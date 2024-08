Top 10 Pivotal Tracker Alternatieven en Concurrenten 2024

De Agile-methodologie draait om voortdurende verbetering. 📈

Het idee is eenvoudig: Deel je werk op in kleinere periodes om je klanten tevreden te stellen door de continue levering van nieuwe iteraties of releases.

Oké, misschien is het niet **zo eenvoudig. Agile projectmanagement vereist veel zorgvuldige abonnementen, samenwerking tussen teams, bijhouden van voortgang, afstemmen van doelen en nog veel meer. Daarom leunen teams op krachtige Agile software voor projectmanagement om bij elke stap op het juiste spoor te blijven.

En dat is waar Pivotal Tracker om de hoek komt kijken. 🙂

Pivotal Tracker werd opgericht in 2006 en is een veteraan op het gebied van Agile projectmanagement. Toch mist het cruciale functies, waardoor het minder ideaal is voor elk team dat niet alleen gericht is op softwareontwikkeling. En hoewel de Agile methodologie in eerste instantie werd ontwikkeld voor softwareteams, profiteren deze werkwijzen nu van vrijwel elk grootschalig project. Dat is wat velen drijft om op zoek te gaan naar alternatieven voor Pivotal Tracker, en wij zijn er om te helpen.

Volg ons terwijl we duiken in de uitdagingen en nadelen die Pivotal Tracker met zich meebrengt voor zijn gebruikers, en de top 10 software alternatieven om deze problemen te verhelpen. Vind gedetailleerde functies, lijsten met pro's en contra's, prijsinformatie en meer!

Wat is Pivotal Tracker?

Pivotal Tracker is een populaire Agile tool voor projectmanagement om softwareteams te helpen samenwerken, projecten te plannen en van begin tot eind toezicht te houden op de voortgang. Het draait om het aanmaken van "stories", die kleine projecten of functies voorstellen, en het blinkt uit in het vastleggen van sleutelgegevens voor gedetailleerde projectanalyses en -analyses rapportage over voortgang .

Pivotal Tracker heeft ook verschillende ingebouwde samenwerkingsfuncties om leden op de hoogte te houden, zoals opmerkingen, een activiteitensectie, een volgfunctie, @mentions en notificaties.

via Pivotale Tracker Andere topfuncties van Pivotal Tracker zijn:

Robuuste API en integraties om aan te sluiten bij de tech-stacks van ontwikkelaars

De benodigde tijd en complexiteit voor elk verhaal schatten

Verhalen slepen naarprioriteiten rangschikken* Bug bijhouden en beheren

Labels om verhalen te zoeken, sorteren en filteren

Visuele verhaalblokkades om wegversperringen te voorkomen

En nog veel meer! Maar Pivotal Tracker is niet zonder een gezonde dosis nadelen. Om er een paar te noemen..

De functies zijn niet flexibel genoeg

Moeilijk aan te passen

Verwarrende UI en over het algemeen niet erg gebruikersvriendelijk

Alleen nuttig voor software teams

Geen functie voor Gantt grafieken

En meer. 👀

Dus wat doe je? Je neemt afscheid van Pivotal Tracker en investeert je tijd productiever in een krachtig alternatief voor Pivotal Tracker. 🙂

Wat te zoeken in een Pivotal Tracker Alternatief?

Pivotal Tracker raakt veel van de sleutel basics voor Agile teams, maar de Agile methodologie zelf hangt af van voortdurende verbetering - en uw software voor projectmanagement moet dat weerspiegelen! Bovendien is een van de grootste minpunten van Pivotal Tracker dat het uitsluitend target op softwareteams. Dit maakt het moeilijk om het aan te passen aan verschillende industrieën, snelgroeiende teams, use cases en nog veel meer.

ClickUp's 15+ weergaven bieden organisaties een kamerbrede oplossing voor elk team

Wanneer u uw volgende software-alternatief bekijkt, kijk dan naar de fundamentele functies die Pivotal Tracker heeft naast deze kritieke kwaliteiten:

Flexibele en aanpasbare functies

Meerdere weergaven van projecten (inclusief Gantt grafieken)

Sjablonen om het platform sneller te kunnen gebruiken

Een intuïtieve en gebruikersvriendelijke interface

Zeer visueel ontwerp

Samenwerking op meerdere manieren

Dashboards, inzichten en voortgang bijhouden

Het goede nieuws is dat de meeste moderne en concurrerende software voor projectmanagement een aantal van deze functies bieden voor teams van elke grootte en elk budget.

Het minder goede nieuws? Het kan zijn dat je een heleboel tools moet uitpluizen voordat je het juiste Pivotal Tracker alternatief voor je team vindt. In plaats van je tijd en energie op te offeren aan dat trial-and-error proces, begin je hier. 🙂

De 10 beste Pivotal Tracker alternatieven voor projectmanagement

We hebben ons huiswerk gedaan om je deze gecureerde lijst met de beste 10 Pivotal Tracker alternatieven voor Agile teams te brengen.

Neem de tijd terug die je zou hebben besteed aan het afstruinen van het web en neem nota van de belangrijkste functies, voor- en nadelen, prijzen, beoordelingen en meer van de beste concurrenten. 🙌🏼

1. ClickUp

Agile werkstromen visualiseren met de ClickUp Board weergave ClickUp is de enige alles-in-één productiviteitssoftware die krachtig genoeg is om uw werk in verschillende apps te centraliseren in één samenwerkend en dynamisch platform. ClickUp is de ideale Pivotal Tracker alternatief met honderden volledig aanpasbare functies en meer dan 1.000 integraties om muur-tot-muur oplossingen te bieden voor Agile teams in verschillende industrieën, zelfs op zijn Free Forever-abonnement .

Er zijn meer dan 15 weergaven van werkstromen in ClickUp, inclusief Lijst, Kalender, Kanban-stijl bordweergave en zelfs Gantt weergave om uw Taken en voortgang vanuit elke hoek te visualiseren. Bovendien zijn er talloze manieren om samen te werken in ClickUp-taakcommentaren, toegewezen opmerkingen , Weergave chatten of met behulp van de zeer visuele Whiteboards gereedschap.

ClickUp beste functies

Agile Dashboards voor een overzicht op hoog niveau van de snelheid van uw project, cumulatieve werkstroom, doorlooptijd en cyclustijd, en meer

Meerdere manieren omrepetitieve taken te automatiserenwaaronder doorlopende taken en consistente acties

Formulieren om direct uitvoerbare taken te maken van verzonden bugs

Aangepaste statussen voor taken voor directe voortgangsupdates in een oogopslag

ProjectenMijlpalen om de tijdlijn van uw project bij te houden

ClickUp limieten

Zoveel extra functies kunnen een leercurve vormen voor sommige gebruikers

Niet alle weergaven worden aangeboden in de mobiele app!

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $5 per gebruiker, per maand

: $5 per gebruiker, per maand Business : $12 per gebruiker, per maand

: $12 per gebruiker, per maand Business Plus : $19 per gebruiker, per maand

: $19 per gebruiker, per maand Enterprise : Neem contact op met ClickUp voor aangepaste prijzen Beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (5.670+ beoordelingen)

4.7/5 (5.670+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.540+ beoordelingen)

2. Jira

via JiraJira is software voor het bijhouden van bugs en projectmanagement, ontworpen voor Agile teams en ontwikkelaars. Projectmanagers kunnen slimmere Sprint plannen met geavanceerde rapportageopties, zoals werklast van gebruikers, gemiddelde leeftijd van problemen en recent aangemaakte problemen. Met de functie Release Burndown Chart kunnen managers de voortgang van een hele release bijhouden en bewaken, terwijl de functie Cumulatief werkstroomdiagram hiermee kunnen projectmanagers de hoeveelheid en status van het werk op elk moment visualiseren.

Als je een niet-ontwikkelteam bent, is het misschien moeilijk om de strikte weergaven van projecten aan te passen. De Agile interface van Jira is gebouwd rond Kanban- en SCRUM-borden. Dit is perfect als je team in Sprint werkt, maar moeilijk te gebruiken voor cross-functioneel project werk. Je kunt bijvoorbeeld niet gemakkelijk verschillende weergaven van de voortgang van projecten maken die niet-ontwikkelingstaken omvatten, zoals klantbeoordelingen en ontwerpiteraties.

Lees een gedetailleerde verklarende woordenlijst van_ Agile SCRUM-termen !

Jira beste functies

Scrum-borden voor Sprint

Kanban-borden voorproblemen bijhouden* Stappenplannen om taken te delegeren

Rapportages en dashboards

Jira limieten

Steile leercurve voor teams om te trainen en te integreren in aangepaste workflows (bekijk ookJira alternatieven)

Gebruikers kunnen risico's of kosten van projecten niet beoordelen, wat projectmanagement bemoeilijkt

Jira prijzen

Gratis : Voor 10 gebruikers

: Voor 10 gebruikers Standaard : $7,75/maand per gebruiker, maandelijks gefactureerd

: $7,75/maand per gebruiker, maandelijks gefactureerd Premium : $15,25/maand per gebruiker, maandelijks gefactureerd

: $15,25/maand per gebruiker, maandelijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op met Jira voor prijzen

Jira beoordelingen en recensies

3. Aha!

via Aha!Aha! is software voor productbeheer ontworpen om teams te helpen bij het beheren van product roadmaps, het prioriteren van functies en het samenwerken met functieoverschrijdende teams . Het biedt een intuïtieve interface die alle hulpmiddelen biedt die nodig zijn om effectief alle projectvereisten . Met Aha! kunnen teams eenvoudig in realtime samenwerken aan projecten, waar ze ook zijn.

In Aha! kunnen teams feedback van klanten bekijken, de voortgang van projecten visualiseren en productinzichten delen op een gecentraliseerd platform. Het resultaat is dat teams pijnpunten bij klanten kunnen identificeren, projecten kunnen prioriteren en abonneren en de behoeften van de markt beter kunnen begrijpen. Aha! vereenvoudigt ook de samenwerking met tools voor het delen van ideeën en het krijgen van feedback van belanghebbenden.

Aha! beste functies

Zichtbaarheid van problemen en bugs vanuit Zendesk, GitHub en Sentry

Werkstroom bord met automatisering functie

Open-source extensies voor het bijhouden van de status van vertakkingen, pull-aanvragen en builds van elk verhaal van de gebruiker

30+ native integraties, waaronder Jira, Slack, AzureDevOpssalesforce, Google Analytics en Zendesk

Aha! limieten

Abonnementen voor ontwikkelingsteams zijn duur in vergelijking met andere Pivotal Tracker alternatieven

Aantekeningen functie ontbreekt

Aha! prijzen

Creëren : Free

: Free Ontwikkelen : $9/maand per gebruiker

: $9/maand per gebruiker Ideeën : $39/maand per gebruiker

: $39/maand per gebruiker Roadmaps: $59/maand per gebruiker

Aha! beoordelingen en recensies

4. Asana

via Asana Ons volgende Pivotal tracker alternatief is Asana, een tool voor projectmanagement en samenwerking waarmee teams hun werk kunnen organiseren, bijhouden en beheren. Het platform biedt sleutel functies zoals kalenders, gesprekken en het delen van bestanden om teams te helpen op de hoogte te blijven van hun werk en effectief te communiceren.

Teams kunnen taken en subtaken maken, deze toewijzen aan leden van het team en deadlines instellen. Dit organisatieniveau maakt het gemakkelijk om werklasten te beheren en te accounteren. Asana heeft ook een kalenderweergave, waarmee teams al hun taken in een chronologisch format kunnen zien en hun werk kunnen plannen om deadlines op tijd te halen.

Kijk uit_ Asana alternatieven !

Asana beste functies

Deelbare dashboards om voortgang in teams en projecten te zien

Regels voor automatisering om verzoeken naar leden van teams of projecten te sturen

Uitgebreide tijdlijnen voor project abonnementen

Aangepaste capaciteitsdrempels per persoon

Asana beperkingen

Niet geschikt voor softwareontwikkelingsteams of complexe projecten

Kan niet meerdere toegewezen personen toevoegen, in tegenstelling tot andere alternatieven voor Pivotal Tracker zoals ClickUp

Prijzen Asana

Basic: Free

Free Premium : $10,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

: $10,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Business : $24,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

: $24,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op met Asana voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Asana

Capterra: 4.5/5 (11.000+ beoordelingen)

4.5/5 (11.000+ beoordelingen) G2: 4.3/5 (9.000+ beoordelingen)

5. Wrike

via WrikeWrike is software voor projectmanagement die teams helpt bij het organiseren, plannen en voltooien van hun werk. Het biedt een bereik aan functies, waaronder taakbeheer, delen van bestanden, tijdsregistratie en real-time communicatie. Wrike kan worden gebruikt door teams van alle groottes en industrieën, van kleine startups tot grote ondernemingen.

Wrike's project dashboards kunnen worden aangepast om specifieke gegevens en statistieken op te nemen die relevant zijn voor een bepaald project of team. Een softwareontwikkelingsteam kan bijvoorbeeld statistieken over codedekking en testresultaten opnemen, terwijl een productmarketingteam kunnen statistieken bevatten over adoptiepercentages en kosten voor klantenwerving (CAC).

Wrike beste functies

Formulieren aanvragen met voorwaardelijke logica

Terugkerende automatisering van werkstromen

Project resource planning

Dashboards voor projecten

Wrike beperkingen

U kunt Gantt grafieken alleen weergeven via de betaalde versies (lees meer overWrike alternatieven)

U hebt alleen toegang tot de in-app stopwatch op de Business- of Enterprise-abonnementen

prijzen van #### Wrike

Gratis

Teams : $9.80/maand per gebruiker

: $9.80/maand per gebruiker Business : $24,80/maand per gebruiker

: $24,80/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op met Wrike voor prijzen

: Neem contact op met Wrike voor prijzen Pinnacle: Neem contact op met Wrike voor prijzen

Wrike beoordelingen en reviews

Capterra: 4.3/5 (1.900+ beoordelingen)

4.3/5 (1.900+ beoordelingen) G2: 4.2/5 (3.200+ beoordelingen)

6. Monday.com

via Monday Tool voor projectmanagement en samenwerking Monday.nl helpt teams bij het plannen, organiseren en uitvoeren van hun werk. Teams kunnen borden maken en taken organiseren in kaarten, die kunnen worden verplaatst tussen kolommen om verschillende fasen van het project weer te geven met behulp van de visuele, flexibele en aanpasbare functies van het platform.

Op Monday is een bereik aan functies beschikbaar, waaronder kalenders, gesprekken en delen van bestanden, die teams kunnen helpen georganiseerd te blijven en effectief te communiceren. Daarnaast biedt het ook integraties met verschillende andere tools en apps, waardoor teams hun werk kunnen stroomlijnen werkstroombeheer processen.

Meer informatie_ Alternatieven voor maandag!

Monday beste functies

Kalender widget om te zien welke taken bij welk project horen

Aanpasbare workflows voor projectmanagement

Afhankelijkheid van projecten bijhouden

Beheer van werklast

Monday limieten

Functies zijn niet diepgaand voor softwareontwikkelingsteams

Dashboards zijn een betaalde premium functie

Monday prijzen

Individueel : Free forever

: Free forever Basis : $8/zetel per maand vanaf 3 zetels

: $8/zetel per maand vanaf 3 zetels Standaard : $10/zetel per maand vanaf 3 zetels

: $10/zetel per maand vanaf 3 zetels Pro : $16/zetel per maand vanaf 3 zetels

: $16/zetel per maand vanaf 3 zetels Enterprise: Neem contact op met Monday voor prijzen

Monday beoordelingen en recensies

Capterra: 4.6/5 (3.300+ beoordelingen)

4.6/5 (3.300+ beoordelingen) G2: 4.7/5 (6.600+ beoordelingen)

7. Trello

via TrelloTrello is een webgebaseerd hulpmiddel voor projectmanagement en samenwerking tussen teams dat een Kanban-achtig bord gebruikt om teams te helpen bij het beheren van taken en projecten. Op elk bord maken gebruikers kaarten om taken of items voor te stellen en ze over kolommen te verplaatsen om verschillende fasen van voortgang weer te geven.

Om meerdere werkstromen in een projectmanagementsoftware zoals Trello op te bouwen, moet je eerst voor elke werkstroom een apart bord maken. Maak vervolgens binnen elk bord kolommen om verschillende fasen van de werkstroom weer te geven, zoals "Backlog", "In uitvoering", "In beoordeling", enzovoort. Maak vervolgens kaarten om taken of items toe te voegen en verplaats ze over de kolommen naarmate ze voortgang boeken in de werkstroom.

Trello beste functies

Kanban-borden, kalenders, tijdlijnen en dashboards voor projecten

Automatisering is ingebouwd in elk Trello-bord zonder code

Power-Ups (plugins) om te koppelen aan andere apps en tools

Herhaalbaarsjablonen voor werkstromen voor meerdere projecten

Trello limieten

Taaklagen kunnen zich gemakkelijk opstapelen als je robuuste projecten beheert

De meeste functies zijn niet beschikbaar in de gratis versie (kijk opTrello alternatieven)

Trello prijzen

Gratis

Standaard : $5/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

: $5/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Premium : $10/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

: $10/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op met Trello voor prijzen

Trello beoordelingen en recensies

Capterra: 4.5/5 (22.000+ beoordelingen)

4.5/5 (22.000+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

8. Pendo

via Pendo A platform voor klanten succes pendo helpt teams hun digitale ervaringen te verbeteren door hen in staat te stellen te begrijpen hoe hun klanten omgaan met hun producten, feedback te verzamelen en datagestuurde beslissingen te nemen.

Het platform van Pendo omvat analyses, segmentatie, engagementtools, inzichten en het bijhouden van het gebruik. Real-time analyses laten je zien wat je klanten in je product doen. Met segmentatie kun je klanten groeperen in persona's op basis van hun gedrag. Met engagementtools kunt u rechtstreeks met uw klanten communiceren. Inzichten geven je inzicht in de gedragspatronen van gebruikers in de loop der tijd. En bijhouden van het gebruik laat u precies zien welke functies gebruikers het vaakst gebruiken.

Pendo beste functies

Data Explorer tool om productgegevens te openen, te verkennen en te analyseren

Kwantitatieve statistieken om de algehele productbetrokkenheid te meten

Portfolio samenvattingen en in-app gidsen

Beschikbaar voor alle gebruikers van Pendo Guide

Pendo limieten

Beperkte schaalbaarheid voor Agile teams op zoek naar projectmanagement functies

Aanpassingen zijn beperkt op klantprofielen

Pendo prijzen

Gratis abonnement

Neem contact op met Pendo voor details over het abonnement

Pendo beoordelingen en recensies

Capterra: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

4.5/5 (200+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (1.100+ beoordelingen)

9. TeamGantt

via TeamGantt TeamGantt is een webgebaseerde software voor projectmanagement, gebouwd voor teams om hun werk te plannen en in te plannen met behulp van een weergave in de vorm van een Gantt-diagram. Gantt grafieken zijn een soort staafdiagrammen die de taken van een project en hun afhankelijkheid in de tijd weergeven, waardoor het gemakkelijk is om te zien wanneer de taken beginnen en eindigen en hoe ze zich tot elkaar verhouden. De software van TeamGantt stelt gebruikers in staat om taken te maken, toe te wijzen en bij te houden, samen te werken met teamleden en middelen en budgetten te beheren. Het biedt ook geavanceerde functies zoals afhankelijkheid van taken, aangepaste velden en integratie met andere tools zoals Trello en Slack. TeamGantt is ontworpen om teams te helpen hun werk te visualiseren, op schema te blijven en georganiseerd te blijven zodat ze hun projecten op tijd en binnen het budget kunnen afleveren.

TeamGantt beste functies

Visuele rapportage van taken om doelen en voortgang van projecten te bewaken

Tabblad voor middelenbeheer met eenvoudige toegang

Portfolio weergaven en rapporten

Geplande tijdlijn vs. werkelijke tijdlijn

TeamGantt limieten

Complexe afhankelijkheid functie

Tijdsregistratie is een betaalde functie

TeamGantt prijzen

Lite : $19/maand per manager, jaarlijks gefactureerd

: $19/maand per manager, jaarlijks gefactureerd Pro : $49/maand per manager, jaarlijks gefactureerd

: $49/maand per manager, jaarlijks gefactureerd Enterprise: $99/maand per beheerder, jaarlijks gefactureerd

TeamGantt beoordelingen en recensies

Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) G2: 4.8/5 (800+ beoordelingen)

10. nTask

via nTask Teams en individuele personen kunnen taken tegelijkertijd beheren, samenwerken en prioriteren met het platform voor projectmanagement van nTask. Naast lijsten met taken, Kanban-borden, tijdlijnen, Gantt-grafieken, tijdsregistratie en aangepaste dashboards biedt het hulpmiddelen voor effectieve samenwerking in teams.

Met het geautomatiseerde herinnerings- en notificatiesysteem van nTask hebben teams een extra handje om deadlines van projecten te bewaken. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld geautomatiseerde herinneringen instellen die een paar dagen voordat een taak moet worden uitgevoerd, worden verzonden.

nTask beste functies

Drag-and-drop Kanban-borden

Gantt grafieken met afhankelijkheid van taken

Tijdinschattingen en tijdsregistratie

Beheer van documenten

nTask limieten

Het meest geschikt voor kleine tot middelgrote teams zonder complexe projecten

Het bijvoegen van grote bestanden tijdens het delen duurt langer dan normaal

nTask prijzen

Premium : Begint bij $20/maand voor 5 gebruikers

: Begint bij $20/maand voor 5 gebruikers Business : Begint bij $60/maand voor 5 gebruikers

: Begint bij $60/maand voor 5 gebruikers Enterprise: Neem contact op met nTask voor prijzen

nTask beoordelingen en recensies

Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

4.2/5 (100+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

Agile projectmanagement begint met ClickUp

De sleutel tot het vinden van het beste Pivotal Tracker alternatief voor jouw team is flexibiliteit.

En er is maar één Agile projectmanagement software die dat niveau van flexibiliteit kan beloven, samen met een intuïtieve interface, honderden functionele functies, een rijke bibliotheek van sjablonen en nog veel meer - en die software is ClickUp. 🏆

Toegang tot tonnen Agile tools, meer dan 1000 integraties, dashboards en meer wanneer u zich vandaag aanmeldt voor ClickUp . 📈