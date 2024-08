10 beste AI-tools voor verkoopteams voor 2023

Kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning hebben een enorme sprong voorwaarts gemaakt. AI-technologie voelde ooit als een onbetrouwbare bron van hulp, maar het is nu een krachtige manier voor vertegenwoordigers om taken te automatiseren, waardevolle inzichten te krijgen en betere resultaten te behalen.

Er is vandaag de dag geen tekort aan AI-verkoopassistenten, maar welke zijn het waard om in te investeren? We hebben het onderzoek gedaan om je deze gids met experts te geven over de beste AI-verkooptools voor teams in 2023.

Laten we erin duiken.

Niet alle AI-verkooptools zijn hetzelfde. Sommige zijn ontworpen voor grote ondernemingen, terwijl andere meer geschikt zijn voor nieuwe startups. Sommige tools richten zich op verkooppijplijnbeheer en -prestaties, terwijl andere ChatGPT gebruiken om het opstellen van e-mails voor de verkoop te vergemakkelijken.

Als je verschillende AI-salestools overweegt, denk dan aan:

Functies: Heeft het de functies die je nodig hebt? Biedt het iets unieks?

Heeft het de functies die je nodig hebt? Biedt het iets unieks? Gebruiksgemak: Is de AI sales tool makkelijk te gebruiken? Heeft het een steile leercurve?

Is de AI sales tool makkelijk te gebruiken? Heeft het een steile leercurve? Prijzen : Is de verkooptool betaalbaar?

Is de verkooptool betaalbaar? Contract: Kun je een maand-per-maand contract afsluiten, of zit je vast aan een jaarcontract?

Kun je een maand-per-maand contract afsluiten, of zit je vast aan een jaarcontract? Compatibiliteit: Integreert de tool met uw bestaande collectie?

Integreert de tool met uw bestaande collectie? Schaalbaarheid: Kan de tool meegroeien met uw groei?

Kan de tool meegroeien met uw groei? Klantenservice: Krijgt de klantenservice van de tool een hoge beoordeling?

Houd eenvoudig statussen, deadlines, budgetten, grootte van accounts en meer bij in een aanpasbaar CRM in ClickUp

Hiermee kunt u een lijst samenstellen van verkoop apps die echt aan uw behoeften voldoen. Test er vervolgens een paar uit en maak gebruik van gratis proefversies en gratis abonnementen om een idee te krijgen van hoe ze werken. Je zult al snel een gereedschapskist hebben met de beste verkooptools die perfect passen bij jouw behoeften verkoopdoelen , verkoop OKR's en werkstijl. 🧰

Er zijn zoveel AI-salestools op de markt dat het moeilijk is om te weten welke je als eerste moet overwegen. Duik in onze lijst met de beste AI-tools voor verkoopteams en ontdek een tool voor elk doel, van CRM-systemen (Customer Relationship Management) tot AI virtuele assistenten.

1. ClickUp

via 6 gevoel 6sense Revenue AI™ for Sales is het aanbod van het softwarebedrijf voor verkoopteams die informatie over potentiële klanten op één plek willen hebben. Het platform voor B2B-verkoop maakt gebruik van AI-machine learning om workflows te stroomlijnen, verkoopkansen zichtbaar te maken en op basis van inzicht in gegevens te prioriteren welke accounts als eerste moeten worden benaderd. ▶️

6sense beste functies:

Prioriteit geven aan accounts op basis van koopintentiesignalen

Accountgegevens van hoge kwaliteit

Mogelijkheid om gegevens te segmenteren in relevante groepen

6sense limieten:

Het kan een uitdaging zijn om te integreren metCRM-systemen buiten een select aantal, melden sommige gebruikers

Sommige gebruikers vermelden dat het platform traag aanvoelt, wat de gebruikerservaring beïnvloedt

6sense prijzen:

Gratis

Teams: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Groei: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Enterprise: Neem contact op voor prijzen

6sense beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

3. Pipedrive

via Drift Drift is een AI-gestuurd intelligent gespreksplatform voor verkoop en klantbetrokkenheid. Deze verkoopsoftware en chatbot-tool stelt verkopers in staat om klanten prioriteit te geven en klantervaringen te personaliseren met behulp van functies zoals engagementscores, verkoopprestaties uit het verleden en koopsignalen. Ontvang realtime notificaties voor betrokkenheid en chat live met potentiële klanten terwijl ze op uw website surfen. 🤖

Drift beste functies:

Genereer leads rechtstreeks vanaf uw website met live chatten

Gebruik inzichten om in contact te komen met leads wanneer ze het meest geïnteresseerd zijn

Houd uw voortgang bij en analyseer het succes van uw verkoopinteracties

Drift limieten:

Door de prijsstructuur ligt Drift buiten het bereik van verkoopteams met een krap budget

Sommige gebruikers merkten dat klanten geen contact wilden met de AI-gestuurde chatten

Drift prijzen:

Premium: $2.500/maand

$2.500/maand Geavanceerd: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Drift beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

7. LeadIQ

via LeadIQ LeadIQ is een AI-gestuurd platform voor verkoopprospectie dat is ontworpen om verkoopprofessionals te helpen vergaderingen te plannen met leads van goede kwaliteit. Ontdek prospectgegevens, volg sales triggers en stel gepersonaliseerde berichten op om uw vergaderingen te verbeteren. 📈

LeadIQ beste functies:

Snel verkooplijsten samenstellen met gegevensrijke contactprofielen

Controleer of uw gegevens kloppen met ingebouwde datavalidatie

Gegevens van LinkedIn naar LeadIQ halen voor prospectie

LeadIQ limieten:

Sommige gebruikers wensten dat er de optie was om klantgegevens in bulk te exporteren

Sommige gebruikers rapporteren dat de leadkwaliteit niet zo hoog is als ze hadden verwacht

LeadIQ-prijzen:

Gratis

Essentieel: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Pro: $79/maand per gebruiker

$79/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

LeadIQ beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

4.3/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

8. Apollo

via Apollo Apollo is een end-to-end AI-verkoopsoftwaretool die contactgegevens in de handen van je verkoopteam legt. Vind gegevens, voer outreachcampagnes uit naar uw leads en gebruik engagementworkflows om de ervaring te stroomlijnen en meer deals te sluiten. 🤝

Apollo beste functies:

Gegevens van contactpersonen zoeken en opsplitsen in categorieën voor targeted outreach

Antwoorden, bounces en afmeldingsverzoeken van e-mail campagnes bijhouden

Integreer met een CRM-tool voor verkoop voor ononderbroken en gestroomlijnde werkstromen

beperkingen van Apollo ####:

Sommige gebruikers zeggen dat automatische rapportages geen onderscheid maken tussen niet-bezorgde e-mails en e-mails met antwoorden

Sommige gebruikers melden dat de limieten voor het exporteren en verzenden van e-mails beperkend aanvoelen

Apollo prijzen:

Gratis

Basis: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Professioneel: $79/maand per gebruiker

$79/maand per gebruiker Organisatie: $99/maand per gebruiker

Apollo beoordelingen en recensies:

G2: 4.8/5 (5.000+ beoordelingen)

4.8/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

9. Warmer

via Warmer.ai Warmer is een AI-hulpmiddel voor het schrijven van e-mails. Sales- en marketingteams kunnen Warmer gebruiken om snel gepersonaliseerde warme of koude e-mails op te stellen en naar prospects te sturen dankzij een AI-gestuurd proces dat rekening houdt met het doel van uw e-mail en de gegevensinzichten van uw prospect. ✉️

Warmer beste functies:

Sneller gepersonaliseerde e-mails versturen

AI-geschreven e-mails met een zeer persoonlijk gevoel

Inzichten in gegevens ophalen van de website of het LinkedIn-profiel van uw prospect

Warmer limieten:

Warmer richt zich op e-mailpersonalisatie, dus gebruikers die een meer algemene AI-schrijftool willen, geven mogelijk de voorkeur aan een andere tool

Sommige gebruikers geven de voorkeur aan een prijsmodel per maand in plaats van een systeem op basis van krediet

Warmer prijzen:

Gratis

Betaalde abonnementen beschikbaar

Warmer beoordelingen en recensies:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Freshsales

via Freshworks Freshsales is een salesforce-tool van het softwarebedrijf Freshworks. Dit platform is een end-to-end oplossing die verkoopteams de tools biedt om sneller meer deals te sluiten en een consistentere verkoop te waarborgen. Tot de belangrijkste functies behoren inzicht in en context van de klant, multichannelbereik, tools voor verkoopautomatisering en scoring van contacten met de AI-verkoopassistent Freddy. ⚒️

Freshsales beste functies:

Lead scoring op basis van AI-aangedreven algoritmen en inzichten

Breng uw verkoopbeheer, contactendatabase en e-mailmarketing samen op één plek

Workflows vereenvoudigen met kant-en-klare sjablonen voor verkoop-e-mails

Freshsales limieten:

Sommige gebruikers wensen meer functies voor automatisering van verkoopactiviteiten

Het kan een uitdaging zijn om CRM-gegevens te vinden en te exporteren, melden sommige gebruikers

Prijzen van Freshsales:

Gratis

Groei: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Pro: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Enterprise: $69/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Freshsales:

G2: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

Er is een eindeloze hoeveelheid AI-tools voor verkoopassistenten beschikbaar, maar voor verkoopmanagers zijn slechts enkele daarvan de moeite waard om in te investeren. Gebruik deze gids om de AI-verhooptools te vinden die je kunt gebruiken om leadgeneratie te stimuleren en toegang te krijgen tot datagestuurde inzichten om meer deals te sluiten.

Als je op zoek bent naar één plek waar je het allemaal kunt doen, maak ClickUp dan je volgende investering. Onze functies voor kunstmatige intelligentie en verkoop betekenen dat je alles vanuit één centrale hub kunt beheren met verkooppijplijnbeheer, lead bijhouden, verkoopteambeheer en meer. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit . 🤩