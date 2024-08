10 beste tools voor verkoopproductiviteit om de efficiëntie te verbeteren in 2024

Als je meer tijd besteedt aan het organiseren van je verkooptrechter dan aan het praten met potentiële klanten, heb je misschien een serieus probleem.

Uw oplossing is een hulpmiddel voor verkoopproductiviteit dat u kan helpen uw werk te stroomlijnen en tijd vrij te maken om u te concentreren op wat u het beste kunt: verkopen!

Tools voor verkoopproductiviteit helpen je om taken te automatiseren, georganiseerd te blijven en deals sneller en efficiënter af te sluiten.

Er zijn echter tientallen opties op de markt voor software voor verkoopteams en het kan overweldigend zijn om de juiste tools voor verkoopproductiviteit voor jouw bedrijf te kiezen.

Daarom hebben we ons hoofd koel gehouden en grondig onderzoek gedaan om een lijst samen te stellen met de top 10 hulpmiddelen voor verkoopproductiviteit voor 2024.

Of je nu efficiënter wilt werken, je tijd beter wilt beheren of de communicatie met je clienten wilt verbeteren, wij denken dat je bij ons aan het juiste adres bent.

Laten we beginnen met de belangrijkste vraag: Wat maakt een hulpmiddel voor verkoopproductiviteit geschikt voor jouw doel?

Overweeg deze factoren om er zeker van te zijn dat je software of oplossing effectief voldoet aan je zakelijke behoeften.

Gebruiksgemak: De tool die je kiest moet goed integreren met je bestaande systemen en gemakkelijk te leren zijn voor je team

De tool die je kiest moet goed integreren met je bestaande systemen en gemakkelijk te leren zijn voor je team Aanpassing: De software moet kunnen worden aangepast aan uw specifieke verkoopprocessen en werkstromen

Aanpassing: De software moet kunnen worden aangepast aan uw specifieke verkoopprocessen en werkstromen

Mobiele toegang: U moet er overal toegang toe hebben en er overal mee kunnen werken

Analytics: De software moet gegevens en inzichten bieden waarmee u uw voortgang kunt bijhouden en gegevensgestuurde beslissingen kunt nemen

Veiligheid: De tool moet robuuste functies hebben om uw klantgegevens te beschermen

Schaalbaarheid: De tool moet met u en uw business meegroeien en voldoen aan uw langetermijnbehoeften

Nu weet je welke functies je niet mag missen. Laten we nu de 10 tools bekijken die we voor je hebben uitgekozen.

1. ClickUp

ClickUp biedt vele functies om elke stap van je verkooptraject te stroomlijnen, van leadgeneratie tot het onboarding van klanten.

Inkomstengroei stimuleren met de verkoopintelligentietools van ClickUp

Met ClickUp CRM instance kan uw verkoopteam op efficiënte wijze leads beheren volg de voortgang van deals, werk samen en automatiseer terugkerende taken - alles binnen één intuïtieve interface.

Je kunt zelfs de interface aanpassen door te kiezen uit meer dan 15 weergaven, waaronder de

Lijstweergave (om alle taken en subtaken te visualiseren als een lijst met to-dos)

(om alle taken en subtaken te visualiseren als een lijst met to-dos) Kanban-bord (om de voortgang van deals bij te houden, van prospectie tot onderhandeling en uiteindelijk gesloten-won)

(om de voortgang van deals bij te houden, van prospectie tot onderhandeling en uiteindelijk gesloten-won) Tabelweergave (om alle leadinformatie bij te houden, inclusief de naam van het bedrijf en de contactpersoon, hun e-mail ID en telefoonnummer, gespreksgeschiedenis, enz.)

De beheertool voor klantrelaties biedt ook verschillende sjablonen voor accountbeheer, verkooppijplijnen en meer, zodat verkoopteams gemakkelijk aan de slag kunnen.

Sluit sneller meer deals met de software voor projectmanagement van ClickUp Sales

Twee sleutel factoren die verder de ClickUp Software voor projectmanagement in de verkoop zijn de aanpasbare werkstromen en krachtige automatiseringsmogelijkheden. Aangezien elk team unieke behoeften heeft, zorgt ClickUp ervoor dat uw verkoopprocessen hierop zijn afgestemd.

Een voorbeeld: u wilt de follow-up van een potentiële client automatiseren.

In ClickUp, kunt u natuurlijke taal gebruiken om een AI-gestuurde automatisering workflow te creëren door simpelweg te zeggen, "Wanneer een Taak naar 'Onderhandeling' gaat, wijs het dan toe aan de Sales Manager en stel een deadline in voor drie dagen later."

Dankzij deze flexibiliteit kan uw team zich meer richten op het sluiten van deals en minder op het beheren van administratieve Taken. Met ClickUp krijgt u een oplossing die zich aanpast aan uw werkstroom, niet andersom.

De tool integreert ook naadloos met andere populaire tools voor verkoopproductiviteit en zorgt zo voor een gecentraliseerde aanpak van verkoopmanagement.

Ontwikkel winnende strategieën en verkoopgesprekken op maat van uw business met het sjabloon voor de ClickUp Sales Strategy Guide

Maar dat is nog niet alles. ClickUp's software voor verkoopproductiviteit biedt ingebouwde sjablonen als stappenplan voor succes. De ClickUp sjabloon voor verkoopstrategieën instance, schetst duidelijke doelstellingen, tactieken, tijdlijnen en methoden om de voortgang bij te houden, zodat u zich kunt concentreren op de belangrijkste prioriteiten en gegevensgestuurde beslissingen kunt nemen.

Hier zijn de drie belangrijkste functies en voordelen van deze sjabloon:

AI-gestuurde werkstromen

Krijg snelle, nauwkeurige, geautomatiseerde updates over uw werk en dat van uw team met ClickUp Brain

Verbind al uw Taken, documenten, mensen en kennis met ClickUp Brein is een alles-in-één AI-assistent voor op de werkplek. Je kunt Brain vragen stellen in natuurlijke taal en de juiste informatie op het juiste moment ontvangen zonder door stapels documentatie te hoeven zoeken. Deze integratie zorgt ervoor dat alle relevante informatie gemakkelijk toegankelijk is en met elkaar verbonden is, waardoor de samenwerking tussen teams wordt verbeterd en het proces van verkoopstrategieën wordt gestroomlijnd.

Aanpasbare weergaven en ondersteuning voor projectmanagement

Gebruik aangepaste weergaven zoals Lijst, Werklast en Kalender naast functies voor projectmanagement zoals geneste subtaken, meerdere toegewezen personen en reacties op opmerkingen.

Deze verkooptools voor projectmanagement bieden flexibiliteit bij het visualiseren en beheren van je verkoopstrategieën, waardoor je workflows op maat kunt maken die passen bij de behoeften van je team. Dit aanpassingsvermogen leidt tot effectiever Taakbeheer en een duidelijkere zichtbaarheid van de voortgang, wat de verkoopefficiëntie en -prestaties aanzienlijk kan verbeteren.

Real-time voortgangsbewaking

Visualiseer de voortgang van uw deals en de prestaties van uw teams met ClickUp Dashboards

Gebruik Dashboards in ClickUp om de voortgang van de verkoop in realtime te volgen, met mogelijkheden voor het instellen van aangepaste statussen, velden en notificaties. Real-time bijhouden en de mogelijkheid om strategieën in een oogwenk aan te passen zorgen ervoor dat uw team wendbaar blijft en snel kan reageren op veranderingen. Deze voortdurende controle en snelle aanpasbaarheid helpen het momentum te behouden en zorgen voor consistente verbeteringen in de productiviteit van de verkoop.

ClickUp beste functies

Wijzig de statussen van Taken om fasen in de verkooppijplijn weer te geven , zoals "Lead benaderd", "Voorstel verzonden", "Onderhandeling" en "Gesloten" Dit helpt bij het efficiënt bijhouden van de voortgang van elke deal

, zoals "Lead benaderd", "Voorstel verzonden", "Onderhandeling" en "Gesloten" Dit helpt bij het efficiënt bijhouden van de voortgang van elke deal Aangepaste velden toevoegen aan taken of lijsten om essentiële informatie over leads en clients op te slaan, zoals contactgegevens, waarde van de deal en volgende stappen

over leads en clients op te slaan, zoals contactgegevens, waarde van de deal en volgende stappen Maak dashboards om te visualiserenverkoopabonnementen en verkoopmetriek te visualiseren, zoals het aantal leads, conversiepercentages, fases in de verkooppijplijn en omzetprognoses. Regelmatige rapportage helpt u om datagestuurde beslissingen te nemen

om te visualiserenverkoopabonnementen en verkoopmetriek te visualiseren, zoals het aantal leads, conversiepercentages, fases in de verkooppijplijn en omzetprognoses. Regelmatige rapportage helpt u om datagestuurde beslissingen te nemen Verkopen instellen en bijhouden Doelen binnen ClickUp. Deze functie helpt bij het bewaken van de voortgang ten opzichte van de driemaandelijkse of jaarlijkse verkoopdoelstellingen en het identificeren van gebieden die verbetering behoeven

Doelen binnen ClickUp. Deze functie helpt bij het bewaken van de voortgang ten opzichte van de driemaandelijkse of jaarlijkse verkoopdoelstellingen en het identificeren van gebieden die verbetering behoeven Werkstromen aanpassen met verschillende weergaven Begin met een aanpasbaar sjabloon voor documenten en ga verder met verschillende sjablonen voor accountbeheer,verkooprapportencRM en meer

Begin met een aanpasbaar sjabloon voor documenten en ga verder met verschillende sjablonen voor accountbeheer,verkooprapportencRM en meer Taken toewijzen, voortgang bijhouden en zorgen dat teams op één lijn zitten. Verbeter het bijhouden van verkoopstrategieën met commentaarreacties, geneste subtaken, meerdere toegewezen personen en prioriteiten

ClickUp limieten

De eerste installatie kan tijdrovend zijn door de uitgebreide aanpassingen die nodig zijn

Nieuwe gebruikers kunnen een steile leercurve ervaren

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/gebruiker per maand

$7/gebruiker per maand Business: $12/gebruiker per maand

$12/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid per werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9200+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4000+ beoordelingen)

2. Clearbit

via Clearbit Clearbit biedt een suite van dataverrijkingstools en API's die helpen bij het verzamelen van cruciale informatie over uw leads en klanten voor verkoop- en marketingcampagnes. Deze gegevens omvatten e-mailadressen, sociale-mediaprofielen en bedrijfsgegevens.

Door gebruik te maken van Clearbit worden leads en contacten verrijkt, waardoor je sales team prospects beter begrijpt en beter kan benaderen.

Uw verkopers kunnen nu uw outreach personaliseren, uw publiek effectiever segmenteren en leads prioriteren op basis van hun potentiële waarde voor uw bedrijf.

Bovendien integreert Clearbit met populaire B2B CRM-systemen en verkooptools, zodat u en uw team direct binnen uw bestaande workflows toegang hebben tot verrijkte gegevens.

Clearbit voldoet ook volledig aan regelgeving zoals GDPR en CCPA. Het biedt functies voor het beheer van gegevenstoestemming en voor het verwijderen van gegevens om je te helpen de naleving te handhaven en de privacy van je klanten te beschermen.

Clearbit beste functies

Verbeter verkoopactiviteiten door gegevensverrijkingsprocessen te automatiseren

Effectievere verkoopgesprekken en follow-ups met verrijkte gegevensinzichten

Betrek leads en klanten met gepersonaliseerde, datagestuurde interacties

Toegang tot verrijkte data direct binnen uw bestaande verkoopsystemen

beperkingen van Clearbit ####

De integratie van Clearbit met uw stack kan technische expertise vereisen

API gebruik kan onderhevig zijn aan limieten op het gebied van tarieven

Clearbit prijzen

Business: Aangepaste prijzen

Clearbit beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (600+ beoordelingen)

: 4.4/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

3. Pipedrive

via Pipedrive Met aanpasbare verkooppijplijnen, e-mailintegratie en tools voor rapportage is Pipedrive ontworpen om de prestaties van de verkoopcyclus efficiënt te analyseren.

Het helpt bij het bijhouden van leads en deals, het beheren van de communicatie met de client en het automatiseren van routinetaken efficiënte proceskaart voor je hele team.

Met de drag-and-drop functionaliteit kunnen verkoopteams de intuïtieve pipeline van Pipedrive gebruiken om deals van de ene fase naar de andere te verplaatsen, hun status bij te werken en prioriteit te geven aan taken met slechts een paar klikken. Het visuele karakter van de pijplijn biedt in één oogopslag een duidelijk overzicht van het verkoopproces, waardoor teams snel knelpunten kunnen identificeren, inkomsten kunnen voorspellen en ervoor kunnen zorgen dat er geen deals tussen wal en schip vallen.

Deze functie vereenvoudigt niet alleen het beheer van verkoopactiviteiten, maar verbetert ook de samenwerking en efficiëntie binnen het team.

Of je nu een kleine startup bent of een grote onderneming, de aanpasbare mogelijkheden van Pipedrive maken het een perfecte oplossing voor bedrijven van elke grootte.

Pipedrive beste functies

Integreer je e-mail voor naadloze communicatie

Automatiseer terugkerende taken om tijd te besparen

Analyseer je verkoopprestaties met rapportage tools

Krijg onderweg toegang tot je verkooppijplijn en beheer deze met de mobiele app

Integreer met andere tools voor een naadloze workflow

Pipedrive beperkingen

Minder integratiemogelijkheden vergeleken met andere CRM-platforms

Voor bepaalde functies kunnen extra kosten nodig zijn

Pipedrive prijzen

Essentieel: $11,90/gebruiker per maand

$11,90/gebruiker per maand Geavanceerd: $24,90/gebruiker per maand

$24,90/gebruiker per maand Professioneel: $49,90/gebruiker per maand

$49,90/gebruiker per maand Power: $59,90/gebruiker per maand

$59,90/gebruiker per maand Enterprise: $74,90/gebruiker per maand

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (1700+ beoordelingen)

: 4.2/5 (1700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2900+ beoordelingen)

4. Dooly

via Dooly Dooly biedt aanpasbare sjablonen voor aantekeningen die helpen bij het standaardiseren van het notitieproces in teams. Deze sjablonen kunnen worden aangepast om specifieke informatie vast te leggen die relevant is voor verschillende fasen van het verkoopproces, waardoor het eenvoudiger wordt om consistentie en volledigheid in de documentatie te behouden.

Het integreert met verschillende platforms, waaronder Salesforce, Google Werkruimte en Microsoft 365, om aantekeningen van vergaderingen, klantinteracties en verkoopgegevens vast te leggen en te organiseren.

De software maakt gebruik van AI en automatisering om sleutelinformatie te identificeren en CRM-systemen bij te werken, waardoor handmatige invoer van gegevens wordt verminderd en de nauwkeurigheid wordt verbeterd.

Met Dooly blijft u georganiseerd, bespaart u tijd en kunt u zich concentreren op het opbouwen van relaties met klanten in plaats van op zoek te gaan naar verspreide informatie over uw prospects en klanten.

Dooly beste functies

Automatisch uw verkoop-CRM bijwerken met sleutelinzichten uit uw aantekeningen

Moeiteloos aantekeningen van vergaderingen en klantinteracties vastleggen en organiseren

Deel aantekeningen, taken en inzichten in realtime met je verkoopteam

Verbeter de nauwkeurigheid van gegevens met AI-gestuurde functies die helpen bij het identificeren en bijwerken van belangrijke informatie

Dooly beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Dooly prijzen

Gratis

Growth: $35/gebruiker

$35/gebruiker Premier: $75/gebruiker

Dooly beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (800+ beoordelingen)

: 4.7/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (80+ beoordelingen)

5. Octoparse

via Octoparse Octoparse helpt verkoopteams om gegevens van websites te halen zonder code te schrijven. Het is eenvoudig te gebruiken en stelt je in staat om precies die informatie te selecteren die je wilt, zoals productdetails en klantbeoordelingen.

Deze gegevens kunnen zeer nuttig zijn bij het begrijpen van de markt, het vinden van nieuwe klanten, het voorspellen van de verkoop en het bepalen van de activiteiten van uw concurrenten.

Het grootste voordeel van Octoparse als tool voor verkoopautomatisering is de mogelijkheid om contactgegevens rechtstreeks van websites te halen, wat kan helpen bij het vinden van nieuwe leads.

Geavanceerde functies zoals IP-rotatie helpen bij het scrapen van gegevens van meerdere websites zonder geblokkeerd te worden, terwijl u met geplande scraps uw scrapers automatisch op bepaalde tijden kunt uitvoeren.

En als je een CRM gebruikt zoals Salesforce en HubSpot, kan Octoparse daar probleemloos verbinding mee maken. U kunt dus gegevens rechtstreeks in uw CRM importeren, waardoor het gemakkelijker wordt om alles bij te houden en tijd te besparen.

Octoparse beste functies

Verkrijg nieuwe inzichten in uw business door klantbeoordelingen, feedback en gegevens van concurrenten te verzamelen

Analyseer verkoopgegevens, transactiegegevens en historische trends

Genereer verkooprapporten uit geëxtraheerde gegevens en automatiseer geplande rapporten

Integreer met uw CRM voor directe import van verkoopgegevens en pijplijnbeheer

Contactgegevens extraheren voor het genereren van leads en verkoopprospectie

Octoparse beperkingen

Het ondersteunt mogelijk niet volledig het extraheren van gegevens van sommige complexe websites of websites die veel JavaScript gebruiken

Het kan dynamische content geladen via AJAX of JavaScript niet altijd vastleggen

Wijzigingen in de layout of structuur van een website kunnen het gegevensextractieproces verstoren

Octoparse prijzen

Gratis abonnement

Standaard abonnement: $89/maand

$89/maand Professioneel abonnement: $249/maand

$249/maand Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Octoparse beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

6. Verkoper

via Verkoopplaat Salesmate is een intuïtief CRM-platform dat uw unieke uitdagingen bij het beheren van relaties met klanten en verkooppijplijnen begrijpt.

Met Salesmate kunt u eenvoudig uw contactpersonen organiseren, deals bijhouden en communiceren met uw clients - alles op één plek.

Salesmate integreert ook naadloos met uw e-mail, zodat u al uw communicatie vanuit het platform kunt beheren.

Een van de meest opvallende functies is de AI-gestuurde verkoopassistent. Deze intelligente assistent biedt realtime inzichten en automatiseert routinetaken zoals het plannen van follow-ups, het versturen van herinneringen en het bijwerken van records.

Hij analyseert je verkoopgegevens om persoonlijke aanbevelingen en voorspellingen te doen, zodat je prioriteiten kunt stellen en je kunt richten op de meest veelbelovende kansen. Met de verkoopassistent verminder je de administratieve werklast, verhoog je de productiviteit en sluit je sneller deals door weloverwogen, datagestuurde beslissingen te nemen.

Salesmate beste functies

Gebruik historische gegevens en trends om toekomstige verkoopprestaties te voorspellen

Krijg onderweg toegang tot het platform via de mobiele app, beschikbaar voor zowel iOS- als Android-apparaten

Eenvoudig synchroniseren met uw kalender om afspraken en vergaderingen te beheren

Klantenservice bereiken via verschillende kanalen, zoals e-mail, live chat en telefonische ondersteuning

Salesmate beperkingen

Het basis abonnement is beperkt in het aantal contacten en e-mails per maand. Dit is mogelijk niet voldoende voor grotere bedrijven of verkoopteams met grote volumes

Sommige gebruikers vinden het duur in vergelijking met andere CRM-platforms, vooral als je rekening houdt met extra kosten voor add-on's en integraties

prijzen #### Salesmate

Basis: $29/gebruiker per maand

$29/gebruiker per maand Pro: $49/gebruiker per maand

$49/gebruiker per maand Business: $79/gebruiker per maand

$79/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Salesmate beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (70+ beoordelingen)

: 4.6/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (80+ beoordelingen)

7. EmailAnalytics

via EmailAnalytics EmailAnalytics is een bron van onschatbare waarde voor verkoopprofessionals.

Wanneer het is geïntegreerd met Gmail of de bredere werkruimte van Google, analyseert het uw e-mailactiviteiten diepgaand, inclusief statistieken zoals de tijd die aan e-mails wordt besteed en de gemiddelde reactietijd.

Met deze gegevens kunt u betere marketingcampagnes maken, inzicht krijgen in uw e-mail productiviteit en uw bereikstrategie optimaliseren.

Met EmailAnalytics kunt u eenvoudig de meest productieve tijden voor het verzenden van e-mails bepalen, zodat uw berichten uw leads en prospects bereiken wanneer de kans het grootst is dat ze worden gelezen.

Dit alles verhoogt uiteindelijk uw efficiëntie en stelt u in staat om meer deals te sluiten.

EmailAnalytics beste functies

De e-mailactiviteiten van je verkoopteam bijhouden, inclusief het aantal verzonden en ontvangen e-mails

Analyseer de productiviteit en efficiëntie van e-mail om verbeterpunten te identificeren

Identificeer piekuren en -dagen voor e-mail om het bereik te optimaliseren en de respons te verhogen

Verkoopprestaties evalueren met behulp van e-mailanalyse om gegevensgestuurde beslissingen te nemen

Bereikenverkoopdoelen effectiever met bruikbare inzichten

EmailAnalytics limieten

Het is mogelijk niet compatibel met alle providers van e-mail, wat de bruikbaarheid voor gebruikers op verschillende platforms beperkt

Het biedt een gratis proefversie, maar voor de volledige versie moet een abonnement worden betaald. Deze kosten kunnen een limiet zijn voor sommige gebruikers of organisaties

EmailAnalytics prijzen

Pro: $15/inbox per maand

$15/inbox per maand B2B e-mailbereik: $1000/maand

EmailAnalytics beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

8. Acuïteit Planning

via Acuïteit Planning Als verkoopprofessional is uw tijd kostbaar en telt elke minuut.

Met Acuity Scheduling kunt u uw agenda synchroniseren, herinneringen automatiseren en boekingsformulieren aanpassen. Zo besteed je minder tijd aan administratieve Taken en meer aan het voeren van de juiste verkoopgesprekken.

Of je nu vergaderingen met clients plant of demo's met prospects instelt, met Acuity Scheduling blijf je eenvoudig georganiseerd en op de hoogte van je planning.

De beste functies van Acuity Scheduling

Naadloos afspraken inplannen, personaliseren, synchroniseren en beheren

Geautomatiseerde herinneringen sturen, betalingen accepteren en groepssessies houden

Verzamel informatie over clients, detecteer tijdzones en krijg toegang tot inzichten

Target e-mails versturen, zelf plannen en onderweg beheren

Zorg ervoor dat HIPAA wordt nageleefd en pas notificaties voor clients aan

Acuity Scheduling limieten

Integreert mogelijk niet naadloos met sommige geavanceerde CRM-systemen

Beperkte aanpassingen voor complexe planningsbehoeften

Acuity Planning prijzen

Opkomende: $ 20 / maand

$ 20 / maand Groeiend: $34/maand

$34/maand Powerhouse: $61/maand

Acuity Scheduling beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (390+ beoordelingen)

: 4.7/5 (390+ beoordelingen) Capterra:Geen beoordelingen beschikbaar

9. UpLead

via UpLead UpLead is je go-to platform voor het vinden van en verbinding maken met potentiële klanten.

Het geeft je toegang tot een database van miljoenen geverifieerde contacten, gebruikt geavanceerde zoekfilters om je resultaten te beperken en verrijkt je leads zelfs in realtime.

Of je nu op zoek bent naar nieuwe prospects of probeert opnieuw contact te leggen met oude, UpLead heeft alles wat je nodig hebt om snel en efficiënt leads van hoge kwaliteit te genereren.

Het integreert ook naadloos met je CRM en andere productiviteitstools.

UpLead beste functies

Verbeter je verkooppijplijn en converteer leads sneller met geavanceerde zoekfilters en realtime database

Ontdek nieuwe zakelijke kansen en optimaliseer je bereik met een uitgebreide contactendatabase en tools voor e-mailverificatie

Stroomlijn uw verkoopproces en betrek leads effectiever met CRM-integratie en functie voor leadverrijking

Maximaliseer de ROI met tools voor teamsamenwerking en betaalbare abonnementen

Verhoog de productiviteit van uw verkoop en blijf de concurrentie voor met API-toegang en speciale klantenservice

UpLead beperkingen

Het dekt mogelijk niet alle sectoren even goed, wat een limiet kan zijn voor bedrijven die actief zijn in niche- of zeer gespecialiseerde sectoren

Sommige klanten hebben problemen met de nauwkeurigheid van gegevens gerapporteerd

UpLead prijzen

Basis: $99/maand

$99/maand Plus: $199/maand

$199/maand Professioneel: Aangepaste prijzen

UpLead beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (730+ beoordelingen)

4.7/5 (730+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

10. Bereik

via Outreach Outreach is een verkoopplatform dat u helpt uw outreach-inspanningen te automatiseren en de productiviteit van uw verkoop te verhogen.

Het vergemakkelijkt automatisering van de verkoop met functies zoals e-mail sequencing, het plannen van taken en analyses, waardoor het gemakkelijker wordt om uw prospects te bereiken en de verkoopbetrokkenheid te verbeteren.

Gebruikers zijn er dol op vanwege de AI-gestuurde inzichten, die gepersonaliseerde aanbevelingen bieden om verkoopstrategieën te optimaliseren en conversiepercentages te verhogen.

Het integreert ook met je bestaande CRM-systeem, waardoor het eenvoudig is om je leads en contactpersonen op één plek te beheren.

Outreach beste functies

Maak gepersonaliseerde e-mailsequenties om leads na verloop van tijd te voeden

Taken automatiseren voor tijdige follow-ups met prospects

Prestaties bijhouden met gedetailleerde analyses, waaronder openingspercentages, doorklikpercentages en reactiepercentages

Integreer met CRM-systemen om leads en contactpersonen op één plaats te beheren

Telefoongesprekken stroomlijnen met functies zoals doorklikken en gespreksopname

Outreach limieten

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Te veel vertrouwen op automatisering kan leiden tot een gebrek aan personalisering in klantinteracties

Outreach prijzen

Standaard: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Professionele prijzen: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Onbeperkt: Aangepaste prijzen

Outreach beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (3380+ beoordelingen)

: 4.3/5 (3380+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (290+ beoordelingen)

Toekomstgerichte Redactie van Verkoop voor 2024 en daarna

Terwijl de verkoopwereld voortdurend verandert, is het niet meer genoeg om bij te blijven. Als verkoopprofessional moet u klaar zijn voor alles wat komen gaat. Deze zorgvuldig samengestelde tools voldoen aan de behoeften van vandaag en anticiperen op en passen zich aan aan de eisen van morgen.

Maar als u op zoek bent naar een alles-in-één oplossing die naadloos functies voor sales projectmanagement en CRM integreert, kijk dan niet verder dan ClickUp. ClickUp is niet zomaar een tool voor sales productiviteit. Het is een voltooide oplossing die projectmanagement en CRM op één plaats samenbrengt.

Met ClickUp kunt u uw verkoopprojecten beheren, samenwerken met uw team en uw clients bijhouden - op één plek.

Het is eenvoudig te gebruiken, aanpasbaar en integreert met alle tools die u al gebruikt. Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp!