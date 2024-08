10 Beste ProofHub Alternatieven voor naadloos project- en teambeheer

ProofHub is een uitstekende tool die is ontworpen om verschillende aspecten van project- en teammanagement te stroomlijnen. Het zit boordevol functies die samenwerking, taakbeheer en voortgang bijhouden tot een fluitje van een cent maken.

Maar zoals elke software heeft ook ProofHub zijn nadelen. De interface is een beetje verouderd en de integraties en automatiseringsmogelijkheden laten veel te wensen over.

Gelukkig zijn er genoeg opmerkelijke softwareoplossingen voor team- en projectmanagement die misschien beter aan je eisen voldoen Maar met zoveel opties en elk van hen beweert de beste te zijn, is het maken van de juiste keuze geen sinecure.

Daarom hebben we het zware werk voor je gedaan en hebben we tientallen onderzocht tool voor projectmanagement s, met de nadruk op hun sleutel functies, beoordelingen van gebruikers en prijsopties. Het resultaat: deze handige lijst met de top 10 ProofHub alternatieven om je projecten onder controle te krijgen!

Wat is ProofHub?

Via: ProofHub Met ProofHub kunnen teams samenwerken, communiceren en beheren projecten en Taken efficiënt-alles binnen één gecentraliseerde hub.

Het platform beschikt over een array aan tools, van meerdere projectweergaven en dagelijkse agenda's om terugkerende taken bij te houden tot native opties voor tijdsregistratie, kant-en-klare sjablonen en een handig systeem voor bestandsbeheer. 🛠️

Zoals elk kwaliteitsplatform voor projectmanagement vergemakkelijkt ProofHub het volgende real-time samenwerking met verschillende opties zoals discussies over threads, tools voor proefdrukken en goedkeuren, aankondigingen en een eigen functie voor chatten.

Wat moet je zoeken in ProofHub Alternatieven?

Integraties, automatiseringen en gebruiksvriendelijkheid lijken de zwakke punten van ProofHub te zijn. Zorg er daarom voor dat je alternatief op deze gebieden uitblinkt en op zijn minst de functionaliteit van ProofHub op andere gebieden evenaart, zoals taakbeheer optimalisatie van de werkstroom en delen van bestanden.

Hier zijn enkele kwaliteiten en functies om in gedachten te houden:

Intuïtieve interface: Het zou fijn zijn als de app gemakkelijk te navigeren is zonder uitgebreide training of eerdere ervaring met soortgelijke tools Integraties: Jouw ProofHub alternatief moet verbinding maken, hetzij direct, hetzij via een API, met vrijwel elke andere app die je regelmatig gebruikt. Besteed speciale aandacht aan integraties met communicatie,tijdsregistratieenCRM-tools3. Automatisering: De tool moet in staat zijn om repetitieve of routinematige taken te stroomlijnen door middel van automatisering, waardoor tijd vrijkomt voor activiteiten die meer waarde opleveren Efficiënt Taakbeheer: Zorg ervoor dat je met het platform taken kunt toewijzen, organiseren, bijhouden en samenwerken om werkstromen te stroomlijnen Kant-en-klare sjablonen: De app moet zijn uitgerust met vooraf ontworpen sjablonen om de installatie en het abonnement van projecten te versnellen Samenwerking: Geef prioriteit aan tools die de samenwerking tussen teams verbeteren en naadloze communicatie en het delen van ideeën bevorderen AI functies: Het gebruik van kunstmatige intelligentie in projectmanagement is niet ProofHub's sterkste kant, dus zorg ervoor dat het alternatief het volgende biedtAI-ondersteuning ## Top 10 ProofHub Alternatieven om te gebruiken in 2024 en daarna

We hebben de markt uitgekamd om de beste ProofHub-alternatieven te selecteren, zodat ze niet alleen voldoen aan de hierboven beschreven kwaliteiten, maar ook een aantal unieke functies bieden.

Klaar om je projectmanagement te verbeteren? Laten we erin duiken! 🥳

Verhoog de productiviteit door taken te stroomlijnen en aanpasbare ClickUp-views te gebruiken om alle soorten werk te organiseren en te controleren

ClickUp is een alles-in-één platform voor projectmanagement ontworpen om het beheer van taken, het bijhouden van voortgang en samenwerking in teams . Het gaat verder dan traditionele oplossingen en biedt geavanceerde automatisering en AI-functies om workflows te optimaliseren en de algehele productiviteit te verhogen voor teams van elke grootte. 💥

ClickUp heeft een krachtige punch met zijn Functiesuite voor projectmanagement omvat toonaangevende oplossingen voor het perfect organiseren, prioriteren en bewaken van werk. Deze omvatten 15+ weergaven om je taken en projecten weer te geven zoals jij dat wilt.

Real-time samenwerking is waar ClickUp echt in uitblinkt, met verschillende opties die zijn ontworpen om functieoverschrijdende teams dichter bij het bereiken van hun projectdoelstellingen .

Met ClickUp Whiteboards kunt u brainstormen, prioriteiten instellen en taken toewijzen op een oneindig canvas voor samenwerking. Als je het Whiteboard niet vanaf nul wilt opbouwen, geef jezelf dan een voorsprong met enkele van de volgende opties ClickUp's 1000+ kant-en-klare sjablonen voor elk denkbaar gebruik.

Gebruik de ClickUp Whiteboards om taken toe te wijzen, toegewezen personen te taggen en alles wat nodig is om uw volgende samenwerking van start te laten gaan

Of u nu werkt aan een projectbriefing, een SOP, of een roadmap voor producten , ClickUp Documenten is de manier om te gaan! Met de collaboratieve tekst editor en het documentbeheersysteem van het platform kunt u het hele team op dezelfde pagina houden, en dat letterlijk. 📃

De ClickUp opmerkingen functie gaat een stap verder door real-time discussies en feedback binnen Taken mogelijk te maken. U mist nooit meer belangrijke updates, wat leidt tot betere besluitvorming terwijl u uw taken volbrengt communicatiedoelen .

Documenten eenvoudig formatteren en eraan samenwerken met het team zonder overlap in ClickUp

Eindelijk, ClickUp Dashboards dienen als commandocentrum voor de operaties van je team. Nog te doen is navigeren door de aanpasbare kaarten en voila! Je kunt moeiteloos taken bijhouden, voortgang bewaken en de prestaties van een team meten, waardoor samenwerking eenvoudig wordt en de efficiëntie van een team toeneemt.

ClickUp beste functies

Taakbeheer van topklasse met aangepaste velden en statussen

15+ ClickUp weergaven om werk vanuit alle hoeken te benaderen

ClickUp Automatiseringen enClickUp AI om werkstromen te optimaliseren en productiviteit te verhogen

Real-time samenwerkingstools zoals Whiteboards, Docs, Mindmaps, enz.

Doelen instellen en bijhouden om teams gefocust en gemotiveerd te houden

ClickUp Dashboards voor het bewaken van elk aspect van de werkstroom van uw team

Integraties met 1000+ apps van derden en productiviteitstools

1000+ kant-en-klare sjablonen

Mobiele app voor offline toegang tot projecten en Taken onderweg

ClickUp limieten

Door de overvloed aan functies hebben nieuwe gebruikers tijd nodig om de app te leren kennen

Wijzigingen in een weergave worden niet altijd in andere weergaven weergegeven

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op met deverkoopteam voor een abonnement op maat van uw behoeften

: Neem contact op met deverkoopteam voor een abonnement op maat van uw behoeften ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Monday.nl

Via: Monday.nl Monday.com, geliefd om zijn gebruiksvriendelijke interface en robuuste aanpassingsopties, is een uitstekende klantgerichte oplossing voor projectmanagement met functies die de samenwerking en productiviteit van teams verbeteren.

Een van de sterkste punten zijn aanpasbare workflows en dashboards, die teams oplossingen op maat bieden voor hun specifieke behoeften. De driemaandelijkse roadmap zorgt voor realtime voortgangsbewaking, terwijl de weergaven van Kanban en Gantt grafieken flexibiliteit bieden bij het organiseren en visualiseren van Taken.

Tot slot biedt de sandbox-omgeving van het platform teams een unieke ruimte om te experimenteren en creatieve input te leveren. Het is ook versmolten met sjablonen met kleurcodering om de visuele duidelijkheid en eenvoud te verbeteren.

Monday.com beste functies

Aanpasbare werkstromen en dashboards

Naadloos taken bijhouden

Kanban en Gantt grafiek-stijl projectmanagement

Sjablonen met kleurcodering voor betere zichtbaarheid en eenvoud

Sandbox-omgeving om samenwerking tussen teams te bevorderen

Monday.com limieten

Sommige integraties en automatiseringen kunnen moeilijk te navigeren zijn

Slechte dashboard personalisatie opties

Monday.com prijzen

Gratis

Basis: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Standaard: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Pro: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Monday.com beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

3. Samenloop

Via: Atlassian Confluence van Atlassian is een krachtige toepassing voor projectmanagement die de communicatie stroomlijnt en de productiviteit van teams en het beheer van werkstromen verbetert. Het stelt gebruikers in staat om in realtime documenten te maken, te bewerken en samen te werken en snel ideeën te delen en te verfijnen. Daarom wordt het vaak de Wikipedia van het bedrijfsbeheer genoemd.

De aanpasbare sjablonen en geavanceerde zoekfuncties van het platform maken het gemakkelijk om snel door informatie te zoeken, zodat iedereen op de hoogte blijft en op één lijn zit wat betreft projectmanagement doelen . 🎯

Hoewel Confluence misschien niet de breedte van toegewijde tools voor projectmanagement zoals ClickUp en Monday.com, zorgt de integratie met andere Atlassian-producten zoals Jira en Trello voor een samenhangende projectmanagementervaring, waardoor het een allesomvattende oplossing is voor teams van elke grootte.

Confluence beste functies

Efficiënt in het verwerken van grote hoeveelheden documentatie

Realtime documenten aanmaken, bewerking en samenwerken met teams

Integratie met andere Atlassian producten zoals Jira en Suite

Toestemmingsbeheer voor privacy van teamgegevens

Eenvoudig herschikken en hiërarchie van pagina's maken

Confluence beperkingen

Bijhouden van gemaakte ruimtes kan moeilijk zijn

Slechte integratie met tools van derden

Confluence prijzen

Gratis

Standaard: $6.05/maand per gebruiker

$6.05/maand per gebruiker Premium: $11.55/maand per gebruiker

$11.55/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Confluence beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (3.000+ beoordelingen)

4.1/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

4. Basecamp

Via: Basecamp Gebruikt door meer dan 75.000 organisaties en marketingbureaus basecamp heeft alle tools die je nodig hebt om je projectmanagement workflows te stroomlijnen. Het heeft functies zoals lijsten met taken, delen van bestanden en samenwerking tussen documenten die teams helpen georganiseerd en bijgehouden te blijven. ✅

Basecamp biedt een gecentraliseerd dashboard waar teamleden gemakkelijk toegang hebben tot projectupdates en deadlines. Met de functie voor chatten in groepen kunnen teamleden in realtime communiceren en projectdetails bespreken zonder externe berichtenplatforms nodig te hebben.

Daarnaast kunnen gebruikers van Basecamp automatische check-ins en voortgangsrapportages configureren om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit en verantwoordelijk is voor hun taken.

Basecamp beste functies

Efficiënte teamcommunicatie

Automatische check-ins en voortgangsrapportages

Gecentraliseerd dashboard voor eenvoudige teamcoördinatie

Intuïtieve interface

Ingebouwde samenwerkingstools voor delen van bestanden en documentbeheer

Basecamp limieten

Beperkte integraties met apps van derden

De chatbot of het berichtenbord loopt soms vast

Prijzen Basecamp

Basis: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Pro Unlimited: $299/maand voor onbeperkte gebruikers (jaarlijks gefactureerd)

Basecamp beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (5.000+ beoordelingen)

4.1/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (14.000+ beoordelingen)

5. Nuclino

Via: Nuclino Nuclino is een ander intuïtief hulpmiddel voor projectmanagement dat dient als het collectieve brein van uw organisatie. Het stroomlijnt de werkstroom van uw team door documenten en kennis te organiseren, taken te beheren en gegevens te visualiseren en te manipuleren. 🧠

Een onderscheidende functie van Nuclino is de mogelijkheid om projectstructuren te visualiseren via verschillende modi, zoals grafieken, tabellen, lijsten of algemene borden. Hierdoor kunnen teams het meest geschikte format kiezen om hun hiërarchie in projecten te begrijpen en te presenteren.

Nuclino beste functies

Functies voor samenwerking, document- en taakbeheer

Visualiseren van projectstructuren

Eenvoudig dashboards toevoegen en organiseren met unieke sjablonen

Gebruikers kunnen wijzigingen bijhouden, teruggaan naar vorige versies en bestaande versies verbeteren

Integraties metproductiviteitsmiddelen zoals Airtable

Nuclino limieten

Beperkte integraties en functies voor widgets

De format opties zijn niet zo geweldig

Nuclino prijzen

Gratis

Standaard: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Premium: $10/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Nuclino beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

4.7/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (70+ beoordelingen)

6. Asana

Via: Asana Van het maken en toewijzen van taken tot het instellen van deadlines en tijdlijnen voor projecten asana biedt een uitgebreid platform voor efficiënt projectmanagement. Gezien de veelzijdigheid is het geen verrassing dat het een voorkeurstool is geworden voor meer dan 135.000 gebruikers wereldwijd. 🌎

Asana vergemakkelijkt niet alleen het beheer van Taken, maar verbetert ook de samenwerking tussen teams door middel van chatten en delen van bestanden om een naadloze communicatie te garanderen. Het biedt ook aanpasbare sjablonen voor projecten en geautomatiseerde campagnes, zodat teams hun workflows kunnen stroomlijnen en hun productiviteit kunnen verhogen.

Echter, wat Asana echt onderscheidt van haar concurrenten zijn de gepersonaliseerde functies. Het nauwkeurig bijhouden van taken geeft teams gedetailleerde inzichten, terwijl kleuren tags visuele aanwijzingen geven voor moeiteloze organisatie en prioritering, waardoor projectmanagement voor kleine teams wordt verbeterd.

Asana beste functies

Geautomatiseerde campagnes voor een meer gestroomlijnde werkstroom

Nauwkeurig bijhouden om ervoor te zorgen dat taken op tijd worden voltooid

Nog te doen lijsten met deadlines en herinneringen

Kleur tags en labels

Kan naadloos worden geïntegreerd met populaire tools zoals Google Drive en Slack

Asana beperkingen

Beperkte hiërarchie in taken

Complexe installatie voor high-end automatisering

Prijzen voor Asana

Gratis

Starters: $10,99/maand per gebruiker

$10,99/maand per gebruiker Geavanceerd: $24,99/maand per gebruiker

$24,99/maand per gebruiker Enterprise en Enterprise+: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Asana beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (9.000+ beoordelingen)

4.3/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (12.000+ beoordelingen)

7. Zoho Projecten

Via: Zoho Zoho Projects stroomlijnt projectmanagement door functies voor projectmanagement zoals Gantt grafieken die tijdlijnen van projecten en afhankelijkheid van taken visualiseren. Het maakt ook real-time communicatie tussen de leden van het team mogelijk via chatten en delen van documenten.

Het belangrijkste verkoopargument van het platform zijn de kant-en-klare sjablonen waarmee gebruikers gestandaardiseerde structuren en werkstromen kunnen maken voor verschillende Taken en projecten. Dit bespaart niet alleen tijd, maar zorgt ook voor consistentie en efficiëntie bij het nastreven van de doelen van het team.

Zoho Projects beste functies

Aanpasbare sjablonen voor projecten en taken

Handige delegatie van team taken en opdrachten

Krachtige analyses en rapportage

Samenwerkingstools zoals chatten, forums en delen van documenten

Integratie met andere Zoho apps om werkstromen te optimaliseren

Zoho Projects beperkingen

Beperkte integraties met apps van derden

Installatie van sjablonen voor projecten is omslachtig

Zoho Projects prijzen

Gratis

Premium: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Enterprise: $9/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Zoho Projects beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

4.3/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (400+ beoordelingen)

8. Teamwork.com

Via: Teamwork.nl Teamwork.com doet zijn naam eer aan door wrijvingsloze samenwerking in realtime te bevorderen. Met functies zoals delen van bestanden en chatten in realtime kunnen teamleden efficiënt samenwerken, ongeacht locatie of tijdzone.

De mijlpaalfunctie van het platform stelt teams in staat om doelen te stellen, voortgang bij te houden en realtime updates te delen. Deze functie creëert een dynamische omgeving waarin iedereen, inclusief clients, feedback, suggesties en specifieke informatie kan geven projectvereisten door middel van intakeformulieren.

Teamwork.com beste functies

Eenvoudige lijsten, tabellen en Kanban-weergaven voor flexibel Taakbeheer

Sjablonen voor tijdregistratie met nauwkeurig bijhouden en rapportage

Dropbox-integratie voor efficiënt delen van bestanden en documentbeheer

Mijlpalen om doelen voor het team te stellen en voortgang bij te houden

Intake formulieren om verzoeken, feedback en informatie van clients en leden van het team te verzamelen

Teamwork.com limieten

Complexe interface voor nieuwe gebruikers

Geclusterde beheerdersfuncties

Teamwork.com prijzen

Gratis

Starter: $5,99/maand per gebruiker

$5,99/maand per gebruiker Gebruiker: $9,99/maand per gebruiker

$9,99/maand per gebruiker Groeien: $19,99/maand per gebruiker

$19,99/maand per gebruiker Schaal: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Teamwork.com beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

9. Trello

Via: Trello Trello van Atlassian is een van de populairste en gebruiksvriendelijkste tools voor projectmanagement die organisatie prioriteit geeft en projectmanagement vereenvoudigt. Dit platform maakt gebruik van functies zoals opmerkingen, bijlagen en checklists om de communicatie en coördinatie tussen de leden van het team te verbeteren.

De kracht van Trello ligt in de intuïtieve interface op basis van Kanban-borden, die een visuele weergave geven van taken en hun voortgang. De leden van het team kunnen de status van elke taak gemakkelijk bijhouden en wijzigen met behulp van een eenvoudige editor die met slepen en neerzetten werkt

Trello beste functies

Gebruiksvriendelijke interface

Maakt gebruik van Kanban-borden met een drag-and-drop editor om projecten te vereenvoudigen en te organiseren

Opmerkingen, bijlagen en deadlines stroomlijnen de samenwerking tussen teams

Ingebouwde sjablonen om de installatie van projecten voor nieuwe gebruikers te versnellen

100+ integraties met andere productiviteitstools

Trello beperkingen

Beperkte mogelijkheden voor het bijhouden van projecten in vergelijking met sommigeTrello alternatieven* Geen ingebouwde functies zoals weergaven van Gantt grafieken of resource management

Trello prijzen

Gratis

Standaard: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Premium: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Enterprise: $17,50/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

4.4/5 (13.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (14.000+ beoordelingen)

10. Wrike

Via: Wrike Wrike is een app voor het beheren en plannen van taken die teams helpt samen te werken en georganiseerd te blijven. Het beschikt over een robuust project dashboard voor het bijhouden van de voortgang, het toewijzen van middelen en het verzamelen van alle relevante informatie op één plaats.

Het platform OKR sjabloon vergemakkelijkt het vastleggen van doelstellingen en het formuleren van optimale strategieën voor succes, terwijl de stroomdiagramweergave u uw werkstromen laat visualiseren en verbeterpunten laat zien.

Wrike beste functies

Robuuste functies voor taakbeheer en planning

Project dashboards voor het visualiseren van workflows en prestatie-indicatoren

Stroomdiagramweergave voor eenvoudige visualisatie van werkstromen

Sjabloon voor wekelijkse takenlijsten

OKR sjabloon voor het vastleggen van doelstellingen

Wrike beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor workflows van projecten

Gebrek aan geavanceerde functies voor rapportage en analyse

Wrike prijzen

Gratis

Team: $9.80/maand per gebruiker

$9.80/maand per gebruiker Business: $24.80/maand per gebruiker

$24.80/maand per gebruiker Enterprise en Pinnacle: Neem contact op voor prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (3.500+ beoordelingen)

4.2/5 (3.500+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2.500+ beoordelingen)

Verover uw projecten en verhoog uw productiviteit met het beste alternatief voor ProofHub

ClickUp is meer dan alleen een tool; het is een krachtpatser op het gebied van projectmanagement waarmee hele teams kunnen samenwerken en meer kunnen doen in minder tijd - allemaal binnen één platform. Van Taakbeheer en tijdsregistratie tot middelentoewijzing en samenwerking tussen teams biedt ClickUp een uitgebreide oplossing voor elk aspect van projectmanagement.

Met dit platform beheert u niet alleen projecten, maar transformeert u de werkstroom van uw team en verhoogt u de productiviteit over de hele linie. Dus waarom niet clickUp vandaag nog proberen ? ⏭️