10 beste AI-tools voor e-mailmarketing om e-mail te automatiseren in 2024

E-mail is uitgegroeid tot een van de beste marketingcommunicatiemiddelen dankzij de ongelooflijk hoge ROI van naar schatting $36 voor elke $1 die u uitgeeft. E-mail is ook een van de gemakkelijkste manieren om rechtstreeks contact op te nemen met je doelgroep en veel consumenten noemen het nu hun favoriete manier om met merken te communiceren. Het is weinig stresserend voor hen en heeft een indrukwekkende conversieratio voor jou.

E-mailmarketing is echter ingewikkelder dan het opstellen van een tekst en op verzenden drukken. De meest effectieve e-mail marketingcampagnes worden zorgvuldig gesegmenteerd, getest en verfijnd om de beste resultaten te leveren. Dat kost allemaal tijd, maar dankzij AI e-mailmarketingtools kun je sneller dan ooit ongelooflijke e-mailmarketingcampagnes maken.

AI-gebaseerde e-mailmarketingtools bieden marketeers een innovatieve aanpak voor het benaderen van hun publiek. AI kan je helpen bij het opstellen van overtuigende teksten, het segmenteren van je publiek en het analyseren van resultaten. Hoe kies je het juiste e-mailmarketingplatform als er zoveel AI-tools op de markt zijn?

Een van de eerste dingen waar je naar wilt zoeken is een tool die veel personalisatie biedt. AI e-mailmarketingtools kunnen je helpen gepersonaliseerde e-mails te maken, van de onderwerpregels tot de aanbiedingen die erin staan, wat leidt tot hogere open rates en conversies.

Je zult ook op zoek willen gaan naar functies die u helpen inhoud te maken om boeiende e-mails te maken. Gebruik de AI-tools om ideeën te brainstormen of laat ze relevante berichten maken voor je doelpubliek.

AI e-mailmarketingtools kunnen ook veel taken bij e-mailmarketing automatiseren, zoals het versturen van follow-upberichten of het segmenteren van je lijsten. Door deze automatisering kan je team zich richten op meer strategische marketinginitiatieven en hoeft het zich minder bezig te houden met de e-mailadministratie.

Kies een e-mailmarketingplatform met robuuste analyses en rapportages om de campagneprestaties beter te begrijpen. De inzichten die je uit e-mailgegevens haalt, kunnen toekomstige marketingbeslissingen onderbouwen. Overweeg gebruik te maken van AI om resultaten te analyseren en optimalisatiekansen vast te stellen.

Kies daarnaast een oplossing die integreert met je bestaande e-mailmarketingprogramma en werkapps. Integraties vergemakkelijken de automatisering van workflows, stimuleren de productiviteit van teams en maken naadloze samenwerking bij e-mailcampagnes mogelijk. Door processen te stroomlijnen kun je meer bereiken in minder tijd terwijl je naadloos samenwerkt met verschillende tools.

De 10 beste AI-software voor e-mailmarketing

Maak e-mailonderwerpregels, conceptteksten en meer met ClickUp AI

ClickUp, uw favoriete alles-in-één productiviteitsplatform, is nu uw favoriete plek voor het maken en e-mailmarketing te beheren . U kunt de AI e-mailmarketingtools van ClickUp gebruiken om een centrale hub te creëren voor het beheren van campagnes, het creëren van aantrekkelijke inhoud en het bijhouden van campagneprestaties.

ClickUp's cloudgebaseerde platform maakt het eenvoudig om e-mailcommunicatie te organiseren en bij te houden. ClickUp e-mail projectbeheer hulpprogramma's kunnen concepten voor e-mails maken, opslaan en beheren, openpercentages en doorkliks bijhouden en automatische workflows voor follow-up e-mails instellen. ClickUp integraties kunt u verbinding maken met andere communicatieplatforms om taken naar teamleden te e-mailen zonder uw werkruimte te verlaten.

Het platform integreert ook met populaire e-mailmarketingtools zoals Mailchimp en ActiveCampaign, waardoor u nog meer e-mailmarketingmogelijkheden krijgt. U kunt contactpersonen importeren en exporteren, campagnes plannen en resultaten bijhouden binnen ClickUp. Omdat alles toegankelijk is vanuit de werkruimte, kan uw team moeiteloos informatie delen en sneller actie ondernemen op basis van resultaten.

ClickUp voegt een extra laag efficiëntie toe door de AI-tools te introduceren. ClickUp AI kan uw e-mailkopij genereren, inclusief onderwerpregels, kopteksten en hoofdtekst, op basis van specifieke aanwijzingen of ingebouwde sjablonen . U kunt ClickUp AI ook gebruiken om taken met betrekking tot de e-mailcampagne te maken.

Met zijn uitgebreid e-mailbeheer met naadloze integraties en AI-gebaseerde contentgeneratie is ClickUp een krachtig hulpmiddel om beginnende en ervaren e-mailmarketeers te helpen het meeste te halen uit elke e-mail die ze versturen.

ClickUp beste functies

Automatiseringstools handelen veel administratie voor u af, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over terugkerende taken en u zich in plaats daarvan kunt richten op strategische initiatieven

AI e-mailmarketingtools kunnen u helpen binnen enkele seconden overtuigende teksten te schrijven, zodat u moeiteloos gerichte e-mailcampagnes kunt maken die conversies stimuleren

E-mailmarketinginspanningen stroomlijnen met krachtige integraties, waaronder populaire platforms zoals MailChimp en ActiveCampaign

ClickUp beperkingen

De AI-tools van ClickUp zijn alleen beschikbaar in de betaalde plannen, maar gelukkig beginnen deze bij slechts $5 per werkruimte

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar voor aankoop op alle betaalde plannen voor de prijs van $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.200+ beoordelingen)

4.7/5 (9.200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Mailchimp

Via Mailchimp Mailchimp is een populair e-mailmarketingplatform waarmee bedrijven e-mailcampagnes kunnen maken, verzenden en bijhouden. Het heeft een gebruiksvriendelijke interface, verschillende sjablonen en een aantal geweldige automatiseringstools. Mailchimp biedt ook geweldige AI-functies, zoals intelligente onderwerpregels, klantinzichten en krachtige A/B-tests. Het zal zelfs stockfoto's voorstellen die bij je inhoud passen.

Mailchimp beste functies

Met de sleep-en neerzet-editor is het supergemakkelijk om e-mails te maken en te ontwerpen

Met het degelijke gratis plan kun je tot 2.000 e-mails per maand versturen naar maximaal 2.000 abonnees, waardoor het een haalbare optie is voor kleinere organisaties

AI-tools zetten machine learning aan het werk om alles te doen, van het maken van kopij tot het gebruiken van voorspellende analyses om je te vertellen welke klanten het meest waarschijnlijk zullen kopen

Mailchimp beperkingen

Geen onbeperkte e-mailabonnementen, zelfs niet bij de duurste opties

Mailchimp prijzen

Gratis

Essentials: $13/maand voor 500 contactpersonen

$13/maand voor 500 contactpersonen Standaard: $20/maand voor 500 contacten

$20/maand voor 500 contacten Premium: $350/maand voor onbeperkte contacten

Mailchimp beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (5.000+ beoordelingen)

4.4/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (16.500+ beoordelingen)

3. Smartwriter

Via Smartwriter Smartwriter is een AI-tool voor het schrijven van e-mails. De machine learning van het platform analyseert uw doelgroep samen met branchegegevens om overtuigende e-mailteksten voor uw campagnes te maken. Het is handig voor gepersonaliseerde e-mails en kan gebruikersgegevens gebruiken om de meest relevante, gerichte e-mailcampagnes te schrijven. Het is ook handig voor A/B-testen om te weten welke campagnes beter werken bij je publiek.

Smartwriter beste functies

Integreert met populaire e-mailmarketingtools zoals Mailchimp en Sendinblue, zodat u de AI-tools in Smartwriter kunt gebruiken om uw teksten te schrijven en alles naadloos via uw favoriete platform kunt verzenden

Zeer geschikt voor het maken van e-mailmarketingstrategieën gericht op conversies, omdat de AI-tool inhoud voorstelt die lezers waarschijnlijk in kopers zal veranderen en de e-mailmarketingprestaties zal verbeteren

Mooie interface maakt het gemakkelijk om de AI-functies te gebruiken, zelfs voor nieuwe gebruikers

Smartwriter beperkingen

Kan moeilijk zijn om technische ondersteuning te bereiken als u tegen problemen aanloopt

Smartwriter prijzen

Basis: $59/maand

$59/maand Populair: $149/maand

$149/maand Pro: $359/maand

$359/maand Kortingen voor jaarabonnementen

Smartwriter beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (10+ beoordelingen)

4/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (14+ beoordelingen)

4. Frasee

Via Zinsdeel Phrasee is een AI-tool voor e-mailmarketing die je helpt betere e-mailcontent te schrijven, van de onderwerpregels tot de sign-offs. Het platform maakt gebruik van machine learning om de meest effectieve taal voor je publiek te identificeren. Je kunt het ook gebruiken voor meer dan alleen je e-mailmarketingstrategie. Zet de natuurlijke taalgeneratie van Phrasee aan het werk en creëer menselijk klinkende tekst voor sociale media, pushmeldingen en meer.

Phrasee beste functies

Gedetailleerde rapportagefuncties geven je waardevolle inzichten in hoe je e-mailcampagnes presteren bij je publiek en waar je misschien aanpassingen wilt maken

Het platform is gemakkelijk te integreren in je huidige technische stack, aangezien het integreert met Mailchimp, Salesforce, Adobe Campaign en meer

Uitstekende manier omgepersonaliseerde e-mails te genereren voor elk van uw ontvangers in meerdere talen, zodat u zich kunt richten op het verhogen van de betrokkenheid

Phrasee beperkingen

Gericht op grotere marketingbureaus, dus voor kleinere bedrijven kan de software buiten hun budget vallen

Phrasee prijzen

Neem contact op voor prijsinformatie

Phrasee beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

4.4/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (1+ beoordelingen)

5. Onmiddellijk

Via Onmiddellijk Instantly is een alles-in-één e-mailmarketingautomatiseringsplatform. Marketingteams kunnen het platform gebruiken om veel taken met betrekking tot e-mailmarketing te automatiseren, zoals het verzenden van follow-up e-mails, welkomstmails en verjaardagsmails.

Het platform biedt ook AI-tools voor e-mailmarketing om automatisch e-mailkopij te genereren en je e-mailcampagnes te personaliseren. Deze AI-tools kunnen e-mails relevanter en boeiender maken voor je publiek en je doorklik- en conversiepercentage verhogen.

Instant beste eigenschappen

AI-gestuurde contentgeneratie maakt het eenvoudig om e-mails met gepersonaliseerde content op te stellen en te verzenden, waardoor campagnes meer impact hebben

Biedt onbeperkte accounts, dus je hoeft je geen zorgen te maken over het terugschroeven van je abonneelijst; geweldig voor degenen die grote hoeveelheden e-mailmarketing versturen

Mooie campagneanalyses helpen je de campagneprestaties te meten, waaronder open rates, antwoordpercentages, uitschrijvingen en meer

Direct beperkingen

Je kunt het platform niet mobiel gebruiken, dus marketeers die veel onderweg zijn zullen andere oplossingen moeten zoeken

Instantly prijzen

Growth Leads: $47/maand

$47/maand Hyperleads: $197/maand

$197/maand Lichtsnelheid: $492/maand

$492/maand Kortingen zijn beschikbaar voor jaarabonnementen

Instant beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (1.200+ beoordelingen)

4.9/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 3.5/5 (4+ beoordelingen)

6. Drift

Via Drift Drift is een conversatiemarketingplatform dat AI centraal stelt. Het platform trainde zijn kunstmatige intelligentie met miljoenen B2B verkoop- en marketinggesprekken, met het idee dat het AI-tools zou creëren die nuttiger zijn voor zaken als leadkwalificatie en conversies.

Je kunt de conversationele AI-tool gebruiken om je te helpen bij het opstellen van e-mails, hem gebruiken als chatbot of hem klantverkeer laten analyseren om slimmere marketingbeslissingen te nemen.

Drift beste eigenschappen

Kunstmatige intelligentie is getraind op B2B conversaties, dus je krijgt conversatieteksten die op maat zijn gemaakt voor bedrijven en kunnen worden aangepast aan jouw organisatie

Het helpt je bij het vastleggen van gegevens over websitebezoekers zodat je trends in conversaties kunt zien en e-mailmarketinginspanningen dienovereenkomstig kunt optimaliseren

AI-marketingtool helpt u het klanttraject te analyseren en te zien wie klaar is om te converteren, zodat u hen gerichte campagnes kunt sturen

Drift beperkingen

De klantenservice kan traag reageren, dus wees voorbereid op het zelf oplossen van problemen

Geweldig voor het maken van conversatieteksten, maar geen e-mailmarketingplatform, dus je moet verbinding maken met een ander platform om de klus te klaren

Drift prijzen

Premium: $2.500/maand jaarlijks gefactureerd

$2.500/maand jaarlijks gefactureerd Neem contact op voor prijzen voor Advanced en Enterprise plannen

Drift beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (190+ beoordelingen)

7. Zevende Zintuig

Via Zevende Zintuig Seventh Sense is een AI-platform voor e-mailoptimalisatie dat machine learning gebruikt om e-mailcampagnes te analyseren en te personaliseren. Het heeft verschillende tools om marketeers te helpen e-mailverzendtijden te optimaliseren, de deliverability van e-mails te verbeteren of inhoud te personaliseren op basis van voorkeuren van ontvangers. Het biedt ook robuuste campagnetracking om de prestaties te meten en e-mailmarketinginspanningen te optimaliseren.

Seventh Sense beste functies

Krachtige AI-tools voor e-mailmarketing helpen u elk onderdeel van uw campagne te optimaliseren, tot gepersonaliseerde verzendtijden om open rates te maximaliseren

Het helpt je bij het segmenteren van je e-mailmarketinglijsten op basis van factoren zoals demografie, interesse en aankoopgeschiedenis, zodat je e-mails kunt maken die zijn afgestemd op hun interesses en behoeften

Uw e-mailinhoud analyseren om uw woordkeus, zinsbouw en toon te optimaliseren om uw e-mailmarketingstrategieën te optimaliseren

Seventh Sense beperkingen

De gebruikersinterface kan intimiderend zijn voor nieuwe gebruikers

Seventh Sense prijzen

Voor Hubspot : plannen beginnen bij $80/per maand voor 5.000 contacten

: plannen beginnen bij $80/per maand voor 5.000 contacten Voor Marketo: plannen beginnen bij $450/per maand voor 50.000 leads

plannen beginnen bij $450/per maand voor 50.000 leads 20% korting voor jaarplannen

Seventh Sense beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (15+ beoordelingen)

4.8/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (3+ beoordelingen)

8. Geen spam

Via Unspam Unspam gebruikt AI om bedrijven te helpen bij het identificeren en voorkomen van spam in e-mailmarketingcampagnes. Het controleert de e-mailreputatie van uw organisatie en doet aanbevelingen om uw afzenderscore te verbeteren. Deze verbeteringen kunnen uw e-mailmarketing helpen om spamfilters te omzeilen en op betrouwbare wijze de inbox van uw doelgroep te bereiken.

Unspam beste eigenschappen

Verbetert de e-mailreputatie van uw organisatie door spam te voorkomen, zodat uw afzenderscore ongerept blijft en uw e-mails bij uw doelgroep terechtkomen (en niet in hun spamfilter blijven hangen)

Verhoogt de betrokkenheid door ervoor te zorgen dat ontvangers relevante en legitieme e-mails van u ontvangen

Bouwt vertrouwen op in e-mailmarketing bij uw doelgroep

Unspam-beperkingen

Beperkte testmogelijkheden in de gratis plannen, dus je moet het erop wagen of een andere service gebruiken om te testen

Unspam prijzen

Gratis

Basic: $9 per maand

$9 per maand Zakelijk: $19 per maand

$19 per maand Agentschap: $29 per maand

$29 per maand Neem contact op voor aangepaste prijzen voor White Label diensten

Unspam beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (2+ beoordelingen)

5/5 (2+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (20+ beoordelingen)

9. Optimove

Via Optimove Optimove kan je helpen met meer dan alleen je e-mailmarketing. Het AI-platform voor klantbetrokkenheid kan je helpen bij het optimaliseren van e-mail, sms en pushmeldingen. Het analyseert je klantgegevens, identificeert patronen en personaliseert vervolgens het klanttraject.

Optimove beste functies

Creëert gerichte berichten die de klantbetrokkenheid kunnen vergroten en de open rates van e-mails kunnen verbeteren

Voorspellende analyses kunnen klanten identificeren die het risico lopen uit de verkooptrechter te vallen en helpen je proactieve marketingmaatregelen te nemen

Robuuste analysetools geven je een holistisch beeld van je klanten, zodat je stappen kunt ondernemen om de klantervaring te verbeteren

Optimove beperkingen

Mist een paar broodnodige functies zoals prioritering

Optimove prijzen

Neem contact op voor prijsinformatie

Optimove beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (140+ beoordelingen)

4.6/5 (140+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (3+ beoordelingen)

10. Zeta

Via Zeta Zeta is een AI-gestuurd e-mailmarketingplatform dat je helpt bij het maken en verzenden van e-mailcampagnes. Het platform maakt gebruik van machine learning om klantgegevens te analyseren en de meest effectieve inhoud en timing voor je specifieke doelgroep te identificeren. Het biedt tools om je e-mailworkflows te automatiseren, doelgroepen te segmenteren en gepersonaliseerde inhoud te creëren.

Zeta beste eigenschappen

AI-tools helpen je bij het segmenteren van je e-mailmarketinglijsten op basis van klantgegevens, zodat je gerichte campagnes kunt sturen die meer kans hebben om bij hen aan te slaan

Zeer geschikt voor het automatiseren van veelvoorkomende e-mailmarketingtaken

Voorspellende analyses kunnen je helpen om churn te verminderen en de kosten voor het binnenhalen van nieuwe klanten te verlagen

Zeta beperkingen

Sommige gebruikers melden dat het platform buggy kan zijn en last heeft van laadvertragingen

Zeta prijzen

Neem contact op voor prijsinformatie

Zeta beoordelingen en recensies

G2: 3.5/5 (10+ beoordelingen)

3.5/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (1+ beoordelingen)

Betere e-mail, slimmere AI met ClickUp

E-mailmarketing is een krachtig hulpmiddel, maar marketingteams moeten het zorgvuldig plannen.

E-mail moet geen one-size-fits-all oplossing zijn, maar zorgvuldig worden afgestemd op je publiek. Dit handmatig doen kan tijdrovend zijn, maar het inzetten van AI-tools kan helpen bij het stroomlijnen van e-mailmarketinginspanningen en het verbeteren van je ROI. AI kan je helpen klantgegevens te analyseren, overtuigende e-mailteksten te schrijven en de prestaties van je campagne te verfijnen.

En ClickUp kan u helpen elke taak te beheren.

Maak van ClickUp de centrale hub van uw e-mailmarketinginspanningen en creëer een ruimte waar uw team kan samenwerken en op dezelfde pagina kan blijven voor elke campagne. Maak taken aan, stel rollen in en bouw kenniscentra op zodat de marketinginspanningen effectief blijven verlopen. Laat ClickUp AI vervolgens uw kopij opstellen, uw onderwerpregels schrijven en follow-up taken naar uw teamleden sturen.

Klaar om betere e-mails te versturen? Meld u aan voor een gratis ClickUp account en begin met het verkennen van de mogelijkheden van AI in e-mailmarketing.