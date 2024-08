10 Gantt Grafiek Alternatieven om werk te beheren en projectsucces te vergroten

Gantt grafieken zijn krachtige visuele hulpmiddelen om de planning van een project te illustreren, maar zijn ze ook geschikt voor elk project? Het korte antwoord is nee, en dat is goed nieuws voor projectmanagers!

We hebben alternatieven voor Gantt grafieken die net zo effectief maar minder ingewikkeld zijn voor projectmanagement. ⭐️

Als projectmanager heb je de juiste hulpmiddelen nodig om de planning, processen en middelen van een project te coördineren en organiseren. In dit artikel behandelen we tien geweldige alternatieven voor Gantt grafieken voor projectmanagement om het resultaat te krijgen dat je wilt!

Wat zijn Gantt grafieken?

In ClickUp's Handleiding voor gantt grafieken hebben we een gedetailleerde blik geworpen op gantt grafieken maken en lezen -een populair hulpmiddel voor projectmanagement om taken of gebeurtenissen af te zetten tegen de tijd.

Nadat Henry Gantt het concept voor het eerst introduceerde, werd het gebruikt voor zware bouwprojecten zoals de bouw van de Hoover Dam in de Verenigde Staten. Tegenwoordig wordt dit werkinstrument gebruikt voor allerlei soorten projectmanagementsystemen, waaronder Scrum en Agile .

Een Gantt-diagram is een gestapeld staafdiagram dat het volgende voorstelt projectplanningen en meerdere teams

De zes belangrijkste onderdelen van een traditionele Gantt grafiek

mijlpalen: illustreren cruciale data voor het op tijd voltooien en het succes van een project met een symbool Pijlen/Lijnen: geven aan welke Taken blokeren en wachten op anderen (genoemdafhankelijkheden) Line marker: specificeert de huidige datum om in één oogopslag te zien hoeveel werk er nog te doen is Horizontale balken: geven de tijdsperiode van individuele projecttaken weer Linkerzijbalk: lijst met alle projecttaken die bij het project betrokken zijn Tijdschaal: toont datumcategorieën (dagen, weken, maanden)

In essentie laten grafieken van Gantt alle taken zien die nog gedaan moeten worden en hoe ze zich tot elkaar verhouden gedurende een periode. Dit zijn de voordelen van het gebruik van Software voor gantt grafieken :

✅ Voordelen van gantt grafieken

Grafieken geven een overzicht van het hele project . Zie waar alles past en identificeer problemen zonder tussen meerdere tabbladen of pagina's te hoeven schakelen

. Zie waar alles past en identificeer problemen zonder tussen meerdere tabbladen of pagina's te hoeven schakelen Gantt grafieken markeren Afhankelijkheid en het kritieke pad . Onderneem snel actie op taken en middelen die worden opgehouden om te voorkomen dat ze nog meer problemen veroorzaken

Afhankelijkheid en het kritieke pad . Onderneem snel actie op taken en middelen die worden opgehouden om te voorkomen dat ze nog meer problemen veroorzaken Gantt grafieken helpen om meerdere planningen te begrijpen . Vind gemakkelijk openingen in uwtijdlijn voor projecten om extra activiteiten te plannen

. Vind gemakkelijk openingen in uwtijdlijn voor projecten om extra activiteiten te plannen Gantt grafieken zijn een visuele projectmanagement techniek. Projecten beheren op een visuele manier die gemakkelijk te begrijpen is

Aan de andere kant kunnen grafieken een project snel ingewikkeld maken voor een team, en hier is waarom:

Gantt grafiek nadelen

Samenwerken met teams om een Gantt-diagram te maken kan moeilijk zijn voor nieuwe gebruikers . Gantt grafieken kunnen snel arbeidsintensief worden, waardoor de planning onder druk komt te staan en er tijd verloren gaat voor het werk aan het project zelf

. Gantt grafieken kunnen snel arbeidsintensief worden, waardoor de planning onder druk komt te staan en er tijd verloren gaat voor het werk aan het project zelf Horizontale balken in een Gantt-diagram kunnen misleidend zijn . Elke balk op een Gantt-diagram geeft de tijdsperiode van een Taak aan. Het toont niet het aantal uren dat het zal duren om de Taak te voltooien

. Elke balk op een Gantt-diagram geeft de tijdsperiode van een Taak aan. Het toont niet het aantal uren dat het zal duren om de Taak te voltooien Gantt grafieken kunnen na verloop van tijd moeilijk te onderhouden worden . De reikwijdte van het project kan veranderen of er kunnen nieuwe taken aan het project worden toegevoegd, waardoor het moeilijk wordt om de voortgang bij te houden

. De reikwijdte van het project kan veranderen of er kunnen nieuwe taken aan het project worden toegevoegd, waardoor het moeilijk wordt om de voortgang bij te houden Het afdrukken van een Gantt-diagram op één stuk papier haalt het doel ervan weg. Vanuit het oogpunt van belanghebbenden willen ze hun ogen niet verrekken om de datumindicator van de Gantt grafiek te zien

NBCUniversal Televisie Verdeling door GIPHY Elk project heeft zijn eigen unieke vereisten, reikwijdte, middelen, budget en doelen. Hier zijn echter drie belangrijke tekenen dat je een alternatief voor de Gantt grafiek nodig hebt:

🪧 Geen lid van het team dat het project Gantt grafiek van begin tot eind beheert en onderhoudt

🪧 Geen extra tijd om uw team te leren hoe ze Gantt grafieken moeten gebruiken

🪧 Geen goed begrip van de bestelling van taken en mijlpalen

Hoewel dit duidelijke signalen zijn dat een Gantt grafiek geen instelling is voor succes, is niet alles verloren! Sommige alternatieven zullen uw team en project beter dienen (zonder de verwarring en complicaties die met Gantt grafieken gepaard kunnen gaan).

10 Gantt grafiek alternatieven

1. Lijsten

Lijsten bevatten de items die je nog moet doen voor een project

Lijsten zijn meestal het startpunt! Ze zijn veelzijdig en kunnen zo gedetailleerd zijn als nodig is om een afbraakstructuur voor werk te maken . Vooral wanneer de prioriteiten van taken teams dwingen om zich aan te passen (en dit gebeurt bijna elke dag), kunnen lijsten snel worden gewijzigd om de meest kritieke informatie weer te geven die nodig is om bij te blijven.

Toch zijn lijsten, net als Gantt-grafieken, geen one-size-fits-all projectmanagementtool. Als je bijvoorbeeld weet dat je afhankelijkheid moet bijhouden voor je project, dan maken lijsten dit niet duidelijk voor het beoogde publiek.

2. Whiteboards

Whiteboards illustreren ideeën en abonnementen voor projecten

Whiteboards zijn het perfecte hulpmiddel voor brainstormsessies om teams sneller op één lijn te krijgen voor werk dat gedaan moet worden. In een kantoor kan een whiteboard het snel oplossen van problemen tussen mensen rond het bord bevorderen.

zelfs nu teams steeds vaker op afstand of in hybride werkomgevingen werken, spelen whiteboards een essentiële rol als het gaat om samenwerking. De opkomst van collaboratieve whiteboard oplossingen heeft de leegte opgevuld voor hoe teams op afstand brainstormen en ideeën oproepen. Met de wereldwijde markt voor interactieve whiteboards verwacht wordt tegen 2025 $2,31 miljard te bereiken, is het duidelijk hoe populair deze tools zijn.

- Zeb Evans , CEO van ClickUp

3. Kanban-borden

Kanban-borden tonen een visuele pijplijn om taken bij te houden

A Kanban-bord is een visualisatiehulpmiddel voor werkstromen het beste voor projecten die niet noodzakelijk prioritering of afhankelijkheidstrategieën nodig hebben. In plaats daarvan helpen Kanban-borden om de voortgang van het werk per status van de werkstroom te limieten. Een kaart (die de taak voorstelt) beweegt door elke kolom (die de status van de werkstroom voorstelt) van links naar rechts tot de status Nog te doen is bereikt. Kanban-borden zijn flexibel voor het beheren van dit soort projecten:

Het uitvoeren van onderhoudsverzoeken

Content voor sociale media creëren

Een verkooptrechter beheren

Kandidaten interviewen

Inventaris bijhouden

4. Tijdlijnen

Tijdlijnen leggen alle taken vast in een opeenvolgende bestelling

Tijdlijnen en Gantt grafieken lijken misschien op elkaar, maar het belangrijkste verschil is dat een Gantt grafiek een gedetailleerde volgorde van taken en hun afhankelijkheid weergeeft op een tweedimensionale grafiek. A tijdlijn voor projectmanagement toont een chronologische bestelling van taken en hun deadlines op een lineaire lijn!

Uiteindelijk hangt de beslissing of je een Gantt grafiek of tijdlijn gebruikt af van wat je wilt communiceren naar je publiek. Als je bijvoorbeeld een kort overzicht wilt geven van de levenscyclus van een project, is een tijdlijn voldoende. Aan de andere kant zouden tijdlijnen meer vragen dan antwoorden opleveren als je de afhankelijkheid van taken en de complexiteit van een project moet specificeren.

5. Mindmaps (of projectnetwerkdiagrammen)

Mindmaps of projectnetwerkdiagrammen helpen gedachten te visualiseren en kennis te verzamelen

Het volgende Gantt grafiek alternatief op onze lijst is een hulpmiddel genaamd mindmaps, die ideaal zijn om visueel te brainstormen over ideeën. In de kern van een mindmap staat een centraal idee of vraag meestal in het midden van de pagina. Vanuit het midden worden lijnen naar buiten getrokken om verwante ideeën met elkaar te verbinden. Vanuit die ideeën worden lijnen getrokken om een nieuw niveau van ideeën te verbinden, en zo gaat het maar door.

Mindmaps worden meestal niet gebruikt voorbij de eerste brainstorm zodat iedereen vrij ideeën kan genereren zonder zich zorgen te maken dat ze vastgeknoopt zitten. Je kan aan de slag met papier en potlood of software gebruiken om je mindmaps aan te maken.

Hier zijn een paar mindmap bronnen met voorbeelden om in actie te zien!

6. Scrum-borden

Scrum boards prioriteren onmiddellijke problemen om op te lossen

A

Scrum-bord

(of Sprint board) is een visuele voorstelling van het werk dat in een enkele Sprint gedaan moet worden. Een Sprint is een iteratie met een tijdvak waarin een team een specifiek projectonderdeel voltooit. Scrum boards rusten teams uit door:

Ervoor te zorgen dat iedereen werkt aan een project Taak

De taken te identificeren die Voltooid moeten worden

De voortgang van een actieve Sprint bij te houden

Hoewel Scrum boards de efficiëntie en communicatie van teams verbeteren, kan dit alternatief voor Gantt grafieken moeilijk zijn voor niet-agiele teams om aan te nemen en met succes te implementeren. Zonder een Scrum-meester of bekendheid met agile projectmanagement, bestaat de kans dat Scrum boards je project meer kwaad dan goed zullen doen.

7. Documenten

Documenten organiseren projectinformatie van planning tot voltooiing

Documenten zijn het meest eenvoudige alternatief voor Gantt grafieken. Documenten helpen rollen en verantwoordelijkheden, aantekeningen in het budget, de

omvang van het werk

, communicatie abonnement, charter, aantekeningen van vergaderingen en meer. Projectmanagers kunnen zo beschrijvend zijn als nodig is met documenten, om uiteindelijk een bibliotheek op te bouwen van essentiële documenten voor projectmanagement.

Het nadeel van het gebruik van documenten voor projectmanagement is echter dat

action items

of Taken kunnen snel verloren gaan of vergeten worden als ze in een document begraven liggen.

8. Dashboards

Dashboards geven een overzicht op hoog niveau van belangrijke statistieken

Dashboards combineren verschillende informatiebronnen, statistieken,

en sleutel prestatie indicatoren (KPI's)

in één weergave. Ze kunnen tekst en visuele widgets combineren - taartdiagrammen, gesorteerde lijsten, staafdiagrammen - om teams realtime gegevens te geven en weloverwogen beslissingen over projecten te nemen. Je kunt zonder veel moeite betere versies van hetzelfde dashboard bouwen naarmate de KPI's veranderen of de leden van het team veranderen.

9. Tabellen

Kalenders geven de geplande data en tijden voor elke Taak weer

Kalenders zijn en blijven altijd relevant. Iedereen is bekend met een kalender omdat deze zowel voor algemene doeleinden als voor projectmanagement kan worden gebruikt. Met een kalender voor de neus kunnen we andere belangrijke deadlines en gebeurtenissen plannen en organiseren om te voorkomen dat we te veel middelen inzetten.

Dit alternatief voor Gantt grafieken is veelzijdig genoeg om op verschillende manieren gebruikt te worden: planning, toewijzing van middelen, taken en basissjablonen. Het is echter het beste voor eenvoudige projecten zonder afhankelijkheid van taken en weergave van status/check-in vergaderingen.

Daar heb je het! Tien grafiek alternatieven om jou en je team de flexibiliteit te geven om verschillende projecten te structureren. 🛠 🚀

Hoe kies je een alternatief voor een Gantt-diagram?

Je hebt een concept en je bent klaar om al het werk dat gedaan moet worden in kaart te brengen. Maak je een lijst? Teken je een stroomdiagram? Een tijdlijn organiseren? Welk hulpmiddel geeft de gegevens van je project het meest nauwkeurig en overtuigend weer?

Hier zijn een paar scenario's om uw opties te beperken:

💭 Het team bevindt zich in de eerste planningsfase_

🤝 Het project heeft afhankelijkheid van taken, mijlpalen en multifunctionele teams

🤹‍♀️ Het team jongleert met meerdere projecten tegelijk

✅ Mindmaps stroomdiagrammen kalenders ❌ Kanban-borden dashboards tabellen ✅ Scrumborden dashboards stroomdiagrammen ❌ Whiteboards kalenders tijdlijnen ✅ Kanban-borden scrumborden dashboards

whiteboards mindmaps tijdlijnen

💰 de belanghebbenden willen de reikwijdte van het project, de kosten en middelenbeheer zien

🤖 Het team heeft gemiddelde tot gevorderde ervaring met met software voor projectmanagement

⚡️ Het team geeft de voorkeur aan minder structuur voor betere samenwerking

dashboards stroomdiagrammen documenten ❌ Whiteboards ❌ Mindmaps tijdlijnen

kanban-borden scrum-borden dashboards stroomdiagrammen tabellen

whiteboards ✅ Mindmaps stroomdiagrammen

scrumborden documenten tijdlijnen

Bovenstaande voorbeelden bevestigen dat de keuze geen decoratieve of persoonlijke beslissing is. Stel dat uw

tool voor projectmanagement

je beoogde publiek niet helpt om te behouden en proactief actie te ondernemen. In dat geval maak je waarschijnlijk een moeilijke start.

Hoewel, wie zei dat je maar één tool hoefde te gebruiken? 🤓

Onze Teams bij ClickUp en ClickUp gebruikers over de hele wereld geven de voorkeur aan het organiseren van hun projecten vanuit verschillende invalshoeken:

Bekijk hoe het werk is verdeeld over de teamleden in de kaderweergave of de werklastweergave

Groepen informatie analyseren in een tabelweergave of dashboard

Taken visualiseren in een Lijst- of Kalenderweergave

Wiki's maken en project briefings met Documenten

Bestede tijd beheren in de weergave Gantt

Met een diverse set van projectmanagement tools verpakt in ons productiviteitsplatform, hebben jij en je team alles wat je nodig hebt binnen handbereik.