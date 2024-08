10 Beste Tweede Brein Apps & Software om aantekeningen te maken in 2024

_Heb je ooit een geweldig idee in je hoofd gehad, dat je vervolgens kwijtraakte omdat de afleidingen van het leven in de weg stonden?

Als je een systeem hebt om levensveranderende ideeën te noteren, kun je ze misschien vasthouden.

Het komt vaak voor dat creatieve inspiratie toeslaat wanneer je het het minst verwacht-als je aan het hardlopen bent of onder de douche staat. Dat is waar apps voor het tweede brein te hulp schieten. Grijp snel naar je telefoon en voila!

Deze tools voor het maken van notities zijn gemaakt om je te helpen je geest leeg te maken, elke dag te dagboeken, je cognitieve vermogen te vergroten en je te helpen je geheugen op orde te krijgen je tweede brein op te bouwen .

Als je nog niet op de tweede-hersentrein bent gesprongen voor notities maken is het tijd om het te doen, en we zullen je vertellen waarom.

Wat is een tweede brein?

Een tweede brein app is een digitaal hulpmiddel dat is ontworpen om je te helpen je gedachten, ideeën en informatie vast te leggen, te organiseren en op te slaan op een gestructureerde manier zodat je ze op elk moment kunt terugvinden.

Het opbouwen van een tweede brein breidt je cognitieve processen en vaardigheden uit en biedt een gestructureerde en gemakkelijk toegankelijke opslagplaats voor je notities, documenten en creatieve inzichten.

Tiago Forte introduceerde het concept van het tweede brein voor het eerst in zijn boek " Een tweede brein bouwen hij redeneert dat mensen niet altijd elk stukje dagelijkse informatie kunnen onthouden, omdat het overweldigend kan worden.

Tiago ging verder met het opnoemen van de voordelen van het vertrouwen op het tweede hersensysteem:

Organiseert je informatie perfect, waardoor toegang eenvoudig is

Bewaart informatie, tenzij je verwijdert wat je niet langer nodig hebt

Behoudt je creativiteit en zorgt ervoor dat je werk wordt bijgehouden, zodat je het op elk moment opnieuw kunt bekijken

Wat moet je zoeken in Second Brain Apps?

Hier zijn enkele kenmerken waar je op moet letten bij het kiezen van een tweede-hersenhelft app:

Toegankelijkheid: Een goed ontworpen app voor het tweede brein moet altijd beschikbaar zijn op elk apparaat of platform

Een goed ontworpen app voor het tweede brein moet altijd beschikbaar zijn op elk apparaat of platform Structuur en flexibiliteit: Je moet de notitie-interface van de app gemakkelijk kunnen aanpassen aan verschillende functies, formaten en stijlen. Het classificeren van notities moet flexibel zijn met mappen, tags, notitieblokken, enz.

Je moet de notitie-interface van de app gemakkelijk kunnen aanpassen aan verschillende functies, formaten en stijlen. Het classificeren van notities moet flexibel zijn met mappen, tags, notitieblokken, enz. Delen: Met een goed ontworpen app voor het maken van notities voor de tweede hersenhelft kun je je notities gemakkelijk delen met anderen. Functies zoals bewerken en becommentariëren verbeteren teamwerk, samenwerking en algemene productiviteit

De 10 beste apps en software voor het tweede brein in 2024

1. ClickUp

Maak prachtige documenten, wiki's en meer en koppel ze aan uw workflows met ClickUp Docs

ClickUp is de beste alles-in-één productiviteitstool voor het maken van notities. Bewerk je notities en laat feedback achter voor iedereen met wie je ze deelt. Het beste aan ClickUp is dat wat begint als een eenvoudige notitie een taak of een groter project kan worden.

ClickUp stroomlijnt al je ideeën en workflows in één app. ClickUp is beschikbaar op verschillende apparaten en platforms en werkt goed samen met bestaande tools in je dagelijkse workflow.

ClickUp beste functies

ClickUp Documenten : Maak documenten in elk formaat. Pas het document aan uw voorkeur aan en deel het met uw team. Kies uit verschillende sjablonen en formaten zodat u geen tweede brein van nul hoeft op te bouwen

Maak documenten in elk formaat. Pas het document aan uw voorkeur aan en deel het met uw team. Kies uit verschillende sjablonen en formaten zodat u geen tweede brein van nul hoeft op te bouwen ClickUp notitieblok : Noteer ideeën en maak snel checklists met een uitgebreide reeks notitiesjablonen. Zet uw notities om in taken. Gebruik verschillende lettertypes, kleuren, achtergronden, sjablonen, enz. voor uw notities

Noteer ideeën en maak snel checklists met een uitgebreide reeks notitiesjablonen. Zet uw notities om in taken. Gebruik verschillende lettertypes, kleuren, achtergronden, sjablonen, enz. voor uw notities ClickUp Relaties : Breng uw ideeën en taken samen. Maak links tussen uw documenten en, met backlinks, automatiseer links tussen gerelateerde taken en Documenten. Creëer zo één idee en gebruik het overal!

Breng uw ideeën en taken samen. Maak links tussen uw documenten en, met backlinks, automatiseer links tussen gerelateerde taken en Documenten. Creëer zo één idee en gebruik het overal! Clickup Brein : Genereer nieuwe ideeën van hoge kwaliteit met AI. Lange notities samenvatten of brainstormideeën genereren voor groepsprojecten

Genereer nieuwe ideeën van hoge kwaliteit met AI. Lange notities samenvatten of brainstormideeën genereren voor groepsprojecten ClickUp Whiteboards : Werk samen met uw team met behulp van het digitale canvas omideeën te brainstormen enprojecten plannen. Samen creëren, opmerkingen achterlaten, mensen taggen of vermelden om samen te werken

Werk samen met uw team met behulp van het digitale canvas omideeën te brainstormen enprojecten plannen. Samen creëren, opmerkingen achterlaten, mensen taggen of vermelden om samen te werken Gebouwde sjablonen: GebruikClickUp's kennisbasissjabloon om een centrale Doc te maken voor de ideeën, gedachten en meer van uw team!

Bespaar tijd bij het maken van uw kennisbank met de vooraf ontworpen sjablonen van ClickUp

ClickUp beperkingen

Compatibiliteitsproblemen: ClickUp werkt (nog) niet snel op sommige mobiele telefoons

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per werkruimte

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (5.000+ beoordelingen)

4.7/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Notitie

Notities maken in Notion Notitie is een van de veelzijdige apps voor het tweede brein die zich aanpast aan individuele werkstromen. Gebruik deze uniforme ruimte voor het maken van notities, organisatie, taakbeheer, gericht schrijven en persoonlijke ontwikkeling om je focus te verbeteren .

Noteer snel notities, ideeën, to-do lijsten of herinneringen vanaf elke plek. Het biedt flexibiliteit in het organiseren van deze notities zonder beperkingen, zodat je ze gemakkelijk kunt terugvinden wanneer je maar wilt.

Notion beste eigenschappen

Notie AI : Gegenereer ideeën voor je werk en schrijf sneller met AI

Gegenereer ideeën voor je werk en schrijf sneller met AI Ongelimiteerde notities : Schrijf zoveel als je wilt zonder beperkingen

: Schrijf zoveel als je wilt zonder beperkingen Gecentraliseerde organisatie: Consolideert al je benodigdheden in één platform. Of het nu gaat om notities, budgetten, taken of recepten, je kunt een aanpasbarekennismanagementtool die aansluit bij uw denkproces

Consolideert al je benodigdheden in één platform. Of het nu gaat om notities, budgetten, taken of recepten, je kunt een aanpasbarekennismanagementtool die aansluit bij uw denkproces Beschikbaarheid platform en apparaat: Notion is beschikbaar op iOS en Android voor mobiel, op Mac en Windows voor desktop, en biedt de Notion Web Clipper die compatibel is met Chrome, Safari en Firefox webbrowsers

Notion beperkingen

Veiligheid: Beveiliging van notie zou beter kunnen. Deze zwakte kan vitale documenten in de app kwetsbaar maken

Notion Prijzen

Vrij voor altijd

Plus : $8-$10 per gebruiker

: $8-$10 per gebruiker Zakelijk : $15-$18 per gebruiker

: $15-$18 per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Notion AI: is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $8 per maand

Notion beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (4.800+ beoordelingen)

4.7/5 (4.800+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.917+ beoordelingen)

3. Houd

via Google bijhouden Google Keep is een software voor het maken van notities, ontworpen om te schrijven, lijstjes te maken en je gedachten te organiseren; het is handig voor het instellen van effectieve herinneringen. Je kunt er ook gemakkelijk notities met afbeeldingen en audio mee delen.

Met miljoenen gebruikers is Keep de eerste keuze voor diegenen die houden van levendige notities, en biedt het een reeks kleurrijke labels om je documenten efficiënt te organiseren en rangschikken.

Keep beste eigenschappen

Optische tekenherkenning: Zet elke foto om in tekst, zodat je direct notities kunt maken op basis van je afbeeldingen

Zet elke foto om in tekst, zodat je direct notities kunt maken op basis van je afbeeldingen Spraakopnamen : Zet automatisch uw spraakopnames om in tekst

: Zet automatisch uw spraakopnames om in tekst Beschikbaar op iOS, Android en web: Gebruik deze webapplicatie overal en op elk apparaat

Bewaar beperkingen

Geen opmaakopties: Keep biedt geen opmaakopties zoals cursief, vetgedrukt en onderstreept

Keep prijzen

Het is gratis en heeft geen premium versie

Keep beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (36 beoordelingen)

4.4/5 (36 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (161 beoordelingen)

4. Workflowy

via Workflowy Workflowy is een webgebaseerde app voor het maken van notities voor het tweede brein die het maken van notities vereenvoudigt met een eenvoudige en flexibele interface, zodat je ideeën snel en natuurlijk kunt organiseren.

Het werkt geweldig offline en ondersteunt naadloos de ontwikkeling van die ideeën wanneer het verbonden is met het internet. Workflowy's geneste lijsten zijn het paradepaardje - maak opsommingstekens voor een willekeurig aantal niveaus om de complexiteit van je ideeën of lijsten op te splitsen.

De beste functies van Workflowy

Oneindige nesting: Ontwikkel ingewikkelde ideeën met behoud van context. Duik in diepe detailniveaus binnen je notities of projecten zonder de bredere context of structuur uit het oog te verliezen

Ontwikkel ingewikkelde ideeën met behoud van context. Duik in diepe detailniveaus binnen je notities of projecten zonder de bredere context of structuur uit het oog te verliezen Bestanden en afbeeldingen: Integreer een onbeperkt aantal bestanden en afbeeldingen direct in uw inhoud met behulp van de eenvoudige drag-and-drop functie

Integreer een onbeperkt aantal bestanden en afbeeldingen direct in uw inhoud met behulp van de eenvoudige drag-and-drop functie No-login bewerken: Maak gedeelde toegang mogelijk zonder dat ontvangers een eigen Workflowy account nodig hebben

Maak gedeelde toegang mogelijk zonder dat ontvangers een eigen Workflowy account nodig hebben Sjablonen: Kies uit een bibliotheek met Workflowy-sjablonen om aan de slag te gaan als u uw notities niet vanaf nul wilt schrijven

Workflowy beperkingen

Beperkte functies op de gratis versie: De gratis versie van Workflowy beperkt gebruikers met minder functies, waaronder een maandelijkse bullet limiet en een 100MB limiet voor het uploaden van bestanden

Workflowy prijzen

Gratis voor altijd

Pro: $4.99 per gebruiker

Workflowy beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (22 beoordelingen)

4.4/5 (22 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (14 beoordelingen)

5. Ambacht

via Ambacht De naadloze interface van Craft bevat functies zoals dagelijkse notities, samenwerkingsdocumenten, wiki's, integraties en rijke previews van koppelingen, AI schrijven hulp, commentaar en reacties.

Ambachtelijke transformaties teamsamenwerking en het maken van notities door het samenvoegen van gestructureerde dagelijkse updates, het afstemmen van prioriteiten en het elimineren van blokkades, allemaal op één plek. Het is een centraal punt voor teams om notities te maken en taken, ideeën en uitdagingen voor verschillende projecten bij te houden.

Craft beste eigenschappen

Workflows: Verbind en organiseer werk binnen en tussen teams

Verbind en organiseer werk binnen en tussen teams Dagelijkse notities: Verbeter dagelijkse stand-ups met agenda-gekoppelde updates, prioriteiten en blockers

Verbeter dagelijkse stand-ups met agenda-gekoppelde updates, prioriteiten en blockers Gestructureerde documenten: Maak kaarten en pagina's om gedetailleerde context en organisatie te bieden voor ideeën

Maak kaarten en pagina's om gedetailleerde context en organisatie te bieden voor ideeën Integratie van rijke inhoud: Insluit codeblokken, rijke linkvoorvertoningen, afbeeldingen, video's en ondersteuning voor AI-assistent

Insluit codeblokken, rijke linkvoorvertoningen, afbeeldingen, video's en ondersteuning voor AI-assistent Wiki's: Consolideer de kennis van het team, zodat er niet steeds opnieuw naar links of informatie hoeft te worden gevraagd

Craft beperkingen

Niet zo geschikt voor taakbeheer: Craft is primair ontworpen voor het maken van notities en biedt beperkte opties voor taakbeheer

Craft prijzen

Gratis

Pro : $5 per gebruiker

: $5 per gebruiker Zakelijk : $10 per gebruiker

: $10 per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijsopgave

Neem contact op voor prijsopgave Craft AI: Gratis voor alle gebruikers

Craft reviews en beoordelingen

G2 : 4.6/5 (20 beoordelingen)

: 4.6/5 (20 beoordelingen) Capterra: 4.5 (32 beoordelingen)

6. Evernote

Via Evernote Evernote helpt je om je werk en leven te organiseren met notities, ongeacht waar je werkt. Je kunt dynamische notities maken met tekst, afbeeldingen, sjablonen en meer.

Evernote helpt je bij het beheren van notities met vervaldatums en herinneringen, ondersteunt papierloze documentopslag en integreert met Google Agenda voor efficiënte planning en contextuele notities.

Evernote beste functies

Werk overal: Zorg ervoor dat cruciale informatie direct beschikbaar is met automatische notitiesynchronisatie op alle apparaten

Zorg ervoor dat cruciale informatie direct beschikbaar is met automatische notitiesynchronisatie op alle apparaten Onthoud alles: Vergroot de bruikbaarheid van uw notities door tekst, afbeeldingen, audio, scans, PDF's en documenten te integreren

Vergroot de bruikbaarheid van uw notities door tekst, afbeeldingen, audio, scans, PDF's en documenten te integreren Vind dingen snel:Krijg snel toegang tot wat u nodig hebt met behulp van krachtige en flexibele zoekmogelijkheden

Evernote beperkingen

Prijzen:Evernote is duurder vergeleken met andere toepassingen voor het maken van notities in het tweede brein

Evernote prijzen

Gratis

Persoonlijk : $14,99 per maand

: $14,99 per maand Professioneel: $17,99 per maand

Evernote beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (20 beoordelingen)

: 4.6/5 (20 beoordelingen) Capterra: 4.3 (5 beoordelingen)

7. Weerspiegelen

via Reflecteer Reflect biedt een uitgebreide oplossing voor verbeterde cognitieve processen en effectieve het maken van aantekeningen . Het beschikt over onmiddellijke synchronisatie van notities met backlinked notities, die een netwerk van ideeën vormen.

Reflect zorgt voor veilig en efficiënt beheer van notities met end-to-end encryptie, agenda-integratie, publiceren met één klik en AI-assistentie aangedreven door GPT-4.

Reflect beste eigenschappen

Netwerknotities: Vorm een grafiek van ideeën met behulp van gekoppelde notities, waardoor een uitgebreid intellectueel netwerk ontstaat

Vorm een grafiek van ideeën met behulp van gekoppelde notities, waardoor een uitgebreid intellectueel netwerk ontstaat Integraties: Beheer en vat besprekingen van vergaderingen samen en importeer gebeurtenissen uit Google Agenda en Outlook-integraties

Beheer en vat besprekingen van vergaderingen samen en importeer gebeurtenissen uit Google Agenda en Outlook-integraties AI-ondersteuning voor Reflect:Gebruik de AI-ondersteuning van GPT-4 en Whisper van OpenAI om het schrijven te verbeteren, gedachten te ordenen en op te treden als uw intellectuele partner

Reflect beperkingen

Prijzen: Reflect is duurder dan andere tweedehersenhelft-apps

Reflect prijzen

Premium: $10 per maand

Reflect reviews en beoordelingen

G2 : 4.7/5 (41 beoordelingen)

: 4.7/5 (41 beoordelingen) Capterra: 5.0 (2 beoordelingen)

8. Obsidiaan

via Obsidiaan Obsidian is een veelzijdige app voor het maken van notities die zich aanpast aan je gedachten. Terwijl u uw online plakbriefjes past de app zich dynamisch aan jouw stijl aan, zodat je precies overbrengt waar je aan denkt.

Bovendien kun je met Obsidian gemakkelijk notities koppelen en met iedereen delen. De app ondersteunt ook kantoorwerk en projectmanagement.

Obsidian beste functies

Links en grafieken : De USP van Obsidian is het effect van links en grafieken. Hiermee kunt u bijhouden hoe uw notities met elkaar verbonden zijn

: De USP van Obsidian is het effect van links en grafieken. Hiermee kunt u bijhouden hoe uw notities met elkaar verbonden zijn Samenwerken : Deel uw werk met anderen zonder uw privégegevens prijs te geven

: Deel uw werk met anderen zonder uw privégegevens prijs te geven Aanpassing: Pas je werk aan naar jouw smaak. Met opties om je uiterlijk, kleur, thema, enz. te veranderen, zou je moeten genieten van de creativiteit die deze app biedt

Obsidian beperkingen

Extra kosten: Je moet extra betalen om een aantal eenvoudige en verwachte functies te gebruiken, zoals synchroniseren tussen apparaten

Obsidian prijzen

Gratis

Commercieel gebruik: $50 per gebruiker per jaar

Obsidian reviews en beoordelingen

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.4/5 (20 beoordelingen)

9. iCloud-notities

via Apple iCloud-notities Met Apple notities ben je altijd klaar om die momenten van inspiratie vast te leggen. Of het nu op je iPhone, iPad, iPod touch of Mac de Notities-app synchroniseert moeiteloos met iCloud, zodat je notities direct toegankelijk zijn op al je apparaten.

iCloud.com biedt een scala aan functionaliteiten, waaronder het maken, bewerken, organiseren van notities, het beheren van bijlagen en het delen van notities of mappen.

iCloud beste functies

Veiligheid: iCloud heeft een zeer veilig privacysysteem dat ervoor zorgt dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot hun notities

iCloud heeft een zeer veilig privacysysteem dat ervoor zorgt dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot hun notities Voldoende opslagruimte: Premium iCloud-gebruikers hebben een opslagcapaciteit van meer dan 12 terabytes, waardoor er voldoende ruimte is voor persoonlijke en zakelijke gegevens

ICloud-beperkingen

Beperkte samenwerkingsfunctie: Hoewel het delen van notities met anderen mogelijk is, kunnen iCloud-notities niet van commentaar worden voorzien. Medewerkers kunnen geen feedback geven of de bewerkingsgeschiedenis van elke medewerker weergeven

Prijzen iCloud

50 GB : $0.99

: $0.99 200GB : $2.99

: $2.99 2TB : $9.99

: $9.99 6TB : $29.99

: $29.99 12TB: $59.99

iCloud reviews en beoordelingen

G2 : 4.3/ 5 (800+ beoordelingen)

: 4.3/ 5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/ 5 (1500+ beoordelingen)

10. Roam Onderzoek

via Zwervend onderzoek Roam Research is een app voor het maken van aantekeningen die is ontworpen om je te helpen bij het schrijven van documenten en onderzoek terwijl je informatie verzamelt als een grafiekdatabase.

Het begon als een hulpmiddel om promovendi te helpen bij het structureren en schrijven van hun complexe scriptie.

In tegenstelling tot andere apps voor het maken van notities in de tweede hersenhelft, dient Roam Research meer als een hulpmiddel voor technisch onderzoek. Het heeft ook geen sjablonen, maar biedt geweldige opties om notities te verbinden en een tweede brein op te bouwen.

Roam Research beste eigenschappen

Georganiseerde interface: Roam heeft verschillende functies voor verschillende mensen, maar het is super georganiseerd-geen rommel, gemakkelijk te navigeren

Roam heeft verschillende functies voor verschillende mensen, maar het is super georganiseerd-geen rommel, gemakkelijk te navigeren Taken bijhouden: Ideaal voor projectbeheer omdat je taken kunt toewijzen en de voortgang ervan gemakkelijk kunt bijhouden

Beperkingen van Roam-onderzoek

De tool is niet altijd gemakkelijk te gebruiken en gebruikers melden een gebrek aan bereidheid van het bedrijf om de functies te bouwen die klanten nodig hebben

Roamresearch is duurder dan andere second-brain apps op de markt

Roamresearch prijzen

Pro : $15 per maand

: $15 per maand Believer: $500 per 5 jaar

Roam Research reviews en beoordelingen

Capterra : 4.2/ 5 (20recensies)

: 4.2/ 5 (20recensies) G2: Niet genoeg beoordelingen

Waarom je een app voor notities maken met het tweede brein nodig hebt

Hoewel de klassieke charme van het noteren van ideeën in fysieke notitieboeken aantrekkelijk is, bestaat altijd het risico dat je ze kwijtraakt. De schoonheid van een second brain app ligt in de mogelijkheid om je ideeën en taken op een centrale plek te bewaren, waardoor je je geen zorgen hoeft te maken dat je ze kwijt raakt.

Naarmate de jaren verstrijken, nemen onze cognitieve vaardigheden steeds verder af naarmate persoonlijke en professionele levens met elkaar vervlochten raken. We verzamelen professionele expertise, creatieve doorbraken en ideeën die ons hele leven lang moeten worden gedocumenteerd en opgeslagen.

Je mag je tweede brein dankbaar zijn als je deze tientallen jaren werk binnen enkele minuten kunt raadplegen.

ClickUp blinkt uit in het bieden van een veilige opslagplaats voor uw gedachten en taken en biedt vele bijbehorende productiviteitsopties.