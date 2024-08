8 Evernote-integraties voor betere notities in 2024

Vergeet het maken van aantekeningen met de hand. De markt voor apps voor het maken van notities is de laatste jaren geëxplodeerd en Evernote is koploper. Met een app als Evernote krijg je meer dan alleen de mogelijkheid om een leeg document in te typen. Je kunt gemakkelijk meerdere notities en stukjes informatie organiseren met cross-device synchronisatie, zoekfunctionaliteit, multimedia-ondersteuning en nog veel meer. Het is notities maken-maar dan met superkrachten.

Er is echter nog een duidelijk voordeel: sluit Evernote aan op de uitgebreide lijst van integraties en ontgrendel nog meer waarde. Stel je voor dat je je favoriete productiviteitstools (hint: ClickUp) kunt integreren met de marktleidende app voor het maken van notities. Wanneer je overweegt Evernote of zijn alternatieven integraties moeten deel uitmaken van je besluitvormingsproces.

Dus, hier zijn de beste Evernote integraties die je kunt vinden voor het nieuwe jaar. Van projectbeheer tot het maken van formulieren die je notities voeden, leer hoe je je productiviteit kunt optimaliseren met deze apps en integraties.

Wat moet je zoeken in een Evernote-integratie?

Natuurlijk zijn de opties in deze gids slechts een paar van de vele opties om de kernfunctionaliteit van Everynote uit te breiden. Maar de beste Evernote integraties hebben een paar gemeenschappelijke kenmerken die het overwegen waard zijn als je de beste optie voor je eigen behoeften vindt:

De 8 beste Evernote integraties om te gebruiken in 2024

Als een van de beste tweede hersenen apps evernote heeft veel te bieden op het gebied van integraties. Het zijn juist die integraties die Evernote onderscheiden van de andere apps alternatieven zoals Obsidian . Laten we eens kijken naar onze favorieten onder deze integraties om aan uw behoeften te voldoen.

1.

ClickUp

Ontdek ClickUp Docs, met realtime samenwerking, geïntegreerde workflows, organisatorische efficiëntie, privacycontroles en uitgebreide opmaakopties

Als een van de beste projectbeheertools op de markt, heeft het ook veel te bieden als het gaat om het maken van notities. En dan hebben we het niet alleen over ClickUp Documenten , die kan dienen als een Evernote-vervanger op zichzelf als je stukken gebruikt zoals de ClickUp Project Notitie sjabloon .

In plaats daarvan hebben we het specifiek over de ClickUp Evernote integratie .

Verbind de twee tools en uw notities maken sluit intuïtiever aan op uw projectbeheer. Nieuwe Evernote notities worden een ClickUp taak. Maak van uw willekeurige verzameling notities samenhangende, werkbare projecten, compleet met taakeigenaars, vervaldatums en meer.

Met ClickUp's universele zoekfunctie kunnen gebruikers snel zoeken naar verbonden apps, bestanden en meer. Met Universal Search kunnen gebruikers Extend Search gebruiken om hun favoriete apps te vinden en hoeven ze niet meer één voor één te zoeken om te vinden wat ze zoeken.

ClickUp beste functies

Een uitgebreide bibliotheek vanEvernote-sjablonen om je notities te vereenvoudigen en te voorkomen dat je elke keer helemaal opnieuw moet beginnen

ClickUp Universeel Zoeken laat gebruikers snel zoeken naar verbonden apps, bestanden en meer. Gebruik het om uw favoriete apps, bestanden en notities in en buiten ClickUp op elk gewenst moment te vinden, en een einde te maken aan het zoeken naar elk van hen afzonderlijk

Een complete projectmanagement suite die u helpt natuurlijke volgende stappen te bouwen voor elke notitie die u maakt en die notities om te zetten in volledige projecten

Geautomatiseerde workflows voor uw notities en taken om uw productiviteitsprojectflow te optimaliseren

ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers melden dat het toevoegen van nieuwe kaarten en tickets aan projecten vertraging kan oplopen

De zoekfunctie op het platform is niet altijd intuïtief en filters kunnen snel complex worden

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.200+ beoordelingen)

4.7/5 (9.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Nozbe

Via

Nozbe

Net als ClickUp is Nozbe in de kern een app voor taakbeheer. In tegenstelling tot ClickUp biedt het niet veel geavanceerde functies, maar tot op zekere hoogte is dat de bedoeling.

Nozbe is niet ontworpen voor complexe projecten met veel teamleden. In plaats daarvan is het een eenvoudige organisatietool voor het opbouwen en prioriteren van taken en dan ze individueel of als team af te krijgen. Met de Evernote integratie wordt die eenvoudige maar krachtige functionaliteit nog relevanter.

Nozbe beste functies

Voeg Evernote notities als commentaar toe aan individuele taken binnen Nozbe met een enkele klik

Evernote herinneringen maken die automatisch veranderen in Nozbe taken met een 'herinnering' tag

Een inherent gebruiksgemak dat komt door de opzettelijke afwezigheid van complexiteit en maakt onboarding eenvoudig

Integraties zoals Evernote zorgen voor een bewuste en strategische uitbreiding van functionaliteit als dat nodig is

Nozbe beperkingen

Niet veel (of geen) automatisering, waardoor het moeilijker te beheren is als projecten complexer worden

Sommige gebruikers hebben opgemerkt dat hoewel integraties eenvoudig te installeren zijn, ze relatief frustrerend zijn om uit te schakelen en te de-synchroniseren

Synchronisatie tussen platforms verloopt niet altijd soepel en kan soms vertraagd zijn

Nozbe prijzen

Gratis: $0 voor maximaal 3 gebruikers

$0 voor maximaal 3 gebruikers Premium: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

Nozbe beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

4.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

3. 123FormBouwer

Via

123Opbouwer

De naam is het spel voor deze Evernote integratie. 123FormBuilder helpt je bij het maken van eenvoudige formulieren om gegevens te verzamelen van iedereen, inclusief interne belanghebbenden, externe klanten en meer. En met de Evernote integratie en workflow automatisering wordt het verzamelen van gegevens een eenvoudig en gezamenlijk proces.

123FormBuilder beste functies

Stuur formulierinvoer direct van uw formulieren naar Evernote notities en herinneringen

2.000+ formuliersjablonen om het creëren van nieuwe gegevensverzamelingsformulieren eenvoudig te maken, van bestelformulieren tot inschrijvingen voor evenementen

Met maatwerk kun je je eigen bedrijfslogo en merk toevoegen aan elk formulier dat je maakt

Ruime keuze aan prijsniveaus voor organisaties van alle soorten en maten

123FormBuilder beperkingen

Koppelen van formulieren aan betaalopties kan moeilijk zijn, waardoor de gebruiksmogelijkheden voor klanten beperkt zijn

E-mails over het indienen van formulieren en foutmeldingen gaan soms naar spammappen

In sommige gevallen kan de opmaak van formulieren veranderen bij import in Evernote

123FormBuilder prijzen

Basis: Gratis

Gratis Goud: $32/maand

$32/maand Platina: $39/maand

$39/maand Diamant: $79/maand

$79/maand Enterprise: $225/maand

123FormBuilder beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (160+ beoordelingen)

4.5/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (160+ beoordelingen)

4. Avaza

Via

Avaza

Het begint als een projectbeheertool, maar dat is nog maar het begin. Avaza biedt geavanceerde functies zoals tijdregistratie, planningbeheer, teamchatfunctionaliteit en facturering. Het doel is om een full-service productiviteitssuite te worden voor bedrijven van elke grootte en in elke branche.

Avaza beste functies

Integratie in twee richtingen met Evernote, waardoor gebruikers zowel automatisch nieuwe taken kunnen aanmaken wanneer een nieuwe notitie wordt aangemaakt als een nieuwe notitie voor elke nieuwe taak die wordt aangemaakt

Geavanceerd online en terugkerend offerte- en factureringssysteem dat de communicatie met klanten binnen het platform stroomlijnt

Teamchatopties zorgen ervoor dat zelfs grote teams gemakkelijker kunnen samenwerken

Indrukwekkend eenvoudige gebruikersinterface gezien de complexiteit van de aangeboden functies

Avaza beperkingen

Geen offline mogelijkheden- deze software werkt online voor gebruikers die verbonden zijn met het internet

Het verwijderen van medewerkers die niet langer deel uitmaken van het team is onnodig moeilijk

Evernote-integratie kan er soms niet in slagen notities bij te werken wanneer de gekoppelde taak wordt bijgewerkt

Avaza prijzen

Gratis

Startup: $11.95/maand per gebruiker

$11.95/maand per gebruiker Basis: $23.95/maand per gebruiker

$23.95/maand per gebruiker Zakelijk: $47.95/maand per gebruiker

Avaza beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (290+ beoordelingen)

4.5/5 (290+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

5. TaskClone

Via

TaskClone

TaskClone heeft geen Evernote-integratie. In plaats daarvan is het de integratie. De tool helpt je om eenvoudig actie-items te kopiëren van je notitie-app naar je agenda of taakbeheer-app voor opvolging. Voeg gewoon een "Trigger" tag toe aan je notitie en het doet het werk voor je.

TaskClone beste functies

Dynamische synchronisatie die niet stopt wanneer het to-do-item is aangemaakt, maar ervoor zorgt dat je projectbeheersysteem en Evernote na verloop van tijd op elkaar zijn afgestemd

Specificeer de bestemming om je taken naartoe te sturen om je takenlijst aan de achterkant beter te organiseren

Biedt de mogelijkheid om offline te werken en weer te synchroniseren zodra het apparaat weer online gaat

Werkt ook met OneNote, Google Docs en TaskCam

TaskClone beperkingen

De installatie duurt even en is niet per se intuïtief

De gebruikersinterface zou eenvoudiger kunnen voor een app met een dergelijke gerichte functionaliteit

De prijs kan een belemmering vormen wanneer sommige projectbeheertools op deze lijst, zoals ClickUp, automatisch inhoud synchroniseren zonder tussenkomst van een tussenpersoon

TaskClone prijzen

Starter: $1,99/maand

$1,99/maand Professioneel: $2,99/maand

$2,99/maand Exec: $3,99/maand

$3,99/maand Zakelijk: $4,99/maand

TaskClone beoordelingen en recensies

G2: 3.5/5 (4 beoordelingen)

3.5/5 (4 beoordelingen) Capterra: tot nu toe geen beoordelingen

6. Docebo

Via

Docebo

Docebo, een virtueel leerplatform in hart en nieren, heeft als doel om "de manier waarop bedrijven technologie gebruiken opnieuw te ontwerpen om de zakelijke impact van hun leerervaringen te creëren, te leveren en te begrijpen" Met andere woorden, deze tool doet meer dan alleen werknemers trainen, het houdt die training bij en verkrijgt diepere inzichten in grotere trends, benchmarks en opgedane kennis.

Docebo beste eigenschappen

Een intuïtieve Evernote-integratie die het LMS verbindt met de geautomatiseerde workflows van de notitie-app voor directe informatieoverdracht

Eenvoudig nieuwe notities maken in Evernote op basis van acties in de LMS, zoals nieuwe registraties op het platform

Voor een complex platform dat is ontworpen voor bedrijfsactiviteiten, is Docebo verrassend eenvoudig aan te sluiten en te integreren

De prijs is alleen op maat, maar gebruikers melden een redelijk prijspunt in vergelijking met andere enterprise leersystemen

Docebo beperkingen

De beheeropties zijn beperkt en zijn grotendeels afhankelijk van kant-en-klare leermodules en workflows

Sommige veelbelovende functies, zoals het in kaart brengen van vaardigheden, worden beperkt door een gebrek aan aanpassingsopties voor verschillende sectoren

Docebo prijzen

Alleen offertes op maat

Docebo beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (500+ beoordelingen)

4.4/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (160+ beoordelingen)

7. Inzichtelijk

Via

Insightly

Insightly is een complete klantbeheersoftware die verschillende systemen biedt, waaronder een marketingautomatiseringstool, CRM, klantenservice en app connect. Dat integratieniveau is specifiek ontworpen om meer inkomsten te genereren door het aantrekken van klanten en het opbouwen van relaties te verbeteren.

Insightly beste eigenschappen

Eenvoudig Evernote notities kopiëren naar Insightly taken, klantprofielen en meer

Nieuwe kansen en projecten dynamisch koppelen aan Evernote taken voor geavanceerde notities

Eenvoudig proces om een Evernote notitie los te koppelen van de Insightly opportunity of profiel indien nodig

Integratie in het hele klanttraject zorgt voor meer samenhangende communicatiestructuren en -ervaringen

Insightly beperkingen

Evernote integratie is alleen beperkt tot Evernote Business klanten

De geïntegreerde suite kan gemakkelijk kostbaar worden voor kleinere bedrijven

App Connect belooft talloze integraties, maar kan moeilijk in te stellen zijn voor nieuwe of niet-technische gebruikers

Insightly prijzen

All-in-One Plus: $349/maand

$349/maand All-in-One Professional: $899/maand

$899/maand Alles-in-1 Enterprise: $2.599/maand

Insightly beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (800+ beoordelingen)

4.2/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (600+ beoordelingen)

8. Leesvonk

Via

Readdle

Er zijn veel tools die beloven e-mail efficiënter te maken. Spark van Readdle zou kunnen slagen als een e-mailtool die expliciet is ontworpen voor productiviteit.

Filter en organiseer je e-mails eenvoudig, zet berichten opzij voor later of markeer ze als voltooid. Het resultaat is dat je je kunt concentreren op lawaai wanneer dat nodig is en in je berichten kunt duiken wanneer je dat kunt.

Readdle Spark beste eigenschappen

Eenvoudige Evernote-integratie die inkomende e-mails kan omzetten in taken

Breid de functionaliteit van Spark uit door dieper in te gaan op Evernote voor elke e-mail die je ontvangt

De AI-editor helpt je binnen enkele seconden geweldige e-mails te maken

De poortwachterfunctie screent en blokkeert automatisch berichten van onbekende of ongewenste afzenders

Readdle Spark beperkingen

Contra-intuïtief voor de meeste gebruikers die meer standaard e-mailclients gewend zijn

De Evernote integratie is alleen beschikbaar voor iOS en Mac OS apparaten; het heeft geen Windows of Android mogelijkheden

Aangesloten services synchroniseren niet tussen apparaten en moeten elke keer handmatig worden toegevoegd

Readdle Spark prijzen

Gratis toegang

Premium Individueel: $4.99/maand

$4.99/maand Premium Teams: $6.99/maand per gebruiker

Readdle Spark beoordelingen en recensies

G2: Tot nu toe geen beoordelingen

Tot nu toe geen beoordelingen Capterra: 5/5 (1 beoordeling)

Verbeter uw Evernote-gebruik met ClickUp

Als u Evernote gebruikt, hebt u al toegezegd uw productiviteit te verbeteren. Dus waarom zou je die toewijding niet naar een hoger niveau tillen met een van de beste integraties voor Evernote?

Begin met ClickUp. De integratie van de populaire app voor het maken van notities met een volledige productiviteitssuite biedt vele voordelen, van veel

sjablonen voor vergadernotities

voor een betere follow-up en integratie in uw projecten voor al uw notities.

Het beste van alles is dat ClickUp gratis is om mee te beginnen. Maak vandaag nog uw gratis ClickUp account aan.