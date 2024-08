10 beste notitie-apps voor Android in 2024

Er zijn talloze scenario's waarin het maken van aantekeningen essentieel is in je dagelijkse werk, of het nu gaat om het opschrijven van vergaderingen, het vastleggen van ideeën tijdens brainstormsessies of gewoon het noteren van je laatste inspiratie. Of misschien ben je onlangs een aantal inzichtelijke online nieuwsberichten tegengekomen die je wilt bewaren voor toekomstig gebruik.

Het laatste wat je dan nodig hebt is een onbetrouwbaar, ongeorganiseerd systeem van handgeschreven aantekeningen. In plaats daarvan wil je een app om aantekeningen te maken waarmee je in een handomdraai aantekeningen kunt maken, ze kunt ordenen in effectieve categorieën en je aantekeningen kunt omzetten in bruikbare ideeën.

Als je een Android gebruiker bent, bieden sommige van de beste apps voor het maken van aantekeningen voor Android unieke, Android-specifieke functies en voordelen om je aantekeningen te verbeteren.

Wat is een app voor het maken van aantekeningen?

Een app om aantekeningen te maken is een digitale manier om al je belangrijke aantekeningen te schrijven, op te slaan en te organiseren. In sommige gevallen kan het zelfs het opslaan en organiseren van handgeschreven aantekeningen omvatten, dankzij de mogelijkheid om documenten te scannen om toe te voegen aan je archiveringssysteem.

De meeste Android apps voor het maken van aantekeningen zijn niet alleen eenvoudige editors van tekst met een bijlage voor mappen. In plaats daarvan bieden ze geavanceerde functies, zoals de mogelijkheid om:

Aantekeningen organiseren in groepen, afhankelijk van hun doel en oorsprong

Video, spraak en tekst aantekeningen opslaan

Delen van aantekeningen tussen apparaten, zodat je aantekeningen op je telefoon kunt maken en ze later op je tablet kunt bekijken

Afbeeldingen of audio aantekeningen integreren en bestanden aan je aantekeningen toevoegen voor context

De beste apps voor het maken van aantekeningen voor Android hebben ook geavanceerde functies die verder gaan dan de hier genoemde basisfuncties, zoals de mogelijkheid om plakbriefjes te maken voor brainstormactiviteiten. Hun belangrijkste doel blijft echter hetzelfde: aantekeningen apps helpen om het proces van het noteren van gedachten of informatie gemakkelijker en eenvoudiger te maken.

Wat te zoeken in een app voor Android om aantekeningen te maken

Hoewel er veel opties zijn, hebben alle goede apps voor het maken van aantekeningen een paar functies gemeen die de moeite waard zijn om nader te bekijken. Let goed op de onderstaande functies wanneer je je strategieën voor aantekeningen maken naar een hoger niveau met je Android app.

Gebruiksvriendelijkheid: Hoe gemakkelijker het is om aantekeningen te maken, te beheren en te delen met andere apparaten of gebruikers, hoe beter

Hoe gemakkelijker het is om aantekeningen te maken, te beheren en te delen met andere apparaten of gebruikers, hoe beter Free of lage prijs: Je zult waarschijnlijk een aantal in-app aankopen of premium niveaus tegenkomen om toegang te krijgen tot alle functies. Maar een goede app om aantekeningen te maken moet ook een gratis versie hebben waarmee je snel aantekeningen en lijsten kunt maken

Je zult waarschijnlijk een aantal in-app aankopen of premium niveaus tegenkomen om toegang te krijgen tot alle functies. Maar een goede app om aantekeningen te maken moet ook een gratis versie hebben waarmee je snel aantekeningen en lijsten kunt maken Overzichtelijke organisatie: Het gaat niet alleen om de mogelijkheid om aantekeningen te maken. In plaats daarvan moet je app het gemakkelijk maken om je aantekeningen te organiseren op onderwerp of categorie

Het gaat niet alleen om de mogelijkheid om aantekeningen te maken. In plaats daarvan moet je app het gemakkelijk maken om je aantekeningen te organiseren op onderwerp of categorie Intuïtief zoeken: Hoe makkelijker het is om recente aantekeningbestanden of zelfs tekst binnen die aantekeningen te vinden, hoe bruikbaarder de app is, wat vooral belangrijk is als de processen van je organisatie na verloop van tijd complexer worden

Geavanceerde functies: Bijvoorbeeld, doet deapp voor het maken van aantekeningen ook tools voor kunstmatige intelligentie (AI)?? Kun je aantekeningen exporteren naar andere apps en hoe werkt de app samen met andere Google-diensten?

10 beste apps voor het maken van aantekeningen voor Android 2024

Met deze nuances in gedachten is het tijd voor de lijst. Laten we eens kijken wat de beste apps voor het maken van aantekeningen voor Android zijn die je helpen om je organisatie en geheugen te verbeteren.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform met aantekeningstools zoals ClickUp Notepad en Docs. Dankzij de uitgebreide en gebruiksvriendelijke functies is het zelfs een van de top Google Keep alternatieven op de markt. ClickUp Blocnote kan zich meten met alle andere apps voor het maken van aantekeningen in deze lijst. De ClickUp Documenten functie slaat uw werk op met een rich text editor en maakt het mogelijk om real-time samenwerking met je team, en de Whiteboard functie is perfect als je graag met plakbriefjes werkt.

Maar het is de geavanceerde functionaliteit rond deze twee functies die echt uitblinkt. Bijvoorbeeld, wat als een AI-assistent je aantekeningen zou kunnen samenvatten en ze dynamisch zou kunnen omzetten in taken? Wat als die taken dynamisch onderdeel zouden worden van grotere werkstromen om ervoor te zorgen dat u de deadlines van uw projecten elke keer haalt? ClickUp heeft het!

Met ClickUp apps voor alle apparaten met inbegrip van Android, kunt u gemakkelijk uw recente aantekeningen delen op uw pc, telefoon en tablet. Het is de perfecte oplossing voor iedereen die niet alleen op zoek is naar een speciale app voor aantekeningen, maar naar een uitgebreide suite van apps voor productiviteit gecombineerd in één platform.

ClickUp beste functies

Kladblok: Een gemakkelijke manier om snel aantekeningen te maken, afbeeldingen toe te voegen en eenvoudige aantekeningen in tekst om te zetten in uitvoerbare taken en items om nog te doen

Documenten: De ideale tool voor het categoriseren van en samenwerken aan materiële aantekeningen die verder gaan dan platte tekst die Google Documenten en andere tekstverwerkers vervangen

ClickUp AI assistent : Een AI-assistent die binnen enkele minuten samenvattingen van vergaderingen en aantekeningen genereert, aantekeningen omzet in actiepunten en uw aantekeningen automatisch formatteert of bewerkt voor een beter deel en publicatie

Uitgebreide integraties: De mogelijkheid om te integreren met alle tools die je nodig hebt voor productiviteit, waaronder Google Agenda, Outlook en Dropbox

ClickUp limieten

De rijke set functies kan een leercurve creëren voor sommige gebruikers

De mobiele app heeft enkele beperkte functies voor gebruikers die de volledige ClickUp ervaring willen krijgen via hun Android apps

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Werkruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (8.700+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. OneNote

Via Microsoft OneNote Microsoft's OneNote is een van de beste gratis apps voor het maken van aantekeningen, dankzij de eenvoud en integratie met andere veelgebruikte productiviteitstools. Het werkt direct in apps zoals Microsoft Outlook, Excel en Word, maar ook in alle Apple, Windows en natuurlijk Android besturingssystemen.

Het is in veel opzichten de standaard voor het maken van aantekeningen op Windows-apparaten, en velen beschouwen de concurrenten in dezelfde categorie als OneNote alternatieven .

OneNote beste functies

Optie om aantekeningen en schermafbeeldingen van externe webpagina's en andere tools te clippen om je eigen basisaantekeningen en doodles toe te voegen

Multimedia-ondersteuning voor afbeeldingen, geluidsopnamen en handgetekende aantekeningen

Geïntegreerde scanner om handgeschreven vellen of andere documenten toe te voegen aan je Nog te doen lijsten en andere soorten aantekeningen

Aantekeningen categoriseren op basis van belangrijkheid, waardoor je gemakkelijker kunt zoeken en vinden wat je nodig hebt

OneNote beperkingen

Aantekeningen worden standaard opgeslagen in Microsoft OneDrive, wat problemen kan opleveren voor gebruikers van andere alternatieven voor opslagruimte in de cloud

Volledige integratie met andere apps in Microsoft'sproductiviteitssuite microsoft Office 365 abonnement vereist

OneNote prijzen

Gratis

Sommige premium functies inbegrepen in Microsoft Office 365 abonnementen

OneNote beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (1.800+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (1.300+ beoordelingen)

3. Evernote

via Evernote Een populaire Google Keep concurrent evernote is een van de beste apps voor het maken van aantekeningen voor Android, dankzij de veelzijdigheid. Het biedt een robuuste tekst editor, een array van sjablonen en naadloze synchronisatie tussen apparaten, waardoor het zich onderscheidt van andere apps voor het maken van aantekeningen.

Evernote beste functies

Een uitgebreide bibliotheek vanEvernote sjablonen bereik van vergaderingen tot aantekeningen bij colleges en dagelijkse logboeken

Een krachtige zoekfunctie, waarmee je gemakkelijk audio aantekeningen, web clips en andere content kunt vinden binnen de app

Snelkoppelingen voor het toetsenbord, waarmee je aantekeningen kunt maken of vergrendelen, delen of formatteren als dat nodig is

Stylusondersteuning voor mobiele apps, waarmee je vrije aantekeningen kunt maken

Evernote beperkingen

In tegenstelling tot sommige andere apps voor het maken van aantekeningen, heeft de gratis versie enkele beperkingen, waaronder weinig opslagruimte, geen aangepaste sjablonen en geen opties voor Taakbeheer

Sommige gebruikers hebben langzame laadtijden gerapporteerd op de desktop- en web-app in vergelijking met native mobiele apps

Evernote prijzen

Gratis

Persoonlijk: $10,83/maand

Professioneel: $14,17/maand

Teams: $24,99/maand per gebruiker

Evernote beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (8.000+ beoordelingen)

4. Inktvis

Via Inktvis Als je niet helemaal wilt afstappen van handgeschreven aantekeningen, is Squid - vroeger bekend als Papyrus, dat in 2015 een nieuwe naam kreeg - misschien wel je beste optie. In tegenstelling tot andere apps van Google draait de ervaring om het gebruik van je vinger of een stylus om je gedachten direct in de interface op te schrijven.

Squid beste functies

Oneindige paper editor, waarmee je zoveel aantekeningen kunt maken als je wilt op één scherm

Dynamische handschriftaanpassingen om de leesbaarheid van je aantekeningen op het scherm te verbeteren

PDF import functie, waarmee je handmatig grote documenten kunt bewerken

Meerdere achtergrondopties en de mogelijkheid om afbeeldingen en delen in te voegen, waardoor je meer mogelijkheden hebt voor creativiteit bij het maken van aantekeningen om aan anderen te presenteren

Squid limieten

Het archiverings- en organisatiesysteem is niet zo gebruiksvriendelijk als sommige andere opties op deze lijst

De software is niet ideaal voor mensen die aantekeningen willen typen of audio-notities willen maken

Squid prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Squid beoordelingen en recensies

G2: Tot nu toe geen beoordelingen

Capterra: Nog geen beoordelingen

5. Google bijhouden

via Google bijhouden Google Keep is een populaire Evernote alternatief maar het is zoveel meer dan dat. Het is een van de populairste apps voor het maken van notities voor Android, grotendeels dankzij een uitgebreide functieset waarmee je van alles kunt doen, van het maken van een snelle notitie tot het maken van uitgebreide multimedianotulen en documenten.

Google Keep beste functies

Een functie voor herinneringen die je ook op terugkerend kunt instellen zodat je nooit meer vergeet aantekeningen te maken

De mogelijkheid om eenvoudig afbeeldingen aan aantekeningen toe te voegen, inclusief een directe integratie vanuit je camerarol in de app

Een functie voor een takenlijst met selectievakjes die automatisch kunnen worden omgezet in taken

De mogelijkheid om de software gratis te gebruiken, want alle functies zijn gratis beschikbaar

Google Keep limieten

Geen toestemming om je aantekeningen te vergrendelen; ontvangers kunnen alle aantekeningen bewerken die je deelt via de app

Beperkte opties voor het maken van aantekeningen in vergelijking met sommige van de andere gratis apps voor het maken van aantekeningen op deze lijst

Prijzen van Google Keep

Gratis

Google Keep beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen tot nu toe

Capterra: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

6. ColorNote Notitieblok Aantekeningen

Via KleurNoot ColorNote is misschien niet voor niets de populairste app voor het maken van aantekeningen in de Google Play store, met een beoordeling van 4,9 uit meer dan 3 miljoen beoordelingen. De app heeft een eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface en maakt het mogelijk om aantekeningen aan te maken via een checklist of platte tekst.

ColorNote beste functies

Herinneringen en notificaties maken het gemakkelijk om basistaken op je dagelijkse takenlijst te beheren

Met een widget functie kun je materiële aantekeningen toevoegen en maken op het startscherm van je apparaat

Met de functie Zoeken kunt u aantekeningen zoeken met tekst of met uw stem

Dankzij de wachtwoordbeveiliging blijven je aantekeningen privé

ColorNote limieten

Alleen beschikbaar voor Android, dus je kunt geen aantekeningen delen of maken op desktop apparaten

Beperkt archiefsysteem kan moeite hebben om de organisatie te behouden als het aantal bestanden toeneemt

ColorNote prijzen

Gratis

ColorNote beoordelingen en recensies

G2: Tot nu toe geen beoordelingen

Capterra: tot op heden geen beoordelingen

7. Simplenote

Via Simplenote Als je op zoek bent naar apps voor aantekeningen waarbij eenvoud voorop staat, dan is Simplenote je beste keuze. Het verwijdert alle mooie decoraties en concentreert zich op wat het belangrijkst is: je gedachten georganiseerd houden op een eenvoudige (en digitale) manier.

Simplenote beste functies

Real-time synchroniseren op alle platforms, inclusief de mogelijkheid om verder te gaan dan Android

Keyword tagging en pinning functies maken het gemakkelijk om je aantekeningen te vinden en te categoriseren

Functie voor openbaar delen, waardoor iedereen met een link je aantekeningen kan weergeven

Markdown ondersteuning, waardoor je je aantekeningen kunt opmaken zonder een WYSIWYG editor te gebruiken

Simplenote beperkingen

Geen ondersteuning voor afbeeldingen, audio of tekeningen

Geen functie om fouten ongedaan te maken, waardoor het moeilijk kan zijn om fouten te corrigeren

Prijzen van Simplenote

Gratis

Abonnement: $19,99/maand, wat het bedrijf beschouwt als een donatie om te helpen met het onderhoud en de ontwikkelingskosten van de app

Simplenote beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (30+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

8. Nimbus Aantekening

Via Nimbus Aantekening Met Nimbus Note kun je wat de maker super aantekeningen noemt - audio, video, tekst, interactieve checklists, spreadsheets en tabellen - allemaal in dezelfde app maken. Voeg geannoteerde webclippings toe en je hebt wat misschien wel de meest geavanceerde optie in deze lijst is.

Nimbus Note beste functies

Geavanceerde tool voor het knippen van PDF's en afzonderlijke pagina's, inclusief annotatieopties

De meest geavanceerde multimedia-ondersteuning van alle apps in deze lijst

Zeer doorzoekbare en intuïtieve gebruikersinterface die het inwerken eenvoudig maakt

Sjablonen voor veelvoorkomende typen aantekeningen waardoor je zo min mogelijk tijd kwijt bent aan het voorbereiden van het maken van aantekeningen

De beperkingen van Nimbus Note

Zeer beperkte functies in de gratis versie, die grotendeels een proefversie is voor de betaalde abonnementen

Beperkte functie voor spreadsheets en tabellen in vergelijking met alternatieven zoals Microsoft Excel en Google Spreadsheets

Nimbus Note prijzen

Gratis

Plus: $9/maand per gebruiker

Teams: $12/maand per gebruiker

Business: $30/maand per gebruiker

Nimbus Note beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (150+ beoordelingen)

9. Gebundelde aantekeningen

Via Gebundelde aantekeningen Zoals de naam al doet vermoeden, gaat Bundled Notes over het categoriseren van aantekeningen die je op een bepaalde dag, week of maand maakt. Maar dat betekent niet dat de editor zich hoeft te verstoppen, met een intuïtieve en gestroomlijnde interface die het proces van het noteren van je gedachten tot een fluitje van een cent maakt.

Gebundelde aantekeningen beste functies

Aantekeningen sorteren in Kanban-stijl borden voor meer visuele associaties

Notities bundelen en taggen zodat je ze later gemakkelijk kunt categoriseren en terugvinden

Stel bundels in precies op de manier die voor hen het beste werkt met verbeterde aanpasbare functies

Beperkingen voor gebundelde aantekeningen

Geen deeloptie om aantekeningen te delen met anderen die er baat bij hebben

Unlimited aantekeningen en ondersteuning voor web browsers alleen beschikbaar via het abonnement

Prijzen gebundelde aantekeningen

Gratis

Gebundeld Pro: $1,89/maand

Gebundelde aantekeningen beoordelingen en recensies

G2: Tot nu toe geen beoordelingen

Capterra: Tot op heden geen beoordelingen

10. Standaard aantekeningen

Via Standaard aantekeningen Standard Notes is open source, waardoor het flexibeler is dan veel van de andere opties op deze lijst. Het is van nature aanpasbaar, maar kan toch vertrouwen op zijn geavanceerde functies om een van de beste apps te zijn voor het maken van aantekeningen.

Standard Notes beste functies

Geavanceerde end-to-end encryptie en verificatie met twee factoren zorgen ervoor dat je privé aantekeningen privé blijven

Eenvoudig proces voor het verplaatsen van aantekeningen van andere platforms naar Standard Notes, waardoor het migreren van die platforms eenvoudig is

Real-time aantekeningen synchroniseren met een duidelijke status balk houdt je op de hoogte van het synchronisatie en upload/download proces

Unlimited synchroniseren op alle platforms, inclusief iOS en desktop apparaten

Standaard aantekeningen beperkingen

Beperkt tot platte tekst aantekeningen zonder abonnement

Synchroniseren en coderen van aantekeningen kan traag zijn, vooral op mobiele apparaten aantekening verbonden met WiFi

Prijzen voor standaardnotities

Free

Productiviteit: $15/maand

Professioneel: $18/maand

Standaard aantekeningen beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (10+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

Breng het maken van aantekeningen voor Android naar een hoger niveau met ClickUp

Een winnaar vinden onder de beste Android apps voor het maken van aantekeningen is verre van eenvoudig. En toch, als je alle grotere context en integraties in overweging neemt, moet ClickUp de taart nemen.

Je kunt gemakkelijk zoveel aantekeningen maken als je wilt. Maak gebruik van functies zoals Kladblok, Documenten en AI-gebaseerde samenvattingen van vergaderingen. Koppel uw krabbels direct aan Taakbeheer om uw Nog te doen lijst beter bruikbaar te maken.

Het beste van alles is dat het volledig gratis is, zodat je de mogelijkheden als een Android app kunt uitproberen voordat je je toewijdt aan een aantal van de meer uitgebreide functies.

Klaar om te beginnen? Maak een gratis account aan vandaag nog!