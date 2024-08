Lineair vs. Jira: Welke tool is het beste voor 2024

Uw softwareontwikkelingsteam besteedt de hele dag, elke dag aan het ontwikkelen van prachtige producten voor uw klanten, dus ze verdienen iets dat speciaal voor hen is ontwikkeld. en dan bedoelen we niet de zoveelste hoodie van het bedrijf (ook al zijn dat de zachtste dingen in onze kasten)!

We hebben het over een software voor projectmanagement die het leven van je team makkelijker maakt met probleem bijhouden, integraties, automatisering en functies voor realtime communicatie.

Twee van de populairste keuzes voor softwareteams zijn Linear en Jira. (Hoewel ze zeker niet de enige namen in het spel zijn. Bekijk alle opties met onze Monday.com vs. Jira vergelijking onze Trello projectmanagement beoordeling en onze blik op de beste Jira alternatieven .)

Hieronder vergelijken we Linear en Jira naast elkaar, zodat je kunt beslissen of een van de twee geschikt is voor jouw team. Laten we beginnen! 🏁🏎️

Wat is Lineair?

Via Lineair Hoewel veel teams Lineair gebruiken als software voor taakbeheer het wordt voornamelijk gebruikt voor het bijhouden van bugs, dat is waar het voor gemaakt is en wat het het beste doet. Het is geweldig voor degenen die een Scrum-proces volgen en stelt u in staat om uw actieve sprint bij te houden, evenals andere taken die niet gerelateerd zijn aan de sprint.

Als het motto van je team is "vereenvoudig, vereenvoudig, vereenvoudig", dan is Linear misschien iets voor jou. Het vereist niet veel installatie, biedt veel snelkoppelingen en heeft een intuïtieve gebruikersinterface die ideaal is voor meerdere teams. (We hebben meer dan één gebruiker van Linear de UX horen omschrijven als "sexy.") 💃🕺

Maar in ruil voor al deze sexy eenvoud, lever je in op aanpassingsopties. Een probleem met Linear is dat het maar een paar vooraf gedefinieerde velden biedt: vier niveaus van prioriteit labels, schattingen en een toegewezen persoon. En hoewel je met Linear meerdere projecten kunt bijhouden, rapporteren sommige gebruikers dat het gebrek aan projectboards het moeilijker maakt dan andere tools.

Linear is misschien beter voor starters of bedrijven die een programma zoeken voor hun softwareteam (en alleen hun softwareprojecten). Het is misschien niet de beste keuze voor bedrijven die één enkele software voor projectmanagement willen gebruiken voor alle high-performance teams, van productontwikkeling tot financiën tot marketing.

Lineaire functies

Hier vind je meer informatie over de functies van Linear, zodat je kunt beslissen of dit programma past bij de behoeften en waarden van jouw team.

1. Snelheid van het platform

Snelle laadtijd met real-time synchroniseren is een van de functies die Linear onderscheidt. 🏃

Door het gestroomlijnde ontwerp laadt Linear in ongeveer de helft van de tijd die Jira nodig heeft om te laden. Het biedt ook een heleboel ingebouwde sneltoetsen en automatiseringen, dus iedereen kan sneller en met minder frustratie kan werken -of het nu gaat om de instelling van een nieuw project of het aannemen van een nieuw ticket.

2. Activiteiten en capaciteiten plannen

via Jira Jira wordt gemaakt door softwarebedrijf Atlassian. Maar in tegenstelling tot Atlassian's andere tool voor projectmanagement-Confluence - Projectmanagement van Jira functies van Jira zijn ontworpen voor softwareprojecten. Jira biedt meer geavanceerde functies voor het bijhouden van problemen, terwijl Confluence meer is ontworpen als een tool voor kennis- en contentbeheer.

Als je altijd al de populairste jongen op school hebt willen zijn, dan is Jira misschien wel iets voor jou. Volgens Atlassian is Jira de nummer één software ontwikkelingstool onder Agile teams. (Maar wie weet hoe lang het dat superlatief zal houden?)

Er zijn genoeg concurrenten, zoals Monday.com , Basecamp , Trello en natuurlijk Linear, dat probeert de thuiskomstkroon van Jira te stelen. 👑

Jira biedt veel aanpassingsmogelijkheden die het gemakkelijker maken om te schalen als de roadmap van je bedrijf verandert. Maar sommige gebruikers vinden dat alle opties het platform moeilijker en minder intuïtief maken om te gebruiken. Het instellen van nieuwe taken, projecten en dashboards kan tijdrovend zijn en vereist vaak een productmanager met veel Jira-specifieke expertise - dus misschien niet het beste als je met een klein team werkt.

Hoewel de aanpassingsmogelijkheden het makkelijker maken om Jira ook geschikt te maken voor teams buiten software en engineering, is het nog steeds ontworpen met ontwikkelaars in gedachten. Als zodanig kan het moeilijk zijn voor projectmanagement teams die geen ontwikkelaarsmentaliteit hebben om hun werkruimte in te stellen. (Stel je meerdere trainingssessies voor in je toekomst.) 🧑‍🏫

Functies van Jira

Als je je wilt verdiepen in de software van Jira, bekijk dan onze Voltooid Jira overzicht . Voor deze vergelijking zijn dit de belangrijkste functies die teams naar Jira trekken.

1. Talloze sjablonen

Om tegemoet te komen aan de kritiek dat Jira moeilijk in te stellen kan zijn, biedt het programma meerdere sjablonen voor DevOps, bug bijhouden, Scrum en Kanban-borden. Omdat Linear specifiek is ontworpen voor Scrum-processen, is Jira misschien een betere optie voor Agile teams die de voorkeur geven aan de Kanban-methodologie.

2. Abonnementen

Voorbeeld van een stappenplan van Jira Met Jira heb je toegang tot Agile boards voor elk project en kun je delen van je planningsproces automatiseren. Je kunt ook afhankelijkheid instellen voor taken binnen een project. Op die manier weet je dat als een stap niet Voltooid is, je niet verder kunt met een afhankelijke stap. Je kunt de software ook gebruiken voor planning op een hoger niveau om roadmaps te beheren en te laten zien waar elk project in je roadmap past. 🗺️

3. Hulpmiddelen voor samenwerking

De leden van je team krijgen notificaties over hun taken en vermeldingen, en je kunt gemakkelijk code versturen en iedereen op de hoogte houden van de status van een project. Bovendien kun je discussies voeren over taken, zodat iedereen die de taak bekijkt de volledige context begrijpt.

Via Jira

4. Aangepaste functies

Aanpasbaarheid is wat Jira onderscheidt van andere tools. Hoewel het tijd kan kosten voor je teamleden om te leren hoe ze deze functies volledig kunnen gebruiken, heb je de mogelijkheid om een project per team of bedrijf te beheren. Ook kun je je werkstroom aanpassen aan elke stijl van werken, van Scrum tot Kanban tot hoe jij je voelt om een project deze week aan te pakken.

5. Integraties

Jira integreert ook met honderden apps. Er zijn nog meer opties in Jira's app integratiebibliotheek dan die van Linear, maar in tegenstelling tot Linear biedt Jira geen API waarmee je je eigen integraties kunt instellen.

Hier volgt een overzicht van enkele van de populairste Jira-integraties die worden gebruikt door high-performance teams:

Figma

GitHub

GitLab

Salesforce

Slack

Zapier

Zendesk

Zoom

Jira ondersteunt ook meer platforms dan Linear met apps voor Windows, Mac, Linux, iPhone en Android, evenals een webgebaseerde SaaS-interface.

Prijzen van Jira

Net als Linear biedt Jira ook een gratis abonnement en andere prijsplannen voor bedrijven van elke grootte.

Free: Dit abonnement ondersteunt tot 10 gebruikers, onbeperkte projectboards, backlog en roadmaps, rapportage en inzicht in gegevens, 2 GB opslagruimte en ondersteuning door de community

Dit abonnement ondersteunt tot 10 gebruikers, onbeperkte projectboards, backlog en roadmaps, rapportage en inzicht in gegevens, 2 GB opslagruimte en ondersteuning door de community Standaard: $7,75 per gebruiker per maand. U krijgt alles wat is inbegrepen in het gratis abonnement, plus tot 35.000 gebruikers, toegewezen rollen en toestemmingen van gebruikers, auditlogboeken, 250 GB gegevensopslagruimte en klantenservice tijdens kantooruren

$7,75 per gebruiker per maand. U krijgt alles wat is inbegrepen in het gratis abonnement, plus tot 35.000 gebruikers, toegewezen rollen en toestemmingen van gebruikers, auditlogboeken, 250 GB gegevensopslagruimte en klantenservice tijdens kantooruren Premium: $15,25 per gebruiker per maand. Dit abonnement bevat alles uit het gratis en standaard abonnement, plus geavanceerde stappenplannen, sandbox en release tracks, projectarchivering, service-level agreements, onbeperkte opslagruimte en 24/7 klantenservice

$15,25 per gebruiker per maand. Dit abonnement bevat alles uit het gratis en standaard abonnement, plus geavanceerde stappenplannen, sandbox en release tracks, projectarchivering, service-level agreements, onbeperkte opslagruimte en 24/7 klantenservice Enterprise-abonnement: Over de prijs van dit abonnement moet rechtstreeks met Atlassian worden onderhandeld. Naast alles wat inbegrepen is in de gratis, standaard en premium abonnementen, kan het onbeperkte sites ondersteunen. Bovendien biedt het gecentraliseerde codes voor veiligheid, abonnementen voor gebruikers en 24/7 ondersteuning

In de strijd tussen Linear en Jira: Welke software wint?

Linear en Jira zijn beide tools voor productbeheer die speciaal zijn ontworpen voor teams die software ontwikkelen, en ze bieden veel vergelijkbare oplossingen: Scrum-procesbeheer, problemen bijhouden, backlogs, stappenplannen, functies voor samenwerking en veel integraties. Maar kunnen we een winnaar aanwijzen in de strijd tussen Linear en Jira?

Hier is de head-to-head. 🏆

Snelheid

Winnaar: Lineair

Hoewel Linear en Jira allebei automatiseringen bieden die u kunnen helpen uw algemene werkproces te versnellen, zijn de laadtijden van Linear bijna twee keer zo snel als die van Jira (hoewel Jira niet traag is omdat het verschil neerkomt op een kwestie van seconden). ⏱️ Plus, Linear heeft veel snelkoppelingen om je werkstromen sneller te laten verlopen.

Gebruikerservaring

Winnaar: Linear

Met een gestroomlijnde UX en een intuïtief ontwerp is Linear gemakkelijker in te stellen en te gebruiken. In het begin hoeft u waarschijnlijk niet veel training te geven om met Linear aan de slag te gaan.

Flexibiliteit

Winnaar: Jira

Het zwakke punt van Linear is de flexibiliteit. Het heeft vastgestelde werkstromen en slechts een paar opties om ze aan te passen. Met Jira kun je werkstromen instellen zoals je wilt. Jira ondersteunt ook meer platforms en is gemakkelijker schaalbaar als je bedrijf groeit.

Bonusvergelijkingen:

Vergadering ClickUp: Het beste lineaire en Jira alternatief

Als u het beste van twee werelden wilt - projectmanagement software die schoon en intuïtief is zoals Linear, maar schaalbaar en aanpasbaar zoals Jira - dan moet u ClickUp ontmoeten. (Hallo daar!) 🙌

ClickUp is de projectmanagement app die al je andere apps vervangt. Het is ontworpen om te werken in alle sectoren en met alle werkstromen. Je kunt eenvoudig Scrum- of Kanban-borden instellen voor je projecten team voor productontwikkeling terwijl je marketing-, financiële of supply chain-teams projectboards kunnen maken die rond hun gevestigde workflows zijn ontworpen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif gezamenlijke live bewerking in ClickUp Docs /$$$img/

Documenten eenvoudig formatteren en eraan samenwerken met het team zonder overlap in ClickUp

Het is eenvoudig om elk project te plannen, bij te houden en samen te werken - met bijna elke tool. ClickUp ondersteunt huidige werkstromen met duizenden integraties waaronder Slack, GitHub, Google Werkruimte, Figma, Zendesk, Salesforce, Zapier en nog veel meer. Maar de vele unieke functies van ClickUp kunnen ervoor zorgen dat u sommige van deze apps helemaal kunt opgeven. (Hallo, besparingen!) 💸

Meer informatie over hoe Jira vergelijkt met ClickUp . Als u besluit om over te stappen van Jira naar ClickUp (of van een andere oplossing naar ClickUp), kunt u dat doen met één enkele klik. Hier zijn een paar van de verschillen en hoe ClickUp kan helpen uw werkstroom te stroomlijnen:

Doelen

Soortgelijke doelen netjes opslaan en categoriseren in Goal Folders in ClickUp

U kunt bedrijfsbrede doelen, doelen per team of individuele doelen instellen. Zet ze vervolgens om in SMART doelen met tijdlijnen, mijlpalen en scorekaarten. De ClickUp Functie Doelen biedt automatisch bijhouden van voortgang en meerdere manieren om de voortgang van uw team te meten: targets voor taken, targets voor nummers, monetaire targets, true-false targets en open beschrijvingen. Door doelen in het oog te houden, verliest iedereen nooit uit het oog wat belangrijk is.

Weergaven

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif ClickUp weergaven /%img/

Bekijk het allemaal met ClickUp weergaven

ClickUp biedt meer dan 15 verschillende weergaven zodat elk lid van je team zijn werk op zijn eigen manier kan organiseren. Opties zijn onder andere lijsten, borden, kalenders, mindmaps, tijdlijnen, tabellen, chats, documenten en meer, omdat het soms helpt om de oplossing te vinden die u nodig hebt als u de dingen op een andere manier bekijkt. Met ClickUp kunt u altijd uw perspectief veranderen of gewoon genieten van de weergave. 👀

Whiteboards

Met de functie ClickUp Whiteboards kunt u gelijktijdig met uw team werken

Verbeter de communicatie van uw team met De functie Whiteboards van ClickUp die het mogelijk maakt om creatief te brainstormen, strategieën uit te stippelen, in kaart te brengen en Agile werkstromen uit te zetten. Mensen kunnen aantekeningen, ideeën en tekeningen uit de vrije hand in realtime toevoegen.

U kunt ook afbeeldingen, schermafbeeldingen en koppelingen uploaden en uw brainstormideeën koppelen aan projecten waar u actief aan werkt. Meer informatie over waarom ClickUp de beste tool is voor projectmanagement teams .