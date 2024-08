10 Beste ADHD Apps voor Volwassenen in 2024 (Gratis & Betaald)

Disclaimer: Dit artikel is bedoeld om informatie te geven over productiviteitstools en -strategieën. Het is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling van ADHD of een andere voorwaarde.

Als je leeft met ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), kunnen zelfs de ogenschijnlijk eenvoudigste activiteiten aanvoelen alsof je een berg probeert te verzetten. Volgens de CDC heeft ongeveer 4,4% van de Amerikaanse volwassenen hiermee te maken, met een prevalentie die hoger is bij mannen (5,4%) dan bij vrouwen (3,2%) en die het vaakst voorkomt bij niet-Hispanic blanken. Dit toont aan hoe belangrijk het is om effectieve copingstrategieën te vinden voor mensen met deze diagnose.

Veel voorkomende symptomen van ADHD bij volwassenen zijn onder andere moeite hebben met focussen, georganiseerd blijven en moeite hebben met het volhouden van bepaalde of belangrijke Taken. Dit kan een groot probleem zijn wanneer je baas je pingt met de vraag: "Wat heb je vandaag bereikt?" En je hebt niets om te laten zien! Gelukkig zijn er een aantal manieren om mensen te helpen georganiseerd te blijven, prioriteiten te stellen en zich aan belangrijke deadlines te houden. ADHD apps zitten vol met functies om je dagen te structureren en je ogen op het doel te houden, of het nu werk, school of iets simpels als een boodschappenlijstje maken is. 🛒

In dit artikel laten we je kennismaken met de 10 beste ADHD apps voor het organiseren van belangrijke Taken in je leven of op je werk, zodat je meer dagen zonder zorgen hebt en geconcentreerd blijft. 💪

Wat moet je zoeken in ADHD apps?

Effectieve ADHD apps moeten de volgende kwaliteiten hebben:

Gebruiksgemak : De app moet een schone interface hebben en goed georganiseerde tabbladen en secties die navigatie een fluitje van een cent maken

: De app moet een schone interface hebben en goed georganiseerde tabbladen en secties die navigatie een fluitje van een cent maken Productiviteit en functies voor abonnementen : De app moet verschillende opties bieden voor het maken van een lijst met taken, het structureren van dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse activiteiten en het beheren van taken of deadlines

: De app moet verschillende opties bieden voor het maken van een lijst met taken, het structureren van dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse activiteiten en het beheren van taken of deadlines Veelzijdigheid : De handige app moet naadloos werken op verschillende besturingssystemen, zodat je hem altijd kunt gebruiken, ongeacht je locatie

: De handige app moet naadloos werken op verschillende besturingssystemen, zodat je hem altijd kunt gebruiken, ongeacht je locatie Samenwerkingsvriendelijk : De ADHD app moet je in staat stellen om andere mensen toe te voegen aan je lijsten en projecten, zodat ze je voortgang kunnen controleren en je verantwoordelijk kunnen houden (uiteindelijk werken als een projectmanagement tool)

: De ADHD app moet je in staat stellen om andere mensen toe te voegen aan je lijsten en projecten, zodat ze je voortgang kunnen controleren en je verantwoordelijk kunnen houden (uiteindelijk werken als een projectmanagement tool) Aanpasbaar: Je moet de kleuren, thema's en stijlen van de app kunnen bewerken en een omgeving kunnen creëren die past bij jouw persoonlijkheid en behoeften

De 10 beste ADHD apps voor gebruik in 2024

Deze apps zijn geen toverstokken die ADHD-symptomen zullen laten verdwijnen, maar mensen met ADHD-symptomen willen misschien wel weten hoe ze kunnen helpen.

Deze hulpmiddelen kunnen je ook helpen om je dag en leven in eigen hand te nemen, en uiteindelijk dingen Klaar te krijgen . ☑️

1. ClickUp - Het beste voor Taakbeheer

Maak duidelijke, multifunctionele takenlijsten om uw ideeën eenvoudig te beheren en nooit meer iets te vergeten

ClickUp is een robuust hulpmiddel voor projectmanagement en samenwerkingssoftware met een ongelooflijke interface en talloze waardevolle functies om deadlines en al uw taken in één ruimte te beheren.

Dus wat doet het op een lijst van top ADHD apps?

Hoewel het platform niet expliciet is ontworpen om problemen met aandachtsstoornissen aan te pakken, kan het toch wonderen doen om ze te verlichten. Het vraagt om een ongebruikelijke maar interessante aanpak - je dagen zien als miniprojecten. Elk project bestaat uit kleinere Taken die Voltooid moeten worden om voortgang te boeken en de eindstreep te halen. 🏁

Net als werkopdrachten bestaat je dag uit kleinere activiteiten die je van je lijst met taken moet afstrepen om op koers te blijven en de dag met een tevreden en rustig gevoel af te sluiten. 🪷

ClickUp helpt u dit te doen met zijn Functie Nog te doen lijst . Taken en subtaken maken of toewijzen met ClickUp Herinneringen laat aantekeningen achter en voeg bestanden toe om ervoor te zorgen dat u altijd bovenop uw taken zit. ClickUp's lijsten met taken zijn in hoge mate aanpasbaar, zodat u kunt spelen met lettertypen en kleuren om een persoonlijke ervaring te creëren.

Veel mensen met ADHD hebben af en toe een extra zetje nodig van hun familie, vrienden, collega's of managers. ClickUp Project tijdsregistratie maakt dit mogelijk met zijn functies voor samenwerking. Voeg andere mensen toe aan uw lijsten, zodat zij uw projecten kunnen bijhouden en ervoor kunnen zorgen dat u niet achterop raakt.

Met ClickUp hoeft u uw to-do lijsten niet vanaf nul op te bouwen-u kunt sjablonen gebruiken, zoals de ClickUp-taakbeheersjabloon . Het helpt u taken te maken en te groeperen op basis van prioriteit en status en samen te werken met anderen om uw doelen te bereiken, wat ze ook zijn.

Dit sjabloon downloaden

ClickUp beste functies

Fantastische opties voor nog te doen lijsten

Ondersteunt samenwerking

Werkt op computers en mobiele apparaten

Biedt veel organisatie-, plan- entaakbeheer sjablonen

Stimuleert creativiteit met aangepaste opties

ClickUp beperkingen

Het maximaliseren van de functies van het platform vereist een leercurve

De mobiele app kan worden verbeterd

ClickUp prijzen

Free Forever : $0

: $0 Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

2. Inflow - Beste voor ADHD symptoombestrijding

Via: Instroom Kom in de werkstroom met de mobiele app Inflow en voltooi meer taken zonder je overweldigd te voelen! ☑️

Houd er rekening mee dat Inflow geen kalender of abonnement is app voor het maken van gedetailleerde lijsten Nog te doen of het beheren van Taken. In plaats daarvan helpt het je meer informatie te krijgen over ADHD en deze kennis te gebruiken om efficiënter met de symptomen om te gaan.

De app is ontwikkeld door experts in het behandelen van ADHD en is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Het is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie (CGT) die beweert dat onze gedachten, emoties en lichamelijke gewaarwordingen allemaal met elkaar in verbinding staan.

Het helpt mensen om problemen te overwinnen door ze op te splitsen in kleinere, beter hanteerbare brokken en een positieve benadering toe te passen voor mensen die moeite hebben om geconcentreerd te blijven.

Met Inflow kun je een schat aan ADHD-gerelateerde modules verkennen die zich richten op verschillende aspecten van de stoornis, van angst tot uitstelgedrag en vermijding. De app geeft inzicht in je unieke problemen en helpt je de oorzaken en mechanismen ervan te begrijpen. 🪟

Deze waardevolle kennis helpt je te bepalen welke methoden om je focus te verbeteren en een routine op te bouwen het beste werken voor jou.

Een andere fantastische functie die Inflow biedt is een persoonlijke ADHD-coach. Deze helpt je persoonlijke paden te ontwikkelen om je doel te bereiken en ondersteunt je bij elke stap op weg.

De app heeft ook een verbazingwekkende community waar je ervaringen kunt uitwisselen, ondersteuning kunt krijgen en ADHD-hacks kunt ontdekken.

Inflow beste functies

Gebruikt wetenschappelijk onderbouwde feiten om mensen met ADHD te ondersteunen

Heeft een ondersteunende community

Biedt opties voor het opbouwen van een gezonde, beheersbare routine

Persoonlijke ADHD coaches

Instroombeperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat het alleen gericht is op mensen die nieuw zijn met hun diagnose

Een langere gratis proefversie zou nuttig kunnen zijn

Inflow prijzen

Begint bij $0,55 per dag

Inflow beoordelingen en recensies

Google Play : 4.2/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.2/5 (1.000+ beoordelingen) App Store: 4.3/5 (2.500+ beoordelingen)

3. Due - Het beste tegen vergeetachtigheid

Via: Routine Routinery is beschikbaar op iOS- en Android-apparaten en kan een levensveranderend hulpmiddel zijn voor mensen met ADHD, maar het kan ook iedereen helpen die worstelt met tijdblindheid. ⏰

De app is ontworpen om je te helpen je schema tot in het kleinste detail te plannen en je eraan te houden met behulp van vriendelijke herinneringen op je mobiele apparaat.

Met Routinery kun je Taken maken en voor elke Taak de exacte duur instellen om te voorkomen dat je te veel nadenkt en tijd verspilt. De audioherinneringen en visuele timers helpen je om bovenop je routine te blijven en zorgen ervoor dat je niet afdwaalt. 🚶

De app beloont consistentie met badges die je een gevoel van prestatie geven en je aanmoedigen om door te gaan.

Wat als je dag niet loopt zoals je had gepland? Geen reden om je zorgen te maken, want met Routinery kun je taken herschikken en een bijgewerkte routine creëren die rekening houdt met onvoorspelbare omstandigheden.

De app werkt op de achtergrond, zelfs als je hem niet oproept, dus je hoeft je geen zorgen te maken over gemiste herinneringen en het verstoren van je routine.

Routinery beste functies

Boordevol functies voor het maken van dagelijkse schema's en routines

Beloont consistentie met badges

Biedt bemoedigende audio herinneringen

Aanpasbare routines voor onverwachte veranderingen in de routine

Geschikt voor iedereen die worstelt met tijdmanagement

Routinebeperkingen

Sommige gebruikers rapporteerden incidentele vastlopers

Verschillende gebruikers hadden problemen met synchroniseren

Routinery prijzen

Gratis (twee gratis routines)

(twee gratis routines) Routinery Premium :

$3,99/maand $18,99 voor zes maanden $27,49/jaar

:

Routinery beoordelingen en recensies

Google Play : 4.6/5 (10.500+ beoordelingen)

: 4.6/5 (10.500+ beoordelingen) App Store: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

5. AutoSilent - Het beste voor notificatiebeheer

Via: App Store Met ADHD kan de kleinste last voelen alsof er een bom valt op je concentratie en terugkomen in de zone kan een missie onmogelijk zijn. 💣

Hoewel AutoSilent niet specifiek gericht is op mensen met ADHD en je niet kan helpen bij het creëren van een routine of het stimuleren van productiviteit, kan deze handige iOS app een nuttig wapen zijn in je strijd om geconcentreerd te blijven.

Hoewel je niet kunt voorspellen wanneer je telefoon overgaat, kun je er met AutoSilent wel voor zorgen dat het geluid je werkstroom niet onderbreekt. De app dempt je telefoon automatisch tijdens aangewezen periodes, zodat je je activiteiten kunt afmaken en het risico op afleiding tot een minimum wordt beperkt. 📴

Naast het dempen van je telefoon tijdens geplande tijden, kan AutoSilent ook je locatie oppikken (als je dat toestaat) en het geluid van je apparaat uitschakelen als je op school, werk, in de bioscoop of in de bibliotheek bent.

AutoSilent kan zelfs synchroniseren met je kalender en je telefoon automatisch het zwijgen opleggen tijdens vergaderingen.

AutoSilent beste functies

Eenvoudig te gebruiken

Synchroniseert automatisch met je kalender

Helpt je te concentreren in verschillende situaties

Minimaliseert afleidingen

Kan je apparaat in stilte zetten op basis van je locatie

AutoSilent limieten

Je moet één gebeurtenis tegelijk uitschakelen als je de app wilt inactiveren

De gratis versie biedt beperkte functies

AutoSilent prijzen

$1,99 per maand

AutoSilent beoordelingen en recensies

App Store: 3.9/5 (150+ beoordelingen)

6. SimpleMind Pro - Het beste voor het visualiseren van Taken

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/SimpleMind-Pro.png Een schermafbeelding van SimpleMind Pro /%img/

Via: SimpleMind Als je je gedachten en ideeën beschouwt als stapels boeken die door de hele kamer verspreid liggen, werkt SimpleMind Pro als een boekenplank om je te helpen je bibliotheek te organiseren en deze netjes en direct beschikbaar te houden. 📚

SimpleMind Pro biedt het raamwerk voor het sorteren van alles wat zich in je hoofd afspeelt, dankzij de uitstekende visualisatie opties. Je kunt functionele en esthetische mindmaps maken en organiseer je gedachtegang om deze bij te houden. 🛤️

De app is volledig aanpasbaar en kan worden aangepast aan specifieke behoeften. Gebruik het sleep-en neerzet-ontwerp om te reorganiseren en herstructureren, selectievakjes toe te voegen aan lijsten met taken, voortgangsbalken in te voegen, onderwerpen te verbinden en bestanden bij te voegen.

Met de deelopties van de app kun je je mindmaps afdrukken, delen als PDF, diavoorstellingen maken of exporteren naar je kalender.

SimpleMind Pro is beschikbaar op Mac, Windows, iOS en Android toestellen. Als je het platform vanaf meerdere apparaten gebruikt, zul je blij zijn om te weten dat het automatisch synchroniseert.

SimpleMind Pro beste functies

Gemakkelijk op te zetten en te gebruiken

Boordevol aanpasbare functies voor het maken van visueel aantrekkelijke en functionele mindmaps

Gemakkelijk delen en exporteren van mindmaps

Werkt op meerdere platforms en synchroniseert naadloos

SimpleMind Pro limieten

Sommige gebruikers hebben bugs ervaren in de mobiele app

De app ziet er een beetje anders uit op Windows en Mac

Prijzen van SimpleMind Pro

Android: $8,49

iOS: $10,99

Windows: Bezoek de website voor prijsopties

Mac: Ga naar de website voor de prijsopties

SimpleMind Pro beoordelingen en recensies

App Store : 4.7/5 (300+ beoordelingen)

: 4.7/5 (300+ beoordelingen) Google Play: 4.7/5 (20.000+ beoordelingen)

7. Dwellingright - Het beste voor het maken van lijsten met taken

Via: Woonrecht Af en toe dingen over het hoofd zien hoort bij de menselijke natuur. Mensen met ADHD zijn echter geneigd dit vaker te doen. Vergeten de vuilnis buiten te zetten heeft misschien geen ernstige gevolgen, maar vergeten je auto te registreren of je huisdier eten te geven is niet zo onschuldig.

Dwellingright is de perfecte app om dit soort scenario's te voorkomen. Het fungeert als je externe harde schijf waar je alle kleine (en niet-zo-kleine) klusjes en Taken die je in de nabije en verre toekomst moet voltooien kunt kopiëren.

Taken toevoegen en categoriseren op basis van hun context. Zo kun je bijvoorbeeld takenlijsten maken voor reizen, huishoudelijke klusjes of medische afspraken.

Dankzij de AI-mogelijkheden kan Dwellingright zelfs aankomende Taken voorspellen en je helpen een pro te worden in het organiseren van je routine en vooruit plannen. 🦾

Woon je samen met je familie, een kamergenoot of een partner? Dwellingright laat je in verbinding blijven met hen en organiseren wie wat moet doen om misverstanden en miscommunicatie te voorkomen.

Dwellingright beste functies

Helpt je taken te organiseren in categorieën

Beschikbaar op Android- en iOS-apparaten

Doet AI-gebaseerde suggesties

Maakt het mogelijk om verbinding te maken met leden van je huishouden en samen Taken te beheren

Hiermee kun je documenten en foto's aan je lijsten toevoegen

Vereist geen abonnement

Dwellingright limieten

Niet op alle locaties beschikbaar

Sommige gebruikers vermelden dat de app veel e-mails stuurt zonder duidelijke manier om zich af te melden

Dwellingright prijzen

Gratis

Dwellingright beoordelingen en reviews

App Store : 4.7/5 (10+ beoordelingen)

: 4.7/5 (10+ beoordelingen) Google Play: 3/5 (50+ beoordelingen)

8. Brain Focus - Het beste voor focus

Via: Google afspelen Brain Focus is alleen voor mobiel gebruik app voor tijdbeheer die een spelbreker kan zijn voor degenen die moeite hebben om zich te concentreren op de juiste Taken op het juiste moment en prioriteiten te bepalen .

De app is gebaseerd op populaire technieken zoals 52/17 en Pomodoro, die gebaseerd zijn op het werken gedurende vaste periodes en het nemen van pauzes tussendoor. Met Brain Focus kun je de duur van elke periode aanpassen.

Brain Focus is ongelooflijk gemakkelijk te gebruiken - stel de duur van je sessies en pauzes in en laat de app je erdoorheen leiden het verbeteren van je processen en werkstromen.

Zodra je een bepaalde Taak voltooit, kun je de geschatte en werkelijke tijden vergelijken om te zien waar je staat.

Omdat afleiding voor veel mensen met ADHD een van de grootste vijanden is, kun je met deze app Wi-Fi uitschakelen en je beltoon het zwijgen opleggen tijdens sessies. Dit kan je prestaties verbeteren en het risico op onderbrekingen minimaliseren.

Als een sessie net is afgelopen, maar je voelt je klaar om door te gaan, kun je de pauze overslaan en het werk nog sneller afmaken. 💨

Brain Focus beste functies

Laat je de duur van sessies en pauzes aanpassen

Kan Wi-Fi uitschakelen en je apparaat dempen

Hiermee kun je de tijd meten voor het voltooien van specifieke Taken

Taken categoriseren

Hersenfocus limieten

Gebruikers klaagden over het ontbreken van een desktop versie

Verschillende gebruikers verklaarden dat de app de batterij leegmaakt

Alleen beschikbaar op Android-toestellen

Prijzen van Brain Focus

Gratis te downloaden, bevat in-app aankopen

Brain Focus beoordelingen en recensies

Google Play: 4.5/5 (14.500+ beoordelingen)

9. Clear Todos - Het beste voor het categoriseren van Taken

Via: App Store Er zijn veel apps waarmee je to-do lijsten kunt maken om je dag goed door te komen. Maar in een poging om je te helpen productiever te zijn veel ontwikkelaars van apps slaan de verkeerde weg in en maken het uiteindelijk te ingewikkeld. 🪢

Als je een app wilt met een eenvoudige, overzichtelijke interface die trouw blijft aan zijn doel - je in staat stellen om lijsten met taken te maken en niets meer - zoek dan niet verder dan Clear Todos! Hiermee kun je taken maken en ze in verschillende categorieën groeperen om maximale organisatie te garanderen en chaos te voorkomen.

De Dag weergave van de app dient als een handige herinnering, die je op de hoogte houdt van de taken die voor die dag gepland staan, zodat je niets mist. 🎶

Zodra je een Taak Voltooid hebt, kun je hem afstrepen en genieten van het gevoel van prestatie en voldoening! ❎

Clear Todos beste functies

Overzichtelijke interface

Eenvoudige functies, perfect voor mensen met ADHD

Taken groeperen in categorieën

Weergave van vandaag met een lijst van taken van de dag

Personalisatie-opties

Todos limieten opheffen

Alleen beschikbaar voor iOS gebruikers

Prijzen van Clear Todos

Free, maar inclusief in-app aankopen

Clear Todos beoordelingen en recensies

App Store: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

10. Productive-Habit Tracker - Het beste voor gewoonte bijhouden

Via: Productievepp Productive-Habit Tracker is een van de beste apps voor het plannen van ADHD, waarmee je een positieve routine kunt opbouwen, je eraan kunt houden en je kunt verbeteren zelfdiscipline . Hiermee kun je elk deel van je dag plannen, van triviale activiteiten zoals nachtelijke huidverzorging tot werk- of schoolgerelateerde Taken.

Je kunt aantekeningen achterlaten voor elke gewoonte om je voortgang te volgen en te zien welke onderdelen extra aandacht nodig hebben.

De app werkt als je persoonlijke assistent met habit tips en motiverende berichten om je naar je doel te laten toewerken. Als je competitief bent ingesteld, zul je de Uitdagingen, waarin je het kunt opnemen tegen andere gebruikers wereldwijd, zeker waarderen.

Productive-Habit Tracker is volledig aanpasbaar, zodat je een persoonlijke wereld kunt creëren waarin alles draait om jouw activiteiten.

Productive-Habit Tracker beste functies

Helpt je gezonde gewoontes op te bouwen en je motivatie te behouden

Biedt uitstekende analysefuncties om je voortgang te volgen

Beschikbaar op zowel Android- als iOS-apparaten

Laat je concurreren met andere gebruikers

Wordt geleverd met uitzonderlijke aanpassingsopties

Productive-Habit Tracker limieten

Geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar met de premium versie

Sommige gebruikers vermeldden dat ze bugs ervoeren

Prijzen van Productive-Habit Tracker

Free, maar inclusief in-app aankopen

Productive-Habit Tracker beoordelingen en reviews

Google Play : 4/5 (16.000+ beoordelingen)

: 4/5 (16.000+ beoordelingen) App Store: 4.6/5 (88.500+ beoordelingen)

Terug in de bestuurdersstoel met ADHD-apps

ADHD apps zijn als bruggen die je helpen een verraderlijke rivier over te steken en veilig in het land van productiviteit en organisatie te komen. 🌉

Deze geweldige tools zitten boordevol functies die je helpen je dagen om te draaien, je agenda met gemak te beheren en een meester in het plannen te worden. 😎