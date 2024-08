Hoe de productiviteit van het personeel verbeteren tijdens de overgang naar het kantoorleven

Met de wereld langzaam weer normaal wordt na de geleidelijke versoepeling van de afsluitingsmaatregelen, gaat de aandacht van veel bedrijfsleiders uit naar de terugkeer van hun werknemers naar de werkplek.

Is de kantoorruimte COVID-veilig? Zijn er procedures om ervoor te zorgen dat de leden van het personeel zich op hun gemak voelen? Wat gebeurt er met het typische 'gekeuvel' op de werkplek waar werknemers aan gewend zijn geraakt?

Dit zijn allemaal vragen die veel werkgevers zich de afgelopen weken en maanden hebben gesteld. Het is tenslotte hun sleutelverantwoordelijkheid om de gezondheid en veiligheid van hun personeel te beschermen. Als ze dat niet doen, kan het resultaat catastrofaal zijn, niet alleen voor het behoud van personeel, maar ook voor de veiligheid van hun werknemers productiviteit ook.

Hoe kunnen werkgevers zich hiertegen beschermen en ervoor zorgen dat de productiviteit van hun werknemers op hetzelfde peil blijft, zo niet beter wordt dan vóór de uitbraak van COVID-19?

Nou, daar komen wij om de hoek kijken. Gebruiken hulpmiddelen voor kantoorbeheer zoals ClickUp helpt u projecten te plannen, taken in te plannen en uw middelen te beheren in een gecentraliseerde werkruimte waar u kunt communiceren en samenwerken met teamleden, of ze nu terug op kantoor zijn of op dit moment op afstand werken .

Ga met ons mee naar een aantal effectieve manieren voor werkgevers om de productiviteit van hun personeel te verbeteren tijdens de overgang terug naar het post-COVID-kantoorleven.

Uw werkplek opnieuw inrichten

Met de sociale afstandsmaatregelen van 2 meter is het veilig om te zeggen dat de werkplek er heel anders uit zal zien wanneer werknemers terugkeren.

Werkgevers moeten er nu voor zorgen dat de werkplek zo COVID-veilig mogelijk blijft, of dat nu is door middel van een thermische camera bij de ingang van werknemers op het werk, bureaus die op een veilige afstand van elkaar staan of lunchpauzes die één voor één worden gehouden.

maar waarom zouden ze het daarbij laten?

Veel werknemers vinden het prettig om zich tijdens het werk te kunnen concentreren, weg van alle afleidingen die ze buiten of thuis kunnen tegenkomen.

Werkgevers zouden moeten overwegen om strategieën rond dit idee te implementeren als het gaat om het herinrichten van het kantoor. Een Britse fabrikant, Smartlouvre stelt voor MicroLouvre glazen scheidingswanden te gebruiken om privacy in het kantoor te garanderen, omdat het "een nieuwe en opwindende dimensie geeft aan de esthetiek van hoogwaardig glas, ontworpen om zowel het uiterlijk als de functie te maximaliseren".

Het kantoor schoonmaken

Het klinkt misschien vrij voor de hand liggend, maar een schoon kantoor is een gemakkelijke hack die wonderen kan doen voor de productiviteit van medewerkers - en nu meer dan ooit.

Sinds we onlangs midden in een wereldwijde pandemie zaten, is ieders gevoel voor hygiëne en persoonlijke gezondheid exponentieel toegenomen.

Werknemers zijn zich nu meer bewust van de omgeving waarin ze moeten werken - hoe vuiler die is, hoe minder comfortabel ze zich voelen en hoe minder productief ze als resultaat zullen werken.

Van de printer tot de telefoon, van de muis tot het toetsenbord, van de koelbox tot de waterkoker, er zijn talloze hotspots voor ziektekiemen in het hele kantoor dus werkgevers moeten ze schoon houden.

Er moet ook altijd handontsmettingsmiddel en antibacteriële handgel beschikbaar zijn om de verspreiding van ziektes tegen te gaan, of het nu om het coronavirus gaat of niet.

Communiceer met je team

Na vele maanden van zelfisolatie zullen werknemers terecht willen weten wat er gaande is in het bedrijf tijdens de lockdown.

Omdat de pandemie zo plotseling uitbrak, werden veel organisaties overrompeld gedwongen om hun strategie voortdurend aan te passen om te kunnen overleven.

En dan hebben we het nog niet eens over het overweldigende effect van de afvloeiingsregeling. Veel medewerkers die tijdens de lockdown met verlof waren, zullen zich nu waarschijnlijk buitengesloten voelen en op zoek zijn naar geruststelling en opheldering over wat de doelen van het bedrijf nu zijn na de lockdown.

Werkgevers moeten hun personeel deze informatie vertellen. Niemand - of het nu een werkgever of werknemer is - vindt het prettig om in het ongewisse te worden gelaten. Alleen door samen te werken als een team kan van het personeel verwacht worden dat ze productief willen werken voor een bedrijf.

Bovendien zullen sommige bedrijven de laatste tijd geen andere keuze hebben gehad dan hun manier van werken te heroverwegen, zowel wat betreft de diensten die ze aanbieden als de manier waarop hun interne processen verlopen. Het is daarom belangrijk om na te denken over hoe het personeel op deze veranderingen zal reageren.

Stel bijvoorbeeld dat een bepaald bedrijf heeft besloten om over te stappen op ClickUp's alles-in-één productiviteitssoftware te gebruiken tijdens de lockdown om alle processen te stroomlijnen en meerdere apps overbodig te maken. Wanneer het bedrijf weer terug moet naar kantoor, zal het personeel tijd nodig hebben om te wennen aan de nieuwe software, wat alleen mogelijk is als er een effectief communicatiekanaal is.

Transparant zijn

Nu we het toch over effectieve communicatie moeten business leaders volledig open en transparant zijn tegenover hun personeel.

Werknemers zijn tenslotte niet dom. Ze zullen herkennen hoe het proberen van de periode is geweest die de pandemie van het coronavirus met zich mee heeft gebracht, en de economische onzekerheid die de komende maanden en jaren zal volgen.

Daarom hebben ze het recht om de kleinste details te weten over de gevolgen voor hun werk.

Of het nu gaat om een enorme daling in inkomsten, winstgevendheid, clients of leden van het personeel, hoe eerlijker een werkgever is tegenover zijn personeel, hoe gemotiveerder zijn werknemers zullen zijn om harder te werken om hen terug te krijgen op het niveau van voor de pandemie, of zelfs daarboven!

Luisteren

Zoals eerder vermeld, heeft het personeel het de laatste tijd moeilijk gehad door de lockdown en - of werkgevers het nu leuk vinden of niet - soms moet het privéleven voorrang krijgen op het werk.

Leiders moeten een voorbeeld stellen voor hun werknemers, luisteren naar hun behoeften en hen laten werken op een manier waar ze zich goed bij voelen.

Als een werknemer bijvoorbeeld twee dagen per week thuis moet werken om op de openingstijden van de crèche van zijn kind te passen, dan moet hij dat kunnen. De kans is groot dat ze harder en sneller werken om hun werkgever te bedanken dat hij naar hen luistert en hen toestaat om rond hun privéleven te werken.

Ook als een werknemer zich niet op zijn gemak voelt om naar kantoor te komen, moet de werkgever hem de vrijheid geven om thuis te werken of zijn bezorgdheid wegnemen door ervoor te zorgen dat de ruimte op kantoor zo COVID-veilig mogelijk is.

Conclusie

Zo, dat zijn de vijf sleutels om ervoor te zorgen dat medewerkers zo productief mogelijk werken wanneer ze terugkeren naar hun werkplek.

In wezen komt het erop neer dat je ervoor moet zorgen dat ze zich op hun gemak voelen. Als ze zich niet op hun gemak voelen en zich zorgen maken over het risico dat hun terugkeer op het werk voor hun familie of vrienden kan vormen, zullen ze zich niet op hun werk concentreren. Dat betekent dat hun productiviteit eronder zal lijden.

Door een open en eerlijke manier van communicatie tussen werknemers te implementeren, zal het personeel zich al snel veel gemotiveerder voelen om zo goed mogelijk te werken, waardoor alle gedachten aan het Coronavirus bij de deur van het kantoor kunnen worden achtergelaten.

