10 Xmind Alternatieven voor Mindmappen in 2024

Er zijn veel hulpmiddelen om uit te kiezen als het gaat om brainstormen, gegevensvisualisatie en het in kaart brengen van complexe ideeën.

Xmind is een populaire keuze om mindmap maar wat als je op zoek bent naar een alternatief?

Of je nu iets nodig hebt dat beter bij je budget past of op zoek bent naar een tool met unieke functies die verder gaan dan alleen een mindmap, Xmind alternatieven zijn er in overvloed. Laten we samen door het landschap navigeren.

Wat moet je zoeken in Xmind Alternatieven?

Wanneer je een XMind alternatief overweegt, is het belangrijk om een paar criteria in gedachten te houden.

Zoek naar een tool die intuïtieve en flexibele manieren biedt om mindmaps te maken, ondersteuning biedt voor samenwerking op de werkplek heeft exporteermogelijkheden, integreert met andere apps en idealiter wordt geleverd met een gratis plan of een betaalbare prijs.

De beoordelingen en recensies voor uw software voor mindmapping zou ook vertrouwen moeten wekken.

De 10 beste Xmind alternatieven om te gebruiken in 2024

Hier zijn onze favoriete Xmind alternatieven op de markt. We zijn ervan overtuigd dat een van deze tools de juiste keuze zal zijn voor jou en je team om mindmaps te maken.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

Er was een tijd dat u aparte apps nodig had voor het maken van diagrammen, datavisualisatie projectbeheer, taken, documenten, spreadsheets, doelen bijhouden, tijd bijhouden, middelen toewijzen en e-mail. Nu is er ClickUp: Een alles-in-één platform dat de beste productiviteits- en samenwerkingsapps voor een gestroomlijnde gebruikerservaring.

ClickUp overtreft andere tools als Xmind-alternatief dankzij de verbeterde samenwerkingsfuncties, waardoor de teamproductiviteit aanzienlijk wordt verhoogd. De aantrekkingskracht is universeel en slaat aan bij startups, kleine bedrijven en bedrijfsgiganten over de hele wereld.

ClickUp is perfect voor teams die op zoek zijn naar een intuïtief platform om de efficiëntie te verbeteren, en is in hoge mate aanpasbaar voor elke workflow omdat het alle functies heeft die je je maar kunt wensen. Van product- en projectbeheer tot het bijhouden van bugs en het beheer van academische bronnen, ClickUp is uw allesomvattende oplossing, of u nu een mindmap, samenwerkingstools of gegevensvisualisatie nodig hebt, conceptkaarten of andere soorten diagrammen.

Eigenaars of beheerders van ClickUp Workspace kunnen kiezen uit meer dan 35 ClickApps om de ervaring van het team aan te passen. Elke ClickApp biedt unieke functionaliteit. Enkele voorbeelden zijn schermopname, een gecentraliseerde hub voor al uw documenten, werkwachtrijen, teammonitoring en tijdregistratie.

ClickUp beste functies

ClickUp Mindmaps hiermee kunt u projecten, ideeën of bestaande taken plannen en organiseren. Maak mindmaps om een stroomdiagram van uw ideeën te tekenen en relaties en hiërarchieën tussen concepten op te bouwen - ideaal voor teamplannen, het organiseren van ideeën en het structureren van taken

ClickUp's Whiteboards onderscheiden zich door ideeën om te zetten in concrete projecten. Samenwerking in realtime tools maken teamwerk een fluitje van een cent. Alle teamleden kunnen elkaars cursorbewegingen zien. Je kunt verschillende soorten inhoud aan het whiteboard toevoegen, zoals teksten, notities, afbeeldingen en video's

Kies tussenstroomschema-sjablonen ensjablonen voor whiteboards gebaseerd op uw behoeften, branche en workflow

Met ClickUp Automations neemt u afscheid van het manueel afhandelen van repetitieve taken in verband met uw mindmap. Automatiseer ze en concentreer u op werk met een hogere waarde. Het beste deel? Er is geen codering nodig! Gebruik vooraf ingestelde automatiseringsrecepten of pas ze aan om taken te automatiseren, zoals het toewijzen van taken en het wijzigen van toewijzers wanneer statussen veranderen, het bijwerken van werk op basis van locatiewijzigingen en het bijwerken van prioriteiten op basis van projectwijzigingen

ClickUp beperkingen

Een beetje een leercurve voor nieuwe gebruikers

Kan overweldigend aanvoelen door alle functies

Af en toe vertragingen gemeld

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Lucidchart

via Lucidchart Lucidchart is een populair hulpmiddel voor mindmapping met een serieuze houding, dat afziet van speelse elementen zoals stickers en emoji's ten gunste van een meer gepolijste, professionele benadering van mindmapping en gegevensvisualisatie. Deze systematische methodologie is het beste alternatief voor analytische denkers en zij die de voorkeur geven aan rechttoe rechtaan, no-nonsense diagrammen. Als dat anders is dan uw aanpak voor het maken van mindmaps, kunnen we u wijzen op enkele Lucidchart alternatieven die mogelijk geschikt zijn.

Hoewel de sjablonen en uitgebreide bibliotheek met elementen van Lucidchart je in staat stellen om elk type diagram te maken, schittert het het meest wanneer het wordt gebruikt door IT- en software-engineeringteams. Het is het platform bij uitstek voor het documenteren van user journeys, business journeys en diagrammen processen in kaart te brengen en netwerkconfiguraties, waardoor de workflows van je team naadloos georganiseerd kunnen worden.

Lucidchart beste eigenschappen

Met Lucidchart kunt u een bibliotheek samenstellen van uw favoriete mindmap-elementen en aangepaste sjablonen maken op basis van uw meest gebruikte stroomdiagrammen

Naast aangepaste sjablonen beschikt Lucidchart ook over een ingebouwde sjabloonbibliotheek om snel en efficiënt mindmaps te maken

De compatibiliteit van Lucidchart met verschillende apps is een opvallende eigenschap, waarbij de integratie met Google Workspace bijzonder soepel verloopt. Je kunt je mindmapdiagrammen gemakkelijk opslaan in Google Drive en ze opnemen in vergaderingen die gepland zijn via Google Agenda

Lucidchart beperkingen

Sommige gebruikers hebben gemeld dat naarmate hun mindmap diagrammen complexer worden, het programma de neiging heeft om te vertragen, waardoor het een uitdaging wordt om te werken aan ingewikkelde netwerkdiagrammen en andere complexe infrastructuurdiagrammen

Als je de voorkeur geeft aan een meer flexibele, vrije benadering van mindmap diagrammen, heb je meer nodig dan de gratis software van Lucidchart om aan je behoeften te voldoen. Hiervoor moet je Lucidspark-Lucid's whiteboard programma toevoegen tegen extra kosten, hoewel een gratis proefversie beschikbaar is

Lucidchart prijzen

Gratis

Individueel: $7,95/maand per gebruiker

$7,95/maand per gebruiker Team: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Onderneming: Prijzen op maat

Lucidchart beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (2.450+ beoordelingen)

4.6/5 (2.450+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.950+ beoordelingen)

3. Mindomo

via Mindomo Mindomo is een geweldig alternatief voor Xmind, perfect voor het beheren en presenteren van de resultaten van je brainstormsessies.

Een opvallende functie van deze populaire hulpmiddel voor mindmapping is de ingebouwde presentatiemodus waarmee u uw mindmap kunt omvormen tot een interactieve presentatie die PowerPoint in het stof laat bijten. Deze functionaliteit, gecombineerd met pictogrammen, afbeeldingen, hyperlinks en multimediafuncties, stelt gebruikers in staat om dynamische, uitgebreide visuele overzichten van ideeën en concepten te maken.

Mindomo biedt ook Task Maps-een unieke combinatie van mindmappen en taakbeheer . Met deze functie kunt u uw ideeën omzetten in uitvoerbare taken, ze toewijzen aan teamleden, vervaldatums instellen en de voortgang bijhouden.

Mindomo zorgt ervoor dat het brainstormproces samenwerkend en dynamisch is, wat het voor teams makkelijker maakt om strategieën te implementeren en uit te voeren.

Mindomo beste functies

Geniet gratis van de belangrijkste mindmap functionaliteiten, met de optie om te upgraden voor geavanceerde functionaliteiten

Gebruik de Task Maps functie om gebrainstormde ideeën om te zetten in concrete taken en de voortgang bij te houden

Integreer met populaire tools zoals Google Drive, Dropbox en Microsoft Teams

Bevorder de samenwerking tussen teams met opmerkingen, realtime bewerken en taakbeheer

Stroomlijn je brainstormsessies met geautomatiseerde functies die redundantie verminderen

Krijg inzichtelijke overzichten van je brainstormresultaten en taakvoortgang met aanpasbare dashboards

Gebruik een van Mindomo's vele ingebouwdemindmap sjablonen om je brainstormsessie te starten

Maak gebruik van Mindomo's AI-functies om mindmapsessies samen te vatten, nieuwe ideeën te genereren en actieplannen op te stellen

Mindomo beperkingen

Mindomo's brede scala aan mindmapping functies kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

AI functionaliteiten zijn niet beschikbaar in het gratis plan

Mindomo prijzen

Gratis

Premium : $5.50/maand per gebruiker

: $5.50/maand per gebruiker Professioneel: $13.50/maand per gebruiker

$13.50/maand per gebruiker Team: Gebaseerd op teamgrootte. Bezoek Mindomo's prijzen pagina voor meer informatie

Mindomo beoordelingen en reviews:

G2 : 4.5/5 (10+ beoordelingen)

: 4.5/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

4. Diagrammen.net

via Diagrammen.net Diagrams.net, nu bekend als Draw.io, is een uitstekende keuze voor diegenen die de waarde van gratis, open-source mindmapsoftware waarderen. Het biedt een desktopversie die een extra beveiligingslaag biedt bij het maken van stroomdiagrammen.

Met de online versie van Diagrams.net kun je je gebruikersstromen of diagrammen delen met je team en er in realtime aan samenwerken. De deelfunctie wordt aangestuurd door Google Drive, waardoor het een vertrouwde interface is voor de meeste teamleden.

Diagrams.net beste functies

Diagrams.net biedt drie soorten diagramdoeken, veel drag-and-drop-elementen en tekengereedschappen uit de vrije hand voor het moeiteloos maken van diagrammen. De elementen zijn geschikt voor verschillende diagramtypes, zoals organigrammen, netwerkdiagrammen en zelfs plattegronden

Als je eenmaal je diagrammenwerkruimte hebt gedeeld, kun je de cursorbewegingen van je teamleden bekijken, collectieve bewerking mogelijk maken en samenwerking stimuleren

Dit platform slaat je gegevens niet op. Het biedt de mogelijkheid om uw voorkeuren voor gegevensbeheer aan te passen en biedt zelfs een desktopversie voor volledige controle over uw informatie

Diagrams.net beperkingen

Sommige gebruikers vinden het een uitdaging om elementen te schalen zodat ze overeenkomen met hun canvasgrootte of tot een formaat dat geschikt is om af te drukken

Veel gebruikers vinden de gebruikersinterface enigszins verouderd in vergelijking met andere diagrammenplatforms

Diagrams.net prijzen

**Gratis

Diagrammen.net beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5 (385+ beoordelingen)

4.4/5 (385+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (700+ beoordelingen)

5. Miro

via Miro Miro is een veelgebruikt platform dat is ontworpen voor projectbeheer op basis van whiteboards. Het dient als een arena waar alle creatieve geesten in je team kunnen samenkomen om hun innovatieve ideeën te delen.

Miro is ontworpen om de ervaring van brainstormen op een echt whiteboard te simuleren, of je team nu op kantoor zit of op afstand samenwerkt vanaf verschillende locaties.

Elk teamlid kan metaforisch een marker pakken om een bijdrage te leveren. Met functies zoals digitale Post-It notities en een hand-tekenfunctie, probeert het de ervaring van een persoonlijke brainstormsessie na te bootsen.

Natuurlijk is Miro niet voor iedereen. Als je op zoek bent naar een vergelijkbaar hulpmiddel dat beter bij je past, bekijk dan onze ideeën over Miro alternatieven .

Miro beste eigenschappen

Miro ondersteunt samenwerkingstools in realtime, zodat u en uw teamleden opmerkingen, notities en elementen kunnen toevoegen of bestaande elementen kunnen verslepen om uw diagram onmiddellijk te reorganiseren

De Miro-bibliotheek bevat vormen, pictogrammen, connectoren en kant-en-klare stroomschema's, waardoor het diagrammen eenvoudiger wordt, zelfs voor complexe ideeën

Zodra uw proces duidelijk is gedefinieerd, kunt u taken toewijzen enactiepunten toewijzen op basis van je stroomschema. Miro integreert naadloos met Atlassian projectbeheertools, zoals Jira en Confluence, en andere populaire taakbeheertools, zoals ClickUp

Miro beperkingen

Sommige gebruikers hebben problemen gemeld met het importeren van afbeeldingen, in het bijzonder met onjuiste schaling wanneer afbeeldingen worden geïmporteerd

Hoewel Miro een gratis versie biedt, mist deze veel van de opvallende functies van het platform. Sommige gebruikers zijn ontevreden over het betalen van een premium prijs wanneer ze slechts één of twee geavanceerde functies gebruiken

Miro prijzen

Gratis

Starter: $8 per gebruiker per maand

$8 per gebruiker per maand Zakelijk: $16 per gebruiker per maand

$16 per gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Miro beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (4.850+ beoordelingen)

4.8/5 (4.850+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.250+ beoordelingen)

6. Vrijvlieger

via Freeplane Freeplane is open-source software die gericht is op het creëren en beheren van kennis en projectplanning.

Deze tool biedt geavanceerde aanpassingsmogelijkheden, zodat je attributen, beschrijvingen en scripts kunt toevoegen aan je mindmaps voor een gedetailleerde projectplanning. De opvallendste functie is het verbergen en tonen van takken, waardoor je ideeën effectief kunt beheren tijdens brainstormsessies.

Freeplane beste eigenschappen

Het is volledig gratis te gebruiken, waardoor het een van de beste Xmind alternatieven is voor budgetbewuste teams

Gebruik geavanceerde mindmappingfuncties zoals knooppuntattributen, scripts en stijlen

Gebruik filteren en verbergen van takken om je te concentreren op specifieke aspecten van je project

Integreer met externe programma's met HTML-, Java- en Flash-browsers

Geniet van de ondersteuning van een open-source gemeenschap voor het oplossen van problemen en de ontwikkeling van nieuwe functies

Freeplane beperkingen

Zonder ingebouwd cloudsysteem kan delen en samenwerken ingewikkelder zijn

De gebruikersinterface kan verouderd lijken in vergelijking met nieuwere platforms

Prijzen van Freeplane

**Gratis

Freeplane beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

7. GitMind

via GitMind GitMind is een gratis online hulpmiddel voor mindmappen en brainstormen waarmee je complexe ideeën en processen gemakkelijk kunt visualiseren.

Het biedt veel sjablonen om je brainstormproces te starten, en de gebruiksvriendelijke interface zorgt ervoor dat je snel gedetailleerde en gestructureerde mindmaps kunt maken. GitMind biedt ook de mogelijkheid om mindmaps te delen, wat samenwerken makkelijk maakt.

GitMind beste eigenschappen

Het is een gratis platform dat een overvloed aan mindmapping functies biedt

Gebruik uitgebreide ingebouwde sjablonen om je brainstormsessie te starten

Werk eenvoudig samen en deel je mindmaps met je team

Gebruik kleurcodering en andere visuele functies om je mindmaps effectief te structureren en organiseren

GitMind beperkingen

Sommige gebruikers hebben opgemerkt dat deze anders veelzijdige tool traag kan worden met complexere diagrammen

Het mist een offline modus, waardoor het afhankelijk is van een internetverbinding

GitMind prijzen

Basis: Gratis

Maandelijks: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Jaarlijks: $4.08/maand per gebruiker

$4.08/maand per gebruiker Drie jaar: $2.19/maand per gebruiker

GitMind beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (3+ beoordelingen)

: 4.8/5 (3+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (9+ beoordelingen)

8. Coggle

via Coggle Coggle is een geweldig hulpmiddel voor het maken en delen van mindmaps en stroomdiagrammen. Het legt de nadruk op gebruiksgemak met een eenvoudige interface en realtime samenwerkingstools.

Met deze mindmap en brainstormtool kun je takken en lussen maken om de stroom van ideeën en processen aan te tonen. Coggle's integratie met Google Drive maakt bestandsbeheer en teamsamenwerking eenvoudiger.

Coggle beste eigenschappen

Gebruik de eenvoudige en intuïtieve interface om snel mindmaps en stroomdiagrammen te maken

Werk in realtime samen met uw team en bekijk wijzigingen terwijl ze plaatsvinden

Integreer met Google Drive voor eenvoudig bestandsbeheer en delen

Maak lussen en vertakkingen in uw diagrammen om complexe ideeën en processen effectief weer te geven

Coggle beperkingen

De gratis versie is enigszins beperkt, met alleen basisfuncties beschikbaar

Sommige gebruikers hebben opgemerkt dat de interface, hoewel eenvoudig, geavanceerde opmaakopties mist

Coggle prijzen

Vrij voor altijd

Geweldig : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Organisatie: $8/maand per gebruiker

Coggle beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (6+ beoordelingen)

: 4.8/5 (6+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

9. Mindjet

via Mindjet Mindjet, nu bekend als MindManager, is een veelzijdig hulpmiddel voor mindmapping om informatie te visualiseren, projecten te organiseren en taken te beheren.

De belangrijkste functie is het omzetten van je mindmaps in dynamische presentaties, interactieve dashboards of projectplannen. MindManager kan ook worden geïntegreerd met populaire apps zoals Microsoft Teams, SharePoint en Outlook, waardoor de productiviteit en communicatie worden verbeterd.

Mindjet beste eigenschappen

Zet je concept- en mindmaps om in interactieve dashboards, dynamische presentaties of gedetailleerde projectplannen

Maak gebruik van integratie met Microsoft Teams, SharePoint en Outlook voor verbeterde productiviteit

Gebruik de Gantt chart functie voor een visueel overzicht vanprojecttijdlijnen en voortgang

Profiteer van diverse kant-en-klare sjablonen en structuren voor sneller en efficiënter brainstormen

Mindjet beperkingen

Mindjet is een van de duurdere opties op de markt van brainstormsoftware, wat het minder aantrekkelijk kan maken voor kleinere bedrijven of teams

Sommige gebruikers vinden dat de software een steile leercurve heeft door het brede scala aan functies

Mindjet prijzen

Essentials : $9/jaar

: $9/jaar Professioneel : $179/jaar

: $179/jaar Enterprise: Neem contact op met Mindjet voor prijzen

Mindjet beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (180+ beoordelingen)

: 4.5/5 (180+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

10. SimpleMind

via SimpleMind SimpleMind is een intuïtief hulpmiddel voor mindmapping dat synchronisatie met meerdere platforms ondersteunt, wat betekent dat u uw mindmappen vanaf elk apparaat kunt openen.

De tool biedt een reeks aanpassingsopties, zoals het toevoegen van mediabestanden aan uw mindmaps of het wijzigen van lay-outs en stijlen voor een betere visualisatie. SimpleMind tilt brainstormen naar een hoger niveau door tools te bieden die creativiteit en flexibiliteit bevorderen.

SimpleMind beste eigenschappen

Gebruik de multi-platform synchronisatie om overal en altijd toegang te hebben tot je mindmappen

Pas je mindmappen aan door mediabestanden toe te voegen of stijlen en lay-outs te wijzigen

Maak onbeperkte mindmaps en plaats elementen overal op de pagina, niet alleen verbonden met een hoofdidee

Deel uw mindmappen op verschillende manieren, waaronder Dropbox, Google Drive en e-mail

SimpleMind beperkingen

De gratis versie is vrij basic, met de meeste functies achter de premium versies

Sommige gebruikers hebben opgemerkt dat de gebruikersinterface minder intuïtief is dan andere mindmapping tools

Prijzen van SimpleMind

Gratis

Custom: Neem contact op met SimpleMind voor prijzen

SimpleMind beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (6+ beoordelingen)

: 4.8/5 (6+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (4+ beoordelingen)

Dieper duiken met de innovatieve mindmapfuncties van ClickUp

Nu u een voorproefje hebt van wat deze ongelooflijke alternatieven te bieden hebben, is het tijd om dieper te duiken en uw reis naar optimale productiviteit te starten. ClickUp is niet alleen een fantastisch alternatief voor Xmind, maar bevat ook krachtige tools zoals whiteboard- en mindmappingfuncties.

Als je op zoek bent naar een tool die brainstormsessies, projectplanning of zelfs dagelijkse taken kan transformeren, dan raden we je van harte aan om het volgende te ontdekken Mindmaps van ClickUp . Ontketen de kracht van visuele planning en breng uw ideeën georganiseerd en intuïtief tot leven.

Als je op zoek bent naar een meer interactief, collaboratief platform voor team brainstormsessies, kijk dan eens naar De whiteboards van ClickUp . Deze digitale canvassen maken real-time samenwerking mogelijk, zodat uw team naadloos kan denken, plannen en strategieën maken, ongeacht de locatie.

Elke tool die hier wordt genoemd heeft unieke sterke punten; je keuze hangt uiteindelijk af van je behoeften en voorkeuren. Maar waarom zou je jezelf beperken? Ga je gang en ontdek de dynamische functies van ClickUp. U bent slechts één stap verwijderd van een revolutie in de manier waarop u werkt!