10 beste stroomdiagramsoftwaretools voor Mac in 2024

Een stroomdiagram is geen gewoon diagram, het is een life hack.💡

Of bedrijfsprocessen in kaart brengen of het bestrijden van verkoopknelpunten, een stroomschema helpt je om alle variabelen te visualiseren en de dag te redden met logische oplossingen. 🦸

Het handmatig en vanaf nul maken van stroomschema's kan echter stressvol zijn, vooral als je te maken hebt met lange en ingewikkelde projecten complexe workflows . Gelukkig zijn er talloze hulpmiddelen voor stroomschema's die je kunnen helpen, zelfs als je een Mac-gebruiker bent!

De dagen dat Mac-gebruikers door hoepels moesten springen om fatsoenlijke programma's voor diagrammen te vinden, zijn voorbij. Bekijk onze selectie van de 10 beste software voor diagrammen voor Mac en vind je perfecte tekenmaatje! 🖌️

Wat moet je zoeken in de beste stroomdiagramsoftware voor Mac?

De beste flowchart software voor Mac moet de volgende kwaliteiten hebben:

Gebruiksgemak: Flowchart software moet een drag-and-drop interface hebben om je te helpen professionele flowcharts te maken met minimale inspanning of technische kennis Integraties: Het moet cruciale app-integraties mogelijk maken die je helpen flowcharts te integreren in je professionele activiteiten Samenwerkingsopties: De tool moet samenwerking tussen teams ondersteunen. Een strategieteam zou bijvoorbeeld willen brainstormen met flowcharts in real-time Ingebouwde sjablonen: U moet beschikken over rijke functies en esthetisch aantrekkelijke sjablonen voor flowcharts in verschillende bedrijfstakken en rollen. Zoek naar flowchart-software met ingebouwde diagram/sjablonen voor stroomdiagrammen zodat je ze niet vanaf nul hoeft op te bouwen Handige werkbalk voor bewerken: Met een goed ontworpen werkbalk voor bewerken en ingebouwde bibliotheken met afbeeldingen, vormen en symbolen kun je ideeën vastleggen en indrukwekkende stroomschema's maken zonder dat het een rommeltje wordt Schaalbaarheid: De flowchart software moet grootschalige gegevens of complexe flowcharts ondersteunen als uw bedrijf groeit

De 10 beste stroomdiagramsoftware voor Mac voor gebruik in 2024

Op basis van de bovenstaande criteria kun je eenvoudige tot geavanceerde flowchart-software voor Mac vinden. Onze lijst beperkt de 10 meest betrouwbare producten met de beste waarde. 💝

ClickUp Whiteboards bieden alle creatieve en samenwerkingsfuncties die u nodig hebt om de stroomschema's van uw dromen te maken

ClickUp is een gratis te gebruiken software voor projectbeheer die dubbel-hoedt als een heavy-duty flowcharting tool. Vertrouw op de intuïtieve interface van het platform om verbluffende workflows te creëren diagrammen van elk type of complexiteit. 😍

Begin je flowcharting-avontuur met ClickUp Whiteboards . Of u nu alleen of met een team aan een project werkt, Whiteboards zijn uw doeken voor het verzamelen van input in realtime en helpen u bij het samenstellen van een uitgebreid stroomschema voor elk doel.

ClickUp biedt een ander fantastisch hulpmiddel voor diagrammen genaamd Mindmaps die meer geschikt is voor complexe strategiescenario's. Gebruik Mindmaps om je gedachten en ideeën te structureren of bevorder vruchtbare brainstormsessies met je team! 🧑‍🤝‍🧑

De geavanceerde werkbalk van ClickUp maakt bewerken kinderspel. Voeg afbeeldingen, links, documenten en video's toe, verbind objecten met een tijdlijn maken relaties tekenen, spelen met vormen en symbolen en nog veel meer. Zet een element op je bord direct om in een taak en laat het uitvoeren - hoe kan dat? teamproductiviteit ? 🔥

Gebruik de Swimlane Flowchart Template van ClickUp om processen te visualiseren en een beter inzicht te krijgen in uw workflows en projecten

Als u bang bent om vanaf nul te beginnen, kunt u met de kant-en-klare sjablonen van ClickUp in een mum van tijd diagrammen maken. Bijvoorbeeld, overweeg ClickUp's stroomdiagramsjabloon voor het visualiseren van de bewegende delen van een proces naast de belangrijkste spelers of afdelingen. De sjabloon helpt u bij het identificeren en teamrollen toe te wijzen en het oplossen van problemen vergemakkelijken met belanghebbenden zoals klanten en investeerders.

Enkele andere opties zijn sjablonen voor Visgraatdiagram , Krachtveld diagram en Whiteboard verwantschapsdiagram . 📈

ClickUp beste eigenschappen

Groeiende bibliotheek met aanpasbare sjablonen

Hoogwaardige whiteboards en mindmaps met uitzonderlijke bewerkingstools

Kan worden geïntegreerd met meer dan 1.000 apps en programma's zoals Miro, Zapier en Google Drive

Alle soorten media kunnen worden toegevoegd aan flowcharts

Intuïtieve drag-and-drop interface

Beschikbaar op alle apparaten (naast Mac, kunt u ClickUp gebruiken op Linux, Windows, iOS en Android apparaten)

ClickUp beperkingen

Het kost tijd om alle diagramfuncties te verkennen

Sommige gebruikers vinden het moeilijk om door de ClickUp mobiele app te navigeren

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd : $0

: $0 Unlimited : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Zakelijk : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Enterprise: Contact voor prijzen *Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel.

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (6.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (6.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

2. EdrawMax

via EdrawMax EdrawMax is een alles-in-één diagrammensoftware voor het maken van visgraatdiagrammen, mindmaps, grafieken en meer. Het biedt verschillende ontwerpen, functies en hulpmiddelen voor het maken van stroomdiagrammen, infographics en netwerk- en industriediagrammen.

Het drag-and-drop ontwerp is ongelooflijk gemakkelijk te begrijpen en laat je verschillende stroomdiagram elementen combineren in een paar klikken. De werkbalk is functioneel en vooral handig voor degenen die ervaring hebben met grafisch ontwerp en desktoppublishing-apps.

Met EdrawMax kun je vanaf nul beginnen of een van de vele sjablonen als basis gebruiken. De app wordt ook geleverd met industriestandaard symbolen om professioneel ogende stroomdiagrammen te maken. Alles is highly customizable, dus je zult geen problemen hebben met het visualiseren van je plannen, projecten en ontwerpen. 🎨

EdrawMax is een uitstekende optie voor ervaren ontwerpers, maar beginnende gebruikers vinden de interface van het platform misschien wat ingewikkeld.

EdrawMax beste eigenschappen

Bijlagen kunnen worden toegevoegd aan stroomdiagrammen

Drag-and-drop interface

Honderden sjablonen

Uitgebreide bibliotheek met symbolen

EdrawMax beperkingen

Zou kunnen profiteren van meer integraties

Sommige Mac-gebruikers vermeldden problemen met muisgevoeligheid tijdens het gebruik van het platform

EdrawMax prijzen (Team & Zakelijk)

Team Jaarplan : $505,75 (voor vijf gebruikers, jaarlijks gefactureerd)

: $505,75 (voor vijf gebruikers, jaarlijks gefactureerd) Zakelijk plan: Neem contact op voor prijzen

EdrawMax beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (60+ beoordelingen)

: 4.3/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (150+ beoordelingen)

3. Miro

via Miro Miro is een van de beste productiviteitstools biedt tal van opties voor visuele samenwerking. Een van de belangrijkste functies is een zoombaar Infinite Whiteboard voor het maken van stroomdiagrammen. Je kunt een stroomdiagram maken voor elk doel, of het nu gaat om het presenteren van complexe workflows, het opsplitsen van processen in fasen, of klanttrajecten in kaart brengen .

Miro laat gebruikers een kant-en-klaar sjabloon kiezen om te beginnen. Er is een uitgebreide galerij met opties om te verkennen, waaronder Flowchart Template, Lotus Diagram Template en Data Flow Diagram Template.

Als je kiest voor een betaald plan, kun je zelfgemaakte stroomdiagrammen ontwerpen en deze zelfs delen met andere gebruikers in de Miroverse community gallery.

Wat integraties betreft, Miro, net als zijn topconcurrenten goed samen met populaire productiviteits- en communicatie-apps, zoals Zoom, Slack, Google Workspace en Atlassian.

Miro beste eigenschappen

Geavanceerde functies voor visuele samenwerking

Fatsoenlijke integratiemogelijkheden om stroomschema's te maken

Community-galerij van door gebruikers gemaakte sjablonen

Oneindig whiteboard voor stroomdiagrammen, mindmappen en brainstormen

Aanpasbare sjablonen (voor betaalde gebruikers)

Miro beperkingen

Gebruikers zonder stylus pennen vinden het platform misschien moeilijk te gebruiken

Zou wat meer sjablonen kunnen gebruiken voor verschillende gebruikssituaties in de flowchart-software

Prijzen Miro

Gratis : $0

: $0 Starter : $8/maand per lid

: $8/maand per lid Zakelijk : $16/maand per lid

: $16/maand per lid Onderneming: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel.

Miro beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (4.500+ beoordelingen)

: 4.8/5 (4.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

4. Lucidchart

via Lucidchart Lucidchart is een waardige diagramsoftware om bij de hand te hebben als je professioneel ogende stroomdiagrammen, mockups, mindmaps en UML-diagrammen (Unified Modeling Language) .

De stroomdiagrammensoftware is supergemakkelijk te gebruiken, zelfs voor complete beginners. Met slechts een paar klikken maak je diagrammen van topkwaliteit als een pro! 🦾

Het inwerkproces van Lucidchart is behoorlijk ondersteunend. Het platform biedt aangepaste tools en sjablonen op basis van het bedrijfstype dat je bij het aanmelden opgeeft. Je kunt ook gegevens importeren voor je stroomdiagrammen en spelen met het ontwerp, de vormen, lettertypen en kleuren om het gewenste resultaat te krijgen.

Geavanceerde samenwerking in realtime is een van de sterkste punten van Lucidchart: voeg opmerkingen toe, deel projecten met teamleden, maak taken en verwerk ze in het stroomdiagram!

Veel gebruikers zijn dol op de automatische uitlijningsfunctie van Lucidchart, waarmee je een nieuw toegevoegd object kunt uitlijnen met de rand van een ander object - een waar genot voor perfectionisten! 🤓

Hoewel Lucidchart voornamelijk een online platform is, kunnen Chrome-gebruikers sommige documenten synchroniseren voor offline gebruik.

Vergelijk_ Lucidchart vs Microsoft Visio !

Lucidchart beste eigenschappen

Ondersteunt het importeren en exporteren van bestanden (voor programma's als Microsoft Visio en OmniGraffle)

Uitstekende gebruikerservaring

Offline modus (als je Chrome gebruikt op je Mac)

Automatisch uitlijnen van objecten naaruML-diagrammen maken en meer

Indrukwekkende sjabloonbibliotheek

Lucidchart beperkingen

Prestaties kunnen een klap krijgen bij het verwerken van grote en complexe diagrammen

Het delen van een enkel document kan verwarrend zijn in vergelijking met andere software voor stroomdiagrammen voor Mac-gebruikers

Prijzen Lucidchart

Gratis : $0

: $0 Individueel : Vanaf $7.95

: Vanaf $7.95 Team : Vanaf $9 per gebruiker

: Vanaf $9 per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Lucidchart beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (2.500+ beoordelingen)

: 4.6/5 (2.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.500+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Lucidchart alternatieven !

5. MindManager

via MindManager MindManager is een mindmapping-programma (duh!) voor het maken van visuele middelen zoals conceptkaarten matrices en stroomschema's. Het is bedoeld om informatie te centraliseren en strategische ideeën om te zetten in blauwdrukken en uitvoerbare plannen die met uw bedrijf meegroeien.

MindManager helpt je in een handomdraai stroomschema's te maken dankzij de vele functies, waaronder:

Prioriteit markers Slepen en neerzetten Ingebouwde sjablonen Filters voor diagrammen

Samenwerken op MindManager gaat moeiteloos met tools zoals tekstversnellers waarmee u vermeldingen (@naam) of tags (

bron) kunt toevoegen om uw stroomdiagrammen begrijpelijk te maken voor multifunctionele teams .

De optie voor co-editing is nog een leuke bijkomstigheid. Hiermee kun je samen met andere mensen aan stroomschema's werken en wijzigingen in realtime zien, vergeleken met andere software voor stroomschema's voor Mac-gebruikers.

MindManager is in eerste instantie gemaakt voor Windows. Hoewel het beschikbaar is op Mac, kan de gebruikerservaring verschillen door de beperkte functies en integraties.

MindManager beste functies

Co-editing optie op flowchart maker

Gebruiksvriendelijke interface voor processtroomdiagrammen

Goede integratiemogelijkheden, vooral met MS Office-apps

Enorme collectie stroomdiagram-sjablonen

Perfect voor brainstormen en mindmapping

MindManager beperkingen

Sommige gebruikers vonden de constante advertenties op hun scherm niet prettig

Mac-gebruikers hebben minder mogelijkheden en integraties dan Windows-gebruikers

Geen goede optie als je op zoek bent naar gratis flowchart software

MindManager prijzen

Essential : $99/jaar

: $99/jaar Professioneel : $179/jaar

: $179/jaar Onderneming: Neem contact op voor prijzen

MindManager beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (150+ beoordelingen)

: 4.5/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (50+ beoordelingen)

6. Microsoft Visio

via Microsoft Visio Microsoft Visio werd in 1992 geïntroduceerd en is een van de oudste tools voor het maken van diagrammen en vectorafbeeldingen. In de loop der jaren heeft het verschillende tools en sjablonen toegevoegd om je te helpen bij het maken van eenvoudig te volgen technische stroomdiagrammen.

Of je nu een organigram, een netwerkdiagram voor API- en systeemontwerpen of een bouwplan nodig hebt, Visio is die trouwe oude vriend die achter je staat! 🗝️

Visio is pro-samenwerking-je kunt co-auteurs aan je projecten toevoegen, wijzigingen tegelijkertijd in real-time bekijken en opmerkingen gebruiken om conflicten te bespreken. Hoewel het een nette opzet is, zijn co-auteur sessies gevoelig voor vertragingen of hangen op de stroomschema maker .

Omdat het een Microsoft-product is, integreert Visio perfect met apps zoals Google Sheets, PowerPoint en Excel. Het heeft beperkte compatibiliteit met niet-Microsoft software wat een pijnpunt kan zijn voor sommige gebruikers.

Helaas heeft Visio geen speciale desktopapplicatie voor Mac-apparaten. Toch kun je de browser Safari of Chrome gebruiken om toegang te krijgen tot de webversie van het platform en diagrammen bekijken, maken en bewerken.

Microsoft Visio beste functies

Webtoegang voor Mac-gebruikers

Co-authoring opties

Kan goed worden geïntegreerd met andere Microsoft-apps en -programma's

Flowchartmaker is geschikt voor technische diagrammen, gegevensstroomdiagrammen en zelfs organigrammen

Beperkingen van Microsoft Visio

Niet altijd even gebruiksvriendelijk voor beginners

Verscheidene gebruikers meldden opmaakproblemen en frequente haperingen

Voor Mac-flowchart-software is deze flowchartmaker misschien niet je favoriete optie

Microsoft Visio prijzen

Visio Plan 1 : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Visio Plan 2: $15/maand per gebruiker

Microsoft Visio beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (600+ beoordelingen)

: 4.2/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

7. Mitra

via Mitra Mitra is een in Brazilië gevestigde startup die self-service business intelligence en analytics aanbiedt. Het is een unieke vermelding op onze lijst omdat het meer een enterprise resource planning (ERP) software is dan een flowchart-only tool.

Het platform helpt bij het visualiseren van bedrijfsanalyses, processtromen, productiebeheer en budgetplanning - een van de functies is het gebruik van diagrammen om gegevensbeheer met spreadsheets te vervangen. De resulterende diagrammen bieden een waardevol inzicht in de manier waarop een bedrijf functioneert en helpen u bij het identificeren van verbeterpunten.

Met Mitra gebruik je in feite spreadsheetgegevens om stroomdiagrammen te maken. Je kunt bedrijfsregels opstellen met behulp van formules en visuele processen bouwen die verbonden zijn met een centrale database. Maak aangepaste stroomschema's voor bijna elke kritische bedrijfsactiviteit, zoals planning, budgettering en capaciteitsbeheer. 👷

Mitra is aanpasbaar en integreert met uw huidige ERP-programma of gegevenssoftware.

Mitra beste eigenschappen

Procesgerichte diagrammen

Helpt bij het visualiseren van spreadsheets

Geen-code platform

Kan worden geïntegreerd met alle gegevenssoftware

Mitra beperkingen

Mogelijk niet in alle landen beschikbaar

Het is een relatief nieuwe startup met een beperkt aantal gebruikers

Mitra prijzen

Neem contact op voor prijzen

Mitra beoordelingen en recensies

G2 : Geen beoordelingen

: Geen beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen

8. OmniGraffle

via OmniGraffle Op zoek naar Mac-specifieke flowchartmakers? Je hebt het gevonden! 💻

OmniGraffle is een van de beste flowchart-software voor Mac-apparaten. Je kunt diagrammen, wireframes, diagrammen en stroomdiagrammen vanaf nul maken of honderden gratis sjablonen gebruiken om aan de slag te gaan. Als je meer van stencils houdt, bezoek dan Graffletopia, de resource hub van het platform, om 10.000+ stencilbestanden voor je OmniGraffle-documenten te verkennen.

Je hebt de volledige vrijheid om je creaties aan te passen. Speel met de drag-and-drop interface en gebruik de overvloed aan kleuren, vormen en lettertypes om ervoor te zorgen dat je stroomdiagram een lust voor het oog is. 👁️‍🗨️👁️‍🗨️

Wat Microsoft Visio is voor Windows, is OmniGraffle voor Mac. Maar in tegenstelling tot zijn Microsoft-tegenhanger die zijn functies technisch houdt, waagt OmniGraflle zich op esthetisch gebied en biedt het meer ontwerpopties!

Als je overstapt van Windows naar Mac als Visio-gebruiker, kun je met OmniGraffle je bestaande bestanden importeren, maar met beperkingen. Je hebt een Pro-abonnement nodig om deze optie te gebruiken en het programma kan niet exporteren naar nieuwere Visio-indelingen.

OmniGraffle beste eigenschappen

Flowchartmakers ontworpen voor Mac-apparaten

Ondersteunt import en export naar Visio

Een enorme selectie stencils en sjablonen

Slepen en neerzetten van ontwerp in de flowchart-tool

OmniGraffle beperkingen

Afdrukinstellingen zijn voor verbetering vatbaar

Sommige gebruikers meldden problemen met het opslaan van bestanden

Manipuleren van verbindingslijnen kan lastig zijn

OmniGraffle prijzen

abonnement : $12.49/maand

: $12.49/maand Standaard licentie : $149,99 (eenmalige betaling)

: $149,99 (eenmalige betaling) Pro-licentie: $249,99 (eenmalige betaling)

OmniGraffle beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (100+ beoordelingen)

: 4.1/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

9. Creately

via Creately Creately is een werkbeheerplatform zonder code met een slim visueel canvas. Ontwerp stroomdiagrammen en diagrammen om de verschillende fasen van een proces te illustreren, schets projectmanagementstructuren , workflows visualiseren of breng abstracte zakelijke ideeën tot leven! 💸

Flowcharting is een joyride met de intuïtieve interface van Creately. Je tools worden weergegeven in het bovenste menu en je kunt werken met realtime cursors om samen te werken met je team, wijzigingen bij te houden en gesynchroniseerde voorvertoningen te bekijken om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van de laatste wijzigingen.

Mac-gebruikers kunnen hun stroomdiagrammen exporteren in verschillende formaten zoals PNG en PDF of Google- of Microsoft-add-ons gebruiken om ze te delen.

Op het gebied van flowchartmakers biedt Creately een gratis plan met beperkingen-je hebt geen toegang tot alle functies en alles wat je maakt wordt openbaar gemaakt, wat niet echt een optie is voor mensen die met gevoelige informatie werken.

Creately beste functies

Slim visueel canvas

Realtime cursortracering

Gratis sjablonen om workflowdiagrammen, organigrammen en stroomschema's te maken

1.000+ vormen en connectoren

Mac-gebruikers profiteren van integratie met Github, Slack, Google Workspace en Confluence

Creately beperkingen

Navigeren op het canvas kan een uitdaging zijn als je aan een complex project werkt

Je flowcharts worden openbaar als je de gratis versie gebruikt

Prijzen van Creately

Gratis : $0

: $0 Starter : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Zakelijk : $89/maand (onbeperkte gebruikers)

: $89/maand (onbeperkte gebruikers) Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Creately beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (700+ beoordelingen)

: 4.4/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (150+ beoordelingen)

10. Diagrammen.net

via Diagrammen.net Chique, geavanceerde functies en multifunctionaliteit kunnen aantrekkelijk zijn. Maar soms heb je alleen een eenvoudige tool nodig waarmee je meteen kunt tekenen - Diagrams.net (draw.io) gooit alle complicaties overboord.

Vergeet inloggen, wachtwoorden aanmaken en abonnementen beheren. Ga gewoon naar de website, druk op Start nu en begin te werken aan je flowchart - zo eenvoudig is het!

De beschikbare vormen staan aan de linkerkant van het scherm, terwijl de aanpassingsopties aan de rechterkant staan. Als je klaar bent, kies je het exportformaat en sla je het diagram op een locatie naar keuze op.

Mac-gebruikers kunnen zelfs de app Diagrammen downloaden om offline stroomdiagrammen te maken! Dit platform heeft een uitgeklede diagrammeninterface, wat betekent dat het geen uitgebreide samenwerkings- of documentatiehulpmiddelen zoals ClickUp of Miro.

Diagrammen.net beste eigenschappen

Minimalistische interface die eenvoudige stroomdiagram-objecten gebruikt

Geen inlog- of installatievereisten

Stevige selectie van vormen

Mogelijkheid om vormen te importeren

Eenvoudige stroomdiagrammen en organigrammen maken vanuit het niets

Diagrammen.net beperkingen

Mist geavanceerde functies in vergelijking met sommige professionele diagrammen en apps voor gegevensstroomschema's

Beperkt aantal vormen en symbolen

Diagrams.net prijzen

**Gratis

Diagrammen.net beoordelingen en reviews

G2 : 4.4/5 (350+ beoordelingen)

: 4.4/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (700+ beoordelingen)

Kun je nog steeds niet beslissen over de Beste Flowchart Maker?

Het kiezen van de beste flowchart software voor Mac is net als winkelen voor een nieuwe auto-je wilt die functies, maar hebt ook stijl en esthetiek in je achterhoofd. Veel van de hier genoemde programma's bieden een gratis proefversie of een gratis versie, dus maak een proefrit als je nog twijfelt! 🚗