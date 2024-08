14 Krachtige en veilige samenwerkingstools voor 2024

Van inschakelen effectieve teamcommunicatie om de voortgang van het werk bij te houden, teamsamenwerking hulpmiddelen zijn de drijvende kracht achter moderne werkplekken.

Het gebruik van een online samenwerkingstool met een zwak cyberbeveiligingssysteem kan echter het risico op cyberbedreigingen verhogen en elk bedrijf platgooien als het onbeveiligd blijft. 🥊

wat kunt u dan doen?

Meer documentaires over cybercriminaliteit kijken? Nope.

Als u wilt genieten van consistente groei zonder de veiligheid van uw werkplek in gevaar te brengen, moet u de meest veilige samenwerkingstools gebruiken die momenteel beschikbaar zijn.

In dit artikel bespreken we wat veilige samenwerkingstools zijn en lichten we 13 uitstekende veilige samenwerkingstools uit, inclusief hun belangrijkste functies, prijzen en klantwaarderingen.

maak uw veiligheidsgordels vast voor een veilig leesvoer!

Met functies zoals planning, planning en rapportage, online samenwerkingstools vormen de ruggengraat van zowel interne als externe teams.

Het kan je veel hoofdpijn besparen (en misschien ook je cafeïneverslaving genezen). 😁

maar je kunt niet vertrouwen op een oude samenwerkingstool voor intern of werk op afstand toch?

Je hebt een veilig samenwerkings platform nodig.

Een veilig samenwerkingsplatform heeft de juiste authenticatie- en autorisatiemaatregelen om de kans op datalekken te minimaliseren. Dit is cruciaal omdat er voortdurend informatie wordt gedeeld tussen werknemers, klanten en partners op samenwerkingstools.

Bovendien kan veilige samenwerkingssoftware voorkomen dat mensen phishing in uw pool van organisatorische informatie! 🎣

Maar welke tool is geschikt voor jouw behoeften?

Laten we dat eens uitzoeken..

Dit zijn de 14 veiligste samenwerkingstools die momenteel beschikbaar zijn:

ClickUp is een van 's werelds met de hoogste waardering productiviteit en veilige samenwerkingstools gebruikt in kleine en grote bedrijven.

Van het helpen bij het beheren van cross-functioneel teamwerk tot het bieden van geavanceerde beveiligingsinstellingen clickUp is zo veilig als Fort Knox! 💰

de gedachte alleen al aan datalekken _en cyberbedreigingen kunnen leiden tot slapeloze nachten voor veel bedrijfseigenaren.

ClickUp belangrijkste kenmerken

Laten we eens kijken hoe de beveiligingsfuncties van ClickUp u kunnen helpen om te slapen als een roos 😴:

Data Center Veiligheid : behandeld door Amazon Web Services (AWS), ClickUp's datacenters zijn verspreid over de hele wereld, beveiligd met een verscheidenheid aan fysieke controles om onbevoegde toegang te voorkomen

behandeld door Amazon Web Services (AWS), ClickUp's datacenters zijn verspreid over de hele wereld, beveiligd met een verscheidenheid aan fysieke controles om onbevoegde toegang te voorkomen Applicatie Veiligheid : Alle communicatie op de ClickUp webapplicaties is versleuteld via 256-bit SSL

Alle communicatie op de ClickUp webapplicaties is versleuteld via 256-bit SSL Infrastructuur Veiligheid : onze infrastructuur wordt gehost in een eersteklas beveiligde omgeving en versterkt door firewallbeveiliging. Zelfs het Money Heist team heeft geen toegang 🔐

: onze infrastructuur wordt gehost in een eersteklas beveiligde omgeving en versterkt door firewallbeveiliging. Zelfs het Money Heist team heeft geen toegang 🔐 Veiligheid Beleid: we implementeren onfeilbare beveiliging door elk teamlid te trainen in de nieuwste beveiligingsprotocollen en ons beleid regelmatig bij te werken

we implementeren onfeilbare beveiliging door elk teamlid te trainen in de nieuwste beveiligingsprotocollen en ons beleid regelmatig bij te werken Risk Management Framework: van het identificeren van potentiële bedreigingen tot het evalueren van huidige beveiligingsmaatregelen, ons Risk Management Framework dekt het allemaal

van het identificeren van potentiële bedreigingen tot het evalueren van huidige beveiligingsmaatregelen, ons Risk Management Framework dekt het allemaal Authenticatie met twee factoren : Bescherm uw werkruimte tegen onbevoegde toegang met twee-factor authenticatie (2FA). Het geeft je een veilige werkomgeving waar je alleen wordt afgeleid door katrollen en niet door cyberrisico's 🐱

Bescherm uw werkruimte tegen onbevoegde toegang met twee-factor authenticatie (2FA). Het geeft je een veilige werkomgeving waar je alleen wordt afgeleid door katrollen en niet door cyberrisico's 🐱 Aangepaste machtigingen : geef verschillende teamleden unieke toestemmingsinstellingen, zodat ze alleen toegang hebben tot de info die ze nodig hebben

geef verschillende teamleden unieke toestemmingsinstellingen, zodat ze alleen toegang hebben tot de info die ze nodig hebben Aangepaste rollen: maak nieuwe unieke aangepaste rollen (anders dan een gast, lid, admin) zoals: super admin, redacteur, beperkt lid, of elke rol die past bij uw behoeften

Privacy van ruimten, mappen en lijsten : volledige controle hebben over wie wat ziet, welke rechten ze hebben en wie wordt toegevoegd aan uwWerkruimte Google Enkelvoudig aanmelden *enMicrosoft eenmalig aanmelden: bespaar tijd en behoud de veiligheid door ClickUp te koppelen aan uw Google-, Microsoft Office 365- of Azure-accounts

ClickUp voordelen

ClickUp isVoldoet aan EU-GDPRwat betekent dat u uw gegevens kunt exporteren of allemaal kunt verwijderen op ClickUp. Bovendien worden uw gegevens nooit gelekt of verspreid via welk kanaal dan ook

ClickUp is SOC 2-conform wat betekent dat we onze organisatorische en technische controles minstens één keer per jaar controleren

AanmakenPersoonlijke weergaven die alleen voor jou zichtbaar zijn. Je kunt zelfs bestaande weergaven veranderen in persoonlijke weergaven zonder iets te veranderen voor je teamgenoten

Stel beveiligingsbriefings, inwerkdocumenten en kennisbanken op metDocumenten Automatische, onmiddellijke feedback ontvangen over statuswijzigingen en nieuweopmerkingen metSamenwerking Detectie Taken toewijzen aanmeerdere geadresseerden om de voortgang van het project te versnellen

Gebruik deWerklast bekijken om de bandbreedte van elk lid te beoordelen voordat je nieuwe taken toewijst

Krijg een overzicht op hoog niveau van alles in uwWerkruimte metDashboards* Automatisch voltooide taken bijhouden en team bereikenDoelen in stijl 💃

Ingebouwde instant messaging functie om hondennamen te bespreken of zelfs het geheime koekjesrecept 🍪 van je oma te delen met je team

ClickUp prijzen *Gratis Altijd Plan: Onbeperkt aantal taken, leden en meer zonder enige kosten

Unlimited Plan : $5 per lid, per maand

: $5 per lid, per maand Zakelijk Plan : $12 per lid, per maand

: $12 per lid, per maand Zakelijk Plus : $19 per lid, per maand

: $19 per lid, per maand Onderneming: Contact ClickUp voor aangepaste prijzen

ClickUp klantwaarderingen

Functies zoals naadloos chatten, online vergaderen, projectbeheer en samenwerking bij documenten maken Microsoft Teams een populaire online samenwerking op de werkplek hulpmiddel.

Dit samenwerkingsplatform in de cloud bevat dezelfde beveiligingsprotocollen als in de Office 365 Suite. Hier zijn enkele andere functies die van Microsoft Teams een veilig samenwerkingsplatform maken:

Belangrijkste functies van Microsoft Teams

Implementeert team- en organisatiebrede twee-factor authenticatie

Blokkeert schadelijke inhoud met de ATP-functionaliteit (Advanced Threat Protection)

De functie veilige bijlagen onderzoekt verdachte bijlagen

Integreert eenvoudig met andere MS Office apps zoals PowerPoint en Outlook

Microsoft Teams prijzen

Microsoft Teams heeft een gratis plan. Betaalde plannen beginnen bij $5/gebruiker per maand.

Microsoft Teams klantwaarderingen

G2: 4.3/5 (10.000+ beoordelingen)

Als samenwerkingssoftware helpt Asana u om uw deadlines te halen en in sync te blijven met uw team.

Asana heeft ook beveiligingsprotocollen om ervoor te zorgen dat geen enkele buitenstaander uw waardevolle gegevens ziet of wijzigt.

Op deze manier kan zelfs de bemanning van Ocean's 11 nergens mee wegkomen!

Asana belangrijkste functies

Gebruikt Amazon's relationele databaseservice (RDS) om datareplicatie, back-up en herstel te vergemakkelijken

Biedt wachtwoord hashing om de integriteit van uw wachtwoord te verifiëren

Implementeert routinematige beveiligingsbeoordelingen en op beveiliging gerichte softwareontwikkeling

24 uur per dag beveiligingsteams om verdachte activiteiten op te sporen 🔎

Asana prijzen

Asana heeft een gratis plan en betaalde plannen vanaf $13,49/gebruiker per maand.

Asana klantwaarderingen

G2: 4.3/5 (7000+ beoordelingen)

Zoek naar beter_ samenwerkbeheer features die helemaal gratis zijn?

Hier zijn redenen voor_ **Kies ClickUp over Asana .

4. Huddle

Huddle is een gezamenlijk werk tool die een vlotte informatie-uitwisseling tussen teams, partners en klanten mogelijk maakt. Het biedt ook verschillende administratieve besturingselementen om de authenticatie, toegang en controle van gebruikers te beheren.

Met deze online samenwerkingstool hebben teamleden toegang tot hun eigen takenportaal en blijven ze op schema met hun taken.

maar hoe veilig kun je vergaderen met Huddle?

laten we dat eens uitzoeken..

Huddle belangrijkste functies

Gebruikt multifactor-authenticatie en SSO op bedrijfsniveau

Controle over gebruikersrechten in teams met meerdere toegangsniveaus

Veilige client portals voor gebruikers om gevoelige bestanden en informatie uit te wisselen

Administratieve, technische en fysieke beveiligingen om uw gegevens veilig te houden

Huddle prijzen

Vraag een offerte op maat van Huddle.

Huddle klantwaarderingen

G2: 4.1/5 (70+ beoordelingen)

Bonus-tools: ServiceNow concurrenten

Clarizen is een samenwerkingssoftware met een aanpasbare en vriendelijke interface. Het kan teams helpen hun taken op tijd en binnen het budget af te ronden. 🕔💰

Bovendien hebben ze beveiligingsmechanismen zoals antivirus en app-bewaking om je gegevens te beschermen.

Clarizen belangrijkste functies

Alle gegevens worden versleuteld met geavanceerde 256-bits AES-encryptie

Meerlaagse netwerkbeveiligingsinfrastructuur helpt bij het voorkomen van beveiligingsschendingen

Uitgerust met firewalls om het systeem te beschermen tegen kwaadaardige activiteiten

De online projectbeheerdienst wordt 24/7 bewaakt

Clarizen prijzen

Vraag een offerte op maat aan bij Clarizen.

Clarizen klantwaarderingen

G2: 4.1/5 (490+ beoordelingen)

6. Nira

Nira is een realtime toegangscontrolesysteem dat zichtbaarheid en beheer biedt over wie toegang heeft tot bedrijfsdocumenten in Google Workspace en meer .

Nira is SOC 2 Type 2-gecertificeerd en stelt IT-teams van elke omvang in staat om eenvoudig problemen met toegangsrisico's op te sporen en op te lossen, zodat ze een volledig overzicht hebben van wie toegang heeft tot waardevolle bedrijfsgegevens in de cloud. Het stelt werknemers ook in staat om te beheren en te controleren wie toegang heeft tot hun informatie, zonder dat ze veel technische expertise nodig hebben.

Nira belangrijkste functies

Zoek en identificeer toegangsrisico's met behulp van filters en een intuïtieve gebruikersinterface

Snel toegang controleren en kritieke problemen oplossen via herstelacties in bulk

Efficiënt automatiseren van het proces door het afdwingen van beleid en delegeren van herstelmaatregelen

Toegang van externen en leveranciers beheren, inclusief gearchiveerde en persoonlijke accounts

Nira prijzen

Vraag een offerte op maat aan bij Nira.

Nira klantwaarderingen

N/A

7. Draad

Wire is een open source samenwerkingsapp die externe medewerkers helpt hun interne communicatie te beveiligen tegen externe cyberbedreigingen.

Wire implementeert ook geavanceerde beveiligingsprotocollen om organisaties te helpen hun productiviteit te verhogen.

je zou kunnen zeggen dat de _app voorkomt dat cybercriminelen gegevens aan zichzelf kunnen toevertrouwen. 😉

Wire belangrijkste functies

Beveiligt alle communicatie metend-to-endencryptie* Een unieke sessiesleutel wordt gegenereerd voor elke sessie die een gebruiker start. Op deze manier worden, als een sessie wordt gecompromitteerd, alleen de gegevens van die sessie aangetast

De app voldoet aan de GDPR-richtlijnen en heeft geen toegang tot persoonlijke of officiële gegevens van uw organisatie

Matcht key fingerprints om je te beschermen tegen eenman-in-the-middle aanval (onbekende tussenkomst van derden)

Draadprijzen

Wire heeft een gratis plan en betaalde plannen vanaf $5,83/maand.

Klantenwaardering Wire

G2: 4.3/5 (25+ beoordelingen)

8. Basecamp

Basecamp is een populaire samenwerkingstool die gegevens verzendt via beveiligde HTTPS-verbindingen en gegevensback-ups versleutelt met behulp van GnuPrivacy bewaker (GPG).

Aangezien projectmanagers hiermee de voortgang van het project kunnen overzien en taakupdates kunnen controleren, zijn één-op-één vergaderingen niet nodig.

en houden we daar niet allemaal van?

Basecamp belangrijkste functies

Dag en nacht bewaking van binnen en buiten

Toegewijd SIP-team (beveiliging, infrastructuur en prestaties) om toezicht te houden op toegangsbeheer, netwerkconnectiviteit en firewalls

Voert audits uit om ervoor te zorgen dat de systemenPCI-compliant zijn* Voert bug bounty-programma's uit in HackerOne om hun beveiligingsbeleid te onderzoeken en te verifiëren

Basecamp-prijzen

Basecamp biedt een vast tarief van $99/gebruiker per maand.

Basecamp klantwaarderingen

G2: 4.1/5 (4000+ beoordelingen)

**Op zoek naar een minder dure samenwerkingstool?

Hier zijn_ 10 Basecamp alternatieven om uit te kiezen.

Van één-op-één interacties tot teambrede groepsdiscussies, Slack bevordert veilige en soepele samenwerking binnen het bedrijf.

Bovendien zorgt hun eigen beveiligingstool, Slack Enterprise Key Management (Slack EKM), voor de bescherming van gebruikersgegevens. Op deze manier kan je team ideeën van miljoenen dollars uitwisselen zonder zich zorgen te maken dat iemand ze zal stelen.

Belangrijkste functies van Slack

Volledig geïntegreerd met de beste DLP-providers (Data Loss Prevention)

Biedt mogelijkheden voor governance en risicobeheer

Komt overeen met de cloudbeveiligingsprincipes van het National Cyber Security Centre in het Verenigd Koninkrijk

Deze samenwerkingstool voor de cloud biedt administratieve toegangscontrole en systeembewaking

Slack-prijzen

Slack biedt een gratis plan en betaalde plannen vanaf $8/gebruiker per maand.

Slack klantwaarderingen

G2: 4.5/5 (27.000+ beoordelingen)

10. Trello Trello is een kanban-achtige software voor teamsamenwerking.

Je kunt er in verschillende lay-outs werken, van borden tot lijsten, waardoor het delegeren van taken eenvoudig maar effectief is.

Om hun online beveiliging verder te versterken, werkt Trello samen met expert cyberbeveiliging onderzoekers op HackerOne om kwetsbaarheden op te sporen en te verhelpen.

Trello belangrijkste functies

Wekelijkse scans op kwetsbaarheden en jaarlijkse tests op gegevenslekken

Laat elk lid in een werkruimte kaarten bekijken of stel kaarten in op openbaar of privé

Twee-factor authenticatie in alle plannen, inclusief de gratis versie

Voert elke 24 uur een versleutelde volledige back-up uit

Trello prijzen

Trello biedt een gratis plan en betaalde plannen vanaf $12,50/gebruiker per maand.

Trello klantwaarderingen

G2: 4.4/5 (11.000+ beoordelingen)

11. Google Drive

Google Drive is een samenwerkingstool die voldoet aan de veelzijdige behoeften van bijna elk team. Het biedt ook eersteklas beveiliging om gebruikers- en bedrijfsgegevens te beschermen.

Bovendien maakt de beperkte functie voor het delen van koppelingen het mogelijk om beveiligd delen van bestanden voor gebruikers die aan een Google-document werken.

met deze _document samenwerkingstool kunnen ongewenste gasten uw werkfeest niet verstoren! 🎊

Google Drive belangrijkste functies

Cloudopslag voor het veilig delen van bestanden

Verificatie met twee factoren om ongeoorloofde toegang te voorkomen

Implementeert accountherstelstappen door back-ups te maken van opgeslagen gegevens

Versleutelt uploads, downloads en toegang tot bestanden met sterke 256-bits AES-encryptie

Prijzen voor Google Drive

Google Drive is gratis te gebruiken.

Google Drive klantwaarderingen

G2: 4.7/5 (12.000+ beoordelingen)

12. Zoom

Van zakelijke conferenties tot openbare webinars, Zoom is de app voor videoconferenties. De functies voor video-opname en scherm delen maken het een geweldige hulpmiddel voor teamsamenwerking .

Afgezien van het feit dat het GDPR-compliant is, zijn je audio- en videoconferenties in Zoom end-to-end versleuteld.

Laten we eens zoomen op hun meest opvallende beveiligingsfuncties..

Zoom belangrijkste functies

Met de wachtkamerfunctie kan de host bepalen wanneer een deelnemer aan de vergadering deelneemt

Voorkom een bedreiging van binnenuit door te beslissen welke deelnemers het gesprek mogen opnemen

Gebruik wachtwoorden om uw vergaderingen te beveiligen

Een vergadering vergrendelen als u niet wilt dat andere genodigden deelnemen

Zoom prijzen

Zoom biedt een gratis plan en een betaald plan vanaf $14,99/gebruiker per maand.

Zoom klantwaarderingen

G2: 4.5/5 (35.000+ beoordelingen)

**Weet je niet zeker of Zoom iets voor jou is?

Hier zijn de_ top zeven Zoom alternatieven.

Toggl maakt de weg vrij voor effectieve teamsamenwerking en taakbeheer. Met zijn kanban-borden kun je eenvoudig taken plannen en bijhouden.

De app beschermt je ook tegen DDoS-aanvallen en hardwarestoringen. Daarnaast voert het elke 24 uur een volledige back-up van de gegevens uit.

Toggl beschermt jou en je gegevens dus altijd.

Toggl belangrijkste kenmerken

Versleutelt gegevens onderweg met TLS 1.2-protocollen, AES-256-versleuteling en SHA2-handtekeningen

Bevat een gecentraliseerd logsysteem om de beveiliging te allen tijde te controleren

Werkt samen met toonaangevende serviceproviders voor beveiligingsoplossingen

Nieuwe functies of toegevoegde functionaliteiten ondergaan systematische beveiligingsbeoordelingen

Toggl-prijzen

Toggl biedt een gratis plan en betaalde plannen vanaf $9/gebruiker per maand.

Toggl klantwaarderingen

G2: 4.6/5 (1400+ beoordelingen)

14. HubSpot CMS

Bekend om zijn bekroonde alles-in-één CRM, HubSpot's gratis CMS (content management system) is een van de veiligste contentproviders om je website en content te hosten.

Met het CMS-platform kan je contentteam samenwerken om boeiende en interactieve content te produceren om het websiteverkeer te verbeteren en conversaties te optimaliseren zonder beveiligingsrisico's.

HubSpot's gratis CMS bevat tools zoals een website builder, thema marktplaats en sjablonen, en ingebouwde beveiligingsfuncties om schadelijke aanvallen te scannen en te detecteren en bedreigingen.

HubSpot CMS belangrijkste functies

Twee-factor authenticatie (2FA)

Eenmalige aanmelding (SSO) voor bedrijven

SPF, DKIM,DMARCen BIMI-authenticatiestandaarden

Gratis webtoepassingsfirewall (WAF) en SSL-certificaten

HubSpot CMS prijzen

Gratis tools beschikbaar met premium plannen vanaf $23 per maand.

HubSpot CMS klantwaarderingen

G2: 4.5/5 (1.220 beoordelingen)

Verhoog je beveiliging

Nu de behoeften van gedistribueerde teams en de aard van cyberbedreigingen elke dag complexer worden, hebben online samenwerkingstools nieuwe manieren gevonden om u veilig te houden.

En met een samenwerkingsplatform zoals ClickUp zijn uw gegevens net zo onbereikbaar als het hol van een draak! 🐉

We werken samen met toonaangevende beveiligingsexperts, onderzoekers en cyberbeveiligingsbedrijven en houden ons aan de hoogste veiligheidsnormen.

Maar dat is nog niet alles.

Van commentaar tot team vermeldt we hebben ook uitstekende, veilige samenwerkingsfuncties om jou en je team op de hoogte te houden. Gebruik ClickUp vandaag nog gratis om de groei van uw bedrijf te stimuleren zonder u zorgen te maken over veiligheidsrisico's!