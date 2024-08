De 10 beste productiviteitsapps voor Android om werk gedaan te krijgen in 2024

We proberen altijd alles wat we doen te optimaliseren om productiever te zijn, toch?

Maar sommige van de grootste gevolgen komen van de kleinste veranderingen - zoals het downloaden van een nieuwe app. Daarom denken we dat het loont om te weten wat de beste apps voor productiviteit voor Android-apparaten.

Deze soorten apps helpen je om efficiënter en effectiever te werken, wat je ook doet. En als je een Android gebruiker bent, zijn er een heleboel apps die je kunt gebruiken om te helpen productiviteit te verbeteren .

Maak je geen zorgen, iPhone mensen - veel van deze apps voor productiviteit voor Android zijn ook beschikbaar voor iOS ook.

De uitdaging is om te bepalen welke app de hoogste beoordeling krijgt wat betreft functionaliteit. En de verkeerde kiezen zal voelen als een verspilling van tijd en moeite.

Niet zo productief, hè?

Daarom wil je de beste apps voor productiviteit gebruiken, dus laten we eens kijken naar de 10 beste apps voor productiviteit voor Android in 2024!

Beste productiviteit apps voor Android in 2024

1.

ClickUp ClickUp werkt op al uw apparaten om echt de enige app te zijn die u nodig hebt om Klaar werk te krijgen

De eerste is onze favoriet en hopelijk binnenkort ook de jouwe. ClickUp is de Nr. 1 hulpmiddel voor productiviteit die je vandaag nodig hebt om je werkdag te stroomlijnen en te overwinnen.

Dus, wat kan ClickUp doen dat het boven de rest doet uitsteken?

Om te beginnen, of u nu een projectmanager bent of gewoon probeert om uw persoonlijk leven (of misschien wel allebei), biedt dit uitgebreide hulpmiddel voor productiviteit je de hulpmiddelen die je nodig hebt om je werk op een overzichtelijke, gemakkelijk te begrijpen manier op elkaar af te stemmen.

De interface van ClickUp is ontworpen met de gebruiker in gedachten. Gebruik onze Functie Documenten om al uw documenten te maken, beheren en organiseren. Of probeer ClickUp's functies voor tijdsregistratie om de tijd die je aan specifieke Taken besteedt bij te houden, extra Taken te maken en herinneringen in te stellen. Er zijn ook "Snelle acties" waarmee je dit snel kunt doen.

Met de functies voor tijdsregistratie van ClickUp kunt u uw tijd gemakkelijk registreren, labelen en efficiënter organiseren ClickUp Herinneringen zijn aanpasbaar in die zin dat ze standaard zijn ingesteld op privé, maar kunnen worden gedeeld met anderen. Dit helpt wanneer u collega's of teamgenoten hebt die ClickUp gebruiken om samen te werken aan een document of om de status van een project bij te houden.

Het "brood en boter" van de app is het notitieblok. Schaal eenvoudig op of af afhankelijk van de complexiteit die je nodig hebt en schrijf of noteer aantekeningen wanneer je inspiratie krijgt. Als dat idee later verandert in een taak die je aan jezelf of iemand anders moet toewijzen, zet je het met een eenvoudige klik om in een Taak.

Met de functie ClickUp notitieblok kunt u snel uw to-dos ordenen en nog veel meer

Als u meerdere projecten hebt waarvoor u documenten wilt maken, kunt u dat doen. De dashboard functie van ClickUp geeft u de mogelijkheid om uw verschillende projecten in de zijbalk weer te geven. U kunt ze labelen met verschillende titels om het werk gescheiden te houden.

ClickUp heeft ook een ClickUp-werkruimte waar u een plaats kunt instellen om aan individuele projecten te werken. Als u op elk moment van project wilt wisselen, gaat u naar uw instellingen en kiest u de mogelijkheid om tussen werkruimten te schakelen.

Hoewel elk van de producten in deze lijst momenteel een van de beste productiviteits-apps voor Android is, biedt geen van hen het volledige pakket voor het beheren van je tijd en aandacht zoals ClickUp. Het stimuleert creativiteit, innovatie en organisatie in de vorm van een eenvoudige maar uiterst effectieve productiviteitsoplossing.

ClickUp heeft ook verschillende pakketten beschikbaar, afhankelijk van de grootte van je team. Ze bereiken alles van onze Free Forever versie tot het Unlimited-abonnement voor slechts $5 per gebruiker per maand. Dus waarom aarzelen? Begin en download vandaag nog onze Android App .

2. IFTT

Met IFTTT kun je automatisering gebruiken om werkuren bij te houden of zelfs om te weten wanneer het internationale ruimtestation voorbij komt

Als het gaat om het verhogen van productiviteit, kan automatisering een van je krachtigste bondgenoten zijn. Dat is waar IFTTT helpt je het meest. Het is een app waarmee je de apps en apparaten die je het meest gebruikt kunt automatiseren.

Hiermee kun je snel krachtige automatisering maken, zodat je je integraties precies op maat kunt maken en vorm kunt geven. Filter codes, voer query's uit of synchroniseer meerdere accounts - allemaal via één apparaat.

Als je geen softwareontwikkelaar bent, hoef je je geen zorgen te maken. IFTTT is een no-code platform. Dat betekent dat het niet uitmaakt wat je vaardigheden zijn, je zult in staat zijn om je apps te automatiseren vanaf elke plek.

Je kunt content delen op meerdere platformen, gebeurtenissen creëren en op de markt brengen, of zelfs je stemassistent aanpassen om je door meerdere systemen te helpen.

Bonus: **Productiviteitstools voor ontwikkelaars

3. LastPass

LastPass is geweldig voor teams die logins op verschillende platforms moeten delen

Voor iedereen met een digitale aanwezigheid, heb je een heleboel wachtwoorden bij te houden (dat hopen we tenminste voor de veiligheid).

Of het nu gaat om wachtwoorden voor zakelijke, financiële of persoonlijke accounts, je zou kunnen profiteren van het gebruik van één platform om in te loggen op al je accounts. De meeste cyberbeveiliging experts zullen u vertellen dat u een wachtwoordhulpmiddel moet gebruiken omdat één fout kan uitmonden in een van de grootste hoofdpijndossiers van uw leven.

Dus, wat kun je nog doen?

Gebruik een app om je wachtwoorden bij te houden en te loggen met LastPass . Het is een app voor wachtwoordbeheer die al je wachtwoorden opslaat in meerdere apps en accounts.

Het werkt als volgt: je slaat al je wachtwoorden op in de app. Wanneer je vervolgens inlogt op een app vanaf een willekeurig apparaat, kun je gewoon lastPass gebruiken om het wachtwoord automatisch voor je in te vullen. Nu hoef je je wachtwoorden niet meer te onthouden of andere cyberfouten toe te wijzen, zoals ze in een document bewaren.

Het is ook geweldig voor online winkelen. Je kunt je adres en betalingsinformatie opslaan en LastPass vult het aan wanneer dat nodig is. Het is niet gelimiteerd tot app wachtwoorden - lidmaatschappen en verzekeringsinformatie behoren tot de andere soorten gegevens die je kunt opslaan.

Als je moeite hebt met het bedenken van sterke wachtwoorden, kan LastPass daar ook bij helpen. De functie voor het genereren van wachtwoorden ontwikkelt complexe, geavanceerde wachtwoorden waar hackers zich zeker over zullen verbazen.

Bonus: Productiviteitssjablonen !

4. TickTick

TickTick werkt met Android- en Apple-producten

Er kunnen productieve mensen zijn die dit niet gebruiken lijsten Nog te doen hebben in hun dagelijkse routine, maar we zijn ons er niet van bewust. De to-do lijst is een van de meest eenvoudige maar effectieve hulpmiddelen in het plannen en beheren van je productiviteit .

De uitdaging voor velen is wanneer ze concurrerende Taken tussen hun werk en privéleven moeten beheren. TickTick is een app die een revolutie teweegbrengt in de manier waarop je je takenlijst benadert.

Het heeft een geautomatiseerd herinnering systeem dat ervoor zorgt dat je nooit een afspraak of Taak vergeet. De app biedt ook vijf verschillende kalenderweergaven om je dag weer te geven op de manier die het beste bij jou past, zodat je zelf kunt bepalen hoe je je agenda gebruikt.

Het coolste aan TickTick is de integratiefunctie waarmee je kunt samenwerken met andere gebruikers. Of je nu een werkopdracht voltooit met andere collega's of een familie-uitje plant, het is een geweldig hulpmiddel voor wanneer je to-do lijsten afhankelijk zijn van anderen.

Met meer dan 30 functies, TickTick kan ook op meer dan 10 platforms worden geïntegreerd. Het is een veelzijdige tool voor iedereen die prioriteit geeft aan abonnementen en productiviteit.

5.

Trello

Trello gebruikt Kanban-bord weergaven om Taken gemakkelijk naar de volgende status of fase te verplaatsen

Of je nu met een team werkt of alleen, het starten van een project vereist meer dan alleen focus. Het vereist de mogelijkheid om alle taken van ontwerp tot voltooiing bij te houden. Een van de beproefde apps hiervoor is Trello.

Trello is ontworpen voor Kanban projectmanagement wat een formulier is van Behendig beheer om taken bij te houden. Wanneer je een Trello-bord instelt, kun je ook kaarten aanmaken voor afzonderlijke projecten of taken. Binnen deze kaarten kun je ze vullen met checklists, statusupdates en een heleboel andere functies.

Je kunt labels toekennen aan elke kaart, labels beschrijven en descriptoren gebruiken voor elke status. Trello kan de productiviteit verbeteren door minder tijd te besteden aan het zoeken naar statusupdates.

6.

Word voor Android

Microsoft Word voor Android heeft de functies die je leuk vindt, maar dan voor onderweg

Velen van ons die in een kantoorinstelling hebben gewerkt, hebben ervaring met het gebruik van de Microsoft-suite van producten. Vanuit het oogpunt van productiviteit biedt Microsoft Office 365, waaronder Word voor Android, vrijwel alles wat je nodig hebt in een professionele instelling.

Met Word kun je opstellen, reviseren en documenten bewerken voor abonnementen of delen. Voeg gemakkelijk prachtige grafieken toe om punten in je documenten te illustreren of grafieken in te voegen. Of importeer Excel-spreadsheets die je hebt ontwikkeld.

Je bent Word misschien gaan zien als een programma voor op je pc, maar Word voor Android heeft dezelfde geweldige functies als de originele versie. Als je snel duidelijke, leesbare documenten kunt maken, kan dat je team helpen om productiviteit te behouden tijdens een project. Met Word voor Android kun je dat doen vanaf je telefoon.

7. CamScanner

CamScanner werkt rechtstreeks vanaf je smartphone om bestanden te scannen en op te slaan

Tijdens je werkdag zul je vaak een document moeten of willen scannen. Dit kan een foto zijn of een ander document met informatie die je moet opslaan of onthouden. Helaas hebben veel mensen geen gemakkelijke toegang tot een printer of scanner. CamScanner zorgt ervoor dat je alleen je telefoon nodig hebt. De app helpt je gescande documenten te verzenden en converteert documenten naar kristalheldere PDF-bestanden. Je kunt de afbeelding eenvoudig optimaliseren en de gegevens binnen de app opslaan in een cloud opslagruimte.

Dit zijn niet alle functies waar CamScanner je toegang toe geeft. Je kunt afbeeldingen uit boeken scannen, je gescande afbeeldingen optimaliseren voor HD-resolutie en zelfs je gescande afbeeldingen converteren naar Excel. Als je ooit een watermerk of advertentie van een afbeelding hebt moeten verwijderen, kan CamScanner dat ook doen.

8.

Evernote

Organiseer aantekeningen, maak snelkoppelingen, maak to-do lijsten vast of werk vanaf een kladblok in Evernote

Een van de kenmerken van een succesvol persoon is het begrijpen van de limieten van hun eigen geheugen. Deze mensen hebben de neiging om dingen op te schrijven of aantekeningen te maken van ideeën en belangrijke feiten die ze later weer kunnen oproepen.

Vroeger was een pen en papier hiervoor voldoende, maar nu de technologie verbetert, zijn er meer hulpmiddelen dan ooit om dit op je telefoon te doen. In onze lijst van de beste productiviteits-apps voor Android is Evernote een klassieke app om aantekeningen te maken. Hiermee kun je aantekeningen maken en ze vervolgens ordenen in lijsten of notitieblokken.

Maak aantekeningen over meerdere onderwerpen, stuur e-mails naar de app en laat het fungeren als je hub voor het verzamelen van informatie.

9. Google Keep

Google Keep helpt bij het organiseren van aantekeningen en lijsten met taken in uw Google Suite

Hoewel Evernote een geweldig hulpmiddel is, voelen veel mensen zich al comfortabel bij het gebruik van de Google-suite van producten. Google's antwoord op Evernote is Google bijhouden . Als je fan bent van Google Werkruimte (en als Android gebruiker heeft dit misschien wel je voorkeur), dan is Google Keep misschien wel de app voor het maken van aantekeningen voor jou.

geïnteresseerd in de verschillen tussen Google Keep vs. Evernote ? Lees onze gids voor alle details!_

Google Keep is een app voor het maken van aantekeningen zonder franje. Je kunt lijsten maken om je werk bij te houden of herinneringen instellen voor wanneer jij of een lid van je team op de hoogte moet zijn van een deadline.

Elke lijst kan een label krijgen, wat het organiseren van je informatie veel gemakkelijker maakt. Er is ook een archieffunctie voor als je een lijst wilt verwijderen van je Google Keep pagina, terwijl je er op een later tijdstip nog steeds toegang toe hebt.

10.

Microsoft Nog te doen

Microsoft To-Do organiseert lijsten in een dagelijkse planner binnen Office 360

Een andere van de beste apps voor productiviteit voor Android is Microsoft Nog te doen . Dit is nog een geweldige bron van Microsoft en als je graag dagelijkse planners instelt, maar altijd al de mogelijkheid wilde hebben om dat vanaf je telefoon te doen, dan is dit een geweldige productiviteitsoplossing voor jou.

Nog te doen heeft de functie Mijn dag, waarmee je je dagelijkse planning kunt instellen op basis van wat je nog moet doen. De app past ook AI toe om aangepaste aanbevelingen te doen voor aanvullingen op je wekelijkse of dagelijkse lijsten.

Je kunt Nog te doen op verschillende platforms beheren, wat betekent dat je het kunt gebruiken voor Android of op je laptop. Je kunt To-Do ook eenvoudig delen met andere leden van je team.

Een van de sterkste productiviteitscomponenten van Nog te doen is de mogelijkheid om taken op te splitsen in meer behapbare brokken. Voeg eenvoudig stappen toe aan je taken, stel deadlines in en automatiseer herinneringen.