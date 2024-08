Hoe je succesvolle e-mailautomatiseringsworkflows implementeert

skirmantas Venckus is overdag schrijver en 's nachts lezer en CMO bij Sender.net de e-mailmarketingprovider die zich richt op gebruiksvriendelijkheid, betaalbaarheid en bruikbaarheid.

Het e-commerce marketinglandschap verandert voortdurend en het is moeilijk om het tempo bij te houden.

Als eCommerce marketeer word je waarschijnlijk uitgedaagd door het feit dat je werk nooit eindigt. Elke dag brengt nieuwe uitdagingen en obstakels om te overwinnen, vooral wanneer je te maken hebt met repetitieve niet-creatieve taken zoals het plannen van bulk e-mails of het versturen van gepersonaliseerde berichten naar nieuwe abonnees.

Maar raad eens? Je hoeft eCommerce marketing niet vanuit een niet-creatief standpunt te benaderen. Je kunt een paar processen automatiseren en een hoop werk uit handen nemen. Benieuwd hoe?

In dit artikel leer je wat e-mail marketingautomatisering wat het is, hoe het werkt, voorbeelden om u te helpen en tips over hoe u het met succes kunt gebruiken.

Wat is e-mailautomatisering?

E-mailautomatisering is een zelfregulerende workflow die marketeers helpt om automatisch tijdige, gepersonaliseerde en relevante e-mails te versturen naar abonnees. Met behulp van een geautomatiseerde workflow kunt u abonnees op de juiste plaats, met de juiste informatie, op het juiste moment ontmoeten.

Een geautomatiseerde e-mailworkflow werkt met triggers, daarom worden ze ook getriggerde e-mails genoemd. Een trigger is een actie of gedrag dat de automatisering start. Je trigger kan het indienen van een formulier, app-interactie, koopdrempel, enz. zijn.

E-commerce marketeers waarderen geautomatiseerde e-mails omdat ze hiermee zeer gepersonaliseerde e-mails naar abonnees kunnen sturen zonder er extra tijd in te steken.

Hostinger via GIPHY

Voordelen van geautomatiseerde e-mails

E-mail workflow automatisering pionier is een tijdige, gepersonaliseerde en hyperrelevante e-mailmarketingcampagne

Geautomatiseerdgedragse-mails en druppelcampagnesgebaseerd op de interactie van gebruikers met eerder verzonden e-mails, kunnenklanten helpen zich tevreden te voelen met uw service

Goed opgesteldgeautomatiseerde e-mailmarketingcampagneseen reeks lead-nurturing e-mails, stimuleren de verkoop van potentiële en bestaande klanten

Geautomatiseerde triggeringse-mails worden verzonden na een vooraf gedefinieerde gebruikersactie en kunnen e-commerce marketeers helpen terugkerende taken van hun to-do-lijst te schrappen en hun bedrijf snel te laten groeien

Geautomatiseerde informatieve e-mails ofnieuwsbrieven kunnen helpen uw merk te positioneren als thought leader en geloofwaardigheid opbouwen bij prospects en consumenten

In het algemeen helpt automatisering van e-mailworkflows eCommerce leiders bij het plannen van gerichte berichten met triggers om consumenten de gewenste actie te laten ondernemen of voltooien.

Hoe e-mailautomatisering werkt

Geautomatiseerde e-mails werken met triggers. Als je bijvoorbeeld winkelwagenverlaters weer aan het kopen wilt krijgen, moet je precies aangeven op welk punt van hun kooptraject je ze wilt ontmoeten.

Wilt u dat uw geautomatiseerde e-mails consumenten die halverwege gestopt zijn met het laden van hun winkelwagen aansporen om het anders te doen? Of wilt u prikkels gebruiken om klanten die gestopt zijn bij de kassa over te halen om terug te gaan en hun aankoop af te ronden?

Maak een workflow en stel triggers in wanneer je precies weet op welk punt je je e-mails wilt laten aankomen. Aangezien we werken met 'abandoned cart e-mails,' kun je tijdgebonden triggers instellen, misschien 6 tot 24 uur na het verlaten van het winkelwagentje. Op deze manier komt uw e-mail bij afvallers terecht, met een stimulans of een zacht duwtje in de rug, precies op het moment dat ze het nodig hebben.

Een e-mailworkflow maken

Zorg ervoor dat je aanpasbare sjablonen en aansprekende taal gebruikt. Om tijd te besparen, raden we aan de omnichannel afzender voor de meest pakkende en esthetische e-mailsjablonen. Met deze betaalbare maar hoogwaardige tool kun je kiezen uit een groot aantal opvallende e-mailsjablonen of er zelf een maken!

via Sender.net

Een trigger instellen

Gebruik e-mailautomatiseringssoftware om voorwaarden in te stellen die je campagne automatisch triggeren. Markeer een reeks acties of gedragingen die consumenten moeten uitvoeren om de campagne te triggeren. Voor geautomatiseerde welkomstmails kan uw trigger bijvoorbeeld een formulier van nieuwe abonnees.

Uw e-mailserie plannen

Met geautomatiseerde e-mails kun je automatisch eenmalige e-mails of speciale aanbiedingen naar een segment van je lijst sturen zonder de stress of het gedoe van handmatig plannen.

7 Gebruiksvoorbeelden van e-mailautomatisering

Stel dat je ooit tijdens het winkelen naar een modeltelefoon hebt gekeken (het gelikte ontwerp, de intuïtieve interface en het steeds veranderende scherm), dan weet je dat het model een voorbeeld is, een patroon dat een ideale toestand weergeeft.

Laten we eens kijken naar een handvol 'modeltelefoons' uit de wereld van e-mailautomatisering .

1. Welkomstmails

Iedereen houdt van een warm welkom, vooral bij een bezoek aan een e-commercewinkel die ongetwijfeld ongeplande uitgaven aantrekt.

Geautomatiseerde welkomstmails die nieuwe abonnees begroeten en hen wegwijs maken in je winkel zetten de toon voor verdere interactie.

Houd je welkomstmail kort, eenvoudig en oprecht. Je prospect mag zich niet overweldigd of ondergewaardeerd voelen bij je eerste contact.

Gebruik een eenvoudige regel als 'welkom op onze e-maillijst' of 'bedankt dat u zich hebt aangemeld om onze e-mails te ontvangen' en een korte beschrijving van uw winkel in een gepolijst, elegant kader.

Kijk voor de context eens hoe Chipotle zijn klanten verwelkomt met heerlijke burrito's, met de belofte dat ze de consument niet zullen teleurstellen.

Chipotle via reallygoodemails.com

2. Promotionele e-mails

De gemiddelde consument krijgt dagelijks meer dan 50 promotionele e-mails te verwerken. Dus hoe interessant de workflow voor promotie-e-mails ook klinkt, het kan moeilijk zijn om kopers te overtuigen zonder een goed doordachte geautomatiseerde reeks.

Er is geen waterdichte strategie voor promotie-e-mailmarketing. Beste gok: personaliseer uw promotionele e-mails segmenteer je lijst en stel sterke triggers in.

Duik niet in de wereld van geautomatiseerde promotie-e-mails omdat je concurrenten beweren dat ze er profijt van hebben - doe je onderzoek naar wat werkt en wat niet; dat is de enige manier om je berichten relevant te houden.

Gebruik deze geautomatiseerde promotie-e-mail van Design Modo als een casestudy. Prijzen met korting, aantrekkelijke afbeeldingen en een dringende status maken het waarschijnlijker dat de gebruiker zal converteren.

Designmodo via reallygoodemails.com

Een ander goed voorbeeld van een promotionele e-mail met hoge conversie is afkomstig van Aura, een alles-in-één digitale veiligheidsoplossing voor het hele gezin. Deze e-mail is er een uit de geautomatiseerde reeks die ze sturen naar degenen die de afrekenpagina hebben bereikt maar niet hebben geconverteerd. Zoals je kunt zien, ligt de nadruk in deze e-mail op het beschermen van het kind tegen identiteitsdiefstal .

Aura via reallygoodemails.com

3. E-mails voor achtergelaten wagens

Hoe vaak verlaat u uw winkelmandje?

Want realistisch gezien kunnen we het er unaniem over eens zijn dat we hier allemaal schuldig aan zijn. We weten echter allemaal dat het achterlaten van een winkelwagentje niet noodzakelijkerwijs betekent dat we niet van plan zijn om later alsnog iets te kopen.

Soms is de juiste prikkel en een zacht duwtje in de rug alles wat we nodig hebben.

Geautomatiseerde e-mails voor het achterlaten van een winkelwagentje kunnen u helpen om 'zachtjes' met klanten om te gaan, afgebroken bezoekers naar de kassa te krijgen en prospects te laten overwegen om opnieuw zaken met u te doen.

Maar zoals altijd kan alleen een aantrekkelijke e-mailcampagne voor het achterlaten van een winkelwagentje, ondersteund door incentives en een sterke e-mailmarketingstrategie, voor magie zorgen.

Kijk hoe Rudy's kapperszaak het kunstje flikt met gratis verzending.

Rudy's Barbershop via reallygoodemails.com

4. Feedbackmails na aankoop

Iedereen weet dat e-commercewinkels het beter doen met terugkerende kopers of trouwe klanten.

Maar hoe zorg je er met de hevige concurrentie en de steeds veranderende branche voor dat consumenten steeds opnieuw zaken met je willen doen?

Feedbackmails na de aankoop zullen geen terugkerende klanten creëren, maar ze kunnen je wel helpen het proces te stroomlijnen.

Geautomatiseerde feedbackmails na de aankoop kunnen u helpen het gedrag van klanten en hun koopervaring te benadrukken, waarbij u nauwkeurig kunt aangeven wat wrijving veroorzaakte en wat de aankoopbeslissing gemakkelijk maakte.

Met feedbackmails kun je grieven en klachten noteren en tegelijkertijd ruimte laten voor klantwinnende beoordelingen en klantgetuigenissen.

Dit is Withings.

Withings via reallygoodemails.com

5. E-mails voor voorraadaanvulling

De meeste e-commerce producten hebben een 'houdbaarheidsdatum'

Hoe lang denkt u dat klanten uw product gebruiken voordat ze het opnieuw moeten aanvullen?

Als je de houdbaarheid van je product inschat en kent, kun je nauwkeurige triggers instellen voor automatisering van de e-mailworkflow.

Een reeks goed geautomatiseerde voorraadaanvullingse-mails helpt consumenten om beslissende acties te ondernemen en creëert ruimte voor terugkerende kopers.

Gebruik e-mails voor voorraadaanvulling om spannende aanbiedingen en incentives te delen. Stel triggers in om bestaande klanten te laten weten dat je weer op voorraad bent. En deel waar mogelijk productaanbevelingen.

Een voorbeeld nodig? Hier gaat OFF HOURS met The Homecoat's back.

UITHOURS via reallygoodemails.com

6. E-mails voor herbevestiging

Het is tijd om overweldigde gebruikers opnieuw te enthousiasmeren en bestaande klanten tot actie aan te zetten.

Door re-engagement workflows te automatiseren, kun je een nieuwe functie of voordeel op de juiste manier introduceren, waardoor inactieve abonnees een reden krijgen om rond te dwalen en op onderzoek uit te gaan.

Hoewel de meeste marketeers zeggen dat herintroductie-e-mails het beste werken met een dosis FOMO (fear of missing out), zeggen wij dat je je herintroductie-workflow moet ontwerpen op basis van wat het beste is voor jou en je klanten.

Benieuwd hoe? Kijk eens naar de re-engagement e-mail van Moment.

Moment via reallygoodemails.com

7. Op gelegenheid gebaseerde e-mails

Wat ben je aan het vieren? Verjaardag, een bijeenkomst of een eindejaarsfeest?

Of nog beter, wat viert de wereld? Kerstmis, Pasen, Valentijn, Ramadan, of... wat het ook is!

Gebruik voor gelegenheidsgebaseerde workflow-e-mails een bepaalde viering als contactmoment en laat klanten zien dat je om ze geeft en jullie relatie waardeert.

Het is een trefzekere manier om je groeten te doen in een seizoen van liefde, waardoor consumenten weten dat je er bent om hen beter van dienst te zijn.

En hoewel het prima is om een reeks gelegenheids-e-mails over de verkoop te maken, herhalen de beste gelegenheids-e-mailworkflows de schoonheid van het seizoen zonder verborgen motieven.

Een voorbeeld van een geautomatiseerde gelegenheidse-mail van Wildist.

Wildist via reallygoodemails.com

7 tips voor succesvolle e-mailautomatisering

E-mailautomatisering ondersteunt een automatische workflow waarbij gepersonaliseerde berichten op het juiste moment voor de juiste klanten worden geplaatst. Klinkt complex?

Hieronder vindt u tips om de kracht van e-mailcampagnes te maximaliseren, workflows te automatiseren, een vertrouwenwekkende e-mailmarketingstrategie op te stellen en nieuwe klanten te winnen.

1. Uw lijst samenstellen

Uw lijst is uw krachtcentrale.

U kunt een duurzame lijst opbouwen met een lead capture-formulier. Lead capture formulieren zijn vragenlijsten of formulieren op je website die je kunt gebruiken om consumenteninformatie te verzamelen en je marketinginspanningen te vergroten.

Benadruk een gratis aanbieding waarvan je weet dat consumenten die graag willen hebben. Maak het nuttig en niet opdringerig en deel het in ruil voor hun e-mails.

Zorg ervoor dat je aanbod diep aanslaat bij je doelgroep; je wilt niet dat een willekeurige e-mail ruimte inneemt op je lijst.

2. Houd uw berichtgeving snel, duidelijk en eenvoudig

Zodra je met succes een lijst hebt opgebouwd, is het tijd om je boodschap op te stellen.

Automatisering van e-mailworkflows stelt je in staat om gepersonaliseerde berichten naar talloze consumenten te sturen. Je kunt de naam, locatie en een paar andere variabelen van je klant toevoegen.

Vermijd stereotype woorden bij het opstellen van je bericht. Probeer je klanten te laten zien dat iemand de tijd heeft genomen om deze e-mail op te stellen en dat het in geen geval algemeen is.

Benadruk het belangrijkste pijnpunt, de functie of het voordeel dat u wilt verkopen in uw koptekst en onderwerpregel; zorg ervoor dat elk woord de reis van uw klanten weerspiegelt.

Snelle, eenvoudige en duidelijke berichten wekken intuïtief vertrouwen en maken consumenten enthousiast om zaken met je te doen.

3. Stel meetbare tijdgebonden triggers in

Geautomatiseerde e-mails draaien om tijdgebonden triggers.

Automatisering van e-mailworkflows werkt alleen als u meetbare tijdgebonden triggers instelt die de stroom van uw berichten nauwkeurig weerspiegelen.

Stel bijvoorbeeld dat je e-mails wilt sturen over het afbreken van een winkelwagen. Stel je e-mailtrigger in op drie tot vijf dagen nadat het winkelmandje is achtergelaten, afhankelijk van de klantbetrokkenheid binnen die tijd.

Met tijdgebonden triggers heb je de onwrikbare zekerheid dat je geautomatiseerde e-mailserie het juiste bericht op het juiste moment naar de juiste persoon stuurt.

4. Werk met een inhoudsplan

Als je in de automatisering van e-mailworkflows bent gedoken zonder eerst een doel te stellen of je plannen uit te werken, is het nog niet te laat om te beginnen.

Een goed opgesteld contentplan brengt de waarschijnlijke kansen en nadelen van e-mailautomatisering in kaart. Laat het er niet bij zitten.

Neem de tijd om een contentplan op te stellen. Noteer de dingen die je wilt bereiken, stel meetbare doelstellingen en werken met een e-mailmarketingstrategie.

Vergeet ook niet om je budget af te wegen en je contentplan dienovereenkomstig aan te passen.

5. Denk niet te veel na over fancy functies

Bij het automatiseren van e-mailworkflows laat je je gemakkelijk meeslepen door mooie sjablonen en gelikte ontwerpen.

Voel je alsjeblieft niet schuldig; het overkomt de beste e-commerce marketeers, maar dat betekent niet dat je het zo moet laten.

Sterker nog, een mooie sjabloon maakt je geautomatiseerde e-mailcampagne spik en span en zorgt hopelijk voor meer betrokkenheid.

Maar omdat we het er unaniem over eens zijn dat tijd van essentieel belang is bij e-mailmarketing, moet je niet te kieskeurig zijn, maar snel met je ontwerpbeslissingen.

6. Vergeet niet een opt-outknop op te nemen

Hoe gedetailleerd, zorgvuldig en precies u ook werkt aan het opbouwen van een lijst, niet iedereen op uw lijst zal uw e-mails waarderen.

En hé, daar is niets mis mee - er zullen tenslotte altijd een paar mensen zijn die niet geïnteresseerd zijn in je aanbod, product of diensten, en dat is oké.

Probeer alleen deze verwachte groep onvriendelijke abonnees een plezier te doen door een afmeldknop in je e-mails op te nemen.

Een afmeldknop zorgt er ook voor dat je geautomatiseerde e-mails niet in spammappen terechtkomen.

7. Automatiseer, analyseer en test

Zoals je misschien al hebt geraden, is er geen waterdichte strategie voor automatisering van e-mailworkflows.

Je beste kans op succes is blijven automatiseren, workflows analyseren en testen.

U kunt de blauwdrukken volgen van merken met een formidabele staat van dienst, of nog beter, een ervaren e-mailmarketeer inhuren om uw e-mailcampagnes uit te voeren.

Beheer uw werk en e-mails op dezelfde plaats

Op dit punt is het duidelijk dat je alle informatie hebt die je nodig hebt om een geautomatiseerde e-mailworkflow op te zetten. Voordat we afronden, hebben we nog iets voor je.. ClickUp . 🚀

ClickUp is een hulpmiddel voor projectbeheer dat een e-mailfunctie waarmee je taken kunt maken van e-mails, automatisering kunt instellen, e-mails aan elke taak kunt koppelen en verbinding kunt maken met iedereen die je niet kunt bereiken binnen je slack-werkruimte.

Met ClickUp kun je naadloos bijhouden wat er gebeurt of wat er is gezegd in een e-mailthread terwijl je relevant werk beheert in hetzelfde tabblad.

Verzend en ontvang overal e-mails in ClickUp. Maak taken van e-mails, stel automatiseringen in, koppel e-mails aan elke taak en meer.

Laat uw bedrijf groeien terwijl u minder uitgeeft

Automatisering van e-mailworkflows helpt u om uw bedrijf strategisch te laten groeien, nieuwe bezoekers om te zetten in terugkerende kopers, vertrouwen op te bouwen en superfans aan te trekken, zonder in te boeten aan die speciale persoonlijke benadering.

Verkopers zover krijgen dat ze je vertrouwen, kan soms een eeuwigheid duren. En omdat 'voor altijd' niet haalbaar is, moet je snel zijn met je marketinginspanningen.

Daarom raden we je aan je workflow te stroomlijnen met e-mailautomatiseringssoftware die je helpt je bedrijf te laten groeien terwijl je veel minder uitgeeft.