeelde bestanden en opmerkingen

Een overzicht bekijken van taken in elke fase van een stroom en zien welke op tijd, te laat of voltooid zijn

Pipefy beperkingen:

Weinig native integraties op het customer onboarding platform

Biedt alleen lijst- en Kanban-weergaven

Geautomatiseerde follow-up e-mails van Pipefy komen vaak in de spam-map terecht

Pipefy tekstprijzen:

Starter: Gratis

Gratis Zakelijk: $23/maand per gebruiker

$23/maand per gebruiker Enterprise: $38/maand per gebruiker

$38/maand per gebruiker Onbeperkt: Neem contact op voor prijzen

Pipefy beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (214 beoordelingen)

4.6/5 (214 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (303 beoordelingen)

9. Gebruikersstroom

via Gebruikersstroom Userflow is een digitaal adoptie- en client onboarding platform dat het onboarden van gebruikers stroomlijnt voor softwarebedrijven. Hiermee kunnen ze stapsgewijze in-app productrondleidingen, checklists en enquêtes maken zonder code te schrijven.

Met de onboarding-functies kunnen klanten snel de belangrijkste functies van een product leren kennen, wat de betrokkenheid verhoogt en de algemene klanttevredenheid verbetert. ✨

Userflow is vooral nuttig voor SaaS-bedrijven die een naadloze gebruikerservaring willen bieden, de adoptie van gebruikers willen stimuleren en de retentiegraad willen verhogen.

De beste functies van Userflow:

Onboardingflows voor klanten maken en aanpassen zonder enige codeerervaring

Gebruik segmentatie om de onboarding-ervaring aan te passen aan specifieke gebruikersgroepen

Processen automatiseren op basis van gebeurtenissen zoals aanmelden, paginabezoeken en het gebruik van functies

Visualiseer hoe gebruikers de flows doorlopen met statistieken zoals weergave- en voltooiingspercentages voor betere slagingspercentages bij klanten

Userflow beperkingen:

Werkt alleen met webapps

Weinig native integraties

Enquêtes zijn beperkt aanpasbaar in vergelijking met andere onboarding software

Userflow tekstprijzen:

Startup: Begint bij $300/maand

Begint bij $300/maand Pro: begint bij $ 850/maand

begint bij $ 850/maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Userflow beoordelingen en recensies:

G2: 4.8/5 (95 beoordelingen)

4.8/5 (95 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (12 beoordelingen)

10. Jotform

via Jotform Jotform

is een online zonder-code

formulierbouwer

voor het verzamelen van klantgegevens via registratieformulieren, enquêtes, bestelformulieren en meer. Met de functie voor voorwaardelijke logica kun je formulieren aanpassen door specifieke velden te tonen, bij te werken of te verbergen, afhankelijk van de invoer van de gebruiker.

Bovendien kun je met Jotform-tabellen eenvoudig formulierinzendingen organiseren en afhandelen. Schakel tussen tabel-, kalender-, kaart- en uploadweergaven om gegevens te visualiseren op basis van je voorkeuren.

Jotform beste functies:

Bouw formulieren vanaf nul of vanuit een van de sjablonen van Jotform in een intuïtieve, drag-and-drop interface

Formulieren vertalen in meer dan 130 talen, waaronder Engels, Frans, Spaans, Nederlands, Italiaans en Portugees

Deel toegang tot je formulieren via links, QR-codes en webpagina-insluitingen, of download ze als invulbare PDF's

Integreer met meer dan 100 tools, waaronder betalingsgateways zoals PayPal, Google Pay, Stripe, CashApp Pay, Square en Apple Pay

Jotform-beperkingen:

Gratis plan heeft Jotform branding en is beperkt tot 5 formulieren en 100 maandelijkse inzendingen

De software werkt soms traag en hapert, vooral bij lange en complexe formulieren

Nieuwe gebruikers kunnen te maken krijgen met een leercurve

Jotform prijzen:

Gratis plan

Brons: $39/maand

$39/maand **Zilver:49 $/maand

Goud: $129/maand

$129/maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Jotform beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (204 beoordelingen)

4.7/5 (204 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.559 beoordelingen)

Maak een blijvende eerste indruk met het perfecte Customer Onboarding Platform

Het kiezen van de beste oplossing voor het onboarding van klanten is de sleutel tot een succesvolle onboarding en positieve klantrelaties - en wij hebben de 10 beste opties op een rijtje gezet die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn. 🏆

Welke functies zijn voor u het belangrijkst? Geautomatiseerde workflows?

Samenwerking in teams

? Integratie met je huidige tech stack? Feedback van klanten verzamelen? Cross-platform compatibiliteit?

Als u op zoek bent naar een tool met al deze functies en meer, kijk dan eens naar ClickUp. Meld u vandaag aan en krijg gratis toegang tot de krachtige functies.