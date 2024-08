10 beste UML diagram software tools in 2024 (gratis en betaald)

UML-diagrammen kunnen wonderen doen bij complexe projecten, zoals systeemontwerp of analyse van bedrijfsprocessen. ✨

Ze dienen als universele blauwdrukken voor projecten en informeren alle bijdragers over wat er gebouwd moet worden, hoe het moet functioneren en hoe de verschillende componenten op elkaar inwerken. Door verschillende aspecten van systemen en processen te visualiseren, bevorderen deze tools de samenwerking en verminderen ze het risico op fouten, waardoor succesvolle projectresultaten worden gegarandeerd.

Daarom bespreken we hier 10 van onze favoriete UML diagram software van dit moment.

We bespreken hun belangrijkste functies, prijsmodellen, limieten en gebruikersbeoordelingen om je te helpen de beste tool voor jouw werkstroom te vinden.

Wat moet je zoeken in UML diagram software?

UML-diagrammen (Unified Modeling Language) zijn aanpasbare workflows die je kunt bouwen en recreëren om je werk te verbeteren. Overweeg de volgende vijf functies bij het kiezen van uw volgende UML diagram hulpmiddel:

Standaardisatie:Goede UML diagram software moet voldoen aan industriële standaarden Veelzijdigheid: Het moet verschillende soorten UML-diagrammen ondersteunen, zoals klasse-, object- en sequentiediagrammen Aanpassing: Het moet mogelijk zijn om de diagrammen aan te passen aan je eigen voorkeuren en je eigen branding toe te voegen Gebruiksgemak: Kies de software die intuïtief aanvoelt en waarmee je efficiënt UML-diagrammen kunt maken en bewerken Compatibiliteit: Controleer of je met de software bestanden kunt importeren en exporteren in compatibele formaten en of de software integreert inuw werkstroom6. Toegankelijkheid: Als je onderweg aan UML-diagrammen wilt werken, zorg er dan voor dat de gekozen software zowel web- als mobiel toegankelijk is

Deze 10 handige UML tools helpen je om elk idee in een mum van tijd te realiseren met complexe UML diagrammen. Hoewel de meeste betaald zijn, bieden sommige gratis proefversies voor nieuwe gebruikers, zodat je ze in actie kunt zien voordat je ze toewijst.

Bekijk onze top UML diagrammen tools en bepaal welke uw tijd en geld waard zijn! 💸

Met ClickUp kunt u eenvoudig en zelfverzekerd mindmaps, stroomdiagrammen of UML-diagrammen tekenen

ClickUp is veelzijdig hulpmiddel voor projectmanagement dat je kan helpen om alles te abonneren, van een eenvoudige pizzaparty tot een maanlanding. 🌙

Het heeft een indrukwekkende verzameling functies en weergavemodi, ook wel "Views" genoemd Met deze overzichten kun je specifieke aspecten van een project vanuit verschillende perspectieven benaderen. Sommige daarvan zijn Mindmaps en ClickUp Whiteboards voor brainstormen en diagrammen, de weergave van Gantt en Kalender voor planning en de weergave van Formulieren voor het verzamelen van gegevens.

ClickUp stelt niet teleur als het gaat om UML-diagrammen. Het maken van diagrammen is eenvoudig en intuïtief met ClickUp mindmaps . Knooppunten toevoegen en aanpassen met één klik of herschikken door ze te verslepen. Samenwerken met je team in realtime en voeg afbeeldingen, video's, tekeningen, documenten, kaarten voor websites of andere media toe om uw punt over te brengen.

Je kunt kiezen tussen twee verschillende modi voor mindmaps:

Knooppunt: Puur visueel; knooppunten zijn vormen en ze vertegenwoordigen ideeën Taak-gebaseerd: Interactief; knooppunten zijn taken en je kunt ze beheren in andere weergaven

Een ander pluspunt dat ClickUp biedt is een brede selectie van UML diagram sjablonen. De tool biedt professionele UML-diagrammen via vooraf gemaakte werkruimten en lijsten, zoals de ClickUp UML klassendiagram sjabloon .

ClickUp beste functies

Breed bereik aan functies, weergaven en sjablonen

Intuïtieve weergave van mindmaps

Functie voor slepen en neerzetten

Knooppunten- of Taak-gebaseerde diagrammen

Mogelijkheid om afbeeldingen, video's, documenten en andere media toe te voegen

Real-time samenwerking in teams

Kan worden geïntegreerd met meer dan 1000 apps

Beschikbaar op mobiel en web

ClickUp limieten

Kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers die nog nooit een PM-tool hebben gebruikt

De mobiele versie biedt een beperkte functie in vergelijking met de webversie

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Gleek.io

Via: Gleek.io Als je een softwareontwikkelaar die het toetsenbord omarmt als extensie van je handen, dan is Gleek.io echt iets voor jou! ⌨️

Het is een tool die tekst omzet in diagrammen met behulp van zijn eigen unieke syntaxis. Hiermee kun je eenvoudige en effectieve UML-diagrammen maken zonder veel moeite. Je kunt alleen het toetsenbord gebruiken, want Gleek doet het meeste handwerk voor je.

Je hoeft alleen de beschrijvingen van de knooppunten te schrijven en uiteindelijk de relaties tussen de knooppunten te specificeren met behulp van vooraf ingestelde commando's. Gleek zal knooppunten automatisch rangschikken op basis van je aanwijzingen.

Bovendien kun je met de tool live samenwerken met anderen, versies beheren en sjablonen gebruiken om snel aan de slag te gaan.

Gleek.io beste functies

Eenvoudige tekst-naar-diagram-tool

Geen muis nodig

Automatisch diagrammen aanmaken op basis van je beschrijvingen

Real-time samenwerking

Versiebeheer

Sjablonen met specifieke UML vormen voor sneller aanmaken

Gratis integratie met Confluence en Azure DevOps

Gleek.io beperkingen

Geen mobiele app

Weinig integratiemogelijkheden

Het gratis abonnement bevat slechts vijf diagrammen, 40 objecten en PNG-export

Gleek.io prijzen

Gratis

Premium Maandelijks : $9.95/maand

: $9.95/maand Premium Jaar : $83,40/jaar

: $83,40/jaar Team (10+ gebruikers): Aangepast

(10+ gebruikers): Aangepast Student: Aangepast (50% korting voor studenten en docenten)

Gleek.io beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. Astah

Via: Astah Astah is een modelleringssoftware bestaande uit vier tools voor persoonlijk, team en academisch gebruik:

Professioneel: Voltooid softwareontwerpprogramma UML: Eenvoudige UML enhulpmiddel voor mindmapping3. SysML: Eenvoudige modelleertool voor systeemingenieurs Systeemveiligheid: MBSE-tool voor veiligheidsingenieurs

Astah's UML-tool is licht van gewicht en eenvoudig te gebruiken. Het biedt verschillende functies om je te helpen bij het aanmaken van UML-diagrammen. Deze omvatten het automatisch maken van klassediagrammen, het aanpassen van snelkoppelingen en het samenvoegen van projectbestanden. Dankzij de vele add-ons en integratiemogelijkheden kun je de tool gemakkelijk aanpassen aan je eigen voorkeuren.

Een andere reden om Astah UML te overwegen is de functie voor het genereren van code en reverse engineering. Je kunt automatisch code schrijven vanuit een bestaand model of modellen maken vanuit code (in Java, C# en C++).

Astah UML beste functies

Eenvoudig te gebruiken en professionele UML-diagrammen te maken

Diverse UML-specifieke functies

Code genereren en reverse engineering

Uitgebreide bibliotheek met plugins

Integratie met Confluence, yUML en Freemind, of Via: API

Online leercontent

Veel exportmogelijkheden

Astah UML beperkingen

Het invoegen van informatie in het diagram zou gestroomlijnder kunnen

Sommige gebruikers vinden licentiebeheer moeilijk

Geen mobiele versie

Astah UML prijzen

Individueel : $5,99/maand

: $5,99/maand Teams :

Zwevende licentie: $1.110/jaar (voor 10 gebruikers) Organisatielicentie $790/jaar (voor 10 gebruikers)

:

Astah UML beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.4/5 (zeven beoordelingen)

4. Creately

Via: Creately Zoals de naam al doet vermoeden, is Creately een tool waarmee je je creativiteit de vrije loop kunt laten, zelfs met alledaagse items zoals UML-diagrammen! 🎨

Met zijn uitgebreide diagram- en ontwerpmogelijkheden is het een revolutie op het gebied van visuele samenwerking. Zonder codeervaardigheden kunt u alles maken van UML-diagrammen, klassendiagrammen, sequentiediagrammen en stroomdiagrammen naar BPMN werkstromen en proceskaarten .

Begin met een oneindig canvas en visualiseer elk systeem of activiteit met behulp van de drag-and-drop functie. Om tijd te besparen kun je beginnen met een van de vele sjablonen.

Creately heeft ook samenwerken aan diagrammen realistisch en haperingsvrij gemaakt. Het biedt ondersteuning voor meerdere cursors, supersnel synchroniseren van voorbeelden en in-app video chatten.

Net als ClickUp biedt Creately meer algemene tools voor projectmanagement om u te helpen uw werk aan te pakken: het dient als uw Wiki voor projecten. Gebruik het om werkstromen, regels en rolgebaseerde toegang te definiëren en gegevens af te stemmen op alle projectonderdelen.

Creately beste functies

Uitgebreide functies voor diagrammen

Snel en realistisch samenwerken in teams met functies voor slepen en neerzetten

Preview synchroniseren en video chatten

Veel sjabloonopties voor UML- en sequentiediagrammen

Integratie met Drive, Slack, Confluence en Teams

Mobiele versie beschikbaar voor softwareontwikkelteams onderweg

Creately beperkingen

Sommige gebruikers rapporteerden vertraging met bepaalde functies

Problemen met de opmaak van tekst

Creately prijzen

Gratis

Starter : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Business : $89/maand (onbeperkte gebruikers)

: $89/maand (onbeperkte gebruikers) Enterprise: Neem contact op met verkoop

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Creately beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (800+ beoordelingen)

: 4.4/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

5. SmartDraw

Via: SmartDraw SmartDraw is een diagrammenhulpmiddel dat zichzelf aanprijst als een betaalbaar Visio-alternatief. Je kunt er meer dan 70 soorten diagrammen mee maken, allemaal met sjablonen voor een snellere installatie.

Het aanmaken van diagrammen zelf is intuïtief dankzij de intelligente opmaakmodule. Je kunt vormen naar wens toevoegen, verwijderen of verplaatsen, wetende dat de rest van het diagram zich automatisch aanpast aan de nieuwe indeling.

Je kunt er zeker van zijn dat je diagram er professioneel uitziet dankzij de automatische spatiëring, uitlijning en kleurenschema's. 👔

De tool ondersteunt samenwerking: jij en je team kunnen bestanden delen en opmerkingen, aantekeningen en hyperlinks toevoegen aan elke vorm.

Met de ingebouwde extensies maakt SmartDraw diagrammen van elke databron die je invoert. Net als Gleek.io kun je diagrammen genereren op basis van bestaande code van je GitHub of lokale opslagplaats.

SmartDraw beste functies

Meer dan 70 diagrammensjabloontypen van contextdiagrammen tot UML

Intelligente engine voor opmaak

Extensies voor het automatisch aanmaken van diagrammen

Samenwerkingstools zoals delen, aantekeningen en opmerkingen met drag-and-drop functies

Native integratie met meer dan 10 populaire programma's en suites

SmartDraw beperkingen

Niet beschikbaar op mobiele apparaten

Geen realtime bewerking in samenwerkingsverband

Even wennen

SmartDraw-prijzen

Individueel : $9,95/maand

: $9,95/maand Teams : $8,25/maand per gebruiker (minimaal drie)

: $8,25/maand per gebruiker (minimaal drie) Site: $2,995

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

SmartDraw beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (200+ beoordelingen)

: 4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (100+ beoordelingen)

6. Miro

Via: Miro Of je nu alleen werkt of met een team op afstand van 10, helpt Miro u verbluffende diagrammen te maken om uw werkstromen te visualiseren en de samenwerking en communicatie te bevorderen.

De gebruiksvriendelijke interface van Miro maakt het maken van diagrammen voor iedereen eenvoudig. 🥧

Begin met het verzamelen van alle gegevens op één bord. Maak het diagram vanaf nul met behulp van meer dan 2.000 vormen of begin met een van de vele sjablonen en begin te bouwen met functies voor slepen en neerzetten.

Met behulp van Miro AI kun je binnen enkele seconden een UML-diagram genereren vanuit elke tekst. Je kunt ook code omzetten in een UML diagram dankzij Miro's Mermaid en PlantUML apps.

Naast diagrammen biedt Miro nog veel meer functies, zoals virtuele samenwerkingsworkshops, strategische planning en Scrum Gebeurtenissen voor agile teams .

Miro beste functies

Gebruiksvriendelijke diagramtool

Kant-en-klare sjablonen voor diagrammen

Meer dan 2.000 vormen

Automatisch diagrammen genereren vanuit tekst of code

Meer dan 100 integratie-opties

Heeft een mobiele versie voor softwareontwikkelteamgenoten onderweg

Miro beperkingen

Het brede bereik aan functies kan in het begin intimiderend zijn

Beperkte offline toegang

Sommige gebruikers vinden het trainingsmateriaal onvoldoende

Prijzen van Miro

Gratis

Starter : $8/maand per lid

: $8/maand per lid Business : $16/maand per lid

: $16/maand per lid Enterprise: Neem contact op met verkoop

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Miro beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

7. Microsoft Visio

Via: Visio Van Microsoft komt Visio, een eenvoudig maar robuust hulpmiddel voor het maken van diagrammen en stroomdiagrammen.

Als je gewend bent om in Office 365 te werken, zul je je in Microsoft Visio thuis voelen. Niet alleen zal de UX vertrouwd voor je zijn, maar je kunt het ook integreren met veel andere Office-programma's die je gebruikt.

Visio biedt tientallen kant-en-klare sjablonen, sjablonen en duizenden aanpasbare vormen. De diagrammen zijn helder en gemakkelijk te begrijpen.

Het is ook een van de weinige apps voor diagrammen met toegankelijkheidsfuncties. Met de Narrator, Toegankelijkheidscontrole en contrastmodus is deze tool ontworpen met inclusiviteit in het achterhoofd.

Wat samenwerking betreft, kun je het UML-diagram in realtime bewerken, delen met je team en anderen uitnodigen om mee te denken in de opmerkingen. 💬

Visio beste functies

Schone en begrijpelijke diagrammen

Functies voor toegankelijkheid

Tientallen sjablonen en sjablonen

Integratie met andere tools van Microsoft

Web- en desktop versies

Gratis beschikbaar voor alle commerciële en educatieve abonnementen van Microsoft 365

Visio beperkingen

Automatische uitlijning kan worden verbeterd

Beperkte functies voor samenwerking

Visio prijzen

Abonnementen:

Plan 1 : $5/maand per gebruiker Abonnement 2 : $15/maand per gebruiker

Eenmalige aankoop:

Standaard 2021 : $369,99 voor één pc Professioneel 2021 : $719,99 voor één pc



Visio beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (600+ beoordelingen)

: 4.2/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

8. EdrawMax

Via: Edrawmax EdrawMax is een hulpprogramma dat uw diagramspel naar een hoger niveau tilt. ☝️

Het is een cloudgebaseerd oneindig canvas waarmee je team kan samenwerken en produceren effectieve diagrammen die hun doel dienen.

EdrawMax heeft een van de meest uitgebreide bibliotheken met sjablonen in de business, met functies:

Meer dan 1.500 professionele sjablonen Vele andere diagrammen gemaakt door de community

Voeg vormen en symbolen toe aan je diagram en kies uit 26.000 opties. Vormen worden automatisch verbonden en uitgelijnd voor jouw gemak. Voeg hyperlinks en aantekeningen toe om extra informatie te introduceren. Je kunt zelfs PowerPoint-dia's genereren zonder de app te verlaten.

Een van de meest recente functies van EdrawMax is Edraw AI, de assistent voor het maken van diagrammen. Hiermee kunt u diagrammen maken met één klik. Dankzij deze functie hoeft u niet meer handmatig te werken en kunt u zich concentreren op wat belangrijk is.

EdrawMax beste functies

Geavanceerde functies voor diagrammen

Uitgebreide bibliotheek met sjablonen, gemaakt door experts en collega's

Diagrammen maken met één klik met Edraw AI

PowerPoint-dia's aanmaken in de app

Beschikbaar op web, desktop en mobiel

EdrawMax beperkingen

Geen integratiemogelijkheden

Duurder dan de meeste concurrenten

Geen directe live samenwerking

EdrawMax prijzen

Abonnement : $99*

: $99* Levensduur abonnement : $298 eenmalige betaling

: $298 eenmalige betaling Lifetime Bundle Plan (Max, Mind en Proj): $245 eenmalige betaling

*De lijst met prijzen heeft betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

EdrawMax beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (60+ beoordelingen)

: 4.3/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

9. Moqups

Via: Moqups Om je ideeën vorm te zien krijgen en werkelijkheid te zien worden, moet je Moqups eens proberen! Het is een cloud-gebaseerde ontwerpsoftware waarmee je alles kunt maken, van eenvoudige wireframes en mockups tot complexe interactieve prototypes.

Het ondersteunt ook het aanmaken van diagrammen, met meer dan 100 kant-en-klare, aanpasbare sjablonen en een stencilset speciaal voor UML-diagrammen.

Met de uitgebreide bewerkingsfuncties van Moqups kun je elk diagramaspect nauwkeurig afstellen. Het biedt drag-and-drop elementen en een breed bereik aan lettertypes, opmaakopties en pictogrammensets. Enkele van de meest opvallende gereedschappen zijn multi-level undo en redo, object vergrendeling, linialen en rasters, en vectorieel zoomen voor moeiteloos schalen. ⚖️

Je kunt ook kant-en-klare ontwerpen uploaden naar Moqups en ze snel omzetten in interactieve prototypes.

Moqups is ideaal voor gezamenlijk werk. U kunt brainstormen, organiseren, ontwerpen, feedback geven en ontvangen en presenteren aan belanghebbenden - allemaal binnen één platform.

Moqups beste functies

Interactieve prototypes en diagrammen

Geavanceerde functies voor bewerking en formattering

UML diagram stencil set

Conversie van afbeelding naar interactief diagram

Live bewerking in samenwerkingsverband

10 integratie opties

Moqups beperkingen

Geen mobiele versie

Flowchart connectoren zijn moeilijk te positioneren

Moqups prijzen

Gratis

Solo : $9/maand voor één zetel

: $9/maand voor één zetel Teams : $15/maand voor vijf zetels

: $15/maand voor vijf zetels Unlimited: $40/maand voor onbeperkte zetels

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Moqups beoordelingen en recensies

10. Tekenen.io

Via: Tekenen.io Voorheen bekend als Diagrams.net, is Draw.io een krachtpatser in de wereld van diagramtools. Het biedt een aantal van de meest geavanceerde functies voor het maken van diagrammen. Het is ook een tool die draait om veiligheid, waarbij je zelf kunt kiezen waar je gegevens worden opgeslagen. 🔐

Blader door de enorme bibliotheek met sjablonen en slimme sjablonen, die diagrammen voor je maken op basis van tekstbeschrijvingen. Alle tekeningen worden gedaan op een aanpasbaar raster, met positioneringsrichtlijnen om je te helpen perfect te rangschikken.

Aangezien het onmogelijk zou zijn om ze allemaal op te sommen, zijn hier enkele functies van Draw.io om te overwegen:

Vormenbibliotheek, vrije hand en aangepaste vormen

Lagen en tags

Vertalingen, koppelingen en interactieve acties

Automatische lay-outs

Tabellen endiagrammen van zwemmodellen* Diagramtekst genereren gebaseerd op code of spreadsheetgegevens

Je kunt zelfs de editor aanpassen en het thema of de taal wijzigen. Draw.io maakt real-time samenwerking in teams mogelijk met gedeelde cursors.

Draw.io beste functies

Open-source, gratis software voor UML-diagrammen

Gericht op veiligheid

Geavanceerde diagramtools

Aanpasbare editor en raster

Live teamsamenwerking

Vijf native integraties en nog veel meer integraties van derden

Toegankelijk op web, desktop en mobiel

Draw.io beperkingen

Sommige gebruikers vinden de selectie van sjablonen beperkt

Het laden van complexe grafieken kan even duren

De verscheidenheid aan functies kan een steile leercurve vereisen

Draw.io prijzen

Open-source/gratis

Draw.io beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (300+ beoordelingen)

: 4.4/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (700+ beoordelingen)

Visualiseer naar succes met UML diagram software

Als u uw volgende reis naar UML diagrammen waagt, zullen deze tools u naar succes leiden. Elk van deze tools heeft iets unieks, van het automatisch genereren van diagrammen tot verbeterde functies voor veiligheid.

Je kunt niet de fout in gaan met welke van deze UML diagram software je ook kiest. Ze zijn allemaal ontworpen om uw diagrammenervaring te verbeteren, samenwerking te vergemakkelijken en uitmuntendheid in projecten te stimuleren. 🌟