Hoe AI gebruiken in e-mail (use cases & tools)

Hoe vaak staren we niet naar een knipperende cursor, onzeker over hoe we een belangrijke e-mail moeten beginnen?

Of je nu een bericht opstelt voor een client, reageert op een collega of een potentiële klant wilt bereiken, de druk om de juiste toon te treffen en een overtuigende boodschap af te leveren kan ontmoedigend aanvoelen.

De oplossing? Kunstmatige intelligentie (AI) - de stille helper achter de schermen.

AI heeft de manier waarop we dagelijks e-mails schrijven radicaal veranderd.

Herinner je je de tekstvoorspelling wanneer je je zinnen begint te typen? Die herinnering om een bijlage toe te voegen nadat je dat vergeten was? Of de herinnering om een onderwerp aan je e-mail toe te voegen voor het geval je dat niet hebt gedaan? Of wanneer een bericht op Teams verschijnt en je meteen de antwoordopties ziet? Dat is allemaal het werk van AI.

Maar tegenwoordig is het gebruik van AI in e-mails niet beperkt tot automatisering van e-mail tekst, suggesties en herinneringen. AI heeft ons een hele wereld van geavanceerde mogelijkheden laten ontdekken.

Je hebt nu apps voor het beheren van e-mail Taken, inbox beheer en zelfs e-mail productiviteitstools om de tijd die je besteedt aan het schrijven en beheren van e-mails te minimaliseren!

Laten we eens meer te weten komen over hoe je AI kunt gebruiken in e-mails en welke software en tools je kunt gebruiken om je e-mailworkflow te verbeteren.

AI voor e-mail begrijpen

Eerst iets anders. Voor degenen onder jullie die misschien niet helemaal begrijpen wat AI inhoudt: het verwijst naar machines of algoritmen die taken kunnen uitvoeren waarvoor normaal gesproken menselijke intelligentie nodig is, zoals het begrijpen van natuurlijke taal en het nemen van beslissingen op basis van gegevens.

AI-technologie in e-mail maakt gebruik van geavanceerde technologieën zoals natuurlijke taalverwerking (NLP), machinaal leren, computervisie en diep leren om software uw e-mails te laten begrijpen en mensachtige reacties te laten genereren.

Het is alsof je een superslimme hulpmiddel voor e-mail productiviteit die kan denken en leren als een mens. Voor e-mails helpt AI door onze taal te begrijpen en slimme beslissingen te nemen op basis van de gegevens die we invoeren.

**Bovendien is het een supergeorganiseerde assistent die precies weet wanneer hij follow-up e-mails moet sturen en die raadt welke onderwerpregels de meeste aandacht zullen trekken.

Van gepersonaliseerde productaanbevelingen tot geautomatiseerde follow-ups, AI is een onmisbare bondgenoot geworden in de dagelijkse communicatie via e-mail. Het is een stille revolutie in de manier waarop we verbinding maken en communiceren via e-mail - of het nu gaat om het helpen opstellen van het perfecte antwoord, het segmenteren van je publiek voor gerichte campagnes of het voorspellen van het beste moment om een vervolgbericht te sturen.

AI kan u ook helpen uw e-mails efficiënter te beheren. Door repetitieve taken te automatiseren kun je veel tijd en moeite besparen.

Ook lezen: Maak kennis met de ultieme productiviteitshack in e-mailbeheermethoden - de inbox nul .

Als het om marketing gaat, kunnen e-mails met AI gepersonaliseerde berichten leveren die aanvoelen alsof ze speciaal voor jou zijn gemaakt, waardoor de betrokkenheid wordt verhoogd en meer verkoop wordt gestimuleerd. Daarover later meer in deze blog.

Hoe kun je AI gebruiken voor e-mail?

We hebben een aantal use cases op een rijtje gezet om je te laten zien hoe AI in e-mail je tijd en moeite kan besparen en tegelijkertijd je persoonlijke en professionele productiviteit kan verhogen.

Gebruik AI om persoonlijke e-mails te schrijven

Of je nu een freelancer bent die op zoek is naar nieuwe clients, een ghostwriter die zijn blogs wil publiceren of een professional die op zoek is naar een baan, het kan zijn dat je dagelijks eindeloze e-mails moet schrijven naar recruiters, HR-managers, potentiële clients en de mensen in je netwerk.

Het schrijven van een nieuwe en gepersonaliseerde e-mail naar elke persoon is op zich al ontmoedigend, en dit handmatig doen kan eeuwig duren.

Dit is misschien de reden waarom bijna 39% van de ondervraagde marketeers in Litmus' State of Email Report 2023 zegt AI te gebruiken. Hiervan gebruikt ongeveer 18% AI voornamelijk om e-mails te brainstormen.

Hier zijn enkele manieren waarop AI-tools je kunnen helpen om deze e-mails sneller te schrijven en een geweldige eerste indruk te maken.

1. Voor het opstellen van e-mails

Cold outreach - koude e-mails schrijven naar mensen die je niet kennen en je e-mail niet verwachten - is moeilijk. Bovendien is het een uitdaging om precies te weten wat je moet schrijven om hun aandacht te trekken en Nog te doen.

Met de juiste input kunnen AI-algoritmes het doel van de e-mail en de ontvanger analyseren en passende content voorstellen.

AI kan sjablonen leveren, de eerste alinea's schrijven en zelfs hele conceptversies van e-mails genereren op basis van patronen en voorkeuren die het heeft geleerd van eerdere interacties.

Bovendien kan het helpen om elke e-mail te personaliseren door ontvangerspecifieke details in de tekst op te nemen, zoals hun naam, bedrijf of iets anders op basis van hun recente interacties, om aantrekkelijkere, relevantere en klikbare content te creëren.

💡Pro tip: Om te communiceren met je team of clients wereldwijd, kun je AI-gestuurde vertaaltools gebruiken om e-mails in verschillende talen op te stellen.

2. Taal oppoetsen

Heb je ooit een e-mail opgesteld, honderd keer proefgelezen en uiteindelijk op de knop Verzenden gedrukt om je te realiseren dat je 'dan' hebt geschreven in plaats van 'dan' of 'behalve' in plaats van 'aanvaarden'?

Afhankelijk van je e-mail service provider heb je vandaag wel of niet met dit probleem te maken. AI-gestuurde grammaticacontroletools kunnen grammaticafouten, interpunctiefouten en typefouten in realtime opsporen en corrigeren.

Bovendien kunnen dergelijke tools je ook helpen de duidelijkheid van je bericht en de toon van je schrijven te verbeteren, zodat je elke keer dat je een e-mail typt de juiste aantekening maakt.

AI biedt ook suggesties voor het verbeteren van de stijl en structuur van de e-mail en kan je helpen consistentie en geschiktheid te garanderen op basis van factoren zoals de merkstem van de afzender of hun target publiek.

Gebruik AI in e-mailmarketing

AI-tools zijn een onmisbaar onderdeel geworden van marketingteams. Tools zoals HubSpot, ClickUp en Jasper.ai zijn veelgebruikte tools voor e-mailmarketing AI-marketingtools die marketeers helpen de tijd voor het maken en uitvoeren van campagnes te verminderen, de kosten te beheersen en klantinzichten en gebruikersgedrag te bieden. Al met al stroomlijnt en automatiseert AI hun werk op verschillende manieren.

Dit is hoe marketeers AI in e-mails gebruiken om:

1. Onderwerpregels van e-mails optimaliseren

De onderwerpregel van je e-mail creëert je eerste indruk bij het publiek. Een goede, klikbare onderwerpregel zorgt ervoor dat uw e-mail niet verloren gaat tussen de honderden e-mails die uw klanten dagelijks ontvangen.

Heb je ooit geprobeerd om de onderwerpregels of de tekst van je e-mail te A/B-testen? Met AI kunt u dit in enkele minuten doen!

Door factoren zoals open rates en doorklikratio's te analyseren, helpt A/B-testen u te bepalen welke onderwerpregels of koppen meer weerklank vinden bij uw publiek. Deze gegevensgestuurde aanpak maakt het eenvoudiger om e-mailonderwerpregels te schrijven die resulteren in succesvolle e-mailmarketingcampagnes .

2. Ontvangers analyseren

Kunstmatige intelligentie kan de gegevens van e-mailontvangers analyseren, zoals hun demografische gegevens, voorkeuren en eerdere interacties met uw merk, om nuttige inzichten te genereren in wat ze wel en niet leuk vinden. Dit helpt marketeers om de content van hun e-mails af te stemmen op de voorkeuren van hun publiek, de relevantie te verhogen en klanten tevreden te houden.

3. Follow-ups automatiseren

Zorg het hele jaar door voor regelmatige communicatie met uw klanten. Met AI e-mailmarketingtools kunt u automatisch follow-up e-mails plannen en versturen door vooraf gedefinieerde criteria in te stellen, zoals het gedrag van de ontvanger of de reactietijd.

Deze functie helpt marketeers om in één keer aan nurture-campagnes en follow-ups te werken en ze samen in te plannen zodat ze op tijd worden verzonden. Je hoeft niet elke maand herinneringen bij te houden om follow-ups te versturen.

4. Maak gepersonaliseerde nurture-campagnes

Vind je het niet fijn als je favoriete merk je persoonlijke aanbevelingen stuurt van dingen die je misschien leuk vindt of e-mails met suggesties op basis van je aankoopgeschiedenis?

Machine learning-algoritmen analyseren gegevens van ontvangers, zoals eerdere interacties, voorkeuren en hun gedrag met uw content, om gepersonaliseerde content voor e-mails aan te bevelen. Dit zorgt ervoor dat elke e-mail in de campagne zeer relevant en boeiend is voor uw klanten.

Je kunt onderwerpregels, begroetingen en aanbiedingen personaliseren op basis van realtime klantgegevens met behulp van natuurlijke taalgeneratie. Dit omvat productaanbevelingen op basis van hun eerdere koopgeschiedenis, relevante kortingen of aanbiedingen, of andere klantspecifieke details om uw klanten zich meer gewaardeerd te laten voelen.

AI kan ook de optimale timing voorspellen voor het verzenden van dergelijke nurture e-mails op basis van de open tijd of responspercentages van de ontvangers. Met behulp van deze informatie kun je e-mails voor elke klant inplannen op basis van wat hem het beste uitkomt.

Casestudy: Revolve x Cordial AI

Revolve, een e-commercemerk, wilde zijn e-mailpersonalisatie verbeteren en verder laten gaan dan eenvoudige productaanbevelingen in batch e-mails. Met behulp van de AI-technologie van Cordial, een zeer gepersonaliseerde e-mailcampagne gemaakt die gebruikmaakte van 16 verschillende klant- en bedrijfsgegevens, zoals verlaten browsegeschiedenis, favoriete categorieën en regionale bestsellers.

Het AI-systeem genereerde 32 unieke productaanbevelingen voor elke ontvanger, waarbij de content van de e-mail werd afgestemd op individuele voorkeuren en mate van betrokkenheid. Om de effectiviteit te testen voerde Revolve een A/B-test uit gedurende een weekend, waarbij de gepersonaliseerde e-mail werd afgewisseld met hun standaard batchbericht.

De resultaten waren indrukwekkend:de AI-gestuurde gepersonaliseerde e-mail was twee keer zo productief als de standaard e-mail, met 65% hogere click-to-open- en click-to-conversieratio's.Dit succes leidde ertoe dat Revolve honderdduizenden extra inkomsten projecteerde door regelmatig deze zeer gepersonaliseerde e-mails te versturen.

5. Gesegmenteerde e-mailcampagnes

Segmentatie is de sleutel tot target marketing. AI-algoritmen kunnen e-maillijsten segmenteren op basis van demografische gegevens, gedrag in het verleden, aankoopgeschiedenis of mate van betrokkenheid. Dit zorgt ervoor dat elk segment gerichte en relevante content ontvangt.

AI kan ook gegevens analyseren om patronen te identificeren, zodat je doelgroepen kunt segmenteren op basis van hun voorkeuren of de waarschijnlijkheid dat ze reageren op specifieke aanbiedingen.

Je kunt onze geconsolideerde lijst van de 10 beste AI e-mailmarketingtools voor het automatiseren van e-mail in 2024.

Gebruik AI om e-mails voor verkoop te schrijven

Een groot deel van de dag van een verkoper bestaat uit e-mails naar prospects, nurture e-mails naar bestaande klanten of e-mails om te upsellen. Dit alles handmatig bijhouden kan repetitief, vervelend en soms frustrerend zijn.

Net zoals een AI-tool marketeers helpt met pakkende onderwerpregels en gepersonaliseerde content, stelt het verkopers ook in staat om binnen enkele seconden uitgaande e-mails van hoge kwaliteit op te stellen. Je kunt niet alleen binnen enkele seconden meerdere gepersonaliseerde e-mails genereren, maar je kunt ook automatiseren wanneer en hoe je ze verstuurt op basis van doelgroepsegmentatie en voorkeuren.

AI-software gebruiken voor e-mail

Zou het niet geweldig zijn om een AI e-mailassistent te hebben die relevante e-mails kan schrijven, pakkende onderwerpregels kan genereren, de e-mails kan personaliseren voor elke target doelgroep en herhaalde follow-ups kan automatiseren?

Hier is er een.

ClickUp Brain ClickUp Brein is een neuraal netwerk AI op ClickUp's projectmanagement tool die u in staat stelt om snelle kopij te genereren voor uw marketingmateriaal, dagelijkse e-mails en antwoorden op taken te schrijven en toegang te krijgen tot uw

organisatorische kennisbank op één plaats.

Genereer snelle en passende e-mailreacties met ClickUp Brain

In wezen is ClickUp Brain de enige AI-tool die u nodig hebt om een brug te slaan tussen projecten, mensen en kennis binnen uw organisatie.

Met ClickUp Brain's AI Writer voor werk krijgt u:

Een AI-schrijfassistent om u te helpen met al uw schrijfbehoeften

om u te helpen met al uw schrijfbehoeften Snelle geautomatiseerde antwoorden op al uw opmerkingen, Taken en e-mails

op al uw opmerkingen, Taken en e-mails Een automatische spraak-naar-tekst transcriber

Gebruik ClickUp Brain om uw schermopnamen te transcriberen

AI voor het transcriberen en beantwoorden van vragen uit uw vergaderingen en schermopnamen viaClickUp Clips *Eenvoudig te bouwen en te gebruiken sjablonen voor elke toepassing - e-mailcampagnes, advertenties, werving en meer

Schrijf snelle antwoorden op threads of stel sneller volledige e-mailcampagnes op met ClickUp Brain

ClickUp's e-mail sjablonen

ClickUp's sjabloon voor e-mailcampagnes ClickUp's sjabloon voor e-mailcampagnes biedt een kader om tegemoet te komen aan de wensen van de client - nieuwe klanten bereiken, consistente ondersteuning en zorg bieden aan uw bestaande klanten, merkbekendheid verbeteren, leads voeden en deals sluiten.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-103.png Bouw sneller consistente en professionele e-mailcampagnes met het sjabloon voor e-mailcampagnes van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-30mdtym Deze sjabloon downloaden /cta/

Met dit sjabloon kunt u succesvolle e-mailcampagnes abonneren en maken en de betrokkenheid en voortgang in de loop van de tijd bijhouden. Door sjablonen voor verschillende e-mailcampagnes op te slaan, bespaart u veel tijd, moeite en geld voor uw toekomstige campagnes.

Door aangepaste velden toe te voegen, kunt u kenmerken categoriseren en toevoegen zoals link naar e-mailkopie, voltooiingspercentage, e-mailtype, doelsector en thema om verschillende e-mailcampagnes te beheren.

Analyseer de prestaties van uw e-mails uit het verleden en optimaliseer uw volgende set e-mails met behulp van de uitgebreide rapportages. Begin met het verzenden van e-mails die een maximale impact kunnen hebben.

ClickUp's sjabloon voor e-mailadvertenties

ClickUp biedt nog een sjabloon voor e-mail voor marketeers om de levertijd van campagnes aanzienlijk te optimaliseren: ClickUp's sjabloon voor e-mailadvertenties . Het is een kant-en-klaar sjabloon waarmee je visueel aantrekkelijke e-mailadvertenties kunt maken.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-119.png Maak aantrekkelijke e-mails om uw producten te promoten met ClickUp's sjabloon voor e-mailadvertenties https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6122444 Download dit sjabloon /cta/

Gebruik het sjabloon om uw e-mails te ontwerpen, hun content aan te passen op basis van de target doelgroep en sneller memorabele advertenties te maken. Begin met een document sjabloon, bouw uw ClickUp workflow voor de advertentie sjabloon in Lijstweergave, Gantt weergave, Werklastweergave, Kalender weergave, of een andere weergave waar u zich het meest comfortabel mee voelt.

En als u specifiek op zoek bent naar sjablonen om u te helpen met bredere e-mailmarketingcampagnes, dan heeft ClickUp daar ook voor gezorgd!

ClickUp's sjabloon voor e-mailmarketing ClickUp's sjabloon voor e-mailmarketing is een ander gratis te gebruiken en zeer aanpasbaar sjabloon voor drukke marketeers die tijd willen vrijmaken in hun agenda.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-120.png Word een expert in het maken van consistente en aantrekkelijke e-mailmarketingcampagnes met ClickUp's sjabloon voor e-mailmarketing https://app.clickup.com/signup?template=t-31481d7 Deze sjabloon downloaden /cta/

Dit sjabloon kan u helpen consistente processen te creëren voor elk type marketingcampagne en uw inspanningen te stroomlijnen.

Deze sjabloon:

Bespaart u tijd door een structuur te bieden voor uw e-mails

Zorgt voor consistentie tussen campagnes

Optimaliseert uw ontwerpen voor mobiele apparaten

Maakt het gemakkelijker om campagneprestaties bij te houden en te analyseren

Of het nu uw maandelijkse nieuwsbriefcampagne is, een nurture-campagne voor uw vaste klanten, aanbiedingen en kortingen voor nieuwe klanten, of een andere e-mailmarketingcampagne - ClickUp's sjabloon voor e-mailmarketing kan u helpen uw e-mails te optimaliseren voor elk type publiek.

Zorg voor een consistente merkstem door uw gesegmenteerde lijsten, toon en andere merkspecifieke details toe te voegen om uw e-mails te organiseren zakelijke communicatie .

Laat een blok aan het been uw creativiteit niet in de weg staan - gebruik ClickUp Brain binnen het sjabloon om overtuigende marketingcampagnes te bedenken!

Til uw e-mailgame naar een hoger niveau met ClickUp AI en ClickUp AI

AI zorgt voor een revolutie taakbeheer voor e-mail en communicatie, waardoor het schrijven van e-mails een fluitje van een cent wordt. Van het opstellen van gepersonaliseerde outreach tot het optimaliseren van onderwerpregels en het automatiseren van follow-ups, AI verandert de manier waarop we e-mail gebruiken.

Ontdek hoe tools zoals ClickUp Brain u tijd en geld kunnen besparen voor uw volgende e-mailmarketingcampagne. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog!