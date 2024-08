10 Beste Productboard Alternatieven en Concurrenten in 2024 (Gratis & Betaald)

Als productmanager draait je leven om het genereren van inzichten, het definiëren van bedrijfsdoelstellingen en het ontwikkelen van producten die een verschil maken voor je klanten. Hulpmiddelen voor productbeheer maken het leven gemakkelijker als je voortdurend met taken jongleert. 🤹

Eén zo'n tool is Productboard, dat is ontworpen om productteams te helpen feedback van klanten te verzamelen en stappenplannen te maken voor meerdere producten in één ruimte.

Gebruikers houden van de functies van Productboard om de voortgang bij te houden, inzichten te verzamelen en de roadmap weer te geven. Productmanagers kunnen echter behoefte hebben aan meer integraties in hun projectmanagementsoftware . In feite moeten productmanagers prioriteit geven aan functies die meer flexibiliteit, diepere inzichten en bredere managementondersteuning bieden.

Dat is waar deze lijst met de beste Productbord alternatief s komt binnen.

Hier delen we een aantal van onze favoriete alternatieven voor Productboard, zowel betaald als gratis, met een lijst van functies, voor- en nadelen, prijzen en beoordelingen.

Het is tijd om je PM-game te verbeteren. 🙌

Wat moet je zoeken in Productboard Alternatieven?

Niet alle productmanagementtools zijn gelijk. Afhankelijk van je specifieke productbehoeften kun je bepaalde functies verkiezen boven andere. 🛠️

Hier zijn een paar dingen waar u naar moet zoeken in Productboard-alternatieven:

Gebruikerstracking en -analyse : Om geweldige producten te maken, moet je begrijpen hoe je klanten ermee omgaan

: Om geweldige producten te maken, moet je begrijpen hoe je klanten ermee omgaan Road mapping : Maak een productkaart van idee tot lancering met productbeheertools die visuele, interactieve productstrategie ondersteunen

: Maak een productkaart van idee tot lancering met productbeheertools die visuele, interactieve productstrategie ondersteunen Klantenonderzoeken : Ondersteun feedbackbeheer met een tool die aanpasbare formulieren biedt om de feedbacklus van klanten te sluiten

: Ondersteun feedbackbeheer met een tool die aanpasbare formulieren biedt om de feedbacklus van klanten te sluiten Teamsamenwerking : Van in-app team messaging tot real-time samenwerking, zoek naar een product management tool die u helpt samen te werken

: Van in-app team messaging tot real-time samenwerking, zoek naar een product management tool die u helpt samen te werken Presentatieondersteuning : Deel uw inzichten en nieuwe ideeën met een tool die presentatiefunctionaliteit biedt

: Deel uw inzichten en nieuwe ideeën met een tool die presentatiefunctionaliteit biedt Functies voor projectbeheer : Stroomlijn workflows entaakbeheer met een tool voor projectbeheer waarmee u het project in één ruimte kunt beheren

: Stroomlijn workflows entaakbeheer met een tool voor projectbeheer waarmee u het project in één ruimte kunt beheren Heatmaps en stroomdiagrammen : De beste manier om inzicht te krijgen in je klanten is om te zien hoe ze daadwerkelijk omgaan met je producten met behulp van belangrijke functies zoals heatmaps en opnames

: De beste manier om inzicht te krijgen in je klanten is om te zien hoe ze daadwerkelijk omgaan met je producten met behulp van belangrijke functies zoals heatmaps en opnames Integraties: Productmanagers jongleren met verschillende tools om hun werk gedaan te krijgen. Zorg ervoor dat het Productboard-alternatief dat u kiest, integreert met uw belangrijkste productmanagementsoftware

De 10 beste Productboard alternatieven om te gebruiken in 2024

De juiste productmanagementsoftware vinden kost tijd en energie. En we weten dat je waarschijnlijk een tekort aan beide hebt.

Daarom hebben wij het werk voor je gedaan. Hier zijn 10 van de beste Productboard alternatieven (zowel gratis als betaald!) die je proces kunnen verbeteren terwijl je tijd, energie en zelfs geld bespaart. 💰

Visualiseer taken, projecten en workflows op de manier die voor u het beste werkt met de 15+ aanpasbare weergaven van ClickUp

Ja, we hebben ClickUp bovenaan de lijst gezet, maar met een goede reden. (ClickUp is een alles-in-platform dat bijna eindeloze functies, integraties en aanpassingen biedt, zodat teams elke stap van het proces in de gaten kunnen houden productontwikkelingsproces . Inderdaad, Producteigenschappen van ClickUp stellen u in staat uw visie in kaart te brengen, problemen bij te houden en uw sprintbeheer op één plaats af te handelen.

Om te beginnen, zorgt u ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit door gebruik te maken van ClickUp's beknopte productdocument . Met het kant-en-klare ClickUp Doc kunt u linken naar ontwerpen, functionele specificaties opsommen en ontwerpoverwegingen uitleggen. Gebruik het om een releaseplan voor de productteams op te stellen en een kader te creëren voor een succesvolle productlancering. ✨

Met de Product Briefing Document Sjabloon van ClickUp heeft je team een compleet invulbaar overzicht om een succesvolle lancering te ondersteunen, terwijl je letterlijk op dezelfde pagina blijft

Maak gedeelde productroutekaarten in ClickUp zodat iedereen in het team ziet welke rol ze spelen en wat de algemene visie is. Visualiseer workflows en maximaliseer efficiëntie met meerdere board views, waaronder ClickUp's Kanban-borden . Voeg onmiddellijk taakautomatisering toe om productontwikkeling op te splitsen voor verschillende teamleden en afdelingen.

Maak de perfecte Agile werkstroom en bouw een flexibel Kanban-systeem om uw werk te visualiseren en het projectbeheer te verbeteren met de Board-weergave in ClickUp

U kunt productontwikkeling ook gemakkelijker maken dankzij ClickUp AI . Gebruik het om een Product Requirements Document (PRD) te schrijven, gebruikerstests te ontwerpen of een algemeen testplan te maken.

ClickUp beste eigenschappen:

met 35+ ClickUp Apps kunt u taakbeheer aanpassen, inclusief het toewijzen vansprintpunten en het bijhouden van aangepaste datavelden

Meer dan 1000+sjablonen voor productbeheerwaarondersjablonen projectplanmaken het gemakkelijk om Agile stories te maken, feature requests bij te houden en design boards te bouwen

50+ acties, triggers en automatiseringen maken aanpassen eenvoudiger dan ooit tevoren

1000+ integraties, waaronder HubSpot, Slack en Salesforce

ClickUp beperkingen:

Er kan een steilere leercurve zijn, simpelweg omdat er zoveel aanpassingsmogelijkheden zijn

Sommige gebruikers vonden het aantal meldingen overweldigend, maar deze kunnen worden gepersonaliseerd in de accountinstellingen

ClickUp prijzen:

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per jaarlijks betaalde gebruiker; $10/maand per maand betaalde gebruiker

: $7/maand per jaarlijks betaalde gebruiker; $10/maand per maand betaalde gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2 : 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3700+ beoordelingen)

2. Prodpad

via Prodpad Prodpad neemt het giswerk weg uit het bouwen van producten door gebruikersfeedback te geven en je te helpen bij het plannen van je strategie. Gebruik het om belangrijke ideeën van echte klanten vast te leggen en een projectplanning met ingebouwde stappenplannen.

De tools voor klantenfeedback zijn vooral handig om te plannen aan welke producten je het eerst wilt werken. Prodpad biedt AI-tools die feedback verzamelen en algemene inzichten bieden. Gebruik deze informatie om klanten te segmenteren en te focussen op producten die voldoen aan hun specifieke behoeften.

Prodpad beste eigenschappen:

De functies voor het ontdekken van ideeën maken het gemakkelijk om te zien welke functies gebruikers willen en helpen jeprojecten te prioriteren die er het meest toe doen

Integraties met tools zoals Jira, Microsoft en Github laten u Prodpad opnemen in bestaande workflows zodat u het teamproces niet verstoort

Met de Product Backlog Workflow functies kunt u ideeën opsplitsen en de meest gewenste functies identificeren om op te ruimenproduct backlogs Beperkingen Prodpad:

Sommige gebruikers vonden dat de routekaarten verwarrend konden zijn voor lange of complexere producttrajecten

Aan de gearchiveerde ideeën is geen geschiedenis gekoppeld, dus je moet redeneringen apart bijhouden

Prodpad prijzen:

Roadmaps : Gratis proefabonnement

: Gratis proefabonnement Roadmaps Essentials : $30/editor/maand

: $30/editor/maand Roadmaps Geavanceerd: $55/editor/maand

Prodpad beoordelingen en recensies:

G2 : 4.3/5 (80+ beoordelingen)

: 4.3/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (10+ beoordelingen)

3. Airfocus

via Airfocus Airfocus helpt u de behoeften van gebruikers te begrijpen, uw projectuitvoering en teams op elkaar afstemmen. Met dit platform voor strategisch productbeheer kunt u productontwikkeling beheren, van ontdekking en prioritering tot strategie. Het is gebouwd als een modulair platform en is bedoeld als centrale hub voor al uw productwerk. 💪

Verkrijg inzicht in de gebruikerservaring en verzamel productfeedback om ervoor te zorgen dat u de juiste problemen oplost. Ga de dialoog aan met echte gebruikers door een eigen portaal te bouwen waar u ideeën kunt delen met uw klanten.

Gebruik de roadmap-tool om een duidelijke richting uit te zetten en laat teams precies weten wat ze bij elke stap kunnen verwachten. Brainstorm ideeën, kondig een productlancering en vier overwinningen in één ruimte.

Airfocus beste eigenschappen:

Met Airfocus native apps kunt u een modulaire aanpak voor productontwikkeling bouwen, wat betekent dat u de tool kunt gebruiken om aan uw specifieke behoeften te voldoen

Aangepaste weergaven maken het gemakkelijk om gegevens te visualiseren met behulp van Gantt-diagrammen,Kanban-bordenen tabellen

Software voor routekaarten creëert zichtbaarheid voor het teamplan en is aanpasbaar voor een groot aantal gebruikssituaties

Airfocus beperkingen:

Gebruikers vonden de integratie met Jira niet altijd betrouwbaar

Prijsplannen zijn gebaseerd op gebruikers, dus het wordt duur als je met veel teamleden werkt

Airfocus prijzen:

Geavanceerd : $69/editor/maand

: $69/editor/maand Pro : Jaarlijkse aangepaste prijzen

: Jaarlijkse aangepaste prijzen Enterprise: Jaarlijkse aangepaste prijzen

Airfocus beoordelingen en recensies:

G2 : 4.4/5 (100+ beoordelingen)

: 4.4/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4. UserVoice

via UserVoice UserVoice is een productbeheersysteem dat u helpt strategieën voor productontwikkeling te creëren. Met het gebruikersfeedbackbord kunt u eenvoudig zien wat klanten over uw producten zeggen en welke functies ze het liefst willen.

De tool gebruikt een gegevensgestuurde aanpak voor belanghebbenden om de beste manieren te vinden om aan de behoeften van de klant te voldoen. Van het vaststellen van het verhaal van de gebruiker tot het kijken hoe ze door uw producten navigeren, u krijgt inzicht in hoe u uw klanten beter van dienst kunt zijn. 🤩

UserVoice beste functies:

Feedbackformulieren en -tools zijn ontworpen om relaties te bevorderen, klanten zich gehoord te laten voelen en een betere merkbekendheid op te bouwen

De gebruiksvriendelijke interface maakt het makkelijk om het te gebruiken zonder uren bezig te zijn met een steile leercurve

Integraties zijn onder andere Jira, Slack, Azure DevOps en Zendesk

UserVoice beperkingen:

Gebruikers vinden de bestaande integraties goed, maar wilden dat er meer ondersteunde platforms waren

Er is geen e-mail of online klantenondersteuning, wat betekent dat hulp krijgen bij bugs lastig kan zijn

UserVoice prijzen:

Essentials : $699/maand

: $699/maand Pro : $899/maand

: $899/maand Premium : $1.349/maand

: $1.349/maand Onderneming: Prijzen op maat

UserVoice beoordelingen en recensies:

G2 : 4.5/5 (200+ beoordelingen)

: 4.5/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (60+ beoordelingen)

5. Convas

via Convas Convas is een hulpmiddel voor het verzamelen van feedback van klanten dat het gemakkelijker maakt om producten te ontwikkelen die mensen echt willen. Gebruik de feedbackpagina om feedback te verzamelen van je eigen teamleden en echte klanten. Voeg het stemmen op functies toe om gebruikers een positieve of negatieve stem te geven op verschillende functies.

Feedback van klanten gebruiken, een stappenplan maken voor de levenscyclus van het product . Laat belanghebbenden duidelijk zien wat er in uitvoering is, wat er klaar is en wat de volgende stap is. Gebruik geautomatiseerde meldingen om gebruikers te laten weten wanneer je een nieuw product uitbrengt waarin ze geïnteresseerd zouden kunnen zijn.

Convas beste functies:

De feedbackpagina is volledig aanpasbaar. Gebruik commentaar om direct in contact te komen met gebruikers, maak meerdere forums voor verschillende soorten feedback en voeg tags toe om de organisatie te verbeteren

Voeg de Customer Feedback Widget toe aan uw landingspagina's om inzichten te krijgen zonder dat gebruikers uw site verlaten

Aankondigingen van productupdates maken het eenvoudiger dan ooit om nieuwe functies en productlanceringen aan te kondigen

Convas beperkingen:

Sommige gebruikers vonden de app buggy, wat leidde tot vertragingen in het productontwikkelingsproces

Als je meer dan 100 gebruikers wilt volgen, moet je betalen voor het business-level plan

Convas prijzen:

Gratis : $0/maand met maximaal 25 gevolgde gebruikers

: $0/maand met maximaal 25 gevolgde gebruikers Groei : $15/maand met maximaal 100 gevolgde gebruikers

: $15/maand met maximaal 100 gevolgde gebruikers Zakelijk : $150/maand met onbeperkt aantal gevolgde gebruikers

: $150/maand met onbeperkt aantal gevolgde gebruikers Privé: $99/maand voor privéfeedbackfunctie

Convas beoordelingen en recensies:

G2 : 4.0/5 (1+ beoordelingen)

: 4.0/5 (1+ beoordelingen) Capterra: N/A

6. Pendo

via Pendo Pendo is ontworpen om de digitale productervaring te verbeteren. Deze alles-in-één tool werkt over marketing, IT, product en klantsucces afdelingen.

Low-code oplossingen maken het gemakkelijk voor iedereen in het team om Pendo te gebruiken om klantinzichten te verzamelen en betere producten te ontwikkelen. Gegevens met terugwerkende kracht in combinatie met kwalitatieve feedback geven je een compleet overzicht van hoe klanten je producten gebruiken en er over denken.

Pendo beste eigenschappen:

Voer productideeën in en deel ze direct met klanten om feedback te krijgen voordat je begint met het ontwikkelen van functies en nieuwe apps

Inzicht in SaaS-portfolio laat je een audit uitvoeren van je bestaande tools en workflows om je digitale werkruimte te stroomlijnen

AI-functies bieden diepgaande inzichten en analyses die uw teamleden zelf misschien missen

Pendo beperkingen:

De prijs kan een uitdaging zijn voor startups met een beperkt budget

Sommige aangepaste rapporten zijn niet beschikbaar op de app, wat betekent dat je naar je desktop moet gaan om toegang te krijgen tot diepere inzichten

Pendo prijzen:

Gratis : Gratis met een maximum van 500 maandelijkse actieve gebruikers

: Gratis met een maximum van 500 maandelijkse actieve gebruikers Starter : $7.000 per jaar met een maximum van 10.000 maandelijks actieve gebruikers

: $7.000 per jaar met een maximum van 10.000 maandelijks actieve gebruikers Groei : Neem contact op voor aangepaste prijzen

: Neem contact op voor aangepaste prijzen Portfolio: Neem contact op voor prijzen op maat

Pendo beoordelingen en recensies:

G2 : 4.4/5 (1.200+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

7. ProductPlan

via ProductPlan ProductPlan is een van de populairste tools om potentiële producten te evalueren, een productstrategie te creëren en een projecttijdlijn in één ruimte.

Gebruik aangepaste weergaven en filters om de tool te personaliseren voor uw bedrijf. Maak flexibele lay-outs om teamleden te helpen het productontwikkelingsproces en de einddoelen te begrijpen. 🏆

Portfolio roadmaps geven een breed overzicht van alle projecten in de pijplijn. Volg naadloos de voortgang van verschillende producten en functies, of ze zich nu in de brainstormfase, in de gebruikerstestfase of in de eindfase bevinden.

ProductPlan beste functies:

SOC 2 Type II Compliance betekent dat deze tool ideaal is voor alle organisaties, inclusief ondernemingen die extra beveiliging nodig hebben

Importeren, synchroniseren en verbinden met tientallen tools, waaronder productfavorieten zoals Jira, GitHub en Zapier

Tientallen routekaart-sjablonen maken het gemakkelijk om visuele lay-outs van uw productstrategie te maken

ProductPlan beperkingen:

Sommige gebruikers vonden dat teamsamenwerking verwarrend kon zijn

Er is geen offline modus, dus je moet verbonden zijn om iets gedaan te krijgen

ProductPlan prijzen:

Basic : $39/maand

: $39/maand Professioneel : $79/maand

: $79/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

ProductPlan beoordelingen en recensies:

G2 : 4.4/5 (100+ beoordelingen)

: 4.4/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

8. Roadmunk

via Roadmunk Roadmunk draait helemaal om het in kaart brengen van roadmaps voor productteams. Gebruik het platform om een visuele roadmap te maken die je kunt delen met belanghebbenden om buy-in te krijgen voor je volgende product. Krijg feedback van klanten en bepaal welke functies je als volgende wilt bouwen.

Roadmunk beste functies:

met 35+ roadmapsjablonen kun jetijd besparen en moeite besparen bij het uitstippelen van je productreis

Met Roadmunk API kun je aangepaste integraties maken om naadloos gebruik te maken van de tools waar je van houdt

De Feedback Inbox creëert een handige ruimte om bij te houden wat klanten zeggen

Roadmunk beperkingen:

Sommige gebruikers willen meer aanpassingsmogelijkheden in beschrijvingsvelden om meer gegevens op te nemen

Je moet data toevoegen aan elke stap in de roadmap, wat te gedetailleerd kan zijn voor organisaties met minder strikte tijdlijnen

Roadmunk prijzen:

Starter : $19/maand voor één roadmapper

: $19/maand voor één roadmapper Business : $49/editor/maand

: $49/editor/maand Professioneel : $99/editor/maand

: $99/editor/maand Onderneming: Aangepaste prijzen

Roadmunk beoordelingen en recensies:

G2 : 4.0/5 (80+ beoordelingen)

: 4.0/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (80+ beoordelingen)

9. Snel

via Rapidr Rapidr helpt je om productideeën vast te leggen, feedback van klanten te verzamelen en gebruikers te betrekken bij het hele creatieproces. Gebruik openbare en privéfeedbackboards om echt inzicht te krijgen in bestaande producten en functies waar gebruikers naar op zoek zijn. Identificeer de beste producten om te ontwikkelen en maak routekaarten om het proces te volgen.

Rapidr beste functies:

7 bestaande integraties en nog 5 in de pijplijn maken het makkelijk om populair te gebruikenontwikkeltools met Rapidr

Met het bijhouden van Feature Requests kunt u bijhouden wat voor soort producten uw gebruikers willen

Met de ingebouwde bugtracking kunnen gebruikers problemen in het product markeren zodat uw team deze kan aanpakken

Rapidr beperkingen:

De visualisatie van gegevens is eenvoudig en er zijn geen Gantt-diagrammen of geavanceerdere tools voor het in kaart brengen van de route

Hoewel de interface eenvoudig te gebruiken is, zouden sommige gebruikers meer functionaliteit willen hebben

Rapidr prijzen:

Startup : $49/maand

: $49/maand Zakelijk : $199/maand

: $199/maand Onderneming: Prijzen op maat

Rapidr beoordelingen en recensies:

G2 : 4.5/5 (2+ beoordelingen)

: 4.5/5 (2+ beoordelingen) Capterra: N/A

10. Ambacht.io

via Ambacht.io Gebruik Craft.io om feedback van gebruikers te verzamelen en beter geïnformeerde productbeslissingen te nemen. Met behulp van een visueel aantrekkelijke interface is het eenvoudig om roadmaps en strategische tijdlijnen te maken om het team op één lijn te krijgen. Stel prioriteiten aan functies, pas de capaciteit aan en stroomlijn de uitvoering op één plek.

Craft.io beste functies:

Met automatiseringen kun je direct taken toewijzen aan teamleden en integreren met andere ontwikkeltools zoals Jira

Beheer je productportfolio met velden voor backlog, doelstellingen, afhankelijkheden en initiatieven

Craft.io beperkingen:

Sommige gebruikers ondervonden bugs die taken aan de verkeerde teamleden toewezen

Het in kaart brengen van de productroute is niet zo intuïtief als sommige concurrerende tools

Craft.io prijzen:

Starter : $19/editor/maand

: $19/editor/maand Pro : $79/editor/maand

: $79/editor/maand Onderneming: Prijzen op maat

Craft.io beoordelingen en recensies:

G2 : 4.5/5 (50+ beoordelingen)

: 4.5/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

Bouw efficiënter betere producten met ClickUp

Of u nu een startup, een middelgroot bedrijf of een onderneming runt, het bouwen van betere producten is slechts een paar klikken verwijderd. Met deze Productboard-alternatieven vindt u nieuwe manieren om klantinzichten te genereren, functies prioriteit te geven en productuitvoering te stroomlijnen.

De projectmanagementsoftware van ClickUp maakt het gemakkelijk om alles in één ruimte te beheren. Bovendien werken honderden integraties naadloos samen met de productontwikkelingstools die u nodig hebt om uw klanten te bedienen. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en begin met het verkrijgen van meer diepgaande klantinzichten om de producten te maken waar ze nog jaren van zullen houden. Het beste van alles is dat ClickUp voor altijd gratis is!