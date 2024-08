10 Beste FigJam Alternatieven & Concurrenten in 2024

Heb je ooit een eindeloos canvas gewenst, een virtuele speeltuin waar jij en je team kunnen samenwerken als een goed geoliede machine? Treed binnen in de wereld van het collaborative whiteboard, waar je ongebreidelde verbeelding de vrije loop kan laten. 👟

Je bent misschien bekend met FigJam (een favoriet in deze ruimte), maar dat is slechts het topje van de ijsberg als het gaat om online whiteboards. Er is een hele reeks ongelooflijke tools ontworpen om jou en je team te helpen jullie creativiteit en samenwerking te verbeteren.

Wij hebben een lijst samengesteld met de 10 beste FigJam alternatieven, dus of je nu voor het eerst een duik neemt in de vijver van digitale whiteboards of je digitale gereedschapskist wilt uitbreiden, dit is een one-stop shop voor het vinden van het perfecte platform voor jouw team.

Wat is FigJam? FigJam is een online whiteboardtool ontwikkeld door Figma, een bedrijf dat bekend staat om zijn collaboratieve ontwerpsoftware. Zie het als een digitale werkruimte of ontwerptool waar teamleden in real-time visueel samenwerken.

En het is dit real-time samenwerking waardoor iedereen op dezelfde pagina zit met de bedrijfsdoelstellingen, wat vooral handig is voor teams op afstand.

Brainstorm, ontwerp en herzie je creatieve activa met Figma

Bovendien is een tool voor whiteboards zeer veelzijdig. Organisaties kunnen het gebruiken voor alles van mindmapping en het aanmaken van stroomschema's tot strategische planning, het in kaart brengen van processen en presentaties. Best handig, toch?

Het is niet alleen een geweldig alternatief om de kosten van fysieke materialen te verlagen, maar organisaties kunnen ook kiezen voor verschillende niveaus van toestemming en veiligheid, zodat gevoelige informatie wordt beschermd. Het is het perfecte whiteboard voor op kantoor, behalve dat het een turbocharged, grenzeloos digitaal canvas is waar je alles op kunt maken. 🎨

Sleep aantekeningen van hier naar daar, teken en voeg nuttige details toe aan ideeën, allemaal vanaf je laptop. En omdat ideeën automatisch worden opgeslagen, hoef je je nooit zorgen te maken dat je dat geweldige idee dat je 's ochtends bedacht hebt, kwijtraakt.

Het draait allemaal om de vrijheid om de creatieve sappen van je team te laten stromen en tegelijkertijd de structuur te bieden om al die prachtige ideeën om te zetten in een uitvoerbare strategie. En het is een must-have in een tijdperk van werken op afstand en digitale transformatie.

Wat moet je zoeken in een FigJam Alternatief?

Als je naar FigJam alternatieven kijkt, zijn er een paar dingen die je in gedachten moet houden terwijl je andere tools onderzoekt:

Real-time samenwerking : Zoek naar tools waarmee teams tegelijkertijd aan hetzelfde bord kunnen werken. Functies zoals synchrone bewerking en live cursors ondersteunen de werkstroom

Zoek naar tools waarmee teams tegelijkertijd aan hetzelfde bord kunnen werken. Functies zoals synchrone bewerking en live cursors ondersteunen de werkstroom Anotatietools: Sticky notes, grillige vormen, pennen en andere tekst tools verbeteren brainstormsessies. En meer opties betekenen een rijkere visualisatie

Werk eenvoudig samen met teamleden en geef feedback op bestanden met de functies voor aantekeningen, proefafdrukken en commentaar in ClickUp 3.0

Sjablonen : Een bibliotheek van ingebouwdewhiteboard sjablonen bespaart tijd en versnelt processen. Houd je ogen open voor aangepaste sjabloon mogelijkheden, zodat je het format kunt aanpassen wanneer dat nodig is

Een bibliotheek van ingebouwdewhiteboard sjablonen bespaart tijd en versnelt processen. Houd je ogen open voor aangepaste sjabloon mogelijkheden, zodat je het format kunt aanpassen wanneer dat nodig is Compatibiliteit met platformen: Zoek FigJam alternatieven met integraties die goed werken met tools die je team al gebruikt (zoals Slack, Slack, of Google Documenten en Sheets, bijvoorbeeld) voor een gestroomlijnde ervaring

Zoek FigJam alternatieven met integraties die goed werken met tools die je team al gebruikt (zoals Slack, Slack, of Google Documenten en Sheets, bijvoorbeeld) voor een gestroomlijnde ervaring Gebruikersinterface en functionaliteit: Als u een samenwerkingstool kiest die eenvoudig te gebruiken is, kunnen meer leden van uw team gaan samenwerken zonder vertraagd te worden door een steile leercurve 🙌

Als u een samenwerkingstool kiest die eenvoudig te gebruiken is, kunnen meer leden van uw team gaan samenwerken zonder vertraagd te worden door een steile leercurve 🙌 Schaalbaarheid: Zorg ervoor dat u software kiest die zich aanpast aan de groei van uw organisatie. Een goed FigJam alternatief kan omgaan met grote teams of complexere en meer gedetailleerde projecten

Zorg ervoor dat u software kiest die zich aanpast aan de groei van uw organisatie. Een goed FigJam alternatief kan omgaan met grote teams of complexere en meer gedetailleerde projecten Toegankelijkheid: De mogelijkheid om dezelfde tool te gebruiken op verschillende apparaten en browsers (iOS, Mac, iPad, Windows, mobiele apps, enz.) zonder afbreuk te doen aan functies is een must

De mogelijkheid om dezelfde tool te gebruiken op verschillende apparaten en browsers (iOS, Mac, iPad, Windows, mobiele apps, enz.) zonder afbreuk te doen aan functies is een must Veiligheid: Heeft uw organisatie end-to-end encryptie nodig? Kijk dan eens naar tools die bescherming bieden voor opgeslagen gegevens en gegevens in doorvoer

De juiste tool voor digitale whiteboards vinden - of u nu op zoek bent naar opties voor diagrammen, prototypen of eenvoudige toepassingen brainstormsessie is heel eenvoudig als je weet wat belangrijk is voor jou en je team.

10 Beste FigJam Alternatieven om te gebruiken in 2024

Het is tijd om onze topvondsten te onthullen. We hebben stiekem het universum van de samenwerkende whiteboards doorkruist, het water getest en 10 geweldige alternatieven voor FigJam uitgekozen. Of je nu op zoek bent naar meer geavanceerde functies, andere samenwerkingsopties of budgetvriendelijke alternatieven, wij hebben alles voor je.

Gebruik ClickUp-taakborden om taken toe te wijzen, toegewezen personen te taggen en alles wat nodig is om uw volgende samenwerking van start te laten gaan De functie Whiteboard van ClickUp is een fantastisch all-round hulpmiddel voor samenwerking in teams. Dit virtuele whiteboard is geschikt voor brainstormsessies en projectmanagement. Plus, met sjablonen in overvloed-van sjablonen voor merkrichtlijnen naar sjablonen voor grafisch ontwerp -ClickUp voorziet u van alles wat uw team nodig heeft.

Functies zoals ClickUp's documenten , Commentaar en Chatweergave ondersteunen uw team om zo vloeiend en efficiënt mogelijk te werken. Stel Documenten samen voor elk type werk of deel projectkoppelingen met de weergave Chat. De functie Commentaar is ideaal voor het stellen en beantwoorden van vragen, het geven van feedback en het bijhouden van quick wins. 🏆

Met ClickUp werkt uw team in realtime samen, gaat het sneller en gemakkelijker van concept naar actie en stroomlijnt het de workflows met aanpasbare weergaven en integraties. Elk detail van een project is uitgelijnd en bruikbaar voor actie.

ClickUp beste functies

Gebruikers vinden de interface goed ontworpen, snijloos en eenvoudig in gebruik

Taken, lijsten en statussen maken en automatisering instellen is een fluitje van een cent 🌬

Er is een bijna eindeloze verscheidenheid aan dashboards en lay-outs om uit te kiezen

Een ingebouwde kalender en herinneringen bevorderen samenhangend teamwerk

ClickUp'sAI-tools genereren ideeën, verbeteren brainstormsessies en ondersteunen het creatieve proces en de werkstroom van uw team

ClickUp limieten

Met zoveel functies kunnen sommige gebruikers een leercurve tegenkomen

Sommige functies, zoals ClickUp AI, zijn alleen beschikbaar met een betaald abonnement

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Lucide

via Lucide Lucid is een geduchte concurrent op het gebied van digitale samenwerkingsalternatieven en biedt een duo van visualisatietools: Lucidspark en Lucidchart. Wanneer je gestructureerde diagrammen en stroomdiagrammen nodig hebt, helpt Lucidchart met complexe gegevensvisualisatie.

En Lucidspark dient als een digitaal canvas met digitale whiteboard-mogelijkheden, wat geweldig is voor een echt samenwerkende visuele werkruimte.

Als je deze tools samen gebruikt, beschikt je organisatie over de middelen om efficiënt te brainstormen over ideeën, abonnementen op te stellen en uit te voeren in verschillende teams.

Lucid beste functies

Sjablonen vereenvoudigen het aanmaken van stroomschema's

Je kunt projecten exporteren naar vergelijkbare softwareplatforms

Met snelkoppelingen schakel je moeiteloos tussen tools

Je kunt visuele rente toevoegen met vormen, kleuren en afbeeldingen

Lucid biedt integraties met apps als Jira, Zoom, Slack en Confluence

Lucid limieten

Je hebt een abonnement op twee verschillende producten nodig voor functies die worden gecombineerd in andere FigJam alternatieven

Sommigen rapporteren dat ze zich verward voelen als eerste gebruiker

Lucid prijzen

Lucidchart en Lucidspark zijn afzonderlijk verkrijgbaar, maar als je ze bundelt, zijn de abonnementen als volgt:

Gratis

Individuele bundel: $11,93

$11,93 Teambundel: $13,50 per gebruiker

$13,50 per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Lucid beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra voor Lucidspark: 4.7/5 (350+ beoordelingen)

4.7/5 (350+ beoordelingen) Capterra voor Lucidchart: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

3. Miro

via Miro Als u klaar bent om real-time samenwerking naar nieuwe hoogten te brengen, bekijk dan eens Miro . Duik in een rijke bibliotheek met sjablonen en geniet van soepele integraties met tools die je team gebruikt, zoals Slack en Google Drive.

Dankzij de rijke functies is het een topkeuze voor organisaties die op zoek zijn naar alternatieven voor Figjam met een breed samenwerkingsplatform.

Miro beste functies

Online tool voor whiteboards werkt even goed voor brainstormsessies, wireframes en het ontwerpen van workflows, en iedereen kan in realtime samenwerken * Sjablonentijd besparen en inspireren of je nu een Kanban-bord, een SWOT-analyse of iets daartussenin nodig hebt om ideeën te brainstormen

De app integreert naadloos met andere tools zoals Jira, Google Drive en Microsoft 365

De presentatiemodus biedt opties zoals het Lightbox-effect, zodat je kunt markeren waarop je je concentreert en een probleemloze overdracht naar een andere presentator hebt

U hebt gemakkelijk toegang tot digitale samenwerkingsborden vanaf uw desktop, tablet of smartphone

Miro beperkingen

Sommige gebruikers rapporteren een vertraging wanneer meerdere leden van het team tegelijkertijd aan een bord werken

Met zo veel aanpassings- en personalisatieopties kunnen sommige gebruikers een leercurve hebben

Prijzen van Miro

Gratis

Starter: Begint bij $8/maand per lid

Begint bij $8/maand per lid Business: Begint bij $16/maand per lid

Begint bij $16/maand per lid Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Miro beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (5.100+ beoordelingen)

4.8/5 (5.100+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (1.300+ beoordelingen)

4. Jamboard

via MuurschilderingMuurschildering is uitstekend geschikt voor complexe projecten die een dynamisch abonnement vereisen. En met een overvloed aan integraties, aangepaste sjablonen en asynchrone functies is het een veelzijdige keuze voor virtuele teams. Mural is een voltooid platform voor organisaties die meer nodig hebben dan alleen een tekenend online whiteboard.

Mural beste functies

Er is een uitgebreide bibliotheek met sjablonen waaruit je kunt kiezen, samen met de mogelijkheid om sjablonen naar behoefte te bewerken

Integraties zijn inbegrepen met tools zoals Notion, Slack, Trello, Unsplash, Zapier en meer

Asynchrone samenwerking is optimaal voor teams op afstand

Visuele opties, zoals stickers en pictogrammen, helpen teamleden ideeën uit te drukken

Het is een gebruiksvriendelijke optie voor nieuwkomers

Mural limieten

Hoge abonnementsprijzen zijn minder ideaal voor individuen of kleine teams

Sommige gebruikers rapporteren een vertragingstijd wanneer meerdere leden samenwerken op een whiteboard

Prijzen van Mural

Gratis

Team+: $9.99/maand per lid

$9.99/maand per lid Business: $17,99/maand per lid

$17,99/maand per lid Enterprise: Bel voor prijsopgave

Muurschildering beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.300+ beoordelingen)

4.6/5 (1.300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

6. Teken

via Tekenen Op zoek naar een veelzijdige digitale werkruimte en alternatief voor FigJam? Draw is geweldig voor snelle brainstormsessies of om de drag-and-drop functie te gebruiken om diagrammen te maken. Het blinkt uit in het bieden van een gestroomlijnde ervaring.

Draw beste functies

Geavanceerde functies zoals lagen, uitlijningshulplijnen, grid snapping en linialen zorgen voor nauwkeurige controle over layout en ontwerp

Een beginnersvriendelijke interface is probleemloos te gebruiken door teamleden

Er zijn meerdere opties voor het exporteren van diagrammen

De app heeft veel sjablonen om uit te kiezen om tijd te besparen

Het biedt verschillende thema's en plugin-ondersteuning, zoals Atlas, Dark, Sketch en meer

Draw beperkingen

Sommige gebruikers vinden de functionaliteit van de offline modus beperkt in vergelijking met de online versie

Het kan even duren voordat je alle functies onder de knie hebt

Prijzen van Draw

Free: Voor maximaal 10 gebruikers

Voor maximaal 10 gebruikers Cloud: begint bij $ 11/maand

begint bij $ 11/maand Datacenter:begint bij $6.000/jaar

Draw beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (300+ beoordelingen)

4.4/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (700+ beoordelingen)

7. Visio

via Visio Duik in de ingewikkelde wereld van diagrammen met Visio. Het heeft een enorm bereik aan gereedschappen voor het maken van gedetailleerde stroomdiagrammen, diagrammen en organigrammen.

Als uw organisatie op zoek is naar uitgebreide visualisatie en duidelijkheid in het ontwerp, is Visio wellicht een kijkje waard voor netwerkdiagrammen, functies voor visuele samenwerking en een online Whiteboard voor verspreide teams. 👀

Visio beste functies

Met een breed bereik aan sjablonen en formulieren kunnen teamleden bijna alles maken, van het in kaart brengen van processen tot grafieken

Het biedt een soepele verbinding met andere kantoor-apps zoals Word, Excel en PowerPoint

Samenwerkingstools voor teams op afstand zorgen ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit

Pas uw aanmaak aan tot in de kleinste details, inclusief vormen, kleuren en patronen

Visio maakt automatisering mogelijk en kan diagrammen genereren op basis van informatie uit externe bronnen

Visio beperkingen

De gebruikersinterface kan een beetje intimiderend overkomen voor nieuwe gebruikers

De desktopapplicatie is alleen geschikt voor Windows

Visio prijzen

Visio abonnement 1 : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Visio Abonnement 2: $15/maand per gebruiker

Vision beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (600+ beoordelingen)

4.2/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

8. Conceptboard

via Conceptboard Conceptboard verandert de manier waarop teams brainstormen, abonnementen opstellen en projecten beoordelen. En met de geweldige functies voor samenwerking is het een makkie om iedereen op dezelfde pagina te houden. Een FigJam-alternatief zoals Conceptboard kan net het ticket zijn naar een meer samenhangend en dynamisch team teamsamenwerking ervaring.

Conceptboard beste functies

Gasten kunnen meedoen en samenwerken, zelfs als ze geen account hebben

Een hoge resolutie terwijl je inzoomt betekent dat je gemakkelijk alle details kunt zien wanneer dat nodig is

De app bevat krachtige functies voor samenwerking, zoals chatten, opmerkingen, een moderatiemodus en zelfs in-app video-conferenties

De app is krachtig, of je nu een paar of meerdere gebruikers op een forum hebt

Gebruikers waarderen de "oneindige" aard van het whiteboard, waardoor ze kunnen creëren zonder limieten

Conceptboard beperkingen

Sommige gebruikers vinden dat het importeren van content niet duidelijk is en extra stappen vereist

Een beperkte verscheidenheid aan tekengereedschappen, kleuren en vormen kan het moeilijk maken om onderscheid te maken tussen verschillende medewerkers en teams

Conceptboard prijzen

Gratis

Premium: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Business: $9,50/maand per gebruiker

$9,50/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Conceptboard beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (90+ beoordelingen)

4.6/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

9. Creately

via Creately Creately is een visueel platform waarop een organisatie kan overstappen van brainstormen en ideëren naar abonneren en strategieën opstellen. Of van onderzoek en analyse naar workshops en vergaderingen. Waar je ook voor kiest, Creately verandert teamwerk in realtime in een soepele ervaring.

Creately beste functies

Creately heeft een gevarieerd array aan sjablonen om uit te kiezen, zoals OKR instelling van doelen, SWOT-analyse,projectmanagementorganisatiestructuur en meer

Exportopties en deelmogelijkheden maken het gemakkelijk om visuals te delen met anderen of te integreren in documenten en presentaties

De app is intuïtief en gebruiksvriendelijk met zijn virtuele whiteboard

Met een uitgebreide commentaar- en feedbackstructuur kunnen meerdere gebruikers tegelijk aan een bord werken en een uitstekende communicatie onderhouden

Kies uit een bibliotheek met sjablonen of pas een sjabloon aan de behoeften van uw organisatie aan

limieten van Creately

Webgebaseerde software vereist een internetverbinding om te kunnen functioneren

Gebruikers rapporteren compatibiliteitsproblemen met sommige webapparaten of browsers die vertraging of andere problemen met de prestaties veroorzaken

Prijzen voor Creately

Persoonlijk: $5/maand

$5/maand Teams: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Business: $89/maand

$89/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Creately beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (150+ beoordelingen)

10. Uit de vrije hand

via Uit de vrije hand Als je team op zoek is naar whiteboard-software die ontworpen is voor onmiddellijk gebruiksgemak, is Freehand misschien wel een kijkje waard. Met het online platform kun je concepten visualiseren en in realtime samenwerken.

Met een minimale installatie kan je team in een handomdraai aan de slag met schetsen en brainstormsessies. 🎩

Freehand beste functies

Gebruikers vinden dat deze whiteboardtool meer gericht is op creatief werk en gemakkelijker te gebruiken is dan andere digitale whiteboardtools

Het is fantastisch voor samenwerking tussen product- en contentontwerpers

De bibliotheek met sjablonen bespaart tijd

Veel gebruikers vinden dat er geen steil leerproces is

Functies zoals commentaar zorgen voor een soepele communicatie tussen de leden van het team

Freehand beperkingen

Het mist enkele aanpassingsopties

Sommige gebruikers rapporteren consequent crashen in sommige browsers

Prijzen Freehand

Gratis

Freehand Pro: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Enterprise: Bel voor prijsopgave

Freehand beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

4.3/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (3+ beoordelingen)

Vind de beste alternatieven voor FigJam voor jouw team

In het steeds veranderende digitale landschap is het vinden van de beste tool voor whiteboards voor je team is een game-changer. Door de kloof tussen verbeelding en uitvoering te overbruggen, kan een team samenwerkingsplatform brengt ideeën tot leven. Ze stimuleren betrokkenheid en duidelijkheid (zelfs als je op afstand werkt). ✨

Hoewel FigJam een solide basis biedt, zijn er een heleboel FigJam alternatieven. En elk van hen biedt functies die perfect bij jou en je organisatie passen.

Dus wanneer je een krachtig productiviteitsplatform nodig hebt dat je overal kan brengen waar jij en je team willen gaan, overweeg dan ClickUp. Het is waar al je whiteboarding, projectmanagement en projectmanagement naadloos kunnen integreren. Laat het oneindige canvas van mogelijkheden zich ontvouwen en meld u aan voor ClickUp -het is gratis voor altijd.