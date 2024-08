20+ Projectmanagementtips voor marketeers

Als een marketing projectmanagement is het jouw taak om georganiseerd te blijven, middelen toe te wijzen en in principe alles bij te houden dat met het project te maken heeft.

En als het aankomt op het beheren van al deze marketing projecten dat is een evenwichtsoefening die je moet leren met een miljoen verschillende Taken op je bord... 🤹‍♂️

Gelukkig voor u hebben we een aantal nuttige projectmanagementtips van ons ClickUp marketingteam en andere marketingprofessionals voor u verzameld.

Omdat ze uitdagingen hebben ervaren in hun rollen, hebben ze het een en ander geleerd over het beheren en bereiken van een evenwichtige werkstroom, en ze willen graag wat wijsheid met u delen!

Maar laten we eerst eens kijken naar de cruciale verantwoordelijkheden van marketing projectmanagers en wat u moet hebben om uit te blinken in uw rol.

laten we beginnen!

Wat doen marketing projectmanagers precies?

Marketing projectmanagers zijn verantwoordelijk voor het omzetten van een visie in realiteit. Dit kan gedaan worden door het managen van lange en complexe projecten cycli van projectlevenscycli zoals initiëren, abonnement projecten uitvoeren, onderhouden en afsluiten om specifieke doelen te bereiken.

Het is jouw taak om de reikwijdte van het werk kPI's, metriek bepaal budgetten voor campagnes en zorg ervoor dat het project op tijd wordt opgeleverd.

Naast weten hoe je een geweldig project opbouwt, moet je ook exact weten wat je moet doen als alles uit elkaar begint te vallen.

En niet te vergeten dat je ook het werk, het team, de verwachtingen van klanten en belanghebbenden moet managen, en de projectresultaten.

er valt veel te jongleren, nietwaar?

Zo gek als een baan als marketingprojectmanager kan zijn, het kan zeker een spannende en leuke rol zijn.

Je kunt je ervaring verbeteren door wat tijd te investeren in het onder de knie krijgen van de vaardigheden projectmanagement die nodig zijn voor jouw positie en leer wat een goede projectmanager maakt om je een idee te geven van waar je naar moet streven.

En als je nog een stapje verder wilt gaan, probeer dan een software voor projectmanagement om uw doelen voor projecten in een mum van tijd te verpletteren. Marketing software voor projectmanagement zoals ClickUp kan u helpen uw processen te stroomlijnen, de unieke behoeften van uw marketingteam te identificeren en aan te pakken, en uw kostbare tijd terug te geven!

Zou dat niet fijn zijn?! 😉

Sleutelfuncties om te zoeken in een software voor projectmanagement

Project planning : uw projecten effectief plannenSoftware voor samenwerking .

Als je wilt dat een marketingproject succesvol is, is het belangrijk om duidelijk gedefinieerde doelen te hebben. Het doel van je project bepalen is essentieel voor het meten van de het succes van het project . Maar het grootste voordeel van het definiëren van doelen voor je project is dat je je team een target geeft voor hun creatieve denkwerk. Als je een team beheert het beste wat je kunt doen voor het succes van het project is hen uit de weg gaan.

Jesse Ringer, Method en Metric SEO Agentschap - oprichter

Integreer je clients in je werk door gebruik te maken van je gratis gast slots ! Duidelijke communicatie moet een prioriteit zijn voor elk bureau omdat de voortgang van je werk afhangt van de goedkeuring van de client. In plaats van 20 e-mails heen en weer te sturen en niet meer te weten waar elk bericht over ging, kunnen jij en je clients de voortgang van het project en alle eerdere communicatie op een centrale locatie bijhouden. Uw clients kunnen commentaar achterlaten, direct bewerkingen op documenten aanvragen, statussen verplaatsen, dashboards bekijken en nog veel meer!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Andy-Dosev-e1620184652408-edited.png

/$$$img/

Andy Dosev, Vonazon - Projectmanager

De grootste "hack" voor onze marketing productiviteit is het bundelen van werk en het beschermen van die tijd op de kalender voor het specifieke doel van het werk. Ons eerste bureau groeide van 600 bezoekers/maand naar 15K in 8 maanden door onze "batchdagen" voor contentmarketing Elke woensdagochtend hadden we tijd blokken voor het schrijven van content en promotie. We begonnen met onze taken met de hoogste prioriteit uit de achterstand en gingen zo ver als we konden in 2 uur. Het begon klein, maar de samengestelde effecten veranderden onze hele Business. Vandaag passen we hetzelfde principe toe, zowel intern als wanneer we bureaus helpen om hun processen in ClickUp te stroomlijnen. Begin klein met uw blokken voor batchwerk, zorg ervoor dat u duidelijkheid hebt over waar u aan moet werken voordat u begint en pas uw blokken aan als dat nodig is!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Gray-Mackenzie-e1620184925671.jpeg

/$$$img/

Gray MacKenzie, ZenPilot - Medeoprichter_

Voor elk marketing team is het cruciaal om een duidelijke werkstroom te hebben. Het maakt niet uit of je met supergeavanceerde tools werkt of met 'eenvoudige' Excel-sheets - elk lid van het team moet zich bewust zijn van het eigendom, de verantwoordelijkheid en de bijdrage aan de projecten. In marketing sta je nooit alleen, dus de verdeling van de Taken moet duidelijk zijn! In mijn team hebben we een aantal dingen aangenomen agile methodologie elementen check-in en check-out vergaderingen, snelle updates, wekelijkse Sprints en maandelijkse doelen. Dit helpt ons snel te reageren op veranderingen en dagelijks samen te werken, zelfs als we op afstand werken. Zijn de tools belangrijk? Natuurlijk! Maar niet om ze te hebben. Ze moeten voldoen aan je behoeften en je helpen, niet hinderen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/kasia-z-nowe-1.png

/$$$img/

Kasia Zielosko, Delante - Marketing Team Lead

De beste digitale projectmanagers weten hoe de worst wordt gemaakt. Als je in je vorige positie geen ontwerper, ontwikkelaar, strateeg, copywriter, etc. was, is mijn grootste advies om te leren hoe die mensen hun werk doen. Praat met ze, lees blogs/boeken of abonneer je op podcasts over dat veld - woon zelfs hun vergaderingen bij. Als je deze achtergrondinformatie kent, zal je oneindig veel beter begrijpen hoe je hen als individuen beter projectmanagement kunt geven, hoe je dat soort projecten kunt managen, en dat zal je op zijn beurt helpen om uit te groeien tot een meer veelzijdige professional.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Ericka-Lewis-e1620185091173-edited-2.jpg

/$$$img/

Ericka Lewis, Adhere Creatief - Projectmanager

meer weten over Erika's oplossing voor Agile Projectmanagement bij Adhere Creative ._

Zorg voor een degelijk systeem voor projectmanagement en gebruik het verstandig. Creëer een systeem voor het afhandelen van je projecten en sjablonen binnen het projectmanagement platform, zodat je gemakkelijk nieuwe kant-en-klare projecten kunt creëren.

Siddharth Deswal, Fyle - Directeur Marketing

Betrek je hele team bij het abonnement van je project. Uw project loopt waarschijnlijk over verschillende afdelingen heen en vereist een behoorlijke mate van samenwerking, dus dat moet al in de fase van de planning beginnen. Zo kan iedereen meedenken over het tijdschema voor de oplevering, de volgorde waarin de Taken moeten worden voltooid en wat de mogelijke obstakels zijn. Als je je team er vroeg bij betrekt, kun je realistisch plannen, zodat je niet te veel belooft en te weinig levert. Het zorgt er ook voor dat alles soepel verloopt, omdat iedereen weet wat er gebeurt en hoe ze moeten samenwerken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Matt-Janaway-.jpeg

/$$$img/

Matt Janaway, Marketing Labs - CEO_

De beste tip die ik ooit heb gekregen over het managen van marketingprojecten was om je feedback nooit het knelpunt te laten zijn dat verhindert dat een project voortgang vindt. Als ik een marketingproject overzie, ben ik meestal alleen verantwoordelijk voor de instelling van de strategie en vervolgens voor het overzien van ons interne marketingteam en de aannemers die daadwerkelijk "het werk" doen. Dat betekent dat ik voortdurend gepingd word om mijn gedachten over dit ontwerp of dat artikel of die landingspagina's. Doordachte feedback geven kost niet veel tijd, maar het is iets wat ze willen dat ik doe (ik kan het niet delegeren). Dat betekent dat als ik ooit treuzel met het geven van feedback - wat meestal een versie is van "ziet er goed uit, breng alsjeblieft deze kleine verandering aan en ga verder" - dat ik dan een project (soms dagenlang) ophoud omdat ik er niet aan toe kwam om de 15 minuten te besteden die nodig zijn om ergens naar te kijken. Als je dat over de levensduur van een project bij elkaar optelt, kun je uiteindelijk de verzenddatum met een week of twee vertragen door een paar Instances van wachten op het geven van snelle feedback. Om die reden probeer ik feedbackaanvragen nooit langer dan een dag te laten liggen.

Jakub Grajcar, STX Volgende

Inbound Marketing Lead

We willen iedereen bedanken die heeft deelgenomen aan deze projectmanagement tips roundup! 🙏🏽

en nu horen we het ClickUp team!

Projectmanagement tips van ClickUp's marketing team

Ons marketing team weet het een en ander over de magie van het implementeren van gratis projectmanagement software voor werk. 😉🧙🏻‍♀️

Ze vertrouwen op ClickUp om te voldoen aan hun unieke behoeften, van content en sociale media tot betaalde reclame en meer.

ClickUp is een uitstekend hulpmiddel voor doelen bijhouden en stelt het team in staat om snel Taken te organiseren, projectmanagement te coördineren en marketingcampagnes te beheren.

En het beste van alles is dat ze dat allemaal en meer op ÉÉN plek kunnen doen.

Heluister van onze marketing team leden over hoe zij ClickUp gebruiken elke dag gebruiken, en misschien kunt u ze ook in uw marketingstromen gaan toepassen!

ClickUp voor Content Management is een game-changer. We kunnen sjablonen voor taken maken voor al onze landingspagina's, knelpunten gemakkelijk identificeren met onze Board view status tracker en weten wat de volgende stap is met behulp van tags en prioriteiten. Blogreviews zijn gestroomlijnd met behulp van automatisering en werkstromen van e-mail kunnen worden gevisualiseerd op Mindmaps . De aanpassing is echt wat ClickUp zo'n krachtig hulpmiddel maakt voor marketingteams.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Erica-Chappell-e1620188132590-edited-e1620188242659.jpeg

/$$$img/

Erica Chappell, Managing Editor

Onderschat de waarde van terugkerende taken niet Elke dag in het leven van een marketeer is uniek. Prioriteiten veranderen snel en we moeten vaak snel schakelen. Er zijn echter genoeg gebruikelijke verantwoordelijkheden die essentieel zijn in onze rollen. We controleren gegevens, voeren audits uit, bekijken concurrenten, enz. Vaak glippen deze eenvoudige maar belangrijke Taken tussen wal en schip. Creëer een systeem van verantwoording voor je terugkerende dagelijkse taken. Het bespaart wat ruimte in je hersenen zodat je je beter kunt concentreren op het onvoorspelbare werk dat voor je ligt.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Jeremy-Galante.png

/$$$img/

Jeremy Galante, SEO Manager

Een duidelijk omschreven doel voor het project hebben en de reikwijdte begrijpen voordat je aan de uitvoering begint. Met een grondige schets met details van de tijdlijn van het project , doelstellingen en strategie, zult u in staat zijn om de efficiëntie in het gebruik van bedrijfstijd en -middelen te maximaliseren. Breng blokkades vanaf het begin aan het licht, creëer schaalbare oplossingen en houd je team op één lijn!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Sarah-Gordon.jpeg

/$$$img/

Sarah Gordon, Creatieve projectmanager > Als marketeers jongleren we elke dag met veel verschillende soorten content Taken. > > Om mijn focus te laseren op wat mijn aandacht nodig heeft, gebruik ik een combinatie van > Startpagina > en de > Taakvak > . > > Ik begin op de startpagina, zoek uit aan welke taken ik die dag moet werken en sleep ze naar Taakvak. Ik sleep ze zelfs in een volgorde, zodat ik weet in welke bestelling ik waaraan moet werken. > > Het houdt me niet alleen geconcentreerd op wat ik moet doen, maar het geeft ook veel voldoening om de taken uit het systeemvak te halen als ik ze gedurende de dag voltooi!

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Greg-Swan.png

/$$$img/

Greg Swan, Inhoud Manager_

Mijn #1 projectmanagement tip voor marketeers is om nooit de kracht van organisatie te onderschatten! Of je nu een Post-it aantekening, een projectmanagement platform zoals ClickUp, of goede oude Excel spreadsheets Taken georganiseerd houden is de beste manier om bovenop je projecten te blijven en je deadlines te halen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Madison-Leonard.jpg

/$$$img/

Madison Leonard, Product Marketing Manager

Conclusie

Het managen van marketingprojecten hoeft niet zo ontmoedigend te zijn.

Het kan zelfs leuk zijn met behulp van projectmanagement software zoals ClickUp!

Stel duidelijke doelen, stel de juiste tijdlijnen vast, verbeter de samenwerking tussen teams, doorloop projecten en deadlines, en tijd besparen zodat je meer kunt doen wat je het liefste doet. meld je vandaag nog aan voor een gratis account_ en word in een handomdraai een efficiënte marketing projectmanager! 😉 🚀