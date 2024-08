Top 10 Adobe Workfront Alternatieven en Concurrenten 2024

Steek je hand op als je persoonlijk het slachtoffer bent geworden van Adobe's gratis proefversie. šŸ™‹šŸ¼ā€ā™€ļø

Er is niets ergers dan dat 'face-palm' gevoel-als je moet betalen voor het abonnement van $600 dat je vergat op te zeggen nadat je die PDF on the fly had bewerkt.

Dat wil niet zeggen dat deze producten niet geweldig zijn. Er is een reden waarom elke millennial een Photoshop-obsessie had op de middelbare school - Adobe heeft een app voor alles, en deze apps zijn echt goed_.

Adobe biedt vijf verschillende softwaresuites met in totaal meer dan 50 apps. Op het eerste gezicht is dat indrukwekkend.

Onder deze apps? Workfront.

Workfront is in 2020 overgenomen door Adobe en maakt nu deel uit van de Experience Cloud enterprise project management platform voor het overzien van strategieƫn, teamleden, middelen en workflows. Projectbeheersoftware op bedrijfsniveau is een cruciale investering, en hoewel Workfront een aantal functies voor samenwerking biedt voor effectieve online marketing en werkbeheer het is niet zonder nadelen en compromissen.

Dus wat doen we? We zoeken naar alternatieven!

We hebben de top 10 Adobe Workfront alternatieven, inclusief de belangrijkste kenmerken, voordelen, beperkingen, prijzen en klantwaarderingen.

Laten we ons erin verdiepen. šŸ½

Wat is Adobe Workfront?

Via Adobe-werkomgeving Workfront is een software voor projectbeheer onder Adobe's Experience Cloud-AKA, de suite van producten gericht op online marketeers, web analytics, verkoop en klantenbetrokkenheid.

Veel van de belangrijkste functies van Workfront zijn gericht op statistieken, inzichten en monitoring om ervoor te zorgen dat de creatieve campagnes en projecten die je levert uiteindelijk goed presteren. Klassiek projectmanagement vorm biedt Workfront hulpmiddelen om taken te maken, opmerkingen toe te voegen, actiepunten toe te wijzen en sjablonen aan te passen.

Hoewel sommige tools zijn ontworpen om kleine teams of individuen beter van dienst te zijn, is Workfront in de eerste plaats een oplossing voor enterprise bedrijven of bedrijven die momenteel groeien naar die schaal.

Aan de ene kant beperkt dit de groep bedrijven die Workfront zou kunnen gebruiken of er echt van zou kunnen profiteren, en aan de andere kant verhoogt het de inzet voor de app. Betekenis: Veel klanten, werknemers en leidinggevenden vertrouwen erop dat deze software zijn beloften waarmaakt en processen soepel laat verlopen.

Dus hoe goed houdt Workfront echt stand?

Belangrijkste kenmerken van Adobe Workfront

Werkautomatisering om updates te synchroniseren tussen verschillende apps

Goal alignment om doelstellingen bij te houden en te organiseren in een dashboard

Scenarioplanning om proactief mogelijke uitkomsten te vergelijken en gegevensgestuurde beslissingen te nemen

Beheer van werkstromen en Agile beheer via taken, subtaken, sjablonen, integraties, backlogs en realtime inzichten

Proofing en goedkeuring om aan te sluitenprojectplannen met belanghebbenden, creatieve teams, projectmanagers en andere afdelingen

Rapportage en dashboards met meerdere weergaven, filters en aanpassingen om op elk moment toegang te hebben tot de belangrijkste informatie

Beveiliging - ongetwijfeld de belangrijkste functie voor elk bedrijfsteam is de mogelijkheid om te vertrouwen op het platform dat uw gegevens opslaat en beschermt

Op papier klinkt dit allemaal geweldig, maar deze functies in de praktijk brengen kan een ander verhaal zijn.

Beperkingen van Adobe Workfront

Het leren van complexe projectmanagementsoftware zoals Workfront is een proces op zich. En zelfs als je de app van voor naar achter hebt geleerd, kan het zijn dat er nog vragen onbeantwoord blijven en bepaalde functionaliteit achterblijft.

Steile leercurve

Goal alignment, planning, goedkeuringen en werkbeheer zijn heftige ideeƫn om te beloven van welke software dan ook omdat ze tijd en moeite van de gebruiker vergen om te leren.

Hoewel deze ideeƫn specifiek worden genoemd als een aantal van de belangrijkste functies van Workfront, zijn het meer bedrijfsprocessen waarvoor meerdere functies samen moeten werken en veel oefening nodig is om ze volledig te integreren in uw projecten.

Functies zoals opmerkingen, toegewezen taken, subtaken, dashboards en workflowweergaven behoren tot de meest voorkomende functies voor werkbeheer. Maar om erachter te komen hoe je ze op de meest effectieve manier kunt gebruiken, kan veel vallen, opstaan en frustratie met zich meebrengen bij gecompliceerde software zoals Workfront, vooral als je het nog nooit eerder hebt gebruikt.

Bovendien, als je bedenkt dat Workfront is ontworpen voor enterprise bedrijven en rekening houdt met het grote aantal gebruikers waarmee je te maken hebt, kan een steile leercurve op meer dan Ć©Ć©n manier een kostbare uitdaging zijn voor je bedrijf.

Onhandige interface

U wilt dat elk teamlid software opent en precies weet waar hij naartoe moet om toegang te krijgen tot zijn werk. Maar met een groot platform als Workfront is dat niet altijd het geval.

Een niet-intuĆÆtieve en gecompliceerde interface kan de makende of brekende component zijn als het aankomt op:

De leercurve

Algemene functionaliteit

Of je team wel of niet met de tool aan de slag gaat

Hoewel de interface van Workfront relatief schoon is, is deze voor veel gebruikers niet intuĆÆtief genoeg om er snel en effectief mee te kunnen werken. Bovendien ziet het er ook nogal gedateerd uit.

Niemand vindt het prettig om zich de zeurpiet te voelen door managers te vragen waar informatie zich in je platform bevindt of belangrijke details te missen omdat ze er niet achter konden komen hoe ze een bepaald gebied in hun werkruimte opnieuw konden bereiken.

Gantt-grafieken beperken

Gantt-diagrammen zijn een cruciale methode voor Agile teams om projecten te overzien, op schema te blijven en kwaliteitsproducten af te leveren. Er hangt veel van af omdat ze details geven zoals taakafhankelijkheden, mijlpalen, tijdlijnen, deadlines en taakrelaties.

Hoewel Workfront Gantt-diagrammen biedt, is hun functionaliteit niet op hetzelfde niveau als andere populaire projectmanagementsoftware.

In Workfront zijn Gantt-diagrammen een doorn in het oog, moeilijk om mee te werken en nog moeilijker te bewerken.

Wil je meer weten over hoe flexibele Gantt-diagrammen jouw team kunnen helpen? Bekijk deze_ **Helpvolle gids met alles wat je moet weten over Gantt-grafieken!

Geen globale zoekfunctie

Je wilt dat je projectmanagementsoftware je helpt om je productiviteit op alle fronten te verhogen, wat grotendeels komt door kostbare tijd te besparen. En als je het werk dat je zoekt niet snel kunt vinden in de software die je hebt gekozen, dan gebruik je je tijd niet productief.

Een van de beste manieren om snel werk te vinden is via de in-app zoekfunctie die Workfront gewoon niet heeft.

Dat betekent dat als je op zoek bent naar een specifieke taak, document, idee, opmerking of inzicht in Workfront, je er elke keer handmatig naartoe moet navigeren. Het is een ingewikkeld proces, terwijl dat niet nodig is!

Daarom zoeken velen naar alternatieven in andere software die deze verbindingen voor hun gebruikers telkens sneller kunnen maken.

Adobe Workfront Prijzen

Adobe Workfront biedt drie verschillende prijs- en verpakkingsplannen:

Pro : Voor afzonderlijke afdelingen met gedeeltelijke functies voor werkbeheer, beveiliging, opslag en ondersteuning

: Voor afzonderlijke afdelingen met gedeeltelijke functies voor werkbeheer, beveiliging, opslag en ondersteuning Zakelijk : Voor meerdere afdelingen met extra functies voor werkbeheer, opslag en planning

: Voor meerdere afdelingen met extra functies voor werkbeheer, opslag en planning Enterprise: Voor uw hele bedrijf met alle functies (plus betaalde uitbreidingen)

Benieuwd hoeveel deze pakketten kosten? Dan moet je contact opnemen met Adobe voor die informatie per plan.

10 beste Adobe Workfront alternatieven in 2024

Hoewel Adobe Workfront populair is bij sommige bedrijven, roepen de beperkingen ervan de vraag op: _Waarom zou je Workfront blijven gebruiken?

Voordat je investeert in welke software dan ook, is het cruciaal dat je je huiswerk doet om de tool te vinden die aanvoelt alsof hij voor jou is gemaakt. En geloof ons, die is er! Er zijn genoeg krachtige projectmanagementtools die de schoenen van Workfront zullen vullen en je leven eenvoudiger zullen maken.

Gelukkig hebben we het onderzoek al gedaan om een zorgvuldig samengestelde lijst te maken van de top 10 beste Workfront alternatieven met een uitsplitsing van de belangrijkste functies, voor- en nadelen, prijzen en klantbeoordelingen.

Kies uit meer dan 15 aanpasbare weergaven in ClickUp om alle workflows te visualiseren

ClickUp is een krachtige, alles-in-ƩƩn productiviteitssoftware om workflows te beheren, efficiƫnte processen op te bouwen en al uw werk in verschillende apps met elkaar te verbinden, op ƩƩn enkel platform. Teams van elke grootte, zelfs volledige bedrijven, vertrouwen op ClickUp om alles te beheren, van dagelijkse werkzaamheden tot complexe projecten, met zijn diverse set van aanpasbare functies en samenwerkingsmogelijkheden.

ClickUp's intuĆÆtieve interface en drag-and-drop functionaliteit maken het gemakkelijk voor teams om door hun werkruimte te navigeren, duidelijke prioriteiten te stellen, tijd te beheren en zich aan hun tijdlijnen te houden. Met meer dan 15 workflowweergaven, waaronder Lijst, Gantt, Kalender en de Kanban-achtige Board-weergave, biedt ClickUp de muur-tot-muur werkbeheerervaring om de productiviteit in het hele bedrijf te verhogen.

ClickUp belangrijkste functies

Meer dan15 flexibele weergaven om uw workflow te bekijken, inclusief Lijst, Gantt, Kalender, Tabel, ClickUp's unieke Alles-weergave, en meer

SamenwerkenClickUp Documenten met realtime bewerken om met het team samen te werken en alles te documenteren, van SOP's tot prachtig opgemaakte wiki's

ClickUp Whiteboards om te beginnen met het uitvoeren van uw ideeƫn op het moment dat ze zich voordoen

Taak- en sjabloonautomatisering om consistente processen in te stellen en onnodig werk te elimineren

Real-timeDashboards voor een direct en aanpasbaar overzicht op hoog niveau van uw projectstatussen en belangrijke statistieken

Threaded commentaar dat gemakkelijk kan worden bewerkt en aan anderen kan worden toegewezen, zodat elke gedachte onmiddellijk een actie-item wordt

Aangepaste taakstatussen voor meer inzicht in elke fase van een project of taak

Meetbare doelen met duidelijke tijdlijnen en doelen om het team op Ć©Ć©n lijn te krijgen

ClickUp voordelen

ClickUp nadelen

Kan een beetje een leercurve zijn voor sommige beginnende gebruikers

Niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app...nog niet

ClickUp prijzen

ClickUp biedt vier prijsplannen met een extra, aangepaste optie voor Enterprise-gebruikers:

Gratis Altijd Plan : Geen creditcard nodig

: Geen creditcard nodig Unlimited Plan : $5 per lid per maand

: $5 per lid per maand Zakelijk Plan : $12 per lid per maand

: $12 per lid per maand Zakelijk Plus Plan : $19 per lid per maand

: $19 per lid per maand Onderneming: Neem contact op met sales voor meer informatie

ClickUp klantwaarderingen

G2: 4,7/5 (4.790+ beoordelingen)

4,7/5 (4.790+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.100+ beoordelingen)

2. Maandag.nl

Via MaandagMaandag is een van de beste Workfront-concurrenten waarmee gebruikers taken in realtime kunnen aanmaken en beheren. Het biedt een vereenvoudigde manier voor teams om toezicht te houden op hun projecten en bevordert een meer collaboratieve en transparante werkervaring.

Wanneer teams stoppen met schaduwboksen door projecten, raken ze gemotiveerd, wat uiteindelijk leidt tot een toename van werknemersvertrouwen en betrokkenheid. Dit maakt Monday tot een van de beste projectmanagementtools ter wereld.

De belangrijkste kenmerken van Monday

Teamsamenwerkingsmogelijkheden voor complexe projecten

Tijdregistratie van projecten

Dashboard met waardevolle inzichten

Teamwerk toewijzen van taken

Middelenbeheer om debestaande middelen optimaal te benutten* Externe tools integreren om de workflow te vernieuwen en te stroomlijnen

Vandaag voors

Onbeperkt aantal borden en documenten in het gratis plan

IntuĆÆtief en gebruiksvriendelijk, vooral voor nieuwe gebruikers

Teams communiceren goed via deze projectmanagementtool

Mondags nadelen

De prijs kan onnodig verwarrend zijn

Velen vinden het te complex met een gebrek aan aanpassingsmogelijkheden

Zoek je andere concurrenten voor Monday? Bekijk de_ top Maandag alternatieven .

Prijzen voor maandag

Individueel : Gratis

: Gratis Basis : $8 per gebruiker per maand

: $8 per gebruiker per maand Standaard : $10 per gebruiker per maand

: $10 per gebruiker per maand Pro: $16 per gebruiker per maand

Maandelijkse klantwaarderingen

G2: 4.7/5 (6.200+ beoordelingen)

4.7/5 (6.200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.700+ beoordelingen)

3. Wrike

Via WrikeWrike is een ander platform voor projectbeheer, maar wel een die vaak wordt gebruikt door professionele dienstverleners. Net als Workfront heeft het krachtige functies op bedrijfsniveau om je te helpen met taakbeheer, projectsamenwerking en resourcebeheer.

Het is ook een van de beste gratis Workfront alternatieven vanwege de krachtige basisvariant. Helaas, hoewel het een solide basisplan heeft, is de app moeilijk te navigeren, vooral voor nieuwe gebruikers.

Wrike belangrijkste functies

Interactieve Gantt-grafieken voor naadloze projecttracking en

Uniek dashboard met een drievlaksweergave voor real-time zichtbaarheid

Formulieren maken met voorwaardelijke logica en taken toewijzen

Gemakkelijk taken, rapporten en bestanden delen

Functies voor resourcebeheer omtaken toe te wijzen Wrike voors

Flexibel genoeg om met uw team mee te schalen

Ingebouwde tijdregistratiefunctie om geschatte versus werkelijk bestede tijd te vergelijken

Integreer de app met meer dan 400 verschillende SaaS-apps met de Wrike Integrate add-on

Wrike nadelen

Garandeert niet de beste 'bang for your buck

Moeilijk vast te stellen welk account het beste werkt voor jouw organisatie

Documentbeheermogelijkheden ontbreken in vergelijking met anderen op deze lijst

Niet zeker over Wrike? Bekijk deze eens Wrike alternatieven .

Wrike prijzen

Gratis Plan

Professioneel Plan : $9.80 per gebruiker per maand

: $9.80 per gebruiker per maand Zakelijk Plan: $24,80 per gebruiker per maand

Wrike klantwaarderingen

G2: 4.2/5 (3.100+ beoordelingen)

4.2/5 (3.100+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (1.790+ beoordelingen)

4. Smartsheet

Via Smartsheet Zoals Adobe Workfront, Smartsheet is een hulpmiddel voor projectbeheer en samenwerking, met de nadruk op spreadsheets. Het belangrijkste kenmerk is het Control Center-een oplossing voor portfolio- en projectbeheer. Projectmanagers kunnen uren handmatig werk besparen met de automatiseringsmogelijkheden van Control Center.

Smartsheet functies

Projectmanagementdashboards om de voortgang bij te houden

Spreadsheetbijlagen

Workflow automatisering voor terugkerende processen

Meerdere weergaven, variƫrend vanKanban-bord tot planningstabel tot raster

Smartsheet voordelen

Dynamische, gebruiksvriendelijke interface

Gebruiksvriendelijke mobiele app

Goede functies voor teamsamenwerking, waaronder groepsbeheer, bestanden delen, enz.

Geavanceerde beveiligingsfuncties zoals 2FA en Google SSSO

Smartsheet nadelen

Er is geen gratis plan beschikbaar

Opties voor taakbeheer zijn niet zo robuust als andere op deze lijst

Werkt voornamelijk als een projectbeheeroplossing in spreadsheets

Bekijk deze_ Smartsheet alternatieven !

Smartsheet prijzen

Pro: $7 per gebruiker per maand

$7 per gebruiker per maand Zakelijk : $25 per gebruiker per maand

: $25 per gebruiker per maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Smartsheet klantwaarderingen

G2: 4.4/5 (8.400+ beoordelingen)

4.4/5 (8.400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.400+ beoordelingen)

5. Citrix Podio

Via Podio In de kern is Podio een low-code tool om bedrijven te helpen werk en communicatie aan te passen. Hoe past Podio precies als projectbeheertool?

Met dit Workfront-alternatief kun je al je projectgegevens, workflows en conversaties samenbrengen in een centrale hub voor samenwerking.

Podio belangrijkste functies

Maakt taakbeheer mogelijk via opmerkingen

Centraal beheerportaal om u te helpen toegangsrechten in te stellen en rollen te beheren

Persoonlijke dashboards om werk op uw manier te ontwerpen

Communicatietools die het delen van bestanden ondersteunen

Aangesloten CRM voor meer intuĆÆtiviteit bij het beheren van klantgerichte projecten

Aangepaste workflows om projecten op jouw manier te beheren volgens de behoeften van je team

Podio professionals

Podio add-ons zijn beschikbaar voor specifieke toepassingen

Gebruiksvriendelijke interface

Onbeperkte samenwerking voor snel en onderweg schalen

Kan worden geĆÆntegreerd met populaire apps zoals FreshBooks, Dropbox en Google Drive

Podio nadelen

De rapportagefuncties zijn een beetje basic

Podio kan lastig zijn om in te stellen en aan te passen aan de behoeften van je organisatie

Beperkte geavanceerde functies voor enterprise projectmanagementsoftware

Podio prijzen

Podio heeft zowel betaalde als gratis plannen. Het gratis plan biedt echter alleen het absolute minimum voor zakelijke projectbeheertaken.

Gratis

Basis : $7,20 per gebruiker per maand

: $7,20 per gebruiker per maand Plus: $11,20 per gebruiker per maand

$11,20 per gebruiker per maand Premium: $19,20 per gebruiker per maand

Podio klantwaarderingen

G2: 4.2/5 (420+ beoordelingen)

4.2/5 (420+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (290+ beoordelingen)

6. Celoxis

Via Celoxis Celoxis is projectbeheersoftware die zichzelf aanprijst als de perfecte mix van workflow-automatisering moderne Agile-trends en klassiek projectbeheer. Het is een Adobe Workfront-concurrent die ongelooflijk detailgericht is, compleet met krachtige dashboards en rapportagemogelijkheden voor elk type team.

Celoxis belangrijkste kenmerken

Dynamische dashboards en rapporten

Projectopvolging viakritiek pad analyse, EVA's en RAG-gezondheidsindicatoren

Automatische projectplanning enprojectafhankelijkheden verklaringen

Portfoliobeoordeling en -beheer

Projectadministratie met omzetprognoses, winst- en margetracking en aangepaste financiƫle KPI's

Celoxis voordelen

Maakt het mogelijk om functies die je niet nodig hebt uit te schakelen

Aanpasbare widgets en lay-outs

Gemakkelijk rapporten inplannen via e-mails

Meerdere gedeelde dashboards om projectbeheer te stroomlijnen

Gedetailleerde tools voor tijdregistratie

Celoxis nadelen

De interface kan lastig zijn voor nieuwe gebruikers

Onhandige configuraties

Geen in-app pushmeldingen

Trage klantenservice en ondersteuning

Celoxis prijzen

Bij Celoxis kun je kiezen voor het on-premise pakket of het jaarlijkse cloudpakket

Cloud: $22,50 per gebruiker per maand

$22,50 per gebruiker per maand On-premise: $450 eenmalig gefactureerd met onbeperkte gebruikers en een jaar lang gratis ondersteuning

Celoxis klantwaarderingen

G2: 4.3/5 (60+ beoordelingen)

4.3/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (240+ beoordelingen)

7. Microsoft-project

Via Microsoft projectMicrosoft Project is een krachtige projectmanagementoplossing met veel functionaliteit, waaronder tijdregistratie, portfoliobeheer en resourcebeheer voor real-time inzicht in projectstatussen.

Belangrijkste functies van Microsoft Project

Dynamische planning om moeiteloos op schema te blijven

Creƫer interactieve dashboards om de algemene status van uw projecten te bekijken

Workflowautomatisering om u te helpen snel en vol vertrouwen te innoveren

Gantt-grafieken om projecten onderweg te visualiseren

Gedeelde database voor het opslaan van projectgegevens

Beheer van de vraag

Portfoliomanagement

Microsoft Project-professionals

Integreert naadloos met Microsoft Teams,SharePoint, en Skype

Betrouwbare klantenservice en ondersteuning

Aanpasbaar aan verschillende, afdelingsoverstijgende doeleinden

Microsoft Project nadelen

Compatibiliteitsproblemen met bestanden

Project Online heeft enkele functies voor tijdregistratie, maar ze zijn niet robuust

Steile leercurve waardoor je veel tijd moet doorbrengen in hun helpdocumenten

Kan geen opmerkingen toewijzen

Microsoft Project prijzen

Cloud: $10 per gebruiker per maand

$10 per gebruiker per maand On-Premise: $620 (eenmalige betaling)

Microsoft Project klantwaarderingen

G2: 4.0/5 (1.500+ beoordelingen)

4.0/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1.300+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Microsoft Project alternatieven !

8. Asana

Via AsanaAsana is een ander populair werkbeheerplatform dat door veel projectmanagers wordt gebruikt. Het heeft een heleboel integratiemogelijkheden om je te helpen je werk efficiƫnt te beheren.

Als je Workfront en Asana vergelijkt, zul je merken dat Asana je meer functies biedt met dezelfde gestroomlijnde interface. Een van de nadelen van deze projectmanagementapplicatie is dat het geen ingebouwde kaartweergave biedt.

Asana belangrijkste functies

Eenvoudig, rechttoe rechtaan commentaarsysteem om snel updates met uw team te delen

Gantt-diagram met tijdlijnen om de projectstatus te bekijken

Bekijk uw taak in een lijst, Kanban of tijdlijnweergave

Integreert met een groot aantal andere apps zoals Gmail, Dropbox en Slack

50+ projectsjablonen om je op weg te helpen

Asana pro's

Meerdere werkruimten geven u de kracht om elk teamproject georganiseerd te houden

Real-time chat en samenwerking functies voor elke taak

Bijlagen kunnen aan elke taak worden toegevoegd en er kan later naar worden verwezen in de bestandsopslag van het team

Hun activiteitenfeed is een one-stop oplossing om alle meldingen te zien

Gebruiksvriendelijke tool met rapportagefuncties

Asana nadelen

Geen aangepaste statussen

Deze beheeroplossing kan geen meerdere contactpersonen toevoegen (zoals andere in deze lijst)

Beperkte rechten voor delen en privacy

Lees meer over Asana en zijn topalternatieven .

Asana prijzen

Basis : Gratis

: Gratis Premium : $10,99 per gebruiker per maand

: $10,99 per gebruiker per maand Zakelijk: $24,99 per gebruiker per maand

$24,99 per gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen op aanvraag met gratis demo

Asana klantwaarderingen

G2: 4.3/5 (8.900+ beoordelingen)

4.3/5 (8.900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (11.300+ beoordelingen)

9. Basecamp

Via BasecampBasecamp is een ander Workfront software alternatief dat een aantal project management functies heeft om je te helpen bij het organiseren en beheren van je taken over meerdere teams.

Het is vooral effectief voor het sturen van mensen met verschillende rollen naar een gemeenschappelijk doel. Dit werkt als je team in Workfront is gestopt, ook al ben je geen ontwikkelaar en houd je je niet bezig met probleemopsporing of bug tracking .

Basecamp belangrijkste functies

Maak to-do lijsten met taken en subtaken en wijs ze toe aan je team

Ingebouwd commentaarsysteem voor eenvoudige communicatie met uw teamleden

EĆ©n centraal punt voor documenten en het delen van bestanden

Universeel zoeken

Automatische check-in vragen voor stand-ups

Rapportage van taken

Basecamp voordelen

Maakt real-time samenwerking mogelijk

Specifieke functies ontworpen voor Agile teams, zoals workflowautomatisering en backlogbeheer

Geschikt voor het beheren van meerdere projecten en grote teams

Heeft een klantenportaal voor externe teams

Basecamp nadelen

Geen taakprioriteiten

Geen aangepaste statussen

Geen ondersteuning voor tijdregistratie

Het ontbreekt een beetje aan functies voor het toewijzen van middelen

Lees meer over hoe Basecamp het opneemt tegen vergelijkbare alternatieven .

Basecamp prijzen

Persoonlijk plan : Gratis

: Gratis Zakelijk Plan: $99 per maand

Basecamp klantwaarderingen

G2: 4.1/5 (4.790+ beoordelingen)

4.1/5 (4.790+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (13.100+ beoordelingen)

10. Helderheid PPM

Via Duidelijkheid Clarity PPM is een oplossing voor project- en portfoliomanagement die u helpt bij het beheren en strategiseren van uw projecten.

Bovendien helpt dit Workfront-alternatief bij het koppelen van strategie aan uitvoering over de gehele projectinvesteringsportefeuille en biedt het de zichtbaarheid die nodig is om de ROI van projecten te verbeteren.

Clarity PPM belangrijkste kenmerken

Plannen en budgetten beheren in een Excel-achtig raster

Project roadmap in Ć©Ć©n oogopslag bekijken met agile Gantt grafieken

Planning van resources

Financieel beheer

Kosten-batenanalyse en rapportage

Eenvoudig taakbeheer op projectniveau

Clarity PPM voordelen

IntuĆÆtieve interface die alle essentiĆ«le functies biedt

Realtime rapportage gecombineerd met business intelligence

U kunt uittreksels maken en deze naar wens aanpassen

Prognoses op alle niveaus, van project tot resource tot portfolio

Clarity PPM nadelen

Geen kant-en-klare sjablonen

Communicatie kan geĆÆsoleerd lijken

Geen echte functies om workflow te automatiseren

Lijkt te complex als je soms eenvoudige projecten uitvoert

Clarity PPM prijzen

Neem contact op voor prijsinformatie of een gratis demo.

Clarity PPM klantwaarderingen

G2: 3,7/5 (80+ beoordelingen)

3,7/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (10+ beoordelingen)

Het ultieme Workfront-alternatief is slechts een klik verwijderd

OkĆ©, 10 is een heleboel software alternatieven om uit te testen, dus als je ergens gaat beginnen, begin dan bovenaan deze lijst-met ClickUp . šŸ’œ

Ongeacht de branche, teamgrootte of gebruik, ClickUp is het antwoord op elke productiviteitsvraag uit het boekje. ClickUp is ontworpen om al uw werk te centraliseren in het ultieme samenwerkingscentrum en heeft elke tool, sjabloon en functie die u nodig hebt om uw efficiƫntie naar nieuwe hoogten te brengen.

En het kan het allemaal voor een fractie van de kosten.

Krijg toegang tot talloze projectbeheerfuncties, documenten, whiteboards, aanpasbare sjablonen en nog veel meer gratis, voor altijd, wanneer u u aanmeldt voor ClickUp ! šŸ’Æ