10 Beste tijdregistratiesoftware voor Mac-gebruikers in 2024

Vraag je je af waar de dag gebleven is als je 's avonds eindelijk uitlogt? Of je nu probeert de klok te temmen of een productiviteitskrachtpatser wilt worden, software voor tijdregistratie helpt u controle te houden over uw dag en elke factureerbare minuut toe te wijzen.

Het bijhouden van tijd hoeft geen invasief of omslachtig proces te zijn. Met de huidige tijdregistratiesoftware voor Mac is het eenvoudig om te zien waar je tijd naartoe is gegaan en je inspanningen te richten op waar je ze het meest nodig hebt.

Laten we het neusje van de zalm op het gebied van tijdregistratieprogramma's eens bekijken en op zoek gaan naar het programma dat het meest geschikt is om je te helpen je tijd bij te houden zonder je dag te verzieken. Sommige van deze opties maken tijdregistratie zelfs leuk!

Wat moet je zoeken in tijdregistratiesoftware voor Mac?

Als je op zoek gaat naar de beste tijdregistratie-app, moet je een paar essentiële dingen onthouden. Deze factoren zorgen ervoor dat het gebruik van je tijdregistratiesoftware minder omslachtig wordt en dat het een naadloos onderdeel van je werkdag wordt.

Eenvoud: Zoek naar intuïtieve en eenvoudig te navigeren gebruikersinterfaces die het bijhouden van factureerbare uren moeiteloos maken. U zult het eerder doen (en consequent doen) als het een eenvoudige toevoeging is aan uw dagelijkse routine

Zoek naar intuïtieve en eenvoudig te navigeren gebruikersinterfaces die het bijhouden van factureerbare uren moeiteloos maken. U zult het eerder doen (en consequent doen) als het een eenvoudige toevoeging is aan uw dagelijkse routine Flexibiliteit: Kies software met de mogelijkheid om te schakelen tussen meerdere apparaten. Je wilt bijvoorbeeld een project bijhouden op je MacBook, maar de timer stoppen op je iPad of iPhone. Een essentiële functie voor externe werknemers om uren overal bij te houden!

Kies software met de mogelijkheid om te schakelen tussen meerdere apparaten. Je wilt bijvoorbeeld een project bijhouden op je MacBook, maar de timer stoppen op je iPad of iPhone. Een essentiële functie voor externe werknemers om uren overal bij te houden! Integraties: Zoek software die integreert met de rest van je technische stack. Denk aan de dagelijkse apps die je gebruikt, zoals tools voor teambeheer en personeelsmonitoring, en zoek een app voor tijdregistratie die daarop aansluit

Zoek software die integreert met de rest van je technische stack. Denk aan de dagelijkse apps die je gebruikt, zoals tools voor teambeheer en personeelsmonitoring, en zoek een app voor tijdregistratie die daarop aansluit Inzichten: Inzichtelijke rapportage maakt uw tijdregistratiegegevens nog nuttiger. Zoek naar software die uw tijdgegevens analyseert en inzichten biedt om productiever te worden

Inzichtelijke rapportage maakt uw tijdregistratiegegevens nog nuttiger. Zoek naar software die uw tijdgegevens analyseert en inzichten biedt om productiever te worden Aanpassing: Uw tijdregistratiesoftware moet voor u werken en zich aanpassen aan uw manier van werken. Zoek naar opties om timers, herinneringen en instellingen aan te passen zodat ze naadloos in uw workflow integreren

De 10 beste tijdregistratie-apps voor Mac in 2024

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform dat naadloos integreert in uw Mac-ecosysteem. En met de ingebouwde gratis tijdregistratie kunt u eenvoudig schakelen tussen uw desktop en apparaten om de globale timer te starten en te stoppen!

Met een intuïtieve interface die het bijhouden van uw projecten vereenvoudigt, ClickUp's projecttijdregistratie helpt u potentiële knelpunten in uw dag te identificeren en te voorkomen of te zien waar meer hulp nodig is om een taak te voltooien. Het is ook ongelooflijk aanpasbaar en werkt zowel voor solopreneurs als voor grote ondernemingen.

Maak gebruik van de Workload View van het platform om op hoog niveau te zien wat elk teamlid voor de komende week of maand heeft ingepland. Je kunt indien nodig resources herschikken en iedereen helpen op schema te blijven terwijl je de gevreesde burn-out vermijdt.

De rapportagefuncties van ClickUp zijn bijzonder handig. U kunt urenstaten aanpassen, feedback krijgen over hoe lang specifieke taken duren of niet-factureerbare boekingen analyseren.

Gebruik de ClickUp sjabloon voor tijdsindeling om van start te gaan met uw inspanningen op het gebied van tijdregistratie. De sjabloon voor tijdregistratie maakt het gemakkelijk om te zien waar u uw werkuren doorbrengt, tijd toe te wijzen aan prioritaire taken en uw administratietijd te stroomlijnen.

ClickUp beste functies

Werkt op al uw apparaten, van desktop tot mobiel

Integreert met de rest van uw IT-stack

Helpt u te zien wie beschikbaar is en wie extra hulp nodig heeft

Sjablonen voor tijdbeheer naarje te helpen sneller te werken* Heeft veel rapportagefuncties om de teamtijd te helpen optimaliseren via analyses

ClickUp beperkingen

Sommige weergaven zijn nog niet beschikbaar op mobiel

Er kan een steile leercurve zijn als je diep in de functies van het platform wilt duiken

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. RescueTime

Via RescueTime RescueTime is een krachtige productiviteitsbooster omdat waarschuwingen je aansporen om je opnieuw op een taak te concentreren als iets je begint af te leiden.

RescueTime blokkeert afleidende sites (hallo, sociale media) om u te helpen meer productiviteit uit uw focusuren te halen. De app draait discreet op de achtergrond van je apparaat en registreert de tijd die je in verschillende apps en websites hebt doorgebracht, waarna je een overzicht van je dag krijgt.

Met dat inzicht kun je je dag beter plannen en afleidingen elimineren om uw tijdmanagementvaardigheden te verbeteren .

RescueTime beste functies

Focussessies helpen u op schema te blijven door meldingen en afleidende websites te blokkeren

Waarschuwingen laten u weten wanneer u van uw taak bent afgeweken en helpen u uw aandacht bij te stellen

Het overzichtelijke dashboard vertelt u waar u uw tijd aan besteedt en geeft tips om u beter te concentreren

Inactieve tijd detector

RescueTime-beperkingen

Geen projecttijdregistratie, dus als u dat nodig hebt, zult u het aan een andere app moeten koppelen

RescueTime prijzen

Klassieke versie maandelijks: $12

Klassieke versie per jaar: $78

Bijgewerkte versie van RescueTime: Neem contact op voor prijzen

RescueTime beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (85+ beoordelingen)

4.1/5 (85+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (130+ beoordelingen)

3. Tijd

Via Tijd Tyme is een fantastische optie voor tijdregistratiesoftware die speciaal is ontwikkeld voor het Mac-ecosysteem. Het werkt zelfs met je Apple Watch om de tijd onderweg bij te houden.

De app is erg gebruiksvriendelijk, met een gestroomlijnde gebruikersinterface om je te helpen meerdere projecten bij te houden.

Bovendien schaalt het platform mee met je behoeften, dus je kunt je ondernemer bijhouden of consultancy-uren of krijg inzicht in wat je team doet.

Een uitstekende datavisualisatie geeft je een overzicht van de werklast, geboekte uren en inkomsten, zodat je gemakkelijk kunt zien waar je tijd naartoe gaat en hoe je die kunt optimaliseren.

Tyme beste eigenschappen

Speciaal gebouwd voor het Mac-ecosysteem, inclusief Apple Watch

Mogelijkheid om tijdregistratie te starten en te stoppen zonder de app te openen

Mooie datavisualisaties om inzicht te geven in productiviteit en werklast

Tyme beperkingen

Je moet taken aanmaken voor alles wat je wilt bijhouden, wat voor sommige gebruikers tijdrovend kan zijn

Tyme prijzen

**14 dagen gratis proberen

$2,99 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

$3,99 per gebruiker per maand, maandelijks gefactureerd

Tyme beoordelingen en recensies

App Store: 4.8/5 (37 beoordelingen)

4. Klokify

Via Klok wijzigenClockify is een populaire tijdregistratiesoftware voor Mac dat grote merken zoals Amazon, Hewlett Packard en Google gebruiken. Het platform biedt een uitstekende aanpasbaarheid, maakt verbinding met verschillende apparaten en synchroniseert gegevens in een webgebaseerd dashboard.

Maak gebruik van Clockify's meerdere functies voor tijdregistratie, zoals een kalender, timesheet en auto tracker die de tijd logt die is besteed aan verschillende websites en apps. Managers zullen dol zijn op de rapportagefuncties, waarmee je kunt zien wie waaraan werkt en zelfs projectbudgetten kunt schatten. Het is een veelzijdig platform met solide functies voor elke klokkijker.

Clockify beste functies

Met de tijdregistratiefunctie kun je een timer starten en stoppen of handmatig uren registreren

Met sjablonen kun je herhaalde activiteiten laden om het beheer te vereenvoudigen

Kioskmodus maakt het mogelijk voor meerdere mensen om in te klokken op hetzelfde apparaat met behulp van een pincode

Gratis tijdregistratie app

Clockify beperkingen

Geavanceerde functies zijn niet beschikbaar in het gratis plan, wat sommige gebruikers kan dwingen om te upgraden of elders te zoeken

Clockify prijzen

Vrij voor altijd

Basis : $3.99/per gebruiker, per maand, jaarlijks gefactureerd

: $3.99/per gebruiker, per maand, jaarlijks gefactureerd Standaard : $5,49/per gebruiker, per maand, jaarlijks gefactureerd

: $5,49/per gebruiker, per maand, jaarlijks gefactureerd Pro : $7,99/per gebruiker, per maand, wordt jaarlijks gefactureerd

: $7,99/per gebruiker, per maand, wordt jaarlijks gefactureerd Enterprise: $11,99/per gebruiker, per maand, jaarlijks gefactureerd

Klokify beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (150+ beoordelingen)

4.5/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.600+ beoordelingen)

5. Timemator

Via Timemator Het Timemator-platform werkt achter de schermen en registreert automatisch de tijd die je op je Mac doorbrengt.

Aan het einde van de dag kun je het logboek bekijken en met een paar klikken tijd aan projecten toewijzen. Met het platform kun je ook regels maken om timers te activeren, zoals het openen van specifieke bestanden of het starten van bepaalde programma's, zodat je niet hoeft te onthouden om een timer te starten.

Timemator beste eigenschappen

Traditionele opties voor tijdregistratie en automatisch bijhouden

Tijdregistratie groeperen op taak, project, klant of een combinatie hiervan

Uurtarieven instellen voor bepaalde taken en automatisch de verwachte inkomsten berekenen

Timemator beperkingen

Deze Mac-app werkt niet op Windows, dus als je een team hebt dat op verschillende platforms werkt, heb je een andere optie nodig

Timemator prijzen

eenmalige betaling van $7,99 voor iOS

$39 eenmalige betaling voor Mac (geldig voor maximaal twee apparaten)

Timemator beoordelingen en recensies

App Store: 4.6/5 (15+ beoordelingen)

6. Hubstaff

Via Hubstaff Ons volgende trackingprogramma voor Mac is Hubstaff. Het voegt de tijd van een werknemer automatisch toe aan een factuur, zodat werknemers zich niet hoeven te herinneren om dit later te doen. Je kunt de tijd bijhouden per taak, project, werkorder, klant of zelfs locatie en vervolgens tijdrapporten genereren om de bestede tijd te controleren.

Gegevens van Hubstaff helpen toekomstige projectbeslissingen te sturen en de workflow te stroomlijnen. Het beste van alles is dat het platform werkt op al je apparaten en in slechts een paar klikken integreert met je andere favoriete apps.

Hubstaff beste functies

Start- en stoptimers met één klik voor eenvoudige tijdsregistratie

Geautomatiseerde urenstaten die een gedetailleerd overzicht geven van hoe je je tijd hebt besteed

De GPS-tijdklok, die je kunt geofence voor automatisch in- en uitklokken

Hubstaff beperkingen

Niet veel aanpassingsmogelijkheden vergeleken met andere tijdregistratie apps op deze lijst

Hubstaff prijzen

Gratis bureau : Gratis voor één gebruiker

: Gratis voor één gebruiker Desk Starter : $5.83 per gebruiker per maand, minimum 2 gebruikers

: $5.83 per gebruiker per maand, minimum 2 gebruikers Desk Pro : $8,83 per gebruiker per maand, minimaal 2 gebruikers

: $8,83 per gebruiker per maand, minimaal 2 gebruikers Enterprise: Bel voor een offerte op maat

Hubstaff beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (420+ beoordelingen)

4.3/5 (420+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.400+ beoordelingen)

7. Tijd Dokter

Via Tijd dokter Time Doctor biedt automatische tijdregistratie die op de achtergrond van je Mac-systeem draait, waardoor handmatig bijhouden niet meer nodig is. Het programma maakt regelmatig schermafbeeldingen van je bureaublad terwijl het de productiviteit controleert en op zoek gaat naar tijdverspillers.

Als je de gegevens van de app bekijkt, ontdek je wegversperringen en afleidingen die jou of je team ervan kunnen weerhouden om de productiviteitsdoelen te halen. Je krijgt ook robuuste rapportagefuncties, chat monitoring en offline time-tracking opties om ervoor te zorgen dat je geen minuut mist.

Time Doctor beste eigenschappen

Automatische tijdregistratie bewaakt productiviteit en pauzetijd en genereert dagelijkse rapporten voor managementbeoordeling

Integreert met salarisadministratie om tijdrapportage en betalingen eenvoudiger te maken

Stelt werknemers in staat om hun tijdsbestedingsstatistieken te controleren en eventuele afleidingen die hen van het werk afhouden aan te pakken

Time Doctor beperkingen

De app werkt op het scherm in plaats van op de achtergrond, wat sommige gebruikers als storend kunnen ervaren

Prijzen Time Doctor

Basic : $5.90 per gebruiker per maand

: $5.90 per gebruiker per maand Standaard : $8.40 per gebruiker per maand

: $8.40 per gebruiker per maand Premium: $16,70 per gebruiker per maand

Time Doctor beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (350+ beoordelingen)

4.4/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

8. Tijdverlies

Via Tijd Time Sink is ook een programma voor de Mac en draait op de achtergrond terwijl je je werkdag doorneemt. Aan het einde van de dag kun je de gegevens van Time Sink bekijken om te zien waar je je tijd hebt doorgebracht en waaraan je hebt gewerkt.

De app legt informatie vast over welke apps je hebt gebruikt en wanneer en hoe lang je ze hebt gebruikt, zodat je niet telkens een timer hoeft te starten en te stoppen als je een taak begint of beëindigt. Handmatige timers houden de tijd bij die je hebt besteed aan offline activiteiten, zoals het aannemen van een telefoongesprek of het bijwonen van een persoonlijke vergadering. Time Sink dekt alle basisprincipes.

Time Sink beste functies

Automatische tijdregistratie zodat je niet bij elke taak hoeft te onthouden om timers te starten en te stoppen

Groepen maken om snel je activiteiten te categoriseren en te zien hoe je elke minuut van je dag besteedde

Rapporten exporteren om patronen in je werktijd over weken of maanden te bepalen

Time Sink-beperkingen

Vrij beperkte functies voor projectbeheer

Time Sink prijzen

$5 voor een eeuwig geldige licentie plus minstens een jaar gratis updates

Time Sink beoordelingen en recensies

App Store: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

9. Schermtijd

Via Apple Als je een eenvoudige tijdregistratiesoftware nodig hebt, is er het bureaubladprogramma Screen Time voor de Mac. Gebruik Screen Time door in te loggen op je Mac-gebruikersaccount, naar systeeminstellingen te gaan en op Screen Time in de zijbalk te klikken.

De app houdt verschillende apparaten bij en geeft statistieken van verschillende apps en categorieën. Stel grenzen in om afleiding te beperken en jezelf (of je kinderen) op schema te houden.

Screen Time beste eigenschappen

Handig voor het bijhouden van je schermtijd in apps

Handig voor het elimineren van afleidingen zoals onnodige meldingen

Handig voor het bijhouden van schermtijd op al je Mac-apparaten

Schermtijdbeperkingen

Zeer beperkte functies, dus geen projecten of taken bijhouden en geen integratie met andere productiviteitsapps

Gegevens kunnen onnauwkeurig zijn omdat er verwarring is over hoe de tijd wordt bijgehouden

Prijzen van Screen Time

Gratis met iOS

Screen Time beoordelingen en recensies

N.V.T

10. Tijdig

Via Tijdig Timely is een andere geautomatiseerde taakvolger die achter de schermen op je apparaat werkt. Het houdt bij hoeveel tijd je besteedt aan apps of websites en levert vervolgens een nauwkeurig dagelijks logboek van je activiteiten. Vervolgens kun je je tijd toewijzen aan verschillende projecten en zien waar en hoe je je dag hebt doorgebracht.

Het heeft een zeer gebruiksvriendelijke drag-and-drop interface, dus het gebruik ervan neemt slechts enkele seconden van je dag in beslag. In ruil daarvoor krijg je waardevolle productiviteits- en gebruiksfeedback voor jezelf of je hele team.

Tijdig beste eigenschappen

Eenvoudig te integreren met andere apps in je tech stack

Automatisch aanmaken van urenstaten en planningen

Biedt nauwkeurige gegevens over budget en projecttarieven

Tijdige beperkingen

Beperkte klantenservice-opties

Tijdige prijzen

Opbouwen: Begint bij $20 per maand

Elevate: Begint bij $30 per maand

Innoveren: Begint bij $35 per maand

Tijdige beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

4.8/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (650+ beoordelingen)

Blijf elke keer op schema met ClickUp

Of u nu een klein team of een grote onderneming bent, het beheren van tijdregistratie voor elk project kan omslachtig aanvoelen. Maar dat hoeft het niet te zijn. Met ClickUp hebt u krachtige tools voor tijdregistratie binnen handbereik. Probeer het vandaag gratis!