10 Beste Whimsical Alternatieven & Concurrenten in 2024

Whimsical is een van de beste visuele samenwerkingstools beschikbaar, waardoor teams zowel in persoon als op afstand in realtime kunnen samenwerken aan whiteboards en visuele brainstormsessies.

Het is niet voor niets zo populair, maar dat betekent niet dat het perfect is. Misschien ben je op zoek naar een andere visuele werkruimte tool, hetzij voor je eigen behoeften of voor je gedistribueerde teams. Misschien zijn het de beperkte aanpassingsmogelijkheden, het gebrek aan diepgaande projectbeheermogelijkheden, het achterblijven van complexere datavisualisatie of de onhandige samenwerkingsfuncties.

De tool is niet voor iedereen, en dit artikel kan je helpen om de beste Whimsical alternatieven en concurrenten te ontdekken.

Wat is Whimsical?

In de kern is Whimsical een diagramoplossing en mind-mapping software die teams op afstand helpt samen te werken aan taken, zoals vrije brainstorming of gestructureerde websiteprototypes. Met de drag-and-drop interface kunnen gebruikers snel diagrammen en prototypes bouwen.

Als cloud-gebaseerde oplossing werk je vanuit je webbrowser. Whimsical is afhankelijk van een internetverbinding en er is geen mobiele app optimalisatie.

Het beschikt echter wel over een aantal belangrijke functies die elk alternatief voor Whimsical zou moeten evenaren:

Real-time samenwerking voor meerdere gebruikers via een geïntegreerde chat- en commentaarfunctie

Verbindingen tussen projecten door middel van interne links binnen uw mindmaps

Wireframing mogelijkheden en sjablonen om snel website prototypes te maken

Een stroomdiagramfunctie om u te helpen organigrammen of projectworkflows te maken

Kanban-bordweergave om te helpen bij projectbeheer

Een geïntegreerde Docs-functie voor het maken van aantekeningen, het documenteren van projecten en het opschrijven van ideeën

Wanneer je alternatieven voor Whimsical overweegt, zijn deze functies de basis. Andere software zou deze moeten evenaren of andere, betere tools moeten bieden om te helpen met diagrammen, mindmapping, communicatie, projectmanagement en meer.

Wat te zoeken in een Whimsical Alternatief?

Concentreer je bij het zoeken naar de beste Whimsical alternatieven op ten minste een paar belangrijke functies, waaronder:

Een visuele interface die whiteboarding of netwerkdiagrammen mogelijk maakt, bijvoorbeeld

Real-time samenwerking mogelijkheden voor meerdere gebruikers om samen te werken

Projectintegratie te plannenprojecten en taken voor alle teamleden

Integraties met externe samenwerkingssoftware, zoals Google Drive

De mogelijkheid om bestanden en documenten te delen tussen verschillende gebruikers

Een drag-and-drop tool die het makkelijk maakt om ideeën te schetsen, vormen te bouwen en bestaande componenten te gebruiken

Een bibliotheek met sjablonen voor ontwerpers en ontwikkelaars om snel ideeën op te bouwen

Een cloud-gebaseerde oplossing die gebruikers overal kunnen gebruiken om te creëren en samen te werken

Een eenvoudig, georganiseerd platform dat het makkelijk maakt om visueel samen te werken

Een goed Whimsical alternatief zou al deze functies moeten hebben. Als de tool nog meer functionaliteit heeft, kan dat de voordelen alleen maar vergroten.

10 beste alternatieven voor Whimsical in 2024

Voordat je je committeert aan Whimsical, wil je misschien andere opties bekijken. Dit zijn de beste Whimsical alternatieven voor ontwerpers, ontwikkelaars en andere gebruikers in 2024 en daarna.

Plan en organiseer projecten, ideeën of bestaande taken in ClickUp voor het ultieme visuele overzicht

ClickUp heeft veel te bieden als productiviteitsplatform. Het is een hulpmiddel voor visuele samenwerking, projectbeheer en diagrammen in één. Er is een reden waarom ClickUp bovenaan deze lijst staat, en het feit dat het de beste whiteboardsoftware die je zult vinden is slechts een deel ervan. Functies zoals mindmappen en uitgebreide sjablonen maken het nog waardevoller.

Laten we de projectbeheermogelijkheden als voorbeeld nemen. Met één klik kun je mindmaps omzetten in taken en een volledige workflow opbouwen voor een groter project. Je kunt alles organiseren in één tool, zoals organigrammen of professionele diagrammen. Toevoegen AI-mogelijkheden en je hebt een uitgebreide oplossing die je hele project kan vereenvoudigen en stroomlijnen.

ClickUp beste eigenschappen

ClickUp Whiteboards is een visuele werkruimte voor teams op afstand om workflows, diagrammen en wireframes te bouwen

ClickUp Mindmaps stelt gebruikers in staat om verbanden te leggen tussen taken en projecten om hun gedachten beter te organiseren

ClickUp Samenwerking maakt het gebruikers gemakkelijk om samen te werken, te brainstormen en te werken als een team

Uitgebreide integraties, zoals Google Drive en Zoom, maken videoconferenties rechtstreeks vanuit taken in de tool mogelijk

ClickUp beperkingen

Complex om te leren en onder de knie te krijgen, omdat de software uitgebreider is dan een tool voor eenmalig gebruik, zoals Whimsical

Real-time samenwerking kan moeilijk zijn op de gratis versie, die het beste is voor persoonlijk gebruik

ClickUp prijzen

Voor altijd gratis

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Zakelijk: $12/maand per gebruiker

Zakelijk: Neem contact op voor prijzen

ClickUp AI is beschikbaar voor aankoop op alle betaalde plannen voor de prijs van $5 per Workspace-lid en interne gast per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Figma

Via Figma Figma is een prototyping tool en eenvoudige visuele werkruimte die ontwerpers en ontwikkelaars helpt samen te werken. Meerdere gebruikers kunnen samenwerken om prachtige eindproducten te maken met behulp van eenvoudige mindmaps, complexe prototypesjablonen en een gestroomlijnde workflow.

Figma beste eigenschappen

Gebruiksvriendelijke ervaring met een strakke lay-out, waardoor het gemakkelijk is om diagrammen te bouwen en aan projecten te werken

Geavanceerde prototyping functies, waardoor gebruikers applicatiestromen kunnen simuleren zonder codering

Een set van meer dan 300 sjablonen, zoals wireframe-ontwerpen, stappenplannen en brainstormsjablonen

Geïntegreerde add-on functies, zoals fotobewerkingsmogelijkheden die de workflow vereenvoudigen en het aantal benodigde tools verminderen

Figma beperkingen

Het enterprise plan heeft een aantal van de beste functies, die duur kunnen zijn voor sommige gebruikers

Mobiele mogelijkheden zijn beperkt; het platform werkt het beste op desktop apparaten

Figma prijzen

Voor altijd gratis

Professioneel: $12/maand per redacteur

Organisatie: $45/maand per redacteur

Onderneming: $75/maand per redacteur

Figma beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (900+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (600+ beoordelingen)

3. MindManager

Via MindManager Zoals de naam al doet vermoeden, is MindManager een specifiek hulpmiddel voor mindmapping. Met de software kunnen gebruikers eenvoudig samenwerken aan datavisualisatie, zoals tijdlijnen, stroomdiagrammen en conceptdiagrammen. Het is een cloud-gebaseerde oplossing die beschikbaar is voor alle besturingssystemen, dus het werkt vooral goed voor gedistribueerde teams.

MindManager beste functies

Eenvoudig projectbeheer, met de mogelijkheid om taken te creëren die direct in het platform worden geïntegreerd

Een drag-and-drop gebruikersinterface, inclusief basisvormen en geavanceerde of geïmporteerde afbeeldingen

Uitgebreide exportfunctionaliteit, inclusief de mogelijkheid om bestanden en documenten uit te voeren naar bewerkingssoftware, zoals Microsoft Word

Frequente updates, waardoor bugs en vertragingen een zeldzaamheid zijn op het platform

MindManager beperkingen

Beperkte projectbeheerfuncties in vergelijking met andere opties op deze lijst

Niet-gecentraliseerd notities maken, waarbij notities alleen direct aan je mindmaps en sjablonen worden toegevoegd

Prijzen van MindManager

Essentieel: $99 per jaar

Professional: $ 179 per jaar

Onderneming: Neem contact op voor prijzen

MindManager beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (180+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

4. Miro

Via Miro Op zijn best, Miro is een leeg canvas dat kan leiden tot eenvoudig brainstormen, complexe diagrammen, prototypes en meer. Voeg samenwerkingstools toe en je hebt een zandbak die klaar is voor verkenning en samenwerking. Er is tenslotte een reden waarom je Miro overweegt als je op zoek bent naar je volgende visuele werkplek en Whimsical alternatieven overweegt.

Miro beste eigenschappen

Een breed scala aan sjablonen maakt de blanco canvas aanpak van de software minder ontmoedigend

Video-integratie voor gedistribueerde teams om in realtime samen te werken

Presentatiefuncties die het makkelijk maken om je gedachten en gegevens te organiseren voor externe belanghebbenden

Miro Cards, een innovatieve benadering van projectbeheer in een whiteboard- en stroomdiagraminterface

Miro beperkingen

Beperkte bewerkingsopties, vooral wanneer je verder gaat dan de kernfunctionaliteit en sjablonen van de tool

Een relatief hoge leercurve gezien de eenvoud van de tool

Prijzen van Miro

Gratis

Starter: $8/maand per lid

Zakelijk: $16/maand per lid

Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Miro beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (5.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (1.300+ beoordelingen)

5. MindMeister

Via MindMeister MindMeister is een browsergebaseerde tool die teams kan helpen om samen ideeën te visualiseren. De functionaliteit is gericht op dat kernfeit, waardoor het misschien wel het meest vergelijkbare Whimsical-alternatief op deze lijst is. Maak brainstormruimtes, plan je projecten, laat je team samenwerken en creëer een visueel communicatiemiddel.

MindMeister beste eigenschappen

Gemakkelijk media invoegen om uitgebreidere diagrammen en projecten te maken

Een intuïtieve interface om elementen te slepen en neer te zetten, taken te creëren en uw werk op te bouwen en te visualiseren

Veilige gegevens- en informatieopslag die voldoet aan alle internationale privacyregels

Flexibele software waarmee u projecten en ideeën op uw eigen manier kunt creëren

MindMeister beperkingen

Beperkte exporteerfunctionaliteit en integraties met opslagoplossingen, zoals Google Drive

Geen mogelijkheid om individuele wijzigingen bij te houden, wat de samenwerking tussen meerdere gebruikers kan bemoeilijken

MindMeister prijzen

Basis: gratis

Persoonlijk: $6/maand per gebruiker

Pro: $10/maand per gebruiker

Zakelijk: $10/maand per gebruiker

MindMeister beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (30+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (260+ beoordelingen)

6. Lucidchart

via Lucidchart Lucidchart is een regelmatige gast op de lijst van de beste alternatieven voor visuele samenwerkingstools, zoals SmartDraw . De intuïtieve interface helpt je bij het opbouwen en afstemmen van je creatieve visie. Het is het beste voor visuele projecten, zoals wireframes voor websites, diagrammen en stroomschema's.

Lucidchart beste eigenschappen

Geweldige diagramoplossing voor meerdere gebruikers om samen te werken aan visuele documenten en verbindingen

Integratie met veelgebruikte samenwerkingstools, zoals Google Drive, Slack en Microsoft Teams

Uitgebreide gratiskennisbank om nieuwe gebruikers te helpen snel hun ideeën uit te drukken

Talrijke sjablonen voor alle soorten gegevens en documenten

Lucidchart beperkingen

De cloud-gebaseerde aard maakt real-time samenwerking mogelijk, maar kan moeilijk worden als je vaak online aan projecten werkt

Sommige onintuïtieve geavanceerde functies en tools hebben een hoge leercurve voor nieuwe gebruikers

Lucidchart prijzen

Gratis

Individueel: $7.95/maand

Team: $9/maand per gebruiker

Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Lucidchart beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (4.700+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (1.900+ beoordelingen)

7. SmartDraw

Via SmartDraw Velen beschouwen SmartDraw als een top flowchart software optie omdat het ideaal is voor complexe projecten. De interface maakt het gemakkelijk om zelfs de meest complexe gegevens te organiseren in eenvoudige visuele bestanden, zodat je team en externe gebruikers overzichten kunnen maken, zoals organigrammen en productiestromen.

SmartDraw beste functies

De geïntegreerde CAD-functie helpt bij geavanceerdere projecten dan de meeste flowchart software

Ingebouwde extensies kunnen gegevens rechtstreeks in de tool halen voor een betere visualisatie

Automatische herschikking van diagrammen houdt uw gegevens intuïtief als de informatie complexer wordt

Integratie met meerdere projectbeheertools stelt u in staat om in realtime van idee naar uitvoering te gaan

SmartDraw-beperkingen

Complex om te leren en onder de knie te krijgen, omdat het veel geavanceerde functies heeft

Geen gratis versie

SmartDraw prijzen

Eén gebruiker: $9,95/maand

Meerdere gebruikers: $8,25/maand per licentie

SmartDraw beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (230+ beoordelingen)

Capterra: 4.1/5 (100+ beoordelingen)

8. Microsoft Visio

Via Microsoft Als je op zoek bent naar basisalternatieven voor diagrammen en stroomschema's, dan kan Visio die behoeften oplossen. Deze software maakt deel uit van de Office 365-cloudsuite en helpt je diagrammen te maken met behulp van de intuïtieve drag-and-drop-gebruikersinterface, die je binnen enkele seconden onder de knie hebt.

Visio beste eigenschappen

Uitgebreide integraties met andere Microsoft Office-tools, zoals Word, Teams, Power BI en OneDrive

Cloud-gebaseerde software met offline mogelijkheden, die je gemaakte stroomdiagrammen synchroniseert de volgende keer dat je online bent

Toegankelijkheidsfuncties, waaronder Narrator, Toegankelijkheidscontrole en ondersteuning met hoog contrast voor gebruikers met een handicap

Geavanceerde engineering diagram-sjablonen zijn beschikbaar in het uitgebreidere premium plan

Visio-beperkingen

De mogelijkheid om gegevens of visuele objecten, zoals video en afbeeldingen, te importeren is beperkt

Mac-gebruikers hebben alleen online toegang tot het platform, aangezien de desktopversie alleen voor Windows is bedoeld

Prijzen van Visio

Visio in Microsoft 365: Inbegrepen in de commerciële plannen van Microsoft 365

Visio Plan 1: $5/maand per licentie

Visio Plan 2: $ 15/maand per licentie

Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Visio beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (650+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (3.000+ beoordelingen)

9. OmniGraffle

Via OmniGroup OmniGraffle is voor professionals die op zoek zijn naar verbeterde visualisatie. Het biedt geavanceerde functies die kunnen helpen bij zelfs de meest complexe technische tekeningen. Je zult geen snelle diagrammen kunnen maken met deze software, dus het is waarschijnlijk niet de beste optie voor beginners die op zoek zijn naar Whimsical alternatieven.

OmniGraffle beste eigenschappen

Met de snelle prototyping-interface kun je snel mooie, deelbare sjablonen maken

Intelligent groeperen, snappen en uitlijnen zorgen ervoor dat je elementen nauwkeurig kunt positioneren

Dankzij de functionaliteit voor gelaagde documenten kun je complexe diagrammen maken die verder gaan dan één dimensie

Uitgebreide afbeeldingenbibliotheek en enkele video-integraties om context toe te voegen aan je diagrammen en tekeningen

OmniGraffle beperkingen

Alleen beschikbaar voor Mac, de volledig werkende software is alleen beschikbaar voor desktopapparaten

De samenwerkingsfuncties zijn beperkt, dus het is het beste voor individuele gebruikers

OmniGraffle prijzen

Abonnement: $12,49 per maand

v7 Standaard Licentie: $149,99 eenmalige betaling

v7 Pro-licentie: $ 249,99 eenmalige betaling

OmniGraffle beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

10. Taskade

Via Taskade Taskade is het Whimsical-alternatief met het breedste scala aan beschikbare opties. Plannen variëren van gratis tot een uitgebreide bedrijfsoptie met geavanceerde AI-functionaliteit, volledige aanpassing van de interface, geavanceerde gegevensintegraties en projectoverzichten op hoog niveau.

Taskade beste eigenschappen

Het zeldzame Whimsical-alternatief dat even vaardig is in het beheren van taken als in visuele samenwerking

Een gamified interface die het bouwen van de meest complexe taken leuk maakt

AI-tools, zoals geautomatiseerde projectgeneratie en een geïntegreerde conversatie-AI-engine

Aanpassing van elke functie om het echt je eigen te maken

Taskade beperkingen

Beperkte integraties, vooral met automatiserings-API's zoals Zapier

AI-tools waarvoor credits nodig zijn; deze zijn snel op in de goedkopere versies, waardoor de functionaliteit beperkt is

Taskade prijzen

Gratis

Starter: $4/maand voor maximaal 3 gebruikers

Plus: $8/maand voor maximaal 5 gebruikers

Pro: $19/maand voor maximaal 10 gebruikers

Zakelijk: $49/maand voor maximaal 25 gebruikers

Ultimate: $99/maand voor maximaal 50 gebruikers

Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Taskade beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (50+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

Beheer projecten en bouw uw visuele werkruimte met ClickUp

Als u op zoek bent naar samenwerkingsfuncties waarmee u complexe ideeën kunt visualiseren en ernaar kunt handelen, waarom zoekt u dan geen software die dat allemaal kan? ClickUp is niet voor niets het beste Whimsical alternatief.

In tegenstelling tot andere Whimsical alternatieven, krijgt u niet slechts één functionaliteit. In plaats daarvan is er een hele reeks tools die u helpen om individueel en samen beter te werken.

Het beste van alles is dat u met het gratis plan voor altijd ClickUp kunt uitproberen om te zien of het de beste optie is voor uw behoeften.

Klaar om te beginnen? Maak vandaag nog uw gratis ClickUp account aan !