10 Beste Hubspot alternatieven voor marketingteams in 2024 (beoordelingen & prijzen)

HubSpot is de heilige graal voor marketeers wereldwijd en beschikt over meer dan 194.000 klanten in meer dan 120 landen over de hele wereld. Het biedt marketingfuncties, waaronder formulieren, live chat, e-mailmarketing en een goed geïntegreerde verkoop-CRM.

Maar betekent dit dat HubSpot de beste marketingautomatiseringssoftware is voor jou?

Nou, alleen voor sommigen.

Het grootste probleem met HubSpot is hoe duur het is. HubSpot hanteert verschillende prijzen voor elk product, zoals de Marketing Hub, Sales CRM-software en Service Hub. Hoewel je elk product afzonderlijk kunt kopen, verhoogt bundeling je totale investering.

Hoewel HubSpot groot is in marketingautomatisering, zoeken veel kleinere teams naar alternatieven om hun marketingstrategieën naar een hoger niveau te tillen.

Er zijn wellicht betere keuzes dan HubSpot als je budgetvriendelijke software wilt voor kleine tot middelgrote bedrijven.

In dit artikel lichten we de 10 beste HubSpot alternatieven uit. We behandelen hun belangrijkste functies, voor- en nadelen, prijzen en klantbeoordelingen om je te helpen de beste marketingautomatiseringssoftware te vinden die geschikt is voor jouw unieke bedrijfsbehoeften.

Wat moet je zoeken in een HubSpot alternatief?

HubSpot biedt een holistische set functies waarmee je je activiteiten kunt stroomlijnen.

Maar als het gaat om specifieke gebruikssituaties, vind je in deze lijst misschien alternatieven die beter toepasbaar zijn. Hier zijn enkele belangrijke kenmerken die je moet zoeken in een HubSpot alternatief:

Geavanceerde functies en mogelijkheden: Zoek naar een tool die je marketingteam wat extra's biedt naast functies voor e-mailmarketingautomatisering en CRM

Zoek naar een tool die je marketingteam wat extra's biedt naast functies voor e-mailmarketingautomatisering en CRM Gebruiksgemak: Kies een alternatief voor HubSpot dat intuïtief is, gemakkelijk te navigeren en geen steile leercurve heeft

Kies een alternatief voor HubSpot dat intuïtief is, gemakkelijk te navigeren en geen steile leercurve heeft Integratiemogelijkheden:* Evalueer uw optie voor naadloze integratiemogelijkheden met kritieke softwaresystemen

**De prijsstelling van HubSpot is een belangrijk pijnpunt, vooral voor kleine marketingteams en bedrijven. Kies tools die betaalbaar zijn en waar voor hun geld bieden

De 10 beste HubSpot alternatieven om te gebruiken in 2024

Hier is onze lijst met de top 10 HubSpot alternatieven voor je marketingteam in 2024.

1. ClickUp

ClickUp is een uitgebreid gratis software voor projectbeheer en een alles-in-één productiviteitstool geschikt voor elk marketingteam, ongeacht hun grootte of branche.

De Werkruimte voor marketingprojectbeheer van Clickup is vooral relevant voor marketingautomatisering. Het biedt essentiële functionaliteiten, waaronder agendaweergaven, Kanban-borden en realtime samenwerkingsmogelijkheden.

Beheer taken en projecten en werk efficiënt samen met uw team met ClickUp

Brainstorm, plan en voer uw marketingprogramma's uit met ClickUp

Maak contentkalenders en beheer publicatieschema's met de software. Automatiseer e-mailmarketing met de hulpprogramma's voor e-mailproductiviteit verbeter uw productiviteit met de ingebouwde sjablonen voor marketingcampagnebeheer en snel de voortgang visualiseren met de verschillende dashboards die inzicht bieden in eventuele knelpunten voordat ze een project vertragen.

Dat is nog niet alles! ClickUp Automatisering stelt u in staat om workflows te creëren met meer dan 50 verschillende acties. Kies uit een van de meer dan 100 vooraf gemaakte geautomatiseerde workflows van ClickUp. Gebruik ClickUp Automation om statussen automatisch bij te werken, berichten te versturen en taken of opmerkingen toe te wijzen.

Laat ClickUp Automations uw werk doen.

Werk met verschillende apps in het samenwerkingsplatform van Clickup met vooraf gemaakte of aanpasbare workflows.

ClickUp biedt ook duizenden sjablonen om marketingplannen , communicatieplannen en inhoud kalenders met verschillende dashboards en weergaven om je op koers te houden om je doelen te bereiken.

Bovendien zijn de ClickUp AI schrijfassistent is een van de beste AI-schrijftools om je te helpen snel essentieel marketingmateriaal te genereren, zoals contentbriefings, e-mailmarketingcampagnes, blogposts en casestudy's.

Gebruik de AI-schrijfassistent in ClickUp om blogberichten te genereren, ideeën te brainstormen, e-mails samen te stellen en meer ClickUp AI helpt marketeers hun berichten te verfijnen en te personaliseren volgens de behoeften van de klant en op het punt waar hij zich bevindt in zijn aankoopreis.

ClickUp beste eigenschappen

Marketingautomatisering: Robuuste marketingautomatiseringsfuncties met uitgebreide aanpassingsopties om marketingworkflows te vereenvoudigen

Robuuste marketingautomatiseringsfuncties met uitgebreide aanpassingsopties om marketingworkflows te vereenvoudigen Takenbeheer: Creëer terugkerende taken, communiceer ze en wijs ze toe aan relevante belanghebbenden voor een soepelere werking

Creëer terugkerende taken, communiceer ze en wijs ze toe aan relevante belanghebbenden voor een soepelere werking Aanpasbare sjablonen: Toegang tot de uitgebreide verzameling aanpasbare sjablonen, waaronder klantreis en e-mailautomatisering sjablonen

Toegang tot de uitgebreide verzameling aanpasbare sjablonen, waaronder klantreis en e-mailautomatisering sjablonen Pijplijn volgen: Krachtige functionaliteit voor pijplijnvisualisatie met 10+ zeer aanpasbare weergaven, waaronder Kanban-borden en tabelweergaven, voor het volgen van verkoopaccounts door de trechter heen

Krachtige functionaliteit voor pijplijnvisualisatie met 10+ zeer aanpasbare weergaven, waaronder Kanban-borden en tabelweergaven, voor het volgen van verkoopaccounts door de trechter heen AI-assistentie: ClickUp AI Assistant voor het stroomlijnen van het maken van landingspagina's, berichten op sociale media, blogberichten en andere content

ClickUp beperkingen

Het ontbreekt de Gantt-weergave aan aanpassingsmogelijkheden en flexibiliteit

Problemen met laden van projecten

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Zakelijk Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Opmerking: ClickUp AI is beschikbaar voor $5 per werkruimte op alle betaalde plannen.

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Nutshell

via Nutshell Nutshell is een CRM-oplossing die klantbetrokkenheid, marketingautomatisering, verkoopvoorspellingen en inkomstenpijplijnbeheer ondersteunt - allemaal in één platform.

Nutshell biedt een centrale opslagplaats voor het importeren, beheren en exporteren van contactgegevens. De krachtige e-mailmarketingtool, Nutshell Campaigns, biedt krachtige filterfuncties voor het instellen van doelgroepen en het samenstellen en afleveren van e-mailuitzendingen, nieuwsbrieven en nieuwsbrieven druppelsequenties .

De beste eigenschappen in een notendop

Pijplijnbeheer: Meerdere pijplijnweergaven, waaronder een vervolgkeuzemenu en een visuele kaart

Meerdere pijplijnweergaven, waaronder een vervolgkeuzemenu en een visuele kaart Activiteitsherinneringen: Volgordetool met tijdige waarschuwingen voor follow-ups van klanten

Volgordetool met tijdige waarschuwingen voor follow-ups van klanten Intelligente formulieren: Eenvoudig in te voegen slimme webformulieren voor het vastleggen van leads

Eenvoudig in te voegen slimme webformulieren voor het vastleggen van leads Verkoopautomatisering: Verkoopvoortgangsmarkeringen met een sleep-en neerzetfunctie voor gebruikers om leads aan te wijzen als gewonnen, geannuleerd of verloren

Verkoopvoortgangsmarkeringen met een sleep-en neerzetfunctie voor gebruikers om leads aan te wijzen als gewonnen, geannuleerd of verloren CRM: Onbeperkte CRM-contacten en gegevensopslag

Onbeperkte CRM-contacten en gegevensopslag Rapportage en analyses:Rapportagefunctie met gegevenspunten, zoals gesloten verkopen, productiviteit, omzetprognoses, enzovoort, waarmee u naadloos presentaties en grafieken kunt genereren

Nutshell beperkingen

Onhandige balk voor leadcontacten

Beperkingen in aanpassingen en zoeken op trefwoord

Nutshell prijzen

Foundation: $16 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

$16 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Pro: $42 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

$42 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Power AI: $52 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

$52 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: $67 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Je kunt elk van de gratis plannen 14 dagen gratis uitproberen.

Nutshell reviews en beoordelingen

G2: 4.2/5 (919+ beoordelingen)

4.2/5 (919+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (447+ beoordelingen)

3. Brevo

via Brevo Brevo (voorheen Sendinblue) is een CRM-suite met meerdere marketingautomatiseringsfuncties die erop gericht zijn om je sneller te laten groeien.

De basis is een e-mailmarketingplatform voor kleine en middelgrote bedrijven, maar het biedt ook marketingautomatisering voor het maken en beheren van landingspagina's, advertentiecampagnes voor sociale media en andere toepassingen inbound marketing tools .

Brevo beste eigenschappen

Verkoopautomatisering: Cross-channel personalisatie, analyses en triggers om je verkoopworkflow te vereenvoudigen

Cross-channel personalisatie, analyses en triggers om je verkoopworkflow te vereenvoudigen Facebook advertenties: Geautomatiseerde re-targeting advertenties om de juiste leads te vangen

Geautomatiseerde re-targeting advertenties om de juiste leads te vangen API: Goed gevulde API-catalogus om integraties te vereenvoudigen

Goed gevulde API-catalogus om integraties te vereenvoudigen Mobiele berichten: SMS- en WhatsApp-marketing om klanten op een mobiele manier te bereiken

SMS- en WhatsApp-marketing om klanten op een mobiele manier te bereiken Landingspagina-aanpassingen: Formulierbouwer met slepen en neerzetten om je pagina's aan te passen

Formulierbouwer met slepen en neerzetten om je pagina's aan te passen E-mailmarketing: Geautomatiseerde e-maillijstsegmentatie om het doorklikpercentage te verbeteren

Brevo beperkingen

Setup kan moeilijk zijn voor beginners

Moeilijk om leden toe te voegen en te verwijderen uit een plan

Brevo prijzen

Gratis voor altijd

Starters: $25/maand (jaarlijks gefactureerd)

$25/maand (jaarlijks gefactureerd) Zakelijk: $65/maand (jaarlijks gefactureerd)

$65/maand (jaarlijks gefactureerd) BrevoPlus: Aangepaste prijzen

Brevo reviews en beoordelingen

G2: 4.5/5 (680+ beoordelingen)

4.5/5 (680+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1910+ beoordelingen)

4. ActiveCampaign

via ActiveCampaign ActiveCampaign is een marketingautomatiseringstool voor gebruikersgerichte bedrijven die groei willen stimuleren met een klein marketingteam.

Het biedt een uitgebreide CRM-oplossing, e-mailmarketingtools en eenvoudige geautomatiseerde outbound- en inboundmarketingtools marketingworkflows om u te helpen de beste klantervaring te leveren.

ActiveCampaign gebruikt vooraf bepaalde actietriggers in de verkooppijplijn om e-mailsequenties op automatische piloot te genereren en te verzenden, net als HubSpot. De software verzamelt gebruikersgegevens van sociale media, sms-berichten, landingspagina's, live chat en ander online materiaal om prospects met een hoge intentie te targeten.

De beste functies van ActiveCampaign

Activiteitswaarschuwingen: Automatische herinneringen voor belangrijke klantendata en follow-ups

Automatische herinneringen voor belangrijke klantendata en follow-ups Overzichtskaart van automatiseringen: Duidelijke weergave van alle geavanceerde automatiseringen op één plek om geavanceerde tracering en rapportage te vergemakkelijken over waar klanten op reageren

Duidelijke weergave van alle geavanceerde automatiseringen op één plek om geavanceerde tracering en rapportage te vergemakkelijken over waar klanten op reageren Shopify-integratie: Van welkomstmails tot meldingen bij het achterlaten van een winkelwagentje, alles kan worden geautomatiseerd gedurende de levenscyclus van klantinteracties

Van welkomstmails tot meldingen bij het achterlaten van een winkelwagentje, alles kan worden geautomatiseerd gedurende de levenscyclus van klantinteracties Functie voor betrokkenheidsscore: Volg de acties van trouwe kopers door hun acties een score te geven

Volg de acties van trouwe kopers door hun acties een score te geven Ingebouwde lead scoring tool: Scoor leads op basis van intentie en budget voor snel beheer van de verkooppijplijn

Scoor leads op basis van intentie en budget voor snel beheer van de verkooppijplijn Mobiele berichten: Geautomatiseerde sms-marketing en berichten op locatie

De beperkingen van ActiveCampaign

Rapportage bevat geen attributie

Af en toe haperingen en vertragingen

Prijzen voor ActiveCampaign

Lite: $29/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$29/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Plus: $49/maand voor drie gebruikers (jaarlijks gefactureerd)

$49/maand voor drie gebruikers (jaarlijks gefactureerd) Professioneel: $149/maand voor vijf gebruikers (jaarlijks gefactureerd)

$149/maand voor vijf gebruikers (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

U kunt elk van de plannen 14 dagen gratis uitproberen.

ActiveCampaign beoordelingen en ratings

G2: 4.5/5 (10675+ beoordelingen)

4.5/5 (10675+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2335+ beoordelingen)

5. Keap

via Keap Keap (voorheen InfusionSoft) is een CRM- en automatiseringstool voor kleine bedrijven om hun marketing- en verkoopautomatiseringsprocessen te upgraden.

De CRM is geïntegreerd met e-commerce-functionaliteiten die voorraadbeheer, follow-ups na aankopen en het innen van facturen voor uw online winkel automatiseren.

Keap biedt een gecentraliseerd dashboard dat inzichtelijke analyses en uitgebreide rapportages biedt over leadbronnen, doorklikratio's, formuliervoltooiing, verkooptracking, campagnesucces en inkomsten, contactbeheer activiteiten en andere transacties.

Beste functies

Leadbeheer: Gebruik functies zoals segmenteren, prioriteren, distribueren en filteren om leads te beheren en meer verkopen te sluiten

Gebruik functies zoals segmenteren, prioriteren, distribueren en filteren om leads te beheren en meer verkopen te sluiten Aanpassingen aan landingspagina's: Campagnebouwer met slepen en neerzetten om landingspagina's met hoge conversie te maken

Campagnebouwer met slepen en neerzetten om landingspagina's met hoge conversie te maken Gegevens importeren: Gratis gegevensmigraties van platforms zoals Mailchimp en Constant Contact

Gratis gegevensmigraties van platforms zoals Mailchimp en Constant Contact CRM: Synchroniseer met aangepaste workflows die elke interactie met een potentiële klant door de verschillende verkoopfasen bijwerken

Synchroniseer met aangepaste workflows die elke interactie met een potentiële klant door de verschillende verkoopfasen bijwerken Integraties: Naadloze integratie met bijvoorbeeld Zapier, Quickbooks en Shopify, waardoor het heel eenvoudig is om alle gegevens van individuele klanten op één plek te bewaren

Naadloze integratie met bijvoorbeeld Zapier, Quickbooks en Shopify, waardoor het heel eenvoudig is om alle gegevens van individuele klanten op één plek te bewaren E-mailmarketing: Gebruik functies zoals sjablonen, autoresponders en spamfilters om je e-mailcorrespondentie up-to-date te houden

Keap beperkingen

E-mailsjablonen hebben basisontwerpen

Dubbele contacten zijn moeilijk te beheren

Keap prijzen

Keap biedt drie prijsplannen (voor minimaal 2500 contacten):

Pro: $183/maand (jaarlijks gefactureerd)

$183/maand (jaarlijks gefactureerd) Max: $229/maand (jaarlijks gefactureerd)

$229/maand (jaarlijks gefactureerd) Ultiem: $229/maand (jaarlijks gefactureerd)

Je kunt de Pro en Max plannen 14 dagen gratis uitproberen.

Keuzebeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.2/5 (1465+ beoordelingen)

4.2/5 (1465+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1260+ beoordelingen)

6. Engagebay

via Engagebay Engagebay biedt verschillende marketing- en CRM-automatiseringstools, livechatoplossingen en helpdesksoftware.

Het is echter voordelig als een marketingtool voor starters biedt een alles-in-één functiesuite voor kleine marketing- en verkoopteams.

Engagebay's inbound marketing automation mogelijkheden omvatten lead generatie, scoring, segmentatie, site en SMS messaging workflows, campagne management en meer. Automatiseer uw e-mail marketing workflows door het creëren van e-mail sequenties en automatische levering op basis van klantgedrag triggers.

Engagebay beste eigenschappen

Rapportage en analyses: Monitor de prestaties van uw marketingteam door te kijken naar het aantal bezoekers, abonnees en conversiepercentage

Monitor de prestaties van uw marketingteam door te kijken naar het aantal bezoekers, abonnees en conversiepercentage Voorspellende analyse: AI-gedreven voorspellende lead scoring en aanbevelingen

AI-gedreven voorspellende lead scoring en aanbevelingen Aanpassingen aan landingspagina's: Gebruik functies zoals de gratis drag-and-drop landingspagina-bouwer om webpagina's te maken en voer A/B-tests uit om ze verder te optimaliseren

Gebruik functies zoals de gratis drag-and-drop landingspagina-bouwer om webpagina's te maken en voer A/B-tests uit om ze verder te optimaliseren Afsprakenplanner: Afsprakenplanner voor een naadloze gebruikerservaring

Afsprakenplanner voor een naadloze gebruikerservaring Klantenondersteuning: Uitstekende onboarding-ondersteuning voor betrouwbare e-mailautomatisering

Engagebay beperkingen

Beperkingen voor het aantal nodes in automatisering, zelfs in hogere tiers

De leercurve is steil

Engagebay prijzen

Gratis voor altijd

Basis: $13.79/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$13.79/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Groei: $59,79/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$59,79/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Pro: $110,39/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Engagebay reviews en beoordelingen

G2: 4.6/5 (210+ beoordelingen)

4.6/5 (210+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (600+ beoordelingen)

7. Pipedrive

via Pipedrive Pipedrive is een software voor verkooppijplijnbeheer en CRM die bijna net zo populair is als HubSpot, vooral onder externe verkoopteams.

Pipedrive biedt verkooptools, analyses, meer dan 300 integraties en andere functies voor het beheren van inhoud en workflows die het verkoopproces aansturen.

De uitgebreide pijplijnweergave toont de status van elke verkoopkans in de trechter en helpt bij het identificeren en verminderen van eventuele knelpunten.

De beste functies van Pipedrive

Geautomatiseerde waarschuwingen: Activiteitsherinneringen voor verkopers om prospects op te volgen

Activiteitsherinneringen voor verkopers om prospects op te volgen Verkoopautomatisering: Verkoop enworkflow automatisering voor pijplijn- en klantrelatiebeheer

Verkoop enworkflow automatisering voor pijplijn- en klantrelatiebeheer Voorspellende analyse: AI-aanbevelingen om meer deals te sluiten

AI-aanbevelingen om meer deals te sluiten Rapportage en analyses: Gedetailleerde rapporten over verkooptransacties, klanttevredenheid en pijplijnupdates

Gedetailleerde rapporten over verkooptransacties, klanttevredenheid en pijplijnupdates Aangepaste gegevensvelden: Met aanpasbare gegevensvelden in CRM kunt u belangrijke transactiegegevens zoals waarden, contactgegevens of verkoopfasen controleren

Met aanpasbare gegevensvelden in CRM kunt u belangrijke transactiegegevens zoals waarden, contactgegevens of verkoopfasen controleren E-mailmarketing:Beheer contactpersonen, volg klantinteracties en activeer e-mailworkflows via integraties op basis van geautomatiseerde e-mailcorrespondentie

Pipedrive beperkingen

Mobiele functies zoals het versturen van herinneringen kunnen worden verbeterd

Mist functies voor campagneplanning

Pipedrive prijzen

Essential: $9.90/maand per gebruiker

$9.90/maand per gebruiker Geavanceerd: $19,90/maand per gebruiker

$19,90/maand per gebruiker Professioneel: $39,90/maand per gebruiker

$39,90/maand per gebruiker Power: $49,90/maand per gebruiker

$49,90/maand per gebruiker Enterprise: $59,90/maand per gebruiker

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1716+ beoordelingen)

4.2/5 (1716+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2923+ beoordelingen)

8. Druppelen

via Druppelen Drip is een functierijke CRM die is gebouwd om e-commerce marketingteams te ondersteunen en hen in staat te stellen hun klanten hypergepersonaliseerde producten, diensten en ervaringen te bieden.

Drip paradeert niet als een marketingsuite, maar verkoopt een enkele oplossing die individuele contactgegevens verzamelt, uw digitale winkelpui aanpast voor de specifieke prospect en hen vervolgens betrekt via e-mail, sms en sociale media-interacties.

De beste eigenschappen van Drip

Klantrelatiebeheer: Meldingen over achtergelaten winkelwagens en klantrelatiebeheer na aankoop

Meldingen over achtergelaten winkelwagens en klantrelatiebeheer na aankoop Verkoopautomatisering: Vooraf ontworpen e-mail- en sms-sjablonen en workflows om uw workflows te stroomlijnen

Vooraf ontworpen e-mail- en sms-sjablonen en workflows om uw workflows te stroomlijnen Inzichten: Bekijk de volledige impact van uw marketingstrategieën via gedetailleerde dashboards om klantervaringen aan te passen en te verbeteren voor een hogere levenslange waarde

Bekijk de volledige impact van uw marketingstrategieën via gedetailleerde dashboards om klantervaringen aan te passen en te verbeteren voor een hogere levenslange waarde Integraties: Gegevensintegratie van e-commercesites zoals Shopify, WooCommerce, enz

Gegevensintegratie van e-commercesites zoals Shopify, WooCommerce, enz Ad automation: Automatisering van advertenties op sociale media met op maat gemaakte inhoud voor individuele klanten

Automatisering van advertenties op sociale media met op maat gemaakte inhoud voor individuele klanten Campagnes via meerdere kanalen: Unifyklantcommunicatie met hypergesegmenteerde e-mails en sms'jes, on-site pop-ups en vooraf ontworpen sjablonen en automatiseringsworkflows

Drip beperkingen

Ontbreken van visuele workflow statusbalken

Af en toe haperingen

Drip prijzen

Drip biedt één prijs - $39 per maand voor minimaal 2500 e-mailcontacten.

Drip beoordelingen

G2: 4.4/5 (457+ beoordelingen)

4.4/5 (457+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (180+ beoordelingen)

9. Mailchimp

via Mailchimp Mailchimp is een bekend e-mailmarketingautomatiseringsplatform voor groeiende bedrijven. Het heeft zijn aanbod uitgebreid met klantenrelatiebeheer, websiteontwerp en andere algemene marketingautomatiseringstools.

Mailchimp biedt een Customer Journey Builder om e-mails op schaal te personaliseren voor converterende klanten en triggers in te stellen voor naadloze deliverability op basis van gedragspatronen, browsegegevens en aankooptrends.

Het helpt je ook bij cross-selling van je producten, het herstellen van achtergelaten winkelwagentjes, het opnieuw betrekken van bestaande klanten en het winnen van nieuwe klanten.

De beste functies van Mailchimp

Voorspellende analyse: Op gegevens gebaseerde aanbevelingen voor optimalisatie van marketingcampagnes

Op gegevens gebaseerde aanbevelingen voor optimalisatie van marketingcampagnes Segmentatie: Gebruik geavanceerde logica zoals bestedingsbedragen, koopgedrag en voorspelde kenmerken om campagneprestaties te analyseren met aangepaste rapporten, trechtervisualisaties en branchebenchmarking

Gebruik geavanceerde logica zoals bestedingsbedragen, koopgedrag en voorspelde kenmerken om campagneprestaties te analyseren met aangepaste rapporten, trechtervisualisaties en branchebenchmarking Gebouwde sjablonen: Krijg toegang tot een enorme bibliotheek met vooraf ontworpen lay-outs en geavanceerde generatieve sjablonenAI-tools voor het maken van on-brand social media content

Krijg toegang tot een enorme bibliotheek met vooraf ontworpen lay-outs en geavanceerde generatieve sjablonenAI-tools voor het maken van on-brand social media content Audience Dashboard-functie: Inzicht krijgen in demografische, firmografische en gedragsgegevens

Inzicht krijgen in demografische, firmografische en gedragsgegevens Functie voor inhoudoptimalisatie: AI-gestuurde inhoudsvoorstellen voor het verbeteren van e-mailvisuals, lay-out en tekst

De beperkingen van Mailchimp

Automatiseringsfuncties zijn alleen beschikbaar bij premium abonnementen

Geen autonomie over e-mailontwerp

Prijzen voor Mailchimp

Mailchimp biedt vier prijsplannen (voor minimaal 500 contacten):

Gratis Voor Altijd

Essentials: $4,60/maand (jaarlijks gefactureerd)

$4,60/maand (jaarlijks gefactureerd) Standaard: $6,88/maand (jaarlijks gefactureerd)

$6,88/maand (jaarlijks gefactureerd) Premium: $137,46/maand (jaarlijks gefactureerd)

Mailchimp beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (12390+ beoordelingen)

4.3/5 (12390+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (16703+ beoordelingen)

10. Ontraport

via Ontraport Ontraport is een marketingautomatisering voor bedrijven en CRM-platform voor middelgrote bedrijven en grote organisaties om hen te helpen hun marketing- en verkoopprocessen te schalen tegen een fractie van de enterprise-grade prijs.

Van het segmenteren en organiseren van leads tot het scoren en routeren ervan naar de juiste verkopers en het bijhouden van een eenduidige contactgeschiedenis van interacties, het Sales CRM van Ontraport is een krachtige oplossing.

Het biedt ook een gebruiksvriendelijke drag-and-drop editor waarmee u aangepaste en visueel aantrekkelijke webpagina's en formulieren kunt maken om meer leads vast te leggen en ze in klanten te converteren.

Ontraport beste eigenschappen

Verkoopautomatisering: Bouw e-mails enSMS campagne workflows met triggers om de levering te automatiseren, inkomsten toe te wijzen in omnichannelprogramma's en Facebook aangepaste doelgroepen te genereren voor advertenties

Bouw e-mails enSMS campagne workflows met triggers om de levering te automatiseren, inkomsten toe te wijzen in omnichannelprogramma's en Facebook aangepaste doelgroepen te genereren voor advertenties Aanpassingen voor landingspagina's: Drag-and-drop bouwer voor webpagina's en formulieren

Drag-and-drop bouwer voor webpagina's en formulieren Beheer van de pijplijn: Visuele pijplijnweergave voor het identificeren van leads met een hoge intentie

Visuele pijplijnweergave voor het identificeren van leads met een hoge intentie Voorspellende analyse: Sms-automatisering op basis van trefwoorden. Wanneer specifieke trefwoorden worden gedetecteerd, verwijst het systeem naar de voorspellende modellen om te anticiperen op de meest waarschijnlijke reactie of actie in verband met die trefwoorden

Sms-automatisering op basis van trefwoorden. Wanneer specifieke trefwoorden worden gedetecteerd, verwijst het systeem naar de voorspellende modellen om te anticiperen op de meest waarschijnlijke reactie of actie in verband met die trefwoorden Extra functies: Krijg toegang tot een CMS, een ingebouwde digitale betalingsverwerker en een lidmaatschapssites-functie om u te helpen een op abonnementen gebaseerd bedrijf te runnen

Ontraport-beperkingen

Meerdere gebruikers kunnen een workflow niet tegelijkertijd bewerken

Steile leercurve

Ontraport prijzen

Basis: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Plus: $83/maand per gebruiker

$83/maand per gebruiker Pro: $124/maand per gebruiker

$124/maand per gebruiker Enterprise: $249/maand per gebruiker

Ontraport beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (207+ beoordelingen)

4.5/5 (207+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (83+ beoordelingen)

Zoek een beter HubSpot-alternatief voor je marketingteam

Er is geen reden waarom je de processen van je verkoop- en marketingteam niet zou automatiseren, en als je HubSpot niet vindt passen bij je behoeften of je budget, kies dan een andere oplossing!

Onze uitgebreide lijst met de top 10 beste HubSpot alternatieven zou je moeten helpen. We willen echter verder gaan en ClickUp!

ClickUp heeft een robuuste taakbeheer systeem, uitgebreide geautomatiseerde hulpmiddelen, tools voor campagnebeheer kant-en-klare sjablonen, native AI-mogelijkheden, realtime samenwerkingsmogelijkheden en nog veel meer.

Vind de kosten van volledige campagnes, factureerbare uren en meer met geavanceerde formules in ClickUp aangepaste velden

Van e-mailautomatisering tot het beheer van marketingresources, ClickUp is uw go-to software voor het optimaliseren van uw marketingstrategie voor versnelde bedrijfsgroei.

Als u nog steeds niet zeker weet welke software u moet uitproberen, nodigen wij u uit om ClickUp GRATIS uit te proberen (serieus, u hoeft geen cent te betalen!). Neem contact op met ons verkoopteam en begin vandaag nog met het automatiseren van uw marketing- en verkoopactiviteiten met ClickUp!