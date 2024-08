Hoe kan Backlog Grooming je productteam helpen?

Veel best practices voor softwareontwikkeling richten zich op wat er nu gedaan moet worden - in het beste geval in de huidige Sprint. Hoewel dit noodzakelijk is, is het ook kortzichtig.

Goede productteams kijken ook naar de toekomst. Een essentieel proces in dergelijke toekomstgerichte abonnementen is het op orde brengen van de backlog.

Doordachte backlog grooming kan de productiviteit van je team transformeren, processen stroomlijnen en leiden tot succesvolle oplevering. Lees hier hoe.

Wat is backlog grooming?

Backlog grooming, ook bekend als backlog refinement, is het gezamenlijk evalueren, verbeteren, prioriteren en bijwerken van de items op de product backlog.

Dit is niet te verwarren met de sprint backlog d.w.z. items van de huidige Sprint die nog Voltooid moeten worden en die pas opgepakt worden nadat ze verfijnd zijn en klaar geacht worden voor ontwikkeling.

Meestal bestaat het backlog grooming proces uit iteratieve sessies, waarin het hele cross-functionele team items bespreekt om ervoor te zorgen dat ze in lijn liggen met de strategische richting van het project en de beschikbare middelen.

Voordelen van backlogontwikkeling

Tijdens elke vergadering over de planning van de Sprint kiezen de Teams items uit de backlog voor ontwikkeling en prioriteren ze deze. Op dit punt evalueren ze ook de functies/gebruikersverhalen die ze hebben gekozen en breiden die uit.

Waarom zouden productteams moeten kijken naar backlog items die in de toekomst wel of niet worden opgepakt en deze moeten groomen? Laten we eens kijken.

Maakt het plannen van Sprints gemakkelijker: Een goed verzorgde backlog prioriteert taken op basis van waarde, complexiteit en urgentie. Tijdens de Sprint planning kunt u zich richten op de onmiddellijke relevantie voor de markt-/bedrijfsbehoeften en effectief vooruitgaan.

Verbetert de productiviteit: Een essentieel onderdeel van backlogverfijning is het toevoegen van informatie aan het verhaal van de gebruiker door middel van definitie, verwachte resultaten en acceptatiecriteria. Wanneer ontwikkelaars beginnen te werken, hebben ze al alles wat ze nodig hebben om geweldige producten te bouwen.

Brengt voorspelbaarheid: Door grotere Taken op te splitsen in behapbare stukken, brengt backlog grooming een gevoel van herhaalbaarheid en voorspelbaarheid in het proces. Het resultaat is dat teams hun werk efficiënter kunnen aanpakken en de verlamming vermijden die vaak gepaard gaat met overweldigende projecten.

Ondersteunt de toewijzing van middelen: Backlog grooming zorgt ervoor dat middelen worden toegewezen aan taken die de meeste waarde bieden. Het voorkomt dat de backlog een dumpplaats wordt voor elk idee of verzoek, waardoor de focus verwatert en de voortgang wordt belemmerd.

Betere samenwerking tussen teams: Door regelmatige sessies kunnen de leden van het team de richting en prioriteiten van het project bespreken en op elkaar afstemmen. Ze kunnen de toekomstige staat van sommige van de ideeën visualiseren beste whiteboard software . Deze discussies zorgen ervoor dat iedereen een gedeelde context heeft en naar dezelfde doelen toewerkt.

Mogelijke nadelen van backlog grooming en hoe deze te overwinnen

Hoewel het zeer nuttig is, kan backlog grooming, als het verkeerd wordt gedaan, aanzienlijke nadelen met zich meebrengen. Hier zijn enkele potentiële nadelen van backlog grooming en hoe ze te vermijden.

Tijd box grooming sessies: Teams kunnen te veel tijd besteden aan het groomen van taken die niet eens in de huidige sprint vallen, waardoor kritieke middelen worden verspild. Stel dus tijdslimieten in voor grooming sessies en stuur de gesprekken gericht en productief.

Weet wanneer te stoppen: Zonder een duidelijk proces prioriteren en herprioriteren delivery teams dezelfde Taken, wat leidt tot analyseverlamming. Om dit te voorkomen, moet je weten wanneer je moet stoppen en accepteren dat je aanpassingen kunt maken als er nieuwe informatie beschikbaar komt.

Focus op lange termijn doelen: Wanneer u uw backlog regelmatig bijhoudt, kunt u de langetermijndoelstellingen uit het oog verliezen en optimaliseren op basis van onmiddellijke beschikbaarheid van middelen of behoefte.

Vermijd dit en richt de backlog op de overkoepelende visie van het project. Door mijlpalen te evalueren in het groomingproces zorgt u ervoor dat zowel de kortetermijntaken als de langetermijndoelen op één lijn liggen.

Vergeet niet om creatief te zijn: De gestructureerde aard van deze sessies kan de creativiteit in de kiem smoren, omdat de focus eerder ligt op verfijning en inschatting dan op ideevorming. Stimuleer open brainstormen buiten het groomingproces om creativiteit en productiviteit in evenwicht te brengen.

Terwijl we theoretisch begrijpen wat backlog grooming kan doen, laten we ons eens verdiepen in hoe het er in de praktijk uitziet.

Backlog Grooming of Verfijning in Projectmanagement

Als projectmanagement het proces is van het plannen, inplannen en uitvoeren van een reeks taken voor een gemeenschappelijk doel, dan is backlog grooming een van de belangrijkste beslissingen die je neemt.

In tegenstelling tot traditionele softwareontwikkelingsmethoden zoals waterval of kritieke pad methode, die weinig flexibiliteit bieden om zich aan te passen aan veranderingen in de markt, kunt u met agile engineering en backlog grooming altijd in lijn blijven met de behoeften van gebruikers en de marktvraag.

In projectmanagement, met name bij agile softwareontwikkeling, is grooming van cruciaal belang op de volgende gebieden.

Werkterrein

Backlogging verduidelijkt de reikwijdte van het werk. Het helpt bij het evalueren van het werk dat nog gedaan moet worden en het inschatten van de inspanning/tijd. Het stelt de projectmanager in staat om afhankelijkheid te identificeren en proactief bij te sturen.

Sprint planning

Agile backlog grooming is een voorwaarde voor goede Sprint planning. Goede grooming zorgt ervoor dat backlogs en Sprints worden gevuld met werkitems die goed worden begrepen en een nauwkeurige grootte hebben, zodat verrassingen en wegversperringen worden geminimaliseerd.

Sprint- en backlogplanning met ClickUp

Weet u niet zeker waar u moet beginnen? Sjabloon Backlogs en Sprint van ClickUp is het juiste startpunt voor u.

Teams productiviteit en snelheid

Een verzorgde backlog:

Biedt een 360-graden weergave van de werklast van het project, inclusief alle geplande functies, verbeteringen en bugfixes

Geeft prioriteit aan taken op basis van hun verwachte bijdrage aan de doelen van het project

Ondersteunt de toewijzing van middelen met specifieke inspannings- en tijdsinschattingen

Flexibiliteit

Backlogging biedt de broodnodige flexibiliteit in een agile delivery team. Het verbetert de organisatie van Taken om het agile ethos van voortdurende verbetering en inspelen op verandering te belichamen.

Samenwerking met belanghebbenden

Als je zakelijke belanghebbenden en teams van clients meeneemt naar de grooming sessie, maak je van hen actieve deelnemers aan het projecttraject en stimuleer je een gevoel van eigendom en gedeelde visie. Dit helpt ook om risico's te beperken door vroegtijdige identificatie en bespreking van potentiële problemen of belemmeringen.

Een belangrijke vraag in een proces dat cruciaal is voor effectief projectmanagement is wie de backlog grooming sessies moet bijwonen. Daar geven we nu antwoord op.

Wie moet sessies over backlogontwikkeling bijwonen?

De effectiviteit van het backlog grooming proces in agile en scrum methodologieën staat of valt met de actieve deelname en samenwerking van de sleutel stakeholders. Degenen die elke backlog grooming sessie zouden moeten bijwonen zijn de volgende.

1. Eigenaar van het product

De producteigenaar heeft de taak om de visie te verwoorden en ervoor te zorgen dat de product backlog daarmee in lijn is. De rol van een producteigenaar in backlog vergaderingen zijn:

Articuleren van de business waarde van backlog items

Duidelijkheid verschaffen over vereisten

Het businessperspectief inbrengen in de softwareontwikkeling

Zorgen voor afstemming op de doelen van de business

2. Scrum-meester

De scrum master, de leider van de backlog grooming sessies, moet ervoor zorgen dat de vergaderingen productief en gefocust zijn. De verantwoordelijkheden van de scrum master in een grooming sessie zijn:

Verduidelijken van processen en systemen die het team volgt

Een gemeenschappelijke woordenschat vanagile scrum termen* Discussies bijhouden

Vooruitgang boeken door middel van discussies

Zorgen voor naleving van agile principes

3. Team ontwikkeling

Uiteindelijk zullen de ontwikkelaars en kwaliteitsanalisten de items op de backlog bouwen, dus zij moeten erbij zijn. Zij hebben een onschatbaar inzicht in de technische haalbaarheid en de vereiste inspanning. Zij zorgen ervoor dat de backlog realistisch en haalbaar is en in lijn met de praktische mogelijkheden.

4. Vertegenwoordigers van de business

Vertegenwoordigers van de business zorgen ervoor dat de backlog de prioriteiten van de business weerspiegelt. Door hun deelname aan vergaderingen om de backlog te verfijnen worden de ontwikkelingsinspanningen afgestemd op de doelen van het bedrijf.

Hun rol in agile backlogverfijning omvat:

Valideren van de relevantie van items

Het evalueren van de urgentie van items

Het meten van de waarde van backlog items in business termen

Nodig al deze mensen uit voor een vergadering. We zullen u laten zien hoe u het goed doet.

Een vergadering over backlogverfijning houden

Geen enkel individu verfijnt de backlog zelfstandig, ook al voegen veel belanghebbenden offline hun input toe. Veel product backlog verfijning gebeurt in vergaderingen door middel van discussie, samenwerking en voortdurende verbetering.

Je hebt de juiste processen en product backlog management tools nodig om een productieve vergadering te hebben. Hierna behandelen we beide.

1. Backloggegevens verzamelen en analyseren

De eerste stap, nog voordat u aan een vergadering over de backlog begint, is het verzamelen en analyseren van gegevens. In deze fase verzamelt u alle bestaande items, inclusief:

Verhalen van gebruikers

Rapporten over bugs

Functie verzoeken

Taken voor technische schuld

Gebruik een tool zoals ClickUp gratis software voor projectmanagement voor een uitgebreid en georganiseerd overzicht. Bekijk je backlog als een lijst, tabel of Kanban-bord.

U kunt ook met het team voor klantensucces spreken voor specifieke feedback of input die zij van gebruikers hebben ontvangen.

plan je backlogs en Sprints met de ClickUp lijstweergave_

Als backlogbeheer nieuw voor je is, gebruik dan een van deze mogelijkheden sjablonen voor productbacklog om aan de slag te gaan.

2. Achterstallige items categoriseren

Niet alle taken zijn hetzelfde, dus categoriseer ze dienovereenkomstig. Identificeer welke items dat zijn:

Nieuwe functies

Verbeteringen

Bugs en oplossingen

Documentatie updates

Het type Taak op ClickUp-taak bijgewerkt voor eenvoudigere toegang.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-Item-type-manager.png ClickUp-taak met itemtypes /$$$img/

Creëer je eigen Taak-database met categorieën op ClickUp

Deze stap vereenvoudigt het stellen van prioriteiten door gelijksoortige taken te groeperen, waardoor het toewijzen van middelen en het inschatten van tijdlijnen eenvoudiger wordt.

3. Prioriteren, spoelen, herhalen

Prioriteer items op basis van sleutel factoren, zoals waarde voor het bedrijf, impact op de klant en technische haalbaarheid. Onthoud dat het werk niet Klaar is als u één keer prioriteert. Bekijk tijdens elke sessie over het bijwerken van de backlog - op zijn minst vluchtig - alle taken die eerder prioriteit hebben gekregen en zorg ervoor dat ze nog steeds dezelfde status hebben.

4. Inschatting van inspanning en middelen

Maak voor elke taak met hoge prioriteit een schatting van de benodigde inspanning en middelen. Zorg er in deze fase voor dat het hele team meewerkt, inclusief ontwikkelaars, testers en DevOps-specialisten.

voeg tijdsinschattingen toe aan ClickUp om te zien hoe ze zich verhouden tot actuals_

Voeg uitgebreide gebruikersverhalen en use cases toe om ervoor te zorgen dat uw schattingen nauwkeurig zijn. Zorg ervoor dat elke Taak een uitleg heeft van de functie vanuit het perspectief van de eindgebruiker.

Stel duidelijke en meetbare acceptatiecriteria op. Dit zorgt ervoor dat iedereen begrijpt wat er bereikt moet worden om een Taak als Voltooid te beschouwen.

Breng afhankelijkheid tussen taken in kaart. Identificeer mogelijke knelpunten of risico's voor elk item met hoge prioriteit, zoals technische uitdagingen of beperkte middelen.

5. Plan beoordelings- en verfijningssessies

Organiseer regelmatig sessies om de backlog te verfijnen met het team om de voortgang te bekijken, prioriteiten opnieuw te beoordelen en de backlog bij te werken. Hierdoor blijft de backlog relevant en afgestemd op de doelstellingen van het project en de verwachtingen van belanghebbenden.

Onderhoud open communicatielijnen met alle belanghebbenden, zodat er een live feedbackloop is. Neem lessen uit voltooide taken op om de backlog te verfijnen en aan te passen.

Houd alle wijzigingen tijdens het backlogverfijningsproces gedetailleerd bij en deel updates met relevante belanghebbenden. Dit bevordert de transparantie en houdt iedereen op de hoogte van de voortgang en richting van het project. ClickUp Documenten zijn een geweldige manier om uw verzorgingssessies op te nemen. ClickUp Brein kan ook helpen bij het samenvatten, proeflezen en verbeteren van uw aantekeningen!

Nu het proces vastligt, laten we eens kijken naar een aantal specifieke agile hulpmiddelen en backlog grooming best practices die kunnen helpen, waaronder de ClickUp software voor productbeheer .

Timebox backlog verfijning vergaderingen

De duur van backlogverfijningsvergaderingen kan variëren afhankelijk van de complexiteit van het project en de volwassenheid van het team. Als algemene richtlijn geldt echter dat deze sessies 1 tot 2 uur moeten duren.

Gebruik gratis ClickUp's tijdsregistratie functies om de tijd te meten die is besteed aan verzorgingssessies.

clickUp's krachtige tijdregistratiesysteem_

Wees beknopt en gefocust

Het is niet moeilijk om elk ideetje te bespreken en de tijd uit het oog te verliezen. Ga daarom de vergadering in met een agenda die duidelijk het verwachte resultaat schetst. Houd de discussie daarop gericht. Documenteer het gesprek en de punten die u niet kon bespreken.

ClickUp Docs is een geweldige manier om dit te doen. U kunt ClickUp Docs ook verbinden met verschillende taken/subtaken, gebruikers toewijzen, delen, enz. om uw sessies te begeleiden.

Nested pagina's, stylingopties, tabellen, embeds en meer op ClickUp Docs

Vooraf plannen

Niemand houdt van een ad hoc ping over een 2-uur durende verzorgingssessie. Plan terugkerende vergaderingen als onderdeel van het project.

De weergave ClickUp-taak is een geweldige manier om regelmatig terugkerende sessies te integreren in de taken en tijdlijnen van het project. Stel automatische herinneringen in om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden deelnemen aan de vergadering. Vermeld voor elke vergadering details over het ideale resultaat, zodat belanghebbenden voorbereid kunnen komen.

Vergaderingen collaboratief maken

Gebruik visuele hulpmiddelen in uw vergaderingen om iedereen aan te moedigen om deel te nemen. Nodig input uit en inspireer ideeën.

ClickUp Whiteboard is een geweldige manier om nieuwe verhalen van gebruikers visueel aan te tonen, taken prioriteit te geven en ze in kaart te brengen.

werkstromen beheren met ClickUp_

Agile schattingstechnieken gebruiken

Schatten kan vervelend zijn, dus mensen doen gewoon een gok. Vermijd dit door het contextueel en misschien zelfs leuk te maken. Enkele veelgebruikte agile schattingstechnieken zijn:

Planpoker : Gamified manier om inspanning in te schatten door het bespreken en toewijzen vanagile verhaalpunten aan verhalen van gebruikers

: Gamified manier om inspanning in te schatten door het bespreken en toewijzen vanagile verhaalpunten aan verhalen van gebruikers T-shirt grootte: Gebruik relatieve grootte (bijv. XS, S, M, L, XL) om de vereiste inspanning voor elk backlog item in te schatten

Probeer prioriteringsraamwerken

Prioritering is een belangrijk onderdeel van het op orde brengen van de productbacklog. Gebruik de beste technieken om dit onderdeel goed te doen. Twee veelgebruikte methoden zijn:

MoSCoW methode : Gebruikersverhalen indelen in Must have-, Should have-, Could have- en Won't have-emmers

: Gebruikersverhalen indelen in Must have-, Should have-, Could have- en Won't have-emmers Waarde versus inspanning matrix: Taken op een matrix zetten op basis van hun waarde voor het project en de inspanning die nodig is om ze te voltooien

Verbeter uw volgende backlogsessie met ClickUp

Een van de fundamentele principes van agile softwareontwikkeling is eenvoud - de kunst om de hoeveelheid werk die niet gedaan wordt te maximaliseren - essentieel.

Dit principe benadrukt de noodzaak om werk zorgvuldig en weloverwogen te prioriteren, zodat we alleen datgene doen wat maximale waarde creëert. Backlog grooming is een geweldig hulpmiddel om dat te bereiken.

Backlogging helpt een project/productmanager om de toekomst duidelijker te visualiseren. Het helpt hen de product roadmap op middellange en lange termijn vorm te geven terwijl ze actief werken aan de huidige Sprint.

Productteams kunnen de effectiviteit van backlog grooming drastisch verbeteren met de juiste tool voor projectmanagement.

Met gedetailleerde functiebeschrijvingen (user stories), acceptatiecriteria (checklists), tijdsregistratie, planning, herinneringen, opmerkingen en samenwerkingsfuncties, ClickUp's software voor agile projectmanagement is speciaal ontworpen voor agile softwareontwikkeling, inclusief backlog grooming.

Bekijk hoe ClickUp backlog grooming ondersteunt. Probeer ClickUp vandaag gratis uit .

Veelgestelde vragen over backlogverbetering

1. Wat is een beter woord voor backlog grooming?

Backlog grooming wordt ook wel backlog refinement of story grooming genoemd.

2. Wat is het doel van grooming in scrum?

Het doel van grooming in Scrum projectmanagement is het beoordelen, prioriteren en verfijnen van de items in de product backlog om te zorgen voor duidelijkheid, relevantie en afstemming op de doelen van het project.

3. Wat is de rol van backlogverbetering?

De rol van backlog grooming is ervoor te zorgen dat de backlog van het softwareontwikkelingsteam georganiseerd, geprioriteerd, up-to-date en klaar voor gebruik blijft.