10 gratis sjablonen voor prioriteiten stellen om de taken van je team te organiseren

Stel je een druk kruispunt voor tijdens het spitsuur. Honderden auto's staan in de rij en elke bestuurder heeft haast om op tijd op zijn werk te zijn. Zonder goede verkeersregels zou er een complete chaos ontstaan. šŸšØ

Prioritering pakt soortgelijke problemen aan, maar nu hebben we het over naderende deadlines en veeleisende klanten in plaats van files. Het biedt richtlijnen voor een efficiƫnte organisatie wanneer je tegelijkertijd jongleert met veel taken met verschillende niveaus van urgentie.

Om je prioriteiten te stellen, moet je een goed hulpmiddel vinden. Bekijk de lijst met onze favoriete ClickUp prioriteiten sjablonen, en kies je hulpje! We zullen onderzoeken wat elke sjabloon te bieden heeft en hoe je het kunt gebruiken om productiviteit te stimuleren .

Wat is een matrixsjabloon voor prioritering?

Sjablonen voor prioriteiten zijn frameworks die vooraf zijn gebouwd om u te helpen bij het organiseren van opdrachten op basis van hun urgentie en bedrijfsimpact.

Met al uw taken gesorteerd, kunnen u en uw team sneller werken en met vertrouwen. Je weet precies wat, wanneer en waarom er moet gebeuren, zodat je inspanningen doelgericht zijn en afgestemd op de doelstellingen van het bedrijf en het team.

Het gebruik van een sjabloon voor projectprioritering heeft vele voordelen, waaronder:

Verbeterde focus, efficiƫntie en productiviteit

Verbeterde strategische besluitvorming

Effectieve toewijzing van middelen

Minder stress en een beter evenwicht tussen werk en privƩ

Naleven van deadlines en tijdig doelen bereiken

Net als prioriteringstechnieken zijn er sjablonen voor prioriteiten in vele vormen met verschillende criteria voor het evalueren van taken en kunnen ze in verschillende omgevingen worden gebruikt door mensen in specifieke organisatorische posities.

Wat maakt een goed sjabloon voor prioriteiten?

In het algemeen moet een effectief prioriteiten-sjabloon de volgende vakjes aankruisen:

Visualisatie : Heeft een duidelijke structuur en een aantrekkelijk ontwerp met aantrekkelijke kleuren en elementen om uw plannen tot leven te brengen

: Heeft een duidelijke structuur en een aantrekkelijk ontwerp met aantrekkelijke kleuren en elementen om uw plannen tot leven te brengen Toegankelijkheid : Zorgt ervoor dat u het vanaf elk apparaat kunt openen en bewerken, zodat u onderweg kunt plannen

: Zorgt ervoor dat u het vanaf elk apparaat kunt openen en bewerken, zodat u onderweg kunt plannen IntuĆÆtiviteit : Heeft een schone interface en is eenvoudig te gebruiken voor alle teamleden, nieuw of ervaren

: Heeft een schone interface en is eenvoudig te gebruiken voor alle teamleden, nieuw of ervaren Flexibiliteit : Geschikt voor verschillende soorten projecten en teams en schaalbaar naarmate het bedrijf groeit

: Geschikt voor verschillende soorten projecten en teams en schaalbaar naarmate het bedrijf groeit Integratie : Ondersteunt integratie met uw favoriete projectmanagementtools, zodat u de workflow kunt optimaliseren

: Ondersteunt integratie met uw favoriete projectmanagementtools, zodat u de workflow kunt optimaliseren Samenwerking: Maakt het voor iedereen in je team mogelijk om deel te nemen aan de prioritering en biedt geavanceerde functies voor delen, gebruikersbeheer en communicatie

10 gratis sjablonen voor projectprioritering om te gebruiken in 2024

Een geluid taakprioritering plan kan de basis leggen voor het komende werk zodat meerdere projecten soepel verlopen. Door vooraf extra moeite te doen, kun je tijd besparen tijdens veeleisende productiefasen - zo voorkomt u miscommunicatie, vertragingen, fouten en andere ongelukken die het vertrouwen van de klant aantasten. ā°

Weet u niet zeker hoe en waar u moet beginnen? Gebruik een van deze 10 ClickUp sjablonen en optimaliseer uw werkprioritering verwerken in een mum van tijd. Ze zijn gratis te gebruiken, dus je kunt vrijblijvend verschillende opties verkennen!

1. ClickUp Projectprioriteitenmatrix Sjabloon

ClickUp Projectprioriteitenmatrix Sjabloon

De ClickUp Prioriteitsstelling Matrix Sjabloon is een uitstekende manier om de complexe hiƫrarchie van komende taken te visualiseren.

Het is een 3Ɨ3 matrix met twee assen die staan voor Impact- en Inspanningsvariabelen. Een taak kan laag, gemiddeld of hoog scoren op deze variabelen. De cellen hebben een strategische kleurcodering om je te helpen in Ć©Ć©n oogopslag de algemene prioriteit van taken te beoordelen:

Rood: Nu doen Oranje: Volgende doen Groen: Als laatste doen

Inhoud toevoegen aan een ClickUp Whiteboard, een nieuwe sticky note maken ergens op het bord en beschrijf kort de taak. Nadat je de impact en het inspanningsniveau hebt beoordeeld, sleep je de notitie naar de cel die het best de prioriteitsstatus weergeeft. Je kunt de exacte positie van de notitie in de cel gebruiken om een extra rangschikkingslaag te introduceren.

In de Whiteboard-weergave laat de sjabloon vrijheid en creativiteit toe. Je kunt afbeeldingen en video's toevoegen, linken naar taken en documenten en doodles maken om ideeĆ«n op een leuke manier aan je team over te brengen. šŸ’„ Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Eenvoudige Prioriteitenmatrix Sjabloon

Rangschik de urgentie en het belang van de projecten met de hoogste prioriteit op een ClickUp Whiteboard

Als u liever de beproefde en betrouwbare Eisenhower prioriteitenmatrix gebruikt, is de Eenvoudige sjabloon voor prioriteitenmatrix door ClickUp kan het hulpmiddel zijn om projecten te prioriteren.

De sjabloon heeft een 2Ɨ2 structuur en bevat Urgency en Importance variabelen. Net als de vorige toevoeging aan onze lijst, kun je het raamwerk gebruiken door plakbriefjes toe te voegen aan de vier cellen.

Afhankelijk van hun positie kunnen taken worden geclassificeerd als:

Hoog belang, hoge urgentie: Doe het eerst Laag belang, hoge urgentie: Doe Volgende Hoog belang, lage urgentie: Doe Later Laag belang, lage urgentie: Doe het laatst

Wist u dat u ClickUp kunt gebruiken voor bijna al uw werkzaamheden achter de schermen, niet alleen voor het stellen van prioriteiten?

Verander plakbriefjes met Ć©Ć©n klik in taken en beheer ze allemaal in de lijstweergave. U kunt de capaciteit van uw medewerkers beoordelen, taken toewijzen en de voortgang bijhouden of subtaken, checklists, bijlagen en andere zaken toevoegen die helpen bij het voltooien van taken. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Actie Prioriteit Matrix Sjabloon

ClickUp Actie Prioriteit Matrix Sjabloon

Een andere 2Ɨ2 matrix, de ClickUp Actie Prioriteit Matrix Sjabloon stelt projectmanagers in staat om taken te beoordelen op basis van hun vereiste inspanning en potentiĆ«le impact.

Maak, voordat u een beslissing neemt over hun prioriteit, een lijst van alle taken in de grijze rechthoek aan de rechterkant van de sjabloon met behulp van plakbriefjes. Voel je vrij om de kleuren te veranderen om extra informatie te introduceren. De kleur kan bijvoorbeeld de toegewezen persoon, afdeling of een andere evaluatiefactor aangeven.

U kunt de taken verdelen over vier verschillende cellen, die slimme namen hebben:

Grote projecten: Hoge impact + hoge inspanning Snelle winsten: Grote impact + weinig inspanning Fill-ins: Lage impact + hoge inspanning Tankloze taken: Weinig impact + weinig inspanning

Net als bij andere ClickUp Whiteboard-sjablonen kunt u bijna elk element perfect aanpassen. Voel u vrij om te gaan waar uw verbeelding u brengt met afbeeldingen, video's, doodles en diagrammen. šŸŽØ Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp 2X2 Prioriteitenmatrix Whiteboard Sjabloon

ClickUp 2X2 Prioriteitenmatrix Whiteboard Sjabloon

Zoals de naam al doet vermoeden, is de ClickUp 2X2 Prioriteitsmatrix Whiteboard Sjabloon is een standaard 2Ɨ2 matrix waarin u taken kunt slepen en neerzetten.

Ondanks het vertrouwde gevoel heeft het sjabloon een unieke aanpak in vergelijking met de vorige aanbevelingen op onze lijst. Naast Belang bevat het Prioriteit als een van de variabelen. Dit soort structuur is handig als de prioriteit van de taak is bepaald, maar het is niet in lijn met het algemene belang ervan.

Hoewel een taak als een hoge prioriteit kan worden bestempeld, betekent dat niet dat het je eerste prioriteit moet zijn. Gebruik deze sjabloon om uit te zoeken waar je je tijd aan moet besteden, rekening houdend met de bredere context. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Prioritering Whiteboard Sjabloon

ClickUp Prioritering Whiteboard Sjabloon

De Whiteboard Sjabloon voor Prioritering door ClickUp biedt een kleurrijke en innovatieve manier om taken, ideeĆ«n en voorstellen binnen uw organisatie te beheren. šŸŒˆ

Hoewel het lijkt op een matrix met zijn twee assen, neemt het sjabloon afstand van de strikte categorieƫn en introduceert het een flexibeler lagensysteem. Afhankelijk van waar u ze op het diagram plaatst, kunnen taken de volgende statussen hebben:

Must Be Done/Feasible: Zeer haalbaar en zeer belangrijk Groot om te hebben/herzien moet worden: Zeer haalbaar of zeer belangrijk Won't Work/Impossible: Nauwelijks significant of nauwelijks haalbaar

Begin met het noteren van al je taken als plakbriefjes in het gedeelte Ideeƫnpool aan de rechterkant. Met deze prioriteringssjabloon kunt u medewerkers betrekken cross-functioneel door een notitiekleur toe te wijzen aan elke afdeling. Nadat u de lijst hebt gemaakt, beoordeelt u het belang en de haalbaarheid van de taken en verplaatst u ze naar hun respectieve posities.

Vergeet niet de legenda aan de linkerkant bij te werken om anderen te helpen gemakkelijker door het diagram te navigeren ! šŸ§­ Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Dagelijks Actieplan Sjabloon

ClickUp dagelijks actieplan sjabloon

We stappen af van de eenvoudige projectprioritering matrixsjabloonstructuur naar een uitgebreidere en interactieve structuur. De ClickUp Dagelijks Actieplan Sjabloon biedt alle hulpmiddelen die u nodig hebt om productiviteit te verhogen en bereik efficiĆ«nt je dagelijkse teamdoelen. šŸ“

Met deze sjabloon kun je:

Alle gegevens centraliseren zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn voor iedereen

Taken organiseren en hun voortgang bijhouden

Taken plannen en toewijzen en een holistisch beeld krijgen van de tijdlijn van het project

Het eerste wat je moet doen is het high-end doel definiƫren. Je kunt dit doen in de kleine tabel bovenaan de lijstweergave van de sjabloon. Definieer vervolgens de taken en subtaken voor elke afdeling. Gebruik de kolommen aan de rechterkant om de deadline in te stellen, de complexiteit van de taak aan te geven of een aangepast veld met andere relevante informatie in te voeren.

Als je een fan bent van Kanban-borden, vind je het misschien handiger om taken te organiseren in bordweergave. Wat de lay-out ook is, voel je vrij om de groepering, filters en andere elementen aan te passen om de sjabloon aan te passen aan de behoeften van je team.

Dankzij de tijdlijnweergave kun je effectief tijd beheren . Door taakafhankelijkheden te definiƫren, zorg je ervoor dat taken altijd de meest logische en efficiƫnte volgorde volgen, zelfs in het geval van frequente herschikking. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp SMART actieplan sjabloon

ClickUp SMART actieplan sjabloon

De SMART actieplan sjabloon door ClickUp geeft u een kans om uw doelen diepgaand te analyseren. U kunt de middelen specificeren om ze te bereiken en het succes te meten. šŸ“

Aangezien je waarschijnlijk in Word, Google Docs of een gelijkaardig programma hebt gewerkt, zou dit sjabloon een paar belletjes moeten doen rinkelen! šŸ””

Schrijf je gedachten op in de daarvoor bestemde tekstvakken, verwijder de banners en je kunt aan de slag.

Begin met het definiƫren van uw uiteindelijke doel. In het volgende gedeelte ga je in op de specifieke aspecten van je actieplan, volgens het SMART-principe:

Specifiek: Wat moet je doen om het doel te bereiken? Wie zijn de andere verantwoordelijke personen en wat zijn hun taken? Meetbaar: Welke maatstaven ga je gebruiken om de voortgang te volgen en het succes van je inspanningen te bepalen? Zijn er mijlpalen die je moet halen? Achievable: Hoe wil je het doel bereiken? Welke hulpmiddelen heb je nodig? Welke vaardigheden of kennis moet je bijspijkeren? Relevant: Waarom is dit doel belangrijk? Hoe past het in het grotere geheel en in de doelstellingen van het bedrijf? Tijdgebonden: Zijn er vooraf vastgestelde deadlines waaraan je je moet houden? Zo niet, hoeveel tijd denk je nodig te hebben om je doel te bereiken?

Rapporteer in de tabel Follow-Through aan het einde over je vooruitgang na vooraf ingestelde tijdsintervallen. Beschrijf de belangrijkste resultaten, tekortkomingen en gebieden die extra ondersteuning nodig hebben. Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp Backlogs & Sprints Sjabloon

ClickUp Backlogs & Sprints Sjabloon

Leiders van softwareontwikkelingsteams, luister - deze sjabloon is voor jou! De ClickUp Backlogs & Sprints Sjabloon is een compleet productiviteitstool gebaseerd op Scrum en Agile methodologieƫn.

Het beslaat een hele ClickUp Space en biedt verschillende weergaven en functies, zodat je het hele proces vanuit Ć©Ć©n app kunt beheren. Voor beginners kan het een uitdaging zijn, maar de meegeleverde instructiedocumenten bieden voldoende houvast.

De sjabloon wordt geleverd met verschillende weergaven, waaronder:

Epic List voor een breed overzicht van alle user stories

Backlog Prioritization List om u te helpen bij het organiseren van user stories en bugs

Sprint Lijst en Dagelijks Standup Bord voor lange termijn planning

Nieuw Epic Request Formulier om feedback van gebruikers te verzamelen

Kalender, tijdlijn en werklast weergaven voor planning

Retrospectives Documenten om samen te vatten en input te krijgen van teams

Als het gaat om prioriteitenbeheer de prioriteitenlijst Backlog biedt veel aangepaste kolommen om je te helpen bij het evalueren van taken. Je kunt Sprintpunten toekennen, de MoSCoW-sorteermethode gebruiken, een prioriteitstag benoemen of je eigen projectcriteria introduceren. Deze sjabloon downloaden

9. ClickUp Start-Stop-Continue Sjabloon

ClickUp Start-Stop-Continue-sjabloon

Verbeter de resultaten met het ClickUp Start-Stop-Continue-sjabloon en denk na over welke activiteiten moeten worden gestart, beƫindigd of voortgezet voor de beste resultaten

Van tijd tot tijd moet u uw workflows opnieuw evalueren om gebieden voor verbetering te identificeren. De taakopdracht maakt immers niet veel uit als uw processen verouderd en ineffectief zijn.

De ClickUp Start-Stop-Continue-sjabloon biedt een kader voor het optimaliseren van processen binnen uw team of organisatie. Het is nog een Whiteboard-sjabloon, dus de aanpassingsmogelijkheden zijn hoog.

Stel eerst het primaire doel vast, d.w.z. wat u wilt bereiken. Dat kan bijvoorbeeld het verbeteren van de klantenservice zijn of het stroomlijnen van het inwerkproces.

Maak met behulp van plakbriefjes een lijst van taken die bij dit proces komen kijken. Bepaal in overleg met je teamgenoten of belanghebbenden tot welke categorie elke taak behoort:

Start: Taken die je nog niet doet, maar wel zou moeten doen Stop: Ineffectieve taken die veel tijd in beslag nemen maar weinig bedrijfswaarde opleveren Doorgaan: Taken die impactvol zijn gebleken en in het proces moeten blijven

Sleep de notities die de taken symboliseren naar de juiste positie. Je kunt de plannen omzetten in actie door taken te creƫren in de lijstweergave, waardoor veel andere functionaliteiten worden ontgrendeld. Zorg ervoor dat u het proces na een bepaalde periode opnieuw evalueert en bijwerkt om de relevantie ervan te waarborgen. Deze sjabloon downloaden

10. ClickUp eenvoudig sjabloon met taken

ClickUp sjabloon met eenvoudige taken

In sommige gevallen is de eenvoudigste oplossing de meest effectieve. De Eenvoudige sjabloon voor taken door ClickUp is daar een perfect voorbeeld van. Het biedt een eenvoudige manier om taken te beheren zonder onnodige complexiteit of afleiding.

Gebruik de lijstweergave als uw hoofdtaaklijst. Standaard tonen de kolommen de geadresseerde, vervaldatum, prioriteitstag, opmerkingen en meer. De statuskolom heeft een vervolgkeuzemenu met aanpasbare categorieƫn.

Je kunt de kolommen ook personaliseren door te kiezen uit 20 veldopties, waaronder:

Tekst

Datum

Voortgangsbalk

Selectievakje

Beoordeling

Formule

Breid de informatie uit door subtaken, checklists en bijlagen toe te voegen. Voel je vrij om andere weergaven te verkennen, zoals Board en Gantt, en speel met de filters om de optimale weergavevariant te vinden. Deze sjabloon downloaden

Sjablonen voor topprioriteiten: Een overzicht

Weet u niet zeker welke sjabloon u moet proberen? Bekijk de volgende tabel voor een overzicht van alle opties:

Verhoog uw productiviteit met sjablonen voor prioriteiten

Een solide prioriteitensysteem verbetert de prestaties van uw team, wat leidt tot snellere en kwalitatief betere resultaten. Het legt ook de basis voor toekomstig werk, zodat je efficiƫnt kunt plannen voor de middellange en lange termijn. Taak voor taak, project voor project: je team kan een van de beste presteerders van het bedrijf worden.

Door een van deze geweldige prioriteiten-sjablonen te gebruiken, kunt u een voorsprong nemen en uw productiviteitsdoelen in een mum van tijd bereiken! šŸ