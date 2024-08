We hebben de 10 beste AI-detectietools en -checkers in 2024 getest

Er zitten twee kanten aan het steeds wijder verbreide gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) bij het aanmaken van content. Aan de ene kant is AI als een tovenaar die in een oogwenk content van hoge kwaliteit creëert, waardoor je veel tijd bespaart die je kunt investeren in andere waardevolle projecten. Maar het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Het maken van content met AI heeft ook zijn nadelen.

Naast het feit dat het mogelijk onethisch is, kan AI-gegenereerde content onbetrouwbaar en ronduit onnauwkeurig zijn.

Zoals AI-instrumenten steeds geavanceerder worden, wordt het identificeren van de content die door hen is gemaakt een steeds grotere uitdaging. Hier komen AI-detectietools om de hoek kijken: ze analyseren teksten en afbeeldingen om te ontdekken of ze door mensen of AI's zijn gemaakt. 🕵️

In dit artikel laten we je kennismaken met de 10 beste AI-inhouddetectoren op de markt om je te helpen onderscheid te maken tussen door mensen en AI gemaakte content.

Wat is AI-detectiesoftware?

Een AI-detectietool analyseert content om trends en patronen te identificeren die aangeven of de content door mensen of door AI is gemaakt. Bij het analyseren van teksten zoeken AI-detectors naar een gebrek aan diepgang en creativiteit, herhaling van bepaalde woorden en zinnen, specifieke zinslengtes of onnauwkeurige of verouderde informatie.

In het geval van afbeeldingen of video's scannen AI-detectietools elementen zoals objecten, poses of geschreven tekens om hun oorsprong te bepalen. 🔎

De tools die worden gebruikt voor AI-detectie worden ondersteund door krachtige technologie, maar het is belangrijk om te vermelden dat ze niet altijd nauwkeurig zijn. Ze kunnen fouten maken, dus je moet niet te snel op een hulpmiddel blindelings vertrouwen.

Hoe kies je de beste AI-detectiechecker voor jouw behoeften?

Er zijn veel AI-detectie vissen in de zee hoe vang je een goede? Als je een tool wilt die het midden houdt tussen functionaliteit, gebruiksgemak en betrouwbaarheid, zoek dan naar de volgende kenmerken:

Ondersteuning van meerdere taalmodellen: Het moet AI-gegenereerde tekst kunnen oppikken die is gemaakt in GPT-3, GPT-4, Bard, Claude en andere modellen Nauwkeurigheid: De juiste AI-detector moet minimale fout-positieven en -negatieven hebben en enigszins betrouwbare resultaten bieden Schaalbaarheid: Het moet in staat zijn om grote data items te analyseren zonder afbreuk te doen aan de nauwkeurigheid Aanpasbaarheid: De AI-detector moet u in staat stellen het analyseproces aan te passen zodat het zich richt op bepaalde criteria die aansluiten bij uw behoeften Rapportagemogelijkheden: De AI-contentdetector moet een overzicht geven van je analysegeschiedenis en je in staat stellen trends te identificeren die mogelijk kunnen bijdragen aan de verbetering van je content Cross-platform compatibiliteit: Het moet even goed werken op meerdere besturingssystemen en apparaten

We hebben tientallen AI-detectietools geanalyseerd en de top 10 geselecteerd die zich onderscheiden door betrouwbaarheid, goede recensies en fantastische functies. Bekijk ze en zie welke tool bij jouw behoeften past en de meeste voordelen biedt.

1. Copyleaks - het beste voor gebruik op Enterprise-niveau

Via: Copyleaks Op zoek naar een AI-detectieoplossing voor je onderneming? Copyleaks is precies wat je nodig hebt: de tool biedt analyse op zinniveau, volledige modeldekking (inclusief Bard en GPT-4) en indrukwekkende betrouwbaarheid.

Deze AI-detector heeft een zelfgerapporteerde nauwkeurigheid van 99,1% en een percentage van 0,2% fout-positieven voor AI-gegenereerde content!

Omdat Copyleaks teksten zin voor zin analyseert, geeft het je nauwkeurige informatie over welke delen door mensen zijn geschreven en wat mogelijk door AI geschreven tekst is. Je kunt zelfs de door AI geparafraseerde gedeelten zien.

Copyleaks begrijpt 30 talen, dus het is een uitstekend hulpmiddel voor multinationale ondernemingen. Bovendien kan het broncode analyseren, waardoor het een fantastische optie is voor programmeer- en softwareontwikkelingsteams.

Copyleaks beste functies

Analyse op zinsniveau

Volledige modeldekking

99,1% nauwkeurigheid (zelf gerapporteerd)

Ondersteunt 30 talen

Copyleaks limieten

Weergave van resultaten kan traag zijn in vergelijking met sommige AI-inhouddetectietools

Geen optie om bepaalde delen van een tekst uit te sluiten

Copyleaks prijzen

$9,16/maand voor 1.200 pagina's (elke pagina bevat maximaal 250 woorden aan gescande content)

*De lijst met prijzen heeft betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Copyleaks beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (minder dan 5 beoordelingen)

: 4.8/5 (minder dan 5 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

2. ZeroGPT - Beste voor Ondersteuning in meerdere talen

Via: NulGPT Als je gaat voor gemak en eenvoud, dan is ZeroGPT misschien de beste keuze voor AI-detectors.

Het platform biedt tal van voordelen die het aantrekkelijk maken. Zo ondersteunt ZeroGPT meerdere talen, waaronder Engels, Frans, Indonesisch, Duits en Hindi. Dit maakt het geschikt voor docenten en content teams wereldwijd om AI-gegenereerde tekst te detecteren en andere AI content te begrijpen.

Een andere interessante functie die je krijgt met dit platform is ZeroGPT API, die je kunt gebruiken om de tool te integreren in andere apps en programma's en te genieten van real-time AI content detectie.

Als je een stuk content scant met de tool, krijg je percentages te zien die de kans weergeven dat het door een mens is geschreven of door AI/GPT is gegenereerd. Als je naar beneden scrolt, zie je delen van de tekst die door AI lijken te zijn gegenereerd, geel gemarkeerd.

ZeroGPT beste functies

ZeroGPT API kan op dezelfde manier gebruikt worden als andereAI-schrijftools* Ondersteuning van meerdere talen in AI-gegenereerde content

Geen verborgen kosten of limieten aan de hoeveelheid tekst die je kunt analyseren

ZeroGPT beperkingen

Geen optie om bestanden bij te voegen voor analyse in de contentdetector

De interface kan voor sommige gebruikers verouderd overkomen

ZeroGPT prijzen

Gratis

ZeroGPT beoordelingen en recensies

Geen beoordelingen

3. Winston AI - Beste voor optische tekenherkenning

Via: Gowinston Winston AI is een gebruiksvriendelijke AI-contentdetector met een intuïtief dashboard. Het analyseert je tekst grondig en geeft de procentuele waarschijnlijkheid weer dat het AI-gegenereerde content is.

Het platform ondersteunt meerdere bestandstypen: je kunt je tekst kopiëren en plakken of een docx-, jpg- of png-bestand uploaden. Winston AI beschikt over de allernieuwste optische tekenherkenning (OCR) technologie waarmee het moeiteloos tekst uit afbeeldingen kan lezen en zelfs handgeschreven teksten kan verwerken.

De AI-detector heeft een zelfgerapporteerde nauwkeurigheid van 99,6%. Naast het tonen van de algemene waarschijnlijkheid dat een tekst door AI gegenereerde content is, geeft Winston AI een beoordeling per zin, zodat je dieper kunt graven en probleemgebieden kunt aanwijzen.

Winston AI ondersteunt momenteel Engels, Duits, Spaans en Frans.

Winston AI beste functies

Functie OCR-technologie

Verwerkt handgeschreven teksten

Beoordeling per zin

Gebruiksvriendelijke interface voor AI-detectors

Ondersteunt meerdere talen

Een van de weinige gratis AI content detectoren in deze lijst

winston #### AI-beperkingen

De rapportage optie zou kunnen profiteren van verbeteringen

Relatief minder ondersteunde talen in vergelijking met concurrenten

Winston AI prijzen

Gratis

Essential : $12/maand voor maximaal 80.000 woorden

: $12/maand voor maximaal 80.000 woorden Geavanceerd: $19/maand voor maximaal 200.000 woorden

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Winston AI beoordelingen en recensies

Capterra: 4/5 (minder dan vijf beoordelingen)

4. Crossplag - Beste voor plagiaatdetectie

Via: Kruisplag Crossplag is een populair hulpmiddel voor plagiaatdetectie. Een van de nieuwere functies is de AI content detector, die machine learning algoritmes gebruikt om nauwkeurig de oorsprong van een tekst te identificeren en je te vertellen of het AI- of menselijk gegenereerd is.

De AI-detector is getraind om patronen in door mensen geschreven teksten te herkennen. Crossplag identificeert afwijkingen van deze patronen en geeft percentages weer die aangeven hoe groot de kans is dat je tekst door AI is gemaakt.

Je hoeft alleen maar je tekst te kopiëren en plakken, op "Controleren" te drukken en Crossplag doet zijn werk. 🪄

Crossplag beste functies

Gebruiksvriendelijk

Snel

Getraind met meer dan 1,5B parameters voor maximale nauwkeurigheid

Crossplag beperkingen

Gebrek aan grafische elementen in de interface

Engels is de enige ondersteunde taal

Crossplag prijzen

Neem contact op voor prijzen

Crossplag beoordelingen en reviews

G2: 4.6/5 (minder dan 5 beoordelingen)

5. GLTR - Het beste voor technisch onderlegde gebruikers:

Via: GLTR GLTR (kort voor Giant Language Model Test Room) is een AI-detectietool ontwikkeld door MIT-IBM Watson AI Lab en HarvardNLP. Hiermee kun je een forensische analyse van een tekst uitvoeren om te bepalen of AI de tekst heeft gemaakt.

Op basis van GPT-2-technologie analyseert de tool elk woord om te bepalen hoe waarschijnlijk het is dat AI het woord zou voorspellen. Het doet dit door zich te richten op de context voor het woord in kwestie en de waarschijnlijkheid dat AI een specifieke reeks woorden zou genereren.

Dus als GLTR inschat dat AI-tools het woord waarin je geïnteresseerd bent en het woord ervoor vaak samen genereren, zal het dit markeren.

Als het woord dat je analyseert in de top 10 van AI-voorspellingen staat, kleurt GLTR het groen. Voor de top 100 voorspellingen ziet u de kleur geel en voor de top 1.000 voorspellingen is het woord rood. Alles boven de 1.000 is violet.

Simpel gezegd, als een tekst meestal groen is, is de kans groot dat deze door AI is gegenereerd.

GLTR beste functies

Biedt een diepgaande tekstanalyse in de AIschrijftools* Kleurcodeert de tekst om navigeren te vergemakkelijken

Beoordeelt de positie van woorden om te bepalen of AI is gebruikt

GLTR beperkingen

Gemaakt in 2019, dus mogelijk niet efficiënt voor nieuwere technologieën

De resultaten interpreteren kan een uitdaging zijn voor nieuwe gebruikers

GLTR prijzen

Gratis

GLTR beoordelingen en recensies

Geen beoordelingen

6. Content op schaal - het beste voor contentmarketeers

Via: Inhoudschaal.ai De AI-detector van Content at Scale biedt een eenvoudige manier om een tekst te beoordelen en te bepalen of deze is gemaakt door mensen, AI of een mix van beide.

De tool is getraind met blogberichten, essays, invoer op Wikipedia en duizenden artikelen om betrouwbare en nauwkeurige resultaten weer te geven. Het kan identificeren of een tekst is gegenereerd door ChatGPT, Bard, Claude en andere tools.

Wanneer je de analyse uitvoert, geeft de tool je tekst kleurcodes om aan te geven welke delen hoogstwaarschijnlijk door AI zijn gegenereerd en welke door mensen zijn geschreven. De kleur groen betekent dat je tekst van menselijke oorsprong is, terwijl rood alarmerend is en suggereert dat AI het "schrijfwerk" heeft gedaan Geel en oranje geven aan dat je tekst herschreven moet worden om te voorkomen dat het robotachtig klinkt en om veilig te zijn.

Content at Scale beste functies

Eenvoudig te interpreteren resultaten

Biedt een optie om AI-tekst te herschrijven zodat deze menselijk klinkt

Analyseert elke zin

Content at Scale limieten

AI herschrijft tekst is niet altijd betrouwbaar

Resultaten kunnen onduidelijk zijn

Content at Scale prijzen

Gratis

Pro versie: $49/maand

Content at Scale beoordelingen en recensies

Geen beoordelingen

7. Originality.ai - Beste voor twee-in-één oplossing

Via: Originaliteit.ai Originality.ai is een twee-in-één oplossing met een AI-detector EN een plagiaatcontrole. Het kan teksten gemaakt door ChatGPT, Bard en andere bekende AI-tools met opmerkelijke nauwkeurigheid herkennen.

Originality.ai is ideaal voor teams, dankzij de innovatieve opties zoals het toevoegen van collega's aan het platform, het bekijken van de scangeschiedenis en het delen van resultaten. Het is vooral target voor contentmarketing- en SEO-bureaus, maar iedereen die ervoor wil zorgen dat zijn content AI-vrij is, kan het gebruiken.

Naast de AI-detector en plagiaatcontrole biedt Originality.ai gratis leesbaarheidstests om je te helpen bij het maken van makkelijk te begrijpen en boeiende content.

Originality.ai beste functies

Gecombineerde AI-detector en plagiaatcontrole

Deelbare rapportages

Opties voor samenwerking

Leesbaarheidstests

Originality.ai limieten

Beperkte opties op het pay-as-you-go prijsmodel

Veel gebruikers rapporteerden onnauwkeurige resultaten

Originality.ai prijzen

Pay-as-you-go : Eenmalige betaling van $30 voor 3.000 kredieten (een credit scant 100 woorden)

: Eenmalige betaling van $30 voor 3.000 kredieten (een credit scant 100 woorden) Basis abonnement: $14,95/maand voor 2.000 kredieten (elk extra krediet is $0,01)

Originaliteit.ai beoordelingen en recensies

Product Hunt: 2.9/5 (20+ beoordelingen)

8. Undetectable.ai - het beste voor het vermenselijken van AI-content

Via: Onvindbaar.ai Undetectable.ai is een uniek hulpmiddel met twee belangrijke functies. Het laat je tekst scannen en AI-inhoud identificeren, maar het stelt je ook in staat om door AI gegenereerde delen te "vermenselijken" en te voorkomen dat je inhoud wordt gemarkeerd. 🚩

Het gebruik van het platform is een fluitje van een cent - plak de tekst in het daarvoor bestemde vak en druk op de knop Controleer op AI. Je kunt de target leesbaarheid en het doel aanpassen om ervoor te zorgen dat de tool je bedoeling begrijpt.

Als de resultaten aangeven dat sommige delen van je tekst door AI zijn gegenereerd, druk dan op Menselijk maken om er content van te maken die mogelijk andere AI-detectors kan omzeilen.

Undetectable.ai beste functies

AI-inhouddetector en tekst humaniseren

Ondersteunt tot 10.000 tekens tegelijk

Gemakkelijk te gebruiken

Herkent tekst van GPT-3, GPT-4, Bard, Claude, enz.

Undetectable.ai limieten

Sommige gebruikers vinden de prijs te hoog

De interface kan verouderd lijken

Undetectable.ai prijzen

Free (beperkte opties, geen tekst humanizer)

(beperkte opties, geen tekst humanizer) Jaarlijks : $5/maand voor 10.000 woorden-kan aangepast worden

: $5/maand voor 10.000 woorden-kan aangepast worden Voor Business: Neem contact op voor prijzen

Undetectable.ai beoordelingen en recensies

Product Hunt : 5/5 (minder dan 10 beoordelingen)

: 5/5 (minder dan 10 beoordelingen) G2: 5/5 (minder dan 5 beoordelingen)

9. Writer - Beste voor eenvoud en gebruiksgemak

Via: Schrijver.nl Op zoek naar een gratis, eenvoudige AI content detector zonder toeters en bellen? Writer voldoet aan alle eisen en combineert een interface zonder franjes met een krachtige functie.

Het enige wat u hoeft te doen is de tekst die u wilt scannen kopiëren en plakken en "Tekst analyseren" selecteren Writer zal de content beoordelen en een percentage weergeven dat aangeeft of uw tekst door mensen of door AI is gegenereerd.

Er is ook een optie om een URL toe te voegen en de herkomst van de content te analyseren.

Houd er rekening mee dat het maximale aantal tekens dat deze handige tool ondersteunt 1.500 is, dus het kan zijn dat je meerdere opeenvolgende analyses moet uitvoeren om een grote tekst te controleren.

Writer beste functies

Eenvoudig te gebruiken

Kan content analyseren via URL's

Biedt een gratis grammaticacontrole

Schrijver limieten

Geeft geen kleur-code AI- en door mensen gegenereerde zinnen

Geen optie om tekst of afbeeldingen te uploaden voor analyse

Schrijver prijzen

**Gratis

Schrijver beoordelingen en recensies

Geen beoordelingen

10. Hugging Face - Het beste voor ondersteuning van de gemeenschap

Via: Knuffelend Gezicht Hugging Face is een AI-community waar gebruikers samenwerken aan modellen, datasets en apps en deze bespreken. Het is dan ook geen verrassing dat het platform een kwalitatieve AI content detector biedt waarmee je je teksten kunt scannen en de originaliteit ervan kunt controleren.

De detector classificeert content als echt (door mensen gegenereerd) of nep (door AI gegenereerd) en geeft de resultaten weer in cijfers achter de komma, wat leuk en verfrissend is voor technisch onderlegde gebruikers.

Als je dit format niet prettig vindt, scroll dan naar de onderkant van de pagina van de Hugging Face AI content detector en klik op de aanbeveling voor een betere gebruikerservaring.

Hugging Face beste functies

Uitstekend voor technisch onderlegde gebruikers

Ondersteuning door de gemeenschap

Open-source

Hugging Face limieten

Niet-tech-savvy gebruikers vinden het misschien niet nuttig

Resultaten zijn niet zo duidelijk als bij andere AI content detectors

Prijzen Hugging Face

**Gratis

Hugging Face beoordelingen en recensies

Geen beoordelingen

Andere AI-gereedschappen

De AI-tools die we hebben gepresenteerd werken door misbruik van AI te voorkomen, terwijl andere ernaar streven om het volledige potentieel ervan te benutten om je productiever te maken. Een perfect voorbeeld van de laatste groep is ClickUp, waarmee je werkstromen kunt stroomlijnen documenten beheren, samenwerking stimuleren en je creatieve kant laten ontwaken. Laten we eens kijken hoe! 🖌️

ClickUp AI gebruiken om een blogbericht in ClickUp Docs te genereren vanuit een eenvoudige prompt om details en andere belangrijke aspecten toe te voegen

ClickUp is een populaire projectmanagement en projectmanagement platform met tientallen opties voor naadloze teamsamenwerking, voortgangsbewaking, documentbeheer en werklastorganisatie. Maar laten we dat even terzijde schuiven en ons richten op de eerste klas van het platform schrijfassistent - ClickUp AI .

ClickUp AI is de krachtige bondgenoot die u nodig hebt wanneer u geen inspiratie (of tijd) hebt om een e-mail, blogbericht, contract, offerte, krantenartikel of ander soort tekst te schrijven. Het is uw ticket naar het land van perfect opgemaakte content!

Om de indrukwekkende functies van de schrijfassistent te begrijpen, moeten we een andere opvallende functie van ClickUp vermelden- ClickUp Documenten . Gebruik het om uw documenten op één plaats te maken, te bewerken, te delen en te beheren. Zie het als een virtuele archiefkast waar alles nauwkeurig georganiseerd en gemakkelijk terug te vinden is. 🗄️

ClickUp AI en ClickUp Docs in actie

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw kopij, e-mailreacties en meer op te poetsen

ClickUp AI en ClickUp Docs werken samen om u de best denkbare gebruikerservaring te bieden. Stel dat u een e-mail naar een klant moet schrijven. U opent een ClickUp Doc en typt "/ai." Druk dan op "AI-tools" en selecteer de eerste prompt: Schrijf een e-mail. U hoeft alleen de naam van uw klant, het doel, de gespreksonderwerpen en de gewenste toon in te voeren en ClickUp genereert de perfecte e-mail in enkele seconden.

ClickUp AI is niet zomaar een content generator -het kan je helpen:

Ik weet niet zeker hoe ik hier de vruchten van kan plukken AI-schrijftool ? ClickUp sjablonen komen te hulp! 🦸

Het platform biedt 1.000+ sjablonen voor verschillende doeleinden, van werkstromen beheren naar tijdsregistratie bijhouden . Je zult vooral de sjablonen met rol-specifieke AI-prompts ze worden geleverd met kant-en-klare instructies die je in tools zoals ChatGPT plakt om de gewenste reacties te genereren.

ClickUp beste functies

AI-schrijfassistent

Maakt brainstormen, content genereren, samenvatten en bewerking een fluitje van een cent

ClickUp Documenten-agecentraliseerd beheer van documenten hub en de perfecte plaats om de functies van ClickUp AI te verkennen

Hoge aanpasbaarheid - biedt de richtlijnen die ClickUp AI efficiënter en doelgerichter maken

Biedt een uitgebreide bibliotheek met sjablonen

ClickUp beperkingen

De vele opties van het platform kunnen in het begin overweldigend aanvoelen

AI-ondersteuning voor de mobiele app is (nog) niet beschikbaar

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Contact voor prijzen *ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de Workruimte per maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.900+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

Neem controle over uw content met AI-schrijfdetectoren

Of je nu AI-inhouddetectietools gebruikt of een platform dat een robuuste AI-schrijfassistent biedt, je zet jezelf aan het stuur en zorgt ervoor dat je content origineel, relevant, boeiend en gemakkelijk te lezen is.

Met ClickUp krijgt u veel meer dan een schrijftool-u krijgt een project en platform voor taakbeheer en fantastische tijdsregistratie, samenwerking in teams organisatie en documentbeheer opties, om er een paar te noemen. Aanmelden voor ClickUp en ontdek alles wat het te bieden heeft!