10 Databasesoftware voor Mac in 2024 (gratis en betaald)

Databases zijn een integraal onderdeel van het runnen van een business. Of je nu je productvoorraad wilt bijhouden, klantinformatie wilt bijhouden of het genereren van verkoopleads wilt verbeteren, databases zijn de sleutel tot het organiseren en analyseren van je gegevens.

Om al die gegevens echt waardevol en bruikbaar te maken, heb je databasesoftware nodig - en een goede. Je moet weten wat de gegevens je vertellen en de juiste software kan helpen om die gegevens om te zetten in goud. 🔎

Laten we de tien beste databasesoftware-opties voor Mac bekijken en je helpen de software te kiezen waarmee je het beste uit je gegevens kunt halen.

Wat moet je zoeken in databasesoftware voor Mac?

Een Excel-database kan je maar tot een bepaald punt brengen voordat je op zoek moet naar grotere, betere en veelzijdigere oplossingen. Als je op zoek gaat naar databasesoftware voor Mac-computers, of dat nu is voor software voor klantendatabases of een content database zijn er een paar factoren waar je rekening mee moet houden:

Compatibiliteit: Niet alle software werkt op het Mac-besturingssysteem (macOS). Je moet op zoek gaan naar software die werkt op het platform en die kan integreren met de andere programma's en systemen van je IT-stack

Niet alle software werkt op het Mac-besturingssysteem (macOS). Je moet op zoek gaan naar software die werkt op het platform en die kan integreren met de andere programma's en systemen van je IT-stack Gebruiksvriendelijkheid: Een steile leercurve kan uw business vertragen en gebruikers frustreren. Zoek software die gebruiksvriendelijk is en waarmee gebruikers vanaf de eerste dag bruikbare datasets kunnen bouwen

Een steile leercurve kan uw business vertragen en gebruikers frustreren. Zoek software die gebruiksvriendelijk is en waarmee gebruikers vanaf de eerste dag bruikbare datasets kunnen bouwen Gegevensbeveiliging: Ga op zoek naar databasesoftware voor Mac waarin indrukwekkende veiligheidsmaatregelen zijn geïntegreerd, zoals versleuteling en back-ups van gegevens. Het is nog beter als deze oplossingen direct uit de doos werken

Ga op zoek naar databasesoftware voor Mac waarin indrukwekkende veiligheidsmaatregelen zijn geïntegreerd, zoals versleuteling en back-ups van gegevens. Het is nog beter als deze oplossingen direct uit de doos werken Ondersteuning voor gebruikers: De beste databasesoftware voor macOS biedt veel ondersteuning voor gebruikers, zodat u problemen kunt oplossen en meer informatie krijgt over hoe u het meeste uit de software kunt halen

De beste databasesoftware voor macOS biedt veel ondersteuning voor gebruikers, zodat u problemen kunt oplossen en meer informatie krijgt over hoe u het meeste uit de software kunt halen Prijzen: Bedenk hoeveel de software je na verloop van tijd gaat kosten, vooral als je een maandelijks of jaarlijks bedrag betaalt. Als je een softwarelicentie nodig hebt voor meerdere gebruikers, kan dit de kosten van de software snel verhogen

De 10 beste databasesoftware voor Mac-computers in 2024

Klaar om de beste databasesoftware voor Mac te vinden? Hier is onze top tien.

ClickUp is een krachtige beheersoftware die een flexibel overzicht van uw gegevens biedt

ClickUp is een veelzijdige software voor projectmanagement oplossing met effectieve databasesoftware voor Mac-gebruikers. ClickUp's unieke hiërarchie in zijn online databasebeheersoftware schaalt en verandert mee met uw behoeften, waardoor het een alles-in-één oplossing is voor uw bedrijf, ongeacht de branche waarin u actief bent.

Splits uw dataset op in gemakkelijk te beheren groepen, zoals inventaris, klanten of werknemers, en koppel ze vervolgens aan elkaar om een krachtig relationeel databasebeheersysteem met opgeslagen procedures te creëren.

Schakel functies in en uit binnen de database om uw analyse te stroomlijnen en de informatie die u nodig hebt direct binnen handbereik te krijgen. Met het eenvoudig te beheren platform kunt u indien nodig gegevens importeren of exporteren en snel verbinding maken met andere software in uw technische stapel.

ClickUp beste functies

De functierijke software bevat aangepaste velden en tagging-mogelijkheden ombusiness te structureren en categoriseren gegevens goed te structureren en categoriseren

Het is geweldig voorbronnenbeheeren je kunt zelfs een lijst maken vanAfhankelijkheid in ClickUp zodat teams weten waar ze het eerst aan moeten werken

U kunt apps, websites of video's gemakkelijk insluiten, waardoor uw database dynamischer en nuttiger wordt

U kunt de weergave van uw database aanpassen zodat u uw informatie kunt zien, delen en analyseren op de manier die voor u het beste is

De krachtige samenwerkingstools maken het gemakkelijk voorteams om samen te werkengegevens te delen en hun werkstroom te stroomlijnen

ClickUp limieten

De weergave op de mobiele app is beperkt, maar dat kan in de toekomst veranderen

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $5/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Business Plus: $19/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.600+ beoordelingen)

2. MySQL-werkbank

via MySQL Werkbank MySQL Workbench biedt geweldige databasesoftware voor Mac-computers als je robuust gegevensbeheer nodig hebt. Het heeft een speciale macOS versie, dus het werkt naadloos met je systeem.

De intuïtieve software heeft een gebruiksvriendelijke interface, waardoor het eenvoudig is om gegevens te uploaden, Structured Query Language (SQL) query's uit te voeren en je gegevens snel en gemakkelijk te visualiseren. De software biedt ook datasynchronisatie en prestatie-afstemming, wat uitstekend is voor meer geavanceerde gebruikers.

Er is ook veel online ondersteuning voor het platform, dus als je ergens tegenaan loopt, is er altijd hulp beschikbaar bronbeperkingen .

MySQL Workbench beste functies

MySQL databases UI maakt ontwerpen en beheren eenvoudig, zelfs voor complexe datasets

Het prestatie dashboard laat u snel zien hoe u zich verhoudt tot de Key Performance Indicators (KPI's)

Met de eenvoudige tools voor databasemigratie kunt u gegevens converteren zonder waardevol werk te verliezen

MySQL Workbench limieten

U kunt een query niet snel stoppen als deze eenmaal is gestart

Het werkt niet goed met grotere datasets

Prijzen MySQL Workbench

MySQL Standard Edition Abonnement (1-4 socket server): $2.140/jaar

MySQL Standard Edition Abonnement (5+ socket server): $4.280/jaar

Abonnement MySQL Enterprise Edition (1-4 socket server): $5.350/jaar

Abonnement MySQL Enterprise Edition (5+ socket server): $10.700/jaar

MySQL Cluster Carrier Grade Edition Abonnement (1-4 socket server): $10.700/jaar

MySQL Cluster Carrier Grade Edition Abonnement (5+ socket server): $21.400/jaar

MySQL Workbench beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

4.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.950+ beoordelingen)

3. MongoDB

via MongoDB MongoDB biedt native ondersteuning voor Mac gebruikers, dus het draait goed op alle recente macOS systemen. Het is een solide, gratis databasesoftware voor Mac als je gestructureerde en semi-gestructureerde gegevens moet analyseren, en het is uitstekend als je werkt met JavaScript Object Notation-achtige documenten (dat zal sommige ontwikkelaars als muziek in de oren klinken).

Je kunt MongoDB schalen en aanpassen aan je veranderende behoeften, inclusief het integreren met je favoriete tools en talen.

MongoDB beste functies

Het maakt gebruik van een niet-relationele database, een populair alternatief voor vaste rijen en kolommen, waardoor het flexibeler is

Het heeft ingebouwde vooraf geconfigureerde functies voor veiligheid, waardoor het een veilige databaseoplossing is

De multi-cloud database biedt toegang tot 95 beschikbaarheidsregio's, is dus veerkrachtig en heeft een zeer lage latentie

MongoDB beperkingen

Het ondersteunt geen triggers, iets waar je misschien op vertrouwt bij databasebeheer

Het neemt veel meer opslagruimte in beslag dan andere databasesoftware voor Mac

MongoDB prijzen

Free Forever voor gratis clusters

Gedeelde server: vanaf $0/maand

Serverless: vanaf $0,10 per 1 miljoen gelezen bits

Dedicated server: vanaf $57/maand

MongoDB beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (490+ beoordelingen)

4.5/5 (490+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (440+ beoordelingen)

4. Ninox

via Valentina Valentina is misschien wat je nodig hebt als je op zoek bent naar functierijke databasesoftware voor Mac.

Deze krachtige software voor Mac kan complexe gegevens verwerken en ondersteunt verschillende gegevenstypen, waardoor het een van de beste databasesoftware voor Mac is met meerdere toepassingen. Het biedt hoge prestaties bij het ophalen en verwerken van gegevens en heeft geweldige indexeringsopties voor gegevensintensieve projecten.

De krachtige functies voor formulieren en rapportage maken het gemakkelijk om gegevens te openen, te analyseren en te rapporteren.

Valentina beste functies

Het heeft uitstekende prestaties voor het snel ophalen en verwerken van gegevens, zelfs bij complexe gegevens

Er zijn ingebouwde encryptiemogelijkheden om de veiligheid en vertrouwelijkheid van gevoelige gegevens te garanderen

Het biedt uitgebreide ondersteuning voor Microsoft SQL server query's, inclusief autoaanvulling en syntaxis in kleur

Valentina limieten

Hoewel eruitgebreide documentatie voor de software, kunnen nieuwe gebruikers te maken krijgen met een steile leercurve in vergelijking met andere software-opties

Valentina prijzen:

Valentina Studio Free: gratis voor altijd

Valentina Studio Pro: $199,99 per stuk

Valentina Studio Pro Universeel: $399,99 per stuk

Valentina Studio Enkel: $79,99 per stuk

Valentina beoordelingen en recensies

G2: 3.5/5 (2 beoordelingen)

3.5/5 (2 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (4 beoordelingen)

6. Navicat

via Knack Als u een databaseoplossing nodig hebt, maar niet wilt coderen, kunt u terecht bij Knack.

Met Knack kun je snel een database bouwen, inclusief werkstromen, zonder te coderen. U kunt gegevens beheren op een manier die voor u logisch is en vervolgens formulieren, kaarten, kalenders en rapporten maken die deze gegevens in actie omzetten.

De zeer aanpasbare gebruikersinterface voelt zeer up-to-date aan, waardoor het een gemakkelijke Mac-databasesoftwareoplossing is.

Knack beste functies

Het bouwt aangepaste zakelijke apps vanaf nul of past een bestaande aan om beter aan je gegevensbehoeften te voldoen

Het stelt je in staat om gekoppelde gegevens te verbinden zodat je meer kunt doen met je informatie en een relationele database kunt maken met slimme opties voor gegevensmodellering

Dankzij de flexibele interface-opties kun je zonder code een app voor je bedrijf bouwen, zoals een kaart met aflevergegevens of een weergave van aankomende klussen in de kalender

Knack limieten

Het gebrek aan ondersteuning voor mobiele apparaten maakt het moeilijk om onderweg toegang te krijgen tot gegevens

Knack prijzen

Starter: $39/maand

Pro: $79/maand

Zakelijk: $179/maand

Enterprise: op aanvraag

Knack beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (80+ beoordelingen)

4.3/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (80+ beoordelingen)

8. DBeaver

via DBeaver Met deze cross-platform databasesoftware voor Mac kun je werken met gegevens van alle populaire SQL server databases. Met zowel een open-source als commerciële versie is er een optie voor elke databasebehoefte.

DBeaver heeft een zeer aanpasbare gebruikersinterface, dus gebruikers met enige ervaring met databases zouden het snel moeten kunnen gebruiken. Het heeft ook een actieve gebruikersgemeenschap, zodat je online hulp kunt vinden als je die nodig hebt. Omdat het open source is, kan het zijn dat je de hulpmiddelen van derden nuttig vindt.

DBeaver beste functies

Met een krachtige SQL editor kunt u snel SQL query's maken en uitvoeren

De standaardeditie van de open source software ondersteunt meer dan 80 verschillende databasetypes

Het richt zich op het maken van databases door middel van een gebruiksvriendelijk systeem dat helpt om verschillende databronnen samen te brengen in één nuttig platform

De limieten van DBeaver

Hoewel software-updates goed zijn, kan DBeaver zo vaak updates uitbrengen dat je er snel achter komt dat je huidige software verouderd is

Prijzen van DBeaver

Open-source versie: gratis

Enterprise editie: $25/maand of $250 voor een jaar

Lite-editie: $ 11/maand of $ 110 voor een jaar

Ultimate edition licentie: $500 voor het eerste jaar, daarna elk jaar $400

DBeaver beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

4.4/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (65+ beoordelingen)

9. Stackby

via Stackby Met Stackby kunt u relationele databases maken zonder enige code. U kunt spreadsheets, datasets en andere informatie invoeren om het beste databaseprogramma voor uw bedrijf te maken.

Met het platform kunnen Mac-gebruikers Kanban-, kalender- en zelfs galerijweergaven maken, afhankelijk van hun behoeften. Het is een veelzijdige databaseoptie die je kan helpen om de limieten te overwinnen die je mogelijk ervaart met andere platforms.

Stackby beste functies

Er zijn meerdere weergaven, waardoor je datasets op de meest nuttige manier kunt bekijken

Het heeft unieke kolomtypes, zodat u uw database kunt bouwen naar uw behoeften

Je kunt gegevensupdates automatiseren door Stackby te verbinden met je huidige tech stack

Stackby limieten

De leercurve voor Stackby's geavanceerde functies kan steil zijn en het kan nodig zijn om extra add-on's aan te schaffen

Stackby prijzen

Free Forever

Persoonlijk: $5/maand per zetel

Economy: $9/maand per zetel

Business: $18/maand per zetel

Enterprise: neem contact op voor een offerte

Stackby beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (55+ beoordelingen)

4.7/5 (55+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (70+ beoordelingen)

10. Redis

via Redis Redis biedt software voor gegevensbeheer in de cloud. Het is geweldig voor het automatiseren van gegevensverwerking, waardoor het een ongelooflijk effectieve oplossing is voor gebruikers die krachtige oplossingen voor gegevensbeheer nodig hebben.

Als in-memory databasesoftware voor Mac verwerkt het gemakkelijk realtime gegevens en slaat het snel informatie op in de cache. Het heeft een goede gebruikersinterface met veel geavanceerde opties om zelfs de meest veeleisende databasebeheerders tevreden te houden.

Redis beste functies

Redis staat bekend om zijn uitzonderlijke snelheid en maakt het verwerken en ophalen van gegevens veel sneller

Je kunt gegevens in verschillende formaten opslaan en manipuleren, wat de database veelzijdiger maakt

Je kunt de database gemakkelijk schalen om aan de toekomstige vraag te voldoen

Redis beperkingen

Omdat Redis gegevens in het geheugen opslaat, kan het een beperkte oplossing zijn voor organisaties met uitgebreide datasets

Prijzen van Redis

Gratis

Vast: $7/maand

Flexibel: $0,881/uur

Jaarlijks: op aanvraag

Softwareprijzen: op aanvraag met een gratis proefversie van 30 dagen

Redis beoordelingen en reviews

G2: 4.5/5 (120+ beoordelingen)

4.5/5 (120+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (60+ beoordelingen)

Diep graven in uw gegevens

Het vinden van databasesoftware die aan uw behoeften voldoet, is noodzakelijk om uw bedrijf te overzien. ClickUp's veelzijdige software voor projectmanagement maakt georganiseerd blijven eenvoudig. Bovendien is het fantastische databasesoftware voor Mac-gebruikers met alle toeters en bellen die je nodig hebt, zonder dat het je veel tijd kost. Ontdek het zelf en probeer het vandaag nog ! ✨