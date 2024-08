Hoe commentaar geven op een PDF: 2024 Gids

ik vraag me af hoe ik commentaar kan geven op een PDF?

U bent niet de enige.

Documenten beoordelen is altijd moeilijk. Geloof ons, wij hebben het ook meegemaakt.

Maar het blijkt dat PDF annotatie nog moeilijker is.

heb je het nummer van de kleine pictogrammen op het tabblad revisie van Adobe Acrobat gezien?

Dat spul ziet eruit alsof het thuishoort op een ruimteschip uit een sciencefictionfilm!

We zijn misschien geen super-slimme ruimte wetenschappers hier bij ClickUp, maar we zullen u helpen uw PDF problemen op te lossen.

In dit artikel leert u hoe commentaar te geven op PDF documenten in Adobe Acrobat DC en begrijpen we zelfs de voor- en nadelen van het beoordelen van een PDF-document. Als je echter echt gemakkelijk en efficiënt wilt moonwalken, stellen we je ook een alternatieve manier voor om documenten te beoordelen.

Klaar voor de start? Jet. Instellen. Go!

Voordat er computers waren, was bewerking en beoordeling een rommelige aangelegenheid.

Stel je voor: een bureau bedekt met tientallen papieren en bezaaid met potloden, markers, gummetjes en af en toe koffievlekken. Feedback was meestal moeilijk te lezen en nog moeilijker te implementeren. En erger nog, mensen verloren steeds hun pennen!

Dus toen Adobe het portable document format creëerde of PDF, slaakte iedereen een zucht van verlichting.

Een PDF kan overweg met tekst, afbeeldingen, hyperlinks en zo'n beetje alles wat je erin stopt.

Op deze manier blijven pennen (en principes) intact.

En omdat Adobe de vaandeldrager is in de wereld van PDF-lezers, leer je hoe je commentaar toevoegt in de nieuwste versie van zijn vlaggenschip: Adobe Acrobat DC.

U kunt verschillende soorten opmerkingen toevoegen aan een Adobe Reader, zoals: Tekst markeren

Waarom betalen voor functies voor PDF-commentaar, aantekeningen en samenwerking, als u het allemaal gratis kunt krijgen - met ClickUp?

En dat is nog niet alles!

bent u het beu om **_elk bestand naar PDF te converteren zodat uw collega's er annotatie _ op kunnen maken?

Met de Redactie functie van ClickUp hoeft dat niet meer.

ClickUp ondersteunt verschillende populaire bestandsformaten zoals PNG, GIF, JPEG, WEBP, en PDF.

Upload uw document gewoon naar de relevante taak in uw ClickUp-werkruimte en nodig uw collega's uit om erop te reageren.

maar wacht even!

Wat is ClickUp? ClickUp is 's werelds

hoogst beoordeelde gereedschap voor projectmanagement.

De krachtige functies voor projectmanagement bevatten een groot aantal functies voor het aanmaken van content waarmee je kunt opstellen, beoordelen en reageren op feedback.

U kunt zelfs een interne database van uw content volledig op ClickUp aanmaken.

hoe cool is dat?

Nooit meer zoeken naar vervelende bestanden die zoekraken wanneer u ze het hardst nodig hebt!

ClickUp maakt het aanmaken en beheren van content tot een peulenschil:

Met deze vier stappen kunnen ze meteen aantekeningen maken:

Open de bijlage binnen een Taak

Klik op "Opmerkingen toevoegen" in de rechterbovenhoek van het voorbeeldvenster

Klik op de voorvertoning van de bijlage waar u commentaar wilt toevoegen

Voeg opmerkingen toe enwijs het toe aan iemand toe, zodat die er iets mee kan doen

En het is niet alleen Redactie.

ClickUp biedt u hetzelfde gebruiksgemak tijdens het aanmaken van content.

Begin uw proces door Ruimtes binnen je werkruimte voor verschillende functies of projecten. Maak binnen uw relevante Ruimte Mappen die netjes alle Lijsten en Taken die relevant zijn voor je functie.

B. Laten zien, niet vertellen, met Clip

Lees over de beste schermopname software meer informatie over Clip !_

Het bespaart iedereen een hoop tijd en doet het veel beter dan lange paragrafen ooit zouden kunnen.

In ClickUp vindt u een knop 'opnemen' in het venster Opmerkingen van elke Taak. Begin met opnemen en deel het direct als commentaar zodra het Klaar is.

C. Andere handige functies voor het aanmaken van content

De lijst met geweldige ClickUp functies is eindeloos.

Maar we hebben de functies uitgekozen die uw content echt naar een hoger niveau tillen:

1. Moeiteloos schrijven met Documenten Werk samen met andere schrijvers of stel alleen een document op in ClickUp Docs.

Van het opslaan naast uw projecten voor gemakkelijke toegang tot real-time samenwerking functies heeft Docs E-V-E-R-Y-T-H-I-N-G dat je nodig hebt om je meesterwerk te maken.

Je kunt:

URL's insluiten en hun uiterlijk aanpassen

Pagina's in documenten nesten voor een betere categorisatie

Aanpasbare toegangsrechten toekennen voor samenwerking

Opmaak met rijke tekst gebruiken

Je kunt deze documenten zelfs door Google laten indexeren zodat ze in zoekresultaten verschijnen!

Deze functie alleen al overtreft elke PDF reader.

2. Maak uw Mindmaps Soms zijn woorden niet genoeg om al die creativiteit in je hersenen uit te drukken.

Daarom kunt u met ClickUp uw eigen Mindmaps maken om ideeën uit te werken. Gebruik een van ClickUp's vele mappen sjablonen voor inspiratie, of etsen unieke patronen op een leeg vel.

Deze mindmaps zijn uw oester!

3. Snel aantekeningen maken met Kladblok Ben jij een

dwangmatige aantekeningen maker ?

De volgende keer dat u de drang voelt, drukt u gewoon op het '+'-teken op uw ClickUp-werkruimte en selecteert u Notepad.

wilt u een snellere manier om het Kladblok te openen?

Druk op de knop 'p' op uw toetsenbord!

Maar dit is geen standaard notitieblok.

Een ClickUp Notepad geeft u de kracht van rijke tekst opmaak, /Slash commando's , bewerkingsgeschiedenis en nog veel meer!

Weergave chatten Natuurlijk moet uw werk voor zichzelf spreken. Maar als u nog iets kwijt wilt, ga dan naar ClickUp's Comments Section en Chat View.

Stuur een bestand of typ uw feedback in de commentaarsectie van elke Taak. Als u Toewijzen een opmerking toe aan iemand, dan wordt de taak automatisch omgezet in een item voor die persoon.

Voor alle andere gesprekken die niet in een project of taak passen, ga je naar de Chat Weergave.

Hier kun je ongerelateerde gesprekken voeren, ideeën brainstormen of gewoon hilarische memes delen!

Conclusie

PDF's en PDF-readers blijven bestaan.

Bijna 30 jaar na hun uitvinding zijn ze nog steeds onmisbaar in ons dagelijks leven.

en waarom niet?

Alles kan worden omgezet naar een PDF formulier. Ze zijn betrouwbaar en toegankelijk.

maar je **_gehele _proces voor het aanmaken van inhoud stroomlijnen met PDF's?

Dat is een recept voor mislukking!

pDF's zijn gewoon niet zo flexibel of aanpasbaar als sommige andere opties

Uw beste kans om uw proces voor het aanmaken van content te ontwarren, is door alles van begin tot eind op één platform te beheren.

En als het het beste platform is dat je zoekt, waarom dan niet? niet inschrijven voor ClickUp ?

Van PDF annotatie tot Taak commentaren en mindmaps, je hebt alles wat je nodig hebt.

Opstellen als een kampioen. Review als een pro. Stap in de toekomst van contentbeheer met ClickUp!