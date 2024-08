Top 7 LiquidPlanner Alternatieven & Concurrenten in 2024

Of het nu gaat om het plannen van taken, het beheren van projectmiddelen of het bijhouden van deadlines, projectmanagement is geen peulenschil.

Gelukkig zijn projectmanagement apps zoals LiquidPlanner beschikbaar om je bij elke stap te helpen.

LiquidPlanner is een gebruiksvriendelijke tool voor projectmanagement en samenwerking waarmee je voor je team de beste en slechtste projectscenario's kunt plannen.

Het is echter niet perfect.

En daarom ben je waarschijnlijk op zoek naar de beste LiquidPlanner alternatieven van dit moment.

Maak je geen zorgen. Je zoektocht eindigt hier!

In dit artikel lichten we de zeven beste LiquidPlanner alternatieven uit, zodat je degene kunt vinden die het beste past bij jouw behoeften.

Aan de slag!

Waarom heb je een LiquidPlanner alternatief nodig?

LiquidPlanner is een SaaS projectmanagement app die functies biedt zoals automatische taakplanning, taakprioritering, tijdsregistratie en meer.

Maar project teams hebben robuuste tools nodig die met hen mee kunnen schalen.

En dat is iets waar LiquidPlanner geen abonnement op had. 🤷‍♂️

Wat bedoelen we?

Om te beginnen zijn de integraties van LiquidPlanner beperkt omdat het niet integreert met apps van derden zoals Slack, SlackHub of BitBucket. Bovendien is de app niet vloeibaar qua leercurve.

Hier zijn een paar andere redenen waarom je een LiquidPlanner alternatief nodig hebt:

1. Beperkt gratis abonnement en dure prijsopties

Hoewel LiquidPlanner een gratis abonnement aanbiedt, limiet het je tot drie projecten en tien gebruikers.

Als je besluit om voor een betaald abonnement te kiezen, begint het meest betaalbare bij $45/persoon per maand.

Om die reden is LiquidPlanner geen geschikte oplossing voor projectmanagement voor de meeste starters en kleine bedrijven.

2. Kan geen subtaken aan je taken toevoegen

Het is gemakkelijk om een Taak te ingewikkeld te maken. Maar met checklists en subtaken kun je grote taken opdelen in kleinere to-dos en je werkstroom vereenvoudigen.

Het probleem?

Met LiquidPlanner kun je geen subtaken aan je taken toevoegen.

Zonder subtaken blijft je team achter met een brede lijst van taken zonder richting!

Zoiets als een boyband zonder richting._ 😜

3. Niet geschikt voor ideeënbeheer

LiquidPlanner biedt niet mindmaps of concept kaarten een hulpmiddel waarmee u belangrijke ideeën en concepten voor projecten kunt visualiseren, plannen en organiseren.

Dit betekent dat als je ooit overweldigd wordt door geweldige ideeën, je ze niet kunt visualiseren voor effectieve brainstorming en samenwerking in teams.

Waarom zoek je niet naar een alternatief voor LiquidPlanner dat beter bij jou en je projectteam past?

Top 7 LiquidPlanner alternatieven

Hier zijn de zeven beste LiquidPlanner alternatieven van dit moment:

Bewaak de voortgang, beheer Taken en werk samen met het team, allemaal vanuit uw ClickUp-werkruimte

ClickUp is één van 's werelds met de hoogste beoordeling software voor productiviteit, samenwerking en projectmanagement gebruikt door productieve teams in kleine en grote organisaties.

Met ClickUp kunt u rechtstreeks vanuit ClickUp-taak e-mails verzenden en ontvangen en werkprocessen stroomlijnen door te integreren ClickUp met apps zoals Slack , Outlook en meer.

zo verdrink je niet langer in apps, maar blijf je drijven met één app!

ClickUp sleutel functies

Hier volgt een korte blik op een aantal handige ClickUp functies :

Kijk hier ClickUp's stappenplan om te zien hoe we voortdurend werken aan het oplossen van kleine nadelen.

ClickUp prijzen

ClickUp biedt vier betaalbare prijzen abonnementen:

Free Forever-abonnement 100MB opslagruimte Onbeperkt aantal Taken Onbeperkte gebruikers Verificatie met twee factoren

Onbeperkt abonnement ($5 lid/maand) Onbeperkt lijsten, forums en kalenders weergaven Onbeperkte integraties en opslagruimte Onbeperkt Dashboards Gasten en toestemmingen

Business-abonnement ($9 lid/maand) Tijdlijn weergaven & aangepaste velden Alle widgets voor dashboards Afhankelijkheid Mindmaps

Business Plus ($19 lid/maand) Teams delen Subtaken in meerdere lijsten Aangepaste rollen aanmaken Aangepaste toestemmingen



ClickUp klantbeoordelingen

G2 : 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

via Asana Asana is samenwerking en projectmanagement waarmee u uw taken en projecten op één plaats kunt plannen, beheren en organiseren.

Het platform is geschikt voor persoonlijke en professionele taakbeheer en biedt oplossingen om uw productiviteit te verhogen en deadlines te beheren voor effectief werkbeheer.

Deze software voor projectmanagement biedt echter geen native functies voor tijdsregistratie.

Zonder tijdsregistratie weet je niet hoeveel je aan een project hebt besteed en kunnen projectmanagers geen nauwkeurige tijdsinschattingen maken voor toekomstige projecten.

Asana sleutel functies

Deadlines toewijzen aan taken om altijd op de hoogte te blijven van de planning van uw project

Afhankelijkheid van taken creëren om belangrijke taken aan elkaar te koppelen

Taken via opmerkingen toewijzen aan uw collega's of teamgenoten

Gebruik deaanpasbare project dashboard om de voortgang van het project bij te houden

Voordelen van Asana

Integreert met Slack, GitHub en Google Drive

Maak werkruimten op basis van de projectbetrokkenheid, afdeling of functie van uw team

Taken weergeven en beheren met de lijstweergave, kalender en kanban-bordweergave

Voeg details toe aan uw taken met subtaken

Asana beperkingen

Kan niet meerdere mensen aan dezelfde Taak toewijzen

Het gratis abonnement biedt geen weergave van de tijdlijn

Beperkt tot het exporteren van bestanden in JSON- en CSV-formaten

prijzen voor #### Asana

Asana heeft drie prijsabonnementen:

Basis abonnement (Free) Onbeperkt aantal taken Onbeperkt aantal projecten Onbeperkte berichten En meer

Premium abonnement ($13.49/maand) Tijdlijn Onbeperkte dashboards Rapportage over onbeperkte projecten En meer

Business-abonnement ($30,49/maand) Portfolios Doelen Werklast En meer



Beoordelingen van Asana klanten

G2 : 4.3/5 (7.000+ beoordelingen)

: 4.3/5 (7.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (9.000+ beoordelingen)

3. Project Teamwork

via Teamwork Project

Teamwork Project is software voor projectmanagement en resourcebeheer.

Met dit LiquidPlanner-alternatief kun je taken toewijzen, meerdere teamprojecten, beheren en de voortgang bijhouden.

Maar zodra je je internetverbinding verliest, moet je afscheid nemen van al deze functies omdat Teamwork geen offline modus heeft.

Bovendien kun je niet samenwerken met je team via software zoals Discord, Timely of Zoom.

Als je niet snel een Zoom-gesprek kunt voeren of niet op tijd antwoord van je teamgenoten kunt krijgen, kan dat voor veel onenigheid zorgen in je team. 😉

de belangrijkste functies van #### Teamwork Project

Ingebouwde functie voor tijdsregistratie om deadlines voor te blijven

Samenwerken via tekst, chatten of bestanden

Functies voor werklast geven u een snelle blik op waar uw teamgenoten mee bezig zijn en stellen u in staat uw middelen effectief te beheren

Gebruik mijlpalen om je doelen te definiëren en voortgang bij te houden

Teamwork Project pro's

Filter uw kalender op basis van toegewezen gebruikers, soorten gebeurtenissen of zelfs de projecten waaraan u werkt

Bereik teamgenoten in enkele seconden via de functie chatten

Taken en subtaken maken om structuur in je werklast aan te brengen

Teamwork Project limieten

Biedt geen offline modus

Back-ups zijn alleen beschikbaar in de MySQL server, en je moet vertrouwd raken met hun format om toegang te krijgen tot de back-up

Een beperkt gratis abonnement waarmee je maar twee projecten kunt beheren

prijzen van #### Teamwork Project

Teamwork Project biedt drie prijsabonnementen:

Gratis forever-abonnement Basis projectmanagement en projecttaken Mijlpalen Berichten En meer

Gratis abonnement ($12,5/gebruiker/maand) Sjablonen voor projecten Tijdsregistratie en facturering Agile weergave met werkstromen En meer

Groei abonnement ($22,5/gebruiker/maand) 50 sjablonen voor projecten Aangepaste velden Projectmanagement projectmanagement En meer



Teamwork Project beoordelingen van klanten

G2: 4.4/5 (800+ beoordelingen)

4.4/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (600+ beoordelingen)

4. Zoho Projecten

via Zoho Projecten

Zoho Projects is een van de grootste concurrenten van LiquidPlanner omdat het een geweldige tool voor projectmanagement is!

De gebruiksvriendelijke interface van de app, de efficiënte prijsstelling en de fatsoenlijke mobiele applicaties (voor zowel iOS als Android) maken het geschikte software voor werkbeheer voor kleine tot middelgrote bedrijven.

Helaas kun je met het gratis abonnement maar twee projecten beheren. 😬

En dan is het tijd om te upgraden naar een betaald abonnement..

Zal deze app jouw team helpen hun projectmanagement vaardigheden te verbeteren?

Laten we eens kijken:

Zoho Projects sleutel functies

Zien hoe taken met elkaar verbonden zijn met behulp van afhankelijkheid van taken

Gebruik herinneringen voor taken zodat u deadlines niet mist

Log de tijd die elk teamlid aan hun taken heeft besteed

Houd de voortgang van projecten in de gaten met het dashboard voor taken

Zoho Projects pro's

Houd planningen bij en visualiseervoortgang met Gantt grafieken* Aangepaste statussen aan uw taken toevoegen om te labelen hoe ze vorderen

Gemakkelijk projecten identificeren door er tags aan toe te voegen

Zoho Projects limieten

Het gratis abonnement is beperkt tot drie gebruikers

Geen integratie met apps van derden zoals Zoom, Timely of Discord

Biedt geen widgets voor prioriteit om je te helpen je werk beter te prioriteren

Zoho Projects prijzen

Zoho Projects biedt twee prijsabonnementen:

Gratis abonnement Tot twee projecten Tot drie gebruikers Taken eenvoudig bijhouden Viewer voor gantt grafieken

Premium abonnement ($5/gebruiker/maand) Tot 50 gebruikers Onbeperkt aantal projecten 20 sjablonen voor projecten Bijlagen tot 100 GB En meer



Zoho Projects beoordelingen van klanten

G2 : 4.3/5 (200+ beoordelingen)

: 4.3/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (200+ beoordelingen)

5. Pivotal Tracker

via Pivotal Tracker

Pivotal Tracker is een van de beste LiquidPlanner-alternatieven met een groot aantal functies voor werkbeheer.

Het is een geweldig platform voor agile softwareontwikkeling teams en biedt tal van integraties met apps van derden zoals GitLab, Slack en Timely.

Echter, als het gaat om een tracker app, heeft het een paar nadelen. De app biedt bijvoorbeeld geen functies voor tijdsregistratie.

Kan deze app nog steeds een centrale rol spelen in het succes van je team?

Laten we eens kijken:

Pivotal Tracker sleutel functies

Uw notificaties aanpassen om alleen de notificaties te ontvangen die u wilt en ze filteren op projecten

Taken en verhalen organiseren door er doorzoekbare labels aan toe te voegen

Checklists voor taken gebruiken om taken op te splitsen in beheersbare stappen

Team vermeldingen gebruiken om uw project team te notificeren en acties toe te wijzen

Pivotal Tracker voordelen

Met de tijdsinschatting voor elke taak kunnen managers eenvoudig taken plannen en toewijzen

Houd de voortgang van je taken bij met checklists

Geschikt vooragile projectmanagement Pivotal Tracker beperkingen

Het gratis abonnement is beperkt tot vijf gebruikers

Biedt geenGantt charts* Taken niet kunnen toewijzen aan specifieke eigenaren

Pivotal Tracker prijzen

Pivotal Tracker biedt drie prijsopties:

Gratis abonnement Tot vijf medewerkers Onbeperkt aantal functies Onbeperkt aantal zetels voor alleen-lezen limiet van 5 projecten

Start abonnement ($10/maand) Tot 10 medewerkers Forfaitaire prijzen Onbeperkt aantal projecten En meer

Standaard abonnement ($6.50/medewerker/maand) Onbeperkt aantal gebruikers Backlog beheer Scrum ondersteunen Agile weergave met werkstroom En meer



Pivotal Tracker klantbeoordelingen

G2 : 4.1/5 (90+ beoordelingen)

: 4.1/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (100+ beoordelingen)

via Basecamp

Als je een samenwerkingstool nodig hebt die je teamleden op afstand helpt met online projectmanagement, dan is dit iets voor jou!

Basecamp heeft echter een flat-rate prijs van $99/maand.

Dus zelfs als je een klein team of een startup bent, betaal je $99/maand voor functies die je misschien niet eens gebruikt!

**Ben jij een klein team dat niet verkocht is aan Basecamp?

De belangrijkste functies van Basecamp

Gebruik lijsten met taken, stappenplannen voor projecten en kanban-borden om je taken te plannen en te prioriteren

Maak gebruik van automatische check-ins om terugkerende vragen te maken voor het bijhouden van de voortgang van uw team

Gebruik de teamkalender om jullie gedeelde rollen en deadlines bij te houden

Bescherm de privacy van je project door toestemming op basis van taken, teams en projecten toe te wijzen aan individuele gebruikers

Basecamp voordelen

Maak lijsten met taken en stel deadlines in om uw werkstroom beter te beheren

Richt u alleen op uw persoonlijke opdrachten met behulp van het menu "mijn dingen

De weergave van de kalender maakt het gemakkelijk om deadlines bij te houden

Basecamp beperkingen

Geen ingebouwde functie voor tijdsregistratie

Geen functies voor het prioriteren van taken

Geen eigen weergave van Gantt grafieken en je kunt geen afhankelijkheid creëren tussen taken en deadlines

Basecamp prijzen

Basecamp biedt twee prijsabonnementen:

Basecamp persoonlijk abonnement Tot drie projecten Tot 20 gebruikers 1GB opslagruimte

Basecamp zakelijk abonnement ($99/maand) 500GB opslagruimte Teams voor projecten Geavanceerde client-toegang Sjablonen voor projecten En meer



Beoordelingen van Basecamp klanten

G2 : 4.1/5 (4.000+ beoordelingen)

: 4.1/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (10.000+ beoordelingen)

7. Microsoft project

via Microsoft Project

Microsoft Project is software voor projectmanagement waarmee je je projecten kunt abonneren en analyseren.

Er is geen gratis abonnement, maar MS Project biedt wel een proefversie van 30 dagen.

hoe zit het met de betaalde abonnementen?

Hun goedkoopste betaalde abonnement biedt geen desktop client oplossing, wat betekent dat je geen toegang hebt tot je projecten zonder een internet verbinding. 😅

Belangrijkste functies van Microsoft Project

Gebruik de Microsoft Teams integratie voor samenwerking in teams

Functies voor projectplanning en -planning

Vooraf gebouwde rapportage om voortgang bij te houden

Taken en projecten samen met teamgenoten schrijven

Microsoft Project professionals

Plan en beheer complexe projecten met behulp van afhankelijkheid van taken

Houd al uw resources bij en bewaak hun voortgang met de weergave van de tijdlijn van het project

Aangepaste dashboards maken met inzichtelijke rapportages

Microsoft Project limieten

Heeft geen gratis versie

Is niet compatibel met pc's waarop de betaalde software niet is geïnstalleerd

Beperkt tot integraties met Skype, Outlook of andere MS Project-toepassingen

Microsoft Project prijzen

Microsoft Project biedt drie prijsabonnementen:

Project Plan 1 ($10/gebruiker per maand) Project startpagina Rasterweergave Bordweergave Tijdlijn (Gantt) weergave

Project Plan 3 ($30/gebruiker per maand)

Desktop client (tot vijf pc's)

Hulpmiddelenbeheer

Urenregistratie verzenden

En meer

Project Plan 5 ($55/gebruiker per maand) Portfolio selectie en optimalisatie Beheer van de vraag Enterprise resource planning en beheer En meer



Beoordelingen van Microsoft Project klanten

G2 : 4/ 5 (1.500+ beoordelingen)

: 4/ 5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1.200+ beoordelingen)

Heeft u niet het gevoel dat Microsoft_ Project **_ powerpoints aan het maken is?

Tijd voor werkstroom naar een LiquidPlanner-alternatief!

Hoewel LiquidPlanner een goede online tool voor projectmanagement is, heeft het ook nadelen.

Gelukkig zijn er tonnen gratis software voor projectmanagement beschikbaar die meer functies bieden voor minder geld!

En hoewel we hier een paar goede LiquidPlanner alternatieven hebben vermeld, is ClickUp veruit de meest complete projectmanagement software oplossing.

Dus waarom genoegen nemen met een afgezwakte versie als je het echte werk kunt krijgen? Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit om een platform voor projectmanagement en werkmanagement te ervaren dat werkelijk de kroon spant!