10 beste schrijfprogramma's voor Mac-gebruikers in 2024

De beste schrijfapps, al dan niet voor Mac-gebruikers, moeten de schrijfsoftware vereenvoudigen. Helpen met content aanmaken of technisch schrijven kan deel uitmaken van de vereenvoudiging. Afgezien van de basis hebben de beste Mac apps voor schrijvers meestal de volgende kenmerken gemeen:

Een intuïtieve interface waarmee je kunt schrijven en optimaliseren in een format waar jij je prettig bij voelt

Gebruiksvriendelijkheid die je helpt om te beginnen met weinig tot geen inwerktijd

Lage kosten. De beste schrijfsoftware zorgt immers voor subtiele verbeteringen in je dagelijkse werkstroom en je zou er niet buitensporig voor moeten betalen

Integraties met je andere schrijf-apps, zoals Google Documenten of Microsoft Word

Misschien wil je ook kijken naar een aantal geavanceerde functies. Bijvoorbeeld, software voor schrijfassistenten bevat steeds meer kunstmatige intelligentie (AI) om je content te verbeteren en het proces van content aanmaken te versnellen.

Onderschat het belang van de beste hulpmiddelen bij het schrijven . Als je niet kunt kiezen tussen twee of meer opties, test ze dan allemaal om te zien welke app het beste bij jouw situatie en behoeften past.

De 10 beste schrijf-apps voor het managen van schrijfprojecten in 2024

Er zijn veel opties beschikbaar, maar we functie alleen de beste. Beschouw dit als onze definitieve lijst van de beste schrijf-apps in 2024. Deze apps zijn bedoeld om Mac-gebruikers te helpen bij het verbeteren en optimaliseren van het aanmaken van content en het maken van aantekeningen.

ClickUp

Gebruik de tools van ClickUp om te organiseren, reviseren en schrijven te genereren

Het is onmogelijk om over schrijftools te praten, vooral AI-geschikt schrijfgereedschap als uw schrijfwerk verbindingen heeft met grotere projecten binnen uw organisatie, zijn de schrijftools in deze productiviteitssoftware ongeëvenaard.

Er is een reden waarom ClickUp niet alleen een projectmanagementsysteem is, maar ook een populaire alternatief is voor gevestigde hulpmiddelen voor aantekeningen maken zoals Notability . Met functies zoals het aanmaken van documenten in de cloud en whiteboards staat deze tool bovenaan als beste schrijfprogramma voor Mac-gebruikers.

Beste functies van ClickUp

ClickUp AI is een digitale assistent die kan samenvattenaantekeningen van vergaderingene-mails en blogberichten kan schrijven en uw kopij kan bewerken en formateren

ClickUp Documenten is een dynamische documenttool die samenwerking in realtime, bestandsbeheer en het aanmaken van wiki's biedt

Er is een ingebouwde versiegeschiedenis, zodat u altijd onjuiste of irrelevante wijzigingen kunt herstellen of terugdraaien

Een directe verbinding tussen uw schrijfinspanningen en de bijbehorende grotere projecten, inclusief de mogelijkheid om aantekeningen en samenvattingen van vergaderingen om te zetten in eenvoudige actiepunten

Beperkingen van ClickUp

Het is geen pure schrijftool, wat leidt tot een hogere leercurve en het gebruik moeilijker maakt voor gebruikers die alleen op zoek zijn naar hulp bij het schrijven

De functionaliteit van de mobiele app is beperkt, waardoor de beste functies voor het schrijven voorbehouden zijn aan desktop-apps op de Mac

Prijzen ClickUp

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Werkruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.700+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Opmerkelijkheid

Via Merkbaarheid De dagen dat je eenvoudige tekstverwerkingssoftware gebruikte om aantekeningen te maken, zijn voorbij. Notability is een schrijf app waarmee je aantekeningen kunt maken, audio-opnames kunt toevoegen, aantekeningen kunt annoteren en je werk kunt presenteren aan anderen in je organisatie.

De beste functies van Notability

Je kunt het maken van aantekeningen combineren met freeform tekenen om een uitgebreid beeld te creëren van de content en ideeën die je wilt vastleggen

Het eenvoudige ontwerp is gemakkelijk te leren en past esthetisch perfect bij de producten en software van Apple

Het heeft directe integraties tussen meerdere schermen, waaronder iPhones, iPads en computers, om aantekeningen en tekeningen van projecten over te brengen

Er is naadloze integratie tussen verschillende soorten aantekeningen, waaronder getypte aantekeningen, handgeschreven aantekeningen, audionotities en meer

Notability limieten

Het kopiëren van handgeschreven tekst naar digitale aantekeningen kan soms onnauwkeurig zijn

De beperkte versie heeft een strikte limiet voor bewerking, waardoor de Mac app moeilijker fulltime te gebruiken is

Prijzen

Notability Starter : Free

: Free Notabiliteit Plus: Neem contact op voor prijzen

Notabiliteitsbeoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (40+ beoordelingen)

: 4.6/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

3. Reis

Via Reis Journaling kan therapeutisch of geestverruimend zijn, zowel professioneel als persoonlijk. Met Journey kun je je van nog iets verzekeren: het zal gemakkelijk en intuïtief zijn, wat betekent dat je er alle vruchten van kunt plukken. Per slot van rekening is dit een speciale app voor dagboeken en dagboeken die al je gedachten vastlegt.

De beste functies van Journey

Maak foto-, video-, audio- of geschreven invoer in je dagboek, afhankelijk van je voorkeur en het onderwerp

Het biedt een kalender-gebaseerde weergave, zodat je kunt bladeren door eerdere invoer in je dagboek op al je apparaten

Met de Atlas functie kun je je locatie bij elke invoer taggen, zodat je de fysieke plaatsen van je leven en professionele schrijfreis kunt bijhouden

De functie voor het bijhouden van stemmingen registreert en analyseert je gevoelens bij elke invoer in je dagboek

Journey limieten

Het heeft een enkelvoudige focus, waardoor het moeilijk is om dezelfde Mac app te gebruiken voor meerdere verschillende onderwerpen of andere complexe vormen van aantekeningen maken

De eerste invoer in het journaal kan veel tijd in beslag nemen bij het uitzoeken van de eerste configuratie van je journaal

Prijzen van de reis

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Lidmaatschap: $4.17/maand

Reisbeoordelingen en recensies

G2 : 4.9/5 (140+ beoordelingen)

: 4.9/5 (140+ beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen tot nu toe

4. Beer

Via Beer Geen lijst van de beste schrijfgereedschappen zou Voltooid zijn zonder Bear te vermelden. Deze schrijfsoftware is zo populair dat veel van Bear's alternatieven zijn bedoeld om de functies na te bootsen.

Bear beste functies

Het is een minimalistische schrijf app met sneltoetsen voor het eenvoudig aantekeningen maken

Inheemse versleuteling houdt je aantekeningen en alle informatie erin privé

Volledige apparaatoverkoepelende integratie voor Mac-gebruikers, inclusief iPhone, iPad en Apple Watch

Er zijn uitgebreide opties voor het exporteren van aantekeningen beschikbaar voor verschillende bestandstypen, waaronder PDF, MD, DOCX, JPG, HTML, RTF en meer

Beperkingen

Kopiëren en plakken in de app kan soms leiden tot problemen met het format

Aantekeningen zijn alleen beschikbaar via de app, zonder integratie met de browser

Bear prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Bear Pro: $2,99/maand

Bear beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (40+ beoordelingen)

: 4.5/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (5+ beoordelingen)

5. Ulysses

Via Ulysses Ulysses is uniek in deze lijst als een schrijf app specifiek (en exclusief) voor Apple apparaten. Het platform is meer dan een app om aantekeningen te maken en is bedoeld om te helpen bij alle soorten schrijfprojecten, zoals blogposts en romans.

Ulysses beste functies

Het heeft een ingebouwde proeflezer en bewerkingsassistent voor je uiteindelijke concept, die in 20 talen functioneert en suggesties kan doen voor basisgrammatica en geavanceerde leesbaarheid

Met de uitgebreide exportopties kun je je tekst opmaken en omzetten in PDF's, eBook formats, content management systeem blog posts en meer

Met tags, groepen en type organisatie kun je een uitgebreide bibliotheek en archief maken van al je schrijfprojecten

Deadlines en dagelijkse doelen helpen je om je schrijfproces en productiviteit in de gaten te houden

Ulysses limieten

Het overzetten van documenten kan bij sommige gebruikers leiden tot gegevensverlies

Er is momenteel geen AI-integratie om het aanmaken van content te stroomlijnen of te versnellen

Ulysses prijzen

Individueel abonnement : $5,99/maand

: $5,99/maand Bedrijven en organisaties: Neem contact op voor prijzen

Ulysses beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (20+ beoordelingen)

: 4.5/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (10+ beoordelingen)

6. Concepten

Via Ontwerpen Waar de meeste schrijf-apps je proberen te helpen bij het organiseren van je projecten, draait Drafts het proces om met een filosofie van "eerst schrijven, dan organiseren" Dat proces werkt verrassend goed, waardoor je gemakkelijk tekst kunt vastleggen voordat je bepaalt hoe je het formatteert, organiseert en publiceert via de vele integraties.

De beste functies van Drafts

De intuïtieve dicteerfunctie zorgt voor integratie met Siri en handsfree aantekeningen maken

Het stroomlijnt workflows zodat je nieuwe aantekeningen in je inbox kunt taggen en ze kunt organiseren in je bibliotheek

De actieve schrijverscommunity biedt een constante stroom van best practices, tips en trucs om de app optimaal te gebruiken

Verschillende app-integraties, zoals Twitter en Google, helpen je aantekeningen van een klad tot een eindproduct te maken

Beperkingen voor concepten

Er zijn geen geavanceerde functies voor bewerking van tekst

Hoewel het beschikbaar is voor alle Mac-apparaten, biedt het beperkte functies op apparaten die geen desktop zijn

Prijzen voorrafts

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Drafts Pro: $1.99/maand

Drafts beoordelingen en recensies

G2 : Nog geen beoordelingen

: Nog geen beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen tot nu toe

Schrijver

Via iA Schrijver Stel je een editor voor die zo eenvoudig is dat je je alleen nog maar op de tekst hoeft te concentreren. Dat is het uitgangspunt van deze schrijf app, een op de Mac gebaseerd platform met als doel je schrijf- en bewerkingsproces te verbeteren.

iA Writer beste functies

De functie Focus Mode markeert het actieve deel van je zin voor een interface zonder afleiding

De functie Syntax Highlight benadrukt zwakke werkwoorden, opvulwoorden en andere rommel die anders je schrijven zouden kunnen verzwakken

Je kunt je aantekeningen en documenten met elkaar verbinden via een eenvoudige, geïntegreerde wiki-structuur

Met de sjabloonbibliotheek kun je platte tekst omzetten in prachtige boeken, hoofdstukken en artikelen

iA Writer beperkingen

De Markdown codering kan in het begin moeilijk te leren zijn, vooral voor gebruikers die meer vertrouwd zijn met een traditionele "wat je ziet is wat je krijgt" editor

Verschillende exportopties kunnen het format veranderen. Een PDF geëxporteerd document kan er anders uitzien dan zijn Microsoft Word geëxporteerde tegenhanger

iA Writer prijzen

Mac : $49,99 (eenmalige aankoop)

: $49,99 (eenmalige aankoop) iPad en iPhone : $49,99 (eenmalige aankoop)

: $49,99 (eenmalige aankoop) Windows : $29,99 (eenmalige aankoop)

: $29,99 (eenmalige aankoop) Android: $0,99/maand

IA Schrijversbeoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (20+ beoordelingen)

: 4.4/5 (20+ beoordelingen) Capterra: Geen recensies tot nu toe

8. Scrivener

Via Scrivener Scrivener is misschien wel de meest uitgebreide schrijf app op deze lijst, klaar om te helpen met verschillende behoeften van gebruikers, inclusief content outlining, onderzoek en het schrijfproces. Het is beschikbaar voor Mac en pc en staat bovenaan of bijna bovenaan de lijst met de meest uitgebreide apps voor het schrijven van boeken. Academici, journalisten, studenten en auteurs kunnen allemaal profiteren van de uitgebreide functies.

Scrivener beste functies

De niet-lineaire organisatie helpt je om paragrafen te herzien en te ordenen zonder het overzicht over de grotere structuur te verliezen

Dankzij de functies voor commentaar en aantekeningen kunnen jij en anderen je werk nakijken zonder de geschreven tekst te wijzigen

Met de geïntegreerde onderzoekstools kun je intuïtief ondersteunende documenten vinden zonder de app te verlaten

Het biedt een kurkbord weergave om u te helpen bij het plannen en conceptualiseren van uw schrijfprojecten met een virtuele Post-it layout

Scrivener limieten

Het heeft een potentieel aanzienlijke leercurve dankzij de vele functies voor schrijven, schetsen, plannen en publiceren

De formatteeropties kunnen wispelturiger zijn dan de andere schrijf-apps in deze lijst

Prijzen van Scrivener

Mac : $49 (eenmalige aankoop)

: $49 (eenmalige aankoop) iOS : $19,99 (eenmalige aankoop)

: $19,99 (eenmalige aankoop) Windows : $29,99 (eenmalige aankoop)

: $29,99 (eenmalige aankoop) Mac/Windows bundel: $80 (eenmalige aankoop)

Scrivener beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (80+ beoordelingen)

: 4.5/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (190+ beoordelingen)

9. LichtPapier

Via Lichtkrant LightPaper maakt het gemakkelijk om aantekeningen bij te houden en teksten te schrijven op je Mac. Zoals de naam al doet vermoeden, is deze schrijf app met opzet licht - het houdt alles simpel in een lineaire mapstructuur om je te helpen je aantekeningen zo snel en efficiënt mogelijk op te slaan, terug te vinden en er actie op te ondernemen.

De beste functies van LightPaper

Dankzij de navigatie op basis van tabbladen kun je naadloos door meerdere aantekeningen en projecten bladeren zonder ze uit het oog te verliezen

De weergave in de editor helpt u door secties van grotere documenten te springen zonder alle tekst te lezen

Het heeft aanpasbare Markdown opties die zich kunnen aanpassen aan jouw bekendheid met het bewerkingstype

De functie Snel openen vindt en heropent documenten uit het verleden als je hun naam niet meer weet

LightPaper limieten

Het heeft beperkte exportmogelijkheden voor blogberichten en websites, en beperkt zich vaak tot webgebaseerde opties

De ondersteuning voor rendering kan af en toe niet werken bij complexere documenten

Prijzen voor LightPaper

$14,99 (eenmalige aankoop)

LightPaper beoordelingen en recensies

G2 : Nog geen beoordelingen

: Nog geen beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen tot nu toe

10. ProWritingAid

Via ProWritingAid ProWritingAid is een realtime bewerkingstool voor het hele schrijfproces, van het eerste ontwerp tot de uiteindelijke kopij. Of je nu e-mails of webpagina's schrijft, deze schrijfsoftware biedt een constante stroom suggesties om je content actiever, boeiender en vlotter te maken.

ProWritingAid beste functies

De geavanceerde, AI-gebaseerde grammaticacontrole suggereert uitgebreide schrijfverbeteringen in real-time

Het heeft realtime leesbaarheidsscores om je schrijfwerk na verloop van tijd te verbeteren

Het integreert direct met de meeste locaties voor het schrijven van content, waaronder browsers, Microsoft Word, Google Documenten, clients voor e-mail, sociale media, Salesforce en meer

Het biedt geïntegreerde menselijke feedback, inclusief tips en masterclasses, om je schrijven na verloop van tijd te verbeteren

ProWritingAid limieten

De geautomatiseerde suggesties zijn soms verkeerd of misleidend, wat betekent dat je nog steeds een mens nodig hebt om je werk te beoordelen

Er is een limiet van 500 woorden op de proefversie van de gratis versie, wat niet genoeg is om je schrijfwerk voortdurend te bewerken

ProWritingAid prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Premium: $10/maand

ProWritingAid beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (40+ beoordelingen)

: 4.5/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

