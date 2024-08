De 10 nuttigste e-mailtools voor boeiende correspondentie

Gemiddeld verdienen marketeers een rendement op investering (ROI) van $36 voor elke $1 die ze uitgeven aan e-mailcampagnes voor hun prospects. Het is duidelijk dat het schrijven van degelijke inhoud een van de drijvende factoren is achter succesvolle e-mailmarketing.

Helaas is het schrijven van overtuigende e-mailteksten niet eenvoudig, zeker nu het doel van elk bedrijf is om de aandacht van de lezer te trekken en hem aan te zetten tot actie. Hoewel het schrijven van interne e-mails makkelijker lijkt, moet je voorzichtiger zijn wanneer je correspondentie schrijft voor klanten en andere externe belanghebbenden.

Dat is waar email schrijftools veranderen het spel. Ze beschikken over de juiste functies om je te helpen bij het schrijven van e-mailcontent voor uiteenlopende situaties.

E-mail schrijfgereedschap s uit deze zorgvuldig samengestelde lijst zullen je schrijfproces makkelijker dan ooit maken. Van AI-tools van software die grammatica, toon en personalisatie verbetert, kunnen deze moderne hulpmiddelen writer's block elimineren en in een mum van tijd effectieve e-mails maken. ✊

Wat zijn hulpmiddelen voor het schrijven van e-mails?

Tools voor het schrijven van e-mails zijn programma's die machine learning gebruiken om tekst te evalueren en een goed geschreven e-mail te produceren. Ze gebruiken autoregressieve taalmodellen die getraind zijn op een aanzienlijke hoeveelheid tekstgegevens.

Met deze tools kun je snel e-mails van uitstekende kwaliteit maken en ze toch een persoonlijk tintje geven. Als je eenmaal je tekst hebt, kun je die bijschaven om je boodschap aantrekkelijker of contextrijker te maken.

De voordelen van het gebruik van een AI-programma voor het schrijven van e-mails

Hulpmiddelen voor het schrijven van e-mails nemen de moeite van het schrijven weg en helpen je om e-mails te sturen die worden opgemerkt, gelezen en gewaardeerd. Ze hebben de volgende voordelen:

Efficiëntie : AI schrijfgereedschappen versnelt het schrijven van e-mails, waardoor je tijd overhoudt voor andere belangrijke taken

: AI schrijfgereedschappen versnelt het schrijven van e-mails, waardoor je tijd overhoudt voor andere belangrijke taken Nauwkeurigheid : Met slimme algoritmes maken ze gepersonaliseerde e-mails zonder veelvoorkomende grammatica-, spel- en stijlfouten, zodat je inhoud correct en toch boeiend is

: Met slimme algoritmes maken ze gepersonaliseerde e-mails zonder veelvoorkomende grammatica-, spel- en stijlfouten, zodat je inhoud correct en toch boeiend is Consistentie : Deze tools houden dezelfde vriendelijke en/of professionele toon aan in al je e-mails, passend bij je stijl en merk

: Deze tools houden dezelfde vriendelijke en/of professionele toon aan in al je e-mails, passend bij je stijl en merk Aanpassing: Hulpprogramma's voor het schrijven van e-mails maken inhoud op maat voor bepaalde doeleinden, zoals het prospecteren van leads of het schrijven van een kantoorberichtmemozodat je e-mails niet generiek zijn en passen bij het beoogde publiek

Met deze 10 tools voor het schrijven van e-mails kunt u boeiende en overtuigende e-mails opstellen om klanten te binden en uw interne e-mailcommunicatie te stroomlijnen. Dit dubbele voordeel bespaart je kostbare tijd en zorgt voor effectieve maar beleefde communicatie. ❣️

Verfijn uw resultaten om sneller betere inhoud te bereiken met reprompting in ClickUp AI

U hebt misschien gehoord van ClickUp , een one-stop marketing en project management oplossing. ClickUp AI is de hoogopgeleide schrijfassistent van het platform! 🤖

ClickUp AI kan moeiteloos e-mailinhoud genereren, van concepten tot volledige berichten, waardoor u kostbare tijd bespaart. Geen grammatica en spelfouten meer, want het zorgt voor professionele en foutloze e-mails. Het kan ook uw bestaande concepten beoordelen op stijl en aflevering!

ClickUp AI wordt geleverd met rolspecifieke aanwijzingen om perfect opgemaakte e-mails op te stellen voor verschillende gebruikssituaties. Schrijf binnen enkele seconden promotie- en prospectie-e-mails, vergadernotities, enquêtevragen van klanten, verkooppraatjes en reacties van klanten.

De tool is ook handig voor interne communicatie. Maak projectbriefings, ideeënkaders en andere teamdocumenten met voorgestructureerde koppen en tabellen. ClickUp AI zet automatisch de juiste toon, afhankelijk van met wie u communiceert.

Plus, naadloze integratie met emailclients en workflowtools maakt het een onschatbare hulp bij het vereenvoudigen van de manier waarop je communiceert op het werk. Als het gaat om het afhandelen van uw e-mailcampagnes de ClickUp E-mail Marketing Sjabloon helpt u bij het plannen van campagnes en het plannen van berichten op basis van triggers voor gebruikersgedrag.

Zorg ervoor dat u ClickUp's Kalenderweergave met een drag-and-drop interface om je e-mailschema in lijn te houden met je projecten. Het ondersteunt automatische taakprioritering, conflictdetectie en aanbevelingen voor tijdsloten voor nieuwe opdrachten, waardoor tijdbeheer wordt verbeterd en een effectieve toewijzing van bronnen wordt gegarandeerd. ⏰

ClickUp beste functies

AI-schrijfassistent met rolspecifieke aanwijzingen om e-mails te schrijven

Ondersteunt e-mailcampagnes op elke schaal

Ingebouwde grammaticacontrole

Real-time toonaanpassingen

Beheer van documenten metClickUp Documenten* Robuust taakbeheer met 15+ aanpasbare weergaven

1.000+ sjablonen

Elimineer repetitieve taken metClickUp Automatiseringen* Naadloze samenwerking via opmerkingen, vermeldingen en realtime updates

1.000+ integraties

ClickUp beperkingen

Het heeft een lange leercurve

Gratis plan beperkt gebruik van premium functies

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

Via: Flowrite Flowrite zet je korte instructies of suggesties om in een compleet e-mailbericht dat klaar is om te worden verzonden. De Flowrite Chrome extensie werkt op verschillende webbrowsers en helpt je moeiteloos bij het maken van e-mails en berichten. Dus als je Gmail, LinkedIn, Outlook of een andere communicatiesite gebruikt, zal de extensie je helpen.

De extensie wordt geleverd met slimme sjablonen voor veelvoorkomende berichten en e-mails, zodat je routinematige berichten kunt automatiseren. De tool maakt gebruik van geavanceerde algoritmes voor natuurlijke taalverwerking om suggesties te genereren, grammatica te corrigeren, de zinsstructuur te verbeteren en de algehele leesbaarheid te vergroten. Flowrite kan gebruikt worden voor emails, blog posts, rapporten en meer. 💻

Verhoog de productiviteit door minder tijd te besteden aan corrigeren en corrigeren. De tool geeft realtime suggesties terwijl gebruikers typen, waardoor onmiddellijke verbeteringen mogelijk zijn. Het past zich na verloop van tijd ook aan individuele schrijfstijlen aan en geeft persoonlijke aanbevelingen.

Flowrite beste eigenschappen

AI-gestuurde schrijfhulp voor verbeterde grammatica, zinsbouw en leesbaarheid

Real-time suggesties en correcties tijdens het typen

Persoonlijke aanbevelingen op basis van individuele schrijfstijl

Ondersteuning voor verschillende soorten schrijfwerk, waaronder e-mails, blogberichten en rapporten

Flowrite beperkingen

Geen gratis plan

Beperkte generaties per maand voor de meeste plannen

Flowrite prijzen

Gratis proefabonnement

Light : €4/maand

: €4/maand Premium : €12/maand

: €12/maand Unlimited: €24/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Flowrite beoordelingen en recensies

Nog geen beoordelingen beschikbaar

4. Hemingway-editor

Via: Hemingway-editor Hemingway Editor helpt bij het verbeteren van de duidelijkheid en samenhang van geschreven werk. Het analyseert de tekst en markeert gebieden die verbetering behoeven, zoals complexe zinnen, te veel bijwoorden, passief stemgebruik en andere elementen die de leesbaarheid negatief kunnen beïnvloeden.

Hemingway geeft een leesbaarheidsscore weer op basis van het niveau dat nodig is om de inhoud te begrijpen. Dit helpt je om je e-mails zo aan te passen dat ze geschikt zijn voor je doelgroepen.

Naast bewerken biedt Hemingway ook een webgebaseerd schrijfprogramma met beperkte bewerkingsmogelijkheden.

Hemingway Editor beste eigenschappen

Leesbaarheidsanalyse

Kleurgecodeerde markering van verschillende soorten problemen

Schatting van het aantal woorden en de leestijd voor betere inhoudsplanning en -fasering

Hemingway Editor beperkingen

De suggesties van de tool zijn gebaseerd op algemene richtlijnen en sluiten niet altijd aan bij specifieke schrijfstijlen

Beperkte functionaliteiten

Hemingway Editor prijzen

Gratis versie

Eenmalige aankoop: $20

Hemingway Editor beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (40+ beoordelingen)

: 4.4/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

5. AutoThink

Via: AutoThink AutoThink maakt automatische e-mailreacties mogelijk, zodat u het gewenste sentiment kunt selecteren en uw bericht kunt afstemmen voordat u het verstuurt. Het is compatibel met Gmail en Outlook en maakt zelfs geautomatiseerde e-mailmarketing mogelijk. AutoThink maakt gebruik van de kracht van GPT-3 en zorgt voor concrete en effectieve e-mailcommunicatie. 📧

Bovendien integreert het naadloos en gratis met populaire e-mailplatforms.

Deze tool kan worden toegepast in verschillende domeinen, waaronder marketing, productontwikkeling, contentcreatie en nog veel meer. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van AutoThink kunt u tijd besparen en moeite terwijl je toegang krijgt tot een overvloed aan ideeën die anders misschien onopgemerkt waren gebleven.

AutoThink beste eigenschappen

Automatisch reageren op e-mails

Onderwerpen, koppen en conceptinhoud genereren

Integratie met Gmail en Outlook

AutoThink beperkingen

Nog steeds niet in staat om de genuanceerde context van een probleem of situatie mee te nemen

AutoThink prijzen:

Gratis proefversie

Contact AutoThink voor prijs

AutoThink beoordelingen en recensies

Nog geen beoordelingen beschikbaar

6. Jasper

Via: Jasper Jasper.ai is een geavanceerde AI schrijfassistent die uitblinkt in het opstellen van overtuigende en beknopte e-mails. Personalized Cold Emails is een van de 50+ AI-gegenereerde sjablonen die Jasper momenteel aanbiedt. Met deze sjabloon kun je een e-mail ontwerpen die antwoorden krijgt. Om een persoonlijk sjabloon te ontwikkelen voor verschillende e-mailformaten, kun je het ook gebruiken als email template generator. 💌

De Jasper Commands Template gebruiken is een andere optie om e-mailkopieën te maken. Open het sjabloon, typ de gewenste e-mailinhoud erin en Jasper zal een boeiende e-mailkopie schrijven . De tool zal je helpen de tijd die nodig is om e-mails te maken te halveren, open- en doorklikratio's te verhogen en conversiepercentages te verhogen. Wat Jasper onderscheidt is zijn uitgebreide kennisbank afgeleid uit de analyse van enorme hoeveelheden publiekelijk beschikbare internetgegevens. De tool is geschikt voor bijna elke niche of branche in meer dan 30 talen. Met inzichten uit echte voorbeelden en frameworks heeft Jasper meer dan 50 vaardigheden verworven om gebruikers te helpen met hun schrijftaken.

Jasper beste eigenschappen:

Biedt acht tools die speciaal zijn ontworpen voor e-mailkopie

Gebruikers kunnen de browserextensie gebruiken om direct in e-mailapps, tekstverwerkers of andere websites van derden kopij te genereren

Met de workflowfunctie kunnen gerichte e-mailcampagnes worden gemaakt door elementen op te nemen zoals pijnpunten, doelgroep en bedrijfsomschrijving

Jasper beperkingen:

Sommige gebruikers vinden het prijzig

Reageert niet op alle prompts

Jasper prijzen

Gratis uitproberen

Creator : $39/jaar per gebruiker

: $39/jaar per gebruiker Teams: $99/jaar per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Jasper beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.000+ beoordelingen)

7. Kopiëren.ai

Via: Kopieer.ai Copy.ai maakt tekstvarianten voor verschillende e-mailformaten en verschillende doelmarkten. Aangezien het programma eersteklas materiaal produceert en vermindert uw schrijftijd met 80%, waardoor u uw e-mailmarketinginspanningen aanzienlijk kunt verhogen. Je kunt Copy.ai ook gebruiken voor standaard toepassingen zoals Google Docs, Gmail en andere, omdat het een Chrome plugin bevat.

er zijn toegankelijke sjablonen beschikbaar voor het samenstellen van doelgerichte e-mailsequenties en onderwerpregels. Deze tool maakt gebruik van natuurlijke taal verwerkingsalgoritmen om suggesties, verbeteringen en creatieve ideeën te bieden voor verschillende soorten schrijfsels. 📝

De gebruiksvriendelijke interface van Copy.ai maakt het gemakkelijk om uw ideeën en aanwijzingen in te voeren. Een paar woorden zijn genoeg voor de tool om suggesties te genereren die je kunt tweaken, verfijnen en aanpassen.

Copy.ai beste eigenschappen

Bootst verschillende schrijfstijlen, tonen en stemmen na om aan te sluiten bij merk- of publieksvoorkeuren

Genereert inhoud gebaseerd op aanwijzingen van de gebruiker of specifieke vereisten

Biedt hulp bij het maken van overtuigende bijschriften en posts voor sociale media

Copy.ai beperkingen

Bij intensief gebruik kunnen extra credits nodig zijn

Uitgebreide aanwijzingen zijn nodig om de AI effectief te begeleiden

Copy.ai prijzen

Gratis abonnement

Pro: $36/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Copy.ai beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (100+ beoordelingen)

: 4.7/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

8. Gorgias

Via: Gorgias Met Gorgias hoef je niet steeds dezelfde e-mails te typen. Het laat je sjablonen maken voor herhalende tekst en sneltoetsen gebruiken om te reageren op e-mails in seconden.

Het product is voornamelijk gemaakt ter ondersteuning van helpdesks voor klanten. Of je nu een verkoopgesprek voor een klant opstelt, reageert op een vraag van een klant of een ontvangstbevestiging stuurt, deze tool voor het schrijven van e-mails verhoogt je productiviteit. De gratis Chrome extensie werkt naadloos samen met Gmail, Yahoo en Outlook, waardoor je e-mail efficiënter wordt. 👍

Gorgias beste eigenschappen

Creëer geautomatiseerde antwoorden op veelvoorkomende vragen van klanten

Gebruik vooraf gedefinieerde Macro's en sjablonen voor veelgebruikte antwoorden

en sjablonen voor veelgebruikte antwoorden Vragen van klanten via verschillende kanalen afhandelen, waaronder e-mail, live chat, sociale media en telefoon

Gorgias beperkingen

De macrofunctie kan lastig zijn om te gebruiken en er is extra materiaal nodig om aan de slag te gaan

Het sluiten van tickets kan een uitdaging zijn

Prijzen van Gorgias

Gratis proefversie

Starter : $10/maand

: $10/maand Basis : $50/maand

: $50/maand Pro : $300/maand

: $300/maand Gevorderd: $750/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Gorgias beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (500+ beoordelingen)

: 4.6/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

9. QuillBot

Via: QuillBot QuillBot is een geavanceerde AI-ondersteunde schrijftool die gebruikers helpt bij het genereren van hoogwaardige inhoud. Als het op e-mails aankomt, is QuillBot een game-changer. Het kan suggesties geven, zinnen herformuleren en de algehele stroom van je schrijven verbeteren. Deze tool gebruikt algoritmes voor natuurlijke taalverwerking om de effectiviteit van je inhoud te verbeteren. 🌞

Hoewel QuillBot een veelzijdige schrijftool is, is het belangrijk om het volgende in overweging te nemen zijn alternatieven omdat de prestaties kunnen variëren afhankelijk van de complexiteit van de tekst, vooral met het gratis plan.

QuillBot beste eigenschappen

Biedt alternatieve formuleringsopties en suggereert synoniemen om de zinsstructuur te verbeteren

Herkent grammatica- en interpunctiefouten en geeft suggesties in realtime

Biedt een Chrome-extensie die werkt met je browser en externe apps en websites

QuillBot beperkingen

Geen AI-schrijffunctie in vergelijking met andere apps voor het schrijven van e-mails

Beperkte functies met het gratis plan

QuillBot prijzen

Gratis

Premium: $9,95/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het maandelijkse factureringsmodel

QuillBot beoordelingen en recensies

Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

10. Rytr

Via: Rytr Rytr kan je helpen bij het creëren van e-mailcontent in meer dan 30 verschillende talen. Het garandeert dat alle gecreëerde inhoud origineel is, dankzij een ingebouwde Copyscape-controle. De tool is ideaal voor geïndividualiseerde communicatie omdat je zelf de toon en intentie van je e-mailbericht kunt bepalen.

Het kan allerlei soorten content aan, waaronder blogs, e-mails, verhalen en meer. Vertel Rytr gewoon wat je wilt en geef het een kleine hint met betrekking tot stijl en structuur. 🔎

De inhoud kan vervolgens worden verfijnd met de geïntegreerde geavanceerde teksteditor. Rytr creëert niet alleen inhoud, maar dient ook als een redactioneel hulpmiddel voor herformulering, beknoptheid of uitwerking. Het bevat een suite met aanvullende tools, waaronder SEO-inzichten en keywordgeneratie, waardoor contentmakers en marketeers nog meer mogelijkheden krijgen.

Rytr beste eigenschappen:

Ondersteunt verschillende schrijfformaten in meer dan 30 talen

Genereert beknopte samenvattingen of vereenvoudigt complexe zinnen

Creëert inhoud op basis van gebruikersvragen of specifieke vereisten

Rytr beperkingen

Vereist extra controles om te verifiëren dat de inhoud origineel is en op de juiste manier wordt geciteerd

Vergt handmatige controle en aanpassing

Rytr prijzen

Gratis Plan

Saver : $9/maand per gebruiker

: $9/maand per gebruiker Unlimited: $29/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Rytr beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (760+ beoordelingen)

: 4.7/5 (760+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (15+ beoordelingen)

Verander het schrijven van e-mails met geavanceerde technologie

De behoefte aan effectieve tools voor het schrijven van e-mails is nog nooit zo groot geweest, vooral als u wilt dat uw schriftelijke communicatie beknopt, duidelijk en sterk is. Aanmelden voor ClickUp AI en andere tools voor het schrijven van e-mails om uw e-mailtaken te stroomlijnen en een nieuw niveau van productiviteit te ervaren.