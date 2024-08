10 gratis Product Backlog Sjablonen in Excel en ClickUp

De meest wijze Agile-spelers beginnen vaak met een simpele uitspraak, "Trust me, it's on the backlog." Maar is dat zo? 🤔

Je kunt de meest ambitieuze stappenplannen voor productontwikkeling met hoogwaardige thema's en conceptualisaties, maar ze zijn onpraktisch zonder backlogs.

Backlogs zijn documenten die een zware lading dragen voor teams die hun volgende ontwikkelingscyclus plannen. We hebben het over kritische rapporten met info over bugfixes wijzigingen in functies en ontwerp, verzoeken van klanten en gebruikersverhalen.

Ze helpen je team bij het prioriteren van taken voor toekomstige sprints en manieren vinden om aan de eisen van belanghebbenden te voldoen. Zonder het aanpakken van backlogs ontspoort je project praktisch. 🚆

Om backlogs productief te maken, moet je documentatie op punt staan, en daar komen de product backlog templates om de hoek kijken. Dit artikel geeft je de 10 beste sjablonen voor het bouwen van waardegedreven productbacklogs en het verbeteren van de teamsnelheid! 🚄

Wat is een Product Backlog Sjabloon?

Een product backlog template is een samenwerkingsdocument voor het verankeren van een backlog grooming sessie. Het helpt een producteigenaar en/of manager om voorbije ontwikkelingscycli in een Agile framework samen te vatten en de doelen te definiëren die in de volgende sprint moeten worden voltooid. 🏃

Het belangrijkste doel van deze sjablonen voor projectbeheer is om ongestructureerde, steeds veranderende backlog-items te reduceren tot hanteerbare to-do lijsten en uitvoerbare taken. In plaats van tijd te verspillen aan waar ze aan moeten werken in een komende sprint, krijgen je teamgenoten een precieze set regels, rollen en verantwoordelijkheden om het product te ontwikkelen op basis van prioriteitsbehoeften.

Product backlog templates nemen vele vormen aan, afhankelijk van het type backlog dat je behandelt. In de meeste gevallen behandelt het document een of meer van de volgende backlogcomponenten:

Epicsfuncties en gebruikersverhalen Wijzigingsverzoeken Defecten en bugs Technische schuld (de kosten van het implementeren van middelmatige code op de korte termijn) Technologische pieken of onderzoeksitems Zakelijke vereisten

Wat maakt een goed Sprint Product Backlog Sjabloon?

Een effectief product backlog sjabloon moet:

Aanpasbaar zijn: Het sjabloon moet zich aanpassen aan verschillende producten, ontwikkelingsniches en industrieën. Idealiter zou een goed sprint backlog template een "levend document" moeten zijn, dat ruimte biedt voor plotselinge en onverwachte veranderingen als het product evolueert ♻️

Het sjabloon moet zich aanpassen aan verschillende producten, ontwikkelingsniches en industrieën. Idealiter zou een goed sprint backlog template een "levend document" moeten zijn, dat ruimte biedt voor plotselinge en onverwachte veranderingen als het product evolueert ♻️ Heb een heldere structuur: Het moet duidelijke secties en koppen bevatten om specifieke backlog-items zonder rommel aan het beoogde team te leveren

Het moet duidelijke secties en koppen bevatten om specifieke backlog-items zonder rommel aan het beoogde team te leveren Bied samenwerkingsmogelijkheden: De beste backlogsjablonen helpen de verwachtingen van elk teamlid te definiëren en bevorderen samenwerking in de richting van gemeenschappelijke doelen

De beste backlogsjablonen helpen de verwachtingen van elk teamlid te definiëren en bevorderen samenwerking in de richting van gemeenschappelijke doelen Prioritering toestaan : Hiermee kunt u het belang van backlogs benadrukken op basis van complexiteit, omvang of vereiste inspanning

Visuals toevoegen: Het moet het toevoegen van grafieken, diagrammen, story points en andere visuals ondersteunen die context toevoegen en taken ondersteunen 📊

Met de Sprint Velocity-kaart kan een ontwikkelteam sprintpunten meten ten opzichte van wat was voorspeld of momenteel is voltooid in de sprint backlog

10 gratis product backlog sjablonen om te gebruiken in 2024

Er zijn duizenden product backlog sjablonen te vinden op het internet, maar het is lastig om de sjabloon te vinden die aan jouw behoeften voldoet. Om je tijd te besparen, hebben we 10 indrukwekkende opties uitgekozen ClickUp en Excel dat geschikt is voor verschillende backlogoefeningen! ❤️‍🔥

1. ClickUp Product Backlog Sjabloon

ClickUp Backlog Sjabloon

Op zoek naar een veelzijdig document om uw Sprints te stroomlijnen, productvereisten te prioriteren en teamsamenwerking te bevorderen? Val dan terug op de ClickUp Backlog Sjabloon ! 😌

Deze beginnersvriendelijke sjabloon is een must voor softwareontwikkelingsteams op afstand of gedistribueerde teams. Iedereen die toegang heeft, kan wijzigingsverzoeken, bugrapporten, onderzoekssuggesties, gebruikersverhalen, functies en nog veel meer uitgeven!

De sjabloon wordt geleverd met een Ticketformulier dat je moet delen met deelnemende interne teamleden of belanghebbenden. De magie begint zodra ze het formulier invullen met prioritaire backlog-items. 🪄

De items verschijnen automatisch in de weergaven van de sjabloon, zodat u het volgende kunt doen Sprint planning en stel uitvoerbare taken in. Je hebt zes weergavetypen voor het weergeven van verschillende perspectieven, waaronder:

Product Backlog View : voor het weergeven van deadlines, prioriteiten, verantwoordelijken en epicategorieën

: voor het weergeven van deadlines, prioriteiten, verantwoordelijken en epicategorieën Schedule ( Gantt-diagram ) Weergave: voor focus op geplande data, product roadmaps en looptijden

Gantt-diagram ) Weergave: voor focus op geplande data, product roadmaps en looptijden Sprint (Lijst)-weergave: voor het weergeven van items volgens de Sprint waartoe ze behoren

voor het weergeven van items volgens de Sprint waartoe ze behoren Statusweergave: voor het omzetten van ingediende items in Kanban-bordkaarten

Gebruik de aangepaste velden van de sjabloon om de backlog te sorteren in Sprints of Epics en ze op te splitsen in kleinere taken. Verander de status van taken in Done, Canceled, In Progress, of On Hold om uw team op de hoogte te houden. ➿ Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Product Backlog & Sprints Sjabloon

ClickUp Backlog & Sprints sjabloon

Agile projectontwikkeling is ongelofelijk snel, waardoor Scrum masters zich gegeseld kunnen voelen elke keer als ze te maken krijgen met backlogs. 🙀

De ClickUp Backlog & Sprints Sjabloon is gericht op Agile managers en Scrum masters die het beste willen leveren binnen brute deadlines. Het drie niveaus formaat stelt u in staat om duidelijke en consistente prioriteiten te stellen, samenhangende backlogs te ontwikkelen en updates uit te breiden naar teamgenoten en ontwikkelaars in een enkel document.

Met deze agile product backlog template kun je:

Toegang krijgen tot vooraf opgestelde Lijsten voor Sprints,bugtrackingen backlogs

Prioriteit geven aan backlog-items

Taken toewijzen aan meerdere teamleden

Post dagelijkse stand-ups

De voortgang van toegewezen taken volgen met een product roadmap

Problemen in realtime identificeren

Andere kant-en-klare projectmanagementsjablonen binnen ClickUp gebruiken

Laat u niet overweldigen door de uitgebreide dekking van de sjabloon - het beheren van de inhoud van uw backlog is moeiteloos dankzij meerdere weergavetypen en meer dan 20 statusopties.

De vier projectweergaven van de sjabloon - Lijst, Formulier, Board en Chat - hebben vooraf ingebouwde aangepaste velden voor het opvolgen van hoe de taken zich ontwikkelen. U kunt details toevoegen zoals verhaalpunten of functie-informatie om ontwikkelaars te helpen.

Pas uw backlog verder aan door waarschuwingen voor taakafhankelijkheid, tijdsinschattingen, work-in-progress-limieten en mijlpalen toe te voegen. Deze sjabloon kan ook worden gebruikt als productbeheer document, waarin elk aspect van ontwikkeling tot lancering wordt vastgelegd! 🛸 Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Product Sprint Backlog Sjabloon

ClickUp Sprint Backlog Sjabloon

Had uw dagelijkse Scrum vergadering en besefte dat sommige backlogtaken zware updates vereisen? Het kan een enge situatie zijn als je niet weet hoe je verder moet gaan. 🦌

Maar geen stress! Met de ClickUp Sprint Backlog Sjabloon hebt u absolute controle over uw backlogvoertuig, ongeacht de wendingen! 🚗

Deze sjabloon is ontworpen om u geconcentreerd te houden op het grote geheel met bewegende doelen. Sprint backlogs zijn meestal gedetailleerd en gebonden aan een specifieke tijdlijn - zelfs de kleinste wijzigingen kunnen je planning in de war sturen. Maar met deze agile product backlogsjabloon kun je de ontwikkelingsstatus van items dagelijks bijhouden. 📅

Bezorgd over personeel en toewijzing van middelen als er nieuwe informatie beschikbaar komt? Hier hoef je je geen zorgen over te maken: het Aangepaste veld van de sjabloon voor Inspanning helpt je om een team te leiden met genoeg flexibiliteit om nieuwe taken op te nemen.

Navigeren door de sjabloon is vrij eenvoudig, zelfs voor beginnende leiders. Als je de sjabloon opent, krijg je standaard de Backlogweergave, die ideaal is voor het maken van taken en subtaken, het instellen van vervaldatums, het controleren van de voortgang en het bijhouden van de tijd. De backlogs zijn over het algemeen ingedeeld in vier categorieën:

User Story Taak Bug Verbetering

Je kunt naar wens meer categorieën toevoegen of overschakelen naar verschillende weergavetypes! Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Project Backlog Sjabloon

ClickUp Project Backlog Sjabloon

Als uw backlog geavanceerde langetermijndoelen bevat, zoals het onderzoeken van het verkooppotentieel tijdens de vakantie en het maken van databases, voegt u de optie ClickUp Project Backlog Sjabloon in uw gereedschapskist! 🧰

Deze sjabloon helpt u backlogs te behandelen vanuit een tijdsinvestering en kostenperspectief. Het kan worden aangepast aan elke grootschalige strategische activiteit in een levenscyclus van een project . Of het nu gaat om het beoordelen van verkooptrends of het verbeteren van betalingsgateways, gebruik de sjabloon om grote doelen in kleinere, verteerbare taken te hakken.

In de kern gaat deze sjabloon over duur schatten, taken prioriteren en het verfijnen van items in de backlog. U krijgt zes weergavetypen om tijdlijnen voor voltooiing op microniveau te beheren en toezicht te houden op individuele dagen in de achterstand, het gebruikte budget en de vervaldatums voor elke taak. ⏳

Met de sjabloon kunt u backlogs sorteren in vijf groepen:

Backlog (voor algemene backlogs) Goedkeuring Ontwerp Onderzoek Uitvoering

De categorisatie maakt het gemakkelijk voor cross-functionele teams om items die hen aangaan meteen te vinden. Je kunt ook kraakheldere backlog samenvattingen toevoegen om een rijke context te bieden aan de teamgenoot/teamgenoten die de taak aanpakken. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Agile Sprint Planning Sjabloon

ClickUp Agile Sprint Planning Sjabloon

Mastermind planning verhoogt de slagingskans van Agile Sprints en voegt waarde toe aan elke taak die tot dan toe is gedaan. Doe je dat niet, dan laat je een schip los-je hele team zal niet weten wat prioriteit heeft en hun efficiëntie zal kelderen. ↘️

Vertrouw op de ClickUp Agile Sprint Planning Sjabloon om dat schip drijvende te houden en de matrozen in sync. ⚓

De sjabloon helpt je om realistische verwachtingen te stellen op basis van de huidige capaciteiten. Op die manier kunt u verantwoording afleggen wanneer er een verschil is tussen werkelijke en geschatte uren.

Om bovenop de taken te blijven, krijgt u drie weergaven: Backlogitems afdrukken, Ontwikkelingsstatus en Hulpbronnen.

De Sprint Backlog Items View geeft een overzicht van taken geclassificeerd op types zoals User Story, Bug en Feature types. U kunt contactpersonen toevoegen of verwijderen, vervaldatums instellen en tijdsinschattingen geven.

De Development Status View toont uw taken op basis van hun ontwikkelingsstatus en prioriteit in een Kanban-achtige opstelling. Omdat de sjabloon slepen en neerzetten toestaat, kun je de taakkaarten naadloos verplaatsen.

De Resources View werkt als een kalender om de werklast van je team te plannen en te bekijken. Observeer direct de verschillen tussen de geschatte en de werkelijke tijd voor een taak en deel deze gegevens met je medewerkers tijdens het plannen van een taak retrospectieve vergaderingen . Dit zal je team helpen om gezamenlijk te werken aan plannen om de efficiëntie te verbeteren. Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Productvereisten Sjabloon

ClickUp Productvereisten Sjabloon

Als uw volgende backlog grooming sessie vooral gaat over het afstemmen van je product op de behoeften van belanghebbenden, kun je het beste het volgende gebruiken ClickUp's sjabloon voor productvereisten . 🪡

In plaats van een uitgebreid document met algemene secties, krijg je een beginnersvriendelijke sjabloon die alles over een product samenvat, inclusief kenmerken, functies en waarden. Het bespaart veel tijd omdat het een geschiedenis van eerdere aanpassingen en aangevraagde wijzigingen in één venster weergeeft. ⏲️

Meerdere productlanceringen? Maak mappen voor elk product en geniet van voldoende ruimte om huidige en geplande functies, hun waarden en marktaannames te bespreken. Je kunt ook taken toevoegen voor elke functie/gebruikersverhaal, deadlines instellen en de ontwikkeling in fasen volgen.

Afhankelijk van het type product waaraan je werkt, krijg je 17 verschillende statusupdates voor taken. Naast het bieden van scherpe zichtbaarheid, bevat de sjabloon tijdtracking om wijzigingsverzoeken voor de releasedatum te versnellen.

De sjabloon creëert een samenwerkingsomgeving doordat interne en externe belanghebbenden hun bijdragen kunnen vastleggen. U kunt details en instructies toevoegen om de toewijzing van taken te begeleiden en het risico op misverstanden of miscommunicatie te minimaliseren. 😇 Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp Checklist voor productlancering

Checklist productlancering ClickUp

Drie, twee, één, gaan! De productlancering (of herlancering) is waarschijnlijk de spannendste deel van productmanagement ervan uitgaande dat het goed wordt uitgevoerd. Een succesvolle lancering vergroot je klantenbestand en omzet, maar een mislukte lancering kan net zo goed het doodvonnis voor je product zijn. ⚰️

De ClickUp Productlancering Checklist voorkomt worst-case scenario's, zodat uw lancering een epic succes wordt. Het zit boordevol handige functies om onaangepakte achterstanden en potentiële risicofactoren ruim voor de lanceerdatum aan te pakken.

In de Activiteitenweergave van de sjabloon maak je een overzicht van alle lanceringsgerelateerde activiteiten. Pas taken aan met geadresseerden, opmerkingen, start- en vervaldatums en prioriteitsstatussen. ⛳

Andere weergaven zijn Mijlpalen, Op Categorie en Tijdlijn, perfect voor het sorteren van backlogs op basis van de ontwikkelingsfase of om een meer visuele schatting te krijgen van taken die in uitvoering zijn.

Deze sjabloon voor gevorderden is ontworpen om alles voor een productlancering op microniveau te beheren, van taakvolgordes tot afhankelijkheden. We raden het aan als je veel op je bord hebt en een gecentraliseerde sjabloon nodig hebt om de lancering in goede banen te leiden. ☸️ Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp Sprint terugblik sjabloon

ClickUp Sprint Terugblik Sjabloon

Elke Sprint retrospective eindigt met een bijgewerkte lijst van backlogs. Ze in een vroeg stadium aanpakken is de beste manier om waarde toe te voegen aan elke vergadering en de teamproductiviteit op te voeren. 🏋️

Als je team moeite heeft om de productbacklogs van frequente retrospectieve sessies bij te houden, is de ClickUp Sprint Retrospective sjabloon kan de dag redden. De sjabloon helpt u om losse Sprintresultaten om te zetten in actielijsten-maar met het extra gemak van brainstormondersteuning met dank aan ClickUp Whiteboards .

Met deze Whiteboard-sjabloon hebt u een aanpasbare speelplaats om uw team aan boord te krijgen voor real-time samenwerking . Bespreek hoe u de nieuwste backlogs beheert en herzie uw standpunt over de backlogs die nog niet klaar zijn uit oudere retrospectives.

Deelnemers kunnen hun perspectieven toevoegen aan vier secties:

Wat ging goed Wat kan beter Actiepunten Doelen achteraf

Prioritaire backlogtaken kunnen onder Actie-items, terwijl niet-prioritaire activiteiten geparkeerd kunnen worden onder Wat beter zou kunnen. Deze sjabloon downloaden

9. ClickUp Project Terugblik Sjabloon

ClickUp Project Terugblik Sjabloon

Elk afgerond project, of het nu een succes of een mislukking is, is een waardevolle les en een goudmijn om cruciale achterstanden op te graven. 🪙

Laat de ClickUp Project Terugblik Sjabloon aan uw zijde wanneer u voltooide projecten opnieuw bekijkt en nadenkt over wat er goed of fout ging. 🔍

De beste manier om achterstanden op te halen met deze sjabloon is door het Agenda-formulier te openen. Stuur het door naar uw projectteamleden en kijk welke items naar voren komen. De informatie kan worden weergegeven in vijf verschillende weergaven-gebruik de Retrospect Board View om een overzicht te krijgen van de belangrijkste backloggebieden zoals:

Wat ging er goed?

Wat ging er fout?

Geleerde lessen

Alternatieve oplossingen

Verduidelijkingen

Met de sjabloon kun je taken aanmaken, ondersteunende documenten toevoegen en leden de leiding geven over activiteiten die kunnen leiden tot de verfijnde uitvoering van toekomstige projecten. Deze sjabloon downloaden

10. Excel Functies Backlog Sjabloon door Spreadsheet.com

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Excel-Features-Backlog-Template-by-Spreadsheet.com_-1400x587.png Een screenshot van Excel Backlog Template met functies door Spreadsheet /img/

Gebruik deze sjabloon om uw productontwikkelingsproces te stimuleren en ervoor te zorgen dat elk teamlid zijn rol begrijpt

Werken aan een nieuw product kan je slapeloze nachten bezorgen als je mentale blokkades hebt over functie-eisen en verwachte workloads. Stimuleer je productstrategieën met het Excel Features Backlog Template van Spreadsheet.com.

De opvallendste eigenschap van dit product backlog sjabloon is dat het gebaseerd is op Excel, waardoor het ideaal is voor degenen die de voorkeur geven aan spreadsheets en tabellen.

De hulpmiddel voor productbacklog wordt geleverd met vooraf ingestelde rijen om de ontwikkeling van nieuwe functies bij te houden. Voeg rijen toe om product- en gebruikerscategorieën, prioriteiten, criteria voor succesvolle updates en teamcapaciteiten te definiëren.

De sjabloon is eenvoudig in gebruik-helpt je om toevoegingen van nieuwe functies te volgen en te bepalen hoe ze het ontwikkelproces beïnvloeden. Maak taken, stel prioriteiten en deadlines in en laat notities achter om backlogs nauwgezet aan te pakken.

Je kunt backlogs ook groeperen op basis van features als je ze in bulk wilt aanpakken. Naast tabellen met gegevens, maakt deze sjabloon gebruik van staven, grafieken en diagrammen om informatie makkelijker te begrijpen te maken voor visuele leerlingen. Deze sjabloon downloaden

Baas over uw backlog of laat het u baas zijn?

Teams die een agile methodologie gebruiken zitten vaak vast in een vicieuze cirkel van backlogs en tijdverlies, in die mate dat het ieders gemoedsrust aantast. De enige manier om dit te voorkomen is om de teller van je backlog licht en goed beheerd te houden. 🎛️

De door ons geleverde sjablonen helpen je een sterke backlogcultuur op te bouwen, wat uiteindelijk de lancering ondersteunt van goed afgeronde, geteste producten die voldoen aan de eisen van belanghebbenden! ✌️